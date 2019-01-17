5 conseils pour rester en bonne santé quand on est freelance ou télétravailleur

J'ai travaillé dans des bureaux pendant quelques années au début de ma carrière et il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas souhaité travailler à distance. Je vis dans une grande ville, donc me rendre au travail impliquait toujours de prendre le métro bondé ou de passer des heures dans les embouteillages.

Le bureau en lui-même ne m'aidait pratiquement pas dans mon travail. Au contraire, il était souvent source de distraction, fatigant et, dans l'ensemble, moins productif. J'ai toujours pensé que je pouvais faire mon travail à distance, dans le confort de mon domicile ou sur une terrasse ensoleillée près de chez moi. De plus, les horaires étaient inhumains.

Mes repas n'étaient presque jamais faits maison, ni équilibrés. Je n'avais jamais assez de temps pour aller à la salle de sport. J'étais toujours fatigué.

Cela fait maintenant plus de dix ans que je travaille en freelance et trois ans que je fais du télétravail à temps plein, et il ne se passe pas un jour sans que je sois satisfait du choix que j'ai fait. Ma qualité de vie s'est considérablement améliorée. Je peux organiser mon emploi du temps comme je le souhaite et j'ai toujours l'impression de travailler parce que je le veux, parce que j'aime ça, et non parce que je dois le faire.

Cependant, les premières années ont été difficiles. Avoir toute la liberté du monde signifiait parfois travailler trop longtemps et oublier toutes les bonnes choses de la vie dont j'étais si conscient de ne pas profiter lorsque j'étais coincé au bureau. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que si je voulais mener une belle vie, la discipline était essentielle. Mais une fois que j'ai appris à m'organiser, je ne suis jamais revenu à un emploi du temps chargé.

Voici donc 5 conseils pour mener une vie plus saine et plus heureuse, pleine d'énergie et d'ondes positives tout en travaillant à distance.

1. Les chronomètres sont la clé si vous voulez travailler sans stress

Que vous optiez pour la technique Pomodoro ou pour tout autre chronomètre en ligne, croyez-moi, votre corps et votre esprit vous en remercieront. Travailler sans distraction pendant seulement 25 minutes, avec une courte pause de 5 minutes, fera des merveilles pour votre productivité et votre niveau de stress.

Vous apprendrez à vous détendre (et ces 5 minutes peuvent sembler insignifiantes, mais elles vous sembleront beaucoup plus longues !). Parce que quand c'est l'heure de la pause, vous vous levez de votre ordinateur et vous prenez vraiment cette pause. Vous pouvez vous allonger, écouter une chanson relaxante, vous étirer, danser ou faire tout ce qui vous permet de vous déconcentrer du travail productif que vous avez accompli au cours des 25 dernières minutes.

En plus de cela, vous vous sentirez moins stressé par l'abondance des tâches sur lesquelles vous travaillez habituellement, tout simplement parce que vous n'en ferez qu'une à la fois. En divisant votre temps en sessions de travail de 25 minutes, vous serez obligé d'arrêter de jongler entre les tâches et de vous concentrer sur une seule, une session à la fois.

2. Offrez-vous des escapades pour vous récompenser

Je ne saurais trop insister sur l'importance de se détacher du travail. Si votre domicile est votre bureau, nous savons tous combien il est facile de prendre l'habitude de travailler plus que si vous vous rendiez réellement sur votre lieu de travail.

Partir trois fois par an n'est pas excessif. Pas du tout. Que vous décidiez de prendre des vacances plus longues, peut-être pour faire une retraite de yoga à la plage afin de recharger vos batteries, puis de choisir deux week-ends à petit budget, les trois vacances que vous vous offrirez feront toute la différence.

3. Vos repas sont au moins aussi importants que vos délais

La première chose à faire est de réserver du temps pour vos repas. Prenez une heure si vous voulez cuisiner, mais quoi que vous fassiez, ne grignotez pas devant votre ordinateur, pris entre deux tâches.

Mangez à table ou sortez manger avec un ami. Vous contrôlerez ainsi beaucoup mieux votre alimentation et serez plus conscient de ce que vous mangez. Les déjeuners deviendront un véritable plaisir. Pour changer d'air, je prévois généralement au moins deux déjeuners à l'extérieur chaque semaine, si possible dans des endroits que je ne connais pas encore.

J'ai également pris l'habitude de ne pas apporter de nourriture à mon bureau. Mais j'ai toujours de l'eau infusée maison, du café ou du thé. Cela m'aide également à ne pas me demander si je suis suffisamment hydraté tout au long de la journée.

4. Fixez-vous un horaire quotidien pour faire de l'exercice et respectez-le comme s'il s'agissait d'une échéance très importante

Si vous êtes plutôt du matin, faites de l'exercice le matin. Faites-le avant de commencer votre journée, même si ce n'est que 20 minutes. Vous n'imaginez pas la différence que ces 20 minutes peuvent faire. Vous vous sentirez plus énergique, plus performant et plus satisfait du contenu de votre journée.

Si vous êtes plutôt noctambule comme moi, l'après-midi ou le soir sont les moments idéaux pour faire de l'exercice physique. Vous pouvez aller à la salle de sport, mais vous pouvez également vous entraîner dans le confort de votre salon en suivant une vidéo YouTube qui correspond à votre humeur du jour. Tant que vous planifiez votre entraînement quotidien et que vous vous y tenez quoi qu'il arrive, je parie que vous vous sentirez non seulement en pleine forme, mais que votre corps sera également plus mince et plus fort.

Ce n'est pas que vous soyez trop occupé. Je me suis donné cette excuse pendant assez longtemps pour réaliser que ce n'était pas que je ne pouvais pas consacrer 20 minutes à une séance de yoga relaxante ou à un cours de Pilates énergisant. Ce n'était pas ça. Quand il s'agissait de faire de l'exercice quotidiennement, j'ai cherché la « motivation » pendant de nombreuses années avant de réaliser qu'il suffisait de se mettre en tête de le faire et de le faire même si je n'en avais pas envie. Le plus important, c'est de commencer, car après trois minutes, vous savez que vous avez pris la bonne décision.

5. Nourrissez votre esprit grâce à la méditation, au yoga ou à toute autre pratique spirituelle qui vous convient

Une fois que j'ai compris que je pouvais aller à l'encontre de mon humeur et réussir tout ce que je me fixais comme objectif, j'ai pris l'habitude de m'adonner régulièrement à des activités qui ne me donnaient pas envie au départ. C'est là que j'ai compris à quel point la méditation et le yoga étaient importants.

Si vous ne savez pas quel type de méditation ou de yoga correspond le mieux à votre personnalité et à vos besoins, voici une liste de retraites spirituelles de yoga et de méditation auxquelles vous pouvez vous inscrire. Les bienfaits d'une pratique quotidienne du yoga ou de la méditation sont si nombreux que je ne sais pas par où commencer. Mais imaginez simplement changer de décor le temps d'un week-end et prendre du temps pour vous, au calme. Vous passerez du temps en pleine nature, vous vous adonnerez à des étirements faciles, vous coordonnerez chacun de vos mouvements avec votre respiration et, surtout, vous apprendrez à méditer et à faire du yoga par vous-même.

Conclusion

Avoir le luxe de pouvoir travailler où bon vous semble peut s'accompagner d'heures de travail plus longues et d'une moindre attention portée à votre bien-être et à votre qualité de vie en général. Mais une fois que vous avez pris conscience que votre santé et votre bien-être sont plus importants que n'importe quelle échéance et, surtout, que vous vous en tenez à une routine saine malgré les distractions liées au travail, vous êtes sur la bonne voie pour vivre la meilleure vie possible.

—

À PROPOS DE L'AUTEUR

Irina Gabriela Pele

Irina est rédactrice pour BookYogaRetreats.com. Elle est une yogi et méditante débutante, en quête permanente de vérité et d'aventures spirituelles.