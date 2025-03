Comment utiliser ChatGPT pour rédiger des e-mails

Les outils d'IA tels que ChatGPT bouleversent les choses, transformant ces longues ébauches d'e-mails et ces marathons de création de contenu en sprints rapides. Et ce n'est pas seulement pour le spectacle : les spécialistes du marketing utilisant l'IA pour la personnalisation des e-mails ont rapporté une [Que vous soyez créateur de contenu, auteur ou entrepreneur d'applications web, maîtriser ChatGPT signifie maîtriser le chaos de votre boîte de réception. Suivez ce guide pour apprendre à rédiger un e-mail professionnel percutant, sans sacrifier votre santé mentale ! En prime, essayez la meilleure alternative à ChatGPT pour vos flux de travail de communication, Vous aurez accès à la version gratuite de GPT-3.5, ou si vous recherchez une expérience plus avancée, vous pouvez passer à GPT-4 pour /href/ https://openai.com/chatgpt/pricing/ $20/mois /%href/.

GPT-4 offre des réponses plus rapides et des fonctionnalités avancées telles que la navigation et l'interprétation de code, ce qui en fait un choix solide pour ceux qui traitent des e-mails urgents ou qui recherchent un coup de pouce supplémentaire en matière de productivité. Si vous travaillez sur des e-mails urgents et que vous souhaitez des réponses plus rapides et plus personnalisées, GPT-4 peut valoir l'investissement. 👀 Le saviez-vous ? Seule la moitié des Américains /%href/ connaissent ChatGPT dans une certaine mesure, les deux tiers d'entre eux étant titulaires d'un diplôme de troisième cycle. Il est intéressant de noter que 54 % des personnes interrogées ont déclaré n'avoir « rien du tout » entendu à propos de ChatGPT. ### Étape 3 : Fournir à ChatGPT des instructions personnalisées

Tout le monde est inscrit ? Il est temps de configurer ChatGPT pour qu'il fasse ce que vous lui demandez. Mais avant de commencer à générer des réponses et des e-mails, vous devez lui fournir quelques informations générales. Précisez comment vous souhaitez que l'outil génère les réponses. Pour faire de ChatGPT votre véritable assistant, suivez ces étapes : Cliquez sur votre nom d'affichage ou votre image pour ouvrir le menu déroulant. Cliquez ensuite sur Personnaliser ChatGPT.

Deux questions clés vous seront posées pour personnaliser les réponses de l'IA : *Que souhaitez-vous que ChatGPT sache de vous pour fournir de meilleures réponses ? Vous pouvez partager des détails sur votre travail, votre style de communication par e-mail, votre ton et d'autres préférences pertinentes. Cela peut inclure votre profession, si vous préférez un ton formel ou informel, et le niveau de détail que vous souhaitez inclure dans vos e-mails.

Comment souhaitez-vous que ChatGPT réponde ? Ici, vous pouvez définir le ton et la structure des e-mails que ChatGPT générera. Précisez si vous préférez des mises en forme concises ou détaillées, choisissez le niveau de formalité (amical, formel ou quelque part entre les deux) et décidez si vous souhaitez que l'IA exprime des opinions ou garde une position neutre.

Vous pouvez également envoyer votre introduction et vos instructions via une boîte de discussion pour aider ChatGPT à mieux vous comprendre. Voici un exemple d'introduction que vous pourriez fournir :

🧠Fait amusant : Environ 25 % des entreprises américaines ont économisé entre 50 000 et 70 000 dollars grâce à ChatGPT. /href/ https://www.statista.com/statistics/1379027/chatgpt-use-us-companies-money-saved/ /%href/

Étape 4 : Invite ChatGPT à rédiger l'e-mail Une fois que vous avez partagé vos coordonnées, vos préférences et le ton souhaité, vous pouvez inviter ChatGPT à créer l'e-mail dont vous avez besoin. Si la première ébauche n'est pas tout à fait correcte, demandez-lui de régénérer la réponse.

🤖 Par exemple, si vous rédigez un e-mail de démission, ChatGPT peut vous aider à rédiger un message qui trouve le juste équilibre, que vous partiez pour de nouvelles opportunités ou par insatisfaction. L'objectif est de partir en bons termes et de vous assurer que vous vous séparerez professionnellement sans brûler les étapes.

Voici un exemple de ce que ChatGPT pourrait générer : /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-159-1400x944.png Invite, instructions pour un e-mail de démission /%img/🤖 Un autre scénario pourrait être le refus d'un projet.

Une réponse réfléchie est la clé si vous êtes débordé et ne pouvez pas assumer une nouvelle responsabilité. Bien qu'il puisse être tentant d'exprimer sa frustration, il est essentiel de rester calme, prévenant et professionnel. ChatGPT peut vous aider à rédiger un message diplomatique qui communique vos limites sans paraître dédaigneux. Voici un exemple de manière polie et professionnelle de refuser un nouveau projet : ### Étape 5 : Révision et modification de l'e-mail

Une fois que ChatGPT a généré l'e-mail, relisez-le attentivement. Vous pouvez ajuster le ton, ajouter des détails manquants ou modifier la structure pour qu'elle corresponde davantage à vos intentions. Vérifiez si vous devez corriger des fautes de grammaire ou d'orthographe dans votre e-mail. Avant d'appuyer sur « Envoyer », vérifiez une nouvelle fois la clarté de votre réponse et son adéquation avec les politiques de l'entreprise. Vous aurez ainsi la garantie que votre message est professionnel et conforme aux attentes, ce qui vous évitera de faire des faux pas.

Bien que ChatGPT soit très performant, le contenu généré n'est pas toujours parfait. La personnalisation est cruciale pour s'assurer qu'il correspond parfaitement à votre voix et au contexte spécifique de votre message. 👀 Le saviez-vous ? ChatGPT peut parfois avoir des « hallucinations », c'est-à-dire générer des informations qui semblent plausibles mais qui sont entièrement inventées. Il peut s'agir de faits inventés, d'études inexistantes ou de détails inexacts. Bien que les modèles d'IA soient entraînés à fournir des réponses utiles et précises, ils ne peuvent pas vérifier la véracité de leurs informations en temps réel. C'est pourquoi il est essentiel de vérifier les faits essentiels lorsque l'on utilise l'IA pour la recherche ou la prise de décision ! Pour vos besoins spécifiques, veillez à : vous assurer que toutes les informations nécessaires sont incluses vous assurer que le ton est conforme à votre style * vérifier l'exactitude des dates, des noms ou des détails importants

Un peu d'attention en plus peut faire toute la différence ! ### Étape 6 : Envoi de l'e-mail Une fois que vous avez relu et modifié votre e-mail, il est temps d'appuyer sur « envoyer ». Avant de le faire, prenez un moment pour vérifier que tout est correct dans votre boîte de composition. Assurez-vous que l'e-mail est abonné à vos undefined et qu'il soit professionnel, clair et concis. Supposons que vous envoyiez des e-mails sur des sujets essentiels comme ceux dont nous avons discuté. Il est encore plus crucial de trouver le ton juste. Envoyez-le lorsque vous êtes sûr que le message est peaufiné et conforme à vos objectifs ! Ne vous inquiétez pas trop de la réaction - ayez confiance que l'IA vous a aidé à créer une réponse réfléchie et bien conçue.

💡Conseil de pro : /href/ https://clickup.com/blog/email-etiquette// L'étiquette des e-mails /%href/ est la clé de la façon dont votre message est perçu et comment on y répond. De la relecture pour plus de clarté au paramétrage d'un ton respectueux, ces ajustements mineurs peuvent faire une grande différence pour garantir que vos e-mails soient professionnels et efficaces. ## Limites de l'utilisation de ChatGPT pour la rédaction d'e-mails

L'utilisation de l'IA pour la rédaction d'e-mails peut être pratique, mais elle comporte son lot de défis. En voici quelques-uns à garder à l'esprit : *Compréhension limitée du contexte : l'IA peut avoir du mal à saisir les détails de votre message ou les besoins de votre public. Cela peut conduire à un contenu générique ou inadapté (hallucinations), en particulier dans des situations complexes ou sensibles ❌

Difficulté de personnalisation : bien que ChatGPT puisse générer un message de base, il peut manquer la touche personnelle qui résonne auprès de votre public. Par exemple, dans /href/ https://clickup.com/blog/email-campaign-management// email campaign management /%href/, l'outil peut négliger des détails personnalisés importants tels que les noms ou les préférences, ce qui affecte l'efficacité du message ❌

: bien que ChatGPT puisse générer un message de base, il peut manquer la touche personnelle qui résonne auprès de votre public. Par exemple, dans /href/ https://clickup.com/blog/email-campaign-management// email campaign management /%href/, l'outil peut négliger des détails personnalisés importants tels que les noms ou les préférences, ce qui affecte l'efficacité du message ❌ Problèmes d'exactitude : l'IA ne fournit pas toujours des informations exactes malgré sa vaste base de connaissances. Vous devrez vérifier les détails essentiels tels que les dates, les noms ou les chiffres, en particulier lorsque vous faites référence aux KPI du marketing par e-mail de ClickUp /href/ https://clickup.com/blog/email-marketing-kpis// /%href/ ❌

: l'IA ne fournit pas toujours des informations exactes malgré sa vaste base de connaissances. Vous devrez vérifier les détails essentiels tels que les dates, les noms ou les chiffres, en particulier lorsque vous faites référence aux KPI du marketing par e-mail de ClickUp /href/ https://clickup.com/blog/email-marketing-kpis// /%href/ ❌ Nombre de mots incohérent : Si vous spécifiez une limite de mots dans votre invite, ChatGPT peut parfois s'y abonner. C'est souvent imprévisible et il se peut qu'il ne se conforme pas à votre demande. Comme dans l'exemple ci-dessous, ChatGPT répond en 39 mots, et non 42. ❌

Utilisation excessive de phrases génériques : ChatGPT s'appuie souvent sur des phrases et des clichés surutilisés, en particulier dans les e-mails professionnels. Bien que ceux-ci puissent sembler sûrs, ils peuvent paraître peu sincères ou répétitifs, rendant votre message moins engageant ❌ *Difficulté avec les instructions complexes en plusieurs étapes : ChatGPT peut ne pas fonctionner très bien avec les instructions en plusieurs étapes. Par exemple, un e-mail combinant des rappels, des approbations et des suivis dans un seul et même document pourrait être décousu ou manquer de clarté ❌ À lire également : /href/ https://clickup.com/blog/outreach-tools// Les meilleurs outils de diffusion d'e-mails (avis et tarifs) /%href/ ## Utiliser ClickUp Brain pour rédiger et gérer vos e-mails

Imaginez avoir un assistant IA capable de rédiger des e-mails attrayants, de générer des objets de message convaincants, de personnaliser les messages pour chaque public et d'automatiser les e-mails de suivi. Eh bien, c'est ici, sur /href/ http://clickup.com ClickUp /%href/ - l'application tout-en-un pour le travail. undefined est un réseau neuronal avancé d'IA intégré à /href/ https://clickup.com/features/email-project-management La plateforme de gestion de projet par e-mail de ClickUp /%href/ . Elle vous aide à créer des textes marketing, à répondre aux e-mails et à gérer efficacement les tâches, le tout en un seul endroit ! ### ClickUp Brain Créez des réponses par e-mail rapides et pertinentes avec ClickUp Brain Contrairement à ChatGPT, qui génère parfois des informations inexactes ou obsolètes, ClickUp Brain s'intègre directement à la base de connaissances de votre équipe et aux tâches en cours sur les projets.

Vous avez ainsi toujours accès aux informations les plus récentes et les plus pertinentes, ce qui réduit le risque d'erreurs grammaticales et rend vos réponses par e-mail plus précises et plus fiables. Avec ClickUp Brain's AI Writer for Work, vous bénéficiez : d'un assistant de rédaction pour répondre à tous vos besoins en matière de rédaction ; de réponses automatiques rapides aux tâches, commentaires et e-mails ; * d'un transcripteur automatique de la parole en texte pour prendre des notes et effectuer des mises à jour en mode mains libres

La possibilité de transcrire vos réunions et vos enregistrements d'écran, en répondant à toutes les questions de suivi directement depuis /href/ https://clickup.com/features/clips ClickUp Clips /%href/ * Des modèles faciles à créer pour tous vos besoins, des campagnes par e-mail aux publicités, en passant par les campagnes d'e-mailing undefined , ou recrutement #### Voici comment faire avec ClickUp : /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-163-1400x979.png ClickUp Brain /%img/ Créez des réponses rapides aux fils d'e-mails ou concevez des campagnes d'e-mails complètes plus rapidement avec ClickUp Brain

Pour rédiger un nouvel e-mail avec ClickUp Brain, il suffit de localiser une tâche ouverte et d'aller dans sa section commentaires. Ensuite, cliquez sur l'icône e-mail et tapez la commande slash « /Write email », puis appuyez sur Retour ou Entrée. Un modal ClickUp Brain apparaîtra alors, vous permettant de saisir un point de discussion concis résumant l'objectif de l'e-mail. Voici à quoi cela ressemblerait : Rédigez rapidement des e-mails sans erreur avec ClickUp Brain ClickUp Brain analysera les informations saisies et générera un brouillon d'e-mail basé sur votre description.

Vous pouvez personnaliser le brouillon généré pour l'adapter à votre style ou à votre ton. La plateforme offre également des options supplémentaires pour plus de flexibilité : vous pouvez copier le texte de l'e-mail généré directement dans votre bloc-notes. Si le brouillon n'est pas tout à fait satisfaisant, cliquez sur « Réessayer » pour que ClickUp Brain génère une version différente basée sur les mêmes points clés. Vous êtes ainsi assuré d'obtenir à chaque fois l'e-mail parfait avec un minimum d'effort !

> L'e-mail est dépassé, ClickUp est là ! ClickUp nous a permis de réduire le nombre d'e-mails que nous envoyons et recevons en équipe, ce qui change la donne. Cela signifie également que les fils d'e-mails ne sont pas perdus, que les gens n'ont pas abandonné les communications, etc. car toutes les informations sont dans ClickUp. Avis du directeur marketing

Lier les documents aux flux de travail pour améliorer la productivité à l'aide de ClickUp Docs Le meilleur atout de ClickUp est qu'il vous permet d'utiliser ses outils d'IA pour rédiger des textes convaincants tout en conservant tous vos documents dans un emplacement central. Avec /href/ https://clickup.com/teams/marketing ClickUp for Marketing /%href/, vous pouvez rapidement rédiger, organiser et stocker des modèles d'e-mails directement dans /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-12.gif ClickUp Docs : Comment utiliser ChatGPT pour rédiger des e-mails /%img/ Utilisez ClickUp pour collaborer avec votre équipe et garder votre travail sur la même page, littéralement !

Optimisez votre e-mail pour un meilleur engagement avec ClickUp Brain Optimiser votre e-mail pour l'engagement ne se résume pas à rédiger le message parfait, il s'agit de personnaliser, de cibler le bon public et de s'assurer que votre contenu attire l'attention du lecteur. Bien que ChatGPT puisse vous aider, il ne répondra pas toujours aux besoins uniques de votre entreprise. Si rédiger des e-mails ou partir de zéro vous semble être une corvée, ClickUp est là pour vous aider.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez prendre des notes, analyser des données et rédiger des e-mails plus rapidement, ce qui vous fait gagner du temps. Il vous suffit d'activer la ClickApp E-mail dans votre environnement de travail pour débloquer toutes les fonctionnalités de messagerie. Dites adieu au blocage de l'écrivain et aux tâches répétitives tout en gardant vos e-mails authentiques et personnalisés. ClickUp ne se limite pas aux e-mails : gérez les tâches, collaborez et suivez le temps pour booster la productivité de votre équipe. Prêt à améliorer vos communications par e-mail ? undefined !