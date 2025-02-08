Les 10 meilleurs correcteurs d'essais IA pour gagner du temps et améliorer la précision

Vous travaillez tard le soir ? Vous êtes face à une nouvelle pile de dissertations, votre énergie s'épuisant plus vite que votre patience. Vous remettez en question chaque note lorsque vous arrivez à la dernière dissertation.

La notation des dissertations peut être un marathon épuisant. Elle prend beaucoup de temps, est répétitive et laisse souvent peu de place aux commentaires personnalisés pour vos étudiants. Mais s'il existait une méthode plus intelligente ?

Découvrez les outils d'IA pour la correction de dissertations, votre nouvel allié pédagogique ! Ces outils ne se contentent pas d'accélérer le processus de notation, ils le révolutionnent.

Des études montrent que la notation par IA réduit le temps de correction de 80 %, vous libérant ainsi pour vous concentrer sur des stratégies d'enseignement créatives et établir des liens avec vos élèves. 💡

Dans cet article, nous découvrirons comment ces outils basés sur l'IA transforment votre façon de noter ! 🚀

Que rechercher dans un outil de notation d'essais basé sur l'IA ?

Le choix d'un correcteur d'essais IA n'est pas seulement une question de commodité ; il s'agit de choisir un outil qui améliore l'efficacité de la notation tout en fournissant aux étudiants des commentaires précieux. Voici les fonctionnalités sur lesquelles vous devez vous concentrer :

Rubriques personnalisables : assurez-vous que l'outil vous permet de créer et d'appliquer vos critères de notation afin qu'ils correspondent aux rubriques spécifiques à chaque cours ou aux exigences particulières de chaque devoir

Analyse grammaticale et syntaxique : optez pour des outils qui fonctionnent comme grammaticaux : optez pour des outils qui fonctionnent comme des correcteurs avancés , identifiant automatiquement les erreurs et proposant des suggestions détaillées pour améliorer la grammaire, l'orthographe et la structure des phrases

Détection du plagiat : Optez pour une IA qui analyse le contenu copié et fournit des rapports précis, vous aidant ainsi à maintenir l'intégrité académique

Commentaires contextuels : choisissez un outil qui évalue la structure des arguments, le flux logique et le ton afin de donner aux étudiants des conseils concrets pour améliorer leurs essais

Intégration des données : sélectionnez une IA qui se synchronise parfaitement avec des plateformes telles que Google Classroom ou les systèmes de gestion de l'apprentissage afin de simplifier le processus de notation

Assistance linguistique : assurez-vous que l'outil prend en charge les essais multilingues afin de répondre aux divers profils et besoins linguistiques des étudiants

Notation en temps réel : choisissez un outil doté de fonctionnalités intégrées similaires à celles choisissez un outil doté de fonctionnalités intégrées similaires à celles des générateurs de texte IA qui s'adaptent aux besoins des étudiants, fournissant des commentaires immédiats et contextuels pour permettre des révisions rapides

Analyse des performances des étudiants : utilisez un outil qui génère des informations sur la progression des étudiants, en mettant en évidence les points à améliorer afin d'orienter vos futures stratégies pédagogiques

💡 Conseil de pro : Utilisez toujours des outils d'IA qui privilégient la sécurité des données et anonymisent le travail des étudiants afin de garantir le respect des normes de confidentialité et de réduire les biais potentiels.

Le débat sur le contenu généré par l'IA par opposition au travail écrit par des humains fait rage, soulevant des questions sur l'originalité, la qualité et l'authenticité. Cependant, le discours change lorsqu'il s'agit d'évaluer le contenu.

Les correcteurs d'essais basés sur l'IA offrent une occasion unique d'apporter cohérence, objectivité et efficacité au processus de notation, ce que même les enseignants les plus expérimentés peuvent trouver difficile à gérer lorsqu'ils ont une charge de travail importante.

Ci-dessous, nous examinons de plus près les 10 meilleurs outils d'IA pour la notation de dissertations :

1. ClickUp (le meilleur pour la notation et les commentaires d'essais basés sur l'IA)

Essayez ClickUp Brain Transformez l'efficacité de la notation grâce à des commentaires basés sur l'IA sur la grammaire, la structure et le ton avec ClickUp Brain

ClickUp est l'application qui offre tout pour le travail. Elle combine des flux de travail alimentés par l'IA pour la notation, des commentaires en temps réel et des capacités de gestion de projet transparentes sur une seule plateforme.

Pour la notation des essais, les enseignants peuvent utiliser ClickUp Brain pour analyser le contenu en termes de grammaire, de structure et de cohérence, et fournir ainsi aux étudiants des commentaires immédiats et exploitables

Il offre des informations exploitables en temps réel, aidant les enseignants à fournir des commentaires constructifs qui améliorent le travail des élèves sans nécessiter des heures d'efforts manuels. L'outil vous permet de créer et d'enregistrer des invites personnalisées afin d'aligner les commentaires sur des rubriques ou des compétences rédactionnelles spécifiques.

Rationalisez la collaboration et la notation grâce à des commentaires annotés, des remarques et des révisions organisées des essais avec ClickUp Docs

ClickUp Docs offre aux enseignants un espace centralisé pour collaborer sur la notation des dissertations. Les enseignants peuvent annoter les dissertations, ajouter des commentaires et modifier le contenu à l'aide de l'IA directement dans la plateforme, ce qui rationalise le processus de feedback.

Son organisation intégrée et son intégration transparente avec les tâches garantissent que chaque étape du processus de notation est efficace et accessible. De plus, la fonctionnalité d'automatisation de ClickUp vous permet de configurer des flux de travail de notation qui vous font gagner des heures, tandis que des modèles personnalisables vous permettent de mettre en œuvre et d'aligner les critères de notation avec vos rubriques.

La plateforme comprend également des tableaux de bord centralisés pour suivre la progression des tâches d'évaluation des essais, identifier les tendances et générer des rapports, ce qui la rend indispensable pour gérer plusieurs classes ou établissements.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Évaluez la grammaire, le ton et la cohérence pour fournir des commentaires instantanés et exploitables

Annoter, commenter et peaufiner des essais de manière collaborative dans ClickUp Docs

Automatisez les tâches répétitives telles que l'attribution d'essais à corriger ou la validation des travaux achevés grâce à l'automatisation ClickUp

Créez des rubriques personnalisées, des invites IA et des modèles pour aligner les critères de notation et suivre la progression

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour analyser les modèles de notation et générer des rapports de performance

Synchronisez les devoirs et les notes avec Google Classroom pour rationaliser vos flux de travail

Limites de ClickUp

Nécessite une installation initiale pour personnaliser les flux de travail pour la notation des essais

La courbe d'apprentissage pour les enseignants peu familiarisés avec les technologies

Tarifs ClickUp

Gratuit pour toujours

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

ClickUp Brain : Ajoutez des fonctionnalités d'IA à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Les utilisateurs apprécient les capacités de ClickUp à rationaliser les commentaires exploitables en temps réel et à améliorer la visibilité. C'est un atout majeur pour les enseignants, car cela leur permet de fournir des commentaires transparents et opportuns aux étudiants.

« Les tâches qui me sont assignées sont liées à d'autres tâches que nous avons assignées en équipe, ce qui me permet de travailler individuellement tout en ayant une visibilité sur les tâches du groupe. Je peux ainsi proposer de nouvelles activités et recevoir les commentaires de tous les membres de mon équipe. »

⚡ Astuce bonus : au-delà de la notation des essais, utilisez les tableaux de bord personnalisés de ClickUp pour repérer les tendances dans plusieurs classes ou devoirs. Analysez facilement les modèles de notation, identifiez les concepts souvent mal compris et adaptez vos stratégies d'enseignement en fonction d'informations basées sur des données.

2. GradeWrite (Idéal pour le processus de notation et l'analyse assistés par IA)

via GradeWrite

GradeWrite est spécialisé dans la rationalisation de la notation des essais. Ses outils d'évaluation basés sur l'IA sont conçus pour traiter de grands volumes de devoirs. Les algorithmes avancés de l'entreprise évaluent la grammaire, la structure, le nombre de mots et la pertinence.

Les enseignants peuvent garantir la cohérence tout en préservant l'intégrité de la notation grâce à des fonctionnalités telles que la détection du plagiat et la personnalisation des rubriques.

GradeWrite propose également des analyses permettant de suivre les tendances des performances de toute la classe, ce qui permet aux enseignants d'identifier les domaines dans lesquels les élèves ont besoin d'une assistance supplémentaire.

Les meilleures fonctionnalités de GradeWrite

Évaluez la grammaire, la structure et la pertinence à l'aide de l'IA pour obtenir des commentaires précis et rapides

Effectuez des contrôles de plagiat basés sur l'IA pour vérifier l'authenticité du contenu

Suivez les tendances des performances des étudiants grâce à des analyses basiques et avancées

Limites de GradeWrite

Fonctionnalités d'analyse limitées dans la version gratuite

Les fonctionnalités avancées telles que l'intégration à Google Classroom ne sont pas encore disponibles

Tarifs GradeWrite

Enseignants (gratuit) : Gratuit

Enseignants (Premium) : 24,99 $/mois par utilisateur

Districts scolaires ou établissements d'enseignement supérieur : Contactez-nous pour obtenir les tarifs

Évaluations et avis sur GradeWrite

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📚 Lecture bonus : Allez au-delà de la notation avec l'IA. Les correcteurs d'essais IA gratuits ne sont que la partie émergée de l'iceberg en matière d'IA dans l'éducation. Imaginez automatiser vos plans de cours et vos rubriques, voire créer des devoirs attrayants. En savoir plus dans ce guide rapide sur l'automatisation de la création de contenu avec l'IA.

3. ClassX (Idéal pour la notation interactive et l'apprentissage par IA)

via ClassX

ClassX combine la notation d'essais par IA avec des outils d'apprentissage interactifs, ce qui le rend idéal pour les enseignants à la recherche d'une expérience de notation holistique. L'IA analyse les essais pour en vérifier la grammaire, la pertinence et la cohérence, tout en offrant aux étudiants des commentaires personnalisés pour améliorer leur écriture.

ClassX offre des fonctionnalités permettant de créer des exercices personnalisés, des chatbots et du matériel d'apprentissage interactif, ce qui en fait une plateforme complète pour la notation et l'engagement des étudiants.

La possibilité de traiter la notation de nombreux essais et d'intégrer des tuteurs IA interactifs comble le fossé entre l'évaluation traditionnelle et l'apprentissage adaptatif.

Les meilleures fonctionnalités de ClassX

Créez des exercices personnalisés et des chatbots pour accompagner un apprentissage personnalisé

Notez des essais en masse pour gagner du temps et rationaliser les flux de travail de notation

Intégrez des tuteurs basés sur l'IA pour offrir un accompagnement supplémentaire aux étudiants

Limitations de ClassX

L'offre gratuite est financée par la publicité et propose un nombre limité de requêtes IA

Les fonctionnalités avancées de l'IA nécessitent un abonnement Pro pour un accès complet

Tarifs ClassX

Free

Premium : 9 $/mois par utilisateur

Pro : 19 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis ClassX

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Fait amusant : alors que beaucoup s'inquiètent du caractère biaisé des outils de notation par IA, ils ne réalisent pas que l'IA élimine la subjectivité. Les préférences personnelles, l'humeur ou les préjugés inconscients peuvent influencer les correcteurs humains. Mais l'IA garantit que chaque essai est évalué de manière cohérente et équitable, mettant tous les étudiants sur un pied d'égalité.

4. Perfect Essay Writer (idéal pour créer des essais soignés et sans plagiat)

via Perfect Essay Writer

Perfect Essay Writer ne se contente pas de générer des essais, il fournit également une notation basée sur l'IA et des commentaires en temps réel. L'outil évalue différents types d'essais, des essais argumentatifs aux essais descriptifs, en analysant la structure, la cohérence et l'exactitude des citations.

Il fournit également des commentaires sur la grammaire, le ton et la clarté, garantissant ainsi aux étudiants des informations exploitables pour améliorer leur travail.

Sa fonctionnalité de modification en cours est une combinaison puissante d'outils de relecture et de réécriture. Elle permet aux utilisateurs d'affiner leurs essais en temps réel et de s'assurer que le résultat final répond à des exigences spécifiques.

Les outils intégrés de vérification du plagiat et de citation de cet outil ont deux objectifs : aider les rédacteurs à préserver l'originalité de leurs travaux tout en fournissant aux correcteurs des outils de vérification garantissant l'intégrité académique. Cela en fait un outil précieux pour l'ensemble de l'écosystème académique : les étudiants peuvent l'utiliser pour rédiger et s'auto-évaluer, tandis que les enseignants peuvent s'en servir pour garantir la cohérence de leurs corrections.

Les meilleures fonctionnalités de Perfect Essay Writer

Modifiez et peaufinez vos essais directement avec l'éditeur en direct pour des changements en temps réel

Accédez à des contrôles de plagiat et générez des citations dans plusieurs formats

Traitez différents types d'essais, des essais analytiques aux essais persuasifs

Limites de Perfect Essay Writer

Options de mise en forme limitées pour les polices de caractères et les éléments de conception

Tarifs Perfect Essay Writer

Starter : Gratuit

Basique : 9,99 $/mois par utilisateur

Pro : 14,99 $/mois par utilisateur

Avancé : 99,99 $/an

Évaluations et avis sur Perfect Essay Writer

G2 : 4,8/5,0 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Les utilisateurs apprécient la façon dont les fonctionnalités basées sur l'IA de PerfectEssayWriter.ai rationalisent le processus de rédaction d'essais, ce qui en fait un outil très apprécié des étudiants et des professionnels.

« En tant qu'étudiant en master, je dois dire que le plan produit par PerfectEssayWriter.ai m'a sauvé la vie ! Il a rendu tout le processus de rédaction de l'essai beaucoup plus fluide. De plus, le contenu généré était vraiment impressionnant, bien documenté et bien écrit. »

💡 Conseil de pro : Utilisez l'IA pour gérer les tâches répétitives telles que les vérifications grammaticales et les premiers commentaires, tout en réservant votre énergie pour une évaluation plus nuancée et le mentorat des étudiants.

5. EssayGrader (idéal pour la notation en masse et les commentaires détaillés)

via EssayGrader

EssayGrader simplifie l'évaluation des essais grâce à des outils basés sur l'IA, conçus pour traiter de grands volumes de notation en quelques minutes.

Il permet aux enseignants de télécharger des essais en masse et fournit des commentaires détaillés et constructifs sur le contenu, la grammaire et le style.

Des rubriques personnalisables et par défaut s'alignent sur des normes de notation spécifiques et fonctionnent comme des générateurs de contenu IA pour analyser efficacement les essais. L'intégration avec Google Classroom et d'autres plateformes rationalise encore davantage les flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités d'EssayGrader

Utilisez des rubriques personnalisées et par défaut pour une notation flexible et précise

Détectez les contenus générés par l'IA et garantissez l'originalité des essais

Intégrez Google Classroom pour des flux de travail de notation fluides

Limites d'EssayGrader

Le forfait Free offre un nombre limité de quotas pour la notation et le résumé des essais

Les rubriques avancées et la détection par IA nécessitent des forfaits supérieurs

Tarifs EssayGrader

Basique : Gratuit

Lite : 8,99 $/mois par utilisateur

Pro : 19,99 $/mois par utilisateur

Premium : 49,99 $/mois par utilisateur

Équipe : 12,99 $/mois par utilisateur

District : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur EssayGrader

G2 : pas suffisamment d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Un utilisateur de Reddit a mentionné les outils EssayGrader pour leur efficacité et leur rapidité de retour, tout en reconnaissant l'importance des nuances humaines dans la notation.

Ils peuvent être utiles pour repérer les erreurs grammaticales et les problèmes de structure, mais rien ne vaut la touche personnelle d'un enseignant lorsqu'il s'agit de noter les aspects plus profonds d'un devoir.

🔮 Conseil bonus : élargissez le rôle de l'IA dans votre stratégie pédagogique. L'IA ne sert pas seulement à noter, elle peut également révolutionner vos méthodes d'enseignement et votre rayonnement.

6. EasyMark. ai (Idéal pour des commentaires personnalisés et rapides)

EasyMark. ai révolutionne la notation des essais en combinant rapidité et précision, à l'instar des outils de rédaction alimentés par l'IA destinés aux rédacteurs. Il permet aux enseignants de fournir des commentaires personnalisés et exploitables sans délai.

EasyMark. ai peut noter des essais en masse à l'aide de rubriques et d'échelles personnalisées qui correspondent à vos normes d'enseignement. Sa compatibilité PDF et sa capacité à prendre en charge des essais jusqu'à 4 500 mots le rendent polyvalent pour divers besoins de notation.

Que vous traitiez quelques essais ou des centaines, EasyMark. ai garantit l'équité et le souci du détail sans sacrifier votre temps précieux.

Les meilleures fonctionnalités d'EasyMark.ai

Notez des essais en masse avec des listes d'erreurs détaillées et des suggestions d'amélioration

Utilisez vos grilles d'évaluation et vos barèmes adaptés aux besoins de votre classe

Fournissez aux étudiants des commentaires personnalisés et instantanés sur leurs travaux écrits

Limitations d'EasyMark. ai

Le forfait Free limite les utilisateurs à la notation de 15 essais par mois

Les fonctionnalités avancées telles que les limites plus élevées pour les essais nécessitent des forfaits premium

Tarifs EasyMark. ai

Gratuit : 15 essais/mois

Standard : 9,99 $/mois par utilisateur

Premium : 22,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur EasyMark. ai

G2 : pas suffisamment d'avis

Capterra : pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Utilisez la notation par IA pour compléter le jugement humain plutôt que pour le remplacer. Cet équilibre garantit l'efficacité sans compromettre la relation élève-enseignant.

7. CoGrader (Idéal pour les commentaires qualitatifs détaillés et l'intégration en classe)

via CoGrader

CoGrader offre une puissante plateforme basée sur l'IA conçue pour simplifier la notation des essais pour les enseignants. Elle fournit des commentaires détaillés et qualitatifs sur la grammaire, le contenu et la structure, ce qui permet de gagner du temps tout en améliorant la profondeur des évaluations des élèves.

Grâce à l'intégration de Google Classroom, les enseignants gèrent facilement les devoirs, et la possibilité de traiter les envois manuscrits ajoute encore plus de flexibilité. CoGrader offre également une fonctionnalité de tableau de bord des performances de la classe, qui permet aux enseignants d'identifier les tendances et les points à améliorer.

Meilleures fonctionnalités de CoGrader

Notez jusqu'à 350 envois d'étudiants par mois avec des commentaires qualitatifs détaillés

Intégrez Google Classroom pour une gestion simplifiée des devoirs

Analysez les tendances de performance de vos classes grâce à un tableau de bord complet

Limites de CoGrader

Le forfait Free limite les utilisateurs à 100 envois par mois

Les fonctionnalités avancées telles que la détection du plagiat nécessitent des forfaits institutionnels

Tarifs CoGrader

Starter : Gratuit

Standard : 19 $/mois par utilisateur

Écoles et districts : Tarifs personnalisés

Enseignement supérieur et entreprises : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CoGrader

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? À l'automne 2023, 50 % des étudiants et 22 % des enseignants utilisaient des outils d'IA tels que ChatGPT pour des tâches académiques, soit une augmentation significative par rapport aux 9 % enregistrés plus tôt dans l'année ! L'IA transforme rapidement la manière dont les étudiants et les enseignants abordent l'apprentissage et l'enseignement.

8. AutoMark (idéal pour une notation évolutive et des commentaires personnalisés aux étudiants)

via AutoMark

AutoMark est un outil de notation IA polyvalent auquel font confiance les enseignants pour fournir des commentaires rapides, précis et personnalisés. Conçu pour gérer divers types de devoirs, il prend en charge des rubriques personnalisées pour des évaluations cohérentes et offre des informations sur l'apprentissage afin de suivre la progression des élèves.

AutoMark permet aux enseignants d'identifier les tendances dans les performances des élèves, ce qui les aide à adapter leur enseignement pour répondre aux difficultés courantes.

Grâce à une intégration LMS transparente et des analyses détaillées, cette solution est idéale pour les enseignants et les établissements qui souhaitent maintenir leurs standards académiques tout en gagnant du temps.

Les meilleures fonctionnalités d'AutoMark

Téléchargez des grilles d'évaluation personnalisées pour obtenir des commentaires cohérents et pertinents

Suivez la progression des étudiants et identifiez les tendances d'apprentissage grâce à l'analyse des données

Intégrez-les à des systèmes de gestion de l'apprentissage pour une gestion transparente des devoirs

Limitations d'AutoMark

Les fonctionnalités avancées de rapports peuvent nécessiter des licences institutionnelles

Pas de niveau gratuit pour les enseignants individuels

Tarification AutoMark

Tarification personnalisée

Évaluations et avis AutoMark

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. Smodin (Idéal pour obtenir des commentaires impartiaux et en temps réel sur les dissertations)

via Smodin

Smodin est un correcteur d'essais IA avancé qui garantit des commentaires cohérents et impartiaux aux étudiants et aux enseignants. L'analyse des essais sur le plan de la grammaire, de la structure, de l'originalité et de la pertinence aide les étudiants à améliorer leur écriture et à obtenir de meilleures notes.

Pour les enseignants, elle offre des fonctionnalités de notation en masse avec des grilles d'évaluation personnalisables afin de rationaliser les processus de notation. La plateforme fournit également des commentaires en temps réel et des suggestions détaillées pour améliorer les essais, ce qui permet de gagner du temps tout en améliorant la qualité des commentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Smodin

Analysez les essais pour vérifier la grammaire, la structure et la cohérence grâce à des algorithmes d'IA avancés

Notez des dissertations en masse grâce à des grilles d'évaluation personnalisables et prédéfinies

Fournissez des commentaires en temps réel et des suggestions d'amélioration aux étudiants

Limitations de Smodin

La notation en masse et les fonctionnalités avancées nécessitent des forfaits supérieurs

Le forfait Free limite considérablement l'utilisation du correcteur IA

Tarifs Smodin

Starter : Gratuit

Essentiels : 14,99 $/mois par utilisateur

Productif : 29,99 $/mois par utilisateur

Ultimate : 79,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Smodin

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Les utilisateurs apprécient la capacité de Smodin à créer des textes naturels, semblables à ceux rédigés par des humains, et à adapter efficacement les sous-titres.

« Je l'ai utilisé pour paraphraser certains textes que je produis sur d'autres plateformes d'IA et il le fait parfaitement. Il donne au texte une plus grande fluidité et il ne semble pas aussi statique. Le résultat est presque indétectable, on ne voit pas qu'il a été créé avec l'IA. Je l'ai également utilisé pour modifier le contexte de certains sous-titres et cela fonctionne parfaitement. »

🔮 Astuce bonus : tirez le meilleur parti des outils de notation par IA en téléchargeant des grilles d'évaluation personnalisées qui correspondent aux objectifs de votre cours, garantissant ainsi la cohérence et la pertinence des résultats de notation.

via Kangaroos AI

Kangaroos AI Grader simplifie la notation des dissertations par les enseignants tout en offrant des outils d'IA avancés pour la planification des cours et l'efficacité en classe. Avec des grilles de notation personnalisables, des capacités de téléchargement en masse et la génération de commentaires détaillés, il est conçu pour gagner du temps et améliorer la précision.

Kangaroos AI accorde également la priorité à la sécurité des données, garantissant la confidentialité des étudiants grâce au cryptage. Au-delà de la notation, la plateforme fournit des outils tels qu'un assistant d'enseignement IA et un générateur de rubriques pour rationaliser les flux de travail éducatifs.

Les meilleures fonctionnalités de Kangaroos AI Grader

Créez et appliquez des grilles d'évaluation personnalisées pour une notation précise et pertinente des dissertations

Générez des rapports détaillés pour guider les étudiants dans leur progression

Accédez à des outils supplémentaires pour la planification des cours et l'assistance à l'enseignement par IA

Limites de Kangaroos AI Grader

Les fonctionnalités avancées telles que la personnalisation des rubriques peuvent nécessiter des forfaits supérieurs

L'assistance au niveau institutionnel est facturée séparément

Tarifs de Kangaroos AI Grader

Starter : Gratuit

Professionnel : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kangaroos AI Grader

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : les correcteurs IA ne se contentent pas de noter les essais, ils détectent également le plagiat et évaluent l'originalité. Pour les enseignants, cela signifie moins de temps passé à rechercher du contenu copié et plus de temps pour inspirer les élèves à produire un travail authentique. C'est une situation gagnant-gagnant pour l'intégrité académique !

Si les 10 meilleurs correcteurs d'essais basés sur l'IA présentés dans cet article offrent des fonctionnalités exceptionnelles, quelques autres outils méritent également votre attention en raison de leurs avantages uniques pour améliorer l'expérience de notation des enseignants :

Gradescope : propose des évaluations avancées basées sur des rubriques avec des outils de notation et de collaboration alimentés par l'IA, ce qui en fait un outil incontournable pour une évaluation cohérente et équitable

Turnitin Feedback Studio : combine une détection fiable du plagiat avec des options de commentaires personnalisables, garantissant l'intégrité académique et des réponses détaillées adaptées aux besoins individuels des étudiants

GradeCam : Excelle dans la numérisation et la notation rapides des tests papier, fournissant des commentaires et des analyses instantanés pour soutenir les stratégies d'enseignement basées sur les données

SnapGrader : fournit des analyses de notation instantanées et prend en charge divers formats de questions, tels que les questions à choix multiples et les réponses courtes, ce qui rationalise la notation des évaluations sur papier

Transformez votre façon de noter avec ClickUp : la solution tout-en-un pour les enseignants

Lorsque vous explorez les meilleurs correcteurs d'essais basés sur l'IA, réfléchissez à la manière dont ces outils s'intègrent dans votre écosystème d'enseignement et de notation au sens large.

Au-delà de la personnalisation des rubriques et de la précision des commentaires, tenez compte de la compatibilité avec les flux de travail existants et les autres outils pédagogiques, ainsi que de la manière dont la plateforme facilite la collaboration entre les enseignants.

Alors que de nombreuses solutions se concentrent uniquement sur la notation, ClickUp offre une plateforme holistique combinant des commentaires sur les essais basés sur l'IA avec l'automatisation des tâches, des tableaux de bord centralisés et des espaces de notation collaborative.

Avec ClickUp, les enseignants peuvent gérer les devoirs, rationaliser les flux de travail de notation et suivre la progression des élèves, le tout en un seul endroit. Plus qu'un simple outil de notation, il s'agit d'une suite complète destinée à améliorer la productivité des enseignants.

