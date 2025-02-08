Comment recadrer un enregistrement d'écran pour améliorer la qualité vidéo ?

Vous venez de terminer l'enregistrement d'un tutoriel et vous remarquez que des barres d'outils inutiles, des arrière-plans encombrés et des bordures disgracieuses occupent un espace précieux à l'écran.

C'est frustrant, n'est-ce pas ?

Ces distractions détournent l'attention de votre contenu et donnent un aspect amateur même aux meilleures vidéos. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont faciles à corriger.

Avec les bonnes techniques de recadrage, vous pouvez nettoyer votre vidéo et lui donner une finition soignée et professionnelle. Dans cet article, nous vous expliquons comment recadrer un enregistrement d'écran pour obtenir un résultat plus net et sans distraction. 🎯

⏰ Résumé en 60 secondes Le recadrage des enregistrements d'écran élimine les distractions et concentre l'attention du spectateur. Des vidéos nettes et recadrées renforcent le professionnalisme et la qualité de la présentation

VLC Media Player offre des options de recadrage gratuites et étape par étape pour les utilisateurs de PC Windows

Des outils dédiés tels que OBS Studio et Camtasia simplifient le recadrage vidéo grâce à des commandes visuelles

les utilisateurs macOS peuvent recadrer leurs enregistrements avec iMovie ou les compléter avec QuickTime pour les découper

les iPhone permettent un recadrage intuitif à l'aide de l'application Photos avec des formats prédéfinis

Les utilisateurs Android peuvent recadrer des vidéos via Google Photos ou des applications tierces telles que CapCut

Une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp peut vous aider à créer, stocker et gérer vos enregistrements d'écran en un seul endroit pour un accès facile

Pourquoi recadrer vos enregistrements d'écran ?

Les enregistrements d'écran regorgent de contenu précieux, mais les distractions telles que les notifications ou les espaces vides peuvent détourner l'attention du message. Le recadrage permet de concentrer l'attention de votre spectateur sur ce qui compte vraiment. Voici pourquoi c'est indispensable pour vos enregistrements. 📃

Capte l'attention des spectateurs : En supprimant les éléments superflus, vous permettez aux spectateurs de rester concentrés sur l'essentiel, ce qui facilite la compréhension de votre message

Améliore les présentations vidéo : Des vidéos nettes et bien recadrées donnent une impression soignée et professionnelle, rendant les tutoriels, les démonstrations de produits et Des vidéos nettes et bien recadrées donnent une impression soignée et professionnelle, rendant les tutoriels, les démonstrations de produits et les présentations enregistrées plus attrayants

Plus facile à partager et à regarder : Le recadrage réduit la taille des fichiers, ce qui accélère le téléchargement de vos vidéos, facilite leur partage et améliore leur lecture sur les appareils mobiles

Comment recadrer un enregistrement d'écran sous Windows

Le recadrage des enregistrements d'écran sous Windows est simple, que vous utilisiez des outils intégrés ou des logiciels tiers. Voici comment rendre vos vidéos nettes et professionnelles. 💁

Méthode 1 : Utilisation du lecteur multimédia VLC

VLC Media Player n'est pas seulement un lecteur multimédia : c'est un outil gratuit et léger doté de fonctionnalités de modification pratiques, telles que le recadrage. Voici comment recadrer vos enregistrements d'écran :

Étape n° 1 : lancez VLC Media Player

Commencez par ouvrir VLC sur votre ordinateur. Assurez-vous que l'application est mise à jour vers la dernière version afin d'accéder à toutes les fonctionnalités nécessaires.

Étape n° 2 : Chargez votre enregistrement d'écran

Cliquez sur le menu Médias dans la barre de navigation supérieure et sélectionnez Ouvrir un fichier. Parcourez votre système pour localiser et ouvrir l'enregistrement d'écran que vous souhaitez recadrer.

Étape n° 3 : accéder aux effets et aux filtres

Accédez au menu Outils et sélectionnez Effets et filtres. Ce menu contient des options permettant de modifier l'apparence de votre vidéo.

Étape n° 4 : accédez à l'onglet Effets vidéo

Dans la fenêtre Effets et filtres, passez à l'onglet Effets vidéo et cliquez sur le sous-onglet Recadrer. Cette section vous permet de saisir des valeurs spécifiques pour le recadrage.

Étape n° 5 : Entrer les valeurs de recadrage

Entrez les valeurs en pixels des zones que vous souhaitez recadrer dans les champs Haut, Bas, Gauche et Droite.

⚠️ Attention : VLC n'affiche pas d'aperçu en temps réel pour le recadrage, donc ajustez les valeurs en pixels lentement. Pour un rendu équilibré, utilisez la même valeur pour les côtés opposés (haut et bas ou gauche et droite).

Étape n° 6 : enregistrer la vidéo recadrée

Vous êtes satisfait du recadrage ? Allez dans Médias > Convertir/Enregistrer, ajoutez votre vidéo, choisissez MP4, cliquez sur la clé à molette pour accéder aux paramètres, activez le recadrage, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur Démarrer pour enregistrer.

Méthode 2 : Utilisation d'un logiciel dédié à l'enregistrement d'écran

Les logiciels dédiés à l'enregistrement d'écran pour Windows sont souvent dotés de fonctionnalités de modification en cours intégrées qui simplifient le recadrage. Des applications telles que OBS Studio, Camtasia ou Bandicam offrent flexibilité et contrôles visuels.

Voyons comment vous pouvez les utiliser :

Étape n° 1 : sélectionnez le bon logiciel

Choisissez un outil d'enregistrement d'écran et de webcam doté d'une fonctionnalité de recadrage. OBS Studio et Camtasia sont de bonnes options pour les utilisateurs avancés, tandis que Bandicam offre une interface conviviale pour les débutants.

Ouvrez un outil de modification tel que OBS à l'endroit où vous souhaitez recadrer votre vidéo

Étape n° 2 : ouvrez l'outil logiciel et importez votre enregistrement

Lancez le logiciel de votre choix et chargez votre enregistrement d'écran. Cette option se trouve généralement dans un menu tel que Fichier > Ouvrir ou Importer un média.

Ouvrez la source multimédia sur OBS

Étape n° 3 : localisez l'outil de recadrage

Explorez les options de modification en cours de l'outil d'enregistrement d'écran pour trouver l'outil de recadrage. Recherchez les onglets ou les menus libellés Modifier, Découper ou Recadrer. La plupart des outils fournissent une icône ou un bouton de recadrage facile à identifier.

Localisez l'outil de recadrage

Étape n° 4 : définir la zone

Utilisez l'outil de sélection pour mettre en évidence la zone spécifique de la vidéo que vous souhaitez conserver. Selon les capacités de l'outil, vous pouvez faire glisser les bords ou entrer les dimensions exactes pour ajuster la boîte de recadrage.

Ajoutez les dimensions exactes pour le recadrage

Étape n° 5 : appliquer et prévisualiser les modifications

Confirmez le recadrage et prévisualisez la vidéo modifiée pour vous assurer qu'elle répond à vos attentes. Certains outils offrent un affichage en écran partagé pour comparer la version recadrée avec l'original.

Appliquez et prévisualisez les modifications

Étape n° 6 : exporter la vidéo recadrée

Une fois recadrée, enregistrez la vidéo à l'aide de Exporter ou Enregistrer sous. Choisissez un format de fichier et une qualité, comme MP4, qui offre une bonne qualité et des tailles de fichier plus petites.

Comment recadrer un enregistrement d'écran sur macOS

macOS propose des outils de modification vidéo intuitifs qui facilitent le recadrage des enregistrements d'écran. Que vous utilisiez iMovie, des éditeurs en ligne ou des extensions Chrome d'enregistrement d'écran, vous pouvez facilement créer un produit final soigné.

Voici un guide étape par étape pour recadrer une vidéo sur macOS. 💫

Méthode 1 : Utilisation d'iMovie

iMovie est un excellent outil de modification vidéo préinstallé sur macOS. Il offre de solides fonctionnalités de recadrage, ce qui en fait un éditeur vidéo idéal pour les enregistrements d'écran ciblés.

Voyons les étapes à suivre :

Étape n° 1 : créer un nouveau projet

Lancez iMovie depuis le dossier Applications ou la recherche Spotlight. Cliquez sur Créer et sélectionnez Film *pour démarrer un nouveau projet. Un environnement de travail vierge s'ouvre pour la modification en cours.

Étape n° 2 : importez votre enregistrement d'écran

Cliquez sur le bouton Importer un média . Accédez à votre fichier d'enregistrement d'écran, sélectionnez-le, puis cliquez sur Importer la sélection. Faites glisser la vidéo importée depuis la bibliothèque multimédia vers l'échéancier en bas de l'écran.

Étape n° 3 : sélectionnez le clip à modifier et accédez aux outils de recadrage

Cliquez sur le clip vidéo dans l'échéancier pour activer les outils de modification. Une bordure apparaît alors autour du clip. Dans le panneau d'aperçu, cliquez sur le bouton Recadrer pour remplir. Un cadre ajustable apparaît alors sur l'ensemble du clip vidéo.

Étape n° 4 : Ajustez le cadre de recadrage et prévisualisez

Faites glisser les bords du cadre pour vous concentrer sur la zone souhaitée, en conservant le même format pour un rendu équilibré. Prévisualisez le recadrage à l'aide de la lecture, puis cliquez sur Appliquer pour finaliser.

Étape n° 5 : exporter la vidéo recadrée

Cliquez sur le bouton Partager dans le coin supérieur droit d'iMovie. Choisissez Fichier ou une autre option d'exportation telle que YouTube, réglez la résolution et la qualité, puis enregistrez et téléchargez le fichier à l'emplacement de votre choix.

💡À titre informatif : si votre vidéo a des dimensions standard, utilisez les rapports d'aspect par défaut pour accélérer la modification en cours.

Méthode 2 : Utilisation de QuickTime pour le recadrage

QuickTime est un lecteur multimédia simple doté de fonctions de modification de base telles que le rognage. Bien qu'il ne dispose pas d'outils de recadrage, il fonctionne bien avec d'autres enregistreurs d'écran Mac pour un flux de travail fluide.

Voyons comment vous pouvez l'utiliser :

Étape n° 1 : charger l'enregistrement d'écran

Vous trouverez QuickTime Player dans le dossier Applications ou vous pouvez le rechercher à l'aide de Spotlight. Cliquez sur Fichier > Ouvrir un fichier… et sélectionnez Nouvel enregistrement d'écran.

Étape n° 2 : enregistrer la vidéo

Pour supprimer des sections indésirables au début ou à la fin de votre vidéo, cliquez sur Modifier > Découper. Ajustez les poignées de découpe jaunes dans la barre de lecture pour isoler la partie souhaitée. Appuyez sur Découper pour appliquer les modifications.

Vous pouvez même régler la vitesse de lecture de l'enregistrement.

Étape n° 3 : enregistrer la vidéo modifiée

Cliquez sur Fichier > Exporter sous pour exporter la vidéo recadrée et choisissez une résolution telle que 1080p ou 720p. Comme QuickTime ne recadre pas les vidéos, ouvrez le fichier exporté dans iMovie ou un logiciel tiers pour le recadrer davantage si nécessaire.

🔍Le saviez-vous ? QuickTime a été développé à l'origine par Apple en 1991 et a été l'un des premiers lecteurs multimédias à prendre en charge la diffusion de vidéos en continu sur Internet. Il a ouvert la voie aux lecteurs vidéo et aux outils de modification en cours modernes !

Comment recadrer des enregistrements d'écran sur des appareils mobiles

Lorsque vous ne pouvez pas modifier vos vidéos sur un ordinateur portable, par exemple lorsque vous êtes en déplacement, que vous manquez de temps ou que vous n'avez pas accès à votre ordinateur, votre téléphone devient l'éditeur vidéo en ligne idéal.

les appareils iPhone et Android offrent des outils intégrés pour recadrer les enregistrements d'écran ou supprimer les éléments gênants. Voyons comment faire ! 💪

Recadrer des enregistrements d'écran sur iPhone (iOS)

les iPhone disposent d'outils de modification standard pour vous aider à peaufiner un tutoriel ou à améliorer une présentation. L'application Photos intégrée offre un moyen intuitif d'ajuster vos enregistrements. Voyons comment l'utiliser :

Étape n° 1 : accédez au dossier Récents

Lancez l'application Photos depuis votre écran d'accueil et parcourez vos albums ou le dossier Récent . Vous y trouverez l'enregistrement d'écran que vous souhaitez recadrer.

via Descript

Étape n° 2 : sélectionnez la vidéo et accédez aux outils de modification

Appuyez sur la miniature de la vidéo pour l'ouvrir en plein écran, puis cliquez sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit pour accéder aux outils de modification, notamment l'outil de recadrage.

Étape n° 3 : utilisez l'outil Recadrer

Appuyez sur l'icône Recadrer, qui ressemble à un carré avec des lignes qui se chevauchent, en bas de l'écran. Une grille apparaîtra sur votre vidéo.

Faites glisser les coins ou les bords de la grille pour vous concentrer sur la zone que vous souhaitez conserver. Appuyez sur le bouton Rapport d'aspect dans le coin droit pour sélectionner des rapports d'aspect prédéfinis tels que 16:9 ou carré.

💡Conseil de pro : zoomez et dézoomez avec deux doigts pour un recadrage précis. Pour les réseaux sociaux, conservez un format d'image cohérent pour un rendu soigné.

Étape n° 4 : enregistrer les modifications

Une fois satisfait, appuyez sur Terminé pour enregistrer vos modifications. La version recadrée remplacera l'originale, mais vous pouvez sélectionner Revenir à l'original dans le menu de modification pour restaurer la version précédente.

💡Conseil de pro : enregistrez une copie de la vidéo originale avant de la modifier afin de conserver une version intacte pour une utilisation ultérieure.

Comment recadrer des enregistrements d'écran sur des appareils Android

Les appareils Android utilisent généralement l'application Google Photos pour modifier les enregistrements d'écran. Découvrez comment l'utiliser :

Étape n° 1 : passez en mode Modification

Une fois que vous avez ouvert l'application Google Photos depuis votre tiroir d'applications, parcourez votre galerie pour localiser l'enregistrement d'écran. Appuyez sur la miniature de la vidéo et sélectionnez l'icône Modifier en bas de l'écran. Vous accédez alors à l'interface de modification de l'application.

📌 Astuce rapide : téléchargez les vidéos de Google Drive sur votre appareil avant de les modifier et maintenez votre application à jour pour accéder à toutes les dernières fonctionnalités de modification.

Étape n° 2 : Ouvrez l'outil de recadrage

Appuyez sur l'option Recadrer. Une grille apparaîtra, vous permettant de recadrer la vidéo. Si l'outil de recadrage n'apparaît pas, vérifiez les permissions de votre application ou essayez une application tierce telle que KineMaster ou CapCut.

Étape n° 3 : recadrer votre vidéo

Faites glisser les cercles ou les lignes blancs sur les bords de la grille pour ajuster le cadre de votre vidéo. Pour conserver un rapport d'aspect spécifique, appuyez sur l'icône de rapport d'aspect, qui ressemble à un rectangle avec des flèches, puis choisissez le rapport souhaité.

⚡Astuce rapide : respectez le format 16:9 pour YouTube et 1:1 pour Instagram afin que vos vidéos s'affichent correctement sur les deux plateformes.

Étape n° 4 : prévisualisez les modifications et enregistrez la vidéo

Appuyez sur le bouton Lecture dans l'éditeur pour afficher la vidéo recadrée. Vérifiez qu'il n'y a pas de coupures involontaires ou de zones que vous avez manquées. Nous vous recommandons de regarder la vidéo en mode plein écran pour vous assurer que la section recadrée correspond bien à ce que vous souhaitez mettre en avant.

Appuyez sur Enregistrer une copie en bas de l'écran. Cela crée un nouveau fichier avec les modifications recadrées, tout en conservant la version originale. Renommez le fichier recadré pour le différencier de l'original, en particulier si vous gérez plusieurs versions du même enregistrement.

📖En savoir plus : Gestion de projet pour la production vidéo

Techniques et astuces de recadrage avancées

Pour un rendu plus soigné et une meilleure adaptation à la plateforme, essayez ces techniques de recadrage avancées :

Mode de remplissage : redimensionne votre vidéo pour l'adapter à des dimensions spécifiques sans distorsion, mais peut recadrer certaines parties. Ajustez la zone à l'aide de paramètres tels que « centre » ou « nord-est »

Mode Recadrer : extrait une zone précise sans redimensionnement, vous offrant un contrôle total grâce à des coordonnées ou des pourcentages exacts

Gravité automatique (g_auto) : recadrage basé sur l'IA qui se concentre sur les zones les plus intéressantes, telles que les visages ou les objets clés

Plus de conseils pour un recadrage créatif⚒️ : Préservez la qualité : évitez la pixellisation en conservant la résolution d'origine et en utilisant des grilles superposées pour l'alignement

Règle des tiers : Avant de commencer l'enregistrement, positionnez les éléments importants le long des lignes de la grille pour obtenir un rendu équilibré

Identité visuelle cohérente : Conservez des styles de recadrage en accord avec l'identité visuelle de votre marque

Mettez en avant l'essentiel : Concentrez-vous sur le contenu clé, comme les démos ou les interfaces utilisateur

Vous en avez assez du désordre lié à la gestion des enregistrements d'écran ? Nous sommes tous passés par là : faire défiler d'innombrables fichiers pour essayer de trouver où tout se trouve. C'est un cauchemar pour la productivité.

C'est là que ClickUp entre en jeu. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, elle rassemble vos tâches, vos documents, vos discussions et, vous l'avez deviné, vos enregistrements d'écran dans une plateforme alimentée par l'IA. Organisez, gérez et rationalisez votre flux de travail d'enregistrement d'écran sans aucun tracas supplémentaire. Que vous créiez des tutoriels, documentiez des processus ou recueilliez des commentaires, ClickUp vous aide à tout conserver au même endroit.

Voici comment ClickUp peut vous faciliter la vie. 👇

Fini les problèmes de planification avec ClickUp Clips

Enregistrez et partagez des enregistrements d'écran avec ClickUp Clips pour une collaboration visuelle

Les allers-retours constants et la planification fastidieuse des visioconférences en direct peuvent être frustrants. ClickUp Clips élimine ces tracas grâce à une communication vidéo asynchrone fluide.

Au lieu d'attendre que tout le monde soit disponible ou de taper de longues explications, il suffit d'appuyer sur le bouton Enregistrer un clip et d'envoyer votre message quand cela vous convient. Que vous partagiez des mises à jour, donniez des instructions ou fournissiez des commentaires, Clips vous permet de communiquer clairement sans avoir besoin de discussions en temps réel.

Et le meilleur dans tout ça ? Clips est entièrement intégré à ClickUp, vos vidéos sont donc jointes aux tâches, commentaires ou documents, ce qui vous permet de tout garder facilement dans son contexte. Vous pouvez enregistrer des narrations audio ainsi que votre webcam et votre écran en même temps.

De plus, le Hub Clips regroupe tous vos enregistrements au même endroit, ce qui vous permet de trouver celui dont vous avez besoin en quelques secondes.

📖À lire également : Annonce de Clips 3.0 — Le moyen le plus simple de communiquer

Trouvez facilement les moments clés et les messages de vos vidéos grâce à ClickUp Brain

Obtenez des réponses instantanées à toutes vos questions sur vos réunions avec ClickUp Brain

Si vous vous êtes déjà retrouvé à rembobiner une vidéo encore et encore juste pour saisir un détail clé, ClickUp Brain est là pour vous faciliter la vie.

Intégré directement dans ClickUp, cet assistant alimenté par l'IA transcrit automatiquement vos Clips, créant une version texte consultable avec des horodatages. Plus besoin de chercher frénétiquement le moment précis dans une vidéo, car chaque mot prononcé est indexé pour faciliter la consultation.

Vous pouvez même poser des questions à Brain sur les transcriptions, comme si vous aviez un assistant personnel pour vous aider à prendre des notes à partir d'une vidéo.

Suivez les commentaires à l'aide de ClickUp Chat

Partagez des enregistrements vidéo et rationalisez la communication avec ClickUp Chat

Suivre les commentaires et les mises à jour sur plusieurs plateformes peut être un véritable cauchemar, en particulier pour les projets d'enregistrement d'écran où la communication et les tâches doivent rester synchronisées. C'est là que ClickUp Chat entre en jeu pour vous sauver la mise.

📮ClickUp Insight : Environ 41 % des professionnels préfèrent la messagerie instantanée pour communiquer au sein de leur équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent dispersés sur plusieurs canaux, fils ou messages directs, ce qui rend plus difficile la récupération des informations par la suite. Avec une solution intégrée telle que ClickUp Chat, vos fils de discussion sont mappés à des projets et tâches spécifiques, ce qui permet de garder vos discussions dans leur contexte et de rester sur la bonne voie en matière de collaboration au travail.

Exemple➡️ Dans un projet d'enregistrement d'écran, un membre de l'équipe peut partager ses commentaires sur un Clip dans le chat. Le message est transformé en tâche, afin que la personne chargée de mettre à jour la vidéo puisse facilement prendre les mesures nécessaires, sans quitter le chat.

Partagez les mises à jour et les annonces de votre équipe avec ClickUp Chat

De plus, les annonces facilitent le partage des mises à jour, telles que la finalisation des nouveaux calendriers d'enregistrement ou l'introduction de nouvelles directives de modification, afin que tout le monde reste informé.

La création de tâches IA dans la discussion transforme automatiquement les discussions en tâches exploitables, simplifiant ainsi le processus de capture des étapes suivantes lors des modifications en cours de l'enregistrement d'écran ou des discussions sur l'alignement du contenu.

Et grâce à AI CatchUp, les membres de l'équipe peuvent obtenir des résumés rapides et concis des discussions en cours sans avoir à faire défiler de longs historiques de discussion pour se mettre à jour.

📖À lire également : Les meilleurs enregistreurs d'écran IA : guide professionnel

Éliminez le chaos avec ClickUp

La modification en cours d'un enregistrement d'écran est facile avec les bons outils. Avec iMovie et QuickTime, vous pouvez facilement recadrer, rogner et peaufiner vos vidéos pour vous concentrer sur l'essentiel. Qu'il s'agisse de tutoriels, de présentations ou de contenu créatif, vos vidéos soignées laisseront une impression durable.

Au-delà de la modification de base, des outils tels que ClickUp Clips apportent une efficacité supplémentaire à votre flux de travail. De la transcription avec ClickUp Brain à la collaboration avec votre équipe via Chat, « l'application tout-en-un pour le travail » garantit que chaque partie de votre projet reste connectée et rationalisée.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !