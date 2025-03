Comment recadrer un enregistrement d'écran pour obtenir une meilleure qualité vidéo ?

Vous venez de terminer l'enregistrement d'un tutoriel, puis vous remarquez des barres d'outils inutiles, des arrière-plans encombrés et des bordures maladroites qui occupent un espace précieux à l'écran. C'est frustrant, n'est-ce pas ? Ces distractions détournent l'attention de votre contenu et donnent un aspect peu professionnel même aux meilleures vidéos. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont faciles à corriger.

Avec les bonnes techniques de recadrage, vous pouvez nettoyer votre vidéo et lui donner une finition soignée et professionnelle. Dans cet article, nous vous expliquerons comment recadrer un enregistrement d'écran pour obtenir un résultat plus net et sans distraction. 🎯

Des outils dédiés tels que OBS Studio et Camtasia simplifient le recadrage vidéo grâce à des commandes visuelles Les utilisateurs de macOS peuvent recadrer leurs enregistrements avec iMovie ou les compléter avec QuickTime pour les découper Les iPhones permettent un recadrage intuitif grâce à l'application Photos avec des rapports d'aspect prédéfinis Les utilisateurs d'Android peuvent recadrer leurs vidéos via Google Photos ou des applications tierces telles que CapCut

## Comment recadrer un enregistrement d'écran sur macOS macOS offre des outils de modification vidéo intuitifs, ce qui facilite le recadrage des enregistrements d'écran. Que vous utilisiez iMovie, des éditeurs en ligne ou des extensions Chrome d'enregistrement d'écran Voici un guide étape par étape pour recadrer une vidéo sur macOS. 💫 ### Méthode 1 : Utiliser iMovie iMovie est un excellent outil de montage vidéo préinstallé sur macOS. Il offre de solides capacités de recadrage, ce qui en fait un éditeur vidéo idéal pour les enregistrements d'écran ciblés. Voyons les étapes : Étape n° 1 : Créer un nouveau projet pour un flux de travail fluide. Voyons comment vous pouvez l'utiliser :

Étape n° 1 : Charger l'enregistrement d'écran Vous trouverez QuickTime Player dans votre dossier Applications ou vous pouvez le rechercher avec Spotlight Search. Cliquez sur Fichier > Ouvrir un fichier… et sélectionnez Nouvel enregistrement d'écran. Étape n° 2 : enregistrez la vidéo Pour supprimer les sections indésirables du début ou de la fin de votre vidéo, cliquez sur Modifier > Découper. Ajustez les poignées de découpe jaunes dans la barre de lecture pour isoler la partie souhaitée. Appuyez sur Découper pour appliquer les modifications. Vous pouvez même ajuster la vitesse de lecture de l'enregistrement. Étape n°3 : enregistrer la vidéo modifiée

Cliquez sur Fichier > Exporter sous pour exporter la vidéo découpée et choisissez une résolution telle que 1080p ou 720p. Étant donné que QuickTime ne recadre pas les vidéos, ouvrez le fichier exporté dans iMovie ou un logiciel tiers pour le recadrer davantage si nécessaire. 🔍Le saviez-vous ? Développé à l'origine par Apple en 1991, QuickTime a été l'un des premiers lecteurs multimédias à prendre en charge la diffusion de vidéos en continu sur Internet. Il a ouvert la voie aux lecteurs vidéo et aux outils de montage modernes ! ## Comment recadrer des enregistrements d'écran sur des appareils mobiles Lorsque la modification sur un ordinateur portable n'est pas pratique, par exemple lorsque vous êtes en déplacement, que vous manquez de temps ou que vous n'avez pas accès à votre ordinateur, votre téléphone devient l'éditeur vidéo en ligne alternatif idéal. Les appareils iPhone et Android offrent des outils intégrés pour recadrer les enregistrements d'écran ou supprimer les distractions. Voyons comment ! 💪

Lancez l'application Photos depuis votre écran d'accueil et naviguez dans vos albums ou dans le dossier Récents. Vous y trouverez l'enregistrement d'écran que vous souhaitez recadrer. : Comment recadrer un enregistrement d'écran /%img/) via /href/ https://www.descript.com Descript /%href/ Étape n°2 : sélectionner la vidéo et accéder aux outils de modification

Appuyez sur la miniature de la vidéo pour l'ouvrir en plein écran, puis cliquez sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit pour accéder aux outils de modification, y compris l'outil de recadrage. Étape n°3 : Utilisez l'outil Recadrer Appuyez sur l'icône Recadrer, qui ressemble à un carré avec des lignes qui se chevauchent, en bas de l'écran. Une grille apparaîtra sur votre vidéo. Faites glisser les coins ou les bords de la grille pour vous concentrer sur la zone que vous souhaitez conserver. Appuie sur le bouton Aspect Ratio dans le coin droit pour sélectionner des formats prédéfinis tels que 16:9 ou carré. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Use-the-Crop-tool--647x1400.png Utiliser l'outil de recadrage : Comment recadrer un enregistrement d'écran /%img/

💡Conseil de pro : Zoomez et dézoomez avec deux doigts pour un recadrage précis. Pour les réseaux sociaux, conservez un rapport hauteur/largeur cohérent pour un look soigné. Étape n°4 : Enregistrer les modifications Une fois satisfait, appuyez sur Terminé pour enregistrer vos modifications. La version recadrée remplacera l'original, mais vous pouvez sélectionner Revenir à l'original dans le menu d'édition pour restaurer la version précédente. 💡Conseil de pro : Enregistrez une copie de la vidéo originale avant de la modifier pour conserver une version intacte en vue d'une utilisation ultérieure. ### Comment recadrer des enregistrements d'écran sur des appareils Android

Les appareils Android utilisent généralement l'application Google Photos pour modifier les enregistrements d'écran. Voyons comment vous pouvez l'utiliser : Étape n° 1 : passer en mode Modification Une fois que vous avez ouvert l'application Google Photos depuis votre tiroir d'applications, parcourez votre galerie pour localiser l'enregistrement d'écran. Appuyez sur la miniature de la vidéo et sélectionnez l'icône Modifier en bas de l'écran. Vous accéderez ainsi à l'interface de modification de l'application.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/How-to-crop-screen-recordings-on-Android-devices.jpg Comment recadrer un enregistrement d'écran sur les appareils Android /%img/

📌 Astuce rapide : Téléchargez les vidéos de Google Drive sur votre appareil avant de les modifier et maintenez votre application à jour pour accéder à toutes les dernières fonctionnalités de modification. Étape n° 2 : Ouvrez l'outil de recadrage

Appuie sur l'option Recadrer. Une grille apparaîtra, te permettant de recadrer la vidéo. Si l'outil de recadrage n'apparaît pas, vérifie les permissions de ton application ou essaie une application tierce comme KineMaster ou CapCut. Étape n°3 : recadrez votre vidéo Faites glisser les cercles ou les lignes blancs sur les bords de la grille pour ajuster le cadre de votre vidéo. Pour conserver un rapport hauteur/largeur spécifique, appuyez sur l'icône de rapport hauteur/largeur, qui ressemble à un rectangle avec des flèches, et choisissez le rapport souhaité. ⚡Conseil rapide : Tenez-vous en au format 16:9 pour YouTube et 1:1 pour Instagram afin de garantir que vos vidéos soient parfaites sur les deux plateformes.

Étape n° 4 : Prévisualiser les modifications et enregistrer la vidéo Appuyez sur le bouton Lecture dans l'éditeur pour afficher la vidéo recadrée. Vérifiez qu'il n'y a pas de coupures involontaires ou de zones que vous auriez manquées. Un bon conseil est de regarder la vidéo en mode plein écran pour vous assurer que la section recadrée correspond à ce que vous vouliez mettre en avant.

Appuyez sur Enregistrer la copie en bas de l'écran. Cela crée un nouveau fichier avec les modifications en cours, en préservant la version originale. Renommez le fichier recadré pour le différencier de l'original, surtout si vous gérez plusieurs versions du même enregistrement. 📖En savoir plus : undefined ## Techniques et astuces de recadrage avancées Pour un rendu plus soigné et une meilleure adaptation à la plateforme, essayez ces techniques de recadrage avancées : *Mode de remplissage : redimensionne votre vidéo pour l'adapter à des dimensions spécifiques sans distorsion, mais peut recadrer certaines parties. Ajustez la zone à l'aide de paramètres tels que « centre » ou « nord-est » *Mode de recadrage : extrait une région précise sans redimensionnement, vous donnant un contrôle total avec des coordonnées ou des pourcentages exacts

Gravité automatique (g_auto) : recadrage basé sur l'IA qui se concentre sur les zones les plus intéressantes, comme les visages ou les objets clés. Plus de conseils pour un recadrage créatif⚒️ : *Préserver la qualité : évitez la pixellisation en conservant la résolution d'origine et en utilisant des superpositions de grille pour l'alignement *Règle de trois : avant de commencer l'enregistrement, positionnez les éléments importants le long des lignes de la grille pour un aspect équilibré

/href/ https://clickup.com/blog/team-communication-survey// 41 % des professionnels /%href/ préfèrent la messagerie instantanée pour communiquer avec leur équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent répartis sur plusieurs canaux, fils de discussion ou messages directs, ce qui rend plus difficile la récupération ultérieure des informations.

Avec une solution intégrée telle que ClickUp Chat, vos fils de discussion sont mappés à des projets et des tâches spécifiques, ce qui permet de garder vos discussions dans leur contexte et d'assurer le suivi de la collaboration sur le lieu de travail. https://clickup.com/blog/collaboration-in-the-workplace//

Dans un projet d'enregistrement d'écran, un membre de l'équipe peut partager ses commentaires sur un Clip dans le Chat. Le message est transformé en tâche, de sorte que la personne chargée de mettre à jour la vidéo peut facilement agir, le tout sans quitter le chat.Partagez les mises à jour et les annonces de l'équipe avec ClickUp Chat De plus, les annonces facilitent le partage des mises à jour, comme la finalisation des nouveaux calendriers d'enregistrement ou l'introduction de nouvelles directives de modification, ce qui permet de tenir tout le monde informé.

La création de tâches par IA dans Chat transforme automatiquement les discussions en tâches exploitables, simplifiant ainsi le processus de capture des étapes suivantes lors des modifications en cours d'enregistrement d'écran ou des discussions sur l'alignement du contenu. Et, avec AI CatchUp, les membres de l'équipe peuvent obtenir des résumés rapides et concis des discussions en cours sans avoir à faire défiler de longs historiques de discussion pour se tenir au courant.

📖À lire également : /href/ https://clickup.com/blog/ai-screen-recorders// Les meilleurs enregistreurs d'écran IA : le guide du professionnel /%href/ ## Éliminez le chaos avec ClickUp

La modification en cours d'un enregistrement d'écran est facile avec les bons outils. Avec iMovie et QuickTime, vous pouvez facilement recadrer, découper et peaufiner vos vidéos pour vous assurer qu'elles se concentrent sur ce qui compte le plus. Des tutoriels aux présentations en passant par le contenu créatif, vos vidéos peaufinées laisseront une impression durable.

