Les 11 meilleurs générateurs d'histoires utilisateur basés sur l'IA

Saviez-vous que les chefs de produit passent généralement des heures à chaque sprint à générer des user stories ? Un chef de produit sur Reddit a confié qu'il passait pas moins de 16 heures par mois à les rédiger, sans compter les sessions de raffinement ou les discussions d'équipe !

*(Si vous acquiescez en ce moment, nous comprenons votre douleur !) Mais ne vous inquiétez pas, les générateurs d'histoires utilisateur basés sur l'IA sont là pour vous aider.

Grâce aux progrès réalisés dans le domaine du traitement du langage naturel, l'automatisation de la création de contenu est devenue plus innovante et plus efficace que jamais.

Ces outils redéfinissent la collaboration, réduisent l'ambiguïté et créent des récits utilisateurs agiles qui permettent de créer de meilleurs produits, plus rapidement. Prêt à découvrir comment l'IA peut changer la donne pour votre équipe ? Jetons-y un œil !

Que rechercher dans un générateur d'histoires utilisateur ?

Une user story est une description simple d'une fonctionnalité ou d'une exigence écrite du point de vue de l'utilisateur final, décrivant ses besoins et ses objectifs. C'est une pierre angulaire des pratiques Agile, qui aide les équipes à décomposer le travail en tâches gérables tout en restant concentrées sur l'utilisateur.

Cependant, la plupart des générateurs d'histoires utilisateur ne sont guère plus que des modèles améliorés avec une touche d'IA.

Avec les dizaines d'outils qui inondent le marché, il peut être difficile de comprendre comment recueillir les exigences dans les processus Agile.

De plus, il est essentiel de comprendre la différence entre une fonctionnalité et une user story afin de garantir la clarté de votre document de spécifications produit (PRD):

IA contextuelle : le générateur d'histoires utilisateur agile doit comprendre le langage et les besoins spécifiques de votre secteur d'activité Intégration du flux de travail : il doit s'intégrer facilement à Jira, Azure DevOps et d'autres outils populaires Critères d'acceptation intelligents : l'outil doit être capable de créer des critères clairs et testables (pas seulement des modèles de base) Division des récits : cela devrait aider à décomposer les récits épiques en récits de la taille d'un sprint Bonnes pratiques intégrées : le générateur doit détecter automatiquement les pièges courants de la rédaction d'histoires Modèles flexibles : ils doivent être personnalisables tout en conservant une certaine cohérence Assistance à l'estimation : votre générateur doit être capable de gérer les points d'histoire, les tailles de vêtements ou tout autre nombre dont vous avez besoin pour la maintenance

Vous voulez savoir quel générateur d'histoires utilisateur IA coche toutes les cases ? Continuez votre lecture, vous allez le découvrir.

🧠 Anecdote : Le Manifeste Agile, basé sur le modèle de travail Agile, a été créé en seulement trois jours par 17 développeurs de logiciels en 2001. Il a introduit une nouvelle approche flexible du développement qui a depuis révolutionné l'industrie.

Les 11 meilleurs générateurs d'histoires utilisateur

Les équipes agiles modernes ont besoin d'outils puissants pour s'adapter à l'évolution de leurs besoins tout en maintenant la cohérence dans la création des user stories.

Chaque outil de notre liste offre des atouts uniques. Il est spécialement conçu pour aider à créer rapidement des user stories agiles tout en répondant aux exigences et aux flux de travail spécifiques de différentes équipes.

1. ClickUp (Meilleur pour la gestion globale de projets Agile)

Vous voulez savoir ce qui distingue les bons générateurs d'histoires utilisateur ? Tout repose sur une intégration fluide à l'ensemble de votre processus de développement.

C'est précisément pour cette raison que ClickUp figure en tête de notre liste. C'est l'application qui fait tout pour le travail, et sa véritable puissance réside dans la façon dont les récits d'utilisateurs générés sont basés sur l'ensemble de votre flux de travail.

ClickUp est plus qu'un simple logiciel de gestion de projet d'équipe: il offre des fonctionnalités basées sur l'IA pour vous aider à créer rapidement des user stories bien structurées et détaillées. Avec ClickUp, vous pouvez facilement saisir les besoins des utilisateurs, définir les objectifs du projet et vous assurer que vos équipes Agile restent sur la même longueur d'onde tout au long du sprint.

ClickUp Brain

Générez des récits d'utilisateurs précis avec ClickUp Brain

La capacité de ClickUp à intégrer l'IA dans le processus de création d'histoires utilisateur le distingue des autres. ClickUp Brain est un ajout polyvalent à la plateforme qui peut faire bien plus que simplement générer du contenu.

Il peut suggérer et générer des récits d'utilisateurs qui correspondent au flux de travail de votre équipe et aux exigences du produit. De plus, la collaboration devient facile avec tous vos récits d'utilisateurs et toutes vos tâches réunis au même endroit !

Modèle d'histoire utilisateur ClickUp

Mais ce n'est pas tout. Si vous êtes chef de produit, le modèle d'histoire utilisateur ClickUp vous permet d'aller encore plus loin.

Télécharger ce modèle Standardisez la génération de vos récits d'utilisateurs grâce au modèle de récit d'utilisateur de ClickUp

Qu'il s'agisse de créer des récits d'utilisateurs, de décomposer des épopées, de hiérarchiser les fonctionnalités ou de suivre la progression du développement, ce modèle rend le processus plus fluide et plus efficace à chaque étape.

Tableaux blancs ClickUp

Ce modèle tire parti de la puissance des tableaux blancs ClickUp, vous permettant de suivre visuellement la création de vos récits d'utilisateurs tout en collaborant avec votre équipe. Il est également conçu dans un souci de simplicité, ce qui le rend idéal pour les débutants qui souhaitent se lancer de manière conviviale.

Collaborez avec votre équipe en temps réel tout en générant des récits d'utilisateurs sur les tableaux blancs ClickUp

Tout circule au sein de l'écosystème robuste de ClickUp. De la création d'histoires utilisateur à la planification de l'exécution, ClickUp assure la synchronisation de votre équipe, avec une assistance IA garantissant la cohérence et la qualité tout au long de chaque cycle de sprint.

Ses fonctionnalités intégrées facilitent le suivi de la progression, la collaboration et le perfectionnement des tâches afin que vous puissiez vous concentrer sur la création de valeur.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisez la progression en temps réel grâce à des vues personnalisables telles que les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban, qui facilitent le suivi et l'ajustement des tâches

Utilisez les automatisations ClickUp pour les tâches répétitives et libérez du temps pour les travaux prioritaires

Améliorez la collaboration grâce à des mises à jour en temps réel, des commentaires partagés et l'attribution des tâches

Centralisez tout sur une seule plateforme, pour une meilleure organisation et une réalisation plus rapide de vos projets de développement logiciel

Limites de ClickUp

Les débutants auront peut-être besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec l'outil

L'application mobile peut avoir des fonctionnalités limitées pour certaines vues

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

*ClickUp est excellent pour gérer des projets qui comportent plusieurs activités et nécessitent le suivi des ressources humaines, car chaque membre peut rendre compte de la progression des activités, que ce soit dans des projets basés sur des méthodologies agiles ou en cascade.

*ClickUp est excellent pour gérer des projets qui comportent plusieurs activités et nécessitent le suivi des ressources humaines, car chaque membre peut rendre compte de la progression des activités, que ce soit dans des projets basés sur des méthodologies agiles ou en cascade.

2. ChatGPT (le meilleur pour l'assistance IA conversationnelle)

via ChatGPT

La plupart des gens ne réalisent pas que ChatGPT ne sert pas seulement à rédiger des articles de blog et du code. Il est également très efficace pour créer des user stories.

Grâce à des modèles d'invites d'IA bien conçus, vos user stories générées peuvent s'adapter à n'importe quelle méthodologie, que vous restiez fidèle à la méthode Scrum classique ou que vous personnalisiez Agile en fonction des besoins de votre équipe.

les équipes qui maîtrisent la création d'invitations ChatGPT efficaces peuvent générer des ensembles complets d'histoires utilisateur connexes en quelques minutes. Mieux encore, chaque histoire est alignée sur la structure de votre backlog produit, garantissant ainsi cohérence et clarté tout au long du processus.

Meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Saisissez un document d'exigences produit (PRD) pour générer un ensemble complet d'histoires utilisateur pour votre projet logiciel

Fournissez des fonctionnalités clés pour créer des récits utilisateur détaillés , en particulier pour les produits complexes

Utilisez ChatGPT pour trouver des idées d'histoires utilisateur et rédiger rapidement les éléments clés

Générez instantanément des critères d'acceptation pour gagner du temps et garantir la cohérence

Collaborez avec votre équipe à l'aide de ChatGPT pour affiner et générer des récits d'utilisateurs autour des exigences du projet

Limites de ChatGPT

Nécessite une ingénierie minutieuse des invites et des instructions pour obtenir des résultats optimaux

Une vérification manuelle du contenu généré peut être nécessaire

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois par utilisateur

Pro : 200 $/mois par utilisateur

Équipe : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 70 avis)

3. Jasper AI (le meilleur pour la création de contenu polyvalent)

via Jasper IA

Si vous recherchez un outil pour faciliter la création d'histoires utilisateur, Jasper AI est fait pour vous. Grâce à ses fonctionnalités spécialisées de génération de contenu, il comprend la terminologie Agile et peut transformer les exigences fonctionnelles en histoires utilisateur bien structurées.

Il analyse les exigences de votre produit et génère plusieurs variantes d'histoires, aidant ainsi les équipes à explorer les besoins des clients.

Jasper maintient également un style rédactionnel cohérent, crée des critères d'acceptation clairs et concis, et suggère des personas d'utilisateurs pertinents en fonction du contexte de la fonctionnalité.

Grâce à son optimisation linguistique, cet outil garantit que vos user stories sont exploitables et faciles à comprendre.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Personnalisez la voix et le style de votre marque afin de garantir la cohérence de vos messages dans toutes vos communications

Automatisez les révisions en un seul clic grâce à des informations sur les performances

Utilisez des outils d'analyse pour surveiller les performances du contenu et recevoir des recommandations d'amélioration fondées sur des preuves

Limites de Jasper IA

Jasper peut simplifier à l'extrême ou mal interpréter des sujets très techniques

Le vérificateur de plagiat entraîne des coûts supplémentaires

Tarifs Jasper IA

Créateur : 49 $/mois par place

Pro : 69 $/mois par place

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper IA

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

📮ClickUp Insight : À propos 43 % des travailleurs envoient 0 à 10 messages par jour. Selon une étude réalisée par ClickUp, si l'envoi de 0 à 10 messages par jour suggère des discussions plus ciblées ou réfléchies, cela peut également indiquer un manque de collaboration fluide, les discussions importantes ayant lieu ailleurs (comme par e-mail). Pour éviter les changements de plateforme et de contexte inutiles, essayez ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail.

4. StoriesOnBoard (Idéal pour le mappage visuel des récits d'utilisateurs)

via StoriesOnBoard

Créer d'excellentes user stories n'est qu'un début : vous devez ensuite voir comment elles s'articulent entre elles. C'est là que StoriesOnBoard vous aide.

Au lieu de vous fournir une liste d'histoires sans rapport les unes avec les autres, cet outil vous permet de visualiser l'ensemble du parcours utilisateur.

Pendant que votre équipe crée des cartes de récits en temps réel, StoriesOnBoard se charge du gros du travail : mettre automatiquement en forme les récits, les lier aux épopées appropriées et inclure tous les détails clés tels que les critères d'acceptation, les estimations et les priorités.

Lorsque vous êtes prêt à commencer le développement, les stories sont transférées de manière transparente vers des outils de gestion de projet tels que Slack, Zapier, Figma et GitHub, sans avoir à les copier-coller.

Les meilleures fonctionnalités de StoriesOnBoard

Regroupez les cartes dans différentes versions pour visualiser les fonctionnalités livrées ensemble

Attribuez une priorité, une valeur commerciale et un niveau d'effort à chaque fonctionnalité pour une gestion visuelle des tâches

Créez des feuilles de route en quelques clics pour suivre la progression du développement de vos produits

Autorisez l'accès des invités pour afficher et commenter la feuille de route afin de recueillir des commentaires

Limites de StoriesOnBoard

Les débutants peuvent trouver l'interface utilisateur encombrante et difficile à naviguer

Pas de tarif gratuit

Tarifs StoriesOnBoard

Basique : 11 $/mois par utilisateur

Standard : 15 $/mois par utilisateur

Pro : 19 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur StoriesOnBoard :

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 80 avis)

5. Kitemaker (idéal pour intégrer les récits d'utilisateurs dans les flux de travail)

via Kitemaker

Grâce à ses fonctionnalités basées sur l'IA et à l'accent mis sur la collaboration, Kitemaker rend la création d'histoires utilisateur plus fluide et plus efficace.

Pendant que votre équipe collabore, l'IA de Kitemaker travaille en arrière-plan, analysant vos données et suggérant des points d'arrêt logiques pour vous aider à décomposer les récits en éléments gérables.

Il est très efficace pour repérer les éléments que vous pourriez manquer, tels que les critères d'acceptation manquants, les exigences peu claires ou les dépendances cachées qui pourraient compromettre votre sprint. Il vous aide à identifier les obstacles potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs.

Les meilleures fonctionnalités de Kitemaker

Choisissez des modèles intégrés pour garantir la cohérence de la mise en forme des user stories, ce qui facilite la création d'histoires structurées

Utilisez la fonctionnalité de fractionnement des récits de Kitemaker pour décomposer les récits complexes en parties plus faciles à gérer. Elle suggère également des points d'arrêt logiques basés sur une analyse de la complexité

Estimez la complexité des récits et obtenez des suggestions de points Agile basés sur des données historiques

Générez des récits d'utilisateurs et synchronisez-les avec d'autres outils de développement pour garantir des flux de travail plus fluides entre les plateformes

Organisez et liez les commentaires des utilisateurs directement aux éléments de travail, fournissant ainsi un contexte précieux pour le développement des récits

Limites de Kitemaker

Les options de personnalisation limitées rendent la tâche difficile pour les équipes ayant des besoins spécifiques en matière de flux de travail

Tarifs Kitemaker

Free

Standard : 10 $/mois par utilisateur

Pro : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kitemaker

G2 : Évaluations insuffisantes

Capterra : aucune évaluation disponible

👀 Le saviez-vous ? Selon une étude, 66 % des organisations déclarent une meilleure coordination entre leurs équipes lorsqu'elles adoptent des méthodologies Agile.

6. Zoho Sprints (Idéal pour la gestion de projets agiles)

via Zoho

Zoho Sprints rassemble l'ensemble de votre flux de travail Agile en un seul endroit. Suivez la vitesse, gérez les dépendances, exécutez des sprints et accédez à des analyses en temps réel, sans avoir à changer d'outil.

L'outil de poker de planification intégré facilite la collaboration et la rend plus attrayante. Il permet à votre équipe d'estimer les points d'histoire et de hiérarchiser les tâches en temps réel, tout en créant des descriptions simples et concises.

Des champs personnalisables vous permettent de saisir des détails essentiels tels que les critères d'acceptation, les dépendances et la valeur commerciale. Grâce à ses fonctionnalités de planification de sprints, Zoho Sprints permet aux équipes de rester organisées et garantit une hiérarchisation efficace des récits, vous aidant ainsi à créer des rétrospectives de sprints sur mesure.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Sprints

Utilisez un tableau Scrum personnalisable avec fonctionnalité glisser-déposer pour déplacer les éléments de travail à travers différentes étapes

Organisez et hiérarchisez les user stories pour les sprints à venir

Gérez la planification des versions de produits en associant des éléments de travail à des étapes de version spécifiques

Intégrez-les à d'autres produits Zoho et à des outils tiers pour améliorer les flux de travail de gestion de projet

Limites de Zoho Sprints

Bien que l'outil soit convivial, il faut tout de même un certain temps pour maîtriser toutes ses fonctionnalités

Pour les équipes qui ont besoin d'une gestion avancée des ressources ou de rapports détaillés, cet outil n'est peut-être pas aussi robuste que des outils plus complets

Tarifs de Zoho Sprints

Starter : 1 $/utilisateur/mois, disponible uniquement sous forme de forfait annuel

Elite : 3 $/mois

Premier : 6 $ par mois

Évaluations et avis sur Zoho Sprints

G2 : 4,4/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 250 avis)

7. Easy-Peasy. IA (Idéal pour générer rapidement des user stories)

Avec Easy-Peasy. IA, rédiger des user stories devient un jeu d'enfant. Il ignore les champs et les options fastidieux et utilise une IA conversationnelle pour vous guider tout au long du processus.

Décrivez simplement ce que vous construisez et regardez vos mots se transformer en récits bien structurés.

Par exemple, si vous dites : « Les clients ont besoin d'exporter leurs données dans différents formats », Easy-Peasy. IA identifiera trois à quatre profils de clients susceptibles d'avoir besoin de cette fonctionnalité, générera des récits pour chaque format d'exportation, suggérera des critères d'acceptation basés sur les types de fichiers courants et ajoutera des déclarations de valeur commerciale.

C'est simple comme bonbon. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Bénéficiez de suggestions claires et complètes du moteur IA pour améliorer les récits d'utilisateurs et maintenir la cohérence dans votre backlog

Générez plusieurs variantes d'histoires pour explorer différentes approches afin de répondre aux besoins des utilisateurs lors des réunions

Easy-Peasy. ai effectue des contrôles qualité sur les récits d'utilisateurs et suggère des améliorations

Générez automatiquement la documentation d'assistance pour les récits d'utilisateurs, en rationalisant la gestion de projet

C'est simple comme bonjour. Limites de l'IA

Ne convient pas aux sujets hautement techniques ou spécialisés qui nécessitent des connaissances approfondies

C'est simple comme bonjour. Tarification IA

Free

Starter : 16 $/mois par utilisateur

Unlimited 50 : 24 $/mois par utilisateur

Unlimited : 32 $/mois par utilisateur

C'est simple comme bonjour. Évaluations et avis IA

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas suffisamment d'avis disponibles

8. ProductPlan (idéal pour visualiser les feuilles de route des produits)

via ProductPlan

ProductPlan adopte une approche stratégique de la génération d'histoires utilisateur en aidant les équipes à relier les objectifs généraux du produit à des histoires détaillées et exploitables.

La plateforme offre un environnement structuré pour créer des hiérarchies de récits qui s'alignent sur les objectifs de la feuille de route du produit. L'outil aide à identifier les dépendances entre les récits et à suivre leur relation avec les fonctionnalités et les versions du produit.

De plus, les outils de feuille de route visuelle de ProductPlan permettent aux équipes de suivre la progression en temps réel, ce qui facilite l'ajustement des priorités et garantit l'alignement entre les équipes. Cette vue holistique aide les chefs de produit à prendre des décisions éclairées et à maintenir un flux de travail fluide et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de ProductPlan

Collaborez plus efficacement avec votre équipe grâce aux équipes ProductPlan pour une meilleure communication

Utilisez des modèles intégrés pour standardiser votre approche et créer rapidement des récits d'utilisateurs

Identifiez les dépendances entre les récits et suivez leurs relations avec les fonctionnalités et les versions des produits

Limitations de ProductPlan

Les options d'intégration limitées avec des applications tierces réduisent sa polyvalence au sein de piles technologiques diverses

Tarifs ProductPlan

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ProductPlan

G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 50 avis)

💡Conseil pratique : Utilisez une combinaison d'outils d'IA pour générer plusieurs variantes d'une même user story afin d'explorer différentes perspectives. Cela peut vous aider à identifier les cas limites et à améliorer la couverture globale des stories. De plus, affinez les stories générées en les révisant et en les ajustant afin qu'elles correspondent mieux au flux de travail et aux priorités de votre équipe.

9. Trello (le meilleur pour la gestion visuelle des tâches)

via Trello

Oubliez les générateurs d'histoires utilisateur compliqués. Trello est un excellent outil pour gérer et suivre les histoires d'une manière qui convient à votre flux de travail.

Grâce à l'installation flexible de son tableau Kanban, Trello vous permet de concevoir un système qui vous convient, que vous écriviez 10 ou 100 récits.

Vous pouvez créer rapidement des cartes personnalisées pour saisir toutes les informations essentielles et utiliser les modèles personnalisables de Trello pour garantir l'uniformité structurelle de vos récits.

Trello facilite la tâche grâce à des commentaires, des mentions et un suivi des activités sur chaque carte. Et si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, les Power-Ups étendent les capacités de Trello en vous permettant d'ajouter une estimation des points d'histoire afin que votre équipe reste alignée et avance rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Améliorez vos capacités en intégrant de nombreuses applications, telles que Slack, Google Drive et Jira

Visualisez la progression des projets sous différents formats à l'aide d'affichages tels que Calendrier, Tableau de bord et Échéancier

Simplifiez les flux de travail en utilisant les fonctionnalités d'automatisation intégrées pour créer des règles pour les tâches répétitives

Limites de Trello

Bien que Trello soit efficace pour gérer des tâches simples, il peut devenir fastidieux lorsqu'il s'agit de traiter des récits d'utilisateurs complexes impliquant de multiples dépendances

Les fonctionnalités d'automatisation (Butler) peuvent être limitées en termes de portée et de complexité par rapport à d'autres outils

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/utilisateur/mois, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 200 avis)

10. Wrike (Idéal pour la gestion collaborative de projets)

via Wrike

Wrike est une solution complète pour la gestion des user stories. Que vous guidiez les stories tout au long de leur raffinement ou que vous les fassiez approuver, les flux de travail personnalisables de Wrike garantissent que votre équipe reste sur la bonne voie à chaque étape.

La structure intuitive des dossiers de la plateforme organise les récits dans une hiérarchie claire, ce qui vous permet de maintenir facilement la relation entre les épiques et les récits individuels des utilisateurs.

La collaboration est fluide grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires, le suivi des versions et les mises à jour en temps réel qui garantissent que tout le monde reste synchronisé.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Créez des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les indicateurs de vos projets, suivre leur progression et hiérarchiser efficacement les tâches

Automatisez les tâches répétitives, configurez des rappels et rationalisez les flux de travail pour booster la productivité

Standardisez le processus de demande grâce à des formulaires personnalisables qui capturent toutes les informations nécessaires dès le départ

Analysez les données de projet et générez des informations sur les performances de l'équipe et la progression du projet grâce à des rapports et des analyses

Limites de Wrike

Ajouter de nouveaux utilisateurs et les familiariser avec Wrike peut prendre beaucoup de temps

Les forfaits les plus élevés peuvent être coûteux, en particulier pour les petites équipes ou les organisations disposant d'un budget limité

Tarifs Wrike

Essai gratuit de 14 jours

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Business : 24,80 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 3 700 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 700 avis)

11. AgileStory (idéal pour un développement itératif)

via AgileStory

AgileStory IA est spécialisé dans la génération automatisée d'histoires utilisateur à l'aide d'une intelligence artificielle avancée. Il génère des histoires utilisateur approfondies à partir de quelques phrases d'invites, vous épargnant ainsi le travail fastidieux.

La plateforme analyse les exigences du produit et crée automatiquement des user stories bien mises en forme avec des critères d'acceptation appropriés. Son IA aide à identifier les personas des acheteurs, leurs besoins et les cas limites potentiels.

Les meilleures fonctionnalités d'AgileStory

Recevez des suggestions pour diviser les récits lorsque la complexité des fonctionnalités dépasse les seuils recommandés

Améliorez la clarté et l'exhaustivité des récits d'utilisateurs grâce à des suggestions qui garantissent l'alignement sur la valeur de l'entreprise

Utilisez l'analyse automatisée des dépendances et de l'impact sur l'entreprise pour hiérarchiser efficacement les tâches

Analysez les données historiques et la complexité afin de fournir des estimations précises pour les points d'histoire dans Agile

Limites d'AgileStory

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver difficile de se familiariser avec l'outil en raison de ses fonctionnalités et de son interface complexes

Tarifs AgileStory

Free

Solo : 24,95 $/mois par utilisateur

Petite équipe : 99,95 $/mois

Professionnel : 499,95 $/mois

Évaluations et avis sur AgileStory

G2 : Aucune évaluation disponible

Capterra : Aucune évaluation disponible

Accélérez votre développement agile grâce à la création de récits alimentée par l'IA

Les outils que nous avons présentés ne servent pas seulement à accélérer la rédaction d'histoires (même s'ils le font très bien), mais aussi à rendre l'ensemble de votre processus agile plus intelligent.

Le bon outil élimine les conjectures et garantit que chaque user story répond à l'objectif visé et inclut des éléments clés tels que les critères d'acceptation, les personas des utilisateurs et la valeur pour l'entreprise.

Si un outil a retenu votre attention, testez-le avec une équipe, un sprint et une fonctionnalité, puis déterminez s'il correspond bien à votre installation actuelle.

