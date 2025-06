Principaux indicateurs clés de performance et indicateurs de la chaîne logistique à suivre

Que se passe-t-il lorsque vous perdez de vue les petits détails de votre chaîne logistique ?

📦 Un retard de livraison ici, une erreur de calcul des stocks là... En un clin d'œil, les plaintes des clients s'accumulent, les coûts augmentent et la productivité en prend un coup. La gestion d'une chaîne logistique est complexe, mais le véritable défi réside dans le fait de savoir quoi mesurer et comment optimiser les performances.

C'est là que les indicateurs clés de performance de la chaîne logistique vous aident :

✅ Identifiez les inefficacités avant qu'elles ne s'accumulent et ne deviennent des problèmes plus importants✅ Optimisez les processus pour réduire les coûts et améliorer les délais d'exécution✅ Améliorez la satisfaction client en garantissant des livraisons sans faille

Dans cet article, nous explorerons les indicateurs clés de performance les plus importants de la chaîne logistique, leur importance et comment leur suivi peut vous aider à obtenir de meilleurs résultats, plus rapidement et plus intelligemment.

⏰ Résumé en 60 secondes Les indicateurs clés de performance de la chaîne logistique sont des indicateurs mesurables qui évaluent l'efficacité et les performances de la chaîne logistique

Les indicateurs clés de performance peuvent être classés en indicateurs opérationnels, financiers et de service à la clientèle

Les indicateurs clés de la chaîne logistique comprennent la précision des commandes, le respect des délais de livraison, la rotation des stocks, le taux de remplissage et la durée du cycle de trésorerie. Ces indicateurs clés aident les entreprises à identifier les goulots d'étranglement, à réduire les retards et à améliorer les performances de la chaîne logistique

Pour choisir les bons KPI, il faut les aligner sur les objectifs de l'entreprise, se concentrer sur des indicateurs exploitables et utiliser des références sectorielles

Pour mettre en œuvre efficacement les KPI, les entreprises doivent définir des cibles claires, suivre les indicateurs à l'aide de données en temps réel et analyser en permanence les performances

Utilisez un logiciel de paramétrage et de suivi des KPI tel que ClickUp pour définir des objectifs intelligents, obtenir des informations en temps réel sur la chaîne logistique et automatiser les processus afin d'atteindre les KPI de la chaîne logistique

Comprendre les indicateurs clés de performance de la chaîne logistique

Les indicateurs clés de performance (KPI) de la chaîne logistique sont des indicateurs mesurables qui évaluent l'efficacité, la fiabilité et l'alignement de la chaîne logistique sur les objectifs de l'entreprise.

📌 Par exemple : Taux de livraison dans les délais par les fournisseurs : mesure la fiabilité des fournisseurs à respecter les délais

Délai d'exécution des commandes : suit la rapidité avec laquelle les commandes sont traitées, de leur passation à leur livraison

Précision des stocks : garantit que les niveaux de stock correspondent aux stocks réels, réduisant ainsi le gaspillage ou les ruptures de stock

Catégories d'indicateurs clés de performance de la chaîne logistique

Les indicateurs clés de performance de la chaîne logistique se répartissent en trois catégories :

📦 Opérationnel : des indicateurs tels que la durée du cycle de traitement des commandes et le taux de rotation des stocks permettent de suivre l'efficacité et l'efficience des processus de la chaîne logistique

💵 Financier : les indicateurs tels que le coût des marchandises vendues (COGS) et les coûts de transport se concentrent sur la gestion des coûts et la rentabilité

🚚 Orientation client : des indicateurs tels que le taux de livraison dans les délais et le taux de commandes parfait mesurent la satisfaction client et les performances de livraison

Ces catégories travaillent ensemble pour garantir une vue complète de la santé de la chaîne logistique.

Comment les indicateurs clés de performance de la chaîne logistique sont liés à la planification des ressources d'entreprise (ERP)

Les KPI travaillent main dans la main avec les systèmes ERP. Considérez les plateformes ERP comme le hub central qui connecte les données entre vos différents services, vous permettant ainsi de mesurer les performances de la chaîne logistique en temps réel et de transformer ces informations en actions significatives.

Indicateurs clés de performance essentiels de la chaîne logistique

Nous avons sélectionné les principaux indicateurs clés de performance de la chaîne logistique que vous pouvez suivre. Les voici :

Taux de commandes parfaites

Le taux de commandes parfait (POR) mesure le pourcentage de commandes livrées sans erreur du début à la fin. Cela signifie que chaque étape du processus, de la passation de la commande à la préparation, l'emballage, l'expédition et la livraison, est achevée sans faille. Pas de retard, pas de dommage, pas d'éléments incorrects et pas de documentation manquante. C'est la norme d'excellence en matière de satisfaction client, de planification des stocks et d'efficacité de la chaîne logistique.

Taux de commandes parfaites (%) = (nombre de commandes parfaites / nombre total de commandes) × 100

Atteindre un taux de commandes parfait reflète directement la qualité du fonctionnement de vos opérations d'entreposage. Lorsque tout fonctionne correctement dans l'entrepôt (gestion précise des stocks, préparation précise des commandes et processus d'emballage efficaces), cela réduit les erreurs et garantit que les commandes répondent à la demande des clients.

🚀 Comment améliorer le POR :

Utilisez des systèmes automatisés de gestion des stocks et des commandes

Mettez en œuvre la lecture de codes-barres pour réduire les erreurs de prélèvement et d'emballage

Auditez et optimisez régulièrement les flux de travail de votre entrepôt

💡Conseil de pro : Même une baisse de 1 % du POR peut entraîner une perte de clients. Donnez la priorité à la réduction des erreurs à chaque étape du traitement des commandes.

Durée du cycle de trésorerie

La durée du cycle de trésorerie (C2C) mesure le temps nécessaire pour transformer l'argent dépensé en stocks en revenus provenant des ventes. Elle suit le temps écoulé entre le paiement des fournisseurs et la réception des paiements des clients. Une C2C plus courte signifie une meilleure efficacité et une meilleure liquidité.

En optimisant le C2C, vous pouvez améliorer la liquidité et le fonds de roulement, garantissant ainsi des opérations financières fluides et des relations plus solides avec vos fournisseurs.

C2C (jours) = DIO + DSO − DPO

Où :

DIO : jours d'inventaire en cours

DSO : délai moyen de recouvrement des créances

DPO : jours de délai moyen de paiement

Les comptes fournisseurs (AP) jouent un rôle important dans le délai de paiement des factures d'une entreprise. Lorsqu'ils sont bien gérés, ils permettent aux entreprises de prolonger les délais de paiement sans encourir de frais de retard. De plus, les logiciels de logistique peuvent aider à libérer des liquidités, à améliorer la trésorerie et à négocier plus facilement de meilleures conditions avec les fournisseurs. Il s'agit avant tout de préserver la flexibilité de vos finances et la solidité de vos relations !

🚀 Comment améliorer le C2C :

Utilisez des systèmes automatisés de gestion des stocks et des commandes

Implémentez la lecture de codes-barres pour réduire les erreurs

Auditez et optimisez régulièrement les flux de travail de votre entrepôt

Durée du cycle de commande client

La durée du cycle de commande client (COCT) mesure le temps total nécessaire pour traiter une commande client, depuis sa passation jusqu'à sa livraison. Elle met en évidence l'efficacité de vos processus de gestion et d'exécution des commandes et a un impact direct sur la satisfaction client.

Une durée du cycle plus courte de la chaîne logistique conduit souvent à une plus grande satisfaction des clients et à une fidélisation accrue.

Durée du cycle de commande client (en jours) = Date de livraison de la commande − Date de passation de la commande

🚀 Comment améliorer le COCT :

Utilisez des systèmes automatisés de gestion des commandes

Optimisez les processus de préparation, d'emballage et d'expédition

Suivez et résolvez les goulots d'étranglement dans les livraisons

💡Conseil de pro : La durée du cycle de commande client (COCT) joue un rôle important dans le respect des accords de niveau de service (SLA) et constitue un indicateur clé de performance en matière d'approvisionnement. Elle indique si vous respectez vos promesses de livraison.

Taux de remplissage

Le taux de satisfaction des commandes indique dans quelle mesure vous honorez les commandes de vos clients à partir de votre stock actuel. Il s'agit d'un indicateur simple mais puissant qui reflète l'efficacité avec laquelle votre inventaire répond à la demande.

Le taux de remplissage est étroitement lié aux ruptures de stock et à la gestion des stocks. Un faible taux de remplissage indique souvent des ruptures de stock, ce qui entraîne des pertes de ventes et des clients mécontents. Une bonne gestion des stocks, comme des prévisions précises et un réapprovisionnement en temps opportun, est essentielle pour maintenir des taux de remplissage élevés.

Taux de remplissage (%) = (éléments livrés à temps / total des éléments commandés) × 100

🚀 Comment améliorer le taux de remplissage :

Utilisez des prévisions précises de la demande

Mettez en place des processus de réapprovisionnement en temps opportun

Optimisez vos systèmes de gestion des stocks

🧠 Le saviez-vous ? En maintenant des niveaux de stock adéquats, vous réduisez les ruptures de stock et fidélisez vos clients. Un taux de remplissage élevé montre que vous êtes efficace et soucieux de répondre aux attentes et aux besoins de vos clients.

Jours d'approvisionnement des stocks

Les jours d'approvisionnement (IDS) mesurent le nombre de jours pendant lesquels votre stock actuel peut durer en fonction de la consommation ou des ventes quotidiennes moyennes. Il s'agit d'un indicateur essentiel pour équilibrer les niveaux de stock et la demande, afin de vous assurer que vous n'êtes ni en rupture de stock ni en surstock pour les produits clés.

Pour optimiser l'IDS, vous devez utiliser les données historiques afin d'identifier les tendances et de tenir compte de la saisonnalité. De plus, les analyses en temps réel, telles que les commandes en cours et les évolutions du marché, permettent d'affiner les prévisions. La collaboration entre les équipes commerciales, marketing et logistiques garantit que tout le monde est sur la même page.

IDS (jours) = stock actuel / utilisation quotidienne moyenne

🚀 Comment améliorer l'IDS :

Utilisez les données historiques pour améliorer les prévisions de la demande

Surveillez les analyses en temps réel pour anticiper les évolutions du marché

Alignez la planification des stocks avec les équipes commerciales et marketing

💡Conseil de pro : surveillez régulièrement la précision de vos prévisions et ajustez-les en fonction des modèles de demande réels afin d'améliorer en permanence l'efficacité de votre gestion des stocks.

Exactitude des factures de transport

La précision des factures de transport garantit que vos factures correspondent aux tarifs, aux services et aux détails de l'expédition convenus. Lorsque vos factures sont exactes, vous évitez les paiements excessifs, les litiges et les maux de tête inutiles dans votre processus logistique.

Des factures de transport correctes garantissent le bon déroulement de la logistique de votre chaîne d'approvisionnement. Les erreurs peuvent entraîner des coûts plus élevés, des retards de paiement et une détérioration des relations avec les transporteurs. Dans le domaine du transport LTL, où les expéditions partagent l'espace et où les coûts dépendent du poids, des dimensions et des services supplémentaires, les erreurs de facturation peuvent rapidement s'accumuler.

Exactitude des factures de transport (%) = (nombre total de factures de transport / nombre de factures de transport exactes) × 100

🚀 Comment améliorer la précision des factures de transport :

Utilisez des systèmes automatisés d'audit du fret

Validez les détails des expéditions avant la facturation

Vérifiez et rapprochez régulièrement les contrats des transporteurs

Délai moyen de recouvrement

Le délai moyen de recouvrement (DSO) mesure le nombre moyen de jours nécessaires à une entreprise pour recouvrer les paiements après une vente. Il s'agit d'un indicateur clé de l'efficacité avec laquelle une entreprise gère ses comptes clients.

Un DSO plus faible signifie des recouvrements plus rapides et un flux de trésorerie plus sain, ce qui permet aux entreprises de réinvestir dans leurs opérations et de réduire leur dépendance au financement externe. À l'inverse, un DSO élevé indique des retards de paiement, immobilisant la trésorerie et augmentant le risque de créances irrécouvrables.

DSO (jours) = (total des ventes à crédit / comptes clients) × nombre de jours

🚀 Comment améliorer le délai moyen de recouvrement :

Définissez des conditions et des politiques de paiement claires

Utilisez des systèmes automatisés de facturation et de paiement

Mettez en place des processus de recouvrement proactifs

Rotation des stocks

Le taux de rotation des stocks permet de suivre la fréquence à laquelle une entreprise vend et réapprovisionne ses stocks au fil du temps, reflétant ainsi l'efficacité de la gestion des stocks.

Un taux de rotation des stocks élevé témoigne d'une gestion efficace des stocks et d'une équipe commerciale performante, mais peut entraîner un risque de rupture de stock. Un faible taux de rotation suggère un surstockage ou un ralentissement des ventes, ce qui augmente les coûts de stockage.

Rotation des stocks = coût des marchandises vendues (COGS) / stock moyen

🚀 Comment améliorer la rotation des stocks :

Affinez la précision de vos prévisions de la demande

Rationalisez les processus de réapprovisionnement et de réassortiment

Optimisez vos niveaux de stock pour répondre à la demande

Marge brute Retour sur investissement

Le retour sur investissement de la marge brute (GMROI) mesure la rentabilité des stocks en évaluant la marge brute d'une entreprise pour chaque dollar investi dans les stocks. Il met en évidence l'efficacité financière de la gestion des stocks.

GMROI vous aide également à identifier vos éléments les plus rentables et à optimiser vos stocks pour obtenir de meilleurs résultats. Un suivi régulier vous permet d'ajuster vos prix, de gérer vos stocks de manière plus intelligente et de vous concentrer sur les produits à forte marge, garantissant ainsi une rentabilité durable.

GMROI = Marge brute / Coût moyen des stocks

La marge brute correspond à la différence entre le chiffre d'affaires et le coût des marchandises vendues (COGS). Un GMROI élevé signifie que votre inventaire génère des rendements élevés, tandis qu'un GMROI faible indique des inefficacités telles que des stocks excédentaires ou des produits à faible marge.

🚀 Comment améliorer le GMROI :

Concentrez-vous sur les produits à forte marge

Optimisez vos niveaux de stock pour réduire les coûts de stockage

Réexaminez et ajustez régulièrement vos stratégies tarifaires

Vitesse de rotation des stocks

La vitesse de rotation des stocks mesure la rapidité avec laquelle les stocks circulent dans la chaîne logistique, de l'achat à la vente. Elle indique l'efficacité avec laquelle vous gérez vos stocks et répondez à la demande. Une vitesse de rotation plus rapide réduit les coûts de stockage et améliore la trésorerie, ce qui a un impact direct sur les coûts de production. Une rotation rapide signifie moins d'argent immobilisé dans le stockage et un risque réduit de produits obsolètes.

La vitesse de rotation des stocks contribue également à façonner les stratégies de tarification. Les éléments à rotation rapide peuvent supporter des marges plus faibles en raison du volume plus élevé des ventes, tandis que les éléments à rotation lente peuvent nécessiter des réductions ou des promotions pour écouler les stocks.

Vitesse de rotation des stocks = Coût des marchandises vendues (COGS) / Coût moyen des stocks

🚀 Comment améliorer la vitesse de rotation des stocks :

Améliorez vos prévisions de la demande pour aligner vos stocks sur les besoins de votre équipe commerciale

Rationalisez les processus d'approvisionnement et de réapprovisionnement

Utilisez des promotions ou des réductions pour écouler les stocks qui tournent lentement

Bonnes pratiques pour sélectionner les bons indicateurs clés de performance

Choisir les bons indicateurs clés de performance pour votre chaîne logistique peut sembler fastidieux, mais cela n'est pas nécessairement le cas. Voici quelques conseils pratiques pour faciliter ce processus :

Alignez les indicateurs clés de performance sur les objectifs de l'entreprise

Posez-vous la question suivante : « Que cherchons-nous vraiment à accomplir ? » Chaque indicateur clé de performance de la chaîne logistique que vous choisissez doit être lié à vos objectifs stratégiques fondamentaux, qu'il s'agisse de réduire les coûts opérationnels, d'accélérer les livraisons ou d'améliorer la satisfaction client.

🌻 Exemple : Si votre entreprise vise à améliorer sa trésorerie, concentrez-vous sur des indicateurs tels que la durée du cycle de trésorerie et le nombre de jours de retard dans les commandes. Si l'expérience client est votre priorité, mettez l'accent sur le taux de commandes parfait et la durée du cycle de commande.

Veillez à ce que les indicateurs clés de performance soient mesurables et exploitables

Des objectifs vagues tels que « améliorer les performances » ne vous mèneront pas loin. Concentrez-vous sur des indicateurs spécifiques et mesurables sur lesquels votre équipe peut agir.

🌻 Exemple : Au lieu de viser à « améliorer la gestion des stocks », fixez un objectif clair tel que « réduire les jours d'approvisionnement de 45 à 30 au cours du prochain trimestre ». Remplacez « Livraisons plus rapides » par « réduire la durée du cycle de commande de 10 % en six mois ».

Cela facilite le suivi de la progression et donne à votre équipe une cible claire à atteindre.

Choisissez ce qui vous intéresse

Tous les indicateurs ne sont pas pertinents pour tout le monde. Adaptez vos KPI à votre public.

🌻 Exemple :

Équipes d'entrepôt : Suivez le taux de rotation des stocks et le taux de remplissage pour mesurer l'efficacité des stocks

Équipes d'approvisionnement : concentrez-vous sur les délais de production des fournisseurs et le coût par commande pour rationaliser les performances des fournisseurs

Équipes du service client : donnez la priorité à la précision des commandes et à la durée du cycle des commandes clients pour satisfaire vos clients

💡Conseil de pro : impliquez chaque équipe dans la sélection de ses KPI. Lorsque les équipes ont leur mot à dire sur ce qu'elles suivent, les indicateurs deviennent leurs objectifs, et non plus simplement des obligations imposées par l'entreprise.

Vous avez besoin d'aide pour définir vos indicateurs clés de performance ? Regardez cette vidéo. 👇

Moins, c'est mieux

Ne vous surchargez pas, vous ou votre équipe, en suivant trop d'indicateurs clés de performance. Il est tentant de tout surveiller, mais cela crée souvent de la confusion et dilue l'attention. Choisissez plutôt quelques indicateurs clés de la chaîne logistique qui comptent vraiment.

Commencez par 3 à 5 indicateurs clés pour chaque domaine de votre chaîne logistique

Pour les stocks, au lieu de suivre 15 indicateurs, concentrez-vous sur la rotation des stocks, les jours d'approvisionnement et le taux de remplissage

Vérifiez régulièrement les indicateurs clés de performance

Les indicateurs clés de performance ne sont pas immuables ; ils doivent évoluer en fonction des changements de votre entreprise et des conditions du marché. Des révisions régulières permettent de les aligner sur vos objectifs actuels.

Effectuez un contrôle trimestriel. Évaluez si vos indicateurs clés de performance actuels génèrent des résultats. Sont-ils toujours alignés sur vos objectifs ?

🌻 Exemple : lors du lancement d'un produit, vous pouvez vous concentrer sur la ponctualité des livraisons et l'exactitude des commandes, puis vous orienter vers la satisfaction client et la rentabilité.

Mise en œuvre et suivi des indicateurs clés de performance de la chaîne logistique

Le suivi des indicateurs clés de performance de la chaîne logistique peut sembler fastidieux. Avec autant de processus de surveillance, il est facile de perdre de vue la situation dans son ensemble. Pour cela, vous avez besoin d'un logiciel qui vous aide à mettre en œuvre et à surveiller les indicateurs clés de performance de la chaîne logistique.

Les bons outils facilitent la collecte, l'organisation et l'analyse des données en temps réel. Voici quelques outils essentiels à prendre en considération :

Logiciel de Business Intelligence (BI) : fournit des tableaux de bord et des visualisations en temps réel pour suivre les performances et repérer rapidement les tendances

Plateformes d'analyse des données : aident à analyser les données historiques et en temps réel afin de dégager des informations et d'identifier les domaines à améliorer

Systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) : intègre les données entre les services, garantissant un suivi précis et cohérent des indicateurs clés de performance

Logiciel de gestion de la chaîne logistique : surveille la logistique, les stocks et les performances des fournisseurs, offrant une visibilité détaillée sur les indicateurs clés de performance de la chaîne logistique

Un bon outil ne se contente pas de vous montrer des nombres ; il relie les indicateurs de votre chaîne logistique à vos objectifs commerciaux, vous aidant ainsi à prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides.

C'est exactement ce que fait ClickUp. Il s'agit d'une plateforme complète qui simplifie le suivi, l'analyse et l'action des KPI afin de surveiller les indicateurs de votre chaîne logistique en un seul endroit grâce à un tableau de bord dédié. Voici comment ClickUp peut vous aider à rester au top de vos KPI :

ClickUp Objectifs pour simplifier le suivi des KPI

ClickUp Objectifs facilite la définition, le suivi et la mesure de la progression vers vos indicateurs clés de performance. Vous pouvez définir et décomposer des cibles spécifiques en étapes concrètes liées au suivi de la progression en temps réel.

Par exemple, une mauvaise gestion des stocks augmente les coûts totaux de la chaîne logistique et immobilise le fonds de roulement. Voici comment les objectifs ClickUp peuvent résoudre ce problème : Fixez-vous comme objectif de réduire vos excédents de stock de 25 % au cours du prochain trimestre. Décomposez cet objectif en étapes concrètes, telles que : Mettre en œuvre des stratégies de liquidation des stocks à rotation lente grâce à des réductions ou des offres groupées

Affiner les prévisions de la demande pour aligner les niveaux de stock sur les tendances réelles des ventes

Négocier avec les fournisseurs pour obtenir des quantités minimales de commande plus flexibles

Au fur et à mesure que les tâches sont achevées, ClickUp met automatiquement à jour la progression, afin que vous sachiez toujours où vous en êtes par rapport à votre objectif.

Définissez, suivez et mesurez la progression vers vos KPI clés avec ClickUp Objectifs

Tableaux de bord ClickUp pour des informations en temps réel

Les tableaux de bord ClickUp vous offrent une vue personnalisable en temps réel de vos indicateurs clés de performance de la chaîne logistique afin de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

Par exemple, les retards de livraison peuvent nuire à la satisfaction des clients et à votre réputation. Avec ClickUp, vous pouvez configurer un tableau de bord en temps réel des indicateurs de la chaîne logistique afin de suivre les taux de livraison dans les délais à l'aide de diagrammes et de barres de progression. Les données sont mises à jour automatiquement, ce qui permet de repérer facilement les goulots d'étranglement, tels que les retards causés par un manque de personnel dans les entrepôts.

Qu'il s'agisse des stocks, des délais de livraison ou des coûts, les tableaux de bord KPI de ClickUp vous permettent de tout visualiser de manière claire et centralisée. Ils vous aident à identifier rapidement les problèmes, à rationaliser les opérations commerciales et à rendre le suivi des performances simple et exploitable.

Suivez les performances des KPI en temps réel avec les tableaux de bord ClickUp

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans un système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations commerciales critiques se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp , vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

Intégration avec les systèmes ERP

Gérer la ponctualité des livraisons peut être difficile, en particulier lorsque vous traitez avec plusieurs fournisseurs et que les délais sont serrés. Les retards dans les mises à jour manuelles ou les problèmes de communication entre les équipes entraînent souvent des expéditions en retard, des clients mécontents et une augmentation des coûts.

ClickUp Integrations fonctionne de manière transparente avec les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP), en extrayant des données en temps réel directement de vos opérations de chaîne d'approvisionnement. Les mises à jour du statut des expéditions sont automatiquement renseignées dans des champs personnalisés tels que la date de livraison prévue, le statut actuel et les détails du transporteur. Votre équipe bénéficie d'une visibilité instantanée sur les expéditions en retard ou retardées.

Vous pouvez également utiliser les automatisations ClickUp pour déclencher des notifications lorsqu'une expédition est retardée ou risque de ne pas respecter sa date de livraison réelle. Par exemple, si l'heure d'arrivée prévue d'une expédition est dépassée de plus de 24 heures, l'équipe logistique est alertée afin d'agir immédiatement. Les services d'approvisionnement, de logistique et de service client peuvent collaborer en temps réel pour informer les clients ou ajuster les échéanciers.

Le résultat ?

Les retards de livraison diminuent grâce aux alertes automatisées et aux données en temps réel qui permettent à votre équipe de rester proactive, ce qui renforce la fiabilité des livraisons et la confiance des clients.

Automatisez les processus de la chaîne logistique avec ClickUp Automatisation

Gérez les indicateurs clés de performance à l'aide de modèles

La gestion des KPI dans la chaîne d'approvisionnement ressemble souvent à un exercice de jonglage entre la précision des commandes, les échéanciers de livraison, la rotation des stocks et l'efficacité des fournisseurs, tout en veillant à la coordination entre les équipes. Sans les bons outils, cela peut entraîner un cloisonnement, des retards dans les mises à jour et des occasions manquées. Le modèle de KPI ClickUp facilite le suivi de la progression et l'organisation.

Imaginez que vous réduisiez vos jours d'approvisionnement (IDS) de 45 à 30 tout en améliorant la précision des commandes et le respect des délais de livraison. Grâce à des champs personnalisés tels que la valeur cible, la valeur réelle et la progression, vous pouvez attribuer des indicateurs spécifiques de la chaîne logistique à chaque équipe, les surveiller en temps réel et prendre immédiatement des mesures correctives en cas de baisse des performances.

Télécharger ce modèle Commencez dès maintenant à suivre vos KPI grâce au modèle KPI de ClickUp

Alertes en temps réel en cas d'écarts par rapport aux indicateurs clés de performance

Attendre la fin du mois pour identifier les problèmes de performance peut coûter cher. ClickUp permet d'envoyer des alertes en temps réel pour informer immédiatement les équipes des écarts par rapport aux KPI afin qu'elles puissent agir de manière proactive.

Exemples de cas d'utilisation :

⚠️ Alerte de faible taux de remplissage : si le taux de remplissage tombe en dessous de 90 %, ClickUp déclenche une alerte à l'équipe chargée des stocks

⏳ Notification de commande en retard : si une commande dépasse la durée du cycle prévue, l'équipe logistique en est informée

🔄 Avertissement de durée du cycle C2C élevée : si la durée du cycle cash-to-cash dépasse un certain seuil, les équipes financières reçoivent une alerte

Comment configurer des alertes KPI dans ClickUp ?

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour visualiser les performances des KPI en temps réel Configurez des automatisations pour déclencher des notifications en fonction des seuils des indicateurs clés de performance Utilisez les objectifs ClickUp pour suivre la progression et informer automatiquement les parties prenantes Intégrez-les à vos systèmes ERP pour synchroniser les données de la chaîne logistique et automatiser les alertes

ClickUp s'intègre parfaitement à l'e-mail, à Slack et à Microsoft Teams, garantissant que les alertes parviennent instantanément aux bonnes personnes afin que les écarts par rapport aux KPI soient traités avant qu'ils ne s'aggravent.

Prenez le contrôle de votre chaîne logistique avec ClickUp

La gestion des KPI de la chaîne logistique n'a pas besoin d'être compliquée. Grâce aux puissants outils de ClickUp, tels que les objectifs et les tableaux de bord, vous pouvez facilement suivre, analyser et agir sur les indicateurs clés en temps réel pour une gestion efficace de la chaîne logistique. De la définition d'objectifs clairs à l'automatisation des rapports et à l'intégration avec les systèmes ERP, ClickUp simplifie chaque étape du processus.

Il combine un suivi en temps réel, des rapports automatisés et des intégrations transparentes pour offrir la clarté et le contrôle nécessaires pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts de la chaîne logistique et obtenir des résultats.

Que vous souhaitiez optimiser votre ratio stocks/ventes, raccourcir la durée des cycles ou améliorer la précision des commandes, ClickUp transforme les données en actions concrètes sur une plateforme facile à utiliser.

Prenez dès aujourd'hui le contrôle de la performance de l'ensemble de votre chaîne logistique. Inscrivez-vous à ClickUp et obtenez des résultats mesurables plus rapidement.