Principaux indicateurs clés de performance et indicateurs de suivi de la chaîne d'approvisionnement

Que se passe-t-il lorsque vous perdez le suivi des petites choses dans votre chaîne d'approvisionnement ? 📦 Un envoi en retard par-ci, une erreur de calcul des stocks par-là... avant même de vous en rendre compte, les plaintes des clients s'accumulent, les coûts augmentent et la productivité en prend un coup. La gestion d'une chaîne d'approvisionnement est complexe, mais le véritable défi consiste à savoir ce qu'il faut mesurer et comment optimiser les performances. C'est là que les indicateurs clés de performance de la chaîne d'approvisionnement vous aident :

✅ Identifier les inefficacités avant qu'elles ne dégénèrent en problèmes plus importants ✅ Optimiser les processus pour réduire les coûts et améliorer les délais d'exécution ✅ Améliorer la satisfaction des clients en garantissant des livraisons sans faille Dans cet article, nous allons explorer les KPI les plus importants de la chaîne d'approvisionnement, expliquer pourquoi ils sont importants et comment leur suivi peut vous aider à obtenir de meilleurs résultats, plus rapidement et plus intelligemment.

Les indicateurs clés de la chaîne d'approvisionnement comprennent la précision des commandes, la livraison dans les délais, la rotation des stocks, le taux de service et la durée du cycle de trésorerie. Ces indicateurs de performance clés aident les entreprises à identifier les goulets d'étranglement, à réduire les retards et à améliorer les performances de la chaîne d'approvisionnement. Pour choisir les bons indicateurs de performance clés, il faut les aligner sur les objectifs de l'entreprise, se concentrer sur des indicateurs exploitables et utiliser des références sectorielles. Pour mettre en œuvre efficacement les indicateurs de performance clés, les entreprises doivent fixer des cibles claires, suivre les indicateurs à l'aide de données en temps réel et analyser en permanence les performances

Utilisez un logiciel de paramétrage et de suivi des KPI tel que /href/ https://clickup.com ClickUp /%href/ pour définir des objectifs intelligents, obtenir des informations en temps réel sur la chaîne d'approvisionnement et automatiser les processus afin d'atteindre les KPI de la chaîne d'approvisionnement undefined indicateurs mesurables qui évaluent l'efficacité, la fiabilité et l'alignement de la chaîne d'approvisionnement avec les objectifs de l'entreprise . 📌 Par exemple :

. 📌 Par exemple : Taux de livraison dans les délais des fournisseurs : mesure la fiabilité des fournisseurs à respecter les délais *Délai d'exécution des commandes : suivi de la rapidité de traitement des commandes, de la passation à la livraison *Exactitude des stocks : garantit l'alignement des niveaux de stock avec les stocks réels, réduisant ainsi le gaspillage ou les pénuries ### Catégories d'indicateurs clés de performance de la chaîne d'approvisionnement Les indicateurs clés de performance de la chaîne d'approvisionnement se répartissent en trois catégories : *📦 Opérationnel : Des indicateurs tels que la durée du cycle de traitement des commandes et le taux de rotation des stocks permettent de suivre l'efficacité et l'efficience des processus de la chaîne d'approvisionnement. 💵 Financiers : Des indicateurs tels que le coût des marchandises vendues (CMV) et les coûts de transport se concentrent sur la gestion des coûts et la rentabilité. 🚚 Axés sur le client : Des indicateurs tels que le taux de livraison dans les délais et le taux de commandes parfaites permettent de mesurer la satisfaction des clients et les performances de livraison. Ces catégories fonctionnent ensemble pour assurer un affichage complet de la santé de la chaîne d'approvisionnement.

## ⏰ Résumé en 60 secondes Les indicateurs clés de performance de la chaîne d'approvisionnement sont des mesures qui évaluent l'efficacité et les performances de la chaîne d'approvisionnement Les indicateurs clés de performance peuvent être classés en indicateurs opérationnels, financiers et de service à la clientèle

Le taux de commandes parfait (TCP) mesure le pourcentage de commandes sans erreur livrées du début à la fin. Cela signifie que chaque étape du processus, de la passation de commande à la préparation, l'emballage, l'expédition et la livraison, est achevée sans erreur. Aucun retard, aucun dommage, aucun élément incorrect et aucune documentation manquante. C'est la référence en matière de satisfaction client, undefined , et efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Taux de commandes parfaites (%) = (Nombre de commandes parfaites / Nombre total de commandes) × 100 L'obtention d'un taux de commandes parfaites élevé reflète directement la bonne gestion des opérations de votre entrepôt. Lorsque tout fonctionne sans heurts dans l'entrepôt (gestion précise des stocks, préparation précise des commandes et processus d'emballage efficaces), les erreurs sont réduites et les commandes répondent à la demande des clients.

La durée du cycle de trésorerie (C2C) mesure le temps nécessaire pour transformer les liquidités dépensées en stock en revenus provenant des ventes. Elle suit le temps entre le paiement des fournisseurs et la réception des paiements des clients. Un C2C plus court signifie une meilleure efficacité et une meilleure liquidité. En optimisant le C2C, vous pouvez améliorer la liquidité et le fonds de roulement, assurer des opérations financières fluides et renforcer les relations avec les fournisseurs. C2C (jours) = DIO + DSO − DPO

Où : *DIO : jours de stock en cours *DSO : jours de crédit client *DPO : jours de crédit fournisseur Les comptes fournisseurs (AP) jouent un rôle important dans le délai de paiement des factures d'une entreprise. Lorsqu'ils sont bien gérés, ils permettent aux entreprises de prolonger les délais de paiement sans encourir de frais de retard. De plus, undefined peut aider à libérer des liquidités, à améliorer les flux de trésorerie et à faciliter la négociation de meilleures offres avec les fournisseurs. Il s'agit de maintenir la flexibilité de vos finances et la solidité de vos relations ! #### 🚀 Comment améliorer le C2C : Utiliser des systèmes automatisés de gestion des stocks et des commandes Mettre en place la lecture des codes-barres pour réduire les erreurs * Auditer et optimiser régulièrement les flux de travail de l'entrepôt ### Durée du cycle de commande client

La durée du cycle de commande client (COCT) mesure le temps total nécessaire pour exécuter une commande client, de sa passation à sa livraison. Elle met en évidence l'efficacité de vos processus de gestion et d'exécution des commandes et a un impact direct sur la satisfaction des clients. Un cycle de chaîne d'approvisionnement plus court entraîne souvent une plus grande satisfaction des clients et des commandes répétées. Durée du cycle de commande client (jours) = date de livraison de la commande − date de passation de la commande

Le taux de service est étroitement lié aux ruptures de stock et à la gestion des stocks. Un faible taux de service indique souvent des ruptures de stock, ce qui entraîne des pertes de ventes et des clients mécontents. Une bonne gestion des stocks, comme des prévisions précises et un réapprovisionnement en temps opportun, est la clé pour maintenir des taux de service élevés. Taux de service (%) = (Éléments livrés à temps / Total des éléments commandés) ×100 #### 🚀 Comment améliorer le taux de service : * Utiliser des prévisions précises de la demande

Mettre en place des processus de réapprovisionnement en temps opportun Optimiser les systèmes de gestion des stocks *🧠 Le saviez-vous ? Lorsque vous maintenez les bons niveaux de stock, vous réduisez les ruptures de stock et maintenez la satisfaction et la fidélité de vos clients. Un taux de service élevé montre que vous êtes efficace et que vous vous engagez à répondre aux attentes et aux besoins de vos clients. ### Jours de couverture des stocks Les jours de couverture des stocks (IDS) mesurent combien de jours votre stock actuel peut durer en fonction de l'utilisation ou des ventes quotidiennes moyennes. Il s'agit d'un indicateur essentiel pour équilibrer les niveaux de stock et la demande, en veillant à ne pas être en surstock ni à manquer de produits clés. Pour optimiser l'IDS, vous devez utiliser les données historiques pour repérer les tendances et tenir compte de la saisonnalité. De plus, les analyses en temps réel, telles que les commandes en cours et les évolutions du marché, permettent d'affiner les prévisions. Le travail d'équipe entre les équipes commerciales, marketing et de la chaîne d'approvisionnement permet à chacun d'être sur la même longueur d'onde.

IDS (jours) = stock actuel / utilisation quotidienne moyenne #### 🚀 Comment améliorer l'IDS : Utiliser les données historiques pour améliorer les prévisions de la demande Surveiller les analyses en temps réel pour les changements du marché Aligner la planification des stocks avec les équipes commerciales et marketing *💡Conseil de pro : Surveiller régulièrement la précision de vos prévisions et les ajuster en fonction des modèles de demande réels pour améliorer continuellement l'efficacité de la gestion de vos stocks. ### Précision des factures de fret

La précision des factures de transport garantit que vos factures de transport correspondent aux tarifs, services et détails d'expédition convenus. Lorsque vos factures sont exactes, vous évitez les trop-payés, les litiges et les maux de tête inutiles dans votre processus logistique.

Des factures de transport correctes permettent à votre chaîne logistique de fonctionner sans heurts. Les erreurs peuvent entraîner une augmentation des coûts, des retards de paiement et une détérioration des relations avec les transporteurs. Dans le domaine du transport de lots partiels, où les envois partagent l'espace et où les coûts dépendent du poids, des dimensions et des services supplémentaires, les erreurs de facturation peuvent rapidement s'accumuler. Exactitude des factures de transport (%) = (Nombre total de factures de transport / Nombre de factures de transport exactes) × 100

Un délai de recouvrement plus court signifie des encaissements plus rapides et un flux de trésorerie plus sain, ce qui permet aux entreprises de réinvestir dans leurs activités et de réduire leur dépendance au financement externe. À l'inverse, un délai de recouvrement élevé indique des retards de paiement, ce qui immobilise les liquidités et augmente le risque de créances irrécouvrables. Délai de recouvrement (en jours) = (Total des ventes à crédit / Comptes clients) × Nombre de jours #### 🚀 Comment améliorer le délai de recouvrement : * Définir des conditions et des politiques de paiement claires

Utiliser des systèmes automatisés de facturation et de paiement Mettre en place des processus de recouvrement proactifs *📖 En savoir plus : /href/ https://clickup.com/blog/lead-time-formula// Comment calculer le délai de production Formule /%href/ ### Taux de rotation des stocks Le taux de rotation des stocks permet de suivre la fréquence à laquelle une entreprise vend et réapprovisionne ses stocks au fil du temps, ce qui reflète l'efficacité de la gestion des stocks.

Un taux de rotation des stocks élevé indique une gestion efficace des stocks et des ventes importantes, mais peut entraîner des risques de rupture de stock. Un faible taux de rotation suggère un surstockage ou une équipe commerciale peu dynamique, ce qui augmente les coûts de stockage. Rotation des stocks = Coût des marchandises vendues (CMV) / Stock moyen #### 🚀 Comment améliorer la rotation des stocks : Affiner la précision des prévisions de la demande Rationaliser les processus de réapprovisionnement et de réassortiment * Optimiser les niveaux de stock pour répondre à la demande

📖 En savoir plus : /href/ https://clickup.com/blog/ecommerce-inventory-management-software// Meilleur logiciel de gestion des stocks pour le commerce électronique /%href/ ### Rendement du capital investi La marge brute de rendement du capital investi (GMROI) mesure la rentabilité des stocks en évaluant la marge bénéficiaire brute d'une entreprise pour chaque dollar investi dans les stocks. Elle met en évidence l' La marge brute est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût des marchandises vendues (CMV). Un taux de rendement de l'investissement brut élevé signifie que votre stock génère de bons rendements, tandis qu'un taux de rendement de l'investissement brut faible indique des inefficacités telles que des stocks excédentaires ou des produits à faible marge. #### 🚀 Comment améliorer le taux de rendement de l'investissement brut : Concentrez-vous sur les produits à forte marge Optimisez les niveaux de stock pour réduire les coûts de détention * Examinez et ajustez régulièrement les stratégies de tarification permet de suivre facilement les progrès et de rester organisé. Imaginez que vous réduisiez vos jours de stock (IDS) de 45 à 30 tout en améliorant la précision des commandes et la ponctualité des livraisons. Grâce aux champs personnalisés tels que la valeur cible, la valeur réelle et la progression, vous pouvez attribuer des indicateurs spécifiques de la chaîne d'approvisionnement à chaque équipe, les suivre en temps réel et prendre des mesures correctives immédiates en cas de baisse des performances. /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-360.png Modèle d'indicateurs de performance clés de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201584&department=operations&\_gl=1\*f1lk10\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzQyODgyODcuQ2p3S0NBaUFtZnE2QmhBc0Vpd0FYMWpzWl9MeHhRdjFKZzRXVjFQbkFOUERpV2JLdVB5Q2hDYTlHaEpmTG1NaTRfbHZRajdPZ19EMVVCb0NIN3NRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTE2MzEwODIxOS4xNzMwMTk2NDkzLjkxODgyODkzMS4xNzMzODIxODUzLjE3MzM4MjE4NTI.

Télécharger ce modèle /%cta/

###

Attendre la fin du mois pour identifier les problèmes de performance peut coûter cher. ClickUp permet d'envoyer des alertes en temps réel pour informer immédiatement les équipes des écarts par rapport aux indicateurs clés de performance afin qu'elles puissent agir de manière proactive. #### Exemples de cas d'utilisation : ⚠️ *Alerte de faible taux de remplissage : Si le taux de remplissage tombe en dessous de 90 %, ClickUp déclenche une alerte à l'équipe chargée des stocks

⏳ Notification de commande retardée : si une commande dépasse la durée du cycle prévue, l'équipe logistique en est informée 🔄 *Avertissement de durée élevée du cycle C2C : si la durée du cycle de trésorerie dépasse un certain seuil, les équipes financières reçoivent une alerte ### Comment configurer les alertes KPI dans ClickUp ? 1. Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour visualiser les performances des KPI en temps réel Définir des automatisations pour déclencher des notifications en fonction des seuils des KPI 3. Utiliser les Objectifs de ClickUp pour suivre les progrès et mettre automatiquement à jour les parties prenantes 4. Intégrer les systèmes ERP pour synchroniser les données de la chaîne d'approvisionnement et automatiser les alertes ClickUp s'intègre de manière transparente avec les e-mails, Slack et Microsoft Teams, garantissant que les alertes parviennent instantanément aux bonnes personnes afin que les écarts des KPI soient traités avant qu'ils ne s'aggravent. ## Prenez le contrôle de votre chaîne d'approvisionnement avec ClickUp

si une commande dépasse la durée du cycle prévue, l'équipe logistique en est informée 🔄 *Avertissement de durée élevée du cycle C2C : si la durée du cycle de trésorerie dépasse un certain seuil, les équipes financières reçoivent une alerte ### ? 1. Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour visualiser les performances des KPI en temps réel

La gestion des indicateurs clés de performance de la chaîne d'approvisionnement n'a pas à être compliquée. Grâce aux puissants outils de ClickUp, tels que les objectifs et les tableaux de bord, vous pouvez facilement suivre, analyser et agir sur les indicateurs clés en temps réel pour une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement. De la définition d'objectifs clairs à l'automatisation des rapports et à l'intégration avec les systèmes ERP, ClickUp simplifie chaque étape du processus.

Il combine suivi en temps réel, rapports automatisés et intégrations transparentes pour fournir la clarté et le contrôle nécessaires à l'amélioration de l'efficacité, à la réduction des coûts de la chaîne d'approvisionnement et à l'obtention de résultats. Qu'il s'agisse d'optimiser votre ratio stocks/ventes, de raccourcir la durée des cycles ou d'améliorer la précision des commandes, ClickUp transforme les données en actions sur une plateforme facile à utiliser. Prenez le contrôle de l'ensemble des performances de votre chaîne d'approvisionnement dès aujourd'hui. undefined et résultats mesurables plus rapidement.