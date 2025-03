Top 10 des logiciels de gestion des stocks basés sur l'IA à surveiller en 2025

Pensez à votre situation actuelle en matière d'inventaire : combien de ventes potentielles avez-vous perdues à cause de ruptures de stock ? Ou pire, combien d'argent avez-vous gaspillé en stockant des produits qui se vendent à peine ? C'est frustrant, n'est-ce pas ? Mais voici la bonne nouvelle : les logiciels de gestion des stocks basés sur l'IA vous enlèvent ce poids des épaules. Grâce à des algorithmes plus intelligents, des analyses prédictives et un suivi des stocks en temps réel, ces outils peuvent améliorer vos efforts de gestion des stocks.

Dans cet article de blog, nous allons explorer les 10 meilleurs systèmes de gestion des stocks pour vous aider à reprendre le contrôle. C'est parti ! 🤸🏽‍♀️

Identifier les stocks excédentaires à l'aide d'indicateurs tels que la dernière date de vente, les coûts de surstockage et les unités pour récupérer des flux de trésorerie et améliorer la santé des stocks Se connecter à des plateformes telles que Shopify pour extraire des données de vente en temps réel afin d'obtenir des prévisions précises et de prendre des décisions éclairées en matière de stocks #### *Limites d'Inventory Planner Certains utilisateurs rapportent que la fonctionnalité de prévision n'affiche pas toujours les données nécessaires Des instances de service client indifférent ou ne répondant pas ont été notées #### *Tarification d'Inventory Planner

Essential : 119 $/mois par utilisateur *Team : 249,99 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur Inventory Planner G2 : Pas assez d'avis *Capterra : 4,6/5 (plus de 30 avis) 📖 À lire également : undefined ### 10. Katana (Idéal pour la gestion des stocks et la planification de la production en temps réel pour les fabricants) via /href/ https://katanamrp.com/ Katana /%href/ Katana met en lumière vos opérations de fabrication grâce à sa plateforme cloud optimisée par l'IA. Conçue pour les vendeurs multicanaux, elle comble le fossé entre le suivi des stocks et la planification de la production, vous offrant un affichage achevé de vos opérations en temps réel.



Du suivi des matières premières et de la progression de la production à la garantie du traitement des commandes dans les délais, Katana fournit des informations efficaces et exploitables. En tant que logiciel de gestion des stocks pour le commerce électronique /href/ https://clickup.com/blog/ecommerce-inventory-management-software/// /%href/ undefined avec planification visuelle de la production, il est conçu pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises manufacturières. #### Les meilleures fonctionnalités de Katana Obtenez des mises à jour en direct sur les matières premières, le travail en cours (WIP) et les produits finis sur plusieurs emplacements Glissez-déposez les tâches sur un tableau de bord intuitif pour planifier la production, hiérarchiser les commandes et allouer efficacement les ressources

Gérer la nomenclature détaillée (BOM) de chaque produit, en garantissant des calculs de coûts précis et l'approvisionnement en matières premières Synchroniser les données d'inventaire et d'équipe commerciale avec des plateformes populaires telles que Shopify, WooCommerce et BigCommerce pour des mises à jour en temps réel #### *Limites de Katana Certains utilisateurs ont noté l'impossibilité de suivre les fournitures d'expédition dans le système Des instances de pépins logiciels et de lenteur de chargement ont été observées #### *Prix de Katana

Starter : 199 $/mois par utilisateur (facturé trimestriellement) *Standard : 399 $/mois par utilisateur (facturé trimestriellement) *Professionnel : 899 $/mois par utilisateur (facturé trimestriellement) #### Évaluations et avis sur Katana G2 : 4,4/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 160 avis) ## Laissez ClickUp gérer votre inventaire en toute transparence L'IA intégrée aux logiciels de gestion des stocks transforme la façon dont les entreprises suivent, optimisent et prévoient leurs stocks. Grâce à l'automatisation et aux informations en temps réel, vous pouvez gagner du temps, réaliser des économies et optimiser les opérations de l'entrepôt. Parmi les 10 options explorées ci-dessus, ClickUp se distingue par sa flexibilité et l'intervalle de ses fonctionnalités.

ClickUp Brain conserve toutes vos connaissances en un seul endroit, ce qui facilite l'accès à tout. Les automatisations s'occupent des tâches répétitives telles que la mise à jour des niveaux de stock ou l'envoi de rappels de réapprovisionnement, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte. De plus, ClickUp Objectifs vous permet de suivre votre progression et de vous assurer que tout est conforme à vos objectifs commerciaux. Ensemble, ces fonctionnalités font de ClickUp une solution puissante pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations et à garder une longueur d'avance. undefined /href/ https://clickup.com/signup Inscription gratuite à ClickUp /%href/ et surmontez facilement les défis de la gestion des stocks !