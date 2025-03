Comment être plus extraverti au travail ?

Les scénarios de travail tels que les évènements sociaux ou la prise de parole en public semblent accablants pour de nombreux introvertis. Qu'il s'agisse de faire une présentation à un groupe ou de demander une augmentation de salaire, ces moments suscitent souvent de l'anxiété.

Mais voici ce qu'il en est.. les styles de travail ne sont pas tout blanc ou tout noir. Même si vous penchez vers l'introversion, vous pouvez avoir des tendances extraverties.

Alors, comment faire pour être plus extraverti au travail ? En procédant à des changements mineurs et en acceptant de sortir de votre zone de confort, vous pouvez vous adapter aux situations sociales tout en restant fidèle à vous-même.

Cet article se penche sur la façon d'être plus extraverti au travail et d'établir des connexions professionnelles plus solides.

L'introversion et l'extraversion existent sur un spectre - vous pouvez vous adapter à votre environnement de travail sans changer qui vous êtes

Pour être plus extraverti au travail, commencez par de petites choses. Pour commencer, engagez des discussions informelles ou participez à des réunions

Ensuite, utilisez l'écoute active pour établir des connexions significatives avec vos collègues

Vous vous sentez dépassé ? Équilibrez votre énergie sociale en faisant des pauses pour vous ressourcer

La constance est essentielle. Pratiquez régulièrement des comportements extravertis pour vous améliorer progressivement

Vous pouvez perfectionner vos compétences existantes, comme les discussions en tête-à-tête ou la communication écrite, pour plus d'assurance

Tirez parti des fonctionnalités de ClickUp pour mieux communiquer et collaborer avec votre équipe tout en maintenant un coin privé pour votre forfait personnel

Comprendre les types de personnalité : Extravertis et Introvertis

Le psychologue Carl Jung a introduit le concept d'introversion et d'extraversion dans les années 1920. Selon Jung, les extrovertis tirent leur énergie des interactions sociales, tandis que les introvertis se ressourcent dans la solitude

Bien qu'utile, ce cadre simplifie à l'excès la complexité de la dynamique du lieu de travail. Types de personnalité sur le lieu de travail ne sont pas rigides. Ils existent sur un spectre fluide. Les introvertis peuvent avoir des journées extraverties, et les extravertis ont parfois besoin de calme pour se ressourcer. L'idée que les gens sont soit introvertis, soit extravertis est une idée fausse. En réalité, c'est plus méticuleux.

Voyons comment les introvertis et les extravertis gèrent différemment les situations quotidiennes sur le lieu de travail :

Interaction sociale

Les extravertis s'épanouissent généralement dans des environnements sociaux tels que les évènements de réseautage ou les fêtes de bureau. Ils tirent de l'énergie de leurs échanges avec les autres et aiment construire de vastes réseaux professionnels. Cependant, contrairement à la croyance populaire, les extrovertis ne sont pas immunisés contre la fatigue sociale - ils ont également besoin de temps de repos pour se ressourcer après des journées bien remplies et interactives.

Les introvertis, quant à eux, préfèrent les paramètres sociaux plus petits et plus intimes. Ils excellent dans les discussions en tête-à-tête ou en petits groupes. Cela ne fait pas d'eux des asociaux ; ils préfèrent simplement la préparation et privilégient des discussions plus significatives plutôt que des bavardages.

Mon travail

Les extravertis recherchent souvent des environnements dynamiques où le bourdonnement d'un bureau ouvert ou des discussions animées leur permettent de rester énergiques et engagés. Les introvertis, en revanche, préfèrent se concentrer dans des environnements plus calmes.

Si le travail isolé à l'Accueil peut épuiser l'énergie des extravertis, les introvertis préfèrent l'espace gratuit qu'il crée.

Les modèles hybrides peuvent en fait satisfaire à la fois les introvertis et les extravertis, en équilibrant leurs traits de personnalité uniques pour une meilleure productivité.

Communication et travail d'équipe

Les extravertis s'épanouissent souvent dans des discussions ouvertes, en apportant des idées en temps réel et en pratiquant le brainstorming verbal. Parfois, cela peut donner l'impression que les extravertis dominent les discussions, mais la vérité est que leur enthousiasme peut parfois éclipser les voix plus calmes.

Les introvertis ont généralement une approche plus réfléchie, nécessitant du temps pour traiter les idées avant de parler. Certains d'entre eux préfèrent même la communication écrite.

Ils jouent le rôle d'auditeurs dans les paramètres de groupe mais se sentent plus à l'aise avec un ordre du jour ou des points de discussion préparés à l'avance. Lorsqu'on leur laisse de l'espace, les introvertis apportent une contribution précieuse en faisant preuve d'une grande perspicacité.

Pensée critique et prise de décision

Les extravertis demandent souvent l'avis des autres lorsqu'ils prennent des décisions, préférant une approche collaborative. Ils font des choix rapides et font rebondir leurs idées sur les autres. Cela fait-il d'eux des personnes impulsives ? Les extravertis diront qu'ils essaient seulement de recueillir des points de vue différents.

En comparaison, les introvertis ont tendance à analyser les décisions en profondeur. Ils considèrent de multiples angles et réfléchissent aux conséquences à long terme avant d'agir. Cette réflexion leur permet de prendre des décisions bien informées, en particulier dans les situations à fort enjeu où une analyse minutieuse est clé.

Flux de travail

Les extravertis sont naturellement multitâches et aiment passer d'une tâche à l'autre. La variété est pour eux le sel de la vie, et ils recherchent l'énergie en gérant plusieurs projets à la fois. À quoi bon la monotonie quand on peut en faire plus ?

Les introvertis, quant à eux, excellent souvent dans des environnements ciblés et monotâches. Ils ont tendance à être plus productifs lorsqu'ils sont totalement immergés dans une tâche, sans aucune distraction. Sauter d'une tâche à l'autre peut les désorienter ou les rendre inefficaces.

👀Did You Know: Les styles de leadership sont étroitement liés à nos types de personnalité. Les Indicateur de type Myers-Briggs (MBTI) est un outil populaire qui vous aide à découvrir votre approche du leadership et à comprendre la forme qu'elle donne à vos interactions avec les autres Traits ENFP (extraverti) vs INFP (introverti) traits.

Les avantages d'être plus extraverti au travail

Une étude réalisée en Psychologie appliquée de Michael P. Wilmot a constaté que les extravertis possèdent quatre forces clés qui contribuent à la réussite professionnelle.

Après avoir examiné 97 études, les chercheurs ont constaté que l'extraversion a un impact positif sur les résultats liés au travail dans 90 % des cas, ce qui met en évidence son influence sur les performances professionnelles.

Voici comment les extravertis excellent au travail :

Motivés par les récompenses: Les extravertis sont motivés par les récompenses potentielles telles qu'un statut plus élevé et la reconnaissance. Leur confiance en eux les aide à réussir dans des environnements compétitifs

Les extravertis sont motivés par les récompenses potentielles telles qu'un statut plus élevé et la reconnaissance. Leur confiance en eux les aide à réussir dans des environnements compétitifs **Les extravertis ressentent plus souvent des émotions positives, ce qui les aide à faire face au stress et aux échecs et à trouver un équilibre entre le travail et la vie privée. Leur Outlook positif les aide à s'adapter

**Ils sont doués pour la communication verbale et non verbale et excellent dans le réseautage, la persuasion et le leadership. Leur aisance sociale renforce les relations professionnelles

Meilleures performances professionnelles: Les extravertis prennent des initiatives, favorisent le changement et améliorent les stratégies. Leur approche proactive stimule la productivité et leur vaut souvent reconnaissance et éloges

Développer des caractéristiques extraverties au travail

Maintenant que vous comprenez ce qu'est l'extraversion et en quoi les extravertis diffèrent des introvertis, vous pouvez commencer à reconnaître et à exploiter vos propres caractéristiques extraverties. Voici un aperçu de ces caractéristiques :

Accepter les petites conversations

Les petites conversations ont souvent mauvaise presse. Ce n'est pas une activité futile, comme beaucoup le supposent. Bien que de nombreux introvertis préfèrent les discussions plus profondes, les petites conversations sont un excellent moyen d'établir la confiance et de renforcer les liens.

Il s'agit également d'un élément clé de la culture du lieu de travail. Affichez-le donc comme une étape vers des connexions plus solides. **Commencez par trouver un terrain d'entente, en discutant par exemple de vos objectifs de carrière ou de vos forfaits de vacances, afin d'ouvrir la voie à des discussions plus approfondies et de contribuer à l'établissement de meilleures relations de travail.

Un bon moyen de se laisser aller à des discussions autour d'une fontaine d'eau est d'entamer une discussion sur l'application de messagerie instantanée de votre entreprise. Et ClickUp propose une excellente solution à ce problème !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-552-1400x932.png ClickUp Discuter /$$$img/

Discutez avec vos collègues du travail, de la vie et de tout ce qui se passe entre les deux grâce à ClickUp Chat

Avec ClickUp Discuter avec ClickUp Chat, vous pouvez lancer des discussions en temps réel sur la même plateforme que le reste de vos tâches. Plus besoin de vous battre avec une application distincte pour discuter avec vos collègues ou de vous demander si vous utilisez une plateforme de discussion personnelle pour faire la causette.

ClickUp vous permettra de rester connecté quel que soit votre type de personnalité ou des contraintes liées au télétravail.

Maintenir la discussion

En tant qu'introverti, vous traitez peut-être mieux les informations après réflexion. Même si vous ne pouvez pas vous préparer à tout, le fait de demander des mises à jour sur les réunions ou les évènements peut vous aider à vous sentir plus à l'aise et prêt à apporter votre contribution.

Supposons que votre équipe discute d'un projet. Demandez leurs notes afin de pouvoir les étudier et revenir avec des questions. Si vous êtes un manager introverti vous pouvez enregistrer votre feedback pour plus tard avec des captures d'écran pour de meilleures explications. ClickUp Clips peut vous aider grâce à sa capacité à enregistrer des notes vocales ou vidéo. Cette astuce permet de réduire la pression d'une discussion en direct sans avoir à paraître antisocial.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-553.png ClickUp Clips /$$img/

Achevez de courtes séquences vidéo avec ClickUp Clips et partagez-les facilement avec votre équipe, achevées par une transcription

Si vous êtes submergé par les discussions sur les tâches, pensez à ClickUp Attribuer des commentaires pour faire circuler plus rapidement les problèmes au sein de votre équipe.

Cela vous permet de discuter en permanence avec votre équipe par le biais de collaboration asynchrone sans avoir à se rendre à de multiples réunions. Tout le monde y gagne !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-554.png Tâches ClickUp /$$img/

Maintenez le flux de la discussion pendant que le travail est Terminé avec ClickUp Assign Tasks

L'astuce ici n'est pas de parler sans cesse à vos collègues, mais de rester connecté. ClickUp est un outil de travail polyvalent plateforme de communication d'équipe polyvalente qui vous aide à faire cela.

💡Pro Tip : Cherchez à modèles de plans de communication pour vous aider à élaborer un forfait d'action pour vous-même et votre équipe.

Collaborer avec votre équipe

Collaborer avec votre équipe en temps réel peut booster votre personnalité extravertie. À l'heure où le travail à distance et l'asynchronisme sont de plus en plus courants, comment faire ?

C'est simple : en multipliant les sessions de brainstorming. Tableaux blancs ClickUp peut vous aider. Organisez et dirigez des jams collaboratifs sur un Tableau visuellement riche auquel tout le monde peut contribuer simultanément.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-555.png Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Si le gribouillage donne lieu à des commentaires utiles, vous pouvez rapidement le transformer en un Tâche ClickUp et demandez à votre équipe de passer à l'action sans changer d'onglet du Tableau blanc.

La collaboration est un formidable niveleur en ce sens qu'elle incite les introvertis et les extravertis à être sur la même page et à contribuer au travail de manière presque égale. C'est l'occasion rêvée de carpe diem ce côté extraverti au travail !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-49.gif Tableaux blancs ClickUp : Comment être plus extraverti au travail /$$img/

Transformez vos idées en tâches en quelques secondes grâce aux Tableaux blancs ClickUp

Pratiquer l'écoute active

Beaucoup d'introvertis et d'extravertis ont du mal à poser des questions de clarification, car ils se demandent si elles ne les font pas passer pour des idiots. En fait, poser des questions, paraphraser ou résumer les points abordés sont les caractéristiques d'un auditeur actif.

Vous montrez ainsi que vous êtes réellement intéressé par la discussion et que vous êtes attentif, ce qui donne à vos discussions le sens dont elles ont tant besoin.

La prochaine fois que vous discuterez avec un collègue, vous pourrez lui demander : "Ce que j'entends, c'est que nous avons besoin de plus de données avant de prendre une décision, n'est-ce pas ?" ou vous pourrez souligner les points clés de la discussion et les retransmettre.

Ces actions plus mineures sur le lieu de travail permettent d'améliorer la communication et les relations - ce que vous savez déjà que les extravertis ont tendance à apprécier.

Renforcer les compétences sociales que vous possédez déjà

Lisez ce qui suit si vous êtes un introverti fatigué d'être confondu avec un reclus. Vous possédez déjà des compétences sociales - qu'il s'agisse de discussions en tête-à-tête, de communication écrite ou simplement de plaisanteries lors de rencontres sociales.

Il s'agit simplement de les améliorer pour être plus extraverti au travail sans que votre santé mentale n'en pâtisse.

Engagez-vous avec votre équipe d'une manière avec laquelle vous êtes déjà à l'aise. Cela vous aidera à acquérir la confiance nécessaire pour naviguer dans des situations sociales un peu plus complexes. Cette astuce permet également aux gens de voir votre vraie personnalité sans la pression de devenir un papillon social.

Maximisez votre énergie sociale

Non, il ne s'agit pas de vous épuiser pendant la journée de travail pour être achevé lorsque vous vous déconnectez. L'énergie que vous pouvez dépenser est limitée, surtout lorsque vous exprimez votre côté extraverti. Il vaut mieux l'utiliser de manière optimale plutôt que d'en faire des tonnes.

Un bon moyen de recharger vos batteries est de faire une pause lorsque vous vous sentez épuisé. Si vous pouvez rencontrer un collègue pour discuter autour d'une tasse de café, c'est encore mieux ! Mais aucune règle ne dit que vous ne pouvez pas prendre un café tout seul !

Lorsque vous vous sentez submergé par votre charge de travail, déployez ClickUp Brain pour faire le gros du travail. À faire résumer vos notes de réunion ? Il peut le faire ! Vous voulez améliorer le ton de votre e-mail ? Il peut le faire aussi !

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-556.png ClickUp Brain : Comment être plus extraverti au travail ? https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Essayez ClickUp Brain /$$cta/

ClickUp Brain transforme les notes vocales en texte, vous aidant à saisir les points clés des réunions ou des Clips. Vous pouvez facilement créer des rapports de réunion détaillés et gérer les données des clients.

Tournez-vous vers l'IA pour booster votre côté extraverti - du moins quelques bribes !

Le pouvoir de l'introversion sur le lieu de travail

Les introvertis ne sont peut-être pas les voix les plus fortes dans la pièce, mais on ne saurait trop insister sur le calme qu'ils apportent dans les situations de travail les plus folles. Leur excellente capacité d'écoute, qui leur permet de prendre en compte le point de vue des autres, fait d'eux une bénédiction pour la plupart des équipes.

La réflexion approfondie est un autre point fort de la plupart des introvertis, ce qui leur permet d'exceller dans les tâches nécessitant une grande concentration et une résolution réfléchie des problèmes. Dans un monde qui privilégie l'extraversion, les introvertis se démarquent en apportant à leurs équipes concentration et réflexion.

Un bon moyen d'encourager cette réflexion profonde et ce forfait minutieux consiste à avoir un petit coin pour soi - physiquement et numériquement. Si vous êtes introverti, vous pouvez grandement bénéficier de la création de votre propre environnement de travail avec ClickUp Vues privées . C'est excellent pour les INTPs et INFPs .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-557.png ClickUp Vue privée fonctionnalité : Comment être plus extraverti au travail /$$img/

Créez des tâches visibles uniquement par vous à l'aide de la fonctionnalité "Vue privée"

Une autre petite astuce consiste à utiliser la fonction Affichage du Calendrier ClickUp pour ne pas perdre de vue votre emploi du temps. Cette vue affiche une disposition claire et visuelle des échéances et des évènements, ce qui vous aide à organiser votre temps de manière efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-558.png Affichage du Calendrier ClickUp : Comment être plus extraverti au travail ? /$$img/

Ajustez rapidement l'échéancier de votre projet en glissant et déposant des tâches et des échéances dans l'affichage du calendrier ClickUp

Vous pouvez adapter l'affichage à vos besoins quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou personnalisés. Cette flexibilité répond aux différentes exigences des projets et aux préférences personnelles, rationalisant ainsi votre flux de travail.

Pour encore plus de précision et de clarté, il y a l'option Affichage de l'échéancier ClickUp . Elle vous permet de visualiser une répartition chronologique détaillée des tâches, des jalons et des dépendances.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-559.png L'Échéancier de ClickUp s'affiche : Comment être plus extraverti au travail ? /$$img/

Affichez les informations clés et organisez les tâches par date d'échéance, date de début ou par ordre alphabétique grâce à l'affichage de l'échéancier ClickUp

Divisez les projets plus importants en étapes plus petites et plus faciles à gérer, ce qui réduit le stress et vous permet de garder le contrôle sur votre charge de travail. Des échéanciers clairs fournissent également un cadre solide pour un forfait efficace, vous aidant à rester organisé et à vous concentrer sur la livraison d'un travail de haute qualité.

En combinant votre esprit critique avec ces outils d'organisation, les introvertis comme vous peuvent continuer à apporter une contribution significative et rester productifs sans la pression d'un engagement social constant.

Conseils pour maintenir les comportements extravertis

Trouver un équilibre entre les comportements extravertis et introvertis peut s'avérer délicat, mais c'est possible avec des efforts constants et une bonne connaissance de soi.

Voici quelques conseils qui vous aideront à intégrer les habitudes extraverties dans votre routine.

Pratiquer régulièrement pour faire perdurer les nouvelles habitudes

Comme toute nouvelle compétence, l'adoption de comportements extravertis nécessite de la pratique. Commencez par de petites étapes, gérables, telles que de brèves discussions avec vos collègues ou la participation à des discussions lors de réunions. Au fur et à mesure que vous adoptez ces comportements, ils vous paraîtront plus naturels.

Avec le temps, l'effort que vous ferez pour prendre la parole, proposer des idées et dialoguer avec les autres deviendra une habitude. La constance est essentielle - plus vous vous efforcez de vous engager, plus cela devient facile.

Prenez donc l'habitude de vous entraîner régulièrement, même s'il ne s'agit que de quelques minutes de discussion par jour.

Faites des pauses pour vous ressourcer lorsque c'est nécessaire

Le fait d'être extraverti ne signifie pas que l'on doive être "branché" en permanence. Après les interactions sociales, il est essentiel de faire des pauses et de se ressourcer.

Pour les introvertis comme INTJ et INFJ les interactions sociales soutenues peuvent rapidement drainer de l'énergie. Reconnaître le moment où il faut prendre du recul et se ressourcer est essentiel pour maintenir l'équilibre.

Qu'il s'agisse de quelques minutes de solitude ou de se concentrer sur des tâches individuelles, le fait de se donner du temps pour se ressourcer vous aidera à garder de l'énergie pour les interactions à venir.

L'équilibre entre les actions extraverties et les temps de recharge introvertis est la clé pour éviter l'épuisement et maintenir le bien-être général.

Gérer l'introversion et l'extraversion sur le lieu de travail avec ClickUp

L'idée n'est pas de vous faire changer complètement de personnalité, mais d'équilibrer vos comportements introvertis et extravertis sur votre lieu de travail. Cet équilibre vous permettra d'améliorer vos interactions professionnelles sans vous sentir dépassé.

N'oubliez pas que devenir plus extraverti au travail se fait progressivement, par la constance et la connaissance de soi. Avec l'état d'esprit et les outils appropriés, vous pouvez vous engager avec plus d'assurance, nouer des relations plus solides et exceller dans votre rôle tout en respectant vos niveaux d'énergie naturels.

S'appuyer sur une plateforme comme ClickUp peut vous aider à mieux entrer dans ce processus grâce à des outils qui vous aideront à faire des brainstormings ou à aborder les retours d'expérience plus tard. Et c'est un plus de trier le travail avec votre équipe, aussi !

Prêt à aider votre côté extraverti ? Commencez à utiliser ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et démarrez vos projets, tant personnels que professionnels.