11 modèles gratuits de formulaire d'évaluation par les pairs

Parfois, nos pairs, plus que nos supérieurs, peuvent être de puissants baromètres de notre performance.

Pensez-y. Nos pairs, ou les personnes qui occupent des rôles similaires aux nôtres, travaillent dans les mêmes circonstances et ont généralement une meilleure connaissance des styles et des habitudes de travail les uns des autres, qu'il s'agisse de projets de groupe à l'école ou de tâches en équipe sur le lieu de travail.

C'est pourquoi il est important d'inclure un formulaire d'évaluation par les pairs dans le cycle traditionnel de gestion des performances. Les pairs sont dans une position unique pour avoir une compréhension plus étroite et plus personnelle des critères et des objectifs d'une évaluation.

Et tout le monde y gagne ! C'est comme un boomerang constructif : en donnant votre avis à vos pairs, vous développez une meilleure compréhension de vos propres forces et des domaines à améliorer.

Que ce soit pour une activité en classe, l'évaluation des performances d'un employé ou l'évaluation d'un projet de groupe, voici une liste des meilleurs formulaires gratuits d'évaluation par les pairs pour faire de chacun un meilleur évaluateur.

Que sont les modèles de formulaire d'évaluation par les pairs ?

Un modèle de formulaire d'évaluation par les pairs est un document pré-conçu qui permet aux pairs de donner leur avis sur les performances, la qualité du travail ou les contributions d'un individu au sein d'une équipe.

Que ce soit en classe ou sur le lieu de travail, ces modèles sont l'outil idéal pour réaliser des évaluations structurées et identifier les points forts et les domaines à améliorer.

✨ Voici comment ils fonctionnent : Objectif : faciliter les commentaires entre pairs et fournir une image plus claire des forces et des faiblesses d'un individu à travers le regard de ses collègues

Structure : comprend généralement un ensemble de questions ou de critères (tels que le travail d'équipe, la communication ou l'achèvement des tâches) avec une échelle d'évaluation pour une évaluation équitable

Avantages : encourage une communication ouverte, favorise la collaboration et ajoute de la profondeur au processus d'évaluation au-delà des évaluations réservées aux responsables

📌 Exemple : imaginez une équipe de projet dont le manager utilise un formulaire d'évaluation par les pairs pour évaluer la contribution de chacun à une présentation importante. Mark peut souligner le sens de l'organisation de Rachel, tandis que Rachel suggère à Mark d'améliorer sa communication lors des sessions de brainstorming. Le résultat ? Des commentaires pertinents pour une amélioration continue et une équipe plus forte et plus collaborative.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire d'évaluation par les pairs ?

Un bon modèle d'évaluation par les pairs est un outil essentiel qui offre un équilibre parfait entre structure et flexibilité, garantissant ainsi que les évaluations sont pertinentes, pertinentes et faciles à remplir.

Voici les éléments qu'il devrait idéalement couvrir :

Objectifs clairs : définissez le but de l'évaluation et alignez-le sur : définissez le but de l'évaluation et alignez-le sur les objectifs de l'organisation ou de l'équipe

Critères spécifiques : utilisez des facteurs de performance mesurables et observables, tels que « qualité du travail », « compétences en communication » ou « collaboration au sein de l'équipe »

Échelle d'évaluation : une échelle cohérente (par exemple, de 1 à 5 ou « tout à fait d'accord » à « pas du tout d'accord ») permet de normaliser les réponses pour faciliter la comparaison

Commentaires libres : ajoutez un espace pour les commentaires qualitatifs où les évaluateurs peuvent partager des exemples spécifiques et des suggestions concrètes

Approche équilibrée : concentrez-vous à la fois sur les points forts et les points à améliorer afin d'encourager des évaluations constructives et complètes

Option d'anonymat : offrez des commentaires anonymes pour garantir l'honnêteté, en particulier dans les situations délicates

Pertinence : adaptez le formulaire afin qu'il reflète les responsabilités et les compétences spécifiques à chaque rôle

Facilité d'utilisation : simplifiez la disposition du formulaire et clarifiez les instructions afin de rationaliser le processus d'évaluation

💡Conseil de pro : lorsque vous créez un formulaire d'évaluation par les pairs, poser les bonnes questions garantit des commentaires pertinents et exploitables. Vous pouvez envisager d'inclure certaines des questions suivantes : Dans quelle mesure ce pair communique-t-il avec les membres de l'équipe pendant le travail de groupe ?

Dans quelle mesure ce collègue respecte-t-il les délais et achève-t-il les tâches qui lui sont assignées ?

Pouvez-vous donner un exemple d'une situation où ce collègue a dépassé les attentes dans son rôle ?

Dans quelle mesure ce collègue contribue-t-il efficacement aux discussions et à la résolution des problèmes de l'équipe ?

Dans quelle mesure cette personne collabore-t-elle avec les autres pour atteindre les objectifs du groupe ?

Quelles sont les forces clés de ce collègue qui ont un impact positif sur l'équipe ?

Sur quels domaines ce pair pourrait-il se concentrer pour améliorer ses performances ?

11 modèles de formulaire d'évaluation par les pairs

Les modèles vous facilitent la vie.

Cependant, lorsqu'il s'agit d'évaluation par les pairs, ces formulaires sont plus importants que jamais, car vous souhaitez que la collecte des commentaires de vos pairs soit simple.

Voici donc 11 modèles de formulaires d'évaluation par les pairs qui vous aideront à atteindre cet objectif (dont certains de nos modèles ClickUp préférés !).

1. Modèle de formulaire d'évaluation par les pairs ClickUp

Télécharger ce modèle Simplifiez le processus d'évaluation en aidant les équipes à recueillir des commentaires exploitables à l'aide de ce modèle

Malheureusement, lorsque vous terminez un projet d'équipe, vous entendez parfois « Attendez, qu'est-ce que Jake a fait au juste ? » Ou pire encore, un membre de l'équipe a fait tout le travail pendant que les autres se reposaient sur ses lauriers.

Pour garantir la responsabilité et l'équité, le modèle de formulaire d'évaluation par les pairs ClickUp intervient comme un super-héros.

Il simplifie le processus d'évaluation par les pairs en aidant les équipes à recueillir des commentaires honnêtes et constructifs sur les contributions individuelles.

Grâce à ce modèle, vous pouvez mettre en évidence les points forts, identifier les domaines à améliorer et vous assurer que le travail acharné de chacun est reconnu.

✨ Idéal pour : Les équipes qui souhaitent promouvoir la responsabilité, reconnaître équitablement les contributions et améliorer la collaboration après des projets de groupe.

À lire également : 11 modèles de formulaires de commentaires gratuits

2. Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Télécharger ce modèle Assurez la cohérence des évaluations grâce à des critères objectifs à l'aide du modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Imaginez : c'est le moment de l'évaluation annuelle, vous fixez un écran vide et vous redoutez l'idée d'essayer de suivre les performances de vos employés sans système en place.

Voici ce dont vous avez besoin pour faciliter les évaluations de performance : modèle de formulaire d'évaluation ClickUp.

Grâce à ce modèle, la collecte des commentaires et le suivi des performances des employés deviennent rapides, cohérents et objectifs.

Fini les jugements subjectifs ou les commentaires vagues tels que « Ça va, je suppose ? ». Au contraire, cela vous aide à identifier clairement les points à améliorer, à reconnaître les jalons et à suivre la progression au fil du temps.

De plus, la possibilité de le personnaliser en fonction des différents rôles et projets garantit qu'il s'adapte parfaitement, quelle que soit la situation.

✨ Idéal pour : les managers et les équipes RH qui recherchent un moyen simple et structuré d'évaluer les performances, de suivre les progrès et d'améliorer la réussite de leur équipe.

À lire également : Qu'est-ce que le feedback à 360 degrés ? Avec des exemples de sondages

3. Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de tâche « Formulaire d'évaluation » de ClickUp facilite les évaluations à 360°

Il s'avère que 62 % des employés souhaitent recevoir davantage de commentaires de la part de leurs collègues.

Si votre équipe a besoin d'une évaluation par les pairs, ne cherchez pas plus loin que le modèle de tâche « Formulaire d'évaluation » de ClickUp.

Ce modèle offre un moyen structuré et convivial de recueillir des informations, de reconnaître les réalisations et d'identifier les points à améliorer, le tout dans une tâche clairement organisée.

Principal avantage : en centralisant toutes les informations, ce modèle garantit des évaluations équitables, pertinentes et exploitables. Fini les moments où vous vous demandez « Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà ? » : vous obtenez des commentaires clairs qui aident vos employés à progresser.

✨ Idéal pour : les managers qui recherchent un moyen structuré et convivial de mener des évaluations à 360° et de fournir des commentaires constructifs à leurs pairs.

À lire également : Les 20 questions à poser lors d'un entretien entre pairs

4. Modèle de rapport d'évaluation ClickUp

Télécharger ce modèle Assurez la cohérence et la concision de vos rapports grâce au modèle de rapport d'évaluation ClickUp

Qu'il s'agisse d'évaluer les performances d'un projet ou de conclure un sondage sur la réussite d'un client, le modèle de rapport d'évaluation ClickUp est votre passeport pour des rapports organisés et transparents.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre : un processus d'évaluation simplifié qui vous permet de collecter, d'analyser et de visualiser rapidement les données.

Grâce à des éléments personnalisables tels que les champs personnalisés et les vues ClickUp, vous pouvez adapter le rapport à n'importe quelle équipe ou organisation.

✨ Idéal pour : les équipes et les managers qui souhaitent fournir des rapports d'évaluation précis et faciles à comprendre afin d'améliorer les processus, de mesurer la réussite et d'identifier les domaines à améliorer.

À lire également : 360 questions d'évaluation et exemples pour les managers

5. Modèle d'évaluation des performances ClickUp

Télécharger ce modèle Célébrez les victoires et suivez la progression grâce au modèle d'évaluation des performances de ClickUp

Plus de 80 % des employés ne se sentent pas inspirés par leurs évaluations, et 95 % des managers sont insatisfaits du système d'évaluation des performances de leur entreprise.

Il est clair que les évaluations de performance sont redoutées ou oubliées, du moins jusqu'à présent.

Le modèle d'évaluation des performances de ClickUp change la donne en transformant les évaluations peu inspirantes en opportunités de croissance.

Grâce à des outils d'auto-évaluation, de commentaires structurés des responsables et de discussions collaboratives sur la carrière, ce modèle fait des évaluations moins une obligation et davantage un bilan constructif.

Le modèle comprend des vues personnalisables telles que Tableau ClickUp et Liste ClickUp pour s'adapter à vos préférences en matière de flux de travail, ainsi que des champs pratiques tels que Trimestre, Service et Région pour une meilleure organisation et des rapports plus efficaces.

De plus, des statuts simples tels que « Ouvert » et « Achevé » facilitent le suivi de la progression de chaque révision sans compliquer les choses.

✨ Idéal pour : les équipes RH et les managers qui souhaitent créer des évaluations de performance structurées et axées sur la croissance afin de motiver leurs employés et d'améliorer la réussite de leur équipe.

À lire également : Comment mettre en place un mentorat efficace entre pairs au travail

6. Modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Télécharger ce modèle Utilisez les commentaires pour améliorer vos processus en recueillant des informations grâce à ce modèle ClickUp

Recueillir des commentaires ne devrait pas être une tâche ardue, mais pourtant, de nombreuses entreprises ont du mal à recueillir des informations utiles.

Optez plutôt pour le modèle de formulaire de commentaires ClickUp, une solution simple mais puissante pour concevoir des formulaires de commentaires qui fonctionnent réellement.

Grâce à des sondages personnalisables adaptés à votre public, vous pouvez rationaliser le processus de collecte des commentaires et transformer les réponses en notes pour l'avenir.

Bonus : en centralisant les commentaires en un seul endroit, vous pouvez rapidement analyser les tendances, identifier les points à améliorer et prendre des décisions plus éclairées sans perdre de temps.

✨ Idéal pour : les entreprises qui cherchent à renforcer l'engagement de leurs clients, à recueillir des informations utiles et à utiliser les commentaires pour créer de meilleurs produits et services.

À lire également : Les 10 meilleurs outils d'évaluation d'entreprise pour évaluer vos projets

7. Modèle d'évaluation des commentaires des employés ClickUp

Télécharger ce modèle Faites en sorte que vos employés se sentent écoutés grâce au modèle d'évaluation des commentaires des employés ClickUp

Vous vous êtes déjà demandé ce que vos employés pensent vraiment de la direction ? Spoiler : ils ont leur opinion.

Le modèle d'évaluation des commentaires des employés ClickUp vous offre un moyen structuré de recueillir ces réflexions et d'utiliser ces commentaires pour créer des équipes plus solides et plus confiantes.

Ce modèle facilite la collecte des commentaires des employés sur tout, de la culture d'entreprise à l'environnement de travail, et bien plus encore. En suivant le sentiment des employés au fil du temps, vous obtenez une image claire de ce qui fonctionne et des améliorations à apporter.

Pour les managers, utilisez ce modèle pour faciliter des discussions cohérentes et structurées. Fini les boucles de feedback déconnectées, place à des discussions ouvertes et honnêtes qui aident les équipes à se développer.

✨ Idéal pour : les organisations qui souhaitent créer une culture de confiance, recueillir les avis des employés et renforcer les relations entre les employés et la direction.

8. Modèle de formulaire d'évaluation par les pairs par Template.net

Vous recherchez un formulaire clair et professionnel pour évaluer vos pairs, que ce soit dans un cadre universitaire ou dans le cadre de projets professionnels ?

Le modèle de formulaire d'évaluation par les pairs de Template.net vous aide à recueillir rapidement et efficacement des commentaires structurés de vos pairs sans partir de zéro.

Grâce à sa conception personnalisable, vous pouvez facilement le modifier à l'aide de MS Word ou Google Docs pour l'adapter à vos besoins en matière d'évaluation.

De plus, leur disposition préétablie vous fait gagner du temps, respecte les normes professionnelles et peut être modifiée pour s'adapter au style de votre organisation.

✨ Idéal pour : les enseignants et les chefs d'équipe qui ont besoin d'un formulaire d'évaluation par les pairs prêt à l'emploi et personnalisable pour rationaliser le processus d'évaluation et recueillir efficacement des commentaires fiables.

À lire également : 11 modèles gratuits de formulaires de commentaires

9. Modèle de formulaire d'évaluation par les pairs par Forms. application

Pour recueillir efficacement les commentaires de vos pairs, le modèle de formulaire d'évaluation par les pairs de l'application Formulaires vous permet de personnaliser le processus.

C'est exactement ce dont vous avez besoin pour modifier les questions, les réorganiser par simple glisser-déposer ou définir des conditions afin de personnaliser le processus d'évaluation en fonction de vos besoins.

Vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées ? Ajoutez des échelles d'opinion ou des matrices de sélection pour rendre les commentaires mesurables et faciles à analyser à des fins statistiques.

En quelques minutes, vous pouvez transformer ce modèle pour l'adapter à vos objectifs, en modifiant les polices de caractères et les couleurs ou en testant différentes bordures et arrière-plans.

✨ Idéal pour : les enseignants et les managers qui ont besoin d'un modèle de formulaire d'évaluation par les pairs flexible et personnalisable pour recueillir facilement les commentaires et analyser les performances d'une équipe ou d'un groupe.

À lire également : Comment formuler et accepter des critiques constructives

10. Modèle de formulaire d'évaluation par les pairs par Typeform

via Typeform

Si vous recherchez un moyen élégant et interactif de recueillir les commentaires de vos pairs, le modèle de formulaire d'évaluation par les pairs de Typeform peut vous être utile.

Reconnu pour sa conception conviviale et son interface soignée, Typeform transforme la transmission et la réception de commentaires en une discussion plutôt qu'en une corvée.

Ce modèle rationalise le processus d'évaluation par les pairs en alliant simplicité et expérience professionnelle personnalisée. Vous pouvez facilement le personnaliser avec les logos, les couleurs et les polices de caractères de votre entreprise afin de garantir la cohérence de votre marque tout en conservant un flux clair et intuitif.

✨ Idéal pour : les équipes et les enseignants à la recherche d'un moyen moderne et interactif de recueillir des commentaires structurés sur l'évaluation par les pairs tout en gagnant du temps et en garantissant une expérience utilisateur fluide.

À lire également : Exemples de commentaires entre pairs pour une performance efficace

11. Modèle de formulaire d'évaluation par les pairs par Paperform

via Paperform

C'est une chose de collecter des données sur les performances des employés, c'en est une autre d'améliorer l'engagement de votre équipe.

Cependant, le modèle de formulaire d'évaluation par les pairs Paperform simplifie cette tâche.

Conçu pour offrir une grande flexibilité, ce formulaire peut être personnalisé pour s'adapter aux évaluations par les pairs dans un contexte professionnel ou adapté à une utilisation en classe en quelques modifications seulement.

De plus, vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise, ajuster les couleurs ou inclure des images afin de refléter la personnalité de votre organisation.

Avec plus de 27 types de questions, notamment des champs de texte, des menus déroulants et des questions à choix multiples, la collecte des commentaires de vos pairs devient un processus fluide et structuré. Vous avez besoin de signatures pour plus de responsabilité ? Ajoutez simplement un champ Signature, et le tour est joué.

✨ Idéal pour : les managers et les formateurs qui recherchent un formulaire personnalisable et facile à utiliser pour une évaluation structurée par les pairs qui fournit des commentaires précieux.

À lire également : Les 10 meilleurs outils logiciels pour recueillir les commentaires des employés

ClickUp pour une expérience d'évaluation entre pairs parfaite

Les évaluations par les pairs sont souvent la clé de la réussite d'un projet. Après tout, elles favorisent la collaboration, la responsabilisation et l'amélioration continue au sein des équipes.

Avec ClickUp, le partage des commentaires entre pairs et le suivi de la progression deviennent plus faciles que jamais.

Des mises à jour en temps réel aux modèles de formulaires d'évaluation par les pairs personnalisables, ClickUp simplifie l'ensemble du processus d'évaluation.

Et cela se reflète dans l'expérience des utilisateurs.

Comme le dit Martha Kumi, rédactrice technique chez Akkadian Labs

Le partage d'informations et la collaboration sont désormais un jeu d'enfant, maintenant que toutes les équipes travaillent à distance. Il est facile de partager les mises à jour des projets et de donner des commentaires aux membres de l'équipe. Nous sommes en mesure de suivre les tâches et les projets entre les équipes et de fournir des mises à jour en temps réel.

Le partage d'informations et la collaboration sont désormais un jeu d'enfant, maintenant que toutes les équipes travaillent à distance. Il est facile de partager les mises à jour des projets et de donner des commentaires aux membres de l'équipe. Nous sommes en mesure de suivre les tâches et les projets entre les équipes et de fournir des mises à jour en temps réel.

Le partage d'informations et la collaboration sont désormais un jeu d'enfant, maintenant que toutes les équipes travaillent à distance. Il est facile de partager les mises à jour des projets et de donner des commentaires aux membres de l'équipe. Nous sommes en mesure de suivre les tâches et les projets entre les équipes et de fournir des mises à jour en temps réel.

Alors, pourquoi attendre ? Rendez vos évaluations par les pairs plus intelligentes et plus fluides en créant un compte sur ClickUp dès maintenant.