Les 11 meilleures applications de construction à essayer en 2025

Les projets de construction exigent beaucoup d'attention et d'efforts. De la création des forfaits à la gestion des budgets et à la livraison des projets dans les délais, tout nécessite une planification détaillée et une exécution parfaite.

la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un outil pour presque tout ! Qu'il s'agisse de gérer les coûts, de respecter les règles de sécurité ou de synchroniser votre équipe, les bons outils peuvent vous faciliter la tâche.

C'est pourquoi nous avons rassemblé les 11 meilleures applications de construction qui peuvent vous aider dans tous les aspects des projets de construction - conception, gestion des tâches, communication, et plus encore.

Alors, commencez à explorer et à trouver ce qui vous convient le mieux !

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici les 11 meilleures applications de construction qui peuvent vous aider à rationaliser vos projets et à améliorer la collaboration.

ClickUp: Meilleures pour la gestion de projet de construction et la communication Fieldwire: Meilleure pour la gestion du travail sur site Procore: Meilleur pour la gestion des risques AutoCAD: Meilleur pour la modification en cours des dessins de construction en 2D GasBuddy: Meilleur outil pour trouver du carburant à moindre coût Buildertrend: Idéal pour la gestion d'équipes sur le terrain et la planification de projets PlanGrid Build: Idéal pour la réalisation de plans de construction LetsBuild: Idéal pour les inspections de chantier et la communication avec les équipes Autodesk Construction Cloud: Idéal pour la gestion de projet de construction Contractor Foreman: Meilleur pour le calcul des coûts et la gestion des dépenses Raken: Meilleur pour le suivi du temps et la gestion des équipes

Que sont les applications de construction ?

Les applications de construction sont des solutions numériques pour la gestion de la construction. Leur intervalle va des outils de gestion de documents simples aux outils de conception et aux plateformes de gestion de la construction robustes qui gèrent la planification et la livraison du projet de bout en bout.

Les apps de construction vous aident à gérer plusieurs projets en :

🤖 Automatisant les processus de routine tels que la planification, les rapports et la répartition des tâches

🔄 En gardant les équipes, les entrepreneurs et les clients sur la même page avec des mises à jour de projet en temps réel et une communication centralisée

📂 Stocker tous les documents liés au projet, tels que les contrats, les permis et les plans, en un seul endroit pour un accès facile

📊 Aligner les équipes, les échéanciers, les ressources et les produits livrables pour une exécution sans faille

🧠 Le saviez-vous ? 35 % des professionnels de la construction dépensent plus de 1,5 million d'euros par an pour la gestion de leurs projets 14 heures par semaine à des activités non productives, telles que la recherche d'informations sur le projet, la résolution de conflits et la gestion des erreurs et des reprises.

Avantages de l'utilisation des applications de construction

Voici les avantages clés des applications de construction :

Amélioration de la collaboration et de la visibilité du projet

Les apps de construction offrent un aperçu en temps réel de la progression de votre projet grâce à des rapports et des tableaux de bord. Les gestionnaires de projet de construction peuvent suivre en permanence la progression sur site sur leur application et surveiller les détails du projet comme l'utilisation des matériaux, la productivité de l'équipe et la charge de travail.

🌻 Exemple: Si une équipe spécifique est surchargée de travail ou si la progression est à la traîne dans un domaine, l'appli offre la visibilité nécessaire pour procéder à des ajustements immédiats.

Amélioration de la gestion des ressources et des coûts

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités clés de la gestion des ressources pour afficher la charge de travail de chaque membre de l'équipe et suivre les ressources et les dépenses en temps réel. Les applications de construction vous aident également à afficher les coûts encourus pour le projet et à comparer les coûts budgétés par rapport aux coûts réels afin d'identifier les écarts et de procéder aux ajustements nécessaires.

🌻 Exemple: Supposons que votre équipe de pose de cloisons sèches, dont les coûts sont élevés, fasse des heures supplémentaires, ce qui fait grimper les coûts globaux. Vous pouvez revoir la distribution de la charge de travail et réduire leurs heures supplémentaires en transférant le travail à l'équipe de peinture disponible. De cette façon, vous assurez une allocation optimale des ressources et réduisez les coûts sans compromettre la qualité du projet.

Prise de décision guidée

Les applications de construction vous aident à prendre des décisions guidées par les données sur la base de différents rapports et analyses. Par exemple, vous pouvez analyser les tendances historiques en matière de coûts et de main-d'œuvre afin de planifier les projets en cours. De même, vous pouvez créer des rapports d'analyse des risques pour atténuer les risques, réduire leur impact sur le projet et éviter les retards de livraison.

🌻 Exemple: Si l'application signale les conditions météorologiques comme un risque pour un projet extérieur, vous pouvez reprogrammer de manière proactive des tâches telles que le coulage du béton afin d'éviter les retards et les dommages.

Que faut-il rechercher dans les applications de construction ?

Que vous soyez une entreprise de construction à la recherche de clients ou un expert du secteur de la construction à la recherche de conception technique ou de gestion des coûts, il existe une application de construction adaptée à tout. Voici une liste de ce que vous devriez rechercher dans les applications de construction :

📌 Planification et ordonnancement du projet: Choisissez des applications qui facilitent l'établissement et le suivi des échéanciers du projet, la hiérarchisation des tâches, le suivi de la progression et le contrôle des dépendances

📌 Gestion des ressources: Recherchez des plateformes qui affichent en temps réel la charge de travail, les matériaux et l'équipement disponibles

📌 Budgétisation et gestion des coûts: Choisissez un logiciel de construction qui vous aide à suivre les coûts du projet en temps réel - des matériaux à la main-d'œuvre, en passant par la préparation du site et les dépenses administratives plus générales. Il doit permettre de comparer le budget et les coûts pour vous aider à faire les ajustements nécessaires en temps voulu

📌 Gestion des documents: Sélectionnez une application qui centralise tous les documents liés au projet, tels que les images du site, les règlements, les inspections de sécurité, les journaux quotidiens et les plans. Elle doit permettre de suivre les modifications et d'accéder aux dernières versions des documents

📌 Capacités sur site: Optez pour des outils qui fonctionnent bien à la fois en version mobile et en version bureau. Il devrait avoir une fonction hors ligne afin que les équipes sur site puissent accéder aux documents, mettre à jour la progression et soumettre des rapports même sans internet

📌 Fonctionnalités de contrôle de la qualité: Recherchez des applications qui vous aident à suivre les problèmes, à analyser les risques, à créer des checklists d'inspection et à documenter les normes de qualité. Cela vous aidera à repérer et à régler de manière proactive les problèmes liés au projet et à résoudre les problèmes de sécurité

📌 Automatisation du flux de travail: Choisissez une application de construction qui vous permet d'automatiser les tâches de routine et de personnaliser les flux de travail. Par exemple, l'automatisation des processus d'approbation de la conception, le paramétrage d'alertes à l'approche des seuils budgétaires, la modification des statuts des tâches, etc.

Les 11 meilleures applications pour la construction

1. ClickUp (Meilleure pour la gestion de projet de construction et la communication)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image11-4.png Application de construction : ClickUp (Meilleure pour la gestion de projet de construction et la communication) /$img/

Planifiez, suivez et gérez tous vos projets de construction en un seul endroit avec ClickUp

Construire à partir de zéro n'est déjà pas une mince affaire. Ajoutez-y une mauvaise communication, des documents éparpillés, des retards, des délais non respectés et des vols de matériaux, et la tâche devient encore plus ardue.

La solution ? Une application polyvalente de gestion de la construction telle que ClickUp . Il vous aide à gérer les échéanciers, à assigner des tâches, à suivre la progression en temps réel et à visualiser les projets à l'aide de tableaux de bord et d'affichages personnalisés. ClickUp pour la gestion de la construction centralise tout, de l'avant-vente et de la conception à la Fermé. Vous pouvez collaborer sur les forfaits, créer des dessins de projet et des flux de travail, et convertir vos plans en éléments exploitables avec Tâches ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image5.gif Affichages ClickUp /$$img/

mon travail est visualisé comme vous le souhaitez avec ClickUp Views

Levier d'action Plus de 15 affichages de projets de ClickUp pour résumer vos forfaits, comme Affichage du Calendrier pour la planification des tâches, la vue Liste pour la gestion des ressources, le Tableau pour la progression des tâches et les diagrammes de Gantt pour les échéanciers.

Voici comment afficher les projets dans ClickUp 👇

L'une des principales préoccupations des projets de construction est la livraison dans les délais Gestion du temps ClickUp la fonctionnalité de gestion du temps de ClickUp vous aide à gérer efficacement les échéanciers de construction. Utilisez le suivi du temps pour estimer la durée des tâches, planifier le temps à l'aide des diagrammes Gantt, des vues Échéancier, Charge de travail et Calendrier, et enregistrer les heures avec des feuilles de temps

suivez, gérez et allouez votre temps efficacement pour éviter les retards avec ClickUp Time Management_

Ce n'est pas tout ! ClickUp offre une vaste bibliothèque de modèles de gestion de la construction pour maintenir la coordination de l'équipe, suivre les ressources et vous aider à respecter le budget.

Par exemple, le modèle Modèle de gestion de la construction ClickUp vous permet de forfaiter et de visualiser les cycles de vie des projets, de suivre la progression, d'aligner les ressources et de garantir la livraison des projets dans les délais impartis. Le modèle propose également des statuts et des champs personnalisés afin que vous puissiez ajouter des détails tels que des niveaux de confiance et des barres de pourcentage d'avancement, et suivre la progression des tâches.

Voici un bref aperçu des fonctionnalités de ClickUp pour vous faciliter la tâche.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tableaux de bord en temps réel : Affichez la progression du projet et la productivité de l'équipe en temps réel personnalisé Tableaux de bord ClickUp Diagrammes de Gantt : Gérez les tâches prioritaires, suivez les dépendances et repérez les obstacles à l'aide de diagrammes de Gantt ClickUp diagrammes de Gantt Statuts personnalisés : Créez des libellés personnalisés pour définir la progression des tâches tels que 'WIP,' 'Achevé', 'En attente', 'En cours d'approbation', etc.

: Affichez la progression du projet et la productivité de l'équipe en temps réel personnalisé Tableaux de bord ClickUp Automatisation : Automatisez les flux de travail tels que l'approbation de la conception, le changement de statut des tâches, la génération de rapports de progression quotidiens, et bien plus encore avec Automatisations ClickUp Discussion en temps réel : Communiquez de manière transparente, tenez tout le monde au courant des mises à jour et améliorez la collaboration grâce au chat en temps réel ClickUp Discuter Documentation : Documenter les mesures de sécurité sur le chantier, les normes de contrôle, les instructions sur le site et les directives pour l'ensemble de votre équipe de projet à l'aide de ClickUp Documents Modèles : Créer des budgets avec modèles de budget de construction mon travail, améliorer l'efficacité du travail, organiser des réunions et assurer la livraison des projets dans les délais impartis

: Automatisez les flux de travail tels que l'approbation de la conception, le changement de statut des tâches, la génération de rapports de progression quotidiens, et bien plus encore avec Automatisations ClickUp

Limites de ClickUp

Le vaste tableau de fonctionnalités peut être accablant pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre/ mois

G2: 4.7/5 (9,900+ reviews)

4.7/5 (9,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,300+ reviews)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

_ClickUp a changé la donne en ce qui concerne la gestion des tâches nécessaires pour achever le travail des clients. J'avais besoin d'un outil pour organiser les tâches au lieu de tout garder dans ma tête, et Excel ne suffisait pas. ClickUp s'est avéré être une solution efficace et conviviale pour mon entreprise L'avis de Capterra 2. Fieldwire (Meilleur pour la gestion du travail sur site)

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres Fil de fer Le logiciel de gestion de chantier de Fieldwire permet aux équipes sur le terrain d'accéder aux images, aux plans, aux travaux, aux documents de projet et à tout le reste sur leurs smartphones.

Il permet aux entreprises de construction et aux entrepreneurs de créer des tâches liées à des emplacements spécifiques, de hiérarchiser les tâches et de partager des RFI (demandes d'informations) en temps réel. Vous pouvez utiliser ses flux de travail personnalisés, ses formulaires d'inspection et ses fonctionnalités de rapports pour la mise en service avant la remise du projet.

Fieldwire meilleures fonctionnalités

Saisissez des tâches et des checklists, modifiez les informations et générez des rapports avec l'application mobile

Suivi de la progression des tâches et de la productivité à l'aide d'images et de dates

Rationaliser la navigation dans les spécifications, distribuer les dossiers de soumission et gérer les spécifications de construction

Limites de Fieldwire

La suppression d'un projet d'un appareil est difficile et implique plusieurs étapes

La fonction hors ligne est lente. Le téléchargement des fichiers prend du temps, ce qui peut représenter un défi pour les équipes sur site

Prix de Fieldwire

Basic : $0

: $0 Pro : 54 $ par utilisateur/mois

: 54 $ par utilisateur/mois Business : 74 $ par utilisateur/mois

: 74 $ par utilisateur/mois Business Plus : 104 $ par utilisateur/mois

G2 : 4.5/5 (200+ commentaires)

: 4.5/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (85+ commentaires)

🧠 Le saviez-vous ? De nombreuses applications de gestion de la construction sont désormais intégrées à des logiciels de gestion de la construction la technologie des drones . Les drones fournissent des données aériennes en temps réel qui se synchronisent avec ces applications pour créer des plans de projet actualisés, ce qui permet d'économiser des heures d'inspection manuelle.

3. Procore (Meilleur pour la gestion des risques)

la société de gestion de l'eau est en train de se transformer en une société de gestion de l'eau Procore Procore est une logiciel de gestion de projet pour les sous-traitants qui permet une gestion intelligente des risques sur l'ensemble des projets, de la préconstruction à la clôture. Vous pouvez prévoir les risques à l'aide de la modélisation prédictive, les hiérarchiser et envoyer des alertes en temps réel aux parties prenantes.

Cette solution gestion de projet de construction permet également de rationaliser la documentation, d'assister les automatisations et de faciliter les tâches administratives pour les équipes d'assistance à distance. Le point fort de l'outil est sa fonctionnalité d'estimation budgétaire qui calcule automatiquement les coûts de la main-d'œuvre et des matériaux.

Les meilleures fonctionnalités de Procore

Évaluer les risques potentiels du projet à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique et envoyer des alertes pour mettre à jour les équipes

Dessinez des annotations, liez des images, des fichiers et des tâches à des dessins spécifiques, et comparez différentes versions de dessins pour prendre des décisions éclairées

Accédez à plus de 100 rapports et créez des rapports personnalisés basés sur les personas et au niveau du portfolio

Les limites de Procore

La courbe d'apprentissage est abrupte ; des connaissances techniques sont nécessaires pour commencer à l'utiliser

L'assistance nécessaire pour résoudre les problèmes ou les pépins provient d'un trop grand nombre d'équipes, ce qui fait perdre du temps au processus

Prix de Procore

Prix personnalisés

G2 : 4.6/5 (3200+ commentaires)

: 4.6/5 (3200+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2700+ commentaires)

Que disent les utilisateurs de Procore ?

Procore est un outil extraordinaire qui rationalise efficacement les processus de documentation et d'entrée de données et qui est simple à utiliser une fois que l'on a pris le coup de main. Procore est utilisé quotidiennement pour notre projet par tout le monde, y compris les consultants, les sous-traitants et l'ensemble de l'équipe de gestion. Cependant, il peut être compliqué à apprendre et à comprendre Revue G2 4. AutoCAD (le meilleur pour la modification en cours des dessins de construction en 2D)

LetsBuild LetsBuild propose deux produits :

Aproplan pour le repérage, les contrôles de qualité et les contrôles de sécurité, garantissant la conformité et réduisant les reprises

Geniebelt pour la planification et la gestion de projet, qui rationalise le suivi de la progression et l'affectation des ressources afin que les projets respectent les délais et le budget

Il vous permet d'effectuer des inspections mobiles de sites, d'identifier et d'enregistrer les types de problèmes, la progression et les dates d'échéance, de joindre des pièces pour les détails, de mesurer les forfaits en mode éditeur et de retravailler les dessins.

LetsBuild permet une communication rationalisée entre les équipes de construction, les sous-traitants, les fournisseurs et les autres parties prenantes. Il fournit également des visuels de chantier en temps réel et des dessins actualisés pour les rapports, établit des Échéanciers sur 6 semaines, repère les retards et les surcharges, et ajuste les échéanciers à l'aide de diagrammes de Gantt en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de LetsBuild

Créer et synchroniser des listes de contrôle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des notifications push en temps réel

Capturez les problèmes de chantier et résolvez-les avant qu'ils n'aient un impact négatif sur les résultats

Prenez des photos et créez des rapports en un clic pour chaque problème

Limites de LetsBuild

Options de rapports et d'intégration limitées

L'application web peut se bloquer lors de la manipulation de grands ensembles de données

Prix de LetsBuild

Prix personnalisés

Evaluations et critiques de LetsBuild

G2 : 4.1/5 (20 commentaires)

: 4.1/5 (20 commentaires) Capterra : 4.2/2 (100+ commentaires)

Que disent les utilisateurs réels de LetsBuild ?

_La plateforme est facile à utiliser, surtout pour les personnes qui entrent et n'ont pas une connaissance complète de la gestion de projet, mais a besoin de quelques changements pour devenir un outil plus puissant et être utilisé comme une seule gestion de projet Revue de Capterra 📖 Lire la suite : Comment utiliser un diagramme de Gantt dans la construction ? 9. Autodesk Construction Cloud (le meilleur pour la gestion de projet de construction)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image6-11.png Autodesk Construction Cloud (Le meilleur pour la gestion de projet de construction) /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information pour la construction Autodesk Construction Cloud Autodesk propose une plateforme unifiée pour accéder à toutes les données du projet - fichiers, photos, modèles Revit, RFI, fiches et rapports - en un seul endroit. Il offre une coordination BIM (modélisation des informations du bâtiment) pour modifier les modèles, repérer les défauts et les reprises. Sa section de soumission est particulièrement utile pour le partage des dessins d'atelier.

La gestion de projet d'Autodesk permet aux constructeurs et aux entrepreneurs d'avoir une vision en temps réel de leur projet. Elle comporte également des fonctionnalités de gestion des coûts qui vous aideront à les estimations de construction , de prévoir les risques liés aux coûts et d'atténuer les risques financiers.

Meilleures fonctionnalités d'Autodesk Construction Cloud

Effectuez des analyses de risque en temps réel, rationalisez les appels d'offres et automatisez les tâches de routine avec Autodesk IA

Suivez les conceptions et visualisez les modifications apportées à la conception grâce aux fonctionnalités de collaboration en matière de conception

Utilisez des modèles pour documenter les règles de sécurité et créer des rapports d'incidents

Limites d'Autodesk Construction Cloud

Les diagrammes de Gantt ne synchronisent pas les mises à jour en direct

Le paramètre des projets avec les permissions des utilisateurs, les liens logiques, etc. peut prendre du temps

Prix d'Autodesk Construction Cloud

Prix personnalisés

G2 : 4.4/5 (3900+ avis)

: 4.4/5 (3900+ avis) Capterra : 4.3/5 (plus de 2000 commentaires)

Que disent les utilisateurs réels d'Autodesk Construction Cloud ?

Dans l'ensemble, très bon ; il y a eu des problèmes au début, mais ACC a consacré plus de ressources et d'assistance au serveur pour s'assurer que les interruptions sont peu fréquentes et que les demandes des utilisateurs sont traitées en conséquence. _ _Dans l'ensemble, très bon ; il y a eu des problèmes au début, mais ACC a consacré plus de ressources et d'assistance au serveur pour s'assurer que les interruptions sont peu fréquentes et que les demandes des utilisateurs sont traitées en conséquence Revue de Capterra 10. Contractor Foreman (Meilleur pour la gestion des coûts des travaux)

le site web de l'entreprise est en cours de développement Contremaître Contractor Foreman est le meilleur outil pour gérer les finances des projets et le suivi des dépenses. Il vous permet de suivre les coûts et les données financières à un niveau granulaire, d'estimer les majorations individuelles et globales, et de gérer les offres et les commandes de modification.

Vous pouvez suivre votre équipe, créer des horaires pour les employés et maintenir la documentation du projet pour les dossiers. De plus, le logiciel dispose d'un réseau d'assistance qui offre des suggestions pour tirer le meilleur parti du logiciel de gestion de la construction.

Contractor Foreman meilleures fonctionnalités

Créez des estimations et partagez-les avec vos clients en utilisant des bases de données de coûts en temps réel

Suivre les factures, les associer à un bon de commande et générer des factures pour les clients

Créer des dossiers d'appel d'offres, envoyer des invitations à soumissionner et attribuer des appels d'offres

Automatisation de la mise à jour des commandes

Limites de Contremaître Entrepreneur

Les fonctionnalités d'estimation sont basiques et limitées

L'application mobile a des problèmes occasionnels

Prix de Contractor Foreman

De base : 49 $/mois, facturé annuellement

: 49 $/mois, facturé annuellement Standard : 99 $/mois

: 99 $/mois Plus : 155 $/mois

: 155 $/mois Pro : 212 $/mois

: 212 $/mois Unlimited : 312 $/mois

G2 : 4.5/5 (245+ avis)

: 4.5/5 (245+ avis) Capterra : 4.5/6 (600+ avis)

Que disent les utilisateurs réels de Contractor Foreman ?

Ce que j'aime le plus dans Contractor Foreman, c'est l'étendue des modules qui permettent de gérer les projets de manière très variée. Cependant, en raison du grand nombre de fonctionnalités, il peut être un peu écrasant lorsque vous entrez dans le programme pour la première fois L'avis de Capterra 📖 Lire la suite : 10 Modèles gratuits d'offres de construction pour la réussite du projet 11. Raken (Meilleur pour le suivi du temps et la gestion de l'équipe)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image3-6.png Raken (Le meilleur pour le suivi du temps et la gestion de l'équipage) /$$$img/

le site web de l'entreprise est en anglais Raken Mon travail est idéal pour la gestion des champs. Vous pouvez saisir des données en temps réel, suivre les heures et générer des rapports de progression quotidiens. Les membres de l'équipe peuvent l'utiliser pour prendre des notes quotidiennes , télécharger des images et maintenir des journaux.

Le point fort de Raken est sa facilité d'utilisation et sa capacité à suivre les heures, le matériel, l'équipement et la productivité à l'aide de rapports quotidiens et instantanés. Vous pouvez utiliser des cartes de temps pour centraliser le suivi du temps, attribuer des heures à l'équipe en vrac et approuver les envois de cartes de temps en cours de route.

Raken meilleures fonctionnalités

Créez des segments de rapports personnalisés avec des photos, des notes et des rapports vocaux

Affichez les checklists de sécurité et les observations en un seul endroit à l'aide de tableaux de bord en temps réel

Obtenir une visibilité sur l'utilisation de l'équipement grâce aux codes de coûts et aux fonctionnalités de comparaison entre les heures d'utilisation et les heures d'inactivité

Limites de Raken

Pas de modification en cours ou d'options de remplissage automatique. Par exemple, vous devez saisir les mêmes données pour 50 ou 100 équipements

Pas d'options à choix multiples ou de listes déroulantes pour les sondages

Prix de Raken

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Raken

G2 : 4.6/5 (80+ commentaires)

: 4.6/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (230+ avis)

Que disent les utilisateurs de la vie réelle à propos de Raken ?

J'aime le fait que nous puissions personnaliser nos codes de coûts et suivre les classifications des salaires en vigueur. Nos hommes de terrain sont informés que leurs cartes de temps sont prêtes et il est très facile pour eux d'y accéder et de les approuver. La galerie de chaque projet est si facile à utiliser et à télécharger, et l'intégration de One Drive est extraordinaire pour notre équipe. Cependant, ce serait bien s'il y avait plus de fonctionnalités personnalisables Revue de Capterra Remettez vos projets à temps avec la meilleure application de construction

Pour conclure notre liste des meilleures applications de construction, nous sommes certains d'une chose : vous ne pouvez pas vous attendre à un projet de construction réussi sans la technologie adéquate.

Les applications que nous avons couvertes ici sont toutes excellentes avec des fonctionnalités de suivi, de planification, de gestion financière et de collaboration. Mais si vous recherchez une solution polyvalente qui fonctionne pour les constructeurs, les ouvriers du bâtiment et les gestionnaires de projet, c'est ClickUp qu'il vous faut.

ClickUp se distingue par ses fonctionnalités de gestion d'échéancier efficaces, sa collaboration puissante, son suivi et ses rapports en temps réel, ses automatisations avancées, sans oublier son immense bibliothèque de modèles. Toutes ces fonctionnalités vous permettent de clôturer vos projets de construction dans les temps et sans dépasser les budgets. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et découvrez ses fonctionnalités dès aujourd'hui !