les 10 meilleurs simplificateurs de texte de l'IA pour une écriture facile et effacée en 2025

Parfois, on a l'impression que la durée d'attention de l'être humain diminue de jour en jour !

Si votre écriture n'est pas limpide et à fort impact, les lecteurs perdront rapidement leur intérêt et passeront à autre chose, ce qui se traduira par un faible engagement de l'audience. ‍La rédaction d'un contenu clair et concis qui trouve un écho auprès de votre public est une compétence.

Mais s'il existait un moyen de transformer vos phrases complexes en un contenu agréable à lire ? C'est là qu'un simplicateur de texte de l'IA peut vous aider. C'est comme un coach en écriture personnel qui réécrit votre texte pour une clarté maximale.

Ce guide partage les 10 meilleurs simplificateurs de texte IA pour vous aider à créer des contenus qui gardent les lecteurs scotchés.

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici les 10 meilleurs simplificateurs de texte de l'IA pour une rédaction facile et effacée :

ClickUp: Les meilleurs pour la simplification de contenu alimentée par l'IA Junia.IA: Le meilleur pour la simplification de contenu technique ProWritingAid: Meilleure solution pour la modification en cours Dumb It Down: Meilleur pour expliquer le jargon MyCleverAI: Meilleur pour le développement de contenu piloté par l'IA Writecream: Meilleur pour le contenu multilingue Semantic Pen IA: Meilleur pour la rédaction d'articles Textbuddy: Meilleur pour une meilleure lisibilité QuestGenius: Meilleur pour l'expansion du texte HyperWrite: Meilleur pour obtenir un retour d'information sur l'écriture

Que rechercher dans un logiciel de simplification de texte de l'IA ?

La modification en cours de chaque phrase manuellement pour une meilleure lisibilité peut être fastidieuse et prendre beaucoup de temps. C'est là que les simplifieurs de texte de l'IA viennent à la rescousse.

Voici les marqueurs d'un excellent simplifieur de phrases IA :

Traitement du langage naturel (NLP) : Un simplificateur de texte IA robuste doit utiliser des algorithmes de NLP avancés. Il permet d'analyser et de réécrire avec précision des phrases complexes tout en conservant le message d'origine. La plupart des outils adaptés au NLP disposent d'une fonction intégrée deGénérateur de texte IA intégré ainsi qu'un générateur de texte d'IA intégré

: Un simplificateur de texte IA robuste doit utiliser des algorithmes de NLP avancés. Il permet d'analyser et de réécrire avec précision des phrases complexes tout en conservant le message d'origine. La plupart des outils adaptés au NLP disposent d'une fonction intégrée deGénérateur de texte IA intégré ainsi qu'un générateur de texte d'IA intégré Ajustements du vocabulaire: Choisissez un outil qui supprime le jargon et le remplace par un texte clair et significatif. Simplifier à outrance jusqu'à l'imprécision peut se retourner contre vous. Recherchez des outils dotés d'un dictionnaire intégré ou d'un système dede réécriture contextuelle Options de personnalisation : Essayez des outils qui vous permettent d'ajuster le niveau de simplification en fonction des besoins de votre public. Certains outils peuvent offrir des paramètres pour différents niveaux de lecture ou la possibilité de choisir entre différents styles de simplification

Choisissez un outil qui supprime le jargon et le remplace par un texte clair et significatif. Simplifier à outrance jusqu'à l'imprécision peut se retourner contre vous. Recherchez des outils dotés d'un dictionnaire intégré ou d'un système dede réécriture contextuelle Mécanisme de rétroaction : Utilisez un fournisseur de texte IA qui fournit un retour d'information sur les scores de lisibilité ou des suggestions de simplification supplémentaire pour améliorer les compétences rédactionnelles

: Utilisez un fournisseur de texte IA qui fournit un retour d'information sur les scores de lisibilité ou des suggestions de simplification supplémentaire pour améliorer les compétences rédactionnelles Options de mise en forme riche : un texte bien structuré est à mi-chemin de sa compréhension. Recherchez des outils d'IA qui assistent les options de mise en forme riche comme la conversion du texte en puces ou en tableaux

: un texte bien structuré est à mi-chemin de sa compréhension. Recherchez des outils d'IA qui assistent les options de mise en forme riche comme la conversion du texte en puces ou en tableaux Assistance linguistique: Les outils qui assistent plusieurs langues et dialectes sont indispensables. Ils aident les rédacteurs et les spécialistes du marketing à adapter leurs messages pour se connecter efficacement à divers publics à travers différentes cultures et régions.

📖 Lire la suite: Comment utiliser l'IA dans le marketing digital (cas d'usage et outils)

Les 10 meilleurs simplificateurs de texte de l'IA

1. ClickUp (le meilleur pour la simplification de contenu alimentée par l'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image9.gif Simplification de texte par l'IA : Utilisez ClickUp Docs avec l'IA pour simplifier le contenu /$$img/

améliorez votre contenu en un seul clic dans ClickUp Docs with AI_

Imaginez ceci : vous avez passé des heures à rédiger le texte parfait de la page d'atterrissage pour votre nouveau produit. Elle est attrayante, pleine de créativité et contient tous les bons mots-clés. Mais lorsqu'il parvient à l'équipe commerciale, celle-ci vous demande de le retravailler.

Pourquoi ? Parce que vos clients ne comprendront pas. Le jargon est confus et les clients ne s'intéressent qu'aux avantages du produit. Vous vous retrouvez donc à la case départ, à réécrire tout le document depuis le début.

ClickUp Brain

C'est là que ClickUp Brain entre en jeu. Grâce à son simplificateur de texte IA, vous pouvez économiser des heures d'effort. Il vous suffit de copier votre texte, de le coller dans Brain et d'y ajouter une invite, afin de le simplifier. Il fournit une version effacée en quelques secondes.

Voici un exemple de simplification de texte par ClickUp Brain :

ClickUp Brain

ClickUp Brain veille à ce que votre message soit concis et touche les bonnes cordes sensibles. Faites-en votre éditeur personnel et dites adieu aux réécritures interminables !

ClickUp Documents

Vous pouvez également utiliser Documents ClickUp pour rédiger votre contenu et modifier en cours avec l'IA . Accédez simplement à ClickUp AI à partir de la barre d'outils texte dans Docs pour écrire, modifier, créer et résumer du contenu directement dans votre document.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-39.gif Utilisez ClickUp Docs pour une mise en forme riche /$$img/

utilisez ClickUp Docs et ses options de mise en forme enrichie pour mettre en forme et éditer du contenu

Pour simplifier votre contenu existant, sélectionnez le texte et utilisez l'icône IA dans la barre d'outils texte. ClickUp Brain améliorera la rédaction, corriger la grammaire rendre le texte plus long ou plus court, le simplifier ou générer une action. Oui, c'est aussi simple que cela !

La meilleure partie de ClickUp Docs est la collaboration en temps réel. Vous pouvez co-éditer le texte avec les membres de votre équipe en même temps, et la dernière version est mise à jour dans l'espace de travail de chaque membre.

Vous voulez simplifier encore plus votre contenu ? N'oubliez pas la mise en forme ! Dans ClickUp Docs, vous pouvez mettre en forme votre texte avec des titres, des bannières, des listes, etc. pour créer des documents visuellement attrayants. Une bonne mise en forme facilite la lecture de votre contenu et permet de mettre en évidence les informations importantes, en guidant vos lecteurs de manière transparente à travers vos idées.

Cette synergie entre IA et les outils d'aide à la collaboration permettent de s'assurer que tout le monde reste sur la même page, au sens propre comme au sens figuré.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créer du contenu en tapant la commande /IA dans ClickUp Docs

Obtenez plus de 100 modèles d'invitations, prêts à l'emploi, soutenus par la recherche, pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats avec l'IA

Adaptez le ton de votre contenu, en veillant à ce qu'il résonne avec votre public élargi

À faireRelecture par l'IA pour repérer les erreurs grammaticales et suggérer des alternatives plus claires

Traduire le texte dans différentes langues avec ClickUp Brain, ce qui facilite la localisation de votre contenu pour une communication personnalisée

Les limites de ClickUp

Il peut être difficile de s'y retrouver, car il comporte de nombreuses fonctionnalités

ClickUp Brain n'est pas inclus dans le forfait Free

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Gratuit pour toujours Unlimited : 7$/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

Nous n'avons pas seulement commencé à écrire des articles, mais nous avons décidé de le faire à grande échelle. Nous avions donc besoin d'une plateforme robuste qui pourrait facilement s'adapter à notre nombre croissant de livrables. ClickUp était le meilleur choix.

Cristina Willson, Directrice du contenu chez Graphite

2. Junia.IA (Meilleur choix pour simplifier le contenu technique)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image3-5-1400x790.png Simplicateur de texte IA : Junia.IA (Meilleur pour simplifier le contenu technique) /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de presse IA Junia.IA propose un simplifieur de texte IA gratuit qui peut traiter jusqu'à 500 mots à la fois. Il peut générer des synonymes et créer des citations pour les articles techniques. Grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez également résumer, paraphraser, traduire et changer le style du contenu.

Les auto-complétions alimentées par l'IA de Junia facilitent la création de contenu technique. Vous devez saisir des mots-clés, et l'IA générera un contenu pertinent qui s'aligne sur le contexte. L'IA de Junia aide également à générer des FAQ pour améliorer la lisibilité de votre texte.

Les meilleures fonctionnalités de Junia.IA

Permettre à GPT-4 de rédiger avec une compréhension contextuelle améliorée, ce qui permet d'obtenir des réponses précises

Ajoutez une voix de marque personnalisée à utiliser dans tous les éléments de contenu

Obtenez une assistance multilingue pour localiser votre contenu

Limites de Junia.IA

Si vous générez un article, il arrive que le texte alt des images soit mélangé au contenu, ce qui fait perdre le contexte aux lecteurs

Il n'y a pas de forfait Free disponible pour tester l'outil

Prix de Junia.IA

Free (gratuit)

(gratuit) Créateur : 34 $ par mois

: 34 $ par mois Pro : 59 $ par mois

Pas assez de commentaires

J'aime beaucoup Junia. Il écrit du bon contenu et ce, gratuitement. La plupart des outils d'IA ont une très petite limite par mois, mais Junia a 5000 mots, ce qui est suffisant pour moi, car je l'utilise pour les titres et les descriptions des annonces. J'aime la plupart des fonctionnalités mais l'interface utilisateur pourrait être bien meilleure que sa version actuelle.

Revue de G2

🧠 **Le saviez-vous ? Plain Writing Act de 2010 impose aux agences fédérales américaines d'utiliser un langage clair et simple dans les communications publiques, y compris les formulaires, les instructions et les règlements destinés au grand public. Cette loi souligne l'importance d'une communication simple pour garantir l'accessibilité et réduire la confusion.

3. ProWritingAid (Meilleur pour la modification en cours)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image12-4.png Simplicateur de texte IA : ProWritingAid (le meilleur pour la modification en cours) /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel d'aide à l'écriture ProWritingAid ProWritingAid est un service de assistant d'écriture qui va au-delà de la simple vérification grammaticale. Son outil de reformulation IA vous aide à ajouter des phrases contextuelles, afin que vous n'ayez pas à faire face à une écriture maladroite ou à des phrases gênantes.

De plus, l'outil de paraphrase de ProWritingAid peut simplifier vos écrits en développant le contenu, en ajoutant des détails pertinents ou en améliorant la lisibilité. Vous bénéficiez d'un retour d'information en temps réel sur la grammaire et le style pour corriger les erreurs au fur et à mesure que vous écrivez. Il dispose également d'une fonctionnalité de rapport de critique qui montre les forces et les faiblesses de vos rapports.

ProWritingAid meilleures fonctionnalités

Simplifiez jusqu'à 250 mots grâce à son simplificateur de texte gratuit

Apprenez la raison d'être d'une suggestion d'écriture afin de mieux écrire

Personnalisez vos guides de style et vos dictionnaires pour recevoir des suggestions sur mesure

Intégrez ProWritingAid à votre plateforme favorite comme Docs, Word ou Scrivener sans perturber votre flux de travail quotidien

Limites de ProWritingAid

Vous devez payer un module complémentaire pour obtenir un vérificateur de plagiat

Mon travail peut parfois être lent

Prix de ProWritingAid

Free

Premium: 30 $ par mois

30 $ par mois Premium Pro: 36 $ par mois

G2: 4.5/5 (40+ reviews)

4.5/5 (40+ reviews) Capterra: 4.7/5 (400+ commentaires)

Parmi les nombreux programmes de modification en cours que j'ai essayés, j'ai trouvé que PWA était le plus facile et le plus complet. J'y envoie tous mes manuscrits et je dépend de PWA pour détecter mes erreurs et mes omissions. Mon travail est rapide, fiable, et non seulement il corrige mon écriture, mais j'apprends aussi de ses conseils.

Revue G2

4. Dumb It Down (Meilleur pour expliquer le jargon)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image1-7-1400x1004.png Simplicateur de texte IA : Dumb It Down (Meilleur pour expliquer le jargon) /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur le site de l'association L'abrutissement L'une des meilleures techniques pour rédiger un contenu simple consiste à comprendre d'abord le sens premier d'une expression ou d'un jargon. Une fois que vous aurez pleinement saisi le sens des termes spécialisés et que vous les aurez expliqués dans un langage facile à comprendre, vos lecteurs comprendront également.

L'IA Explainer de Dumb It Down vous aide à décomposer les termes complexes en termes simples. Vous pouvez lui demander d'expliquer des phrases, des citations, des concepts ou des expressions idiomatiques, ce qui facilite la compréhension du contexte et la rédaction d'un texte clair.

Les meilleures fonctionnalités de Dumb It Down

Obtenez des explications pour n'importe quel mot grâce à l'outil Explainer

Trouvez l'origine d'un mot, d'une citation ou d'une expression grâce à l'outil Origine

Obtenez rapidement des résumés d'articles longs générés par l'IA en collant du texte ou en fournissant une URL

Discutez facilement de documents complexes ou techniques grâce à la fonctionnalité PDF Chat

Limites de Dumb It Down

Les forfaits gratuits n'offrent que 20 crédits par mois

Vous pouvez simplifier jusqu'à 200 mots en une seule fois avec le forfait gratuit

Prix de Dumb It Down

Free

Pro: 2,99 $ par mois

Pas assez de commentaires

📖 Lire la suite: Contenu généré par l'IA vs contenu généré par l'humain : Le pour et le contre

5. MyCleverAI (Le meilleur pour le développement de contenu piloté par l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image5-7-1400x548.png Simplicateur de texte IA : MyCleverAI (Meilleur pour le développement de contenu piloté par l'IA) /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'intelligence artificielle MyCleverAI Bien que MyCleverAI soit principalement destiné à la création de designs web IA, il dispose également d'excellentes fonctionnalités de rédaction et de référencement. Vous pouvez simplifier, résumer et raccourcir votre texte. Il dispose également d'outils IA pour exécuter des contrôles grammaticaux et des vérifications orthographiques.

Vous souhaitez comprendre un concept complexe avant d'écrire à son sujet ? MyCleverAI propose un tuteur IA et un chatbot interactif pour vous aider à apprendre des sujets techniques.

Les meilleures fonctionnalités de MyCleverAI

Apportez des corrections contextuelles à votre style d'écriture grâce à son correcteur orthographique IA

Obtenez des synonymes pour n'importe quel mot afin de rendre votre texte plus simple et plus percutant

Générez un forfait marketing adapté à votre site web grâce à l'IA

Les limites de MyCleverAI

Certains utilisateurs signalent que la fonctionnalité d'audit de référencement par l'IA ne fonctionne pas correctement

L'outil de génération de mots-clés IA génère des mots-clés aléatoires sans informations supplémentaires, telles que la difficulté du mot-clé, le volume de recherche, etc.

Prix de MyCleverAI

Free

Accès complet : 25 $ par mois

Évaluations et critiques de MyCleverAI

Pas assez de commentaires

💡Pro Tip: Use the Score de facilité de lecture de Flesch pour vous assurer que votre contenu est facile à lire. Visez un score de 60-70 pour un texte clair et accessible que la plupart des gens peuvent facilement comprendre. Cet intervalle correspond généralement à un niveau de lecture de 8e ou 9e année, ce qui rend votre texte plus accessible à un large public.

6. Writecream (Meilleur pour les contenus multilingues)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image7-7.png Writecream (Le meilleur pour le contenu multilingue) /$$$img/

le site web de la Commission européenne est en cours de révision Écran d'écriture Writecream est avant tout un Outil d'IA pour le copywriting avec un simplificateur de texte gratuit. Il vous suffit de coller le contenu, et Writecream simplifiera le texte et le convertira en parole pour une présentation facile. Il vous permet également de sélectionner le ton (par exemple, professionnel ou décontracté) et le style (par exemple, informatif) souhaités pour la simplification du texte.

Vous pouvez générer divers types de contenu, notamment des articles de blog, des posts sur les médias sociaux, des e-mails, des copies publicitaires et même des podcasts avec Writecream. De plus, Writecream permet également de rédiger des documents professionnels et des articles de journaux dans un langage simple.

Meilleures fonctionnalités de Writecream

Simplifier le contenu dans plus de 75 langues

Posez des questions à un assistant de rédaction appelé "Genie", similaire à ChatGPT

Créez des conclusions de blog en quelques secondes grâce à son générateur de conclusions

Générer des articles rapidement avec son générateur d'articles en 4 étapes

Limites de Writecream

Le forfait Free ne permet d'utiliser qu'un seul crédit

Prix de Writecream

Gratuit

Unlimited : 9 $ par mois

G2: 4.7/5 (400+ critiques)

4.7/5 (400+ critiques) Capterra: 4.8/5 (300+ commentaires)

Ce que les utilisateurs disent de Writecream

Writecream est capable de générer rapidement et efficacement des textes qui sont à la fois grammaticalement corrects et pertinents sur le fond. De plus, il peut s'adapter à différents styles d'écriture et sujets, ce qui en fait un outil précieux pour les écrivains, les journalistes et les spécialistes du marketing. Très dommage que vous ne puissiez aller que jusqu'à 300 caractères.

Critique de G2

7. Semantic Pen IA (Meilleur pour la rédaction d'articles)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image6-10.png Semantic Pen IA (Le meilleur pour la rédaction d'articles) /$$$img/

le site web de l'association est disponible en anglais et en français Semantic Pen IA Semantic Pen IA se distingue comme l'un des meilleurs simplificateurs de texte IA, offrant la possibilité de personnaliser la sortie en fonction du niveau scolaire souhaité. Vous pouvez utiliser le rédacteur de phrases IA pour ajuster le ton de votre contenu.

Il vous permet également de convertir n'importe quelle vidéo YouTube en article. Le plus intéressant est que vous pouvez directement publier des articles sur WordPress ou Webflow en un seul clic.

Semantic Pen IA meilleures fonctionnalités

Génère jusqu'à 5 articles en une seule fois grâce à sa fonctionGénérateur de contenu IA Créez votre article avec ses fonctionnalités de personnalisation robustes

Ajoutez des liens internes et externes à votre contenu en ajoutant le preset et le sujet

Limites de Semantic Pen IA

Elle peut avoir du mal à comprendre les contextes nuancés ou complexes, tels que les expressions idiomatiques ou le sarcasme

Prix de Semantic Pen IA

Essentiel : 17 $ par mois

: 17 $ par mois Débutant : 37 $ par mois

: 37 $ par mois Professionnel : 47 $ par mois

Semantic Pen IA évaluations et critiques

Pas assez de commentaires

💡Quick Hack: Lorsque vous créez du contenu pour différents publics, demandez aux outils d'IA de générer plusieurs versions à différents niveaux de complexité. Par exemple, demandez trois versions d'un même contenu : une pour les experts, une pour un public général et une pour les débutants. Cette approche vous permet d'adapter le contenu à des niveaux de connaissances spécifiques.

8. Textbuddy (Meilleur pour une meilleure lisibilité)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image2-8-1400x569.png Textbuddy (Le meilleur pour une meilleure lisibilité) /$$$img/

le site web de l'association a été mis à jour en 2008 TextBuddy Textbuddy est un outil IA de simplification de texte et d'aide à la rédaction logiciel de réécriture . Cet outil casse les phrases, analyse le sentiment du texte et réécrit les paragraphes.

Il fournit un score de lisibilité et évalue le niveau CEFR (Cadre européen commun de référence pour les langues). Les scores sont les suivants :

IA, A2 : Utilisateur de base / langue simple

B1, B2 : utilisateur indépendant/langage simple

C1, C2 : utilisateur expérimenté/langue compliquée

Ces scores permettent de comprendre la lisibilité du texte et d'écrire des phrases plus claires.

Les meilleures fonctionnalités de Textbuddy

Identifiez les problèmes potentiels dans le texte, tels que les phrases longues, le langage complexe, la voix passive, les adverbes, les mots de remplissage et les erreurs de mise en forme grâce à l'éditeur de texte

Obtenez des synonymes pour les mots complexes en un seul clic, ce qui facilite le choix des mots et améliore la clarté

Affichez le temps de lecture et d'élocution de votre texte

Limites de Textbuddy

Il n'y a pas d'essai gratuit pour tester les fonctionnalités

Prix de Textbuddy

Premium : 19 $ par mois

Évaluations et critiques de Textbuddy

Pas assez de commentaires

9. QuestGenius (Meilleur pour développer le texte)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image10-5.png QuestGenius (Le meilleur pour développer le texte) /$$$img/

le site web de la Commission européenne est en cours d'actualisation QuestGenius QuestGenius est une plateforme alimentée par l'IA qui fournit une suite d'outils de texte conçus pour aider les utilisateurs dans diverses tâches d'écriture. Vous pouvez simplifier jusqu'à 300 mots en une seule fois, avec 5 crédits gratuits disponibles pour explorer les fonctionnalités clés de l'outil. Il vous permet également de paraphraser un texte dans différents tons.

Sa fonctionnalité unique est l'outil de génération de quiz. Vous fournissez un texte, sélectionnez le niveau de difficulté et le type de quiz, et il génère automatiquement un quiz adapté à votre contenu. Vous pouvez ainsi déterminer si votre public a saisi les concepts clés et les enseignements à tirer ou si vous devez simplifier davantage votre contenu.

Les meilleures fonctionnalités de QuestGenius

Développez votre texte pour simplifier efficacement les sujets complexes

Sélection d'une liste de tons différents pour votre texte

Générer des résumés IA rapides pour le contenu technique

Limites de QuestGenius

Absence de fonctionnalités de modification en cours et de vérification grammaticale en temps réel

Prix de QuestGenius

free : Premium : Free

Premium Free Premium : 12 $ par mois pour 200 crédits

QuestGenius évaluations et critiques

Pas assez de commentaires

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image8-3.png HyperWrite (Le meilleur pour obtenir des commentaires sur l'écriture) /$$$img/

le site web de l'association a été créé en 2001, et il est en cours d'élaboration HyperWrite L'outil innovant 'Explain Like I'm 5' d'HyperWrite utilise des modèles IA avancés, notamment GPT-4, pour simplifier les sujets techniques. Il utilise des analogies et des exemples relatables pour s'assurer que les personnes de différents groupes d'âge et niveaux de lisibilité peuvent comprendre votre contenu facilement.

Vous pouvez essayer HyperWrite pour simplifier une théorie scientifique ou expliquer des dispositions juridiques et financières compliquées en termes simples. Son éditeur magique permet également d'améliorer la clarté, le flux et la lisibilité de votre texte.

Les meilleures fonctionnalités d'HyperWrite

Suggestions de modification en cours en temps réel pour simplifier votre texte

Appliquez des guides de style pour maintenir un ton cohérent dans différents documents

Apprenez les points clés ou les informations de n'importe quel texte grâce à son résumeur IA

Les limites d'HyperWrite

Son interface utilisateur n'est pas très intuitive

La vitesse de génération du contenu est lente par rapport à d'autres outils d'IA

Prix d'HyperWrite

Gratuit

Premium : 19,99 $ par mois

: 19,99 $ par mois Ultra : 44,99 $ par mois

Pas assez de commentaires

🧠 Le saviez-vous ? Le gouvernement américain propose des cours de formation au langage clair avec des outils et des ressources pour simplifier la rédaction et communiquer clairement.

Utiliser ClickUp pour simplifier le texte

Simplifier votre texte ne se limite pas à le rendre gratuit. Vous devez structurer le contenu pour une meilleure compréhension, ajouter des éléments visuels et utiliser des conditions d'utilisation ou des analogies pertinentes que votre cible peut comprendre.

Mais tout cela demande beaucoup de temps et d'efforts manuels. Les simplifieurs de texte IA vous facilitent la vie en décomposant automatiquement les textes techniques en contenus effacés. Certains outils fournissent même des suggestions de clarté en temps réel. Si tous les outils de cette liste rendent vos écrits plus engageants, ClickUp se distingue comme la solution ultime.

ClickUp Brain simplifie votre contenu pour le rendre plus clair en quelques secondes. De plus, vous pouvez créer des tâches, assigner des membres de l'équipe et bien plus encore à partir du texte simplifié ! Utilisez ClickUp pour collaborer en temps réel, fournir des commentaires sur la rédaction et gérer vos projets de manière transparente, le tout sur une seule et même plateforme.

