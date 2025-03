ClickUp vs. Craft : Quel est le meilleur outil de productivité ?

Si vous êtes gestionnaire de projet, vous connaissez la chanson : une checklist interminable qui ne semble jamais se réduire.

C'est là que vous avez besoin d'outils qui désencombrent votre travail. Les outils de productivité tels que ClickUp et Craft vous permettent de garder le cap, de travailler efficacement, d'organiser les tâches de votre équipe et de gérer des projets.

mais la question est de savoir lequel est le meilleur et pourquoi..

Dans cet article de blog, nous allons comparer ClickUp et Craft pour vous aider à choisir celui qui convient le mieux à votre équipe.

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est l'application Tout pour le travail qui apporte à la fois la gestion des tâches le suivi des projets et la collaboration des équipes en un seul endroit.

Sa suite d'outils conçus pour tous les types de besoins des projets lui donne un avantage encore plus net. De l'IA et de l'automatisation au chat intégré, il relève sans effort les défis de collaboration les plus mineurs.

Fonctionnalités de ClickUp

ClickUp est conçu pour remodeler la façon dont vous gérez les tâches et transformer le chaos en clarté. Explorons ses fonctionnalités phares et voyons comment elles apportent plus de concentration, d'efficacité et de facilité à vos opérations quotidiennes. 👇

Fonctionnalité n°1 : Fonctions de gestion de projet et de tâche Utilisation de ClickUp c'est faire les choses à votre façon. ClickUp est conçu pour une organisation puissante des projets et une gestion du flux de travail à la base. Vous pouvez décomposer les projets en tâches, sous-tâches et même en checklists, ce qui vous permet de garder un œil sur la situation dans son ensemble sans perdre de vue les moindres détails.

Obtenez un aperçu de haut niveau de l'ensemble de votre projet avec la plateforme de gestion de projet ClickUp

En effet, La solution de gestion de projet de ClickUp est l'ultime mise à niveau pour les équipes.

Voici comment vous pouvez utiliser sa fonctionnalités de gestion de projet 👇

Planifiez vos tâches avec Priorités des tâches ClickUp et laissez-le hiérarchiser tout, des tâches les plus importantes aux sous-tâches les plus petites, afin que votre équipe sache à quoi s'attaquer ensuite

Priorités des tâches ClickUp et laissez-le hiérarchiser tout, des tâches les plus importantes aux sous-tâches les plus petites, afin que votre équipe sache à quoi s'attaquer ensuite Collaborez de manière transparente avec ClickUp Documents . Créez et partagez des bases de connaissances, des wikis ou de la documentation détaillée sur un projet, le tout en un seul endroit

ClickUp Documents . Créez et partagez des bases de connaissances, des wikis ou de la documentation détaillée sur un projet, le tout en un seul endroit Gagnez du temps avec Automatisations ClickUp . Laissez-le s'occuper des tâches répétitives pour que votre équipe puisse se concentrer sur les domaines créatifs

Automatisations ClickUp . Laissez-le s'occuper des tâches répétitives pour que votre équipe puisse se concentrer sur les domaines créatifs Voyez la situation dans son ensemble avecTableaux de bord ClickUp . Suivez la progression, mesurez la productivité de l'équipe, repérez les goulets d'étranglement et obtenez des informations en temps réel, le tout dans un affichage dynamique

💡Pro Tip: Use ClickUp Brain pour générer automatiquement des sous-tâches connexes à partir de vos descriptions de tâches principales afin d'identifier les éléments du projet négligés qui auraient pu échapper à la planification manuelle. Pour de meilleurs résultats, rédigez des descriptions de tâches principales détaillées afin d'aider Brain à décomposer le travail avec précision.

Associez la plateforme à Tâches ClickUp et vous ne pourrez plus vous arrêter.

Décomposer des flux de travail complexes en jalon réalisable avec ClickUp Tasks

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre ↓

✅ Restez sur la bonne voie, à votre façon : Grâce aux statuts de tâches personnalisables, vous pouvez créer des étapes qui correspondent à votre processus, qu'il s'agisse de " En cours " ou " En attente d'approbation

✅ Concentrez-vous sur ce qui est important : Utilisez des niveaux de priorité (de " Faible " à " Urgent ") et concentrez-vous sur ce qui est le plus important

Tous les détails en un seul endroit : Plus besoin de chercher des fichiers ou des liens. Champs personnalisés ClickUp vous permettent d'ajouter tout ce dont vous avez besoin à une tâche - notes, fichiers, échéances, etc

✅ Prévenir les goulots d'étranglement : Dépendances des tâches ClickUp vous aident à visualiser ce qui doit être fait en premier - une tâche achevée ouvre la voie à la suivante

Fonctionnalité #2 : ClickUp Discuter

La plupart des applications de productivité vous obligent à jongler avec des outils pour maintenir la discussion. ClickUp Discuter résout ce problème : pas de saut d'application, pas de retard.

Communiquez avec votre équipe en temps réel avec ClickUp Chat

Il vous permet de discuter d'idées, de gérer des tâches et de suivre des projets sous un même toit.

En termes simples, chaque Liste, Dossier ou Espace de ClickUp dispose de son propre système de discussion. Cela signifie que vos discussions sont toujours liées aux tâches liées ou aux projets, et que toute mise à jour dans le canal se synchronise instantanément avec le champ associé.

Et ne vous inquiétez pas pour la confidentialité : Teams vous permet de personnaliser les permissions, de sorte que vous pouvez choisir entre des discussions publiques et privées en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour votre équipe.

De plus, l'option "FollowUps" de Chat transforme instantanément les messages discutés en éléments d'action, ce qui permet à votre équipe d'être plus efficace une collaboration en temps réel un jeu d'enfant et de responsabiliser tout le monde.

Assurer la responsabilité des membres de l'équipe avec des FollowUps sur ClickUp Chat

Mieux encore, utilisez le Cerveau dans le Chat pour obtenir des résumés pertinents. ClickUp Brain résume instantanément l'historique de vos discussions, l'échéancier de vos projets et les fils de discussion pour vous donner la réponse dont vous avez besoin.

🔍Did You Know? (Le saviez-vous ?) 90% des employés ayant adopté l'IA au travail ont constaté une augmentation significative de leur productivité. Cela souligne l'importance pour les plateformes de productivité de disposer d'un assistant intégré alimenté par l'IA.

Fonctionnalité n° 3 : Affiches personnalisées Vue Gantt diagramme de ClickUp met en perspective l'ensemble de votre projet avec les tâches, les échéanciers et les dépendances, le tout présenté pour vous (il suffit d'une touche de votre

compétences en matière de gestion des tâches pour montrer la voie).

Utilisez la vue diagramme Gantt de ClickUp pour évaluer la productivité de votre équipe et créer des relations entre les tâches

Voici ce que vous pouvez faire avec la vue diagramme Gantt 👇

Rassemblez les Espaces, les Dossiers, les Listes et les sous-tâches dans un diagramme de Gantt élégant. Enfin, un moyen de voir le site correctement et de garder tout en ordre

Obtenez des mises à jour en direct et un suivi de la progression afin d'avoir toujours une étape d'avance pour achever les tâches à temps

Créez des liens entre les tâches, ajustez les plannings à la volée et assurez le bon déroulement des projets

Grâce à la fonctionnalité de chemin critique, sachez exactement quelles tâches ont une incidence sur votre délai. Dites adieu au temps perdu et bonjour à une planification plus intelligente

à faire Plus de la moitié (54%) des professionnels de la gestion de projet ne disposent pas d'outils de collaboration efficaces .

Et ce n'est pas tout : 36% passent de 4 heures à une journée entière chaque mois à rassembler manuellement les mises à jour relatives aux projets. cela représente jusqu'à 100 heures par an et par personne, gaspillées en tâches répétitives

ClickUp pricing

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

Qu'est-ce que l'artisanat ?

Craft.io est une plateforme de gestion de projet qui rationalise le cycle de vie des produits, de l'idéation à l'exécution.

Elle vous permet de gérer les feuilles de route, de hiérarchiser les tâches et de collationner les retours d'expérience dans un environnement intégré. Cette plateforme est particulièrement bénéfique pour les managers d'un produit, les chefs de produit et les équipes de différentes tailles organisationnelles.

Fonctionnalités de Craft

Craft.io s'attache à aider les équipes à organiser leurs idées et leurs forfaits de manière claire et collaborative. Décortiquons quelques-unes de ses fonctionnalités. ⚒️

Fonctionnalité n° 1 : Portail de rétroaction

Craft.io simplifie la collecte de feedback grâce à un portail personnalisable permettant de recueillir les commentaires des clients ou des équipes internes. Vous pouvez organiser les feedbacks en catégories telles que " demandes de fonctionnalités " ou " bugs " et personnaliser le portail avec des logos et des descriptions pour le rendre plus clair.

La gestion des commentaires est tout aussi rationalisée. La vue Tableur vous aide à gérer rapidement de gros volumes, avec des actions en bloc et une meilleure visibilité sur les éléments entrants. Pour que tout se passe bien, vous pouvez lier les commentaires à des produits pertinents et gérer les réponses directement dans la plateforme.

Fonctionnalité n°2 : Planification et visualisation de la capacité

Craft.io fournit des outils pour créer des feuilles de route visuelles qui communiquent de manière constructive les échéanciers et les priorités des projets. Vous pouvez les modifier pour différentes parties prenantes afin d'améliorer la clarté.

Le logiciel vous permet de visualiser la capacité de l'équipe afin d'allouer les ressources en fonction de la charge de travail et des exigences du projet. Cette intégration permet de s'assurer que votre équipe n'est pas surchargée par les échéances du projet.

🔖Productivity Hack: Appliquez la Matrice d'Eisenhower et catégorisez vos tâches en quatre quadrants :

Urgent et Important (par exemple, les échéances) Non urgentes mais importantes (par exemple, développement des compétences) Urgent mais pas important (par exemple, réunions à faible priorité) Ni l'un ni l'autre (par exemple, défilement inutile)

Fonctionnalité n° 3 : capacités de rapports

Craft.io dispose de fonctions de rapports permettant de suivre, d'analyser et de communiquer la progression des projets. De plus, vous disposez d'un " tableau de bord de progression " pour afficher de manière centralisée le développement progressif de votre produit.

En outre, vous pouvez suivre votre progression sur différentes périodes comme les trimestres, les versions, les initiatives ou les objets, ce qui vous permet d'afficher une meilleure vue d'ensemble de votre situation.

Prix de l'artisanat

Free

Starter: $24/mois par utilisateur

$24/mois par utilisateur Pro: 99$/mois par utilisateur

99$/mois par utilisateur Enterprise: Structure tarifaire personnalisée

ClickUp vs. Craft : Comparaison des fonctionnalités

Maintenant que nous avons examiné certaines des fonctionnalités de ClickUp et de Craft, comparons leurs capacités pour trouver le meilleur choix. 📃

Aspect ClickUp Craft Aspect ClickUp Craft Aspect ClickUp Craft **Craft Interface utilisateur Flexible et interface personnalisable Interface utilisateur généralement simplifiée Interface utilisateur simplifiée Interface utilisateur simplifiée Structure hiérarchique - Une structure hiérarchique robuste avec Espaces, Dossiers, Listes et Tâches pour la gestion de projets complexes et les équipes agiles - Une manque d'organisation hiérarchique, ce qui la rend moins idéale pour les projets complexes Personnalisation Hautement personnalisable avec des statuts de tâches et des flux de travail personnalisés Personnalisation limitée Visualisation de projet - Assistance pour les vues multiples comme les diagrammes de Gantt, les tableaux Kanban, l'Échéancier et les cartes mentales pour le suivi de projet - Assistance pour les outils de visualisation de base mais manque de variété - Assistance pour les outils de visualisation de base Outils de collaboration - ClickUp Docs, Tasks, Chat et beaucoup d'autres pour la collaboration et le partage en temps réel - Fonctionnalités de base de la collaboration Assistance à plus de 1.000 intégrations avec de nombreux outils, y compris des outils de gestion de projet et de développement de logiciels Capacités d'intégration limitées Assistance à la gestion de projet et au développement de logiciels Capacités IA Offre ClickUp Brain et ClickUp Automatisations pour l'automatisation des tâches et la génération d'informations basées sur l'IA Fonctionnalités IA limitées

Maintenant que nous avons exploré la comparaison côte à côte, approfondissons les détails les plus fins pour voir comment Craft.io et ClickUp se mesurent dans des domaines spécifiques. 🤝

Interface utilisateur

Un domaine qui rend ClickUp unique est son interface utilisateur moderne et visuellement attrayante, que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins. Il dispose également d'une 'Vue Tout' qui donne un aperçu complet de toutes les tâches à travers les différents niveaux de l'organisation. Il est ainsi facile de trier et de filtrer les informations.

l'interface de Craft, quant à elle, est simple et claire. Sa disposition priorise les fonctions essentielles pour les managers d'un produit, ce qui permet aux équipes de l'adopter facilement sans courbe d'apprentissage. Cet outil est bénéfique pour une prise en main rapide.

🏆 Gagnant: C'est une tie ! Les deux outils ont une interface facile mais répondent à des préférences d'utilisateurs différentes

Options de personnalisation

En matière de personnalisation, ClickUp offre des options illimitées pour concevoir des flux de travail, des affichages et des processus qui conviennent parfaitement à votre équipe.

Des statuts personnalisés aux champs personnalisés en passant par la possibilité de basculer entre plusieurs vues (comme Kanban, Gantt ou Liste), ClickUp s'assure qu'aucune installation n'est identique à une autre. De plus, son système de modèles de gestion de projet sont d'une grande aide lorsque vous ne souhaitez pas créer un flux de travail à partir de zéro.

D'un autre côté, Craft.io, bien que puissant, a toujours ses limites en termes de personnalisation. La plateforme offre de la productivité aux équipes produit, comme des flux de travail et des modèles personnalisables, mais elle n'offre pas la même liberté que ClickUp.

🏆 Gagnant : ClickUp remporte la palme ! Grâce à son ensemble de fonctionnalités personnalisables très étendu, vous pouvez organiser votre espace de travail comme vous le souhaitez

Options de collaboration

ClickUp dispose de solides outils de collaboration avec ClickUp Docs, ClickUp Tableaux blancs et ClickUp Chat, parmi beaucoup d'autres. Cela permet de créer une ligne de communication incassable entre les Teams (parfait pour les équipes hybrides et distantes réparties sur plusieurs fuseaux horaires).

De plus, vous pouvez intégrer votre environnement de travail avec plus de 1000 Intégrations ClickUp le site ClickUp propose des intégrations avec d'autres sites web, notamment Dropbox, GitHub et Figma.

Craft.io, quant à lui, brille par sa collaboration axée sur le retour d'information. Sa fonctionnalité " Talk ", ses panneaux d'activité et ses discussions de groupe sont parfaits pour organiser les discussions. En outre, son système de gestion des commentaires, achevé par des sondages et des enquêtes, encourage les contributions de diverses parties prenantes, ce qui le rend bien adapté aux équipes axées sur les produits.

🏆 Gagnant: Cela dépend de vos besoins.

ClickUp pour une collaboration et des intégrations transparentes, idéal pour tout modèle d'entreprise et toute taille Craft.io pour les outils axés sur les commentaires, parfaits pour les équipes axées sur les produits

ClickUp Vs. Craft sur Reddit

Pour conclure le débat, nous l'avons confié à Reddit . Bien qu'il n'y ait pas de fil spécifique, voici quelques avis d'utilisateurs sur les deux outils.

L'un utilisateur a fait l'éloge de ClickUp :

Nous utilisons ClickUp depuis au moins 4 ans maintenant, et honnêtement, c'est de loin l'un des meilleurs outils de gestion de projet. Nous avons essayé Asana, Monday.com et Trello avant de nous décider pour Clickup. Le meilleur choix qui soit ! Je n'ai jamais eu de gros problèmes et le service client a été d'une grande aide. J'ai souscrit un abonnement payant et la nouvelle version ne cesse de s'améliorer. Dans l'ensemble, pour le prix et la grande quantité d'outils, ClickUp a définitivement dépassé toutes mes attentes. J'ai définitivement acquis des perspectives sur nos processus de flux de travail après avoir appris à utiliser ClickUp de manière efficace

En revanche, pour Craft, un autre utilisateur a commenté :

_Craft est largement bon par rapport à tout le reste, mais il est tellement anémique et terrible là où ça compte vraiment : fournir des outils pour organiser la connaissance. Et cela semble presque intentionnellement anémique - je ne suis pas sûr de savoir où ils vont en termes de stratégie

Quelques-uns utilisateurs ont même dit :

_Craft Inconvénients : un peu écrasant au début, une entreprise chargée (les arrière-plans peuvent être distrayants, mais vous pouvez les désactiver), et une impression de décousu

Mieux encore, écoutez ce que dit quelqu'un qui a utilisé ClickUp de près pour connecter l'ensemble du cabinet entre eux.

ClickUp était la meilleure solution pour nous parce qu'il combine plusieurs outils de gestion de projet en un seul. De la carte mentale aux documents en passant par les sprints, ClickUp est un outil dynamique qui permet d'organiser les besoins de gestion des tâches de n'importe quel service et d'offrir une visibilité à l'ensemble de l'entreprise.> _ClickUp a été la meilleure solution parce qu'il combine plusieurs outils de gestion de projets en un seul

Andrea Park, Coordinatrice des opérations Business, Spekit

Quel outil de productivité règne en maître ?

Le verdict est tombé, et nous avons un gagnant ! C'est ClickUp ! 👑

Bien que Craft.io ait d'excellentes fonctionnalités pour organiser les idées et créer des feuilles de route, elles sont faites pour les équipes axées sur les produits plutôt que pour divers types de projets. Bien qu'utiles, sa simplicité et son approche centralisée ne répondent pas au besoin de capacités avancées.

En revanche, ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui offre des fonctionnalités robustes telles que l'automatisation du flux de travail, des capacités IA, des modèles préconstruits, des rapports détaillés et plus de 1 000 intégrations qui répondent à tous les besoins modernes en matière de gestion de projet.

