Comment ajuster les marges d'une page dans Google Docs ?

Vous est-il déjà arrivé de rendre un devoir ou d'envoyer un rapport et de vous rendre compte que le texte était pratiquement au bord de la page ? Ou pire, qu'il était décalé d'un centimètre. 🤦🏾‍♀️

Les marges peuvent sembler un détail, mais ce sont les héros méconnus des documents propres et d'aspect professionnel. Elles permettent à votre contenu de respirer et empêchent les lecteurs de perdre la tête.

Il est facile d'ajuster les marges dans Google Docs, mais vous seriez surpris de voir le nombre de personnes qui ne savent pas comment le faire (ou qui ne savent pas pourquoi c'est important !).

Que vous souhaitiez modifier l'indentation d'un paragraphe ou paramétrer un nouveau document avec un style de marge spécifique, nous avons les conseils qu'il vous faut ! Ce guide vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur l'ajustement des marges dans Google Docs.

En outre, nous partagerons avec vous les informations suivantes quelques astuces pour Google Docs et vous présente logiciel de collaboration d'équipe qui élève votre jeu documentaire à des niveaux sublimes.

⏰ Résumé en 60 secondes

Les marges sont les espaces vides entre le contenu d'un document et les bords de la page . Les marges améliorent la lisibilité et empêchent le texte de sortir de la page

. Les marges améliorent la lisibilité et empêchent le texte de sortir de la page Utilisez le menu Installation de la page pour obtenir des mesures précises ou faites glisser les poignées de la règle verticale en haut de la page pour une approche visuelle plus rapide dans Google Docs

Google Docs n'assiste que les marges uniformes sur l'ensemble d'un document et ne dispose pas d'une intégration native avec des outils avancés de gestion des tâches

ClickUp Docs, associé à ClickUp Brain, offre une solution puissante pour créer et personnaliser des documents dynamiques tout en tirant parti des outils IA pour la rédaction et l'édition et en les intégrant facilement à vos flux de travail

L'ajustement des marges est un processus simple dans Google Docs, mais la méthode que vous choisissez dépend de votre préférence pour la précision ou la rapidité. Vous trouverez ci-dessous deux façons d'ajuster les marges :

1. Ajuster les marges à l'aide de l'installation de la page

Cette méthode permet de contrôler précisément la taille des marges.

Ouvrez Google Docs: Commencez par ouvrir votre document

Commencez par ouvrir votre document Accéder à l'installation de la page: Allez dans Fichier > Installation de la page dans le menu supérieur

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-294.png Ajustez les marges à l'aide de l'installation de page : Comment ajuster les marges dans Google Docs /$$img/

via Google Docs

Définir les valeurs des marges: Dans la boîte de dialogue Configuration de la page , vous trouverez des champs pour les marges du haut, du bas, de gauche et de droite. Entrez les mesures souhaitées (en pouces)

Dans la boîte de dialogue , vous trouverez des champs pour les marges du haut, du bas, de gauche et de droite. Entrez les mesures souhaitées (en pouces) Sauvegarder les modifications: Cliquez sur OK pour appliquer les nouvelles marges

L'ajustement des marges à l'aide de la fonctionnalité Installation de la page est particulièrement utile pour la préparation de documents professionnels tels que des rapports, des propositions ou des essais qui exigent une disposition uniforme.

Cette méthode garantit la cohérence et est facile à suivre, même pour les débutants. En entrant des mesures spécifiques, vous pouvez aligner votre document sur les normes industrielles ou universitaires, qui exigent souvent des tailles de marge précises pour l'impression ou l'envoi.

💡 Pro Tip: Gagnez du temps en cliquant sur Set as Default pour appliquer ces marges à tous les futurs documents. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous travaillez fréquemment avec les mêmes paramètres de marge pour vos projets. En définissant par défaut vos paramètres préférés, vous éliminez les étapes répétitives et rationalisez votre flux de travail.

En outre, l'installation de la page offre des options de personnalisation supplémentaires en plus des marges. Vous pouvez ajuster l'orientation de la page (portrait ou paysage), la taille du papier et la couleur de la page, afin d'adapter le document à vos besoins spécifiques.

Ces fonctionnalités sont très pratiques pour la création de divers types de contenu, tels que des bulletins d'information, des CV ou des rapports visuels. Le fait d'effectuer ces modifications en un seul endroit rend le processus de mise en forme plus pratique et plus efficace.

C'est particulièrement important pour les documents imprimés tels que les brochures et les portfolios, où la présentation a un impact significatif sur le résultat.

🧠 Fun Fact: Les marges des livres et des documents ont historiquement servi de tampon protecteur pour éviter les dommages dus à l'usure ou aux parasites tels que les rats de bibliothèque !

2. Ajuster les marges à l'aide de la règle

La méthode de la règle est plus rapide et permet des ajustements à la volée.

Activer la règle: Si elle n'est pas déjà visible, activez la règle via Voir > Afficher la règle

Faites glisser les guides: Utilisez les sections grises et blanches de la règle pour ajuster les marges. Les repères triangulaires bleus ajustent les retraits de paragraphe, tandis que les guides rectangulaires ajustent les marges globales de la page

Pour les utilisateurs qui privilégient les aides visuelles, la méthode des règles offre un moyen intuitif de modifier les marges. Vous pouvez voir les ajustements en temps réel en faisant glisser directement les guides, ce qui garantit que la disposition correspond à vos attentes.

Cette méthode est idéale pour les modifications rapides ou lors de la collaboration sur des documents partagés où plusieurs membres de l'équipe doivent effectuer des changements immédiats.

3. Ajuster les marges pour des paragraphes spécifiques à l'aide de l'indentation

Vous pouvez ajuster les retraits des paragraphes afin de personnaliser les marges pour des sections spécifiques plutôt que pour l'ensemble du document.

Surlignez le paragraphe: Sélectionnez le(s) paragraphe(s) que vous souhaitez ajuster

Sélectionnez le(s) paragraphe(s) que vous souhaitez ajuster Accédez à la règle: Assurez-vous que la règle est visible en l'activant via Afficher > Afficher la règle

Assurez-vous que la règle est visible en l'activant via > **Ajustez les marqueurs triangulaires bleus sur la règle pour modifier les retraits gauche et droit du paragraphe sélectionné

Cette approche permet de créer des blocs de citations, des sections personnalisées ou une mise en forme unique pour le contenu mis en évidence. Elle garantit que vos marges primaires restent intactes tout en offrant une certaine flexibilité pour des besoins spécifiques.

💡Pro Tip: Si votre document doit être imprimé et relié, paramètrez une marge plus importante sur le côté gauche (ou le côté où il sera relié) pour éviter que le texte ne soit coupé.

4. Utiliser les modules complémentaires de Google Docs pour des ajustements de marge avancés

Vous pouvez utiliser des modules complémentaires tiers disponibles sur le Marché de l'espace de travail Google pour bénéficier d'un contrôle encore plus poussé.

Recherche de modules complémentaires: Allez dans Extensions > Modules complémentaires > Accéder aux modules complémentaires

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-299-1400x253.png Utilisez les modules complémentaires de Google Docs pour des ajustements avancés des marges : Comment ajuster les marges dans Google Docs /$$img/

Installer des outils de mise en forme: Recherchez des plugins qui vous donnent un contrôle plus granulaire sur les marges et la disposition, en fonction de vos besoins (par exemple, il y a Screenplay Formatter pour appliquer les formats de base des scénarios)

Appliquer les fonctionnalités du module complémentaire: Utiliser le module complémentaire pour personnaliser les marges au-delà des options intégrées

Les modules complémentaires sont particulièrement utiles pour les professionnels qui gèrent des dispositions complexes ou des formats de documents non standard.

À faire: Google Docs assiste les mises en page de droite à gauche. Vous pouvez définir des paramètres pour tenir compte d'un flux de texte de droite à gauche lorsque vous travaillez avec des langues telles que l'arabe ou l'hébreu.

5. Créer des modèles personnalisés avec des marges prédéfinies

Création d'un modèle réutilisable Modèle de document Google Docs réutilisable peut vous faire gagner du temps si vous travaillez fréquemment avec des marges spécifiques.

Définissez les paramètres souhaités: Ajustez les marges à l'aide de Page Setup (Installation de la page)

Ajustez les marges à l'aide de (Installation de la page) Sauvegardez comme modèle: Allez dans Fichier > Faire une copie et nommez le document comme votre modèle

Utiliser selon les besoins: Ouvrir le modèle pour des projets futurs afin d'assurer la cohérence entre les documents

Les modèles sont inestimables pour les équipes qui doivent maintenir une image de marque uniforme ou adhérer à des normes organisationnelles.

6. Combiner les bordures de tableau pour obtenir des marges spécifiques à la section

Les tableaux offrent une solution de contournement créative pour le paramètre des marges spécifiques à une section.

Insérez un tableau : Allez dans Insérer > Tableur et choisissez un tableau à cellule unique

Redimensionner le tableau: Ajuster les dimensions pour qu'elles correspondent à la taille de la section souhaitée

Supprimez les paramètres: Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau, allez dans Propriétés du tableau, et réglez la couleur des paramètres sur blanc

Cette méthode est idéale pour les rapports ou les présentations nécessitant une séparation visuelle distincte entre les sections.

Limites de l'utilisation de Google Docs

Bien que Google Docs soit un outil puissant et convivial, vous pouvez rencontrer certaines limites lors de l'ajustement des marges :

Marges uniformes entre les sections: Vous ne pouvez pas paramétrer des marges différentes pour les sections individuelles sans recourir à des solutions de contournement fastidieuses telles que l'utilisation de tableaux ou de documents distincts, contrairement à d'autres outils de gestion de documentslogiciels de collaboration documentaire Pas d'aperçu lors de l'ajustement des marges: Il n'y a pas d'aperçu en direct de l'apparence de votre document lorsque vous utilisez la boîte de dialogue Installation de la page. Cela signifie qu'il vous faudra peut-être plusieurs essais pour obtenir la disposition souhaitée

Vous ne pouvez pas paramétrer des marges différentes pour les sections individuelles sans recourir à des solutions de contournement fastidieuses telles que l'utilisation de tableaux ou de documents distincts, contrairement à d'autres outils de gestion de documentslogiciels de collaboration documentaire Précision limitée avec la règle: La méthode de la règle n'offre pas les possibilités de réglage fin nécessaires pour obtenir des mesures exactes

La méthode de la règle n'offre pas les possibilités de réglage fin nécessaires pour obtenir des mesures exactes Pas d'intégration native: Google Docs ne s'intègre pas de manière native à des outils de gestion des tâches et de productivité plus étendus, ce qui rend la gestion de grandes quantités de documents complexe pour les équipes et les organisations

Google Docs ne s'intègre pas de manière native à des outils de gestion des tâches et de productivité plus étendus, ce qui rend la gestion de grandes quantités de documents complexe pour les équipes et les organisations **Problèmes de compatibilité : les marges définies dans Google Docs peuvent parfois être décalées ou mal alignées lors de l'exportation vers Microsoft Word ou d'autres logiciels de modification de texte, surtout si le document contient des paramètres personnalisés

Créer des pages et des documents avec ClickUp

Si vous utilisez Google Docs pour créer et gérer vos documents, vous avez probablement été confronté à certaines de ses limites, telles que des options de mise en forme restreintes, des difficultés à gérer du contenu spécifique à une section ou des problèmes de compatibilité.

Il est temps de passer à Alternatives à Google Docs comme ClickUp, qui regroupe toutes vos tâches, outils et documents sur une seule plateforme. ClickUp est l'application tout pour le travail qui combine la gestion des projets, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne - le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

L'utilisateur de ClickUp, Mitch Stephens, PMP, responsable du programme technique chez Shipt, témoigne de l'utilité de la plateforme :

_ClickUp est un outil fantastique pour l'assistance à une culture collaborative. Depuis que nous avons adopté ClickUp, nos équipes ont lentement abandonné Google Docs pour la documentation et celle-ci s'est considérablement améliorée

Mitch Stephens, PMP, responsable du programme technique chez Shipt

Un exemple parfait de l'utilité de ClickUp est le suivant Documents ClickUp . Il s'agit d'un système documentaire intégré à ClickUp qui vous permet de créer des documents ou des wikis, de les partager sans effort et de travailler en temps réel avec les membres de votre équipe.

Personnaliser les caractères, les détails des pages et d'autres fonctionnalités de mise en forme dans ClickUp Docs

Voici quelques fonctionnalités clés de cet outil polyvalent :

Construisez des documents adaptés à n'importe quel travail : Créez des documents ou des wikis sur mesure avec des pages imbriquées, des modèles personnalisables et des options de style. Ajoutez des tableaux, des signets, des boutons et des séparateurs pour des documents plus fonctionnels et plus attrayants visuellement

: Créez des documents ou des wikis sur mesure avec des pages imbriquées, des modèles personnalisables et des options de style. Ajoutez des tableaux, des signets, des boutons et des séparateurs pour des documents plus fonctionnels et plus attrayants visuellement De puissantes fonctionnalités de personnalisation : Expérimentez les préférences en matière de police, de taille et d'espacement pour obtenir l'aspect et la convivialité parfaits. Ajoutez une touche personnelle avec des images de couverture et des icônes de page, y compris les emojis les plus populaires

Expérimentez les préférences en matière de police, de taille et d'espacement pour obtenir l'aspect et la convivialité parfaits. Ajoutez une touche personnelle avec des images de couverture et des icônes de page, y compris les emojis les plus populaires Outils de mise en forme avancés: Utilisez des bannières, des titres, des mises en évidence et des blocs de code pour faire ressortir les informations essentielles. Tirez parti des raccourcis clavier et de la fonction Commandes slash pour mettre en forme facilement le texte

Utilisez des bannières, des titres, des mises en évidence et des blocs de code pour faire ressortir les informations essentielles. Tirez parti des raccourcis clavier et de la fonction Commandes slash pour mettre en forme facilement le texte Mode de mise au point pour la productivité: Activer Mode Focus pour éliminer les distractions et vous concentrer sur votre écriture. Cette fonctionnalité est idéale pour les documents longs ou les sessions de travail approfondi

Activer Mode Focus pour éliminer les distractions et vous concentrer sur votre écriture. Cette fonctionnalité est idéale pour les documents longs ou les sessions de travail approfondi La collaboration au service de l'action: Transformez vos idées en actions grâce à la barre d'outils Doc, qui vous permet de créer des tâches ou des sous-tâches directement à partir de votre document. Protégez votre travail avec des paramètres de sécurité et suivez les performances du document à l'aide de statistiques clés

Transformez vos idées en actions grâce à la barre d'outils Doc, qui vous permet de créer des tâches ou des sous-tâches directement à partir de votre document. Protégez votre travail avec des paramètres de sécurité et suivez les performances du document à l'aide de statistiques clés Intégration facile avec Google Drive: ClickUp s'intègre sans effort à Google Drive, ce qui vous permet d'importer, de lier ou d'incorporer vos Google Docs existants pour un flux de travail unifié

Avec ClickUp Docs, mettre en forme votre contenu selon vos choix ne prend que quelques clics, et vous pouvez commencer à utiliser vos documents parfaitement alignés dans votre flux de travail immédiatement.

Cela semble trop beau pour être vrai ? Mais attendez ! Ce n'est pas tout !

Modifiez, résumez, corrigez et générez des éléments d'action avec ClickUp Brain

Si vous êtes à la recherche d'un moyen intuitif et alimenté par l'IA pour créer, organiser et améliorer votre contenu, ClickUp Brain associé à ClickUp Docs, est votre solution ultime.

Bien que Google Docs offre des outils d'IA de base pour la création de documents, il ne dispose pas de fonctionnalités d'IA intégrées comme celles de ClickUp Écrire avec l'IA qui porte votre productivité à un niveau supérieur.

Avec Write with IA, vous pouvez :

Générer du contenu à la demande à l'aide d'invitations personnalisées adaptées à vos besoins. Qu'il s'agisse de rédiger des forfaits de projet, des e-mails ou des modèles de réunion, l'IA vous aide à le faire plus rapidement

à la demande à l'aide d'invitations personnalisées adaptées à vos besoins. Qu'il s'agisse de rédiger des forfaits de projet, des e-mails ou des modèles de réunion, l'IA vous aide à le faire plus rapidement Optimiser le contenu existant en demandant à l'IA de l'affiner, de le développer ou de le rendre plus professionnel

en demandant à l'IA de l'affiner, de le développer ou de le rendre plus professionnel Exploitez les invitations basées sur les rôles avec plus de 100 modèles conçus pour des tâches spécifiques, des rapports commerciaux aux textes marketing

Tirez parti de la puissance de ClickUp Brain et de la polyvalence de ClickUp Docs pour obtenir des documents d'aspect fantastique prêts à l'emploi en quelques secondes !

Aller au-delà de la maîtrise des marges avec ClickUp

L'ajustement des marges dans Google Docs peut sembler un petit détail, mais il est crucial pour créer des documents soignés et professionnels.

Que vous utilisiez l'outil d'installation de page, la règle ou des ajustements spécifiques à une section, la connaissance de ces méthodes permet de s'assurer que votre document a l'aspect que vous souhaitez.

Sans surprise, Google Docs reste incroyablement populaire, grâce à son interface conviviale et à ses fonctionnalités de collaboration en temps réel.

Cependant, si vous recherchez un outil qui va au-delà de la création de documents - un outil qui s'intègre sans effort à la gestion des tâches, à la productivité et même aux outils IA intégrés - ClickUp mérite d'être exploré.

ClickUp Docs offre les mêmes fonctions que Google Docs et améliore votre flux de travail grâce à de puissantes fonctionnalités IA, des outils de collaboration en équipe et une intégration directe avec les tâches et les projets. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui - et n'oubliez pas d'apporter vos Google Docs à la plateforme !