Les 10 meilleurs outils IA pour les travailleurs du savoir

Le rapport CompTIA sur les perspectives du secteur des technologies de l'information pour 2025 met en évidence une tendance frappante : 22 % des entreprises intègrent l'IA de manière agressive, 33 % l'utilisent de manière plus sélective et 45 % explorent encore son potentiel.

Comme le montrent ces chiffres, en matière d'IA, les entreprises passent rapidement de l'expérimentation à la mise en œuvre, changeant fondamentalement la façon dont les travailleurs du savoir atteignent l'efficacité et la précision dans leurs tâches quotidiennes. Ce qui prenait autrefois des heures, voire des jours, peut désormais être achevé en quelques minutes.

Cette évolution a permis d'améliorer la productivité tout en redéfinissant la façon dont les travailleurs du savoir abordent leurs tâches - traitement des données, création de contenu ou prise de décision. Dans ce billet de blog, je partagerai les meilleurs outils IA que mon équipe et moi-même avons testés et la façon dont ils peuvent simplifier votre travail de connaissance au quotidien.

Qui est un travailleur du savoir ?

Un travailleur du savoir est une personne dont le travail principal consiste à manipuler et appliquer des informations. Ils analysent des données, résolvent des problèmes, créent du contenu et prennent des décisions basées sur l'expertise plutôt que sur le travail manuel.

🧠Fun Fact : Peter Drucker a inventé le terme de travailleur du savoir pour la première fois dans les années 1960, et il est devenu encore plus pertinent à mesure que la technologie continue d'évoluer.

Ces professionnels comprennent les gestionnaires de projet, les consultants, les spécialistes du marketing, les ingénieurs et les développeurs de logiciels. Leur travail exige souvent une réflexion critique, de la créativité et de la collaboration.

💡Pro Tip: La connaissance est plus puissante lorsqu'elle est partagée. Les travailleurs du savoir efficaces contribuent activement à la compréhension collective de leur équipe en documentant leur travail, en encadrant leurs collègues et en favorisant une culture de communication ouverte et d'échange d'informations.

Que faut-il rechercher dans les outils d'IA pour les travailleurs du savoir ?

Parce que les travailleurs du savoir comme moi traitent de grandes quantités d'informations, l'IA agit comme un assistant puissant, passant au crible les données pour découvrir des idées plus rapidement que n'importe quel humain pourrait le faire. Dans un monde où la connaissance est un pouvoir, l'IA permet aux travailleurs du savoir de l'utiliser plus intelligemment et plus rapidement.

Lorsque j'ai commencé à utiliser de tels outils d'IA, j'ai été submergé par les options. Certains promettaient de "transformer le travail de la connaissance", tandis que d'autres prétendaient changer la donne Après en avoir testé plusieurs, j'ai élaboré ma propre checklist des fonctionnalités que tout bon outil d'IA générative devrait posséder :

Fonctionnalité polyvalente: Peut-il s'attaquer à des tâches telles que l'analyse de données, la création de contenu ou... ?l'automatisation du flux de travail? Certains outils peuvent être conçus pour des cas d'utilisation spécifiques, mais si votre travail implique plusieurs fonctions, vous aurez besoin d'outils qui peuvent tout faire

Peut-il s'attaquer à des tâches telles que l'analyse de données, la création de contenu ou... ?l'automatisation du flux de travail? Certains outils peuvent être conçus pour des cas d'utilisation spécifiques, mais si votre travail implique plusieurs fonctions, vous aurez besoin d'outils qui peuvent tout faire Actionable insights: Peut-il fournir des recommandations claires au lieu de simplement cracher des données brutes ? Après tout, c'est ce que promet l'IA !

Peut-il fournir des recommandations claires au lieu de simplement cracher des données brutes ? Après tout, c'est ce que promet l'IA ! Fonctionnalités de collaboration: Fait-il l'objet d'une assistance aux efforts de l'équipe avec des documents partagés ou des mises à jour en temps réel ?

Fait-il l'objet d'une assistance aux efforts de l'équipe avec des documents partagés ou des mises à jour en temps réel ? **Facilité d'utilisation : l'interface est-elle intuitive ou allez-vous perdre des heures à la comprendre ?

Évolutivité: S'adaptera-t-il à la croissance de vos projets ou l'équipe devra-t-elle évoluer ?

S'adaptera-t-il à la croissance de vos projets ou l'équipe devra-t-elle évoluer ? **Sécurité : À fait-il protéger les données sensibles par un cryptage et des contrôles d'accès robustes ?

💡Pro Tip: Lors de la sélection d'outils d'IA, donnez la priorité aux considérations éthiques. Assurez-vous que les pratiques de traitement des données de l'outil sont transparentes et conformes aux réglementations en vigueur. Soyez attentif aux biais potentiels des algorithmes de l'IA et à l'impact qu'ils pourraient avoir sur votre travail.

Ces critères vous aideront à sélectionner des outils vraiment utiles tout en éliminant le bruit associé à toutes les offres gadgets du marché.

Les 10 meilleurs outils d'IA pour les travailleurs du savoir

Après avoir expérimenté d'innombrables options, je me suis arrêté sur les meilleurs outils d'IA qui remplissent les critères ci-dessus et font une différence tangible dans mon travail quotidien.

Ces outils ont contribué à simplifier tout dans le monde des affaires, de la gestion de projet à la création de contenu, me permettant, ainsi qu'à d'autres membres de mon équipe, d'accomplir davantage avec moins d'efforts.

1. ClickUp (Meilleur pour la gestion des connaissances par l'IA et la gestion de projet)

Avec des flux de travail personnalisables, une automatisation puissante et une collaboration en temps réel, ClickUp permet aux équipes de travailler plus intelligemment, et non plus difficilement. La plupart des travailleurs du savoir utilisent ClickUp pour tout, de la rédaction et de l'organisation des documents de la base de connaissances à l'automatisation des tâches répétitives.

Rédigez, résumez et restez à jour avec ClickUp Brain et ClickUp Docs

L'une des fonctionnalités qui se démarque est l'assistant de rédaction IA de ClickUp, ClickUp Brain . Il permet de générer rapidement du contenu et d'améliorer la qualité du texte, qu'il s'agisse de rédiger des mémoires de projet, des notes de réunion des e-mails ou des documents de procédure. Il vous aide également à générer automatiquement des rapports de synthèse pour suivre la progression des projets, à convertir en un clic vos messages dans ClickUp Chat en tâches exploitables, et à lancer des idées avec vous pour que vos décisions soient plus équilibrées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-7.gif ClickUp Brain /$$img/

Utilisez ClickUp Brain pour obtenir rapidement des informations sur le projet avant une réunion

Les Teams peuvent utiliser Documents ClickUp pour créer de magnifiques wikis - tout ce qui concerne les personas d'acheteurs ou les manuels d'employés - qui permettent de conserver toutes les informations importantes en un seul endroit.

La fonctionnalité de collaboration en temps réel de Teams permet à plusieurs membres de l'équipe de travailler simultanément sur le même document, ce qui réduit le nombre de révisions et d'allers-retours.

vous pouvez interroger ClickUp Brain en langage naturel sur n'importe quelle information contenue dans les tâches et les documents de votre environnement ClickUp, et il récupérera les bonnes réponses (achevées avec les sources citées !)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Docs-3.gif ClickUp-Docs /$$$img/

Collaborez, créez et organisez du contenu de manière transparente avec ClickUp Docs

ClickUp va également au-delà de la documentation et de la gestion des connaissances.

Dites adieu à votre travail avec ClickUp Automatisations ClickUp Automatisation vous permet de

d'automatiser les tâches récurrentes d'organiser les notes de réunion et de créer des flux de travail conditionnels efficaces qui s'exécutent indépendamment les uns des autres. Vous pouvez automatiser une partie seulement d'un processus (par exemple, changer l'assigné d'une tâche lorsque son statut change) ou l'ensemble du processus (par exemple, remplir automatiquement un modèle d'accueil avec des tâches initiales pertinentes lorsqu'un nouvel employé est embauché). ClickUp apporte une assistance à plusieurs types de cas d'utilisation de l'automatisation tels que les changements de statut, les changements de priorité, etc.

De plus, la fonction de recherche connectée de ClickUp vous permet de trouver n'importe quoi en quelques secondes La fonctionnalité de recherche connectée de ClickUp vous permet de trouver n'importe quoi en quelques secondes, même dans différents projets et documents.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-69.png Automatisations ClickUp /$$img/

Automatisez vos flux de travail à l'aide de commandes en langage naturel ou de simples conditions if-then et gagnez du temps avec ClickUp Automations

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Obtenez des suggestions contextuelles pour les prochaines étapes et des résumés sur vos projets à l'aide de ClickUp Brain et abordez des sujets complexes plus efficacement

Collaborez instantanément grâce à ClickUp Chat, que ce soit pour discuter d'un document, faire un brainstorming sur un projet ou avoir un retour d'information rapide. ClickUp Chat rassemble vos tâches et vos messages sur une seule plateforme afin de réduire les changements de contexte

Centraliser les projets et lesgestion des connaissances en créant des documents riches dans ClickUp Docs

Simplifier la gestion des tâches et des projets grâce aux flux de travail personnalisables de ClickUp, aux dépendances des tâches et aux vues multiples (Liste, Tableau, Calendrier)

Obtenez des informations sur vos propres performances et celles de votre équipe grâce à des outils personnalisables Tableaux de bord ClickUp et des rapports

Limites de ClickUp

Le nombre d'options configurables peut déconcerter les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Tableau (le meilleur pour les aperçus de données pilotés par l'IA)

via Tableau Si vous êtes quelqu'un qui joue avec les données au travail, je recommanderais Tableau pour ses fonctionnalités d'analyse de données intuitives et alimentées par l'IA. Son VizQL (Visual Query Language) transforme vos actions, comme la sélection de données ou la création de diagrammes, en requêtes de base de données. Tableau ne sert pas seulement à créer des visuels impressionnants - c'est une plateforme achevée qui transforme des données complexes en informations claires et exploitables.

Tableau m'a aidé à plonger en profondeur dans nos données d'attribution pour mesurer les performances des différents canaux marketing, à filtrer et explorer les données de manière intuitive, à poser des questions pour mieux les comprendre et à prendre des décisions plus intelligentes en temps réel qui ont fait avancer nos projets.

Les meilleures fonctionnalités de Tableau

Posez des questions en langage clair grâce au traitement du langage naturel (NLP), ce qui facilite l'obtention de réponses sans connaissances spécialisées en matière d'analyse de données

Construisez facilement des modèles prédictifs personnalisés grâce à l'apprentissage automatique d'Einstein Discovery

Explorer des tableaux de bord interactifs qui rendent les insights pilotés par l'IA accessibles et engageants pour tout le monde

Comprendre les causes profondes des changements et des valeurs aberrantes avec Explain Data

les limites de Tableau

Tableau peut représenter un défi pour les nouveaux utilisateurs, en particulier ceux qui ne sont pas familiers avec les outils de visualisation de données

Pour les entreprises ou les équipes de petite taille, le prix de Tableau peut constituer un obstacle

Prix de Tableau

Essai gratuit

Viewer : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Explorer : 42 $/mois par utilisateur

: 42 $/mois par utilisateur Creator : 70 $/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

3. Grammarly (Meilleur pour tous ceux qui produisent du contenu écrit)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-71-1400x1361.png Grammarly /$$img/

via Grammaire En tant qu'éditeur, je suis constamment en train d'écrire et de modifier des contenus - e-mails, rapports, présentations ou articles de blog comme celui-ci. Grammarly s'est avéré être mon assistant IA, rendant l'acte d'écriture moins stressant et révisant mon travail à la recherche de fautes de frappe stupides ou de ponctuation manquante.

Ma fonctionnalité la plus favorite est qu'il ne se contente pas de détecter le plagiat, mais qu'il fournit des citations et des sources pour le contenu signalé, ce qui facilite la recherche et la correction.

Qu'ils rédigent un e-mail rapide ou une proposition détaillée, les travailleurs intellectuels trouvent les suggestions de l'IA de Grammarly extrêmement utiles pour écrire en toute confiance.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Améliore la clarté en resserrant les phrases et en éliminant le jargon, ce qui rend les phrases plus efficaces et plus faciles à comprendre, même lorsqu'il s'agit d'informations complexes

Améliorer le ton en ajustant les suggestions pour s'assurer que la communication est adaptée à n'importe quel public (pour les entreprises et les contextes créatifs)

Éviter le plagiat en détectant les problèmes potentiels d'originalité

Vérifie la cohérence de l'orthographe, de la ponctuation et du style dans tous les documents

Limites de Grammarly

Grammarly assiste principalement l'anglais, ce qui limite son utilité pour les rédacteurs non anglophones ou les équipes multilingues

Les utilisateurs signalent que Grammarly fournit parfois des suggestions contradictoires ou répétitives

Prix de Grammarly

Free illimité (avec des actions d'application limitées)

(avec des actions d'application limitées) Pro : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (7,000+ reviews)

4. Otter.IA (Le meilleur pour les professionnels qui gèrent plusieurs réunions)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-72-1400x815.png Otter.ai /$$$img/

via IA Outils d'IA est un outil parfait pour rester organisé et efficace pendant les réunions. Il vous aide à hiérarchiser les éléments d'action, à partager des notes et même à rechercher les points forts de la réunion, le tout en temps réel. Ce que j'ai aimé dans sa fonctionnalité de collaboration en équipe, c'est qu'elle vous permet de vous concentrer sur la discussion sans vous soucier de prendre des notes.

Il vous permet également de télécharger un vocabulaire et une terminologie personnalisés pour votre domaine et votre org, ce qui améliore la précision de la transcription pour les termes spécifiques à l'industrie ou les mots peu courants.

Otter.IA meilleures fonctionnalités

Automatisez la prise de notes grâce à l'intelligence artificielle, ce qui vous permet de vous engager plus gratuitement dans les discussions et la prise de décision

Effectuez facilement des recherches dans les transcriptions pour trouver des informations essentielles, le tout alimenté par des aperçus pilotés par l'IA qui rendent la récupération rapide et simple

Restez organisé en suivant les éléments d'action et les suivis grâce aux fonctionnalités intelligentes de gestion des réunions assistées par l'IA d'Otter

Limites d'Otter.ai

Otter.IA peut avoir du mal à assurer la précision de la transcription en cas de bruit de fond, d'intervenants multiples ou d'accents

La version gratuite comporte des restrictions sur le nombre de minutes par mois, ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs intensifs

Prix d'Otter.ai

Free Forever pour toujours (jusqu'à 5 environnements de travail membres)

(jusqu'à 5 environnements de travail membres) Pro: $16.99/mois par utilisateur

$16.99/mois par utilisateur Business: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (200+ avis)

4.3/5 (200+ avis) Capterra: 4.5/5 (80+ avis)

5. Evernote (Le meilleur pour les personnes qui aiment organiser et gérer des notes)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-73.png Evernote : Outils d'IA pour les travailleurs du savoir /$$$img/

via Evernote Pour beaucoup, Evernote est depuis des années l'outil de référence pour l'organisation des contenus personnels et liés au travail. J'ai choisi cet outil parce qu'il est plus qu'une simple application de prise de notes : c'est à la fois un hub de productivité puissant et un ordinateur personnel. Il peut également reconnaître et rechercher des notes manuscrites, même à partir d'images ou de documents numérisés.

Vous pouvez accéder rapidement à toutes vos notes, checklists, images et clips web, que ce soit sur votre ordinateur ou votre téléphone, ce qui vous permet de ne jamais manquer une idée ou une échéance importante.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

Tirez parti du nettoyage génératif des notes alimenté par l'IA pour désencombrer les notes instantanément

Retrouvez facilement des notes spécifiques grâce à sa puissante fonction de recherche

Recherchez plus intelligemment grâce à la reconnaissance de texte soutenue par l'IA, en trouvant rapidement des mots-clés ou des phrases spécifiques dans toutes les notes

Organisez vos pensées sans effort en laissant l'IA d'Evernote vous suggérer des étiquettes et des catégories pertinentes en fonction du contenu

Limites d'Evernote

Certains utilisateurs trouvent la tarification d'Evernote déroutante, avec des fonctionnalités réparties sur différents forfaits, ce qui rend difficile le choix de la bonne option

La fonction hors ligne est limitée à moins que les utilisateurs ne soient sur des forfaits premium

Prix d'Evernote

**Free Forever (jusqu'à 50 notes, un carnet de notes et un appareil)

Personnel: $14.99/mois par utilisateur

$14.99/mois par utilisateur Professionnel: $17.99/mois par utilisateur

$17.99/mois par utilisateur Teams: $24.99/mois par utilisateur

Evaluations et critiques d'Evernote

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) TrustRadius: 4.4/5 (8,000+ commentaires)

6. Notion IA (Meilleur pour les entrepreneurs qui gèrent plusieurs tâches)

via Notion IA Quand l'IA au service de la productivité et la création sans effort d'un contenu de haute qualité, Notion IA s'impose comme le meilleur outil dont tout propriétaire d'entreprise a besoin. J'ai observé que Notion IA a considérablement accéléré mon processus de rédaction. Par exemple, lorsque je l'ai intégré directement dans mon environnement de travail Notion, son assistant IA a pu anticiper mes besoins, m'aidant à rédiger, à affiner et à organiser le contenu en un temps record.

P.S. Notion IA est disponible moyennant un coût supplémentaire dans le cadre des forfaits de Notion.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Générer des résumés perspicaces en quelques secondes afin que vous puissiez rapidement saisir les points clés de longs articles ou rapports

Suivez la progression de votre équipe en classant automatiquement les mises à jour de projets et en attribuant des tâches

Visualisez des données complexes en générant des diagrammes et des graphiques instantanés

Obtenez instantanément des idées fraîches et de l'inspiration en développant le contenu à l'aide de l'IA

Organiser les tâches et les projets de manière plus intelligente grâce à des modèles pilotés par l'IA

Limites de Notion IA

Les nouveaux utilisateurs se sentent souvent dépassés par la configuration et la navigation en raison des nombreuses options de personnalisation

L'exportation de contenu dans une forme structurée à partir de Notion peut s'avérer difficile

Prix de Notion

Free Forever pour toujours (jusqu'à 7 jours d'historique des pages)

(jusqu'à 7 jours d'historique des pages) Plus: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (5,900+ reviews)

4.7/5 (5,900+ reviews) Gartner: 4.7/5 (2,400+ reviews)

7. Canva IA (Le meilleur pour un design sans effort et l'inspiration créative)

via IBM IBM Watson Discovery est incroyablement efficace pour fouiller les grands ensembles de données. Contrairement à de nombreux outils d'analyse de données, Watson Discovery intègre plusieurs sources de données, structurées ou non. Que vous passiez au crible des commentaires de clients, des documents d'entreprise ou des ensembles de données complexes, Watson Discovery découvre des tendances et des modèles qui resteraient autrement cachés.

IBM Watson Discovery meilleures fonctionnalités

Automatisation de l'extraction des données en permettant à Watson d'analyser et de traiter rapidement de vastes quantités de données non structurées

Découvrez des informations cachées en utilisant des analyses avancées pilotées par l'IA qui aident à identifier les tendances clés, les sujets et les relations au sein du contenu

Visualiser les résultats grâce à des tableaux de bord intuitifs qui transforment les données complexes en informations digestes et exploitables

IBM Watson Discovery limitations

Nécessite une expertise technique substantielle pour la mise en place et la gestion

Certains utilisateurs signalent des difficultés liées à la précision du traitement du langage naturel dans certains domaines ou pour les langues les moins courantes

Prix d'IBM Watson Discovery

Plus : À partir de 500 $/mois

: À partir de 500 $/mois Enterprise : A partir de 5 000

: A partir de 5 000 Premium : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée IBM Cloud Pak pour cartouche de données : Tarification personnalisée

G2: 4.5/10 (90+ reviews)

4.5/10 (90+ reviews) Capterra: 5.0/5 (Pas assez d'avis)

Choisissez l'outil IA qui vous convient le mieux

Les meilleurs outils IA - qu'il s'agisse de gestion des tâches, de création de contenu ou de simplification de la planification des réunions - font avancer les choses et me donnent l'espace nécessaire pour penser stratégiquement et avancer dans mes objectifs.

Après avoir essayé ma juste part d'outils, j'ai réalisé que ceux qui font vraiment la différence sont ceux qui s'intègrent à votre flux de travail sans compliquer les choses. En tant qu'application tout pour le travail, ClickUp peut centraliser tout votre travail - création et gestion de tâches, collaboration sur des documents, définition et respect d'échéanciers ou simplification des communications d'équipe - dans un espace facile à utiliser. Si vous êtes à la recherche d'un outil offrant des fonctionnalités de gestion des connaissances et de gestion de projet approfondies, ClickUp est le choix idéal. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !