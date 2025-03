Comparaison CRM : 10 meilleurs logiciels CRM en 2025

Votre équipe commerciale est sur le point de fermer une grosse affaire, mais les informations essentielles sur le client sont éparpillées dans des notes, des feuilles de calcul et des e-mails.

C'est une erreur frustrante et coûteuse qu'aucune entreprise ne peut se permettre.

Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) sont conçus pour gérer et optimiser les relations avec vos clients, prospects et autres parties prenantes.

mais lequel conviendra le mieux à votre flux de travail ?

Dans cet article de blog, nous allons explorer les 10 meilleures solutions logicielles de CRM pour vous aider à mettre vos objectifs d'entreprise au premier plan. 🎯

⏰ Résumé en 60 secondes

Découvrez les 10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client :

ClickUp (Le meilleur pour un CRM tout-en-un et la gestion des tâches) Salesforce (Meilleur CRM pour les entreprises) Zoho CRM (Le meilleur pour les petites et moyennes entreprises) HubSpot CRM (Meilleur pour les intégrations et l'expérience utilisateur) Microsoft Dynamics 365 (Le meilleur pour les solutions intégrées d'ERP et de CRM) Pipedrive (Le meilleur pour la gestion des pipelines et l'optimisation des ventes) Freshsales CRM (Meilleure solution pour les informations et l'automatisation basées sur l'IA) Insightly (Meilleur pour des analyses et des rapports faciles à lire) SugarCRM (Meilleur pour les solutions hautement personnalisables) Creatio CRM (Meilleur pour l'automatisation des processus à code bas et la flexibilité)

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de CRM ?

Quand le choix d'un logiciel de gestion de la relation client il est important de se concentrer sur les fonctionnalités qui correspondent aux objectifs de votre entreprise et qui optimisent les opérations.

Examinons quelques facteurs clés à prendre en compte . 💁

Gestion des délais de production: Suivi du temps et de l'attention portée aux clients potentiels, avec des informations en temps réel sur leur comportement

Suivi du temps et de l'attention portée aux clients potentiels, avec des informations en temps réel sur leur comportement Capacités d'intégration: S'intègre à d'autres logiciels d'entreprise tels que les systèmes ERP, les plateformes de marketing et les outils de productivité

S'intègre à d'autres logiciels d'entreprise tels que les systèmes ERP, les plateformes de marketing et les outils de productivité Suivi du temps : Surveille les données commerciales en temps réel et génère des rapports complets pour une prise de décision éclairée

Surveille les données commerciales en temps réel et génère des rapports complets pour une prise de décision éclairée Intelligence artificielle et apprentissage automatique: Incorpore l'IA et le ML pour analyser les données des clients et améliorer les stratégies d'engagement

Incorpore l'IA et le ML pour analyser les données des clients et améliorer les stratégies d'engagement Stockage centralisé des données: Consolide les interactions avec les clients à travers les canaux tels que les sites Web, les médias sociaux et les e-mails pour améliorer la cohérence du service

Votre logiciel CRM doit disposer d'autres fonctionnalités avancées, notamment des options de personnalisation, une assistance multilingue, une gestion des documents et des outils de prévision.

🧠 Fun Fact: The premier système de gestion de la relation client remonte aux années 1980 et s'apparentait davantage à une base de données de gestion des contacts qu'aux outils avancés dont nous disposons aujourd'hui. L'évolution des logiciels de CRM a joué un rôle crucial dans la transformation des entreprises, qui sont passées d'un simple stockage de contacts à de puissantes plateformes de gestion des relations avec les clients, des ventes et du marketing.

Comparaison complète des fonctionnalités des outils de gestion de la relation client

Avant d'aborder les spécificités de chaque outil, examinons les points forts de la comparaison pour vous aider à identifier le meilleur Logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour votre organisation. 👇

Fonctionnalités générales

Explorez les fonctions de base offertes par chaque CRM, des insights alimentés par l'IA aux flux de travail personnalisables, en passant par les capacités des applications mobiles. Ce tableau donne un aperçu des outils qui peuvent rationaliser vos processus de gestion des clients.

logiciel de CRM | Flux de travail personnalisables | Intégration IA | Rapports | Fonctionnalité d'application mobile | Fonctionnalité d'application mobile | Fonctionnalité d'intégration IA | Fonctionnalité d'application mobile | Fonctionnalité d'intégration IA | Fonctionnalité d'application mobile Fonctionnalité d'application mobile Fonctionnalité d'intégration IA **Fonctionnalité d'application mobile

| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- |

| ClickUp_ | Flux de travail hautement personnalisés pour la gestion de projet, le CRM et l'automatisation des tâches | Capacités IA avancées via ClickUp Brain | Tableaux de bord et rapports personnalisés pour une meilleure compréhension des projets | Application mobile pour la gestion des tâches et la collaboration ClickUp_ | Fonctionnalité de l'application mobile

| Salesforce | Flux de travail flexibles avec Flow Builder pour les processus complexes | IA avancée via Einstein pour l'analyse prédictive et le scoring des leads | Outils de rapports complets avec tableaux de bord personnalisés | Application mobile robuste pour la gestion des leads et des activités commerciales | Zoho CRM | | Application mobile conviviale pour la gestion des tâches et la collaboration

| Zoho CRM | Options de flux de travail sur mesure pour les processus de vente complexes | Personnalisation étendue du flux de travail adaptée aux processus de vente | Fonctionnalités de rapports polyvalentes avec tableaux de bord personnalisés | App mobile complète pour la gestion des leads et le suivi des activités commerciales |

| Personnalisation simplifiée du flux de travail pour des automatisations simples | Fonctionnalités IA limitées principalement pour le suivi des e-mails et le scoring des leads | Rapports personnalisés axés sur les indicateurs marketing et les performances commerciales | L'application mobile assiste les fonctions CRM essentielles telles que la gestion des contacts

| Microsoft Dynamics 365_ | Flux de travail hautement adaptables à l'aide de Power Automate pour divers besoins commerciaux | Intégration avancée de l'IA via Azure IA pour des aperçus prédictifs | Outils d'IA complets adaptés à des KPI spécifiques et aux objectifs de l'entreprise | Application mobile riche en fonctionnalités offrant le suivi des ventes et les rapports |

| Pipedrive | Personnalisation modérée axée sur les étapes du pipeline de vente | Fonctionnalités IA de base pour les prévisions de vente et les suggestions d'activités | Rapports visuels mettant en évidence les indicateurs et les performances du pipeline | Application mobile intuitive conçue pour les professionnels de la vente en déplacement |

| Freshsales CRM_ | Options de personnalisation modérées avec des fonctions d'automatisation des tâches commerciales | Fonctions d'IA pour l'évaluation des prospects en fonction de leur niveau d'engagement | Rapports et analyses disponibles mais moins détaillés que les concurrents | L'application mobile permet de gérer et de communiquer avec les prospects en déplacement

| Capacités de personnalisation modérées adaptées aux fonctions de gestion de projet et de CRM | Capacités IA limitées axées sur l'amélioration de l'expérience utilisateur | Tableaux de bord visuels résumant les indicateurs clés liés aux projets et aux activités commerciales | L'application mobile efficace permet de gérer les contacts, les projets et les tâches |

| Des fonctionnalités IA pour l'analyse prédictive améliorant la connaissance des clients | Des options de rapports avancées avec des tableaux de bord personnalisés pour une analyse détaillée | Une application mobile complète donnant accès à toutes les fonctions de base

| Intégration IA pour l'automatisation des processus et l'analyse prédictive | Fonctions de rapports approfondies avec tableaux de bord personnalisables pour une analyse détaillée | Application mobile riche en fonctionnalités permettant la collaboration et la gestion des flux de travail | Fonctions d'automatisation des processus et d'analyse prédictive pour une meilleure compréhension des clients

Comparaison générale des fonctionnalités des outils de gestion de la relation client

Tarification

Il est essentiel de comprendre la structure tarifaire pour sélectionner un outil de gestion de la relation client adapté à votre budget. Voici une ventilation des options gratuites, des prix de départ et des forfaits Entreprise pour chaque plateforme.

Logiciel CRM Version gratuite Prix de départ Plan d'entreprise Plan d'entreprise **Plan d'entreprise Free Forever - 7 $ par mois et par utilisateur - Prix personnalisé Salesforce - Free - $25/mois par utilisateur (facturé annuellement) - $165/mois par utilisateur (facturé annuellement) - $165/mois par utilisateur (facturé annuellement) - $165/mois par utilisateur (facturé annuellement) - $165/mois par utilisateur (facturé annuellement) - Free - $165/mois par utilisateur (facturé annuellement) Zoho CRM - Essai gratuit - 20 $/mois par utilisateur - 50 $/mois par utilisateur HubSpot CRM Free 15$/mois par utilisateur (Sales Hub Starter) 150$/mois par utilisateur (Sales Hub Enterprise) 15$/mois par utilisateur (Sales Hub Starter) 15$/mois par utilisateur (Sales Hub Enterprise) Microsoft Dynamics 365 Non spécifié 65 $/mois par utilisateur 105 $/mois par utilisateur Pipedrive Non spécifié Pipedrive_ Essai gratuit 24 $/mois par utilisateur 129 $/mois par utilisateur 24 $/mois par utilisateur Free - 11 $/mois par utilisateur - 71 $/mois par utilisateur Insightly Non spécifié 29 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) 99 $/mois par utilisateur SugarCRM - Non spécifié - 19 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) - 135 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) - Non spécifié - Non spécifié - 19 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) - Non spécifié - Non spécifié - Non spécifié - Non spécifié - Non spécifié - Non spécifié - Non spécifié - Non spécifié Creatio CRM - Free - $15/mois par utilisateur - $85/mois par utilisateur - Free - $85/mois par utilisateur - $85/mois par utilisateur - $85/mois par utilisateur - $85/mois par utilisateur - $85/mois par utilisateur - $85/mois par utilisateur - $85/mois par utilisateur - $85/mois par utilisateur

Comparaison des prix et des fonctionnalités des outils de CRM

Compatibilité d'intégration

La capacité d'un CRM à s'intégrer de manière transparente à votre pile technologique existante peut faire ou défaire sa facilité d'utilisation. Consultez ce tableau pour voir quels outils prennent en charge des intégrations populaires telles que Google Workspace, Microsoft 365 et Slack.

Logiciel CRM | Google Workspace | Microsoft 365 | Slack | Mailchimp | APIs |

| ------------------------ | -------------------- | ----------------- | --------- | ------------- | -------- |

ClickUp | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | API ouverte | ClickUp Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Open API | Salesforce Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Open API | Zoho CRM Oui | Oui | Oui | Oui | Open API Zoho CRM | Oui | Oui | Oui | Oui | Open API | HubSpot CRM | Oui | Oui | Oui | Open API | HubSpot CRM | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Open API

| HubSpot CRM | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | API ouverte

| Microsoft Dynamics 365 - Limitée - Oui - Oui - Limitée - Open API

| Pipedrive | Oui | Limitée | Oui | Oui | Open API |

| Freshsales CRM | Oui | Limitée | Oui | Limitée | Oui | Open API

| Insightly | Oui | Limitée | Limitée | Limitée | Open API | Insightly | Oui | Limitée | Limitée | Limitée | Open API

| SugarCRM | Limitée | Limitée | Limitée | Limitée | API ouverte

Creatio CRM | Oui | Limitée | Limitée | Limitée | Open API | _Creatio CRM | Oui | Limitée | Limitée | Limitée | Open API

Compatibilité d'intégration Comparaison complète des fonctionnalités des outils de CRM

Evolutivité et assistance

Votre CRM doit évoluer avec votre entreprise. Cette section décrit l'évolutivité de l'équipe, la flexibilité de la plateforme et le type de service client disponible pour garantir que votre CRM puisse répondre à l'évolution de vos besoins.

Logiciel CRM Évolutivité de la taille de l'équipe Niveaux d'évolutivité Disponibilité de l'assistance client Niveau d'évolutivité de l'équipe Niveau d'évolutivité de l'équipe Niveau d'évolutivité de l'équipe Niveau d'évolutivité de l'équipe Niveau d'évolutivité de l'équipe Niveau d'évolutivité de l'équipe **Disponibilité de l'assistance client Assistance ClickUp Petites et grandes entreprises Grande évolutivité avec options personnalisables Assistance 24/7 via le chat et l'e-mail Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Salesforce Petites et grandes entreprises Très grande évolutivité pour toutes les tailles Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 zoho CRM_ Petites et moyennes équipes Grande évolutivité avec différents niveaux Assistance en semaine ; options premium disponibles HubSpot CRM Petites et moyennes équipes HubSpot CRM Petites et moyennes équipes Extensibilité modérée ; convient aux entreprises en croissance Assistance par e-mail et par discussion pendant les heures d'ouverture Microsoft Dynamics 365 Moyennes et grandes entreprises Très grande évolutivité pour les grandes entreprises Assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les forfaits entreprise Pipedrive Petites et moyennes équipes Bonne évolutivité pour les équipes commerciales Assistance par e-mail ; disponibilité limitée du chat Assistance par e-mail et par discussion pendant les heures d'ouverture de l'entreprise Freshsales CRM Équipes de petite à moyenne taille Évolutivité modérée pour les équipes en croissance CRM _Insightly Équipes petites à moyennes Évolutivité modérée ; idéal pour les startups et les petites entreprises Assistance par e-mail ; disponibilité limitée de la fonction de discussion en ligne (chat) assistance par email ; disponibilité limitée du chat SugarCRM Moyennes et grandes entreprises Grande évolutivité avec options de personnalisation Assistance en semaine ; options premium disponibles Creatio CRM Assistance par email ; disponibilité limitée du chat Creatio CRM Moyennes et grandes entreprises Très grande évolutivité ; conçu pour les grandes équipes Assistance 24/7 avec des ressources étendues

Évolutivité et assistance Comparaison complète des fonctionnalités des outils de CRM

Décomposition détaillée des meilleurs outils de CRM

Chaque CRM promet de vous aider à gérer les relations et à stimuler la productivité, mais lequel est le mieux adapté à vos besoins ? Comparons les logiciels de gestion de la relation client en détail et voyons ce qui les différencie.

1. ClickUp (le meilleur pour un CRM tout-en-un et la gestion des tâches)

Le premier sur la liste est ClickUp CRM clickUp CRM est une solution polyvalente qui améliore la productivité et centralise la gestion de la relation client. Elle offre des outils qui permettent de suivre les équipes commerciales, d'automatiser les flux de travail et de gérer les données des clients.

ClickUp Views (en anglais)

Examinez les relations avec les clients en un coup d'œil avec ClickUp Views ClickUp Views vous permet de gérer facilement les pistes, les pipelines de vente, l'engagement des clients et les commandes grâce à plus de 10 vues personnalisées telles que Liste, Tableau et Tableur. Ces options flexibles vous permettent de suivre les comptes et les flux de travail d'une manière adaptée aux besoins de votre équipe.

Tableaux de bord ClickUp

Obtenez des informations en temps réel sur l'engagement des clients grâce aux tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp simplifient la gestion des clients en vous affichant clairement toutes leurs activités. Vous pouvez personnaliser les cartes pour suivre les indicateurs clés tels que les interactions, les taux de conversion et les achèvements de tâches.

Chaque carte est flexible, ce qui vous permet de la redimensionner et de la filtrer pour vous concentrer sur les données les plus importantes.

_ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet et de CRM que j'ai rencontré. Sa polyvalence vous permet de vous attaquer à toutes vos tâches en un seul endroit, sans avoir à souscrire à de nombreux abonnements à d'autres services

Brenna Keenan, directrice du marketing numérique

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-CRM-Template-2.png Modèle de CRM ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-102457750&department=sales-crm&_gl=1*op8x1u*_gcl_aw*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQu2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwUU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Télécharger ce modèle /$$$cta/

La plateforme propose également plus de 1 000 modèles préconstruits, comme le modèle Modèle ClickUp CRM . Ce cadre sert de base à l'établissement de relations avec les prospects et les clients et constitue tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre équipe commerciale.

Il vous aide à :

Qualifier les prospects pour vous assurer que vous vous concentrez sur les bonnes opportunités

Gagner des contrats en rationalisant votre processus de vente

Organiser les informations de contact pour faciliter l'accès et la gestion.

Suivre les affaires et les comptes pour afficher une vue achevée de votre équipe commerciale

ClickUp meilleures fonctionnalités

Intégrations: Intégrez avec plus de 2 600 outils, y compris Google Drive, Outlook, Jira, et bien d'autres, avec Intégrations ClickUp Fonctionnalités de collaboration: Connectez-vous et engagez-vous avec votre équipe et vos clients en temps réel avec ClickUp Discuter et ClickUp Attribuer des commentaires ClickUp limites

Certains nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte en raison du grand nombre de fonctionnalités et d'options de personnalisation

Les options de personnalisation peuvent être trop nombreuses pour les débutants

Tarification de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par utilisateur

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

🧠 Fun Fact: Le terme de gestion de la relation client a été.. inventé en 1995 par Tom Siebel, Jagdish N. Seth et le Gartner Group, déclenchant la transformation de la manière dont les entreprises interagissent avec les clients.

2. Salesforce (Meilleur CRM pour les entreprises)

via Salesforce Salesforce propose une plateforme globale pour aider les entreprises à renforcer leurs relations avec leurs clients et à stimuler la croissance de leurs équipes commerciales. Elle se distingue par sa personnalisation et son évolutivité.

Vous pouvez mettre en œuvre ses fonctionnalités CRM dans votre flux de travail unique grâce à des applications personnalisées, des processus automatisés et des intégrations tierces via la place de marché AppExchange.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Organisez vos données en objets, enregistrements, champs, organisations et applications dans une forme proche d'une feuille de calcul

Automatisez les interactions avec les clients grâce aux Einstein Bots, qui traitent 60 % des demandes, améliorant ainsi les temps de réponse

Tirez parti de CRM Analytics pour obtenir des prédictions alimentées par l'IA et des informations sur les perspectives

Limites de Salesforce

N'offre pas d'options de code couleur pour organiser les leads

Les tableaux de bord manquent de fonctionnalités de personnalisation et de rapports avancés

Tarification de Salesforce

Free

Suite Starter: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Pro Suite: 100 $/mois par utilisateur

100 $/mois par utilisateur Enterprise: $165/mois par utilisateur

$165/mois par utilisateur Unlimited: $330/mois par utilisateur

$330/mois par utilisateur Einstein 1 équipes commerciales: $500/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (2,800+ reviews)

4.5/5 (2,800+ reviews) Capterra: 4.4/5 (18 700+ avis)

💡 Conseil de pro: Développez un processus de suivi personnalisé pour chaque étape de la relation client dans votre CRM. Cela permet d'assurer une communication cohérente et facilite la tâche de votre équipe pour hiérarchiser les besoins de chaque compte.

3. Zoho CRM (le meilleur pour les petites et moyennes entreprises)

via Zoho CRM Zoho CRM offre un large éventail de fonctionnalités pour aider les entreprises à affiner l'engagement des clients et les processus de vente. Son interface épurée assiste les prévisions de vente, la gestion des pipelines et les analyses, ce qui en fait un choix pratique pour les équipes commerciales à distance.

De plus, la plateforme s'intègre à d'autres applications Zoho et à des outils tiers, créant ainsi un écosystème pour les données clients, la gestion des ventes et la communication.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Utilisez PathFinder pour obtenir des informations sur les interactions des clients avec votre marque sur plusieurs canaux et points de contact

Créez des parcours transversaux complexes et définissez différents niveaux de parcours client avec Journey Builder

Assurez le suivi des clients par e-mail, appels téléphoniques, discussion, médias sociaux, et plus encore grâce à sa présence omnicanale

Limites de Zoho CRM

Manque de capacités hors ligne

Le processus de gestion des leads peut être frustrant pour les entreprises B2B ; il vous oblige à mapper le " nom de famille " pour tous les leads, ce qui conduit à des solutions de contournement inefficaces

Prix de Zoho CRM

Standard: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Professionnel: 35$/mois par utilisateur

35$/mois par utilisateur Enterprise: $50/mois par utilisateur

$50/mois par utilisateur Ultimate: $65/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zoho CRM

G2: 4.1/5 (2,600+ reviews)

4.1/5 (2,600+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,800+ reviews)

🔍 Did You Know? La technologie CRM est projetée pour une valeur d'approximativement 128,97 milliards de dollars d'ici 2028 .

4. HubSpot CRM (Meilleur pour les intégrations et l'interface conviviale)

via HubSpot Construit avec la simplicité et l'évolutivité à l'esprit, HubSpot CRM est une solution solide qui intègre les outils de gestion de la relation client, de marketing et de vente dans une plate-forme. Sa vaste bibliothèque de fonctionnalités gratuites telles que le suivi des e-mails, la gestion du contenu et les outils de discussion en direct en font un choix populaire pour améliorer la gestion de la relation client Stratégies CRM pour les petites équipes.

Vous pouvez suivre les prospects et automatiser la prise de contact tout en analysant les performances des campagnes.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Visualisez l'ensemble de votre équipe commerciale sous forme de tableau de bord en temps réel

Utilisez le CRM intelligent alimenté par l'IA pour unifier les données clients, les équipes et les piles technologiques pour une expérience client évolutive

Tirez parti de diversComposants CRM comme la gestion des affaires et des tâches avec suivi des e-mails

Les limites de HubSpot CRM

Manque d'options pour la conception des e-mails, en particulier lorsqu'ils incluent des éléments multimédias

Fonctionnalités de rapports limitées ; les utilisateurs ne peuvent pas suivre le parcours du client et comprendre les échéanciers des évènements marketing à grande échelle

Tarification de HubSpot CRM

Free

Sales Hub Starter: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Sales Hub Professional: 90$/mois par utilisateur

90$/mois par utilisateur Hub commercial Enterprise: 150$/mois par utilisateur

Les évaluations et les avis sur HubSpot CRM

G2: 4.4/5 (12,000+ reviews)

4.4/5 (12,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (4,200+reviews)

5. Microsoft Dynamics 365 (le meilleur pour les solutions ERP et CRM intégrées)

via Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 est un système de gestion de l'information plateforme CRM basée sur le cloud qui intègre le progiciel de gestion intégré (ERP). C'est un bon choix pour les organisations qui cherchent à rationaliser leur gestion des clients et leurs opérations, telles que les processus financiers et de chaîne d'approvisionnement.

Il vous permet de tirer parti de l'infrastructure cloud de Microsoft et de vous intégrer aux outils de l'écosystème. En outre, vous pouvez visualiser les données de manière dynamique en expérimentant différents types de diagrammes et de champs directement dans les tableaux de bord de Microsoft Dynamics 365.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365

Utilisez Microsoft Copilot pour obtenir des informations en temps réel alimentées par l'IA afin de jauger la réponse des clients et de personnaliser les parcours

Connectez et accédez à des données provenant de nombreuses sources pour afficher une vue holistique des activités de l'entreprise

Les limites de Microsoft Dynamics 365

Il est principalement conçu pour les utilisateurs de Microsoft, ce qui le rend moins adaptable pour les équipes utilisant des outils divers

Possibilités de collaboration limitées, avec des rapports de ralentissement lorsque plusieurs utilisateurs modifient simultanément le même document ou la même présentation

Tarification de Microsoft Dynamics 365

Professional: 65 $/mois par utilisateur

65 $/mois par utilisateur Enterprise: $105/mois par utilisateur

$105/mois par utilisateur Premium: 150 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Microsoft Dynamics 365

G2: 3.8/5 (1,500+ reviews)

3.8/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (5,700+ reviews)

🤝 Rappel amical: L'adoption du CRM peut s'essouffler si votre équipe ne sait pas comment l'utiliser. Il est préférable d'investir dans l'onboarding et la formation continue, surtout au début.

6. Pipedrive (le meilleur pour la gestion du pipeline et l'optimisation des ventes)

via Pipedrive Pipedrive est une plateforme CRM axée sur les ventes qui met l'accent sur la gestion du pipeline et le suivi des affaires. Sa disposition visuelle permet aux équipes de voir facilement où en sont les affaires dans le processus commercial et d'identifier les opportunités qui nécessitent une attention particulière. Vous pouvez également organiser votre flux de travail en automatisant les tâches répétitives telles que la définition de rappels ou la génération d'e-mails de suivi.

La fonctionnalité Objectifs permet d'optimiser les flux de travail en identifiant les schémas gagnants, tandis que ses paramètres de définition des objectifs et ses outils de prévision permettent d'améliorer l'affectation des ressources et la planification de la stratégie.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Évitez de rater des suivis avec LeadBooster, Live Chat, Chatbot et des invitations alimentées par l'IA pour vous concentrer sur vos leads

Obtenez des rapports de vente en temps réel et comprenez les tenants et les aboutissants de votre entonnoir de vente grâce aux suggestions de l'IA, à la définition d'objectifs, au suivi des équipes et aux indicateurs de vente avancés

Limites de Pipedrive

Les utilisateurs ne peuvent pas créer de listes de produits pour faire correspondre les leads appropriés, ce qui rend les données désorganisées

Trouver des chiffres de haut niveau, comme le nombre de nouveaux clients, nécessite une installation complexe de filtres et donne souvent des réponses peu fiables

Tarifs de Pipedrive

Essentiel: 24 $/mois par utilisateur

24 $/mois par utilisateur Avancé: 44 $/mois par utilisateur

44 $/mois par utilisateur Professionnel: 64 $/mois par utilisateur

64 $/mois par utilisateur Power: 79 $/mois par utilisateur

79 $/mois par utilisateur Enterprise: $129/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Pipedrive

G2: 4.3/5 (2,100+ reviews)

4.3/5 (2,100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

💡 Conseil de pro: Mettez en place des points de collecte de commentaires des clients dans votre CRM, tels que des sondages automatisés après la fermeture des paramètres d'assistance. Vous obtiendrez ainsi des informations précieuses sur la satisfaction des clients et les points à améliorer.

7. Freshsales CRM (Meilleur pour les insights et l'automatisation pilotés par l'IA)

via Travaux de rafraîchissement Freshsales CRM se concentre sur la fourniture d'outils qui simplifient la gestion des prospects et la communication.

Le système d'évaluation des contacts aide les équipes commerciales à prioriser les prospects, tandis que les fonctionnalités intégrées d'assistance par e-mail et par téléphone facilitent l'engagement avec les clients directement à partir de la plateforme. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de passer par de multiples outils de communication internes et externes.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales CRM

Affichez les interactions avec les clients, y compris les profils sociaux, l'engagement sur le site Web, les points de contact avec les clients, et plus encore, en un seul endroit

Utilisez Freddy, son assistant IA, pour analyser et apprendre à partir des données historiques et des activités des clients pour obtenir des insights

Obtenez des informations exploitables grâce à ses outils d'analyse approfondie, créez des rapports personnalisés et planifiez leur livraison dans votre boîte aux lettres

Freshsales CRM limitations

Manque de fonctionnalités d'automatisation avancées telles que les opérations arithmétiques et les comparaisons de champs relatifs

Le système de gestion des tâches n'offre pas d'aperçu permettant aux managers de suivre les tâches des membres de l'équipe

Prix de Freshsales CRM

Free

Croissance: 11$/mois par utilisateur

11$/mois par utilisateur Pro: 47$/mois par utilisateur

47$/mois par utilisateur Enterprise: 71$/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,200+ reviews)

4.5/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.5/5 (600+ avis)

8. Insightly (Meilleur pour des analyses et des rapports faciles à lire)

via En toute connaissance de cause Insightly combine des outils de relation client avec des fonctionnalités de suivi de projet. Cela en fait une bonne option pour les équipes qui souhaitent gérer les relations avec les clients et les tâches associées dans une seule plateforme.

De plus, il vous aide à briser les silos en rendant les données accessibles à toutes les parties prenantes concernées.

Les meilleures fonctionnalités d'Inightly

Gérez, affectez et acheminez les prospects tout en personnalisant les objets, les champs et les étapes de la gestion de projet

Concevez un service d'assistance client personnalisé avec Insightly Assistance, qui offre des fonctions de gestion des connaissances, de billetterie et de rapports

Créez et suivez vos équipes commerciales, en donnant aux équipes distantes les moyens d'agir grâce à son application mobile de gestion de la relation client

Les limites d'Insightly

Manque d'options de recherche avancée, ce qui peut prêter à confusion

L'intervalle des intégrations peut s'avérer insuffisant pour les entreprises utilisant des outils de niche

Tarification inopportune

Plus: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Professionnel: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Enterprise: $99/mois par utilisateur

Insightly ratings and reviews (évaluations et critiques)

G2: 4.2/5 (900+ avis)

4.2/5 (900+ avis) Capterra: 4/5 (600+ avis)

🔍 Did You Know? Around 82% des organisations s'appuient sur des systèmes de gestion de la relation client (CRM) pour gérer les relations avec les clients et rationaliser les rapports sur les équipes commerciales. Cette adoption met en évidence le rôle essentiel que joue le CRM en aidant les entreprises à suivre leurs performances, à prévoir leurs équipes commerciales et à prendre des décisions fondées sur des données.

9. SugarCRM (le meilleur pour les solutions hautement personnalisables)

via SugarCRM SugarCRM est un logiciel CRM personnalisable personnalisé qui affiche une vue détaillée des interactions et des données relatives aux clients. Il offre des outils robustes pour l'automatisation des ventes, les campagnes marketing et l'assistance client, vous aidant à gérer les relations depuis le premier contact jusqu'à l'assistance après-vente.

Les meilleures fonctionnalités de SugarCRM

Obtenez la visibilité des activités, de l'historique et des dossiers des clients dans un seul écran

Prévoyez les performances commerciales grâce à des prévisions avancées, des analyses en temps réel et des indicateurs en temps réel

Automatisation des performances commerciales grâce aux flux de travail par glisser-déposer et aux Smart Guides

Limites de SugarCRM

Manque de capacités de rapports avancés, comme la possibilité d'ajouter plus d'une série de données aux diagrammes

Le langage de programmation du backend est difficile à apprendre, ce qui rend son utilisation complexe pour les utilisateurs non techniques

Tarification de SugarCRM

Essentials: $$$$a pour un minimum de trois utilisateurs

$$$$a pour un minimum de trois utilisateurs Standard: $$$$a pour un minimum de 10 utilisateurs

$$$$a pour un minimum de 10 utilisateurs Avancé: $85/mois pour un minimum de 10 utilisateurs

$85/mois pour un minimum de 10 utilisateurs Premium: $135/mois pour un minimum de 10 utilisateurs

Évaluations et critiques de SugarCRM

G2: 3.8/5 (700+ commentaires)

3.8/5 (700+ commentaires) Capterra: 3.8/5 (400+ avis)

💡 Conseil de pro: Mettez régulièrement à jour les critères de segmentation de votre CRM pour vous adapter aux changements de comportement des clients ou aux conditions du marché. Ainsi, votre ciblage reste efficace et pertinent à mesure que les besoins des clients évoluent.

10. Creatio CRM (Meilleur pour l'automatisation des processus à code bas et la flexibilité)

via Creatio CRM Creatio CRM est une plateforme axée sur les processus qui met l'accent sur l'automatisation du parcours client de bout en bout et sur la personnalisation sans code. Elle combine les outils de vente, de marketing et de service dans une base de données partagée, vous permettant de gérer chaque étape du parcours client.

Elle vous aide à concevoir et à automatiser les flux de travail sans expertise technique approfondie. Vous bénéficiez également d'un affichage client à 360 degrés avec une visibilité sur les profils clients, l'historique et les insights pilotés par l'IA.

Creatio CRM meilleures fonctionnalités

Alignez vos équipes commerciales, marketing et de service avec son processus du lead au client récurrent dans une base de données à source unique

Analyser et suivre les équipes commerciales par étapes, les meilleurs représentants, le taux de victoire/perte, et plus encore, afin d'identifier les domaines d'amélioration

Améliorer le service client, les temps de réponse, les scores CSAT (satisfaction client), NPS (net promoter score) et CES (customer effort score)

Limites de Creatio CRM

Vous ne pouvez pas télécharger des contacts de prospects individuels à partir d'un téléphone ou d'Outlook sans une synchronisation complète

Tarifs de Creatio CRM

Équipe commerciale: 15 $/mois par utilisateur

15 $/mois par utilisateur Croissance: 25$/mois par utilisateur

25$/mois par utilisateur Enterprise: $55/mois par utilisateur

$55/mois par utilisateur Unlimited: $85/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (200+ avis)

4.7/5 (200+ avis) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

🔍 Le saviez-vous ? Les prévisions et la connaissance du pipeline sont aujourd'hui les principales priorités des entreprises en matière de gestion de la relation client (CRM) 43% des dirigeants soulignent leur importance. Fermé, 41% donnent la priorité aux données d'intention et au lead scoring pour identifier et cibler les bonnes opportunités.

Construisez des flux de travail CRM plus solides avec ClickUp

Chaque logiciel couvert dans ce comparatif CRM a des points forts, de l'analyse à la gestion des leads en passant par les outils d'engagement client.

Si vous ne savez toujours pas où vous en êtes, voici un conseil : choisissez une solution CRM qui répond à vos besoins actuels et qui évolue avec votre entreprise au fur et à mesure qu'elle se développe. Elle doit s'adapter au flux de travail de votre équipe et s'intégrer à vos processus existants.

C'est là que ClickUp surpasse les autres outils.

Conçu pour les équipes qui recherchent flexibilité et contrôle, ClickUp CRM s'intègre parfaitement à ses puissants outils de gestion de projet. Qu'il s'agisse de suivre les pistes avec les tableaux de bord ClickUp ou de gérer les pipelines de vente avec Views, il vous permet de créer un système adapté aux objectifs de votre équipe. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅