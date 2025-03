Motion Vs. Calendly : Quel est le meilleur outil de planification ?

La planification d'une réunion ressemble souvent à un jeu d'étiquettes frustrant. Imaginez que vous souhaitiez organiser une réunion avec un client potentiel. Il vous propose un créneau, mais vous avez déjà une réunion avec un autre client à cette heure-là. Vous proposez un autre créneau, mais il n'est pas disponible. Les allers-retours s'éternisent et, lorsque vous trouvez un créneau mutuellement disponible, deux semaines plus tard, le client potentiel n'est plus là.

Heureusement, les applications de calendrier IA comme Motion et Calendly peuvent vous aider à éviter ce genre de situation. Calendly met à la disposition des visiteurs de son site web un formulaire qui leur permet de planifier des réunions sur la base de créneaux horaires mutuellement disponibles. Parallèlement, le calendrier de Motion veille à ce que chaque tâche et chaque réunion s'intègrent parfaitement dans votre journée.

Mais quel outil est idéal pour la planification ? Explorons Motion vs. Calendly en détail pour vous aider à faire le meilleur choix.

Qu'est-ce que Motion ?

Motion est un outil de gestion de projet et de Calendrier doté de fonctionnalités de planification IA intégrées. Il planifie automatiquement vos tâches, réunions et évènements importants dans votre calendrier en fonction de vos préférences, organisant ainsi votre journée sans effort. Qu'il s'agisse de s'attaquer à des échéances ou d'équilibrer des réunions, l'automatisation de Motion consacre du temps à chaque tâche et réunion, tout en gardant une certaine marge de manœuvre.

Fonctionnalités du mouvement

Fonctionnalités du mouvement

Motion intègre la planification, la gestion des tâches et la collaboration pilotées par l'IA dans une seule et même plateforme transparente, éliminant ainsi la planification manuelle. Explorons ses meilleures fonctionnalités.

Fonctionnalité n° 1 : assistant de réunion IA

Vous faites bloquer manuellement votre calendrier pour éviter les réunions à des heures indues ? L'assistant de réunion IA de Motion prend le relais. Il affiche vos créneaux de réunion préférés dans votre Calendrier afin que les gens puissent programmer des réunions uniquement pendant cette période.

Vous pouvez même définir des limites de réunions quotidiennes. Une fois la limite atteinte, plus aucune réunion ne peut être réservée sur votre calendrier, créant ainsi un équilibre sain entre le travail et les réunions.

Motion vous aide également à créer une page pour les prises de rendez-vous. Vous pouvez facilement partager le lien de prise de rendez-vous pour permettre à d'autres personnes de réserver une réunion avec vous. La fonctionnalité la plus remarquable de Motion est la création d'e-mails personnalisés pour partager vos disponibilités. Il ajoute vos créneaux horaires préférés dans l'e-mail et les invités peuvent cliquer sur n'importe quel créneau pour réserver une réunion.

Fonctionnalité n°2 : calendrier piloté par l'IA

Calendrier intelligent de Motion planifie automatiquement votre journée. Il analyse vos heures de travail préférées, vos tâches hebdomadaires et vos réunions et élabore un calendrier personnalisé pour que vous n'ayez pas à vous soucier de savoir sur quelle tâche ou quelle réunion vous devez vous concentrer, quel que soit le jour.

L'application Calendrier IA ajuste aussi dynamiquement votre journée en fonction des priorités. Par exemple, si une réunion urgente est programmée, il ajuste vos tâches et autres réunions pour la journée. Vous recevez même des notifications lorsque vos tâches ou réunions dépassent vos heures de travail, ce qui réduit le risque d'épuisement professionnel.

Fonctionnalité n° 3 : Gestion de projet intelligente

Motion rationalise la planification des projets en intégrant les tâches directement dans les calendriers de votre équipe. Il crée des plannings personnalisés pour chaque membre de l'équipe en fonction de ses capacités et de ses échéances. Ainsi, vos projets se déroulent efficacement sans microgestion.

Il hiérarchise également les tâches en fonction des exigences du projet et ajoute d'abord les tâches urgentes à votre calendrier, ce qui permet de s'assurer que tout est achevé à temps, rendant ainsi votre flux de travail plus fluide et plus efficace.

Prix de Motion

Individuel : 34 $/mois par utilisateur

: 34 $/mois par utilisateur Business Standard : 20 $/mois par utilisateur (pour les équipes de moins de 20 utilisateurs)

: 20 $/mois par utilisateur (pour les équipes de moins de 20 utilisateurs) Business Pro : Tarification personnalisée (pour les équipes de 20 utilisateurs ou plus)

Qu'est-ce que Calendly ?

Calendly est un outil de planification convivial qui synchronise vos calendriers personnels et de travail (jusqu'à six) pour afficher vos disponibilités en temps réel. Vous pouvez créer des pages de réservation hautement personnalisables et les intégrer à votre site web ou partager le lien par e-mail. Les invités peuvent afficher vos plages horaires disponibles et réserver une réunion instantanément.

Les fonctionnalités de Calendly

Les fonctionnalités de Calendly

Calendly simplifie le processus de planification pour les individus comme pour les équipes. Des liens de réunion personnalisables aux formulaires d'acheminement pour les prospects de grande valeur, ses fonctionnalités utiles sont conçues pour faire gagner du temps et stimuler la productivité.

Fonctionnalité n° 1 : Liens de planification personnalisables

Avec Calendly, vous pouvez facilement créer une page de réservation de réunion hautement personnalisée en utilisant des modèles pour différents types d'évènements, comme des démonstrations de produits ou des sessions d'onboarding pour les clients. Une fois que quelqu'un a réservé une réunion, Calendly s'occupe du reste. Il envoie une confirmation à vous et à l'invité, avec le lien de la réunion et d'autres détails pertinents.

Le plus intéressant, c'est que Calendly vous permet même de suivre l'évolution des réunions ! Vous obtiendrez des informations telles que la durée moyenne des réunions, les types de réunions les plus courants et le nombre de réunions annulées ou reprogrammées. Attention, cette fonctionnalité n'est disponible que dans la version payante.

Fonctionnalité n°2 : Planification d'équipe

Pour les entreprises, Calendly propose la planification en temps réel, les réunions de groupe et la disponibilité collective pour coordonner efficacement les horaires des équipes. Il garantit que la bonne personne ou la bonne équipe est disponible au bon moment, même pour des réunions en ligne .

Calendly propose également un formulaire de routage qui permet de connecter les invités au membre de l'équipe approprié. Par exemple, si votre entreprise reçoit des demandes à la fois pour les ventes et l'assistance, le formulaire peut diriger les requêtes commerciales vers vous et envoyer les problèmes liés à l'assistance directement à votre équipe d'assistance client. Pas besoin de jongler manuellement !

Fonctionnalité n° 3 : Rappels et abonnements automatisés

Calendly réduit les absences grâce à des rappels automatisés par e-mail et par texte. Il envoie des messages de suivi pour maintenir le flux de la discussion, ce qui vous fait gagner du temps.

De plus, il s'intègre de manière transparente à des plateformes populaires telles que Google Agenda, Outlook, Zoom et Salesforce. Vous pouvez même utiliser l'automatisation des flux de travail pour déclencher des actions telles que l'envoi de sondages avant les réunions ou la synchronisation des évènements directement avec votre CRM.

Prix de Calendly

Free Forever : Programmation de base pour les particuliers avec des limites de fonctionnalités

: Programmation de base pour les particuliers avec des limites de fonctionnalités Standard : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Teams : 20$/mois par utilisateur

: 20$/mois par utilisateur Enterprise : A partir de $15K/an

Motion vs. Calendly : Fonctionnalités comparées

Motion et Calendly sont toutes deux des applications de planification polyvalentes, mais elles répondent à des besoins légèrement différents. Alors que Motion excelle à combiner la planification avec la gestion des tâches pilotée par l'IA, Calendly brille par sa simplicité et ses puissantes fonctionnalités de coordination des réunions.

Voici un tableau pratique pour résumer les fonctionnalités clés de Motion et de Calendly :

Fonctionnalité Motion Calendly Motion Calendly Motion Calendly Calendly Calendly Calendly Calendly Calendly Teams - Gestion des événements - Liens de réservation personnalisables alimentés par l'IA, disponibilité en temps réel - Liens de réservation personnalisés pour différents types d'événements, flux de travail personnalisés, calendriers d'équipe - Gestion des tâches - Gestion puissante des tâches - Gestion puissante des tâches - Gestionnaire de tâches - Gestionnaire de tâches - Gestionnaire de tâches - Gestionnaire de tâches - Gestionnaire de tâches - Gestionnaire de tâches - Gestionnaire de tâches - Gestionnaire de tâches - Gestionnaire de tâches - Gestionnaire de tâches - Gestionnaire de tâches Gestion des tâches - Gestionnaire de tâches puissant avec priorisation - Gestion de tâches limitée Intégration du Calendrier Calendrier unifié pour les tâches, les réunions et les échéances Se synchronise avec les calendriers externes Outils de collaboration Outils de collaboration Discussion en cours de tâche, commentaires, plans de projet partagés Fonctionnalités de collaboration limitées Gestion de projet Automatisation de la planification des projets et de la programmation des tâches Non conçu pour la gestion de projet Intégrations S'intègre avec divers outils tels que Slack, Zoom, Google Agenda, et plus encore S'intègre avec les CRM, les outils de vidéo conférence, et d'autres applications Interface utilisateur - Avancée, riche en fonctionnalités, mais la courbe d'apprentissage peut être plus prononcée Version Free : Non, Oui, Oui, Oui, Oui, Oui, Oui, Oui Business : Individuel: $34/mois pour un utilisateur Entreprise Standard : business Standard : 20$/mois par utilisateur Business Pro : Free Forever: Planification de base pour les particuliers avec des fonctionnalités limitées. Standard : 12$/mois par utilisateurTeams : 20$/mois par utilisateurEnterprise : A partir de $15K/an Business : Le meilleur pour les professionnels et les équipes qui ont besoin d'un calendrier unifié et d'un outil de productivité. Les particuliers, les petites entreprises et les équipes commerciales qui se concentrent sur la coordination des réunions sont les bienvenus

Comparons maintenant leurs fonctionnalités les plus puissantes en profondeur.

Fonctionnalité #1 : Planification assistée par IA

Motion et Calendly exploitent l'IA pour optimiser la planification, mais leurs approches et leurs cas d'utilisation diffèrent considérablement.

Motion

Motion utilise des algorithmes avancés pour analyser votre calendrier, vos tâches et vos préférences afin de suggérer des heures de réunion optimales. Il prend en compte les différences de fuseau horaire, la durée de la réunion et la disponibilité de chacun pour minimiser les conflits de planification.

Si les priorités changent ou si une réunion dépasse le temps imparti, l'IA de Motion s'adapte en réorganisant votre journée en temps réel. Les tâches sont automatiquement reprogrammées sans intervention manuelle, ce qui permet de ne rien oublier.

Motion ne se contente pas d'allouer de l'espace pour les réunions ; il réserve du temps de concentration aux tâches, ce qui vous permet d'achever le travail de première priorité.

Calendly

Calendly se concentre sur la rationalisation de la coordination des réunions grâce à des liens de planification personnalisables et des flux de travail automatisés, ce qui le rend parfait pour les équipes commerciales, les recruteurs et les rôles en contact avec les clients.

Son lien de réservation alimenté par l'IA suggère des heures de réunion optimales en fonction de votre disponibilité et de vos préférences, évitant ainsi le surbooking et les réunions consécutives.

Si Calendly ne propose pas de gestion avancée des tâches comme Motion, ses flux de travail alimentés par l'IA simplifient les besoins de base en matière de planification, comme l'envoi de rappels et d'abonnements personnalisés.

Vainqueur : Motion prend la tête avec sa planification intelligente en temps réel, même si Calendly excelle dans la coordination pure des réunions.

Fonctionnalité #2 : Planification des tâches

Motion et Calendly proposent tous deux des fonctionnalités de gestion des tâches, mais elles diffèrent par leur intervalle, leur orientation et leurs fonctions.

Motion

Le gestionnaire de tâches piloté par l'IA de Motion organise les tâches et les intègre à votre calendrier, en veillant à ce qu'elles soient achevées dans les délais impartis.

Pour les projets collaboratifs, Motion affecte les tâches aux calendriers individuels au sein d'une équipe afin que chacun sache sur quoi travailler et quand. Cela permet de réduire les erreurs de communication et de stimuler la responsabilisation.

Calendly

Bien que Calendly se concentre principalement sur la planification, il fait quelques fonctionnalités de base de gestion des tâches, comme l'automatisation des e-mails de suivi après une réunion. Calendly aussiintégrations avec des outils de gestion de projet tels que ClickUp, ce qui vous permet d'assigner des tâches ou de mettre en place des rappels pour les actions découlant des réunions. Bien que ces tâches ne soient pas gérées directement dans Calendly, l'intégration sert de pont entre les réunions et la gestion des tâches.

Gagnant🏆 : Motion pour ses fonctionnalités robustes et transparentes de planification des tâches.

Fonctionnalité #3 : Planification des équipes

Une collaboration efficace est la clé de la réussite des projets d'équipe et de la gestion des plannings de groupe. Motion et Calendly proposent tous deux des fonctionnalités conçues pour améliorer la collaboration.

Motion

Motion est un outil de collaboration conçu pour les équipes dont les délais sont serrés. Il crée des plannings personnalisés pour chaque membre de l'équipe en fonction des tâches et des disponibilités. Grâce aux mises à jour en temps réel et aux calendriers partagés, les équipes peuvent rester alignées et efficaces, même lorsqu'elles sont confrontées à des changements inattendus.

Calendly

La fonctionnalité de planification d'équipe de Calendly simplifie la planification de groupe en permettant aux participants de sélectionner les heures disponibles. Elle envoie également des rappels automatiques pour garantir une participation en temps voulu.

🏆 Gagnant : Calendly pour la planification de groupe et l'envoi de rappels automatiques.

Motion Vs. Calendly sur Reddit

Pour vous apporter des informations plus approfondies sur Motion et Calendly à partir de véritables avis d'utilisateurs, nous nous sommes tournés vers Reddit. Voici ce que nous avons appris ! Un utilisateur de Reddit , apprécie le mouvement pour ses excellentes options de planification et ses fonctionnalités IA :

J'utilise Motion depuis près de 6 mois maintenant et je dois dire qu'il m'a permis de faire une percée Ce n'est pas donné et je grimace encore un peu tous les mois lorsque les frais s'accumulent, mais je peux dire sans hésiter qu'il a augmenté ma productivité et fourni à ma routine quotidienne la structure qui lui manquait cruellement.

De même, certains utilisateurs de Reddit faire l'éloge de Calendly pour sa fonction de planification simple, en particulier pour les professionnels en contact avec les clients.

Je l'utilise et je l'adore. Calendly permet aux gens de programmer très facilement du temps sur mon calendrier pour différents blocs de temps (15 minutes, 30 minutes, 1 heure, etc.) et vous pouvez intégrer Zoom de manière à ce qu'il inclue un lien de conférence lors de la réservation.

Parce qu'ils répondent à des cas d'utilisation légèrement différents, une comparaison tête-à-tête n'est peut-être pas la meilleure façon de les évaluer. À faire le choix ?

Réunion ClickUp - La meilleure alternative à Motion vs. Calendly

Notre verdict final dans l'affrontement Motion vs Calendly : Si vous voulez un outil de planification et de gestion des tâches, optez pour Motion : il travaille mieux pour la collaboration en équipe. Vous recherchez uniquement un outil de planification de réunions ? Choisissez Calendly.

Mais il y a un hic : Motion a un prix élevé pour la planification et manque de fonctionnalités avancées de gestion des tâches, comme l'ajout de tâches récurrentes.

La solution ultime ? Nous suggérons ClickUp , l'application tout pour le travail. C'est la meilleure alternative à Motion et Calendly, qui prend en charge la gestion des réunions et des tâches sous un même toit et offre des outils de communication supplémentaires pour maintenir vos projets et votre productivité sur la bonne voie.

Vous souhaitez programmer des tâches et des évènements, obtenir des rappels, forfaiter votre journée et suivre la progression de vos projets ? Avec ClickUp, tout est possible dans une seule plateforme.

ClickUp's One-Up #1 : Planifiez votre journée en toute transparence avec ClickUp Calendrier Affichage du Calendrier de ClickUp centralise toutes vos tâches, évènements et échéances dans un espace intuitif.

Grâce à sa fonction de glisser-déposer, vous pouvez facilement planifier des tâches et des réunions, visualiser l'échéancier de vos projets et synchroniser tous vos calendriers pour éviter les conflits.

Restez organisé grâce à un code couleur pour les tâches et les évènements, qui permet de distinguer facilement les catégories, les équipes ou les priorités d'un seul coup d'œil.

gardez une longueur d'avance sur votre calendrier grâce à l'affichage du Calendrier de ClickUp - personnalisez, organisez et maîtrisez votre journée d'un seul coup d'œil_

Vous pouvez même utiliser des filtres avancés pour vous concentrer sur les évènements ou les tâches critiques, en éliminant le désordre inutile et en gardant tout le monde aligné. Paramètres Des rappels dans ClickUp pour les tâches et évènements critiques afin de vous assurer de ne jamais manquer une échéance.

Comme Calendly, ClickUp vous permet de partager votre calendrier avec n'importe qui. Il vous suffit de paramétrer les permissions de partage, de copier le lien et le tour est joué !

Nous utilisons ClickUp quotidiennement pour servir de toile de fond à l'organisation de toutes les réunions de projet avec les clients, des réunions internes de planification du projet, des réunions internes sur la progression du projet et des sessions de planification des ressources. Nous l'utilisons également pour favoriser la propriété des tâches avec les clients finaux, ce qui permet de clarifier les responsabilités.

Andrew Houghton, chef de produit senior chez Aptean

ClickUp's One-Up #2 : Planifier intelligemment avec des modèles

ClickUp fait de la planification un jeu d'enfant grâce à ses modèles conviviaux Modèle de calendrier ClickUp . Tout comme Motion, il combine de manière transparente vos tâches et évènements dans un seul et même affichage, vous offrant ainsi clarté et contrôle sur votre emploi du temps.

Que vous gériez des échéances, des réunions ou des validations personnelles, ce modèle fournit une un aperçu clair de votre journée, de votre semaine, de votre ou du mois, ce qui facilite la planification. De plus, grâce à l'intégration d'outils populaires tels que Google Agenda, Outlook et Zoom, il rationalise votre flux de travail en veillant à ce que tous vos emplois du temps soient synchronisés.

Et le meilleur ? Le modèle est entièrement personnalisable pour s'adapter à votre flux de travail unique et à vos préférences. Gagnez encore plus de temps en créant des modèles réutilisables pour les projets et les tâches récurrents, ce qui en fait un outil essentiel pour une planification et une organisation efficaces. C'est le meilleur calendrier de gestion de projet que vous puissiez demander !

ClickUp's One-Up #3 : Améliorer la planification et la collaboration avec ClickUp Tasks ClickUp Tâches redéfinit la gestion des tâches en allant au-delà des listes de choses à faire de base, en offrant des fonctionnalités solides qui rationalisent la planification,

améliorer la productivité et promouvoir la collaboration.

Vous pouvez créer des tâches avec des descriptions détaillées, des dates d'échéance et des statuts personnalisés en fonction de vos processus. Assignez des tâches à des individus ou à plusieurs assignés, ajoutez des @mentions et des mentions pour le contexte, et joignez les pièces pertinentes directement dans les tâches, ce qui élimine les fils d'e-mails interminables.

transformez le chaos en clarté avec ClickUp Tasks - priorisez, automatisez et collaborez comme jamais auparavant_

Dans ClickUp, les tâches peuvent être divisées en sous-tâches pour un meilleur suivi. Vous pouvez tout organiser, des projets complexes aux forfaits journaliers à l'aide de priorités, de relations de dépendance et de champs personnalisés qui enregistrent les détails clés de chaque tâche. Obtenez un aperçu de vos tâches grâce aux vues Liste, Tableau ou Calendrier, et utilisez la fonction Automatisations ClickUp pour réduire le travail répétitif, comme l'attribution de tâches ou le paramètre des dates d'échéance.

Enfin, en liant les tâches à des objectifs globaux de Objectifs dans ClickUp vous pouvez combler le fossé entre vos efforts quotidiens et votre vision à long terme, ce qui vous permet de rester concentré et aligné.

Autres fonctionnalités ClickUp pour améliorer votre flux de travail

Améliorez la planification et la gestion des tâches avec ClickUp Brain ClickUp Brain améliore la productivité en

la gestion et la planification des tâches grâce à ses fonctionnalités alimentées par l'IA. Il agit comme votre assistant exécutif pour rationaliser les flux de travail individuels et améliorer la collaboration au sein de l'équipe.

accélérez vos tâches et améliorez votre productivité avec ClickUp Brain. Récupérez des informations instantanément, créez des documents en quelques secondes et obtenez des mises à jour sur la progression de vos travaux sans avoir à faire des allers-retours incessants

Avec ClickUp Brain, vous pouvez rédiger, résumer et affiner les détails d'une tâche instantanément, en gagnant du temps sur les mises à jour manuelles. ClickUp Brain automatise les tâches répétitives, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur un travail plus important. Il peut passer les tâches au crible et fournir une liste hiérarchisée des tâches à effectuer, afin de s'assurer que les tâches importantes ne sont pas négligées.

ClickUp Brain : comment rédiger un résumé de réunion

L'IA peut également générer des résumés et des mises à jour de projets en temps réel sans que vous ayez besoin d'ouvrir chaque tâche. Elle répond aux questions sur vos projets ou tâches de manière contextuelle, réduisant ainsi les recherches manuelles. Le résultat, c'est que vous pouvez économiser jusqu'à 60 % de votre temps de comprendre rapidement le statut des projets et de prendre des décisions en connaissance de cause.

Ce qui distingue ClickUp Brain, c'est sa capacité à analyser votre charge de travail et à suggérer des optimisations, vous aidant ainsi à identifier les goulets d'étranglement et à améliorer votre productivité.

Maîtrisez la gestion de projet avec ClickUp La gestion de projet avec ClickUp permet aux équipes de rester sur la bonne voie, de s'organiser et de se concentrer. Elle vous permet de gérer tout, des tâches personnelles aux grands projets complexes et interfonctionnels, en une seule plateforme.

maîtrisez chaque projet avec les solutions de gestion de projet de ClickUp

Vous pouvez décomposer les projets en tâches gérables, les assigner aux membres de l'équipe et fixer des paramètres. Plus de 15 affichages personnalisés de ClickUp comme Liste, Tableau, et Gantt garantissent que chaque projet est suivi de la manière qui convient le mieux à votre équipe.

En outre, vous pouvez utiliser des outils de rapports robustes tels que Tableaux de bord ClickUp pour un suivi du temps et des informations en temps réel, vous aidant à prendre des décisions basées sur des données afin d'accélérer la réussite de votre projet.

ClickUp propose également une variété de modèles pour simplifier votre emploi du temps quotidien et celui de votre équipe. Par exemple, le modèle Modèle de planning quotidien ClickUp vous permet d'organiser vos tâches, de fixer des priorités et de rester concentré tout au long de la journée.

Si vous gérez les horaires d'une équipe, l'outil Modèle d'emploi du temps des employés ClickUp vous permet d'attribuer facilement des postes et de suivre les disponibilités, assurant ainsi une coordination sans faille au sein de votre équipe.

Ces modèles permettent de gagner du temps sur les tâches répétitives et d'améliorer l'efficacité, ce qui facilite l'organisation et le suivi.

Essayez ClickUp : La solution parfaite au débat entre Motion et Calendly

Calendly planifie les réunions. Motion associe la planification des réunions à la gestion des tâches.

Mais ClickUp ? C'est une solution à part. Conçu pour révolutionner votre façon de travailler, ClickUp offre une flexibilité inégalée pour gérer les tâches, forfaiter les projets et planifier votre temps, le tout sur une plateforme unique et puissante.

Grâce à ses outils de planification alimentés par l'IA, ClickUp va au-delà de la gestion des tâches ; il prédit les priorités, optimise votre emploi du temps et automatise les flux de travail pour vous faire gagner des heures. Intégrez en toute transparence ClickUp dans vos favoris, suivez la progression en temps réel et donnez à votre équipe les moyens de collaborer sans effort. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et découvrez pourquoi ClickUp est la solution de productivité la plus intelligente, la plus rapide et la plus complète.