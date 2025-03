Les meilleures agences de marketing de Los Angeles pour dynamiser votre marketing en 2025

À faites-vous qu'il y a plus der 30 000 agences de marketing aux États-Unis. ?

Los Angeles, en particulier, en accueille d'incroyables, équipées de technologies de pointe pour faire passer votre marque au niveau supérieur.

Si vous êtes à la recherche de l'agence parfaite basée à Los Angeles pour transformer votre marque, nous avons fait le travail pour vous et rassemblé 30 des meilleures agences de marketing à Los Angeles.

Si vous sautez cette liste, vous risquez de ne pas trouver l'agence qui répondra à vos besoins. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour niveler vos efforts de marketing ! 🤝

⏰ Résumé en 60 secondes

Découvrez le meilleur de LA: Explorez 30 agences de marketing de Los Angeles les mieux notées mêlant créativité, technologie et stratégie pour transformer votre marque

Les agences de Los Angeles excellent dans les campagnes hyper-ciblées, les croisements de marketing de divertissement et les partenariats avec les influenceurs

La conception mobile d'abord, la personnalisation pilotée par l'IA et le commerce social redessinent le paysage du marketing

Gestion de projet rationalisée avec ClickUp: Gérer les campagnes publicitaires de manière transparente avec des outils de brainstorming, de suivi et d'alignement des équipes, garantissant ainsi la réussite du marketing

Gérer les campagnes publicitaires de manière transparente avec des outils de brainstorming, de suivi et d'alignement des équipes, garantissant ainsi la réussite du marketing Voici un aperçu de notre liste :

Le paysage des agences de marketing à Los Angeles

C'est à Los Angeles que la créativité et la technologie se mêlent pour créer certaines des campagnes de marketing les plus percutantes.

Des panneaux d'affichage emblématiques sur Sunset Boulevard aux publicités numériques sur les écrans du monde entier, les agences de marketing de Los Angeles savent comment faire briller les marques. Mais ce qui les paramètre, c'est leur capacité à marier des idées audacieuses avec la culture de la ville.

Caractéristiques clés des agences de marketing de Los Angeles

Voici quelques-unes de leurs caractéristiques clés 👇

Des campagnes locales hyper-ciblées: Les agences de Los Angeles utilisent la diversité culturelle de la ville pour créer des campagnes à la fois modulables à l'échelle mondiale et proches des communautés locales

Les agences de Los Angeles utilisent la diversité culturelle de la ville pour créer des campagnes à la fois modulables à l'échelle mondiale et proches des communautés locales Croisements marketing dans le domaine du divertissement: Avec un ancrage à Hollywood, de nombreuses agences de LA intègrent des marques dans des films, des émissions de télévision et des évènements qui créent une exposition à fort impact

Avec un ancrage à Hollywood, de nombreuses agences de LA intègrent des marques dans des films, des émissions de télévision et des évènements qui créent une exposition à fort impact Intégration d'influenceurs: Ayant accès à un vaste réseau d'influenceurs, les agences de marketing de Los Angeles créent des partenariats qui renforcent la fiabilité

Tendances émergentes du marketing à Los Angeles

Mobile-first focus: Avec tout le monde utilisant leurs téléphones en déplacement, les entreprises donnent la priorité aux expériences adaptées aux mobiles. Cela signifie qu'il faut s'assurer que les sites Web sont superbes et qu'ils fonctionnent bien sur les smartphones

Avec tout le monde utilisant leurs téléphones en déplacement, les entreprises donnent la priorité aux expériences adaptées aux mobiles. Cela signifie qu'il faut s'assurer que les sites Web sont superbes et qu'ils fonctionnent bien sur les smartphones Intelligence artificielle: L'IA est en train de devenir un acteur important. Les entreprises l'utilisent pour personnaliser les interactions avec les clients, rendant tout plus adapté aux besoins individuels

L'IA est en train de devenir un acteur important. Les entreprises l'utilisent pour personnaliser les interactions avec les clients, rendant tout plus adapté aux besoins individuels Shopping on social media: Les plateformes de médias sociaux comme Instagram et Facebook sont en train de devenir des hauts lieux du shopping. Les marques autour de LA affichent maintenant leurs produits directement dans votre flux, ce qui rend super facile d'acheter ce que vous voyez

👀 Did You Know? Le célèbre Hollywood Sign a une rumeur amusante selon laquelle la partie " HOLLY " a été mal orthographiée à dessein comme un plot marketing astucieux.

Avantages de l'embauche d'une agence de marketing à Los Angeles

Faire appel à une agence de marketing à Los Angeles présente trois avantages principaux par rapport à un travail en interne une équipe de marketing interne :

1. Un large intervalle de services à un coût abordable

À Los Angeles, la plupart des agences de marketing disposent de tout ce dont votre marque a besoin, et elles le font à des tarifs très abordables. Constituer une équipe interne dotée des mêmes compétences ? Cela peut finir par vous coûter beaucoup plus cher.

2. Expertise et connaissances locales

En raison de leur emplacement, les agences de marketing de LA ont une ligne directe avec les influenceurs, les célébrités et les partenariats de marque, ce qui leur donne un avantage significatif pour faire des gagnants stratégies et modèles de marketing gagnants pour votre marque. Les agences basées ailleurs peuvent ne pas avoir le même accès.

3. De nouvelles perspectives et des stratégies marketing sur mesure

Parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un regard neuf ! Une agence de marketing peut apporter de nouvelles idées qui peuvent faire passer vos stratégies de marketing au niveau supérieur. Elle regarde votre entreprise de l'extérieur et repère les opportunités ou les défis que vous auriez pu manquer.

Les 30 meilleures agences de marketing à Los Angeles en 2024

1. Ogilvy

via Ogilvy Fondé en 1948 par David Ogilvy, ce géant de la création croit fermement en la créativité sans frontières

Chaque projet réunit des experts en publicité, en stratégie de marque, en expérience client, en relations publiques et en transformation numérique pour créer une solution percutante.

⛳ Domaine d'expertise

Le domaine de prédilection d'Ogilvy est la publicité. En tant qu'agence numérique créative, elle crée des campagnes publicitaires qui établissent une connexion avec le public cible à un niveau émotionnel. En se concentrant sur les marques mondiales et les géants de l'industrie, elle est la référence en matière de marketing d'entreprise.

💪 Spécialisation

Campagnes publicitaires

Développement de la marque

Relations publiques et communication

🛍️ Clientèle

McDonald's, Samsung, Supercell

📍Los Angeles Emplacement: Wilshire Boulevard

🎯 Target Sector: Crafting integrated marketing campaigns for the food/beverage industry, gaming, and tech innovators

2. Saatchi & Saatchi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Saatchi-Saatchi.png Saatchi & Saatchi /$$img/

via Saatchi & Saatchi Saatchi & Saatchi, qui fait partie du groupe français Publicis, est réputée pour sa créativité en matière de communication et pour ses services de communication forfaits marketing .

Fondés sur le principe "Rien n'est impossible", ils couvrent tous les domaines, du forfait créatif au positionnement de la marque, en passant par les stratégies de marketing organique et forfaitaire. À cela s'ajoute le fait qu'ils font aussi du développement web. C'est ce que l'on appelle des "polyvalents"

⛳ Domaine d'expertise

Saatchi & Saatchi est un leader dans le développement de campagnes publicitaires intégrées pour la télévision, le numérique, les médias sociaux, l'expérientiel, et plus encore. Leur approche holistique garantit que chaque point de contact se sent connecté et cohérent.

💪 Spécialisation

Publicité payante

Services de développement web

Marketing programmatique et axé sur les données

🛍️ Clientèle

Toyota, Procter & Gamble, Visa

📍Los Angeles Emplacement: Aviation Boulevard

🎯 Secteur cible: Construire des campagnes culturellement ancrées pour des marques mondiales de consommation, l'automobile, et plusieurs groupes de PME

3. Agence Public Haus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Public-Haus-Agency.png Agence Public Haus : Agences de marketing los angeles /$$$img/

via Agence Public Haus Public Haus est une agence de relations publiques de Los Angeles qui travaille avec des marques de style de vie grand public et des startups ambitieuses. Ce qui la rend spéciale, c'est son domaine de prédilection, la communication de marque. En d'autres termes, Public Haus aide ses clients à penser grand, à se démarquer et à se développer rapidement.

⛳ Domaine d'expertise

L'expertise principale de l'agence Public Haus réside dans la couverture médiatique, les campagnes d'influence avec un retour sur investissement époustouflant, et les systèmes de distribution vidéo

💪 Spécialisation

RELATIONS PUBLIQUES

Marketing d'influence

Production et distribution de vidéos

🛍️ Clientèle

Auto Supply, Beast Health, Chevron

📍Los Angeles Emplacement: Ventura Boulevard

🎯 Secteur cible: Créer des campagnes de relations publiques, d'influence et numériques dignes d'un buzz pour des marques dans les domaines du mode de vie actif, de l'automobile, du bien-être, de la nourriture, du vin et des spiritueux, et de la culture pop

4. M&C Saatchi Performance

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/MC-Saatchi-Performance-1400x734.png M&C Saatchi Performance /$$img/

via M&C Saatchi Performance Le groupe M&C Saatchi a parcouru un long chemin depuis ses débuts en $$$a. Aujourd'hui, c'est une entreprise de solutions créatives à service complet avec une branche de marketing de croissance numérique. Ils couvrent toutes les bases du marketing numérique et des services axés sur les données comme la segmentation de la clientèle et la modélisation de la valeur à vie (LTV).

⛳ Domaine d'expertise

M&C Saatchi Performance est spécialisé dans le marketing de performance, avec un talent particulier pour le marketing d'applications. Depuis 2006, ils aident les marques à développer certaines des plus grandes applications existantes - en élargissant leur base d'utilisateurs et en faisant d'elles des noms de ménage sur les marchés mondiaux.

💪 Spécialisation

Marketing des applications

Optimisation des applications

Analyse des données

🛍️ Clientèle

Amazon, Soundcloud, Canva

📍Los Angeles Emplacement: Beverly Hills

🎯 Secteur cible: Stimuler la croissance des marques de technologie, de divertissement et de mobile-first grâce au marketing de performance et d'application

5. Antonio & Paris

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Antonio-Paris.png Antonio & Paris : Agences de marketing los angeles /$$img/

via Antonio & Paris Antonio & Paris propose ses services pour 'Allumer l'histoire d'amour entre les marques et les consommateurs' Leurs services sont catégorisés en trois domaines clés : la stratégie de marque, l'identité de marque et l'expérience de marque. À l'intérieur de ces trois verticales, ils font tout, de la planification des stratégies de marketing au prototypage et à la marque sensorielle (son et odeur).

⛳ Domaine d'expertise

A&P dispose d'une équipe d'experts en branding et fait tout en se concentrant singulièrement sur le branding, l'UI/UX, la stratégie de contenu et les animations. En cours de route, ils ont obtenu une reconnaissance sérieuse grâce à des prix tels que Webby, IDA, et Addy pour leurs campagnes de branding remarquables.

💪 Spécialisation

Animation et motion graphics

Productions cinématographiques

Marque sensorielle

🛍️ Clientèle

The Franklin Institute, Microsoft, American Express

📍L'emplacement à Los Angeles: West 5th Street

🎯 Target Sector: Creating emotional campagnes de marketing pour les marchés B2B/B2C avec des solutions telles que le branding sensoriel et le développement de contenu

6. inBeat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/inBeat.png inBeat /$$$img/

via inBeat.co inBeat est une agence de marketing d'influence et de publicité payante basée à Montréal, au Canada. Cependant, à Los Angeles, ils se concentrent exclusivement sur le marketing d'influence. Ils ont la plus grande base de données d'influenceurs TikTok et Instagram, avec plus de 25 000 créateurs.

⛳ Domaine d'expertise

inBeat excelle à mélanger médias payants et marketing de micro-influenceurs pour créer des campagnes mesurables. Avec le plus grand réseau d'influenceurs à Los Angeles, ils font correspondre les créateurs parfaits à votre budget et à votre secteur d'activité.

💪 Spécialisation

Marketing des médias sociaux

Échantillonnage de produits

🛍️ Clientèle

Bumble, New Balance, Native

📍Los Angeles Emplacement: Flower Street

🎯 Secteur cible: Délivrer des campagnes UGC tendance grâce au marketing des micro-influenceurs pour les marques D2C, les lycées, la santé et les applications mobiles

7. Salted Stone

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Salted-Stone.png Salted Stone : Agences de marketing los angeles /$$img/

via Pierre salée Salted Stone a pour mission d'aider les entreprises B2B à se développer, et en tant que partenaire officiel de l'agence HubSpot, ils ont les outils et le savoir-faire pour y parvenir. Ils se concentrent sur l'utilisation de HubSpot pour maximiser la génération de leads et les discussions, en particulier dans le monde B2B.

⛳ Domaine d'expertise

Salted Stone se spécialise dans l'intégration de HubSpot dans votre équipe commerciale. Ils paramètrent des paramètres de vente entièrement automatisés et forment votre équipe à les utiliser efficacement

💪Spécialisation

Intégration de HubSpot et onboarding

Conception d'équipes commerciales, de CRM et de sites web

🛍️ Clientèle

Centrix, Brugal Rum, Barlean's

📍Los Angeles Emplacement: Monrovia

🎯 Secteur cible : Optimisation des ventes et du marketing B2B avec l'intégration de HubSpot, RevOps, et des stratégies axées sur la conversion pour la croissance de la marque

8. The Bruxton Group

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/The-Bruxton-Group.png Le groupe Bruxton /$$$img/

via Le groupe Bruxton The Bruxton Group, à Los Angeles, crée des emballages de produits remarquables tout en respectant le positionnement de votre marque et votre stratégie de campagne. Et si vous n'avez pas d'identité de marque, ils en concevront une à partir de zéro et l'intégreront même de manière transparente à l'UI/UX de votre site Web ou de votre application.

⛳ Domaine d'expertise

Bruxton Group est spécialisé dans la rédaction, le graphisme et la conception d'identité de marque. Il développe également des libellés de produits pour les bouteilles, les canettes, les tubes et tout autre emballage dont vous avez besoin.

💪 Spécialisation

Conception d'emballages

Conception d'interface utilisateur et d'interface utilisateur

🛍️ Clientèle

Walmart, Solara Suncare, EAT Almonds

📍Los Angeles Emplacement: Santa Monica

🎯 Secteur cible: Conception d'emballages haut de gamme pour les marques de boissons, de soins personnels, de santé et de bien-être

9. 2 Point

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/2-Point.png 2 Point : Agences de marketing los angeles /$$$img/

via agence 2POINT 2 Point est dans le jeu depuis 2006, se développant en une agence de marketing à service complet avec des opérations à travers les États-Unis. Elle est connue pour la création de sites Web animés époustouflants, la gestion de campagnes publicitaires PPC, le référencement, le marketing par e-mail et à peu près tout ce qui touche au numérique.

⛳ Domaine d'expertise

le domaine d'expertise de 2 Point est la conception de sites web - ils conçoivent des sites web animés étonnants qui ne sont pas la tasse de thé de tout le monde. C'est ce qui ressort de leur portfolio de conception de sites web, qui comprend plusieurs projets accrocheurs.

💪 Spécialisation

Conception de sites web

Optimisation des moteurs de recherche

Gestion des médias sociaux

🛍️ Clientèle

InfinixBio, Verizon, Intelligent HealthTech

📍Los Angeles Emplacement: South Alameda Street

🎯 Target Sector: Delivering multi-channel marketing and animated websites in healthcare, retail, agriculture, and hospitality

10. UMBRELLA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/UMBRELLA.png UMBRELLA /$$$img/

via UMBRELLA UMBRELLA est une agence de marketing numérique basée à Los Angeles qui se démarque de la concurrence. Bien qu'elle soit spécialisée dans la création de contenu et le marketing des médias sociaux, elle offre l'intervalle complet de services de marketing numérique dont votre marque a besoin.

Formée en 2016, ce qui rend UMBRELLA spéciale, c'est son don pour la création de contenu sous forme de vidéos, de conceptions graphiques ou de photographies professionnelles

⛳ Domaine d'expertise

La particularité d'UMBRELLA réside dans la création de contenu, qu'elle met fièrement en avant sur sa page d'accueil. L'entreprise se spécialise dans la création de contenus photo et vidéo de haute qualité, y compris la direction créative, la photographie, la conception graphique, la production vidéo et la postproduction

💪 Spécialisation

Conception de produits et d'emballages

Création de contenu (vidéo + photographie)

Conception de logo

🛍️ Clientèle

Hyperloop TT, Tossware, BQ Bottle

📍Los Angeles Emplacement: West Hollywood

🎯 Secteur cible: Création de contenu créatif de haute qualité (photo/vidéo) pour le commerce électronique, la mode et les startups technologiques

11. SeedX

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/SeedX.png SeedX : Agences de marketing à Los Angeles /$$img/

via SeedX Inc Fondée en 2015, SeedX envisage de redéfinir les services d'agence de croissance. Elle propose des services de référencement, de PPC, de marketing des médias sociaux, de branding, de marketing de contenu, de conception web et de développement.

De plus, si vous êtes submergé par des outils tels que les CRM, les CDP ou les plateformes CMS, SeedX promet de vous aider à déterminer quels outils mar-tech fonctionnent le mieux pour vos besoins et à les aligner avec vos données et votre équipe.

⛳ Domaine d'expertise

SeedX est spécialisée dans les solutions HubSpot et la transformation digitale. Avec un fort accent sur B2B et le commerce électronique, ils offrent également le marketing entrant, les opérations de revenus, le marketing par moteur de recherche (SEM), les relations publiques, le marketing par e-mail, et plus encore.

💪 Spécialisation

Intégration de HubSpot

SEM et SEO

Génération de leads

🛍️ Clientèle

Google, Université de Harvard, AARP

📍Los Angeles Emplacement: South Figueroa Street

🎯 Target Sector: Driving growth for B2B and e-commerce businesses through HubSpot integration, media buying, and lead generation

12. NoGood

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/NoGood-1.png NoGood /$$$img/

via NoGood NoGood, fondée en 2017, est une agence de marketing numérique qui appelle New York City Accueil, avec une deuxième base dans Los Angeles ensoleillée. Ce qui les distingue est leur talent pour construire des paramètres de génération de leads évolutifs pour vous connecter à des prospects IA de haute qualité.

⛳ Domaine d'expertise

NoGood excelle dans la stratégie de marketing numérique à tunnel complet, spécialisée dans les annonces sociales, le branding à la performance et le CRO pour stimuler une croissance mesurable. Ils sont maîtres dans l'utilisation de l'analyse marketing pour optimiser les stratégies et maximiser le retour sur investissement.

💪 Spécialisation

Marketing du cycle de vie

CMO fractionné

Génération de leads par l'IA

🛍️ Clientèle

TikTok, Nike, Amazon

📍Los Angeles Emplacement: West Hollywood

🎯 Secteur cible: Stimuler la croissance des marques SaaS, santé, fintech, B2B, grand public et IA grâce à des stratégies marketing full-funnel

13. Publicité Eclipse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Eclipse-Advertising.png Eclipse Advertising : Agences de marketing los angeles /$$$img/

via Publicité Eclipse Eclipse est une agence de marketing de divertissement. Un coup d'œil à sa liste de clients vous expliquera pourquoi ! Ils offrent divers services, y compris la publicité imprimée, numérique et hors domicile (OOH). Avec certains des producteurs les plus importants d'Hollywood comme clients, Eclipse est la référence pour toute personne dans l'entreprise de divertissement à la recherche d'une expertise marketing de premier plan.

⛳ Domaine d'expertise

Eclipse est un expert en marketing de films, de webséries et d'émissions de télévision, avec un fort accent sur la distribution de publicités numériques. Ils sont surtout connus en ville pour leur approche axée sur le divertissement, avec une narration visuelle.

💪 Spécialisation

Création de contenu vidéo

Narration et conception visuelles

🛍️ Clientèle

Disney, Marvel Studios, Fox Studios

📍Los Angeles Emplacement: Burbank

🎯 Secteur cible: Création d'actifs marketing d'affichage et de divertissement pour les marques de jeux et de médias visuels

14. RPA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/RPA.png RPA /$$img/

via RPA Fondée en 1986, RPA est une autre agence de publicité à service complet dont la devise est "People. Relations. Résultats" RPA fait tout, de l'image de marque à l'image de marque les forfaits de marketing stratégique et de la publicité imprimée à d'autres formulaires de publicité audiovisuelle. Ce qui les distingue, c'est leur volonté d'accepter du travail dans des segments moins connus, comme le secteur de l'énergie.

⛳ Domaine d'expertise

RPA possède une expertise majeure dans l'industrie automobile. Bien qu'ils aient créé des campagnes notables pour plusieurs marques dans les domaines de la santé et de l'énergie, ils sont loin d'être aussi nombreux que ceux que nous avons trouvés pour l'automobile. C'est dire à quel point ils sont plongés dans cet espace !

💪 Spécialisation

Marketing sportif

Automatisation de la création

🛍️ Clientèle

Honda, Marathon, Accueil.com

📍Los Angeles Emplacement: Colorado Avenue, Santa Monica

🎯 Secteur cible: Création d'expériences publicitaires immersives dans les secteurs du sport, de l'automobile, de la santé, du voyage et de l'énergie

15. Zbra Studios

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Zbra-Studios.png Zbra Studios : Agences de marketing los angeles /$$$img/

via Studios Zbra Zbra Studios garde les choses simples avec trois services principaux : conception de site web, référencement et optimisation des conversions. Bien qu'ils s'occupent de l'identité de la marque et du marketing numérique pour les clients existants, leur principal objectif est de maîtriser ces trois domaines.

⛳ Domaine d'expertise

Zbra Studios est un expert en conception de sites web, ayant développé plus de 490 sites web depuis sa création en 2004. Ils ont également remporté le prix de la 'Meilleure direction artistique pour un site web' aux Vega Awards et le prix du 'Meilleur site web sportif' aux NYX Awards en 2024.

💪 Spécialisation

Conception de sites web axés sur les données

Cartographie thermique et intégration CRM

🛍️ Clientèle

FirstLight Accueil, Dream Vacations, My Super Lawyer

📍Los Angeles Emplacement: Silver Lake Boulevard

🎯 Secteur cible: Conception de sites internet performants pour des sociétés de franchise et des marques du Fortune 500

16. Ayzenberg Group

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Ayzenberg-Group.png Groupe Ayzenberg /$$$img/

via Groupe Ayzenberg Ayzenberg est une agence de marketing des médias sociaux qui compte plus de 30 ans d'expérience dans le partage d'histoires de marques avant-gardistes. Devenue une agence de marketing intégré IA et social-first, elle propose un intervalle complet de services, notamment la gestion de campagnes, la stratégie de marque et les études de marché.

⛳ Domaine d'expertise

Ayzenberg est un leader dans le marketing du jeu vidéo. Ils ont conçu des campagnes marketing pour de nombreux jeux, y compris la console de jeu Xbox et certains de ses accessoires.

💪 Spécialisation

Marketing des médias sociaux

Création de contenu

Marketing de diffusion

🛍️ Clientèle

Microsoft, Pokémon GO, Xbox

📍Los Angeles Emplacement: Walnut Street

🎯 Secteur cible: Création de campagnes innovantes de marketing média, social et d'influence pour les industries du jeu, du divertissement et de l'électronique grand public

17. Brenton Way

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Brenton-Way.png Brenton Way : Agences de marketing los angeles /$$img/

via Voie Brenton Brenton Way est une autre agence de marketing de Los Angeles qui fournit presque tout ce que vous pouvez attendre d'une agence de marketing de croissance. Leur équipe does annonces PPC, branding, marketing des médias sociaux, marketing par e-mail, et le référencement. Ils offrent également un tableau de bord de rapports dédié aux clients où vous pouvez suivre les résultats du travail qu'ils font pour vous.

⛳ Domaine d'expertise

Brenton Way est spécialisé dans l'optimisation de la conversion. Elle a développé plusieurs outils propriétaires pour suivre les actions des utilisateurs sur votre site web, en utilisant ces données pour booster les inscriptions ou les équipes commerciales. L'équipe de l'entreprise est également expérimentée dans l'augmentation des revenus avec le trafic existant.

💪 Spécialisation

RÉFÉRENCEMENT

RP

Optimisation du taux de conversion

🛍️ Clientèle

T-Mobile, Adidas, Foreo

📍Los Angeles Emplacement: Wilshire Boulevard

🎯 Secteur cible: Délivrer des stratégies et des campagnes de marketing numérique adaptées à des secteurs tels que l'automobile, la beauté, le jeu, le SaaS et la santé

18. Optimist Inc.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Optimist-Inc.png Optimist Inc. /$$$img/

via Optimist Inc. Fondée en 2009, Optimist est une agence dont le siège se trouve à Los Angeles. Dans le cadre de ces deux domaines, Optimist propose des services de création de contenu, de conception, d'emballage, de production d'évènements et d'autres services.

⛳ Domaine d'expertise

Optimist Inc. se démarque en créantg un design spatial inoubliable et des solutions AR/VR. Ils sont experts dans la transformation des espaces et l'utilisation de la technologie immersive pour donner vie aux marques.

💪 Spécialisation

Création de contenu vidéo

Production d'évènements

🛍️ Clientèle

Red Bull, Nike, Uber Eats

📍L'emplacement à Los Angeles: West 104th Street

🎯 Secteur cible: Création d'expériences immersives pour des industries telles que la mode, le B2B et le style de vie

19. Intrepid Digital

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Intrepid-Digital-1400x437.png Intrepid Digital : Agences de marketing los angeles /$$$img/

via Intrepid Digital Intrepid Digital est une agence à service complet à Los Angeles qui a pour mission d'aider les PME axées sur la croissance, les investisseurs PE et les organisations de premier niveau à réussir. Leurs services clés comprennent le SEO, le PPC, le CRO, le marketing de contenu, l'optimisation du profil Google Business et la gestion des médias sociaux.

Leurs paramètres se distinguent par leur utilisation de la technologie marketing de pointe dans les audits de contenu, les analyses d'écart et la gestion avancée des données.

⛳ Domaine d'expertise

L'expertise d'Intrepid réside dans les services de marketing ad hoc et le SEO. L'agence a travaillé avec de nombreux clients de chacun de ces secteurs et a acquis une expérience significative pour guider leurs stratégies. Parmi les plateformes, ils sont experts dans le travail avec Shopify, WordPress et Salesforce.

💪 Spécialisation

Marketing de contenu

Services de marketing ad hoc

Optimisation GMB

🛍️ Clientèle

Expedia, Amazon, Compass

📍Los Angeles Emplacement: South Flower Street

🎯 Secteur cible: Délivrer des stratégies et des campagnes de marketing numérique pour des industries telles que le juridique, le voyage, la nourriture et les boissons, la blockchain et SaaS

20. Designory

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Designory.png Designory /$$img/

via L'annuaire Le nom pourrait vous faire penser qu'il s'agit simplement d'une agence de design, mais Designory est bien plus. C'est une centrale créative à service complet, qui s'occupe de tout, des médias sociaux et du marketing de contenu à la stratégie numérique, au référencement, aux annonces payées et aux campagnes cross-canal intégrées.

⛳ Domaine d'expertise

Designory se spécialise dans la création de contenu sur les plateformes numériques, imprimées et vidéo. Leur véritable force réside dans le marketing intégré, où ils mélangent la narration avec la stratégie pour livrer des campagnes cross-canal.

💪 Spécialisation

Gestion des publicités et des campagnes

Stratégie marketing et forfaits

Conception de sites web et d'applications

🛍️ Clientèle

Nissan, HP, Audi

📍Los Angeles Emplacement: Long Beach

🎯Target Sector: Fournir des solutions marketing intégrées pour des industries telles que l'automobile et la technologie

21. Straight North

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Straight-North.png Straight North : Agences de marketing los angeles /$$$img/

via Tout droit vers le nord Straight North a pour mission "d'accroître les revenus de nos clients". Elle a été fondée en 1997, bien avant que l'Internet ne devienne populaire. Aujourd'hui, elle se concentre exclusivement sur le marketing numérique, offrant des services tels que le référencement, la publicité payante, la conception/développement de sites web et la conception créative

Leur expertise est parfaite pour les petites entreprises qui cherchent à booster le marketing de leur marque et à stimuler la croissance de leur activité.

⛳ Domaine d'expertise

Straight North est un expert en acquisition de liens et en copywriting. Cela signifie qu'ils peuvent faire un excellent travail sur votre référencement, la conception de votre site Web, les textes publicitaires et la création de contenu en général.

💪 Spécialisation

Services vidéo

RÉFÉRENCEMENT

Photographie, brochures et design collatéral

🛍️ Clientèle

Université du Wisconsin, DFin, Clover

🎯 Secteur cible: Fournisseur de services de marketing numérique et de conception web pour les organisations B2B et B2C de toutes tailles

22. Bird Marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Bird-Marketing.png Bird Marketing /$$img/

via Marketing de l'oiseau Bird Marketing, une agence de marketing à service complet basée au Royaume-Uni, s'est également imposée aux États-Unis. En activité depuis 2010, elle se spécialise dans le marketing numérique axé sur le retour sur investissement qui permet de fidéliser les marques. Du développement web au référencement, en passant par le marketing des médias sociaux et la conception de l'identité de marque, elle offre tout ce que l'on peut attendre d'une agence numérique créative de premier plan.

⛳ Domaine d'expertise

Un examen attentif du portfolio de Bird révèle que sa compétence principale est web design . Ils ont achevé des centaines de projets de conception et de développement web pour des entreprises à travers le monde.

💪 Spécialisation

Conception et développement de sites web

Marketing des médias sociaux

🛍️ Clientèle

Arab Bank, Huawei, Aramex

📍Los Angeles Emplacement: Century Park

🎯 Target Sector: Delivering marketing and web solutions for industries like manufacturing, e-commerce, finance, and technology

23. Deviate Labs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Deviate-Labs-1400x700.png Deviate Labs : Agences de marketing los angeles /$$$img/

via Deviate Labs Fondé par un spécialiste des fusées et un banquier d'affaires, Deviate Labs a travaillé avec des entreprises de toutes tailles, des startups aux géants renommés de l'industrie. Ses services comprennent le marketing de croissance, le marketing de contenu et la mise en œuvre de processus de vente automatisés.

⛳ Domaine d'expertise

Deviate Labs a été un expert in growth et stunt marketing de sa liste de services. Ils ont jusqu'à présent travaillé avec plusieurs marques en mettant l'accent sur ces services.

💪 Spécialisation

Image de marque sonique

Marketing cascadeur

Publicité programmatique

🛍️ Clientèle

Michael Marquart, HR Cloud, Radix

📍L'emplacement de Los Angeles: Santa Monica Boulevard

🎯 Target Sector: Empowering B2B SaaS companies with growth-focused marketing, content strategies, stunt marketing, and sonic branding

24. Hawthorne Advertising

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Hawthorne-Advertising.png Publicité Hawthorne /$$img/

via Publicité Hawthorne Hawthorne Advertising est spécialisé dans la création de solutions marketing entièrement intégrées axées sur l'analyse des données, la stratégie et la publicité payante multicanal. De plus, ils offrent des tableaux de bord de rapports dédiés avec des KPI personnalisés pour que les clients puissent suivre leur travail.

Cependant, si vous recherchez un service de référencement ou de marketing organique, ce n'est pas ce qu'ils proposent.

⛳ Domaine d'expertise

Le portfolio de Hawthorne reflète une grande expérience en stratégie et acquisition de médias. Presque tous leurs clients ont tiré parti de leurs services médias dans une certaine mesure pour les activités de relations publiques et de stratégie de marque, ils doivent donc savoir ce qu'ils font !

💪 Spécialisation

Rédaction / Scénario / Storyboard

Graphisme et animation

🛍️ Clientèle

Dyson, Los Angeles Times, L'Oréal

📍Los Angeles Emplacement: West 5th Street

🎯 Target Sector: Delivering tailored, multi-channel marketing solutions for the tech, beauty, and health industries to enhance reach across multiple channels

25. Pulsar Advertising

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Pulsar-Advertising.png Pulsar Advertising : Agences de marketing los angeles /$$$img/

via Publicité Pulsar Pulsar est tout ce que dit son slogan : "How good could we be ?" (Comment pouvons-nous être bons ?) En bref, il s'agit d'une agence de publicité et de marketing offrant une série de services. Outre leurs services généraux (SEO/SEM, marketing des médias sociaux et relations publiques), Pulsar propose des audits de l'expérience client, des analyses de tendances et des conceptions d'applications/de jeux.

⛳ Domaine d'expertise

La clé de Pulsar Advertising est la publicité, avec un portfolio massif de campagnes publicitaires numériques et sociales. Ils sont particulièrement doués pour créer des publicités vidéo émotionnelles qui touchent la corde sensible du public

💪 Spécialisation

Audit et plan CX

Emballage et libellé

Sensibilisation des communautés et des entreprises

🛍️ Clientèle

Département des impôts de Virginie, EZ Pass, Agence des soins de santé de l'OC

📍Los Angeles Emplacement: Wilshire Boulevard

🎯 Target Sector: Providing marketing and ad solutions for industries like transportation, healthcare, the public sector, and consumer products

26. Médias sociaux 55

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Social-Media-55.png Médias sociaux 55 /$$img/

via Médias sociaux 55 Ne laissez pas le nom vous tromper-Social Media 55 est bien plus qu'une simple agence de marketing des médias sociaux. Ils ont fourni un large intervalle de services depuis 2014, y compris la production vidéo, la conception d'applications mobiles, la conception UI/UX, le référencement, le marketing par e-mail et l'image de marque. Avec cette gamme, ils se tiennent facilement aux côtés des agences de marketing numérique à service complet.

⛳ Domaine d'expertise

L'équipe de Social Media 55 fait vraiment honneur à son nom - c'est un expert absolute en médias sociaux. Son portfolio est rempli de réussites de campagnes impactantes qui donnent des résultats.

💪 Spécialisation

Services WordPress

Marketing d'influence

Marketing par e-mail

🛍️ Clientèle

Arbys, Mr. Puffs Dessert Bar, Westmount Square

📍Los Angeles Emplacement: Wilshire Boulevard

🎯 Secteur cible: Fournir des solutions de gestion des médias sociaux et de marketing à travers les secteurs, y compris CBD, mariage, et la plomberie, aux côtés de l'e-commerce, l'immobilier, et le droit

27. Kastner

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Kastner.png Kastner : Agences de marketing los angeles /$$img/

via Agence Kastner Kastner, anciennement connue sous le nom de Kastner & Partners, est une agence de marketing globale avec huit bureaux américains et européens. Elle propose des services de stratégie de marque, de stratégie sociale, de storytelling, de publicité, de développement de sites web/d'applications et d'autres services de marketing numérique.

⛳ Domaine d'expertise

L'expertise de Kastner est dans la création de campagnes de marque globales grâce au pouvoir du storytelling et d'expériences clients marquantes.

💪 Spécialisation

Marketing sportif

Marketing expérientiel

Gestion de la communauté

🛍️ Clientèle

Red Bull, Jockey, Adidas

📍Los Angeles Emplacement: La Cienega Boulevard

🎯 Secteur cible: Spécialisé dans la publicité créative et la stratégie de marque principalement pour les marques de style de vie et de sport

28. Quigley-Simpson

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Quigley-Simpson.png Quigley-Simpson /$$$img/

via Quigley-Simpson Quigley-Simpson, fondée en 2002, offre des services de base en matière de stratégie de marque, de publicité et de gestion de projet. Elle est connue pour son approche unique de la publicité axée sur la marque et la réponse, qui permet d'obtenir des résultats concrets.

⛳ Domaine d'expertise

Quigley-Simpson est un expert en stratégie et acquisition de médias. Presque toutes les études de cas sur son site Web montrent que ses clients tirent parti de ses services de gestion des médias en plus d'autres modules complémentaires.

💪 Spécialisation

Planification de scénarios pilotée par l'IA

Service de compte et marketing

🛍️ Clientèle

Marriott Hotels, LA Fire Department, United Explorer

📍Los Angeles Emplacement: Wilshire Boulevard

🎯Target Sector: Création de campagnes marketing ciblées pour les biens de consommation emballés, les services financiers, les organisations à but non lucratif et les marques de bien-être

29. TrixMedia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/TrixMedia.png TrixMedia : Agences de marketing los angeles /$$$img/

via TRIXMEDIA TrixMedia est une agence de publicité et de stratégie de marque numérique qui existe depuis 2003. Elle conçoit l'identité de la marque, les logos, le matériel d'emballage, a.. feuille de route pour la stratégie de marque et le marketing et des sites web. Elle gère également le référencement et le marketing des médias sociaux pour ses clients.

⛳ Domaine d'expertise

Le portfolio de TrixMedia est rempli de projets de conception d'identité de marque et d'emballage, ce qui montre leur expertise dans ce domaine. Ils ont même quelques conceptions de produits dans le mélange, donc ils sont des pros pour tout ce qui est lié au design !

💪 Spécialisation

Conception graphique

Conception de noms, de logos et de marques

🛍️ Clientèle

Hilton, Coca-Cola, Starbucks

Emplacement à Los Angeles: Beverly Hills

🎯 Secteur cible: Fournisseur, prestataire de solutions créatives de design et de marketing pour des industries telles que la mode, la beauté et les biens de consommation

30. NITRO PLUG

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/NITRO-PLUG.png NITRO PLUG /$$$img/

via NITRO PLUG Marketing numérique NITRO PLUG, la dernière agence de notre liste, se concentre principalement sur l'augmentation du trafic et des revenus de ses clients, contrairement à d'autres agences qui se préoccupent davantage de l'image de marque.

Tous les services de NITRO PLUG, y compris le référencement local, le référencement national, la publicité PPC, le marketing par e-mail, le marketing des médias sociaux et la gestion des relations publiques, sont axés sur l'obtention d'un trafic de site Web et la génération de leads en général.

⛳ Domaine d'expertise

NITRO PLUG possède une vaste expertise en matière de génération de leads. Ils utilisent des stratégies et des outils avancés, y compris PPC et SEO, pour créer des campagnes qui conduisent à des résultats mesurables.

💪 Spécialisation

RÉFÉRENCEMENT

Marketing par e-mail

Génération de leads

🛍️ Clientèle

Noble Construction, Davis Construction, DMI Construction

📍Los Angeles Emplacement: Wilshire Boulevard

🎯 Secteur cible: Spécialisé dans la génération de leads et les solutions marketing pour les secteurs de la construction et du droit

Facteurs clés dans le choix d'une agence de marketing à Los Angeles

Vous savez maintenant qu'il existe de nombreuses agences de marketing à Los Angeles. Cependant, il y a un autre problème à prendre en compte : 'Choice!'

Les options sont source de confusion. 😵‍💫

Mais choisir la bonne agence de marketing ne doit pas être compliqué. N'oubliez pas ces trois facteurs lors de votre choix ; votre travail sera à moitié fait.

🔦 Évaluer les besoins et les objectifs en matière de marketing

La première étape consiste à décomposer vos objectifs de marketing. Évaluez vos objectifs pour comprendre ce que vous espérez accomplir avec vos campagnes.

Posez-vous les questions suivantes pour réduire vos objectifs de marketing :

✅ Quels sont les problèmes spécifiques que vous essayez de résoudre avec le marketing (par exemple, faible trafic sur le site web, faible visibilité de la marque, faibles taux de discussion) ?

✅ Sur quelles plateformes votre cible est-elle la plus active - médias sociaux, moteurs de recherche ou e-mail ? ✅ Faites-vous des résultats à court terme, comme la performance des campagnes, ou des stratégies de construction de marque à long terme ?

✅ Comment allez-vous mesurer la réussite - augmentation du trafic, amélioration de l'engagement ou augmentation du chiffre d'affaires ?

🔦 Évaluer l'expérience et la réputation de l'agence

Une fois que vous avez diagrammé une réponse serrée, recherchez des agences qui répondent à vos besoins. Lorsque vous avez quelques agences en tête, filtrez votre liste restreinte. Faites des recherches sur les agences, consultez les campagnes sur lesquelles elles ont travaillé et voyez si quelque chose retient votre attention.

Gardez les questions suivantes à l'esprit lorsque vous discutez de l'étendue du travail :

✅ Où font-ils appel à leur inspiration créative ?

✅ Ont-ils traité des projets similaires dans le passé ?

✅ Font-ils preuve d'une bonne compréhension des objectifs de votre entreprise ?

🔦 Comprendre les modèles de tarification et la budgétisation

Comme le dit le proverbe, _"Il y a bon, pas cher et rapide. On ne peut en choisir que deux

Une tarification effacée est cruciale lors de la sélection d'une agence. Soyez direct avec votre agence partenaire quant à vos priorités (qualité, budget ou rapidité). Cela vous aidera à fixer des paramètres pour toutes les parties concernées et à développer un partenariat réussi.

Voici quelques facteurs à prendre en considération :

✅ Leur modèle de tarification est-il fixe, variable ou mixte ?

y a-t-il des frais cachés ? Demandez la transparence dès le départ

demandez une ventilation des coûts pour éviter les surprises en cours de route

ClickUp pour la gestion de projet marketing et la collaboration

Choisir une agence de marketing est une chose, mais travailler avec elle en est une autre. Vous avez besoin d'une solution de gestion de projet de bout en bout comme.. ClickUp afin de garantir une communication et une transparence de premier ordre.

En tant qu'application tout pour le travail, ClickUp offre des fonctions de collaboration d'équipe et de gestion de projet marketing les outils centralisent tout pour que rien ne se perde dans le flot. Explorons comment ClickUp simplifie " tout ce qui concerne le travail " pour vous👇

🚀 Collecte transparente des besoins

Lancez vos campagnes avec clarté en utilisant Tableaux blancs ClickUp .

En quelques mots :

Esquissez et donnez vie aux pensées de votre équipe grâce à des gestes intuitifs. C'est aussi simple que d'utiliser un stylo et du papier (mais en plus intelligent)

Connectez vos Tableaux blancs directement à Tâches ClickUp . En un clic, transformez vos brainstorms en projets que tout le monde peut suivre

Transformez n'importe quelle idée en une tâche mesurable et traçable avec les Tableaux blancs ClickUp

Ajoutez des mises à jour en direct à vos Tableaux blancs, afin que votre équipe ou votre agence puisse s'aligner instantanément - pas besoin d'interminables allers-retours

Partagez vos Tableaux blancs, intégrez-les dans votre environnement de travail ClickUp ou exportez-les au format PDF pour que personne n'en manque

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe de marketing, et nous aimons le fait qu'elle nous aide à rester connectés aux autres départements. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Il a été très utile pour notre équipe créative et a rendu leur flux de travail meilleur et plus efficace.'

Chelsea Bennett, responsable de l'engagement de la marque, Lulu Press

🚀 Gérer plusieurs campagnes avec des projets dédiés

Imaginez ceci : chaque campagne devient son propre projet au sein de votre poste de travail. À l'intérieur de ces projets, vous pouvez décomposer les choses en tâches et les assigner aux membres de l'équipe ou aux agences.

Au fur et à mesure que les tâches sont accomplies, votre projet global est mis à jour en temps réel. Plus besoin de deviner qui a fait quoi : tout est parfaitement organisé et mis à jour.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUps-Marketing-Project-Management-Software-Dashboard-Image.png Logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp /$$img/

Obtenez un aperçu rapide de toutes vos tâches marketing triées selon leur statut dans le logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp

C'est ce que Le logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp vous aide à le faire, que vous gériez des campagnes liées au PPC, au SEO, aux médias sociaux ou à tout autre domaine du marketing.

💡Pro Tip: Use Automatisations ClickUp pour gérer les tâches récurrentes sans effort. Votre équipe pourra ainsi se concentrer sur la créativité et la stratégie plutôt que sur les suivis manuels.

🚀 Rationaliser la documentation de la campagne

S'il existe une solution qui met tout le monde sur la même page, c'est bien la suivante Documents ClickUp . Voici comment👇

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formatage riche et les commandes slash dans les documents de ClickUp : Agences de marketing los angeles /$$img/

Utilisez ClickUp Docs pour collaborer, assigner des éléments d'action et suivre les mises à jour en temps réel

Créez des notes de campagne créatives ou des rapports et partagez-les instantanément avec votre équipe et vos agences. Vous pouvez même paramétrer des permissions pour contrôler qui peut les afficher ou les modifier

Les documents permettent à chacun de contribuer simultanément, qu'il s'agisse d'ébaucher des idées ou d'évaluer la progression. Ajoutez des commentaires, attribuez des éléments d'action et suivez les mises à jour sans changer d'application

Utilisez Docs Hub pour conserver tout, des wikis aux briefings créatifs, dans un seul endroit où il est possible d'effectuer des recherches. Les équipes internes et les agences peuvent trouver ce dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin

Gain de temps : Utilisez un modèle de briefing créatif pour préparer des briefings plus rapidement avec tous les paramètres préconstruits comme la cible, les livrables, le budget, l'échéancier, les jalon, etc. Mon travail est plus facile !

🚀 Garder l'onglet sur la progression

Utiliser La solution de gestion de projet créative de ClickUp pour regrouper toutes vos campagnes et vos idées en un seul endroit. De plus, répartissez les tâches plus efficacement afin que personne ne se sente débordé pendant que d'autres se tournent les pouces.

Mieux encore, grâce à cette solution d'équipe tout-en-un, vous pouvez rapidement partager vos commentaires sur votre travail créatif ou demander des modifications sans vous perdre dans des chaînes d'e-mails.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-852.png Logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp /$$img/

Créez une force de frappe avec ClickUp Team for Creative agencies pour planifier, créer et présenter votre meilleur travail, le tout en un seul endroit

Associez-le à Tableaux de bord ClickUp et votre équipe marketing pourrait bien se sentir invincible !

Voici un aperçu :

Vous vous demandez quelles sont les performances de vos campagnes marketing ? Les tableaux de bord vous montrent tout : les taux de discussion, l'engagement sur les médias sociaux et bien plus encore, afin que vous sachiez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Objectifs.png ClickUp 3.0 Dashboard Bundle With Team Objectifs : Agence de marketing en France /$$img/

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour afficher l'échéancier et la progression de votre projet

Des conceptions publicitaires aux mises à jour de contenu, les tableaux de bord vous permettent de voir exactement où votre agence concentre ses efforts

Sachez combien de temps votre agence passe sur les tâches grâce au suivi du temps intégré. Cela vous permet de respecter votre budget et de vous assurer qu'il n'y a pas de perte de temps

Et juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas être mieux, Modèle de gestion d'agence ClickUp a commencé à rationaliser les projets pour vous.

Modèle de gestion d'agence ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Afficher tous les projets en cours en un coup d'œil

tous les projets en cours en un coup d'œil Collaborer et faire un brainstorming sur des idées de campagne créatives

sur des idées de campagne créatives **Automatiser les tâches en fonction du statut, de la priorité et des dates d'échéance

Contrôler et ajuster vos stratégies de campagne en fonction des indicateurs de performance

Impact d'une agence marketing experte sur le branding

1. La publicité d'Apple pour le Macintosh en 1984

🍎 Company: Apple

🍎 Campagne: 1984 Super Bowl ad campaign for the launch of Macintosh

🍎 Marketing agency: Chiat/Day 🍎 Story: En 1984, Apple a secoué le monde avec une audacieuse.. Publicité du Super Bowl pour annoncer son ordinateur Macintosh, une réponse directe à la domination du PC d'IBM.

Créée par Chiat/Day, cette publicité se distingue par le fait qu'elle ne suit pas les règles habituelles de la publicité de produit - elle ne montre même pas l'ordinateur lui-même.

Cette approche non conventionnelle a suscité l'inquiétude du Tableau de direction d'Apple, qui n'était pas certain qu'une publicité aussi spectaculaire, sans produit, puisse promouvoir efficacement sa dernière innovation.

🍎 Résultats: Le pari s'est avéré payant, et la publicité a été acclamée par la critique, générant un battage médiatique pendant plusieurs semaines.

Lessons ⬇️

les idées audacieuses et non conventionnelles peuvent laisser une impression durable les campagnes émotionnelles et narratives ont plus d'impact que les détails d'un produit des risques calculés, même en cas d'opposition interne, peuvent donner des résultats révolutionnaires

Bonnes pratiques ⬇️

engagez votre public en lui faisant ressentir quelque chose utilisez des évènements à haute visibilité pour maximiser la portée de la campagne

2. La campagne "Holidays Are Coming" de Coca-Cola

🥤 Company: Coca-Cola

🥤 Campagne: Holidays Are Coming

🥤 Agence de marketing: WB Terminé

🥤 Story: Coca-Cola avait déjà tenté un marketing de vacances presque chaque année au moment de Noël, mais il était loin d'égaler cette campagne en 1995.

Cette année-là, ils ont lancé une nouvelle campagne publicitaire dans laquelle on pouvait voir de grands cortèges de camions Coca-Cola décorés passer sur des routes verglacées.

Sur fond de musique "Holidays Are Coming", les camions illuminaient l'atmosphère au fur et à mesure qu'ils la traversaient.

🥤 Résultats: La publicité a connu un tel succès qu'elle a fait de Coca-Cola un symbole culturel lié à Noël. Aujourd'hui encore, les camions de Noël de Coca-Cola sont considérés comme un signe de l'arrivée des fêtes de fin d'année.

Lessons ⬇️

les visuels iconiques, comme les camions Coca-Cola, peuvent créer des associations culturelles durables la musique et l'atmosphère jouent un rôle important dans la création de connexions émotionnelles avec le public

Bonnes pratiques ⬇️

✅ Utilisez des symboles forts et réalistes pour lier votre marque aux traditions saisonnières ✅ Créez des campagnes qui évoquent la joie et la nostalgie pour établir une connexion avec le public ✅ Tirez parti d'éléments multisensoriels, comme la musique et les images, pour amplifier l'impact émotionnel

3. La campagne "Equality" de Nike

👟Company: Nike

👟Campagne: Equality

👟Marketing agency: Wieden+Kennedy 👟 Story: En 2017, au milieu d'une saison des Grammy politiquement chargée et axée sur le racisme, Nike a saisi le moment avec sa campagne ' Equality' campaign . Avec des fonctionnalités telles que LeBron James, Serena Williams et Megan Rapinoe, la publicité a été lancée en fanfare.

À l'approche des Teams, l'équipe des relations publiques de Nike a stratégiquement fait appel à des médias, des influenceurs et des athlètes de gauche pour créer le buzz. Une fois la campagne lancée, Nike l'a amplifiée en mettant à jour ses médias sociaux avec des photos de l'égalité, en épinglant la publicité en haut de page et en lançant même un site permettant aux fans de créer leurs propres photos de profil sur le thème de l'égalité.

👟 Résultats: La publicité a été une réussite, avec plus de 800 réponses et 19 000+ retweets le lendemain des Grammys. La dynamique s'est poursuivie pendant plusieurs semaines après l'évènement, les gens ne cessant de changer de photo d'affichage.

Lessons ⬇️

les campagnes menées au moment opportun, en phase avec les évènements actuels, peuvent amplifier l'impact ✅ L'utilisation d'influenceurs et de médias permet de créer un buzz avant le lancement les éléments interactifs, comme le contenu généré par les utilisateurs, soutiennent l'élan de la campagne

Bonnes pratiques ⬇️

✅ Établissez des partenariats avec des influenceurs et des plateformes qui trouvent un écho auprès de votre cible ✅ Inclure des fonctionnalités interactives pour engager le public et étendre la portée de la campagne

La gestion d'agence facilitée par ClickUp

S'il n'est pas difficile de trouver une agence de marketing à Los Angeles, travailler avec elle nécessite un certain forfait.

Lorsque vous vous engagez avec une agence de marketing, vous avez besoin d'un outil de gestion de projet interconnecté pour assurer la conservation des valeurs de votre marque.

ClickUp est une application Tout pour le travail qui vous permet de suivre tous vos projets créatifs.

Grâce à des fonctionnalités avancées de gestion des tâches et de collaboration, vous pouvez facilement faire des brainstormings avec votre équipe, organiser des campagnes et communiquer avec les parties prenantes pour produire des campagnes hors du commun qui gardent le public accroché. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp .