Comment appliquer les styles de négociation pour la réussite professionnelle

Vous êtes sur le point de conclure une affaire avec le client de vos rêves. Les conditions du partenariat sont presque fixées, mais il vous assène un coup de massue : nous avons besoin de droits exclusifs sur votre produit pour les deux prochaines années

Attendez, quoi ? Ce n'était pas sur le tableau. Vous vous retrouvez alors dans le dilemme classique que dois-je faire maintenant. Repousser l'offre ? Faire une contre-offre ? Ou peut-être accepter, mais seulement si le prix est correct ?

De tels moments nous rappellent ce que disait Sun Tzu : celui qui sait quand il peut se battre et quand il ne le peut pas sera victorieux. Savoir quand tenir bon et quand fléchir peut faire la différence.

Les grands négociateurs ne s'en tiennent pas à un manuel de jeu à taille unique. Ils s'ajustent, s'adaptent et savent exactement quand se pencher ou reculer. Dans ce blog, nous examinerons cinq types de styles de négociation et nous vous donnerons des conseils pour vous aider à les maîtriser comme un pro. C'est parti !

$$a Qu'est-ce qu'un style de négociation ?

Un style de négociation est l'approche que vous adoptez pour gérer les discussions et parvenir à un accord. Qu'il s'agisse de conclure une entreprise, de renégocier des contrats avec des fournisseurs ou d'obtenir un accord, votre style de négociation vous permet d'atteindre vos objectifs discuter avec des cadres de haut niveau votre style de négociation donne le paramètre de la façon dont vous gérez ces interactions critiques pour l'entreprise.

Les styles de négociation varient considérablement en fonction de facteurs tels que la personnalité, le contexte culturel, les enjeux et le contexte de la négociation. Certaines personnes adoptent un style plus affirmé ou compétitif pour protéger leurs intérêts, tandis que d'autres penchent pour la collaboration ou le compromis afin d'établir une relation de confiance à long terme.

Importance de comprendre les différents styles de négociation

Il est clé de comprendre les différents styles de négociation pour réussir dans n'importe quel contexte professionnel. Voici pourquoi c'est important :

Vous pouvez vous adapter à n'importe quelle situation: Mener une négociation de contrat de fournisseur à fort enjeu et..résoudre un conflit au sein d'une équipe ne sont pas les mêmes. Lorsque vous connaissez les différents styles, il est plus facile de lire la pièce et d'adapter votre approche à ce qui se passe

Mener une négociation de contrat de fournisseur à fort enjeu et..résoudre un conflit au sein d'une équipe ne sont pas les mêmes. Lorsque vous connaissez les différents styles, il est plus facile de lire la pièce et d'adapter votre approche à ce qui se passe Vous pouvez construire des relations plus fortes: La négociation n'est pas seulement une question d'accord, c'est aussi une question de connexion. Lorsque vous comprenez le style de votre interlocuteur, vous pouvez aborder la discussion d'une manière qui convient aux deux parties

La négociation n'est pas seulement une question d'accord, c'est aussi une question de connexion. Lorsque vous comprenez le style de votre interlocuteur, vous pouvez aborder la discussion d'une manière qui convient aux deux parties Vous obtenez de meilleurs résultats: Certaines situations nécessitent des compromis, d'autres exigent que vous restiez ferme. Le bon style vous permet de ne pas rater d'opportunités

Certaines situations nécessitent des compromis, d'autres exigent que vous restiez ferme. Le bon style vous permet de ne pas rater d'opportunités Vous pouvez gérer les négociateurs difficiles: Il n'est pas toujours facile de travailler avec tout le monde. Comprendre le style de négociation d'une personne vous permet de rester calme, de changer de vitesse et de garder le contrôle de la discussion

Les 5 types de styles de négociation

Il existe cinq stratégies de négociation, chacune convenant parfaitement à des situations différentes. Une fois que vous les aurez assimilées, vous pourrez aborder les négociations avec un forfait en place.

Chaque style de négociation a compétences de base qui en assurent le travail. Le style compétitif consiste à s'affirmer et à avoir confiance en soi, tandis que le style collaboratif utilise la résolution de problèmes et l'empathie pour trouver des solutions gagnantes pour les deux parties à la négociation.

1. Compétition (je gagne - tu perds)

Le style de négociation compétitif est comparable à une partie de poker où l'on fait tapis - il est audacieux, assertif et axé sur la victoire. Également appelée négociation distributive, cette approche vise à assurer la sécurité de vos objectifs, même si cela signifie que l'autre personne repart les mains vides.

Quand l'utiliser: Parfait pour les situations où les enjeux sont élevés et où vous avez l'avantage, par exemple lorsque vous concluez une transaction exceptionnelle.

Les négociateurs compétitifs se distinguent par des traits de caractère tels que:

une confiance inébranlable et une détermination à dominer la pièce

une communication si claire et directe qu'il n'y a pas de place pour la confusion

To ace this style:

📌 Soyez préparé : Connaître les objectifs, les points forts et les stratégies couramment utilisées de l'autre partie

📌 Employer des stratégies de type hardball : faire des offres audacieuses ou un peu de bluff pour prendre l'avantage

📎 *Exemple : Vous négociez avec un fournisseur pour des matières premières en vrac. Il propose 100 000 $, mais vous avez déjà reçu une offre de 90 000 $ d'un autre fournisseur, alors vous commencez par une offre audacieuse : 80 000 $$$.

Lorsqu'il refuse, vous vous penchez sur la question en disant : "Nous optons pour l'offre de 90 000 $, à moins que vous ne proposiez une meilleure offre" De cette façon, vous vous concentrez sur vos besoins et vous les convainquez de respecter vos conditions, sous peine de perdre des entreprises.

2. S'adapter (je perds, vous gagnez)

Le style accommodant est le style de ceux qui aiment les gens. Il s'agit de faire passer la relation en premier, même si cela implique de sacrifier ses propres intérêts. Lorsque vous adoptez ce style, vous ne vous contentez pas d'être gentil : vous essayez activement de maintenir la paix, d'aplanir les conflits et de faire en sorte que les choses se passent bien d'établir des relations .

Mais ne confondez pas l'accommodement avec la faiblesse. Savoir quand laisser l'autre partie "gagner" peut vous faire gagner des points importants et vous ouvrir des portes pour de futures opportunités.

Quand l'utiliser: Lorsque vous êtes sur la corde raide et que vous devez privilégier l'établissement de relations plutôt que des gains rapides.

Caractéristiques des négociateurs accommodants:

✅ Ils sont flexibles et ouverts aux idées au fur et à mesure du flux de la discussion

ils sont prêts à faire de petits sacrifices pour satisfaire l'autre partie

Here's how to apply this style effectively:

📌 Know your must-haves : Soyez clairs sur ce qui n'est pas négociable et sur les points sur lesquels vous pouvez faire des concessions

📌 Donnez des concessions stratégiques : Offrez des concessions qui comptent pour eux mais qui ne vous touchent pas trop durement

📎 Exemple : Votre entreprise est en lice pour renouvellement de contrat avec un fournisseur clé, mais ses nouveaux tarifs ne correspondent pas à votre budget.

Au lieu d'opposer une résistance farouche, vous reconnaissez la position du fournisseur. Ensuite, vous proposez un terrain d'entente - un volume d'achat plus faible ou une durée de contrat plus longue pour obtenir de meilleurs tarifs. Mon travail consiste à protéger la relation tout en travaillant dans les limites de votre budget.

3. Éviter (je perds - vous perdez)

Au lieu d'affronter le problème de front, vous l'esquivez - peut-être en changeant de sujet, en retardant une décision ou en vous retirant purement et simplement.

Pourquoi ? Parfois, c'est pour éviter un drame inutile, et d'autres fois, c'est par pur instinct de survie : "Si je l'ignore, peut-être qu'il disparaîtra"

Quand l'utiliser: Lorsque les enjeux sont faibles, que le problème est insignifiant ou que vous gagnez du temps pour trouver une meilleure approche.

Traits des négociateurs réticents (style passif-agressif):

✅ Évite les conflits même si cela implique des résultats moins qu'idéaux

réticent à faire face des discussions difficiles et laissent parfois des problèmes non résolus

Comment utiliser ce style à bon escient:

📌 Préparez des paramètres de suivi : Éviter ne signifie pas ignorer pour toujours. Prévoyez un moment pour revenir sur le sujet lorsqu'il sera plus exploitable

📌 Créer des alternatives gagnant-gagnant : Proposez des solutions temporaires qui fonctionnent pour les deux parties jusqu'à ce que vous soyez prêt à vous attaquer au problème principal

📎 Exemple : Les membres de votre équipe veulent.. négocier des options de travail hybride ou télétravail . Au lieu de plonger directement dans une discussion potentiellement délicate, prenez acte de leur demande et dites :

"Mettons cela de côté pour l'instant et je reviendrai vers vous avec une décision après avoir examiné les politiques de l'entreprise et consulté la direction." Cela vous donne le temps d'évaluer la situation sans l'exclure.

4. Compromis (je perds/gagne un peu, vous perdez/gagnez un peu)

Le compromis est l'approche de la négociation qui consiste à se rencontrer à mi-chemin. Aucune des parties n'obtient tout ce qu'elle veut, mais chacune s'en va avec le sentiment d'avoir gagné quelque chose.

Quand l'utiliser: Parfait lorsque vous devez trouver une solution rapide et pratique que les deux parties peuvent accepter.

Ce qui fait d'un négociateur un négociateur de compromis:

un sens aigu de la justice et de l'équité dans la prise de décision

capacité à équilibrer efficacement des intérêts divergents

To strengthen compromising negotiations:

📌 Identifier les points essentiels : Sachez quels sont les points que vous êtes prêt à abandonner et ceux qui ne sont pas négociables

📌 Créer des options : Présentez plusieurs solutions qui répondent aux besoins des deux parties, ce qui permet de trouver plus facilement un terrain d'entente

📎 Exemple : L'équipe commerciale souhaite une augmentation de budget de 10 % pour financer de nouvelles campagnes. Cependant, le service financier ne peut accorder que 4 %. Après quelques négociations, ils se réunissent à 6 %, l'équipe commerciale s'engageant à couvrir le reste. Ce n'est pas tout ce qu'ils voulaient, mais les deux parties en sortent gagnantes.

5. Collaborer (je gagne, tu gagnes)

Les négociateurs collaboratifs s'épanouissent en faisant équipe pour remporter une victoire commune. Au lieu de considérer l'autre partie comme un adversaire, vous travaillez ensemble pour trouver une solution qui profite à tous. Il s'agit de résoudre les problèmes de manière créative et les deux parties en sortent avec le sentiment d'avoir gagné.

Quand l'utiliser: Parfait lorsque les deux parties se sentent concernées par le problème, qu'elles veulent une solution gagnant-gagnant et qu'elles ont le temps d'en discuter

Ce qui fait d'un négociateur un collaborateur:

ils recherchent des solutions innovantes aux problèmes

ils ont la patience d'aller au fond des choses et d'y travailler

How to crush the collaborative negotiation style:

📌 Utiliser des sessions de brainstorming : Faites un remue-méninges comme une équipe pour trouver des idées qui fonctionnent pour tout le monde

📌 Créer des accords de collaboration : Mettez tout le monde sur la même page en rédigeant un accord écrit. Si vous avez tendance à oublier des détails cruciaux, utilisez des modèles d'accords de collaboration pour travailler facilement

📎 Exemple : Une entreprise technologique et un détaillant négocient un partenariat pour une nouvelle ligne de produits. L'entreprise technologique propose un partage des revenus de 70 à 30. Le détaillant veut une part plus importante mais accepte d'allouer 10 % de son budget marketing au produit

Après négociation, ils se mettent d'accord sur un partage 60-40, le détaillant augmentant sa contribution marketing à 15 %. Cet accord gagnant-gagnant permet à l'entreprise technologique de se faire connaître et au détaillant de disposer d'un nouveau produit phare pour stimuler les ventes.

Adapter les styles de négociation en fonction du contexte

La différence entre une victoire et une opportunité manquée est un état d'esprit adaptatif.

Il vous aide à transformer les défis en opportunités, à construire des partenariats plus solides et à obtenir des résultats qui répondent à la fois aux besoins immédiats et aux objectifs à long terme.

Voici comment y parvenir :

Contexte Style de négociation Techniques clés Collaborative Identifier les avantages partagés et les scénarios gagnant-gagnantFavoriser un dialogue ouvert pour trouver des solutions créativesTravailler sur une feuille de route qui prend en compte les intérêts des deux parties Demander un salaire plus élevé dans une offre d'emploi Compétitif Mettez en valeur vos qualifications et vos réalisationsPlacez-vous comme le meilleur candidatAyez confiance en vous et restez ferme dans vos demandes Collaboratif Recherche de normes culturellesAdapter le rythme de la négociationPrendre en compte les signaux non verbaux Les désaccords mineurs entre les membres de l'équipe Éviter Choisir de ne pas s'engager dans la discussion si elle n'est pas crucialeMaintenir la neutralité et laisser les autres résoudre le problèmeRéorienter l'attention vers des problèmes plus importants Compromis Proposer des solutions de partage des ressourcesPrioriser les besoins essentielsProposer une répartition équilibrée Un fournisseur demande une augmentation du prix de ses services Un partenariat avec une autre organisation pour un évènement communSéparer les responsabilités de l'évènement en fonction des points forts de chaque organisationSéparer les efforts de marketing afin de partager équitablement la chargeS'entendre sur un partage des bénéfices provenant de la vente des billets et des parrainagesSéparer les efforts de marketing afin de partager équitablement la charge

Techniques clés pour différents styles de négociation

Conseils pour maîtriser tous les styles de négociation

Que vous souhaitiez obtenir une fusion d'entreprises de plusieurs millions de dollars ou fermer une agence immobilière à fort enjeu, le secret réside dans la maîtrise des cinq styles de négociation.

Cependant, les négociations peuvent devenir compliquées et stressantes. Vous avez besoin d'un allié qui fasse le gros du travail lors des négociations délicates.

3 erreurs courantes à éviter dans les négociations

La négociation est une compétence cruciale dans les entreprises. Cependant, certaines erreurs peuvent faire dérailler vos efforts et empêcher des résultats fructueux. Voici les erreurs les plus courantes à éviter :

1. S'impliquer émotionnellement

Les émotions telles que la frustration ou l'excitation peuvent nuire au jugement et conduire à de mauvaises décisions.

To stay on track:

pratiquer la pleine conscience, faire des pauses et réguler ses émotions

✅ Faire des jeux de rôle avec des collègues et obtenir un retour d'information

prendre le temps d'évaluer les offres et éviter de conclure des accords à la hâte

2. Sous-estimer la position de l'autre partie

Supposer que vous savez ce que veut l'autre partie sans comprendre pleinement son point de vue peut conduire à des faux pas.

Pour éviter cela:

posez des questions perspicaces pour découvrir leurs besoins et leurs motivations

✅ Écouter activement, éviter les interruptions et afficher un véritable intérêt pour leur point de vue

3. Ne pas comprendre les différences culturelles

Dans les négociations internationales, les différentes cultures ont des normes et des attentes qui leur sont propres. Ne pas les comprendre peut résulter en des malentendus et de la méfiance.

Pour éviter cela :

✅ Comprendre les coutumes, les traditions et les les règles de conduite en matière de discussion de la culture de votre interlocuteur

✅ Envisagez d'engager un consultant culturel ou un interprète pour vous assurer que votre communication est respectueuse et précise

Dominer les négociations et sceller la réussite avec ClickUp

Connaître vos styles de négociation et passer de l'un à l'autre au bon moment peut faire la différence entre une bonne et une excellente affaire.

Mais pour vraiment réussir, vous avez besoin des bons outils - et c'est là que ClickUp entre en jeu.

