Résumé des conversations cruciales : idées et points de vue clés que vous devez connaître

Les discussions font partie intégrante de notre vie : vous parlez aux membres de votre famille, à vos amis, à vos collègues et même à des personnes aléatoires dans la rue ou au supermarché. Mais toutes les discussions ne sont pas de simples bavardages. Certaines ont tendance à devenir gênantes et chargées d'émotion et peuvent rapidement devenir incontrôlables si vous n'avez pas le tact nécessaire pour les gérer.

Ces discussions et leur nature constituent le thème central du livre intitulé Crucial Conversations : Tools for Talking When Stakes Are High. Ses auteurs, cofondateurs de la société de formation au leadership Crucial Learning (anciennement VitalSmarts), examinent les raisons pour lesquelles nous évitons les discussions à fort enjeu. En outre, le livre propose des outils pour désamorcer chaque argument enflammé et maîtriser l'art de la communication. 🗣️

Dans notre Résumé des conversations cruciales, nous vous présenterons les principales idées du livre et partagerons des conseils pour les appliquer à votre vie professionnelle afin de stimuler la communication et la collaboration.

Crucial Conversations Résumé du livre en un coup d'œil

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Amazon Le livre se concentre sur les relations humaines, explorant comment les gens construisent et favorisent les liens à travers la communication. Les auteurs soulignent que savoir parler aux gens et gérer les conversations difficiles est la clé de la réussite et de la maintenance de la santé personnelle.

Le livre est divisé en 12 chapitres, chacun contenant des dizaines d'exemples et véhiculant un message important pour vous aider à réussir chaque discussion, même en présence d'émotions fortes.

Parcourons rapidement les chapitres pour en saisir les idées clés.

Chapitre 1 : Qu'est-ce qu'une discussion cruciale ?

Lorsque vous entendez "conversations cruciales", vous imaginez peut-être des dirigeants mondiaux discutant de problèmes tels que le réchauffement climatique ou l'inégalité. Cependant, le livre a un objectif plus terre-à-terre - il se concentre sur les interactions qui peuvent arriver à tout le monde et qui ont un impact significatif sur la vie de tous les jours.

Les auteurs définissent les conversations cruciales comme des discussions entre deux ou plusieurs personnes avec des opinions divergentes, des émotions fortes et des enjeux importants, ce qui les différencie des conversations _"normales". Parmi les exemples de ces conversations cruciales, on peut citer la fin d'une relation amoureuse, le fait de demander à un colocataire de déménager, le licenciement d'un employé ou le fait de demander à la belle-famille de cesser de s'immiscer dans votre vie. 😬

Les discussions cruciales portant généralement sur des sujets délicats, certaines personnes ont tendance à les éviter, tandis que d'autres peuvent mal les gérer. Selon les auteurs, il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. En apprenant à gérer, voire à maîtriser les conversations cruciales, vous serez en mesure de renforcer vos relations, de donner un coup de fouet à votre carrière, d'améliorer votre organisation et d'accroître votre bien-être général.

Chapitre 2 : Maîtriser les conversations cruciales

Lorsqu'une personne s'engage dans une discussion, elle apporte avec elle ses opinions, ses attitudes et ses sentiments uniques. C'est ce que les auteurs appellent un réservoir personnel de sens. 🏊

Lorsqu'il s'agit de discussions cruciales impliquant deux personnes (ou plus), le problème se pose lorsque leurs opinions varient ou diffèrent totalement. En d'autres termes, lorsqu'il n'y a pas de pools partagés, chaque partie nage pour elle-même.

Pour que les discussions cruciales se déroulent bien, vous devez établir un climat sain et un bassin partagé en permettant aux autres parties de partager librement leurs pensées et leurs affichages.

Chapitre 3 : Commencer avec le cœur

À partir de ce chapitre, les auteurs expliquent comment maîtriser les discussions cruciales. La première étape consiste en une introspection. Ne blâmez pas les autres pour un dialogue qui a mal tourné ; reconnaissez plutôt votre propre contribution, même si elle est partielle.

Pour être meilleur dans les discussions cruciales, vous devez :

Recentrer votre cerveau Retrouver ses repères Prendre son corps en main

Les auteurs abordent également le choix du pigeon. C'est le cas lorsque vous pensez être obligé de choisir entre deux options apparemment désagréables. Par exemple, vous pouvez penser que vous pouvez soit être en désaccord avec votre patron et risquer un conflit, soit vous taire et accepter la décision qui est mauvaise pour l'équipe. Mais il existe toujours des alternatives saines à ce choix, comme le fait de dire ce que l'on pense tout en étant respectueux et attentif aux sentiments des autres participants.

Chapitre 4 : Apprendre à regarder

Ce chapitre traite de la transition d'une conversation innocente à une conversation cruciale et met en évidence les signes qui l'indiquent. En reconnaissant ces indications, vous pouvez faire attention à vos paroles et à vos actions et éventuellement empêcher la conversation de prendre une mauvaise direction. ❌

Voici quelques signes révélateurs d'une discussion qui devient cruciale :

Le contenu et les conditions (signaux comportementaux et émotions)

Problèmes de sécurité (silence et violence)

Votre propre style et votre comportement dans les situations stressantes

Chapitre 5 : Assurer la sécurité

Lorsque vous remarquez qu'une discussion devient dangereusement désagréable, sortez-en pour rétablir l'objectif mutuel et la sécurité.

Lorsque vous vous retirez, trois options s'offrent à vous :

S'excuser : À faire lorsque vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur qui a blessé d'autres personnes Contrat : Une déclaration à ne pas faire/à faire par laquelle vous exprimez un respect mutuel et clarifiez l'objectif. Par exemple : La dernière chose que je veux dire, c'est que ton rapport n'était pas bon - je pense que tu as fait un excellent travail CRIB : C'est un acronyme pour :

C s'engager à rechercher un objectif mutuel

s'engager à rechercher un objectif mutuel R reconnaître l'objectif qui sous-tend la stratégie

reconnaître l'objectif qui sous-tend la stratégie I inventer un objectif mutuel

inventer un objectif mutuel Bréfléchir à de nouvelles stratégies

Chapitre 6 : Maîtriser mes histoires

Après avoir observé les actions des autres, nous nous racontons immédiatement une histoire qui donne un sens au comportement observé. Cela signifie que vous ne réagissez pas émotionnellement aux actions des autres directement, mais à l'interprétation que vous en faites.

Pour maîtriser les discussions cruciales, vous devez contrôler les histoires que vous vous racontez. Vous pouvez le faire en :

En remarquant votre comportement En entrant en contact avec vos sentiments Analyser vos histoires Revenir aux faits Faire attention aux trois histoires "intelligentes" (ce n'est pas ma faute, tout est de ta faute, je ne peux rien faire d'autre) et raconter le reste de l'histoire

Chapitre 7 : ETAT Mon Chemin

Les auteurs abordent ici cinq conseils qui peuvent vous aider à faire passer les messages les plus difficiles :

**Partagez vos faits : Exposez des faits et des observations non controversés, et non vos conclusions (dites Vous avez 10 minutes de retard au lieu de Vous êtes toujours en retard et j'attends toujours) **Racontez votre histoire : Racontez votre point de vue tout en faisant attention à la sécurité de la discussion Ask for others' paths (Demandez le chemin des autres) : Invitez les autres à partager leurs faits et leurs histoires **Parlez timidement : Ne présentez pas vos histoires comme des faits **Encouragez la mise à l'épreuve : Veillez à ce que les autres se sentent en sécurité lorsqu'ils expriment des opinions et des attitudes différentes des vôtres

Chapitre 8 : Explorer les chemins des autres

Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres lors de discussions cruciales. Néanmoins, vous pouvez gérer vos réactions et encourager le flux gratuit du sens. Utilisez les techniques d'écoute suivantes pour faire place à un dialogue sain :

Demandez : Montrer de l'intérêt pour ce que l'autre personne a à dire Miroir : Reconnaître les émotions de la personne : Reconnaître les émotions de la personne Paraphrase : Reformulez les mots de l'autre personne pour montrer que vous l'écoutez et l'encourager à poursuivre son partage Primer : Si la personne a du mal à s'exprimer, essayez de deviner ce qu'elle veut dire : Si la personne a du mal à partager, essayez de deviner ce qu'elle pense ou ressent pour l'inciter à s'ouvrir

Chapitre 9 : Passer à l'action

Le dialogue n'est pas synonyme de prise de décision. Vous pouvez inviter des idées dans le bassin de sens partagé, mais cela ne signifie pas que vous participerez à la prise d'une décision sur la base des informations disponibles. Pour éviter les malentendus, il est essentiel de définir le processus de prise de décision :

Commande : Les décisions sont prises sans votre participation et sont soit dictées par des forces extérieures (comme le gouvernement), soit laissées à d'autres (parce que vous ne vous en souciez pas suffisamment ou que vous pouvez faire confiance à quelqu'un d'autre pour le faire) Consulter : Vous invitez d'autres personnes (des experts, une population représentative ou quelqu'un qui souhaite participer) à participer, à recueillir des idées, puis à prendre une décision sur la base des informations recueillies Vote : Excellent pour choisir entre plusieurs options - utilisez-le pour prendre une décision ou réduire vos choix Consensus : Vous discutez jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord sur une décision. Cette méthode est souvent utilisée pour les prises de décision complexes et à fort enjeu

Chapitre 10 : Mettre les choses au point

Dans ce chapitre, les auteurs présentent un modèle de dialogue pour vous aider à organiser votre réflexion et à appliquer les principes mentionnés précédemment. Le modèle se compose de cercles concentriques, avec au centre la réserve de sens partagé - c'est l'objectif.

Autour de lui, vous verrez différents comportements liés à la sécurité auxquels il faut faire attention. Si vous remarquez l'un de ces comportements, sortez du dialogue, travaillez sur la sécurité, puis revenez. Faites-le rapidement : plus vous vous dirigez vers le silence et la violence, plus il vous sera difficile de revenir.

Le modèle comporte également des flèches moi et autres qui pointent clairement vers la piscine partagée au milieu.

Chapitre 11 : Oui, mais

À faites-vous que les chapitres précédents ne s'appliquent pas à votre situation exacte, que ce soit de la communication avec les clients des discussions avec votre famille ou votre partenaire, ou la collaboration dans le cadre d'un projet ?

Ce chapitre aborde 17 situations spécifiques et propose des moyens concrets pour les aborder, vous préparant ainsi aux scénarios de la vie réelle.

Chapitre 12 : Changez de vie

Dans le dernier chapitre, les auteurs affirment que changer notre façon de communiquer demande du temps et des efforts, mais que cela porte ses fruits. En maîtrisant la communication, vous progresserez dans tous les domaines de la vie.

Ces quatre principes peuvent vous aider à changer de vie :

Maîtriser le contenu : Mon travail consiste à déterminer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi Maîtriser les compétences : S'entraîner à dire les bons mots au bon moment et à utiliser le bon ton Améliorez votre motivation : Vous devez vouloir changer et rechercher des opportunités d'amélioration Soyez à l'affût des indices : Vous devez reconnaître quand il est temps d'appliquer vos nouvelles compétences en matière de discussion au lieu de retomber dans vos anciens schémas

Les enseignements clés des discussions cruciales

Voici un résumé des idées et messages les plus importants dont le livre fait la promotion :

Les discussions cruciales n'ont de sens que si tous les participants se sentent en sécurité pour exprimer leurs opinions Concentrez-vous toujours sur les faits, et non sur votre interprétation des propos de l'autre personne La première étape d'une discussion réussie consiste à se remettre en question et à admettre que les autres ne sont pas toujours responsables d'un dialogue qui a mal tourné Le recours au sarcasme ou le traitement silencieux de l'autre personne n'aboutira pas à une discussion fructueuse Entraînez-vous à écouter : cela vous aidera à améliorer vos discussions cruciales

Popular Crucial Conversations Quotes

Voici trois citations de Conversations cruciales que les lecteurs adorent :

la seule personne que nous pouvons continuellement inspirer, pousser et former - avec un certain degré de réussite - est la personne qui se trouve dans le miroir souvenez-vous que savoir et ne pas faire, c'est vraiment ne pas savoir à l'heure où les gens se privent volontairement de sens les uns les autres, les personnes intelligentes peuvent faire des choses collectivement stupides

Appliquer les idées et les enseignements de Crucial Conversations avec ClickUp

Appliquer les principes des conversations cruciales pour améliorer vos compétences en leadership, la communication au sein de l'équipe la communication et la collaboration semblent plus faciles si vous et votre équipe travaillez dans un bureau ou un espace partagé. Vous pouvez écouter la voix et le ton des membres de votre équipe et observer le langage corporel.

Mais qu'en est-il des hybride ou teams à distance ? Sont-ils condamnés à une vie de mauvaise communication, de conflits, et de maladresses ? dynamique d'équipe où personne ne se sent libre de dire ce qu'il pense ? Pas du tout !

Avec un outil comme le ClickUp vous pouvez rétablir la sécurité dans vos discussions (même en ligne), encourager l'écoute, échanger des opinions avec votre équipe, et profiter des avantages de l'Internet une collaboration sécurisée .

En tant que premier de classe la gestion des tâches et des projets tool, ClickUp offre diverses fonctionnalités de collaboration et de communication qui sont autant d'outils parfaits pour des conversations cruciales. Explorons les plus remarquables d'entre elles . 👇

Ajoutez des membres de l'équipe aux discussions et collaborez avec ClickUp Teams dans un seul espace et évitez de passer d'un logiciel à l'autre

Affiche ClickUp Chat simplifiée

ClickUp offre 15+ affichages qui vous aident à observer vos projets et vos tâches sous différents angles, à gérer les documents, à communiquer et à collaborer. L'un d'entre eux est le L'affichage ClickUp Chat clickUp Chat est un site de discussion en ligne, dont l'objectif principal est de faciliter la communication.

Dans l'affichage Chat, vous et votre équipe pouvez discuter ouvertement de pratiquement n'importe quel sujet et rester concentrés sur des objectifs communs. Ajoutez n'importe qui à une discussion en @mentionnant son nom, et permettez-lui de contribuer à la discussion.

La vue Teams peut être un excellent outil pour échanger des opinions dans un paramètre non officiel. Elle peut aider votre équipe à se sentir détendue et plus ouverte. Chaque message est affiché en temps réel, ce qui vous permet de vous assurer qu'aucun participant n'est oublié.

La modification en cours et l'option de partage de liens vers des projets, de pages web, de vidéos et de feuilles de calcul directement dans vos discussions font de cet affichage un jeu d'enfant. Mieux encore, elle ne vous distraira pas puisque vous n'aurez pas à passer d'une application à l'autre pour envoyer un message à votre équipe. 📩

ClickUp Documents

Utilisez ClickUp Docs pour créer et gérer des documents et collaborer avec votre équipe ClickUp Documents est l'option unique de la plateforme pour la création, la modification en cours, la gestion et le stockage de documents. Ajoutez votre équipe à un document et profitez des avantages suivants d'une collaboration en temps réel sans devoir passer d'une application à l'autre.

La modification en cours des documents n'est jamais un gâchis grâce à Détection de collaboration ClickUp . Chaque personne dispose d'un curseur de couleur avec son nom, ce qui vous permet de savoir facilement qui fait quoi.

La meilleure chose à propos des documents ClickUp est que vous pouvez les connecter de manière transparente à vos flux de travail. Liez les documents et les tâches ou assignez des tâches au sein de l'éditeur - rien de plus facile ! 🥰

ClickUp Tableaux blancs

Faites un brainstorming, élaborez une stratégie ou planifiez les flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs Tableaux blancs ClickUp sont des toiles numériques idéales pour la collaboration visuelle , le brainstorming et l'élaboration de stratégies. C'est ici que vous et votre équipe pouvez libérer votre potentiel créatif - écrire, dessiner, ajouter des symboles et des formes, ajouter des liens et des images, utiliser des notes autocollantes ou créer des tableaux de vision, des diagrammes et des cartes mentales.

Ces tableaux blancs peuvent servir de réservoirs de sens partagé. Vous et votre équipe pouvez remplir le bassin d'idées, en discuter et prendre des décisions éclairées qui apportent le plus de valeur.

Vous pouvez toujours ajouter du contexte à votre travail en laissant des commentaires sur le Tableau blanc ou en liant des fichiers, des tâches ou des documents.

ClickUp Clip

Utilisez ClickUp Clip pour enregistrer votre écran et le partager avec d'autres personnes

Besoin de donner un feedback à un employé ou d'expliquer des instructions complexes ? ClickUp Clip vient à la rescousse ! 🦸

Cette fonctionnalité intégrée d'enregistrement d'écran vous aide à faire passer votre message haut et fort avec un risque minimal de malentendus, ce qui en fait un outil parfait pour les équipes asynchrones .

Vous pouvez enregistrer l'écran entier, un onglet de navigateur ou une fenêtre d'application - c'est vous qui décidez ! Ajoutez la voix de votre micro à l'enregistrement pour le rendre plus facile à suivre.

À Terminé, créez un lien et partagez votre enregistrement avec certains membres de l'équipe.

Modèles de plans de communication

Utilisez le modèle de plan de communication ClickUp pour créer une feuille de route pour une communication transparente avec les équipes et les clients

ClickUp s'enorgueillit d'un nombre impressionnant d'utilisateurs bibliothèque de modèles avec plus de 1 000 options pour tout, de la gestion de projet à l'équipe commerciale en passant par l'assistance client. Si vous souhaitez rationaliser les processus externes et internes de l'entreprise, vous pouvez utiliser la bibliothèque de modèles la communication interne au sein de votre organisation, vous aimerez la modèles de plans de communication -ils fournissent un cadre pour définir les objectifs, les stratégies et les canaux de communication. 🤓

Devenez un pro des discussions cruciales avec ClickUp

Dans notre résumé de Crucial Conversations, nous avons découvert le message principal du livre - les compétences en matière de discussion peuvent vous propulser vers la réussite ou être votre bloc d'achoppement. 🪨

Grâce à son offre riche en fonctionnalités, ClickUp vous aide à favoriser une culture de communication saine au sein de votre entreprise, à minimiser les conflits et à faire en sorte que chacun se sente libre d'exprimer ses propres intérêts. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à réussir vos discussions cruciales !