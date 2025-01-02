Comment favoriser l'émergence d'un style de leadership dynamique dans votre équipe ?

Un vieil adage dit que la rapidité d'une équipe dépend de celle de son membre le plus lent. Bien que cela soit vrai, il y a quelque chose de plus vrai et de plus pertinent. Chaque équipe ne peut être plus rapide que le paramètre défini par son chef.

Par exemple, si un leader est enthousiaste à l'égard de l'IA générative et encourage les membres de l'équipe à l'utiliser, l'adoption et, par conséquent, les résultats s'amélioreront, même si les risques sont plus élevés.

En revanche, si le dirigeant est sceptique et choisit d'attendre et d'observer, l'entreprise risque de perdre l'avantage du premier arrivé.

En substance, le rythme auquel le dirigeant s'adapte aux changements du marché définira la vitesse du changement dans l'organisation. Ce phénomène est appelé "leadership d'avant-garde".

Dans cet article de blog, nous explorons ce qu'il est, pourquoi il fonctionne et comment vous pouvez l'intégrer dans votre organisation.

Qu'est-ce que le style de leadership Pacesetting?

Le style de leadership Pacesetting est une approche de la gestion d'entreprise qui donne la priorité au rôle du leader dans l'obtention de résultats de haute qualité de la part d'une équipe motivée et performante.

Daniel Goleman, psychologue et auteur populaire, a présenté ce style de leadership ainsi que cinq autres dans son livre Le leadership primal . Il décrit six styles de leadership :

Visionnaire: Inspire les membres de l'équipe par une vision et une orientation claires

Inspire les membres de l'équipe par une vision et une orientation claires **Le coaching : il se concentre sur le développement personnel des employés afin d'améliorer leurs points forts et de surmonter leurs faiblesses

**Affiliatif : se concentre sur l'harmonie de l'équipe et le maintien des connexions

**Démocratique : favorise la collaboration et le consensus au sein de l'équipe

Commande : Résoudre les problèmes avec autorité

: Résoudre les problèmes avec autorité **Paramètres : fixe des normes de performance et montre l'exemple

Chacun de ces styles de leadership a des besoins et des possibilités d'application qui lui sont propres. Dans cet article, nous nous concentrons sur le style de leadership de la mise en place de l'espace.

Avant d'entrer dans les détails, il est important de noter que "pacesetting" ne signifie pas accélérer. Cela ne signifie pas que vous devez automatiquement accélérer les choses. En fait, dans les paramètres de crise ou de changement, il peut être utile d'adopter un rythme plus lent pour s'assurer que tout le monde est à bord et à l'aise.

Voyons à présent à quoi ressemble le leadership en matière de rythme dans la pratique.

Caractéristiques clés du leadership d'anticipation

Un bon leader qui donne le ton ne se contente pas de donner le rythme. Il définit également la feuille de route et la destination du voyage. Il se caractérise donc par les éléments suivants.

Mettre la barre haute

Les leaders qui fixent le rythme établissent des paramètres élevés et attendent de l'équipe qu'elle les réunisse. En outre, ils montrent l'exemple et montrent à quoi ressemble le fait de placer la barre plus haut. Cela crée une culture dans laquelle les membres de l'équipe sont constamment à la recherche de l'excellence, ce qui est la marque de fabrique des leaders avant-gardistes.

Orientation vers les résultats

Le style de leadership "pacesetting" paramètre les grands objectifs et se concentre sur leur réalisation. Il conduit l'équipe vers des résultats spécifiques, en améliorant constamment la productivité des individus et de l'équipe.

Amélioration de l'efficacité

Le terme "rythme" comporte également des aspects de cohérence et de reproductibilité. Lorsque les dirigeants qui adoptent un rythme soutenu fixent des objectifs, ils exigent une exécution plus rapide sans compromettre la qualité. C'est l'idéal pour les environnements au rythme rapide avec des équipes très performantes.

Haute compétence

Le leadership pacesetting fonctionne mieux pour les équipes très performantes, équipes autogérées . Cela signifie que les membres de l'équipe doivent s'approprier les tâches et les exécuter avec une grande compétence.

Faible tolérance à l'égard des performances insuffisantes

Le rythme du projet dépend presque entièrement de la capacité de l'équipe à le suivre. Cela signifie que les leaders qui fixent le rythme ont peu de patience pour les performances insuffisantes. Ils s'attaquent souvent aux problèmes directement et rapidement pour maintenir des normes élevées.

Malgré ses nombreux avantages, le leadership de cadence ne convient pas à toutes les situations. Voici un aperçu des circonstances dans lesquelles il convient d'utiliser ce style de leadership. Mais avant cela, si vous n'avez jamais été un leader, voici quelques conseils sur les points suivants comment acquérir de l'expérience en matière de leadership .

Quand utiliser le Pacesetting Leadership

Dans son livre, Goleman écrit que le pacesetting leadership a souvent un impact très négatif sur le climat de l'entreprise parce qu'il est trop souvent mal exécuté. Cela montre que le leadership de stimulation ne fonctionne que dans les bonnes circonstances et les bons environnements.

Si vous adoptez ce la direction d'une équipe les conseils suivants peuvent vous être utiles.

Lorsque vous avez des objectifs stimulants et passionnants

Le leadership d'anticipation est idéal pour les situations charnières dans les entreprises. Qu'il s'agisse d'une startup visant à s'agrandir, d'une Enterprise travaillant sur une fusion ou d'une petite entreprise se lançant dans la vente en ligne, un défi de taille nécessite un leadership d'anticipation.

Lors de redressements organisationnels

Lorsque l'organisation est en difficulté et qu'elle a besoin d'un coup de pouce, le leadership pacesetting est utile. Les organisations peuvent surmonter les difficultés financières, les baisses de moral et le manque d'innovation en s'attachant les services d'un dirigeant qui donne le rythme et montre l'exemple.

En cas de crise ou de changement à grande échelle

Le style "Pacesetting" est également idéal pour la conduite du changement . Les dirigeants qui adoptent ce style réussissent dans les situations de crise en identifiant rapidement le problème, en définissant des paramètres clairs et en mettant la main à la pâte pour résoudre les problèmes sur le terrain.

Quand la qualité est essentielle

Les gens pensent que la définition d'un rythme de travail permet d'accélérer les choses. Bien que cela soit vrai, le pacesetting est autant une question de rapidité que d'excellence. Les leaders de la pacesetting fixent des paramètres élevés et attendent des résultats de haute qualité, ce qui les rend plus aptes à construire des produits différenciés.

Lorsque l'on court après les délais

Enfin, le leadership de la pacesetting peut améliorer considérablement la rapidité. Il garantit que vous vous concentrez sur l'objectif, que vous restez sur la bonne voie et que vous achevez les tâches à temps ou avant. Cela change la donne lorsque vous devez respecter des délais serrés.

À quoi ressemble un leader qui respecte le rythme ? Nous avons quelques exemples.

Exemples de leadership de mise en place de la cadence

Daniel Goleman donne l'exemple de Mark Loehr, PDG de Soundview Technology au lendemain du 11 septembre, qui a guidé son équipe dans la tourmente émotionnelle de l'époque. "Au cours des jours suivants, Loehr était présent lorsque les gens pleuraient ensemble", écrit-il, démontrant ainsi la nécessité de.. l'intelligence émotionnelle dans le leadership également.

Cette crise a défini le type de leader qu'était Loehr. Voici d'autres dirigeants qui ont émergé des crises, des circonstances et des opportunités auxquelles ils ont été confrontés.

Elon Musk (Tesla, SpaceX, X)

Elon Musk est connu pour travailler régulièrement 120 heures par semaine. Il est également connu pour être un patron exigeant, s'attendant à ce que ses équipes fassent des heures similaires. Dans un mémo, il écrit : "Plus vous êtes haut placé, plus votre présence doit être visible. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps à l'usine"

Avec cette attitude, il paramètre et impulse le rythme de fonctionnement de ses organisations chez Tesla, SpaceX et X (anciennement connu sous le nom de Twitter).

Steve Jobs (Apple)

Steve Jobs est un exemple classique de leader qui impose son rythme. À fait non seulement le rythme dans son organisation, mais aussi dans l'industrie en général. Il est à l'origine de l'innovation et du lancement de produits révolutionnaires tels que l'iPod pour la musique, l'iPhone pour les smartphones et l'iPad pour les tablettes.

Après avoir frôlé la faillite en 1997, lorsque Steve a rejoint à nouveau Apple, il l'a aidée à devenir l'une des entreprises les plus précieuses au monde.

Jack Welch (General Electric)

Nous avons vu plus haut que les dirigeants qui donnent le ton ne tolèrent pas les contre-performances. Jack Welch en est un excellent exemple. À tel point qu'il a conçu un modèle formel appelé courbe de vitalité, qui classe tous les employés en trois catégories :

Les 20 % supérieurs qui sont les plus productifs

Les 70 % du milieu qui sont essentiels et raisonnablement productifs

Les 10 % inférieurs, qui sont improductifs et doivent être licenciés

Le sérieux avec lequel vous prenez les tactiques du style "pacesetting" dépend de vous et de votre défis en matière de leadership .

Par exemple, vous pourriez ne pas licencier les 10 % les moins performants, mais leur apporter une meilleure assistance par le biais de formations et d'outils.

En tant que chef d'orchestre, vous pouvez choisir la manière de réagir à n'importe quelle situation sur votre lieu de travail. Toutefois, certaines bonnes pratiques peuvent vous permettre de réussir.

Stratégies clés pour favoriser un style de leadership axé sur la rapidité d'exécution

Un bon leadership est une question de clarté et de cohérence. En tant que leader qui donne le ton, vous devez être clair sur vos attentes et cohérent dans vos comportements. Le moyen le plus efficace d'atteindre ces deux objectifs est de communiquer et de collaborer régulièrement avec vos équipes. C'est là qu'une plateforme de lieu de travail virtuel telle que ClickUp peut vous aider.

1. Fixer des paramètres clairs

Un leader qui donne le ton fixe des paramètres élevés et s'assure que tous les membres de l'équipe les comprennent. Voici comment.

Fixez des objectifs SMART : Montrez à l'équipe ce qu'elle doit accomplir

: Montrez à l'équipe ce qu'elle doit accomplir Créer des lignes directrices : Offrir un ensemble de suggestions ou une feuille de route sur la manière d'atteindre leurs objectifs

: Offrir un ensemble de suggestions ou une feuille de route sur la manière d'atteindre leurs objectifs Établir des échéanciers : fixer un délai pour chaque tâche et former les membres de l'équipe à cet effet : Fixez un paramètre pour chaque tâche et formez les membres de l'équipe à le respecter

Un outil complet tel que Objectifs ClickUp est un excellent moyen de rendre vos objectifs et votre progression visibles en un seul endroit. Définissez des objectifs, attribuez des tâches, étiquetez des personnes, organisez en dossiers et suivez la progression en temps réel.

le suivi précis des processus avec ClickUp Goals

2. Fournir un retour d'information et une reconnaissance réguliers

Un bon leadership nécessite une bonne communication. Cela s'applique aux objectifs, aux briefings et aux instructions, ainsi qu'à la reconnaissance et au retour d'information.

Par exemple, le Tâches ClickUp dans le cadre d'un projet dont les délais sont serrés, vous pourriez rédiger des instructions claires et des critères d'acceptation pour chaque tâche. Au cours du projet, vous pouvez vous rendre disponible pour répondre aux questions ou apporter votre assistance aux membres de l'équipe sur les points suivants ClickUp Discuter .

Utilisez ClickUp Chat pour une communication en temps réel dans le contexte

Si vous êtes en situation de crise, vous pouvez utiliser un outil tel que Tableaux blancs ClickUp pour planifier votre processus de réflexion et montrer votre vision à l'équipe. À la fin de l'année ou lors de rétrospectives, vous pouvez utiliser votre tableau blanc ClickUp les styles de communication dans le leadership pour offrir un retour d'information ou un coaching.

3. Donner l'exemple

Mettez en pratique votre leadership en faisant un travail difficile. En particulier lorsque vous poursuivez des objectifs importants ou que les délais sont serrés, acceptez une tâche difficile et montrez comment elle est terminée. Cela permet de renforcer la confiance et la créativité des membres de l'équipe.

L'un des risques les plus importants de l'exemplarité est que l'équipe pense qu'une certaine tâche est la vôtre. Par instance, vous pouvez montrer à votre équipe comment une fonctionnalité doit être programmée en écrivant le code correspondant. Le résultat est que votre équipe peut penser que vous êtes également un développeur et que vous l'aiderez pour chaque fonctionnalité.

Évitez de telles éventualités avec Le modèle de plan de gestion d'équipe de ClickUp . Utilisez-le pour préciser qui fait quoi, quel est le niveau de performance de chacun et à quoi ressemble la réussite collective.

4. Encourager l'autonomie et le compte rendu

Le leadership d'anticipation donne de meilleurs résultats dans les équipes autogérées et performantes, dotées d'une autonomie et d'une responsabilité un compte rendu de l'équipe . Il faut donc leur donner les moyens de :

Remettre en question le statut quo et poser des questions difficiles

Explorer des moyens novateurs de résoudre les problèmes

Expérimenter et échouer dans leur quête de l'excellence

Assumer la responsabilité de leurs actions et s'améliorer en permanence

L'utilisation de la matrice RACI est un moyen simple d'opérationnaliser le principe de responsabilité au sein de votre organisation. Ce cadre divise l'équipe en trois catégories : responsable, compte rendu, consulté et informé (RACI), ce qui donne à chacun une idée claire de son rôle dans le processus.

Vous êtes prêt à commencer ? Modèle de matrice d'attribution des responsabilités de ClickUp est prêt à s'enflammer. Ce modèle convivial pour les débutants et entièrement personnalisable est idéal pour paramétrer le rythme du flux de travail en fonction des compétences et des rôles de chaque membre de l'équipe.

Télécharger ce modèle

5. Suivi de la progression

Comment faire pour savoir si votre rythme est efficace si vous ne suivez pas les résultats ? Utilisez Tableaux de bord ClickUp pour suivre les performances de chacun des paramètres que vous avez définis. Des campagnes marketing aux sprints de développement, ces puissants tableaux de bord peuvent vous aider à afficher des rapports en temps réel.

obtenez des informations instantanées grâce aux tableaux de bord ClickUp_

6. Favoriser une culture d'amélioration continue

Ne fixez pas le paramètre et ne vous éloignez pas. Évaluez continuellement le rythme - et les résultats - et améliorez-les en conséquence. Cela peut signifier

Collecter des informations en retour : Demander à l'équipe un retour d'information régulier sur le rythme, les lacunes, les goulets d'étranglement, etc. pour le travail à venir

: Demander à l'équipe un retour d'information régulier sur le rythme, les lacunes, les goulets d'étranglement, etc. pour le travail à venir Évaluer les performances : Évaluer les performances : introspecter ce qui s'est passé et ce qui aurait pu être mieux à la fin de chaque projet ou tâche

: Évaluer les performances : introspecter ce qui s'est passé et ce qui aurait pu être mieux à la fin de chaque projet ou tâche Ajuster les processus : Ajuster les processus : utiliser les informations tirées du retour d'information et de l'introspection pour améliorer les processus à l'avenir

: Ajuster les processus : utiliser les informations tirées du retour d'information et de l'introspection pour améliorer les processus à l'avenir Réévaluation : Poursuivre le cycle d'amélioration par des réévaluations et des ajustements réguliers Modèle de rapport de progression de ClickUp constitue un excellent point de départ pour l'amélioration continue et la mise en œuvre de la le management d'équipe . Il permet de suivre les indicateurs qui comptent pour identifier les failles de productivité, les inefficacités et d'autres problèmes.

Si cela vous a convaincu d'adopter un rôle de leader dans votre organisation, voici une évaluation objective de ses avantages et de ses inconvénients.

Avantages et inconvénients de la direction par anticipation

Le style de leadership pacesetting n'est pas le seul possible. En fait, Daniel Goleman lui-même développe les avantages et les inconvénients de cinq autres styles de leadership.

Mais si vous penchez pour un leadership de type "pacesetting", en voici les avantages et les inconvénients.

✅ Avantages

Haute performance : Le leadership d'avant-garde pousse les équipes à obtenir des résultats exceptionnels en fixant des objectifs ambitieux. Cette approche peut dynamiser une équipe hautement qualifiée, en instaurant une culture d'entreprise axée sur l'excellence et le compte rendu.

Motivation : Le leadership de cadence permet de s'assurer que chacun sait où il va. Ils restent ainsi motivés et concentrés sur les résultats. De plus, lorsqu'elles sont dirigées par l'exemple, les équipes se sentent inspirées pour faire de grandes choses.

Orientation vers les résultats : Le Pacesetting se concentre sur des résultats mesurables en alignant les efforts sur les objectifs de l'organisation. Cela permet d'améliorer l'efficacité et de minimiser le gaspillage.

Développement des compétences : Les attentes élevées d'un leader qui donne le ton poussent les employés à repousser leurs limites et à développer de nouvelles compétences. Au fil du temps, cela permet de créer un ensemble puissant d'employés aux compétences uniques.

❌ Cons

**L'accent est mis sur le court terme : Si le pacesetting leadership est efficace pour obtenir des résultats immédiats, il n'est pas forcément viable à long terme. Vous risquez de négliger le bien-être des employés, leur développement et une culture saine.

Évitez de telles conséquences en les contrôlant de manière proactive. Par exemple, vous pourriez intégrer des programmes de santé mentale et de bien-être dans votre organisation afin d'assister les employés.

Vous pouvez également créer une charte organisationnelle sur Documents ClickUp pour montrer à quoi ressemble une culture d'entreprise saine. Ainsi, lorsqu'un employé se sent lésé, il peut se référer à ces documents/manuels et soulever le problème avec vous.

L'épuisement professionnel : Des exigences élevées et constantes ainsi qu'une focalisation incessante sur les performances peuvent donner l'impression d'être dans une roue de hamster. Au fil du temps, cela peut entraîner une baisse du moral, de la productivité et de la fidélisation des employés.

Gardez un œil sur l'épuisement professionnel. Recueillez fréquemment les commentaires des employés à l'aide des outils suivants Affichage du formulaire ClickUp . Sur la base des réponses, rationalisez les processus pour prévenir l'épuisement professionnel.

Le manque d'assistance : En tant que leader précurseur, si vous prenez l'autonomie au sérieux, vous risquez de donner aux employés l'impression qu'ils manquent d'assistance. Favorisez une culture de la collaboration en vous montrant disponible pour vos équipes sans compromettre leur autonomie.

L'innovation étouffée : La recherche du rythme et de l'excellence peut parfois empêcher les employés d'expérimenter ou de prendre des risques. Dans de tels environnements, les membres de l'équipe peuvent donner la priorité à la réunion des attentes plutôt qu'à l'exploration de solutions innovantes, ce qui risque de limiter la croissance à long terme.

💡Pro Tip : Réservez du temps pour innover. Apprenez à demander : "Existe-t-il une meilleure façon de faire ?" Ajustez le rythme pour tenir compte des délais d'innovation. Utilisez des outils tels que les Tableaux blancs ClickUp pour faire un brainstorming avec l'équipe et lui montrer que ce n'est pas grave.

Pace Yourself Effectively with ClickUp (Suivez votre rythme efficacement avec ClickUp)

On croit souvent, à tort, que le rythme est fixé pour être rapide. Bien que ce soit généralement la façon dont les leaders qui fixent le rythme travaillent, les bons leaders savent aussi s'adapter au rythme de leur équipe.

À l'instar d'un coureur de fond qui commence la course lentement pour conserver son énergie, les leaders utilisent leur rythme pour équilibrer l'équipe au cours d'un projet majeur. Ils incarnent les comportements de leadership comme être un modèle, gérer efficacement les tâches et prendre des risques calculés pour faire avancer l'équipe. Mon travail crée un environnement de travail sain qui favorise l'engagement des employés.

Ils combinent le pacesetting avec un style de leadership de type "coaching" pour amener les employés à se mettre au diapason. Ils l'intègrent à un style de leadership démocratique qui leur permet de recueillir régulièrement des informations en retour et de se tenir au courant de ce qui se passe sur le terrain.

Ils s'appuient également sur des outils de leadership comme ClickUp pour rester sur la bonne voie. Qu'il s'agisse de fixer des objectifs, de rédiger des instructions, de collaborer de manière créative ou de suivre la progression, ClickUp a tout ce dont un leader a besoin pour donner le rythme et mettre les voiles. Essayez-le vous-même. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui .