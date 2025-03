SAFe vs. Scrum : Choisissez le cadre qui vous convient

Spotify a une installation unique : de petites équipes autonomes travaillent de manière indépendante, chacune se concentrant sur une partie spécifique du produit.

Ces équipes sont essentiellement mini-startups au sein de Spotify qui ont la possibilité de modifier, d'améliorer ou même de remanier leur section sans interrompre quoi que ce soit d'autre. Pas d'attente, juste un cadre de travail agile en action.

Pendant ce temps, Philips, un géant mondial doté d'équipes interfonctionnelles dans les domaines du matériel, des logiciels et de l'assistance client (pour n'en citer que quelques-uns), a adopté SAFe, des pratiques agiles afin d'harmoniser ses efforts entre des équipes géographiquement réparties. Leur objectif est de réduire les délais de mise sur le marché et d'améliorer la qualité.

Une chose est sûre : Scrum ou SAFe, toutes les entreprises doivent intégrer un cadre agile dans leur flux de travail pour fluidifier les opérations. Ce blog aborde la question de SaFe par rapport à Scrum et Scrum@Scale et vous aide à comprendre les similitudes, les différences et les facteurs à prendre en compte pour chacun des cadres.

Un regard approfondi sur Scrum

Scrum est un cadre de gestion qui aide les équipes à s'organiser, à collaborer et à s'adapter pour produire des résultats de manière efficace. Il s'appuie sur des cycles de travail courts (sprints), des rôles clairement définis et un retour d'information régulier.

Voyons cela à l'aide d'un exemple simple.

Si vous voulez ouvrir un restaurant, vous avez deux possibilités : soit vous et votre partenaire vous mêlez des tâches des autres, ce qui crée le chaos, soit vous vous divisez en équipes plus petites et plus ciblées.

Un groupe perfectionne les recettes, un autre s'occupe de l'emballage et un troisième gère le marketing. Chaque équipe est responsable de ses tâches, travaille en cycles courts, se réunit tous les jours pour partager les mises à jour et s'adapte en fonction des tests de dégustation et des commentaires des clients.

Amélioration de l'alignement : Les équipes des différents emplacements ont travaillé de manière transparente dans le cadre de pratiques Agile cohérentes

Délai de mise sur le marché plus rapide : Cycles de publication plus rapides grâce à l'intégration continue

Une meilleure collaboration : Meilleure collaboration : partage des connaissances transversales et résolution collective des problèmes

Une livraison prévisible : Des jalons effacés garantissent la transparence et la fiabilité

Satisfaction accrue des clients : Une livraison plus rapide et des améliorations de la qualité ont renforcé la confiance

Avantages et inconvénients de SAFe

Les avantages et les inconvénients de SAFe Mise à l'échelle : Parfait pour les grandes équipes distribuées Complexe : La mise en œuvre nécessite des efforts et une formation importants

Alignement : assure que les équipes travaillent vers des objectifs communs : Les équipes travaillent à des objectifs partagés. Bureaucratique : Peut introduire des niveaux de supervision Délivrance plus rapide : l'intégration continue accélère les livraisons : L'intégration continue permet d'accélérer les mises à jour : Les défis liés à l'adaptation : ils peuvent ne pas convenir à toutes les cultures d'entreprise Amélioration de la qualité : Les pratiques de qualité intégrées réduisent les défauts : L'ajout de processus peut ralentir les petites équipes Prévisibilité : des jalons clairs améliorent le suivi des progrès Des jalons clairs améliorent le suivi de la progression Dépendance à l'égard des outils : Dépendance à l'égard d'outils spécifiques : la réussite dépend fortement d'outils spécifiques

📌 Exemple : Une multinationale du secteur manufacturier a adopté SAFe pour rationaliser la collaboration interfonctionnelle. Bien qu'elle ait obtenu un meilleur alignement et une livraison plus rapide des produits, la phase de formation initiale a pris des mois, mettant en évidence la courbe d'apprentissage abrupte de SAFe.

A qui s'adresse SAFe ?

SAFe est idéal pour les grandes organisations qui gèrent des équipes interfonctionnelles et des projets complexes.

Il est bénéfique pour :

Les entreprises ayant besoin d'un alignement entre les départements

Les organisations dont les équipes sont géographiquement distribuées

Les entreprises souhaitant intégrer Agile au niveau de l'entreprise

à faire : Bien que SAFe soit, parmi les autres frameworks, celui qui a le plus de sens pour les entreprises, seulement 26% des utilisateurs de la méthode Agile ont rapporté avoir adopté SAFe .

Stratégie de mise en œuvre et gouvernance dans SAFe

La gouvernance dans SAFe assure l'alignement et le compte rendu grâce à des processus et des indicateurs bien définis.

Les éléments clés comprennent :

Planification : Établir les rôles, les responsabilités et les flux de travail pour plus de clarté

: Établir les rôles, les responsabilités et les flux de travail pour plus de clarté **Le suivi des indicateurs clés de performance (KPI) : Suivi du cours au moyen d'indicateurs tels que le délai de mise sur le marché et la qualité

Rapports de conformité : Rapports de conformité : garantir le respect des normes industrielles

La gouvernance est un élément essentiel du Lean Portfolio Management au sein de SAFe, et les responsabilités sont souvent confiées à des rôles tels que le SAFe Program Consultant (SPC) ou le Chief Scrum Master (CSM)

Ces leaders :

Superviser les formations de mise en production Agile

Gérer les risques et la conformité

Favorisent la collaboration entre les programmes

1. Principes partagés du développement logiciel agile

À la base, les deux cadres s'inspirent du Manifeste Agile et de ses principes. Ils donnent la priorité :

La collaboration avec le client plutôt que des contrats rigides

Répondre au changement plutôt que de s'en tenir à un forfait

Mon travail sur le logiciel est la première mesure de la réussite

Donner aux équipes qui s'organisent elles-mêmes les moyens d'innover et de s'adapter

Avantages de l'intégration de Scrum et SAFe

✅ La flexibilité rencontre l'évolutivité

Combine l'approche adaptative de Scrum au niveau de l'équipe avec l'approche structurée de mise à l'échelle de SAFe

Les équipes travaillent de manière indépendante mais s'alignent sur des objectifs partagés grâce à l'écosystème de Scrum@Scale

✅ Collaboration simplifiée

Le Scrum quotidien Scaled assure une coordination continue entre les équipes

Les connaissances partagées et la transparence minimisent les goulots d'étranglement

✅ Croissance organisationnelle efficace

Encourage la mise à l'échelle organique à votre propre rythme sans submerger les équipes

Assiste les principes agiles à travers les grandes entreprises avec un minimum de perturbations

Mise en œuvre de cadres agiles avec des outils et de l'assistance

Comme l'a très bien dit Mike Cohn, "si vous n'êtes pas meilleur le mois prochain, vous n'êtes plus agile" Si les cadres agiles favorisent l'amélioration constante, la collaboration et l'adaptabilité, les équipes ont toujours besoin d'une gestion de projet pour hiérarchiser les tâches.

Pour une amélioration continue, vous avez besoin des bons outils.

Étape 1 : Décomposer les produits livrables en tâches réalisables

Commencez par décomposer les livrables en petites tâches exploitables. Considérez ces tâches comme les blocs de construction de votre maison Agile.

En utilisant les histoires d'utilisateurs, vous pouvez refléter exactement ce dont vos utilisateurs finaux ont besoin, qu'il s'agisse d'une nouvelle fonctionnalité ou de la correction d'un problème qu'ils ont soulevé.

✨ En termes de Sprints, il s'agit de votre forfait de sprint. Avec ClickUp vous pouvez prendre des éléments de votre Backlog de produit, les organiser dans un Backlog de sprint et commencer à travailler, sans avoir besoin de notes Post-it.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-30.gif Création de ClickUp Sprints /$$img/

automatisez la création de sprint sur ClickUp et gagnez du temps et réduisez vos efforts_

💜 Case Study : Sideways NYC 🤝🏻 ClickUp

Une équipe qui a maîtrisé l'automatisation des sprints avec ClickUp est Sideways NYC.

Jetons un coup d'œil à leur parcours.

Défi : L'équipe souhaitait passer du suivi du temps aux points sprint pour une approche plus agile du suivi de la capacité. Cependant, la gestion manuelle des calendriers de sprint à travers les équipes et les projets prenait beaucoup de temps et était sujette aux erreurs

Voici comment ClickUp a aidé : En utilisant La fonctionnalité de Sprints Automatisés de ClickUp ils ont configuré des cycles de deux semaines qui commencent tous les lundis, automatisant ainsi l'ensemble du processus de sprint.

Le chef de projet a simplement saisi le nombre de cycles dans le périmètre du projet, et ClickUp a automatiquement généré toutes les listes de sprints. Cela a permis de gagner un temps considérable et d'assurer la cohérence entre les équipes sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mises à jour manuelles

Étape 2 : Gérer efficacement vos projets Agile

Lors de la gestion de projets Agile, ClickUp est comme votre boussole de gestion de projet.

Vous pouvez définir votre charte agile dans Documents ClickUp et partagez-la avec votre équipe sans avoir recours à des chaînes d'e-mails interminables.

Voici comment procéder : Une fois que vous avez organisé vos tâches, utilisez les fonctionnalités de collaboration de ClickUp pour que tout le monde soit au courant. Vous pouvez étiqueter les membres de l'équipe concernés au moyen de mentions ou de commentaires, afin qu'ils soient informés et puissent intervenir en cas de besoin

En outre, la documentation agile devient un jeu d'enfant grâce à l'utilisation de ClickUp Brain pour rédiger les exigences de la prochaine itération de votre logiciel. Il suffit de fournir des détails de base sur les fonctions ou les mises à jour d'une fonctionnalité, et l'IA générera des éléments clés comme des grandes lignes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-AI-1.gif Utilisez l'assistant de rédaction IA de ClickUp pour générer des articles de blog, trouver des idées, rédiger des e-mails, etc /$$img/

ClickUp Brain fait de la documentation agile un processus simple

Vous avez besoin d'organiser vos processus Scrum ? L'affichage Kanban de ClickUp offre un flux de travail visuel intuitif qui permet à tout le monde d'être sur la même page.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-535-1400x888.png Tableaux Kanban ClickUp : ClickUp vs Microsoft Teams /$$img/

Organisez votre travail par le statut la date d'échéance, et priorisez vos tâches avec les tableaux ClickUp Kanban

Et grâce aux sous-tâches et aux checklists, vous n'aurez jamais à vous soucier des étapes oubliées ou de ces "petits détails" gênants."

Lire aussi: 15 meilleurs outils de développement logiciel de ClickUp transforme la façon dont les équipes communiquent en intégrant les discussions directement dans leurs flux de travail.

Chaque Liste, Dossier et Espace dispose d'une discussion dédiée, permettant aux membres de l'équipe de discuter des projets tout en ayant toutes les vues et tâches pertinentes à portée de clic.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-329-1400x985.png ClickUp Discussion : SAFe vs Scrum /$$img/

De plus, vous pouvez ajouter des membres de l'équipe, partager des mises à jour, et même faire en sorte que les discussions soient privées, le tout étant lié de manière transparente à l'environnement de travail correspondant.

✨ Tout étant regroupé au même endroit, vous pouvez passer sans effort de la discussion à l'achèvement d'une tâche.

Étape 4 : Obtenir une visibilité sur le processus Agile

La visibilité est une autre pièce du puzzle Tableaux de bord ClickUp ne déçoit pas.

Grâce à des tableaux de bord personnalisables, vous pouvez surveiller la progression, suivre les performances et rester au fait des indicateurs Agile tels que les diagrammes d'épuisement et d'épuisement des ressources (burnup et burndown).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-418.png Tableaux de bord ClickUp /$$img/

suivez les indicateurs clés et surveillez les diagrammes de combustion et d'épuisement avec ClickUp Dashboards_

Qu'il s'agisse de comprendre le flux des tâches au sein de l'équipe ou de repérer les goulots d'étranglement, ClickUp vous fournit les données et les informations nécessaires pour rectifier le tir en temps réel.

Lire aussi: 10 modèles Scrum gratuits pour suivre votre flux de travail , 53% des professionnels de l'informatique déclarent utiliser régulièrement les méthodologies Agile.

Vous devriez maintenant avoir une meilleure idée du cadre de travail - Scrum ou SAFe - qui convient le mieux à votre organisation. Pour garder une longueur d'avance sur les défis et garantir une livraison dans les délais, vous avez besoin d'un outil de gestion de projet agile qui soit aussi agile que votre équipe.

C'est là que ClickUp intervient en tant qu'outil de productivité tout-en-un. Votre travail ne sera plus interrompu.

Avec ClickUp, votre application tout pour le travail, préparez-vous à débloquer la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat - tous alimentés par l'IA dans une seule plate-forme.

Pourquoi attendre ? S'inscrire à ClickUp aujourd'hui et donnez à vos cadres Agile le coup de pouce qu'ils méritent !