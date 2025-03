Comment faire une analyse conjointe avec un guide étape par étape

Vous venez d'obtenir un spot publicitaire convoité pour le Super Bowl. L'enjeu est de taille, et votre campagne peut en sortir gagnante ou perdante. Comment faire pour savoir quels éléments de la publicité trouveront un écho auprès de votre public ?

C'est là que l'analyse conjointe entre en jeu. Vous pouvez affiner votre approche pour maximiser l'impact en révélant ce à quoi vos clients accordent le plus de valeur.

L'analyse conjointe permet aux spécialistes du marketing et aux chefs de produit de tester des variantes afin de découvrir les éléments qui déterminent les préférences des consommateurs.

Cet outil puissant s'intègre parfaitement dans votre processus de forfait marketing qui vous aide à prévoir les choix des consommateurs et à optimiser les décisions afin d'accroître l'attrait du produit.

Dans cet article de blog, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur l'analyse conjointe, comment la faire et ses applications dans le monde réel.

Qu'est-ce que l'analyse conjointe ?

L'analyse conjointe est une technique d'étude de marché utilisée pour comprendre les préférences des clients en présentant aux participants différentes combinaisons de fonctionnalités de produits.

Cette méthode permet de découvrir ce qui compte le plus pour votre public, ce qui permet aux entreprises de hiérarchiser les fonctionnalités et les stratégies de prix de manière efficace.

Par exemple, un constructeur automobile peut utiliser l'analyse conjointe pour déterminer si les clients accordent plus de valeur à l'efficacité énergétique qu'aux intérieurs luxueux lorsqu'ils choisissent un nouveau modèle.

**Paul Edgar Green et Vithala Rao ont inventé le terme "analyse conjointe" dans leur article de 1971 intitulé "Conjoint Measurement for Quantifying Judgmental Data" dans le Journal of Marketing Research (JMR).

Composantes clés de l'analyse conjointe

L'analyse conjointe n'est pas un simple outil, c'est votre feuille de route pour concevoir des produits que les gens veulent vraiment. Grâce aux informations exploitables tirées des données de sondages et des simulateurs de marché, vous pouvez affiner vos stratégies et obtenir des informations précieuses sur les préférences de votre public.

Voici les éléments clés :

Attributs et niveaux d'attributs: Les attributs sont les blocs de construction de votre produit, comme le prix ou la couleur. Les niveaux sont les options spécifiques pour chaque attribut (par exemple, 10 $, 20 $ ; rouge, bleu). Le paramètre de ces combinaisons permet de préparer l'étape de l'obtention d'informations percutantes

Les attributs sont les blocs de construction de votre produit, comme le prix ou la couleur. Les niveaux sont les options spécifiques pour chaque attribut (par exemple, 10 $, 20 $ ; rouge, bleu). Le paramètre de ces combinaisons permet de préparer l'étape de l'obtention d'informations percutantes Profils de produits: Il s'agit de combinaisons d'attributs, en quelque sorte des maquettes de votre produit. Ils permettent à votre public d'évaluer différentes versions et fournissent des indications sur ce qu'ils choisiraient

Il s'agit de combinaisons d'attributs, en quelque sorte des maquettes de votre produit. Ils permettent à votre public d'évaluer différentes versions et fournissent des indications sur ce qu'ils choisiraient Tâches de choix: Les personnes interrogées doivent choisir entre différents profils de produits, simulant ainsi des compromis réels. Par exemple, préféreraient-ils les frais de port gratuits à une réduction ?

Les personnes interrogées doivent choisir entre différents profils de produits, simulant ainsi des compromis réels. Par exemple, préféreraient-ils les frais de port gratuits à une réduction ? Collecte de données: En utilisant des méthodes telles que l'analyse conjointe basée sur les choix (CBC) ou l'analyse conjointe adaptative (ACA), vous recueillez des commentaires honnêtes afin d'élaborer des modèles précis des préférences des consommateurs

En utilisant des méthodes telles que l'analyse conjointe basée sur les choix (CBC) ou l'analyse conjointe adaptative (ACA), vous recueillez des commentaires honnêtes afin d'élaborer des modèles précis des préférences des consommateurs Analyse statistique: En utilisant des utilités à valeur partielle et des scores d'utilité, vous quantifiez la valeur que les clients attribuent à chaque fonctionnalité

**Les mathématiciens Duncan Luce et John Tukey ont publié en 1964 un article qui évaluait la qualité globale d'un objet en évaluant la qualité de ses caractéristiques, ce qui est le précurseur du concept à la base de l'analyse conjointe moderne.

Types d'analyse conjointe

Il existe plusieurs types d'analyse conjointe, chacun répondant à des besoins de recherche différents :

Analyse conjointe basée sur le choix (CBC): Le type le plus largement utilisé, CBC, demande aux personnes interrogées de choisir entre différents profils de produits. Elle est idéale pour comprendre les compromis des consommateurs et optimiser les fonctionnalités des produits

Le type le plus largement utilisé, CBC, demande aux personnes interrogées de choisir entre différents profils de produits. Elle est idéale pour comprendre les compromis des consommateurs et optimiser les fonctionnalités des produits L'analyse conjointe adaptative basée sur les choix (ACBC): Il s'agit d'un formulaire plus avancé de l'analyse conjointe basée sur les choix qui adapte les questions en fonction des réponses précédentes, ce qui permet d'obtenir des informations plus approfondies sur les préférences individuelles

Il s'agit d'un formulaire plus avancé de l'analyse conjointe basée sur les choix qui adapte les questions en fonction des réponses précédentes, ce qui permet d'obtenir des informations plus approfondies sur les préférences individuelles L'analyse conjointe adaptative (ACA): Elle consiste à évaluer des paires de produits sur une échelle. Elle est efficace pour traiter davantage d'attributs mais moins utile pour étudier la sensibilité au prix

Elle consiste à évaluer des paires de produits sur une échelle. Elle est efficace pour traiter davantage d'attributs mais moins utile pour étudier la sensibilité au prix Analyse conjointe basée sur un menu (MBC): Cette méthode permet aux personnes interrogées de sélectionner plusieurs éléments dans un menu, ce qui est idéal pour les offres groupées

Cette méthode permet aux personnes interrogées de sélectionner plusieurs éléments dans un menu, ce qui est idéal pour les offres groupées Analyse conjointe du profil complet: Dans cette méthode, les personnes interrogées classent ou évaluent des profils de produits achevés, ce qui peut s'avérer fastidieux si l'analyse porte sur un trop grand nombre d'attributs

Dans cette méthode, les personnes interrogées classent ou évaluent des profils de produits achevés, ce qui peut s'avérer fastidieux si l'analyse porte sur un trop grand nombre d'attributs Analyse conjointe auto-explicative: Il s'agit d'une méthode plus rapide et simplifiée dans laquelle les personnes interrogées évaluent directement chaque attribut

Quand utiliser l'analyse conjointe

L'analyse conjointe est utile lorsque vous souhaitez prendre des décisions fondées sur des données concernant votre offre. Voici les scénarios dans lesquels elle est la plus efficace :

Recherche de prix: Utilisez l'analyse conjointe pour trouver le point idéal entre les prix de la concurrence et la valeur pour le client

Utilisez l'analyse conjointe pour trouver le point idéal entre les prix de la concurrence et la valeur pour le client Développement de produits: Identifier les fonctionnalités que les clients valorisent le plus, comme une livraison plus rapide ou des prix plus bas

Identifier les fonctionnalités que les clients valorisent le plus, comme une livraison plus rapide ou des prix plus bas Segmentation du marché : Obtenez des informations sur ce qui intéresse les différents groupes de clients, ce qui permet de proposer des produits plus personnalisés

: Obtenez des informations sur ce qui intéresse les différents groupes de clients, ce qui permet de proposer des produits plus personnalisés **Analyse comparative de la concurrence : simulez votre part de marché par rapport à celle de vos concurrents et prévoyez l'impact de la configuration des produits sur votre position grâce à une analyse comparative de l'offre et de la demandeanalyse concurrentielle du paysage

**L'analyse conjointe basée sur les menus (MBC) permet de déterminer la meilleure formule d'abonnement ou la meilleure combinaison de services

Test de concept: Soumettez votre idée à un sondage d'analyse conjointe pour comprendre comment les changements d'attributs influencent les choix des consommateurs

L'analyse conjointe nécessite un forfait et une exécution minutieux afin d'obtenir des informations exploitables. ClickUp est une puissante plateforme de gestion du travail qui rassemble vos tâches, vos discussions et votre contexte pour vous aider à planifier, suivre et exécuter sans faille des projets complexes.

Voici un guide étape par étape pour mener une analyse conjointe de manière efficace :

Étape 1 : Définir les objets

Avant de commencer, définissez les objectifs que vous souhaitez atteindre. Cherchez-vous à explorer les préférences pour de nouvelles fonctionnalités, à identifier les prix optimaux ou à examiner les compromis ?

Des objectifs clairement définis orientent la conception de votre étude et vous permettent de vous concentrer sur les attributs et les niveaux les plus importants.

Suivez un processus structuré pour définir un objectif d'analyse conjointe qui soit ciblé, exploitable et aligné sur les besoins en matière de prise de décision. Voici comment procéder :

Identifier le défi de l'entreprise: Commencez par identifier le problème que vous essayez de résoudre - tarification, hiérarchisation des fonctionnalités ou positionnement sur le marché

Commencez par identifier le problème que vous essayez de résoudre - tarification, hiérarchisation des fonctionnalités ou positionnement sur le marché Clarifiez l'objectif: Définissez ce que vous voulez atteindre, par exemple en découvrant les préférences des clients, en optimisant les fonctionnalités des produits ou en élaborant de meilleures stratégies de tarification

Définissez ce que vous voulez atteindre, par exemple en découvrant les préférences des clients, en optimisant les fonctionnalités des produits ou en élaborant de meilleures stratégies de tarification Connaissez votre public: Précisez le marché cible ou le segment de clientèle. Analysez-vous les milléniaux férus de technologie ou les consommateurs soucieux de leur valeur ?

Précisez le marché cible ou le segment de clientèle. Analysez-vous les milléniaux férus de technologie ou les consommateurs soucieux de leur valeur ? Mettez en évidence les attributs clés du produit: Dressez la liste des fonctionnalités que vous souhaitez tester (par exemple, la taille, la couleur, le prix) et de leurs variations. Cela façonnera le cadre de votre analyse

Dressez la liste des fonctionnalités que vous souhaitez tester (par exemple, la taille, la couleur, le prix) et de leurs variations. Cela façonnera le cadre de votre analyse Faites le lien avec les décisions de l'entreprise: Assurez-vous que votre objectif est directement lié à des résultats exploitables, comme le lancement d'un nouveau produit ou l'affinement de votre approche marketing

Assurez-vous que votre objectif est directement lié à des résultats exploitables, comme le lancement d'un nouveau produit ou l'affinement de votre approche marketing Élaborez une question de recherche ciblée: Créez une question pour orienter votre analyse, par exemple : "Quelle combinaison de fonctionnalités suscite l'intention d'achat la plus élevée ?

Créez une question pour orienter votre analyse, par exemple : "Quelle combinaison de fonctionnalités suscite l'intention d'achat la plus élevée ? Choisissez la bonne méthode d'analyse conjointe: Décidez du type d'analyse conjointe - basée sur les choix, adaptative ou une autre méthode - qui correspond à vos objectifs

Décidez du type d'analyse conjointe - basée sur les choix, adaptative ou une autre méthode - qui correspond à vos objectifs Impliquez les parties prenantes clés: Collaborez avec des équipes telles que la gestion des produits ou le marketing pour affiner l'objectif et vous assurer de l'alignement du département

Collaborez avec des équipes telles que la gestion des produits ou le marketing pour affiner l'objectif et vous assurer de l'alignement du département Réalisez un essai pilote: Effectuez un petit essai pour confirmer que vos objectifs et vos éléments de conception sont en phase avec votre public

Effectuez un petit essai pour confirmer que vos objectifs et vos éléments de conception sont en phase avec votre public Affinez et finalisez: Utilisez les commentaires de l'essai pilote pour affiner votre objectif et le fixer, en veillant à ce qu'il soit réalisable et qu'il ait un impact

Ces étapes vous donneront une base solide pour réaliser une analyse conjointe pratique qui vous fournira des informations utiles. Définir un objet revient à réaliser un mini-sondage d'analyse conjointe.

Utiliser Documents ClickUp comme hub central de votre équipe pour documenter les objets et créer un plan pour votre étude d'analyse conjointe. Les sections structurées et le formatage en texte enrichi de Docs améliorent la lisibilité, tandis que la modification en cours et les commentaires collaboratifs, ainsi que la possibilité de lier vos tâches et pièces jointes au document, permettent à tout le monde d'être sur la même page.

Documentez votre recherche avec votre équipe en utilisant ClickUp Docs

Étape 2 : Identifier les attributs et les niveaux

Décomposez votre produit en attributs (composants essentiels) et en niveaux (options spécifiques pour chaque attribut). Visez un équilibre entre détails et simplicité pour éviter de submerger les répondants.

Imaginez que vous lanciez une nouvelle montre intelligente. Les attributs les plus importants pour les consommateurs pourraient être l'autonomie de la batterie, le type d'affichage, les fonctionnalités de suivi de la santé et le prix. Vous pourriez choisir les niveaux 12 heures, 24 heures et 48 heures pour l'autonomie de la batterie. Les niveaux de prix pourraient être $200, $300 et $400. Cartes mentales de ClickUp vous permettent de faire un remue-méninges visuel de ces attributs et niveaux, vous aidant ainsi à organiser systématiquement vos idées. En mappant les relations et les dépendances, vous pouvez rapidement identifier les fonctionnalités à prioriser pour un impact maximal dans votre analyse conjointe.

Cette approche garantit une installation simplifiée et permet une évaluation plus ciblée des préférences des clients.

Organisez proprement le flux de votre sondage avec les cartes mentales ClickUp

Étape 3 : Créer des profils de produits

Combinez les attributs et les niveaux pour créer des concepts de produits hypothétiques. Ces concepts - ou profils - apparaissent dans les tâches de choix, où les personnes interrogées classent ou choisissent leur option préférée.

Pour créer des profils de produits, vous devez garder à l'esprit certains éléments de base :

Combiner les attributs et les niveaux: Générez des profils en associant systématiquement différents niveaux d'attributs (par exemple, une batterie d'une durée de vie de 24 heures avec un écran OLED et un prix de 300 $). Évitez les combinaisons irréalistes qui risquent de fausser les résultats

Générez des profils en associant systématiquement différents niveaux d'attributs (par exemple, une batterie d'une durée de vie de 24 heures avec un écran OLED et un prix de 300 $). Évitez les combinaisons irréalistes qui risquent de fausser les résultats Inclure les détails clés: Fournir des informations claires et concises dans chaque profil sur tous les attributs afin de faciliter l'évaluation et la comparaison par les personnes interrogées

Fournir des informations claires et concises dans chaque profil sur tous les attributs afin de faciliter l'évaluation et la comparaison par les personnes interrogées Veillez à l'équilibre: Créez suffisamment de profils pour couvrir la variabilité, mais gardez-en un nombre raisonnable afin d'éviter la lassitude des répondants

Voici à quoi pourrait ressembler un profil de produit pour une montre de fitness :

Durée de vie de la batterie: 24 heures

24 heures Type d'affichage: OLED

OLED Fonctionnalités d'évaluation de la santé: Suivi de la fréquence cardiaque et du sommeil

Suivi de la fréquence cardiaque et du sommeil **Prix : 300

Avec le Vue Tableur ClickUp clickUp Table View vous permet d'organiser efficacement les profils de produits et les combinaisons d'attributs. Vous pouvez organiser les combinaisons d'attributs dans une disposition de type feuille de calcul, ce qui facilite le suivi des détails.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-427.png Vue Tableur ClickUp /$$img/

Capturez les données de réponse et affichez-les à l'aide de la vue Tableur de ClickUp

Les champs personnalisés de la vue Tableur peuvent stocker les scores de préférence, les commentaires ou d'autres points de données clés, ce qui vous permet de visualiser les profils les plus performants.

Cela simplifie le suivi des tendances et permet d'identifier les combinaisons les plus attrayantes pour votre cible.

Étape 4 : Choisir une méthode d'analyse conjointe

La sélection de la bonne méthode d'analyse conjointe est essentielle pour atteindre vos objets. Chaque méthode a ses points forts en fonction de votre produit et de vos objectifs de recherche. Par exemple :

Choice-Based Conjoint (CBC) est idéale pour simuler des scénarios d'achat dans le monde réel. Les personnes interrogées choisissent les options qu'elles préfèrent, révélant ainsi les compromis qu'elles sont prêtes à faire

est idéale pour simuler des scénarios d'achat dans le monde réel. Les personnes interrogées choisissent les options qu'elles préfèrent, révélant ainsi les compromis qu'elles sont prêtes à faire Conjoint basé sur le menu (MBC) est utile pour les produits personnalisés, où les clients sélectionnent des composants ou des fonctionnalités individuels (par exemple, la création d'une formule d'abonnement) Tableaux blancs ClickUp sont parfaits pour le brainstorming et le choix de la méthode la plus appropriée. Visualisez les avantages et les inconvénients de chaque technique dans un espace collaboratif afin de clarifier la façon dont elle correspond à vos objets de recherche.

Les équipes peuvent cartographier les flux de décision, annoter les idées clés et finaliser la méthode choisie avec des commentaires en temps réel, en s'assurant que tout le monde est d'accord sur le choix final avant d'aller de l'avant.

Collaborez avec votre équipe et prenez des décisions ensemble en temps réel grâce aux Tableaux blancs ClickUp

Étape 5 : Collecte de données

La collecte des données passe généralement par un sondage conjoint distribué à votre cible. Cette étape permet de s'assurer que vous capturez les préférences qui motivent la prise de décision.

💡Pro Tip : Pour collecter des données de manière efficace :

Distribuer au bon public: Ciblez votre sondage sur des répondants dont les préférences reflètent votre base de clients afin d'obtenir des informations exploitables

Ciblez votre sondage sur des répondants dont les préférences reflètent votre base de clients afin d'obtenir des informations exploitables Concevez des sondages de manière réfléchie: Rédigez des questions claires et attrayantes qui correspondent aux objets de l'étude. Mettez en forme de manière simple pour maintenir l'attention de l'utilisateur

Utilisez l'outil Affichage du formulaire ClickUp pour concevoir des sondages clairs et attrayants. Il s'agit d'un outil robuste permettant de créer et de gérer des sondages directement dans votre environnement de travail ClickUp.

Capturez des données pertinentes avec l'afficheur de formulaires ClickUp

Avec cet outil, vous pouvez :

Utiliser les fonctionnalités de glisser-déposer pour concevoir des sondages conviviaux adaptés aux attributs et aux niveaux de vos produits

Capturer les cours en temps réel, ce qui vous permet de suivre la progression et d'ajuster les stratégies si nécessaire

Intégrer automatiquement toutes les données des sondages dans ClickUp, où vous pouvez organiser les réponses à l'aide d'étiquettes, de filtres ou de champs personnalisés

Consolidez vos réponses dans les tableaux de bord ClickUp pour un aperçu centralisé, vous aidant à repérer rapidement les tendances

Convertir les réponses directement en données exploitables Tâches ClickUp Ce processus améliore la précision des données et garantit que votre espace de travail reste le hub central pour toutes les informations relatives au projet.

Étape 6 : Analyser les données

Maintenant que vous avez rassemblé toutes vos données, il est temps de les décomposer et de comprendre ce que veulent les consommateurs. Reprenons l'exemple de la smartwatch sur lequel nous avons travaillé.

Scores d'utilité

Pour chaque fonctionnalité de la smartwatch (par exemple, l'autonomie de la batterie, la taille de l'écran, le prix, le suivi de la condition physique), vous calculerez des scores d'utilité afin de comprendre quelles sont les fonctionnalités les plus importantes pour vos consommateurs.

Supposons que l'autonomie de la batterie ait un score d'utilité élevé, ce qui signifie que les utilisateurs accordent de la valeur à une plus longue durée de vie de la batterie. Vous pouvez obtenir ce résultat en soustrayant le score d'utilité moyen des options d'autonomie plus courte du score de l'option d'autonomie la plus élevée.

Une utilité plus élevée signifie une préférence plus forte.

Importance de l'attribut

Ensuite, vous devez mesurer l'importance de chaque attribut.

Par exemple, si le prix et le suivi de la condition physique ont tous deux un large intervalle de score d'utilité par rapport à la taille de l'écran, ils seront considérés comme plus importants dans le processus de prise de décision.

Plus l'écart de score est important, plus cette fonctionnalité est significative pour les consommateurs. Vous pouvez facilement le calculer en comparant l'intervalle des notes pour chaque attribut et en déterminant leur part en pourcentage de l'intervalle total.

Modèles statistiques pour des analyses approfondies

Les méthodes de régression ou de Bayes hiérarchique (HB) permettent d'analyser les données de manière plus approfondie. Ces modèles estiment la manière dont chaque fonctionnalité influence les choix des consommateurs.

Par instance, la régression peut vous aider à comprendre la valeur que les consommateurs accordent au suivi de la condition physique par rapport à la taille de l'écran ou au prix. Tableaux de bord ClickUp vous permettent de visualiser les tendances, d'utiliser des cartes personnalisées pour suivre les indicateurs et d'intégrer des informations directement dans votre environnement de travail. Si vous souhaitez comparer les scores d'utilité pour la taille de l'écran et l'autonomie de la batterie, vous pouvez créer un graphique à barres qui montre clairement ce qui importe le plus à vos clients.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-430.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Créez des visuels adaptés à votre rapport d'analyse conjointe à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp facilitent votre processus de prise de décision, et les intégrations comme Excel ou Tableau peuvent aider à une analyse plus approfondie via votre outil d'analyse favori. Par exemple, vous pourriez croiser les scores d'utilité avec des données démographiques ou intégrer des données historiques pour prévoir les tendances.

En analysant les scores d'utilité et l'importance des attributs, vous découvrirez des informations exploitables sur les préférences de vos consommateurs, ce qui vous aidera à prendre des décisions fondées sur des données pour la prochaine version de votre smartwatch.

Étape 7 : Interpréter les résultats et prendre des décisions éclairées

Une fois votre analyse conjointe achevée, il est temps de traduire les résultats en étapes exploitables. Il peut s'agir d'optimiser les fonctionnalités du produit, d'ajuster les stratégies de tarification ou d'affiner vos messages marketing pour les aligner sur les préférences des consommateurs.

Pour notre exemple de smartwatch, voici comment vous devriez interpréter les résultats et prendre des mesures :

Affiner les stratégies de marketing: Les messages ciblés peuvent s'appuyer sur les résultats de l'analyse conjointe. Par exemple, si les personnes interrogées considèrent que les fonctionnalités de suivi de la santé sont essentielles, les efforts de marketing devraient mettre l'accent sur ces avantages

Les messages ciblés peuvent s'appuyer sur les résultats de l'analyse conjointe. Par exemple, si les personnes interrogées considèrent que les fonctionnalités de suivi de la santé sont essentielles, les efforts de marketing devraient mettre l'accent sur ces avantages Analyser les scores de préférence: Identifier les attributs et les niveaux de produit qui ont reçu les scores de préférence les plus élevés. Par exemple, si les consommateurs préfèrent une plus grande autonomie de la batterie d'une smartwatch, cette fonctionnalité devrait être prioritaire dans les futurs modèles

Identifier les attributs et les niveaux de produit qui ont reçu les scores de préférence les plus élevés. Par exemple, si les consommateurs préfèrent une plus grande autonomie de la batterie d'une smartwatch, cette fonctionnalité devrait être prioritaire dans les futurs modèles Ajuster les prix: Si l'analyse de sensibilité des prix révèle que les clients sont prêts à payer plus pour certaines fonctionnalités (par exemple, une meilleure qualité d'affichage), les prix peuvent être ajustés pour maximiser les revenus

ClickUp Modèle d'étude de marché

Le modèle d'étude de marché de ClickUp Modèle d'étude de marché ClickUp permet d'organiser les paramètres, de fixer des objectifs et de s'assurer que les connaissances acquises mènent à l'action.

Avec des sections pré-structurées pour les répondants au sondage, les idées et les étapes suivantes, le modèle assure une transition rapide et sans heurts des données brutes aux idées.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-431.png Modèle d'étude de marché ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-30u48tj&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Intégrez ce modèle aux tableaux de bord et aux tâches pour suivre la progression des forfaits de développement et affiner les concepts de produits en fonction de vos résultats.

Voici comment les fonctionnalités du modèle assistent directement le processus d'analyse conjointe :

Décomposer le processus en étapes telles que "Conception du sondage", "Collecte des données" et "Analyse" avec des Statuts personnalisés pour suivre la progression

pour suivre la progression Utiliser des champs personnalisés tels que les "niveaux d'attributs", le "type de sondage" ou l'"étape de recherche" pour capturer et catégoriser les données

tels que les "niveaux d'attributs", le "type de sondage" ou l'"étape de recherche" pour capturer et catégoriser les données Diverses Vues personnalisées telles que "Liste", "Vue Gantt" et "Calendrier" vous permettent de visualiser le flux de travail de votre étude conjointe et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie

Exemples d'analyse conjointe

Maintenant que vous avez compris les étapes de l'analyse conjointe, explorons deux exemples concrets :

1. Conception d'un service juridique cible Un fournisseur, prestataire de services juridiques cherchait à lancer un service d'information adapté aux avocats. Ses objectifs étaient clairs : déterminer la tarification optimale pour l'offre de base, identifier les modules complémentaires intéressants et hiérarchiser les fonctionnalités pour une commercialisation efficace.

Pour relever ces défis, ils ont eu recours à l'analyse conjointe. Les avocats ont participé à un sondage, élaborant des combinaisons de fonctionnalités idéales et identifiant leur volonté de payer pour des modules spécifiques.

Cette approche a fourni des informations prestataires malgré la difficulté inhérente à l'engagement de professionnels du droit très occupés.

Les résultats ont permis au fournisseur de fixer le prix du service de base et de ses modules optionnels de manière stratégique. En outre, l'étude a révélé quelles fonctionnalités avaient la plus grande valeur, ce qui a guidé la création de messages marketing convaincants.

Cet exemple montre comment l'analyse conjointe aide les entreprises à affiner leurs offres de produits, à s'aligner sur les attentes des utilisateurs, à optimiser leurs stratégies de mise sur le marché et à améliorer la qualité de leurs services gestion des ressources marketing sur la base des connaissances des consommateurs.

2. Optimiser la tarification des soins de santé

Lorsque vous proposez des soins susceptibles de sauver des vies, vous devez vous assurer d'avoir réalisé de nombreuses études de marché pour savoir si les patients utiliseront votre offre ou s'ils seront rebutés par des problèmes tels que la prohibitivité des coûts. Un fournisseur, prestataire de soins de santé a été confronté au même défi et souhaitait évaluer l'élasticité des prix pour plus de 200 procédures médicales afin de divulguer des prix transparents tout en reflétant la valeur de la marque.

Chaque procédure impliquant plusieurs variables de prix, il était impossible de mener des recherches individualisées en raison de contraintes de temps et de coûts.

La solution a fait appel à une méthode en deux étapes pour relever efficacement ce défi.

Tout d'abord, l'échelle multidimensionnelle (MDS) a permis de classer plus de 200 procédures en 20 groupes en analysant les réponses de 10 000 consommateurs sur les similitudes et les différences entre les paires de procédures.

Ces groupes catégorisés ont ensuite été évalués par le biais d'une analyse conjointe afin de déterminer les préférences des consommateurs, la sensibilité au prix et la volonté de payer pour chaque catégorie.

Le résultat est que le fournisseur prestataire de soins de santé a pu accéder à un simulateur de prix robuste, permettant une tarification optimale pour toutes les procédures tout en tenant compte des perspectives des consommateurs.

Cette approche a permis de mettre en place une stratégie de tarification réussie et de souligner à nouveau la valeur de l'intégration de la connaissance des consommateurs dans la prise de décision en matière de soins de santé.

Outils et logiciels pour l'analyse conjointe

L'analyse conjointe peut s'avérer très utile pour découvrir les préférences des consommateurs et prendre des décisions efficaces. Explorons les meilleurs outils d'analyse conjointe que les chercheurs et les chefs de produit peuvent utiliser :

ClickUp

Gérez votre projet d'étude de marché de bout en bout avec ClickUp

ClickUp est un outil de gestion de projet dynamique qui permet aux responsables d'études de marché et aux chefs de produit de mener et de gérer efficacement des analyses conjointes.

En fait, il s'agit d'un outil de gestion de projet dynamique, société de services financiers Atrato a pu réduire le temps de développement de ses produits de 30 % avec l'aide de ClickUp !

Nous nous sommes rendu compte que nous ne disposions pas d'un moyen efficace de suivre les tâches et que nous n'avions pas une vision claire de ce que l'équipe produit faisait, c'est pourquoi nous avons commencé à chercher une nouvelle plateforme. C'est alors que nous avons trouvé ClickUp, la plateforme qui était la combinaison parfaite - ni trop technique et déroutante, ni trop basique. Elle nous a donné la flexibilité nécessaire pour créer, déplacer et organiser les équipes et les projets à leur manière.

Raúl Becerra, Chef de produit, Atrato

ClickUp vous aide à dynamiser votre analyse conjointe grâce à :

Tableaux de bord personnalisés : Obtenez un aperçu détaillé en temps réel de votre projet d'analyse conjointe en un seul endroit grâce aux tableaux de bord ClickUp. Ces tableaux de bord sont personnalisables avec des cartes et des diagrammes pour suivre les indicateurs critiques tels que les niveaux d'attributs ou les scores de préférence

: Obtenez un aperçu détaillé en temps réel de votre projet d'analyse conjointe en un seul endroit grâce aux tableaux de bord ClickUp. Ces tableaux de bord sont personnalisables avec des cartes et des diagrammes pour suivre les indicateurs critiques tels que les niveaux d'attributs ou les scores de préférence Gestion des tâches et échéanciers : les Tâches ClickUp vous permettent de gérer et de suivre efficacement plusieurs variables de test. Créez des tâches pour différents scénarios ou attributs de produits afin d'organiser les fonctionnalités en fonction des commentaires de l'équipe et des préférences des clients

Interconnectez les tâches liées à votre projet de recherche avec ClickUp Tasks

En outre, la possibilité de lier des tâches et d'appliquer des champs personnalisés facilite l'évaluation des compromis et des résultats de différents scénarios. Utiliser La vue diagramme Gantt de ClickUp pour visualiser les échéanciers et les dépendances d'un projet, afin que tout le monde reste sur la bonne voie

Champs personnalisés ClickUp : Organisez les données en créant des champs personnalisés pour les éléments clés de l'enquête conjointe tels que les niveaux d'attributs, les scores d'utilité ou les utilités de valeur partielle

Découvrez comment votre équipe utilise les champs personnalisés ClickUp grâce aux rapports

Automatisations ClickUp : Rationalisez les tâches répétitives grâce aux automatismes ClickUp ClickUp Automatisations qui vous permettent, par exemple, de définir des rappels pour l'achevé des sondages ou de mettre à jour les statuts après avoir atteint chaque jalon

Faites en sorte que tous les membres de votre équipe soient sur la même page avec les Automatisations de ClickUp

ClickUp Brain:ClickUp Brain exploite l'IA et la connaissance du contexte sur les données de votre espace de travail dans ClickUp pour automatiser les flux de travail des études de marché, améliorer la collaboration et fournir des informations exploitables, ce qui en fait un outil idéal pour l'analyse conjointe

Gérez la progression de vos projets et générez des informations avec ClickUp Brain

L'essentiel ? ClickUp vous aide à découvrir des informations précieuses sur les consommateurs et à prendre des décisions éclairées. L'avantage supplémentaire de l'utilisation de l'IA pour les études de marché en fait une solution tout-en-un pour l'analyse conjointe.

Qualtrics

Qualtrics est un outil puissant qui permet de réaliser avec précision des études sophistiquées d'analyse conjointe. Il simplifie la détermination le comportement des clients en fournissant une approche structurée de l'évaluation des différents attributs et prix des produits.

Grâce à ses modèles d'analyse conjointe conçus par des experts, Qualtrics vous permet de dresser une liste de variables produit - telles que les fonctionnalités, les prix ou les forfaits - et de tester leur impact sur le marché sans effort.

via Qualtrics Voici quelques avantages clés de Qualtrics en tant qu'outil de recherche :

Modèles et logique préconstruits : Paramétrez et assurez des résultats fiables avecmodèles d'études de marché qui sont livrés avec une logique de sondage préconfigurée

: Paramétrez et assurez des résultats fiables avecmodèles d'études de marché qui sont livrés avec une logique de sondage préconfigurée Simulateurs avancés : Évaluez comment les changements d'attributs affectent les choix des consommateurs et les indicateurs critiques tels que le consentement à payer, en fournissant des informations exploitables en temps réel

: Évaluez comment les changements d'attributs affectent les choix des consommateurs et les indicateurs critiques tels que le consentement à payer, en fournissant des informations exploitables en temps réel Analyse instantanée : Générer des rapports détaillés, y compris les partages de préférence et l'utilité des attributs, pour découvrir les tendances du marché sans avoir recours à des calculs manuels approfondis

: Générer des rapports détaillés, y compris les partages de préférence et l'utilité des attributs, pour découvrir les tendances du marché sans avoir recours à des calculs manuels approfondis Gestion automatisée de la qualité : Assurez-vous d'avoir accès à des données statistiquement significatives pour prendre des décisions éclairées grâce au système de panel intégré de Qualtrics

: Assurez-vous d'avoir accès à des données statistiquement significatives pour prendre des décisions éclairées grâce au système de panel intégré de Qualtrics Variables personnalisables : Adaptez vos études conjointes à des attributs spécifiques, pour vous aider à prédire comment les modifications apportées aux produits influencent les ventes et les préférences des utilisateurs

Conjoint.ly

Conjoint.ly est une plateforme complète conçue pour réaliser des analyses conjointes dans le cadre d'études sur les produits et les prix. Elle vous permet d'expérimenter en utilisant la modélisation des choix discrets, l'analyse MaxDiff et les compromis marque-prix.

Cet outil vous permet d'obtenir des informations précises sur les préférences des consommateurs et les stratégies de tarification.

via Conjoint.ly Certaines fonctionnalités peuvent vous aider à en tirer le meilleur parti pour vos recherches :

Outils de sondage préconçus : Créez rapidement des sondages d'analyse conjointe personnalisés à l'aide de modèles qui simplifient la conception de l'expérience tout en maintenant la précision

: Créez rapidement des sondages d'analyse conjointe personnalisés à l'aide de modèles qui simplifient la conception de l'expérience tout en maintenant la précision Une portée d'échantillonnage mondiale : Accès à plus de 100 millions de répondants dans plus de 150 pays, permettant une collecte de données ciblée pour divers marchés

: Accès à plus de 100 millions de répondants dans plus de 150 pays, permettant une collecte de données ciblée pour divers marchés Analyse automatisée des données : Affichez les partages de préférences, les simulations de revenus et les informations exploitables à l'aide de tableaux de bord en temps réel afin de réduire le temps de prise de décision

: Affichez les partages de préférences, les simulations de revenus et les informations exploitables à l'aide de tableaux de bord en temps réel afin de réduire le temps de prise de décision Études personnalisables : Ajustez les variables du sondage et les critères d'échantillonnage pour une recherche sur mesure, qu'il s'agisse de compromis d'attributs ou de sensibilité au prix

: Ajustez les variables du sondage et les critères d'échantillonnage pour une recherche sur mesure, qu'il s'agisse de compromis d'attributs ou de sensibilité au prix Rentabilité : Grâce à l'automatisation et aux outils de bout en bout, Conjoint.ly minimise les dépenses en temps et en ressources, rendant ainsi accessibles des études conjointes de haute qualité

1000minds

1000minds dispose d'une interface conviviale et utilise une méthodologie unique PAPRIKA (Potentially All Pairwise RanKings of all possible Alternatives).

La méthode PAPRIKA simplifie la prise de décision en demandant aux utilisateurs de comparer simultanément deux options basées sur des attributs spécifiques. Cette approche étape par étape imite les compromis du monde réel, garantissant une hiérarchisation précise et des informations clients significatives sans submerger les utilisateurs.

Elle est conçue pour simplifier les choix complexes tout en fournissant des résultats fiables. Il permet aux entreprises de recueillir des informations sur les clients et de hiérarchiser les attributs des produits de manière efficace.

Qu'il s'agisse de développement de produits ou d'allocation de ressources, 1000minds aide à découvrir ce qui compte vraiment pour les clients en simulant des compromis réels.

via 1000minds Voici quelques fonctionnalités clés qui rendent cette plateforme utile :

Sondages personnalisables : Personnalisez les sondages pour l'analyse conjointe afin de révéler les préférences des clients sur des attributs clés, ce qui permet de concevoir de meilleurs produits ou services

: Personnalisez les sondages pour l'analyse conjointe afin de révéler les préférences des clients sur des attributs clés, ce qui permet de concevoir de meilleurs produits ou services Prise de décision flexible : Gérer des décisions complexes avec l'algorithme PAPRIKA, en minimisant les biais et en simplifiant l'analyse

: Gérer des décisions complexes avec l'algorithme PAPRIKA, en minimisant les biais et en simplifiant l'analyse Outils graphiques et analytiques : Visualisez et interprétez les résultats à l'aide de graphiques et diagrammes puissants, facilitant la communication des résultats aux parties prenantes

: Visualisez et interprétez les résultats à l'aide de graphiques et diagrammes puissants, facilitant la communication des résultats aux parties prenantes Évolutivité : Exécutez l'analyse conjointe pour des décisions individuelles ou des sondages à grande échelle, fournissant des informations aux entreprises de toutes tailles

: Exécutez l'analyse conjointe pour des décisions individuelles ou des sondages à grande échelle, fournissant des informations aux entreprises de toutes tailles Convivialité : Impliquez les équipes dans la prise de décision afin de garantir des résultats objectifs et complets

Q Research Software

Q Research Software est un outil robuste conçu spécifiquement pour les chercheurs en marketing. Il permet aux utilisateurs d'automatiser des tâches essentielles telles que le nettoyage des données, les tests statistiques et la génération de tableaux résumés, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts lors de l'analyse conjointe.

via Logiciel de recherche Q Les fonctionnalités clés de Q Research Software sont les suivantes :

Traitement automatisé des données : Traite automatiquement la mise en forme des données, le code, les tests statistiques et la détection des valeurs aberrantes, réduisant ainsi le travail manuel

: Traite automatiquement la mise en forme des données, le code, les tests statistiques et la détection des valeurs aberrantes, réduisant ainsi le travail manuel Techniques statistiques avancées : Assistance à un intervalle d'analyses complexes, y compris MaxDiff, TURF et l'analyse conjointe, permettant une compréhension approfondie des données

: Assistance à un intervalle d'analyses complexes, y compris MaxDiff, TURF et l'analyse conjointe, permettant une compréhension approfondie des données Tableaux de bord interactifs : Offre une intégration avec Displayr pour créer des tableaux de bord dynamiques et faciles à comprendre qui aident à visualiser les modèles et les tendances dans les données

: Offre une intégration avec Displayr pour créer des tableaux de bord dynamiques et faciles à comprendre qui aident à visualiser les modèles et les tendances dans les données Rapports personnalisables : Génère facilement des rapports personnalisables et modifiables que vous pouvez exporter vers Microsoft PowerPoint pour une présentation efficace des résultats

Avantages de l'analyse conjointe

L'analyse conjointe est un outil puissant qui aide les entreprises à comprendre les préférences des consommateurs et à prendre des décisions fondées sur des données concernant la conception des produits, la tarification et les stratégies de marché.

Les avantages clés de la méthodologie de l'analyse conjointe sont les suivants :

Dévoile les préférences des consommateurs : Identifie les attributs et les compromis que les consommateurs valorisent le plus dans les produits ou les services

: Identifie les attributs et les compromis que les consommateurs valorisent le plus dans les produits ou les services Elle éclaire le développement des produits : Guide la création de produits en donnant la priorité aux fonctionnalités les plus importantes pour la cible

: Guide la création de produits en donnant la priorité aux fonctionnalités les plus importantes pour la cible Améliore la stratégie de tarification : Améliore la stratégie de tarification : détermine la sensibilité au prix et les points de prix optimaux pour maximiser la rentabilité

: Améliore la stratégie de tarification : détermine la sensibilité au prix et les points de prix optimaux pour maximiser la rentabilité Améliore la position concurrentielle : Aide à évaluer comment un produit se positionne par rapport à ses concurrents et découvre des opportunités de se différencier

: Aide à évaluer comment un produit se positionne par rapport à ses concurrents et découvre des opportunités de se différencier Assistance aux simulations de marché : Prévoit la part de marché selon différents scénarios, ce qui facilite la prise de décisions stratégiques

: Prévoit la part de marché selon différents scénarios, ce qui facilite la prise de décisions stratégiques Optimise l'allocation des ressources : Concentre les investissements sur les fonctionnalités ou les attributs qui génèrent le meilleur retour sur investissement

: Concentre les investissements sur les fonctionnalités ou les attributs qui génèrent le meilleur retour sur investissement Offre une méthodologie personnalisable : S'adapte à différents secteurs et besoins de recherche, de l'analyse basée sur les choix à l'analyse conjointe adaptative

Explorez les connaissances des consommateurs grâce à l'analyse conjointe

La compréhension des préférences des consommateurs est la clé du développement de produits et de stratégies marketing performants sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui.

🧠Fun Fact : 81% des consommateurs à Singapour ont déclaré qu'ils étaient "tout à fait susceptibles" ou "plutôt susceptibles" d'abandonner une marque qui n'a pas réussi à personnaliser leur expérience client. Ce pourcentage est le plus élevé des 12 pays couverts par l'étude. Le Brésil s'est classé en deuxième position avec 80 %, suivi par la Colombie avec 76 %.

L'analyse conjointe offre une approche systématique pour découvrir ce qui motive les décisions des clients, ce qui permet aux entreprises d'adapter efficacement leurs offres.

En mettant en œuvre les étapes décrites dans ce guide, les spécialistes du marketing peuvent optimiser leurs campagnes publicitaires et les fonctionnalités de leurs produits et s'assurer qu'ils trouvent un écho auprès de leur cible.

Grâce à ses puissants outils de gestion de projet, ClickUp vous aidera à simplifier vos processus d'analyse et à organiser vos idées.

Prêt à faire travailler les sondages conjoints et les études de marché pour vous ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !