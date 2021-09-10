Victory Omotayo : Comment ClickUp m'aide à gérer mes clients, mon contenu et mon équipe en un seul endroit

Liberté, impact, stabilité, flexibilité.

Si vous êtes entrepreneur et propriétaire d'une entreprise, voici quelques-uns des objectifs que vous pourriez viser à mesure que votre entreprise se développe et prend de l'ampleur.

Une journée dans la vie d'un entrepreneur peut consister à recruter des prospects, à gérer un portefeuille de clients, à réaliser des projets pour des clients, et bien plus encore. Ce cycle quotidien consistant à jongler entre plusieurs tâches et à endosser de nombreuses casquettes est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens s'épuisent, se contentent d'un salaire moins élevé et échouent lorsqu'ils lancent leur entreprise.

Alors, comment atteindre la liberté, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et la réussite ?

Victory Omotayo peut vous le dire ! Mieux encore, elle peut vous montrer comment. 😉

En tant que coach d'entreprise et entrepreneure elle-même, Victory maîtrise toutes les étapes nécessaires au lancement d'une entreprise prospère, de l'offre de billets à la mise en place de stratégies de positionnement solides, en passant par un système commercial simplifié et une forte présence sur les réseaux sociaux.

Aujourd'hui, elle aide des professionnels de tous les secteurs à obtenir les résultats qui leur permettront d'atteindre la liberté financière.

Pour ce faire, elle s'appuie sur un outil complet de gestion de projet tel que ClickUp pour ses besoins en matière de CRM et de gestion de contenu.

Nous avons eu l'occasion de discuter avec Victory et de découvrir comment elle utilise ClickUp pour gérer tout son travail en un seul endroit. Suivez-nous pour découvrir comment elle accomplit ses tâches grâce à ClickUp.

C'est à vous de jouer, Victory ! 🎤😊

Parlez-nous de votre entreprise !

Bonjour, je m'appelle Victory ! 👋

Les professionnels et les experts font appel à moi lorsqu'ils veulent être considérés et rémunérés comme tels.

Je dirige une société de coaching et de conseil qui aide les experts à tirer parti de leur génie pour développer et lancer des programmes de groupe haut de gamme qui se vendent bien.

Je le fais grâce à mon programme de groupe haut de gamme, Knowledge to Profit™, qui porte ma signature et dans le cadre duquel j'aide mes clients à :

💎 Clarifier et valider leur expertise la plus rentable (ce que j'appelle leur « source de revenus »)

💎 Renforcez leur autorité sur les réseaux sociaux grâce à ma signature Expedited Expertise Framework™

💎 Maîtrisez leur message afin qu'ils puissent exprimer en toute confiance leur valeur à des clients de rêve

Quelle est votre fonctionnalité ClickUp préférée ?

Tableaux de bord. J'adore utiliser cette fonctionnalité pour créer des tableaux de bord pour mes clients !

Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de créer des rapports détaillés sur les données importantes de vos clients.

Utilisez des widgets personnalisables tels que des diagrammes circulaires, des délais de production, des relevés de temps et bien plus encore pour créer votre propre centre de contrôle de mission.

Les tableaux de bord vous offrent un hub centralisé pour afficher des informations précieuses sur les tâches, les sprints, les projets, les personnes et bien plus encore.

Widgets personnalisables dans les tableaux de bord ClickUp

Widgets personnalisables dans les tableaux de bord ClickUp

Comment utilisez-vous ClickUp pour faire avancer votre entreprise et vos projets ?

ClickUp me permet de gérer ma liste de clients, de planifier le contenu des réseaux sociaux et de gérer une équipe.

Les fonctionnalités conviviales de ClickUp permettent de gérer facilement l'ensemble d'une entreprise à partir d'une seule plateforme de gestion de projet.

Vous pouvez configurer un CRM directement dans votre environnement de travail et créer des vues d'ensemble des tâches de vos clients. Passez d'une vue à l'autre (Tableau, Calendrier, Liste, etc.) pour obtenir une perspective différente de vos tâches.

Utilisation de ClickUp comme CRM et affichage de la liste des clients dans la vue Liste

Utilisation de ClickUp comme CRM et affichage de la liste des clients dans la vue Liste

Pour utiliser ClickUp pour la gestion de contenu, il suffit de créer une nouvelle liste dans ClickUp, de définir vos étapes avec des statuts personnalisés et de créer les tâches dont vous avez besoin.

Une fois que vous avez établi votre liste de tâches, vous pouvez commencer à mapper votre calendrier de contenu!

Exemple de calendrier de contenu dans ClickUp

Exemple de calendrier de contenu dans ClickUp

Affichage du calendrier de contenu dans la vue Liste de ClickUp

Affichage du calendrier de contenu dans la vue Liste de ClickUp

Combien d'heures par semaine gagnez-vous grâce à ClickUp, et que faites-vous avec ce temps libre ?

Je gagne environ 5 heures par semaine en utilisant ClickUp pour organiser et gérer mon entreprise !

Le temps que je gagne chaque semaine me permet de me concentrer sur des activités plus lucratives afin d'augmenter les revenus de l'entreprise.

Comment ClickUp a-t-il amélioré votre travail et votre vie ?

Avant ClickUp, j'utilisais plusieurs applications pour gérer tout mon travail et mes clients.

La mise en œuvre de ClickUp m'a vraiment aidé à gagner du temps et à faire des économies sur tous les outils que j'utilisais auparavant.

ClickUp m'a été extrêmement utile, d'autant plus que je sais qu'il offre tout ce dont j'ai besoin pour mon entreprise de coaching et de conseil en ligne.

Quels conseils donneriez-vous à ceux qui cherchent à rationaliser leur productivité ?

Si je peux vous donner un seul conseil, je vous recommande vivement de vous concentrer sur une seule plateforme afin de pouvoir vraiment constater son impact.

Connectez-vous avec Victory sur LinkedIn, Instagram et visitez son site web pour en savoir plus sur la manière dont elle peut aider votre entreprise à passer au niveau supérieur. 🚀