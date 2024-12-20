10 modèles gratuits d'évaluation par les pairs pour optimiser votre processus de retour d'information

Les évaluations par les pairs sont les héros méconnus de la croissance professionnelle. Elles offrent des perspectives constructives qui permettent d'affiner les compétences, de remonter le moral des troupes et de stimuler l'innovation.

Un sondage récent de Gallup indique que 80 % des employés qui reçoivent chaque semaine un retour d'information constructif s'investissent pleinement dans leur travail.

Mais ne nous voilons pas la face : partir de zéro est fastidieux, surtout lorsque le temps est compté et que les attentes sont élevées. C'est là qu'intervient un modèle d'évaluation par les pairs prêt à l'emploi !

Ce blog présente 10 modèles d'évaluation par les pairs gratuits pour simplifier votre processus, promouvoir l'équité et encourager des discussions fructueuses.

Voyons comment ces modèles peuvent vous aider à optimiser le retour d'information et à obtenir des résultats probants !

**Qu'est-ce que les modèles d'évaluation par les pairs ?

Un modèle d'évaluation par les pairs est un document prêt à l'emploi et personnalisable utilisé pour poser des questions ouvertes à des personnes sur votre lieu de travail. Il permet de recueillir des commentaires constructifs afin d'évaluer vos performances, vos compétences et votre productivité ou celles d'autres personnes

L'évaluation par les pairs ou le feedback des pairs désigne le processus consistant à faire examiner son travail par ses pairs. Quel est l'intérêt ? Mon travail est qu'ils appartiennent au même champ et comprennent le rôle du travail de la même manière, ils ont donc tendance à faire des suggestions qui fonctionnent. 😎

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'évaluation par les pairs?

Un modèle d'évaluation par les pairs imite un modèle typique d'évaluation par les pairs formulaire de retour d'information à bien des égards.

Ainsi, si vous ne savez pas quels attributs rechercher dans le premier, revisitez la conception de n'importe quel formulaire de retour d'information que vous avez rempli dans le passé et vérifiez les éléments suivants : 🧐

Structure équilibrée: Choisissez un modèle dont la forme est complète. Il doit vous permettre de donner votre avis et d'ajouter des commentaires libres sur les points forts et les points faibles d'un employé

Choisissez un modèle dont la forme est complète. Il doit vous permettre de donner votre avis et d'ajouter des commentaires libres sur les points forts et les points faibles d'un employé Clarté: Choisissez un modèle dont la conception est claire. Il est ainsi plus facile pour le superviseur d'évaluer les performances de l'employé

Choisissez un modèle dont la conception est claire. Il est ainsi plus facile pour le superviseur d'évaluer les performances de l'employé **Personnalisation : recherchez un modèle qui peut être personnalisé dans les moindres détails. De cette façon, les organisations peuvent facilement l'adapter à leurs besoins spécifiques en matière d'évaluation des performances

Flexibilité: Sélectionnez un modèle qui vous permet d'examiner votre travail en tant que manager et le travail des membres de votre équipe. Cela facilite les évaluations globales

Sélectionnez un modèle qui vous permet d'examiner votre travail en tant que manager et le travail des membres de votre équipe. Cela facilite les évaluations globales Actionnabilité: Choisissez un modèle qui vous permet de prendre des mesures en fonction du fournisseur, prestataire. Cela permet à l'employé d'améliorer son travail plutôt que de recevoir des commentaires généraux

10 modèles d'évaluation par les pairs ClickUp est l'application Tout pour le travail qui peut aussi vous aider à concevoir des formulaires d'évaluation par les pairs.

Consultez ces dix modèles de formulaires gratuits que vous pouvez utiliser pour fournir des commentaires constructifs et améliorer efficacement les performances des employés :

1. Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/1.-ClickUp-Feedback-Form-Template.png modèle d'évaluation par les pairs : 1. Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&department=engineering-product&product=forms Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp est un outil simple permettant de créer des formulaires de retour d'information de base.

Doté d'une structure claire et complète, ce modèle permet aux pairs d'évaluer une personne en fonction de ses compétences, de ses attentes, de ses résultats, etc. En outre, il permet aux responsables de classer les évaluations et d'utiliser un code couleur pour les distinguer les unes des autres, ce qui contribue grandement à simplifier l'ensemble du processus et à centraliser le retour d'information.

Ce n'est pas tout : vous pouvez également utiliser le modèle pour recueillir les commentaires des clients et des parties prenantes. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez besoin de données de recherche de la part des acheteurs ou que vous voudrez évaluer l'efficacité de la présentation, utilisez ce modèle !

🌟 Pourquoi vous l'aimerez

Simplifiez le suivi en créant des tâches avec des statuts personnalisés tels que Achévé et À faire

et Améliorer l'organisation avec des outils de gestion de projet comme les étiquettes et le suivi du temps

Améliorer la connaissance des clients grâce à des fonctionnalités de visualisation de données détaillées

Idéal pour: Les managers et les chefs d'équipe à la recherche d'un formulaire d'évaluation par les pairs.

2. Modèle de formulaire de retour d'information pour les employés ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/2.-ClickUp-Employee-Feedback-Form-Template-1.png modèle d'évaluation par les pairs:2. Modèle de formulaire de rétroaction de l'employé ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200554929&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$$cta/

Spécialement conçu pour recueillir les commentaires essentiels des employés, le formulaire de rétroaction des employés ClickUp est un modèle de formulaire de rétroaction des employés Modèle de formulaire de rétroaction des employés ClickUp est un outil indispensable pour tout gestionnaire ou superviseur qui s'efforce d'améliorer ses processus.

De la gestion à la structure des salaires, ce modèle vous permet de connaître l'opinion de vos employés sur chaque élément de leur lieu de travail.

En plus d'être compact et polyvalent, il est très flexible. Si vous souhaitez aborder des questions spécifiques, vous pouvez facilement modifier les questions pour mettre l'accent sur ces aspects.

Plus important encore, ce modèle contient des champs dédiés aux départements et aux connexions. Ainsi, en cas de problème, vous pouvez rapidement en déterminer la source et prendre des mesures correctives pour le résoudre efficacement.

🌟 Pourquoi vous l'aimerez

Recueillez des commentaires nuancés grâce à 16 attributs personnalisés, notamment la clarté du rôle et les opportunités de développement

Organisez les réponses sans effort grâce à des affichages tels que la vue Tableur du sondage de rétroaction des employés

Gagnez du temps grâce aux automatisations, à l'étiquetage et aux outils de gestion de projet améliorés par l'IA

Idéal pour: Les équipes à la recherche d'un formulaire de feedback qui capture de manière exhaustive l'expérience de chaque employé.

🧠 Fun Fact: Contrairement à ce que nous pensons, la communication n'est pas entièrement verbale. 55% d'entre eux reposent sur votre langage corporel, ce qui fait que près de 93 % de ce que vous dites ne dépend pas de vos mots. Alors, commencez à faire attention à votre posture ! 😉

3. Modèle d'évaluation des performances ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/3.-ClickUp-Performance-Review-Template.png modèle d'examen par les pairs : 3. Modèle d'évaluation des performances ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$$cta/

Personne n'aime remplir un long formulaire d'évaluation par les pairs, n'est-ce pas ? Faites donc en sorte qu'il soit bref, mais complet, avec le modèle Modèle d'évaluation des performances ClickUp !

Ce modèle d'évaluation par les pairs est parfait pour mener des évaluations à 360 degrés et permet de condenser l'ensemble de votre cycle d'évaluation. Utilisez-le pour créer un formulaire qui enregistre les évaluations par les pairs, les auto-évaluations et les réalisations, le tout en un seul endroit. Il est ainsi facile de créer un forfait holistique de développement du personnel.

En outre, il vous permet d'ajouter de nouveaux critères d'évaluation pour juger un employé de manière plus granulaire. Ainsi, pour comprendre le comportement d'un membre de l'équipe, personnalisez les champs et ajoutez des indicateurs tels que professionnalisme, communication ou adaptabilité.

🌟 Pourquoi vous allez l'aimer

Gardez les examens sur la bonne voie avec des statuts personnalisables pour chaque phase d'examen

Maintenir la précision des examens grâce à une catégorisation détaillée et des attributs personnalisés

Accédez aux données via des vues Gantt et Charge de travail pour une meilleure analyse

Idéal pour: Les entreprises qui recherchent des formulaires d'évaluation par les pairs spécifiquement spécialisés dans la conduite d'évaluations à 360 degrés.

4. Modèle d'évaluation complète des performances ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/4.-ClickUp-Comprehensive-Performance-Review-Template.png modèle d'examen par les pairs : 4. Modèle d'examen complet des performances ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900601867492&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$$cta/

Si les formulaires d'évaluation des performances sont utiles, ils sont souvent inefficaces pour les équipes qui souhaitent un examen approfondi et un retour d'information, c'est là que le Modèle d'évaluation complète des performances ClickUp étapes dans.

Ce document vous permet de fournir un feedback détaillé et constructif. En plus de l'évaluation et de la notation de base, vous pouvez ajouter des commentaires supplémentaires pour aborder les forces et les faiblesses d'un employé et suggérer des conseils d'amélioration.

Le plus beau ? Grâce à sa conception réfléchie, le formulaire n'apparaît pas trop chargé en texte malgré son caractère détaillé.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer

Équilibrer la profondeur avec la lisibilité pour éviter de submerger les employés avec du texte

Encouragez un meilleur engagement avec des commentaires supplémentaires et des options de notation personnalisées

Simplifier le processus d'évaluation grâce à un design convivial et facile à naviguer

Idéal pour: Les managers et les équipes d'assistance qui recherchent des modèles de formulaires de feedback pour l'assistance à la documentation détaillée des évaluations mentorat par les pairs .

5. Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/5.-ClickUp-Quarterly-Performance-Review-Template.png modèle d'examen par les pairs:5. Modèle d'examen trimestriel des performances ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6142304&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous cherchez un modèle qui favorise le développement cohérent des employés ? Optez pour le Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp !

Imaginez que vous procédiez à des évaluations par les pairs une fois tous les trois mois. Bien que vous sachiez qu'il s'agit d'une bonne idée, vous hésitez peut-être encore à la mettre en œuvre en raison de la lourdeur du processus.

Tout de même, ce modèle vous facilite la tâche en développant un formulaire qui fait tout - capturer l'évaluation des performances , de suivre les objectifs et de contrôler la progression.

Supposons qu'un employé ait des difficultés à communiquer. Grâce à ce modèle d'évaluation par les pairs, vous pouvez définir des OKR pour améliorer les compétences, fournir un contexte d'aide supplémentaire et suivre l'évolution de la situation.

🌟 Pourquoi vous allez l'aimer

Suivre les performances sans effort en utilisant des statuts personnalisés pour les évaluations en cours

Obtenez des informations plus approfondies grâce à des attributs catégorisés et des champs de suivi des évaluations

Simplifiez l'analyse avec plusieurs vues de travail, y compris le Calendrier et la Charge de travail

Idéal pour: Les organisations à la recherche d'un formulaire d'évaluation par les pairs qui facilite les évaluations trimestrielles des performances

🔍Did You Know? Seulement 74% des employés soit trois sur quatre, reçoivent des évaluations par leurs pairs une fois par an ou pas du tout. À cela s'ajoute que la plupart d'entre eux ne font pas l'objet d'un retour d'information supplémentaire. 🙄

6. Modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/6.-ClickUp-Employee-Evaluation-Form-Template.png 6. Modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194515600&department=hr-recruiting&\_gl=1\*4j6teg\*\_gcl\_au\*OTM4NjcxMzAwLjE3MjQ2MDkwODM.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Quelle est la recette d'une bonne évaluation des performances ? Le nombre de critères de jugement ?

Non ! La différence entre une bonne et une grande l'évaluation des performances réside dans l'acceptation de la dualité du processus. C'est quelque chose que l'on peut faire avec les Modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp .

Alors que la plupart des formulaires ne permettent que d'évaluer les employés, vous pouvez en personnaliser un pour recevoir leurs commentaires afin d'améliorer les paramètres du lieu de travail.

Vous pouvez demander aux employés de remplir le formulaire et de décrire toute préoccupation qu'ils ne se sentent pas à l'aise de discuter à haute voix. Cela permet d'aborder tout problème latent entravant leurs performances et de cultiver un.. un environnement de travail positif .

🌟 Pourquoi vous l'aimerez

Contrôlez la progression de l'évaluation à l'aide de statuts personnalisés tels que Ouvert et Achevé

et Évaluer les employés de manière exhaustive grâce à dix attributs détaillés, tels que Areas to Improve (domaines à améliorer)

(domaines à améliorer) Organisez les données grâce à des affichages flexibles, notamment Formulaire d'évaluation et Commencer ici

Idéal pour: Les responsables RH et les managers à la recherche de modèles d'évaluation par les pairs qui facilitent le retour d'information dans les deux sens.

Bien que les critiques soient utiles, veillez à ce que votre équipe fasse des éloges pour remonter le moral des troupes et faire en sorte que leurs collègues se sentent plus validés.

7. Modèle de rapport hebdomadaire de l'employé ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/7.-ClickUp-Employee-Weekly-Report-Template.png 7. Modèle de rapport hebdomadaire de l'employé ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-2473248&department=hr-recruiting&\_gl=1\*12poas6\*\_gcl\_au\*OTM4NjcxMzAwLjE3MjQ2MDkwODM.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

L'évaluation par les pairs ne suffit pas : il faut aussi suivre de près les performances de chaque employé pour le responsabiliser et l'améliorer. C'est là que le Modèle de rapport hebdomadaire de l'employé ClickUp entre en jeu.

Utilisez ce modèle pour définir les tâches hebdomadaires, suivre leur progression et encourager la cohérence. Il vous permet également de consigner des conseils essentiels et d'expliquer comment les employés peuvent s'améliorer. À la fin du mandat, reconnaissez les employés qui ont le plus progressé et récompensez-les.

🌟 Pourquoi vous l'aimerez

Suivez la progression hebdomadaire avec des statuts personnalisés adaptés aux jalons de performance

Visualisez les résultats de l'équipe avec des champs personnalisés catégorisés pour des rapports détaillés

Analysez la productivité grâce à des vues Gantt et Calendrier

Idéal pour: Les équipes et les Business à la recherche d'un formulaire d'évaluation par les pairs permettant de suivre la progression hebdomadaire.

8. Modèle de communication avec les employés ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/8.-ClickUp-Employee-Communication-Template.png 8. Modèle de communication avec les employés ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-38585660&department=operations&\_gl=1\*1oi3xw\*\_gcl\_au\*OTM4NjcxMzAwLjE3MjQ2MDkwODM.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

S'il n'est pas communiqué correctement, retour d'information des pairs peut engendrer du ressentiment et des malentendus parmi les employés. Cependant, le Modèle de communication avec les employés ClickUp permet d'éviter cela.

Ce modèle vous permet de centraliser toutes les critiques et tous les commentaires - tels qu'ils sont. Qu'il s'agisse de commentaires constructifs de la part de clients ou de paroles de sagesse de la part de collègues, les employés peuvent facilement accéder à tous les commentaires et les examiner sur ce formulaire.

Le modèle est également très complet. En tant que responsable, vous pouvez baser vos commentaires sur différents critères afin d'afficher l'ensemble de votre opinion sur le travail d'un employé.

Ce formulaire peut également être sauvegardé sur Google Drive !

🌟 Pourquoi vous allez l'aimer

Organiser les tâches en utilisant des statuts personnalisés comme À faire et Achevé pour un meilleur suivi

Accédez aux stratégies grâce à divers affichages tels que les plans de communication et les mises à jour

Gérer les tâches avec des fonctionnalités avancées comme l'étiquette, le suivi du temps et les dépendances

Idéal pour: Les organisations et les équipes à la recherche d'un modèle d'évaluation par les pairs qui leur permette de stocker et de centraliser toutes les évaluations et tous les retours d'information.

Astuce de pro: Veillez à ce que les évaluations par les pairs soient anonymes. L'anonymat total permettra à vos employés d'être ouverts et honnêtes dans leurs évaluations sans craindre de représailles.

Cela les empêchera également de se montrer trop gracieux. Toutefois, il convient de toujours faire preuve de respect et de maintenir le professionnalisme afin que le processus d'évaluation soit aussi objectif que possible.

9. ClickUp Démarrer Arrêter Continuer Modèle

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/9.-ClickUp-Start-Stop-Continue-Template.png 9. ClickUp Start Stop Continue Modèle https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6327830&department=pmo&\_gl=1\*1j22msx\*\_gcl\_au\*OTM4NjcxMzAwLjE3MjQ2MDkwODM.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous pouvez effectuer un nombre incalculable d'évaluations par les pairs, mais une véritable amélioration ne se produira que si des mesures sont prises. C'est là que le ClickUp Start Stop Continue Modèle est nécessaire.

Mis en forme dans un tableau blanc, ce modèle d'évaluation par les pairs présente visuellement la progression d'un employé. Il est divisé en trois catégories : début, arrêt et continuation.

Supposons qu'un employé ait pour mission d'améliorer ses compétences en matière de travail d'équipe. Il visualisera les activités qu'il doit commencer, arrêter et poursuivre pour contribuer davantage à l'équipe et améliorer ses compétences. Cela permet à l'employé de suivre sa progression et de se perfectionner en permanence.

🌟 Pourquoi vous allez l'aimer

Optimiser les processus en identifiant les activités à démarrer, à arrêter et à poursuivre

Encourager une prise de décision ciblée grâce à une analyse simple mais structurée

Adapter le modèle pour des utilisations polyvalentes telles que les améliorations d'équipe et les examens des clients

Idéal pour: Les employés qui recherchent un outil visuel pour suivre et améliorer leurs performances.

10. Modèle de rapport de performance ClickUp*

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/10.-ClickUp-Performance-Report-Template.png 10. Modèle de rapport de performance ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6105868&department=pmo Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de rapport de performance ClickUp simplifie le suivi des performances d'un employé sur n'importe quelle mission, vous donnant des informations exploitables en un coup d'œil !

Ce modèle d'évaluation par les pairs est conçu pour répondre aux indicateurs clés de performance spécifiques à un projet. Pour une évaluation globale, vous pouvez évaluer les compétences, les connaissances, le comportement, etc. d'un employé. Sur la base de ces éléments, créez une feuille de feedback qui souligne les problèmes et fixe des paramètres pour les résoudre.

L'outil vous permet également de générer des rapports automatisés pour vous aligner sur la progression de l'employé.

🌟 Pourquoi vous allez l'aimer

Suivez la progression des rapports avec des statuts personnalisés conçus pour des jalons clairs

Analysez les résultats avec des champs personnalisés pour visualiser les performances de l'employé et de l'équipe

Affichez de puissantes vues comme Gantt, Liste et Calendrier pour des rapports organisés

Idéal pour: Les responsables RH et les managers à la recherche d'un formulaire d'évaluation par les pairs qui aide à évaluer les performances tout en encourageant l'amélioration.

Créer une culture d'amélioration continue sur votre lieu de travail

Mener des évaluations par les pairs n'est pas une tâche facile. Mais créer des formulaires d'évaluation par les pairs efficaces ? C'est beaucoup plus difficile. Ce sera probablement la partie la plus difficile du travail, surtout si vous n'avez pas d'expérience préalable dans l'élaboration de formulaires et de rapports.

Grâce à la suite complète de modèles d'évaluation par les pairs préconçus et personnalisables de ClickUp, vous pouvez désormais facilement concevoir des formulaires d'évaluation par les pairs efficaces et axés sur les résultats pour votre équipe, le tout en quelques minutes !

Pour plus de détails, consultez ClickUp ou s'inscrire pour un environnement de travail gratuit !