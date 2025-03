Comment l'enquête contextuelle peut transformer votre recherche UX

Imaginons que vous travailliez sur une application d'assistant pour les enseignants. Pour vraiment comprendre comment ils l'utiliseraient, vous devez les voir dans la salle de classe, où ils gèrent de nombreuses tâches simultanément et font face à des interruptions constantes.

Les observer en action peut vous aider à repérer les véritables défis, comme la gestion de la technologie tout en enseignant. Cette approche vous aide à concevoir une solution adaptée à leur routine quotidienne.

Des études montrent que 42% des clients sont prêts à payer plus cher pour une expérience plus amicale et plus accueillante, et les entreprises qui se concentrent sur l'expérience client voient leurs employés plus engagés.

L'enquête contextuelle vous donne des indications précieuses pour créer des conceptions qui répondent aux besoins de vos utilisateurs. Dans cet article de blog, nous allons explorer l'enquête contextuelle, ses étapes clés et des exemples pour vous guider dans votre propre recherche.

Qu'est-ce que l'enquête contextuelle ?

Une enquête contextuelle consiste à observer les utilisateurs de votre application dans leur contexte naturel afin de comprendre leurs actions et l'impact de leurs pensées sur ces actions.

Cette approche pratique vous aidera à voir comment les gens peuvent utiliser votre application, à identifier les fonctionnalités qu'ils apprécient, et à comprendre comment leurs pensées influencent ces actions à vous orienter davantage vers le client .

Enquête contextuelle vs. étude de champ

Avec une étude de champ, vous êtes au milieu d'une salle d'urgence, observant silencieusement comment les infirmières fonctionnent et essayant de comprendre leur journée afin que vous puissiez créer une application efficace pour elles en utilisant.. Outils de conception UX . Mais vous n'interagissez pas avec eux.

Avec l'enquête contextuelle, vous entrez en connexion avec eux.

Voici en quoi l'enquête contextuelle diffère de l'étude de terrain.

Aspect Enquête contextuelle Etude de terrain Niveau d'interaction Élevé; engagement actif avec les participants Faible; essentiellement observationnel Données collectées Observation et interaction Observation uniquement Rôle de l'utilisateur Dirige la session en tant qu'expert Sujet passif observé Souplesse Adaptable en temps réel Moins adaptable Objectif Compréhension des motivations et du contexte Compréhension comportementale

Composantes clés de l'enquête contextuelle

Ce que les gens disent, ce qu'ils font et ce qu'ils disent faire sont des choses totalement différentes

Margaret Mead, anthropologue culturelle américaine

La méthode d'enquête contextuelle vous permet d'observer chaque aspect de l'interaction avec l'utilisateur afin de comprendre ce qui compte.

Passons en revue les trois principes de l'enquête contextuelle.

1. Observation

Pour obtenir de véritables informations, entrez dans l'univers de l'utilisateur, observez son environnement de travail, son domicile ou tout autre endroit où il interagit avec le produit.

Vous concevez un système de lecture plus rapide pour un barista ? Observez les raccourcis, les solutions de contournement astucieuses ou les roulements de paupières occasionnels. Chaque soupir ou coup d'œil à la montre est un indice. Notez tout cela !

Cette observation de première main vous donne un aperçu brut et non filtré de ce qu'ils font, des raisons pour lesquelles ils le font et de ce qui les motive - ou les frustre.

2. Enquête

Il est maintenant temps d'engager le dialogue avec les utilisateurs par le biais d'un entretien contextuel.

Deux options s'offrent à vous :

Interrogation passive: Laissez-les terminer, puis demandez : "Qu'est-ce qui vous est passé par la tête?" Cela permet de rester détendu et de faire ressortir des idées honnêtes

Laissez-les terminer, puis demandez : "Qu'est-ce qui vous est passé par la tête?" Cela permet de rester détendu et de faire ressortir des idées honnêtes L'enquête active : Intervenez au milieu de la tâche en posant des questions telles que "Qu'est-ce qui vous a fait cliquer sur ce bouton ?

Les deux approches vous permettent de connaître le "pourquoi" de leurs actions.

3. Documentation

Il est temps de documenter vos résultats ! Rassemblez des notes, des vidéos et des photos d'entretiens contextuels, même les plus floues où les utilisateurs semblent prêts à jeter leur appareil.

Chaque détail compte, qu'il s'agisse des moments "Oh, je ne savais pas ça!" ou des regards frustrés.

Ces informations sont une mine d'or pour repérer les tendances et guider les utilisateurs processus de conception décisions. Des résultats bien documentés vous assisteront dans la présentation aux parties prenantes de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas et des raisons de ces dysfonctionnements.

Où pouvez-vous mettre en œuvre les éléments de ces méthodes de recherche ? Explorons-les dès maintenant !

Exemples d'enquêtes contextuelles

Nous abordons deux exemples d'enquête contextuelle, qui montrent comment des personnes ont mis en œuvre cette technique avec succès, afin de vous montrer comment vous pouvez la mettre en œuvre pour répondre à vos besoins spécifiques.

1. Utilisation d'une enquête contextuelle pour comprendre le comportement des clients de Trader Joe's, l'une des chaînes de magasins d'alimentation les plus populaires d'Amérique Maggie Lin, une conceptrice UX, déclare : " [...] , "_Pour comprendre le comportement et les priorités des clients chez Trader Joe's, j'ai fait deux enquêtes contextuelles avec Jill et Justin. Ce que j'ai découvert m'a ouvert les yeux

jill, par exemple, prend toujours les produits en deuxième position dans le rayon. Pourquoi ? Elle pense que le premier emplacement est trop "manipulé" et probablement moins frais. Si le deuxième choix ne répond pas à ses attentes, elle consulte le troisième emplacement. Simple mais fascinant

bien que Justin ait une liste de courses, il vérifie chaque allée pour s'assurer qu'il ne manque rien. Il s'agit de ne négliger aucun détail, même s'il ne figure pas sur la liste

C'est fou comme les actions des utilisateurs révèlent des choses dont ils ne se rendaient même pas compte eux-mêmes - comme lorsque vous remarquez vos habitudes en observant les autres !"

2. Utiliser l'enquête contextuelle pour améliorer les produits de SharkNinja

"Les consommateurs ne connaissent peut-être même pas les problèmes qu'ils rencontrent avec leurs produits existants." Mark Barrocas président de SharkNinja, une entreprise mondiale de conception de produits et de technologie, partage l'histoire d'un groupe de discussion avec des clients qui l'a pris par surprise et lui a enseigné une leçon d'entreprise qui a changé la donne.

Ils sont allés observer comment les gens utilisaient les aspirateurs dans leurs Accueils. Cela l'a aidé à repenser et à affiner son offre. C'est un rappel parfait que les meilleures idées viennent parfois des utilisateurs, et non de la salle de conférence. En tant que concepteur de produits, vous apprécierez le fait que même les commentaires les plus inattendus peuvent remodeler votre approche.

⚡️ Information sur le monde réel

Nikki Anderson-Stanier, designer UX a expérimenté diverses méthodes d'entretien contextuel avant de trouver la plus efficace.

Son problème ?

L'effet Hawthorne : les gens modifient leur comportement parce qu'ils savent qu'ils sont observés.

Lors d'enquêtes contextuelles, les participants peuvent exécuter des tâches avec plus de soin ou suivre des procédures plus rigoureuses que d'habitude parce qu'ils savent qu'ils sont observés. Cela peut conduire à des données qui ne reflètent pas entièrement les comportements réels.

Nous allons maintenant jeter les bases qui vous permettront de développer votre propre approche d'enquête contextuelle.

1. Forfaitiser l'enquête

Vous allez observer les gens dans leur contexte naturel. Cela nécessite un forfait systémique !

La première étape consiste à comprendre vos utilisateurs. Essayez les modèles de persona utilisateur pour diagrammer la façon dont vous pensez qu'ils collaboreraient avec les informations que vous recueillez grâce aux méthodes de recherche contextuelle.

Ensuite, articulez les méthodes de recherche qualitative auxquelles vous souhaitez répondre dans le cadre du processus d'enquête contextuelle.

Par exemple, si vous développez un nouvel outil pour les éducateurs, vos questions pourraient être les suivantes :

Comment les enseignants font-ils actuellement pour gérer la planification de leurs cours ?

À quels défis font-ils face avec les systèmes existants ?

Vous pouvez également créer un formulaire de retour d'information pour recueillir les commentaires des participants à votre enquête contextuelle.

Vous pouvez le faire manuellement ou facilement à l'aide de ClickUp tout en collaborant avec d'autres parties prenantes. ClickUp est l'application Tout pour le travail qui combine la gestion des tâches, la gestion des connaissances et les outils de communication et de collaboration dans une seule interface pour vous assurer d'avoir toutes les informations nécessaires à portée de main ! Vous pouvez ainsi travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Avec Formulaires ClickUp vous pouvez facilement permettre aux participants à l'étude, aux utilisateurs observateurs ou à toute autre partie prenante de partager des informations riches et pertinentes commentaires sur le produit et d'organiser automatiquement les données relatives aux réponses aux actions.

Utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir rapidement les coordonnées des participants

ClickUp est bien adapté aux réunions, au remplissage de formulaires, à la collecte de données, à la gestion des tâches quotidiennes, à la gestion de la bande passante de l'équipe, à la gestion du travail lorsque les membres de l'équipe ne sont pas au bureau pour des vacances ou des jours de maladie, aux données historiques, et il est bon de voir combien d'argent et de campagnes notre équipe a touché tout au long de l'année Chrissie Boyle , _Chef de campagne principal, Penske Media Corporation

Les Modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp vous aidera à communiquer, organiser et exécuter chaque phase et à acquérir une connaissance approfondie des comportements, des besoins et des motivations des utilisateurs dans leur environnement naturel.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Découvrir et catégoriser facilement les besoins et les caractéristiques de vos utilisateurs

Élaborer des questionnaires de recherche efficaces pour assister vos recherches

Conduire des stratégies basées sur les données pour améliorer votre fonctionnalité/produit/service

Le résultat ? Vous pouvez vous concentrer sur la fourniture de produits et de solutions de qualité supérieure qui répondent réellement aux attentes des utilisateurs.

Télécharger ce modèle

Pour exécuter vos forfaits, planifiez des entretiens et des sessions d'observation et assignez des tâches aux membres de l'équipe concernés à l'aide de Tâches ClickUp . Cela vous aidera à gérer projets de conception de manière efficace et créer des systèmes centrés sur le client.

Rassemblez des informations pertinentes et donnez à votre équipe les moyens de faire du travail Terminé en utilisant ClickUp Tasks

2. Mener des observations

Lorsque vous commencez à mener des observations d'utilisateurs, établissez un rapport avec les participants pour les aider à se sentir à l'aise. Si vous ne connaissez pas le participant, commencez par vous présenter !

Posez des questions d'échauffement de base, telles que "Comment se passe votre journée?" ou "Quel est votre passe-temps favori?". Vous aurez ainsi le temps d'établir une relation avec le participant et de différencier cette méthode des autres méthodes de recherche.

Expliquez-leur ce que vous attendez d'eux en matière de travail et ce qu'ils peuvent attendre de vous. Par exemple, dites-leur : "Je vous observerai travailler naturellement et vous poserai peut-être des questions rapides - concentrez-vous sur vos tâches comme si j'étais invisible!"

Cela vous aidera à les impliquer davantage. Tout au long des observations, vous pouvez continuer à prendre des notes détaillées pour obtenir des informations précieuses.

💡Pro Tip : Vos notes doivent comprendre :

Actions des utilisateurs: Quelles sont les tâches spécifiques qu'ils accomplissent ? Comment font-ils avec les outils ou les produits ?

Quelles sont les tâches spécifiques qu'ils accomplissent ? Comment font-ils avec les outils ou les produits ? Le contexte environnemental: Notez la disposition physique, les ressources disponibles et les interactions sociales pertinentes

Notez la disposition physique, les ressources disponibles et les interactions sociales pertinentes Réponses émotionnelles: Saisissez toute frustration ou satisfaction visible exprimée par l'utilisateur

Utilisez ClickUp Bloc-notes pour transformer les observations des utilisateurs lors des sessions d'enquête contextuelle en tâches pouvant faire l'objet d'un suivi

Avec ClickUp Bloc-notes avec ClickUp Notepad, vous pouvez capturer à la volée vos pensées, idées, notes et tâches liées aux entretiens. À l'occasion d'une action rapide d'un participant, vous avez eu l'idée d'une fonctionnalité potentielle ? Notez-la instantanément dans votre bloc-notes.

Organisez ces idées en tâches exploitables, comme " Mettre en œuvre les observations des chercheurs ", et gardez-les accessibles de n'importe où, pour vous assurer qu'aucun détail précieux ne passe à travers les mailles du filet.

Programmez facilement des sessions d'observation de l'enquête contextuelle et suivez les dates importantes sur le calendrier de ClickUp

Pour que vos recherches soient organisées et respectent le calendrier, utilisez le calendrier de ClickUp Affichage du Calendrier ClickUp et suivre les dates importantes. Que vous planifiez des observations individuelles ou que vous fixiez des paramètres de rappel pour les entretiens de suivi, les affichages personnalisables du Calendrier et les fonctions de glisser-déposer vous permettent de programmer facilement des sessions.

3. Mener une enquête

Une fois les observations préliminaires des utilisateurs effectuées, il est temps d'approfondir et de mener une session d'enquête. Posez des questions rapides et ouvertes pour clarifier ce que vous observez.

S'ils ont des difficultés avec une fonctionnalité, demandez-leur : "Quel est l'objectif ici?" ou "Comment faites-vous normalement pour utiliser ceci?"

Par instance, cherchez à savoir si quelqu'un tape constamment avant de trouver le bon bouton. "Y a-t-il quelque chose que vous cherchez spécifiquement ?"

Restez dans la discussion, encouragez-les à poser des questions de suivi et soyez prêt à vous adapter s'ils mentionnent quelque chose d'inattendu. Et n'hésitez pas à prendre des photos ou des vidéos (avec permission) pour saisir les nuances que les notes pourraient manquer.

Cette enquête flexible et en temps réel vous donne des informations brutes et honnêtes qu'aucun script ne peut prédire, définissant ainsi des systèmes centrés sur le client.

L'enquête Modèle d'étude de l'utilisateur ClickUp offre une approche structurée pour recueillir et organiser les commentaires des utilisateurs et recommander des changements exploitables.

Le modèle permet de :

Vous faire gagner du temps en vous fournissant une structure

Faciliter la saisie et l'analyse des données relatives aux utilisateurs

Vous aider à prendre des décisions éclairées et fondées sur les données concernant les modifications de la conception et du produit

Assurer la cohérence des résultats entre plusieurs études

Utilisez-le pour analyser en détail les expériences des utilisateurs, valider les résultats et hiérarchiser les améliorations susceptibles de rendre votre application ou votre site web plus intuitif, plus réactif et plus convivial.

Télécharger ce modèle

💡Pro Tip : Terminez par un bref résumé de ce que vous avez appris et demandez aux participants s'ils souhaitent partager autre chose. Vous seriez surpris de constater que c'est souvent à la fin que se glissent les meilleures idées de conception contextuelle !

4. Documenter, organiser et analyser les données

Après chaque session, classez vos notes dans des catégories telles que "observations du chercheur" en fonction des thèmes ou des objets de recherche spécifiques.

Ces catégories peuvent comprendre

Les besoins des utilisateurs

Les points douloureux

Les flux de travail

Les facteurs environnementaux

Vous pouvez utiliser Documents ClickUp pour organiser et passer en revue toutes vos idées et informations afin de trouver des modèles de conception contextuels récurrents :

Comportements ou défis similaires rencontrés par plusieurs utilisateurs

Facteurs environnementaux communs qui influencent les actions des utilisateurs

Aperçu des motivations des utilisateurs sur la base de leurs commentaires au cours de l'enquête

Par exemple, l'un des membres de votre équipe pourrait mener une étude contextuelle avec une autre personne. Vous pourriez ajouter vos notes à ce document centralisé et les examiner plus tard.

Utiliser ClickUp Docs pour créer des guides d'entretien collaboratifs

Impliquer les membres de l'équipe ou les parties prenantes dans le processus d'analyse afin d'approfondir la compréhension partagée et d'obtenir des points de vue divers sur les résultats de la méthode de recherche.

Les discussions de groupe peuvent aider à valider les interprétations des entretiens avec les utilisateurs et à découvrir des points de vue supplémentaires pour une analyse efficace Stratégie UX .

Le plus beau ? La collaboration instantanée et en direct de ClickUp de ClickUp avertit les membres de l'équipe lorsque d'autres personnes modifient le même document. Elle permet de prévenir les conflits et d'assurer une collaboration fluide en temps réel.

5. Réviser et affiner

Utiliser les connaissances acquises lors de l'enquête contextuelle pour affiner l'enquête contextuelle processus de conception le processus de conception consiste à créer des concepts, des prototypes et des idées.

Il est donc essentiel de mener en permanence des des tests d'utilisabilité avec les utilisateurs à chaque itération du processus de conception de l'enquête contextuelle, en veillant à ce que les choix de conception soient validés et alignés sur l'utilisation dans le monde réel.

Les Logiciel de gestion de projet ClickUp Design propose une approche centrée sur l'utilisateur qui met l'accent sur la compréhension des tâches et des environnements des utilisateurs afin de créer des produits qui s'adaptent parfaitement à leurs besoins et à leurs flux de travail.

Ensuite, créez un rapport cohérent mettant en évidence les principales observations de l'analyse, les comportements des utilisateurs, les défis et les idées. Avec Tableaux de bord ClickUp avec ClickUp Dashboards, vous pouvez transformer toutes les informations recueillies jusqu'à présent en diagrammes et graphiques riches et informatifs.

Améliorez la visibilité de votre projet grâce aux tableaux de bord personnalisables de ClickUp

Si vous souhaitez comprendre combien de personnes ont demandé une fonctionnalité particulière dans vos sessions, vous pouvez poser des questions à l'IA et.. ClickUp Brain recherchera les données dans les tableaux de bord pertinents de votre environnement de travail afin de fournir rapidement des informations approfondies.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-59.gif ClickUp Brain /$$img/

Automatisez les résumés de projets et les mises à jour de la progression avec ClickUp Brain

Avantages de l'enquête contextuelle

Nous savons désormais que l'enquête contextuelle est un outil puissant qui permet de découvrir des informations approfondies sur les utilisateurs en les observant et en interagissant avec eux dans leur environnement naturel. Voici pourquoi elle est si précieuse :

Elle favorise un dialogue à double sens, vous permettant de vous synchroniser avec les utilisateurs et de créer des flux de travail qui fonctionnent pour eux et pour l'entreprise

Vous pouvez faire des choix de conception plus intelligents qui réduisent les conjectures en fondant les décisions sur le comportement réel des utilisateurs

Vous avez une idée précise de la manière dont les utilisateurs se comportent dans leur environnement naturel, et pas seulement dans des paramètres contrôlés

Cela permet d'identifier des facteurs tels que les barrières physiques, culturelles ou techniques que vous pourriez autrement négliger lors de la conception de l'interface utilisateur

💡 Pro Tip: Pour maximiser l'impact de l'enquête contextuelle, envisagez d'utiliser une boîte à outils d'enquête contextuelle. Celle-ci peut comprendre une checklist pour l'observation, des questions d'entretien fréquemment posées et un carnet de terrain pour consigner vos conclusions.

Les défis des enquêtes contextuelles

Si les enquêtes contextuelles permettent d'obtenir des informations précieuses, elles s'accompagnent également de difficultés particulières. Voici quelques-uns des obstacles clés auxquels vous pourriez être confronté :

Transformer des données brutes en informations exploitables demandera beaucoup de créativité et de réflexion systématique

Il se peut que vous rencontriez des informations qui dépassent les processus structurés ; les anecdotes personnelles et les idées inattendues peuvent ne pas entrer dans des catégories prédéfinies

Vos attentes, vos opinions ou vos préjugés peuvent influencer ou biaiser ce que vous percevez ou enregistrez dans une étude

Vous pouvez rencontrer plus d'une personne à la fois dans votre session parce qu'ils supposent que cela conduira à plus de retour d'information

L'enquête contextuelle place les utilisateurs au premier plan

L'enquête contextuelle est un outil puissant pour combler le fossé entre les utilisateurs et les concepteurs. Hansjan Kamerling chef de produit et cofondateur de Adaptify IA dit,

_Je recommande de mener des enquêtes contextuelles dans des scénarios où les interactions avec les utilisateurs sont complexes et multicouches et où le produit est fortement intégré dans les routines quotidiennes des utilisateurs

Hansjan Kamerling, chef de produit et cofondateur d'Adaptify IA

À cette fin, un outil comme ClickUp sera certainement utile - avec des fonctionnalités telles que des formulaires pour recueillir les commentaires des utilisateurs, des tableaux de bord pour suivre les améliorations basées sur l'enquête contextuelle, et des documents pour enregistrer toutes les observations du test du début à la fin.

Prêt à faciliter la recherche utilisateur ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour améliorer votre approche de la conception centrée sur l'utilisateur.