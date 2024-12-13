Types d'entretiens Formes et styles pour l'évolution de carrière

À faire ? 47% des demandeurs d'emploi sont seulement invités à un ou deux entretiens après avoir postulé à pas moins de 10 positions ? C'est pourquoi l'enjeu est de taille lorsque nous parvenons enfin à l'étape de l'entretien.

De plus, le fait de réussir un entretien ne signifie pas que le poste est à vous. Vous devrez souvent passer plusieurs séries d'entretiens avec différentes parties prenantes avant que la lettre d'offre en or n'apparaisse dans votre boîte réception.

Les différents types d'entretiens d'embauche, qu'il s'agisse d'entretiens avec un panel, de discussions de groupe ou d'évaluations techniques, permettent de tester divers aspects des compétences d'un candidat.

Dans cet article, nous allons explorer les différents types de formes d'entretien et comprendre comment vous pouvez exceller dans chacun d'entre eux.

Un suivi après l'entretien et des notes de remerciement bien pensées peuvent vous permettre de rester en tête de liste

Connaître les différentes formes d'entretien (individuel, en groupe ou à distance) vous permet de vous préparer de manière stratégique

Chaque forme évalue des compétences uniques : de la résolution de problèmes individuels au travail d'équipe dans des paramètres de groupe

Des formes spécialisées, comme la méthode STAR ou les études de cas, testent les compétences comportementales et analytiques

Parmi les conseils de préparation, citons la recherche sur l'entreprise, l'entraînement aux réponses et la compréhension des exigences du rôle

Types courants de formes d'entretien

La plupart des candidats ne réalisent pas à quel point la forme de l'entretien peut être révélatrice de ce que l'employeur recherche et de la manière dont il s'attend à ce que vous remplissiez le rôle qui vous est confié.

Ce guide décompose les formes d'entretien les plus courantes, en vous montrant le travail de chaque style et ce qu'il est censé évaluer. Nous présenterons à quatre candidats - July, Kevin, Maxxine et Levi- différentes formes d'entretien correspondant à leurs professions respectives.

1. Entretiens individuels

L'entretien individuel est l'installation classique : vous et votre interlocuteur discutez (en espérant que ce soit amicalement). Ce type d'entretien est généralement utilisé lorsque les employeurs souhaitent obtenir un aperçu détaillé de l'expérience, des compétences en matière de résolution de problèmes et de la personnalité d'un candidat.

📌 Exemple : Juillet, développeur de logiciels

July est une développeuse de logiciels talentueuse, et son travail exige des compétences techniques approfondies. Elle a été invitée à un entretien individuel au cours duquel elle parlera de son parcours, de ses compétences techniques et de la résolution de problèmes en situation.

Pour elle, le paramètre de l'entretien individuel a du sens car le responsable du recrutement veut voir son approche individuelle des défis de codage et comprendre ses compétences techniques spécifiques sans les distractions des autres candidats ou d'un grand panel.

2. Entretiens avec le panel

Les entretiens avec un panel impliquent plusieurs intervieweurs et un seul candidat.

Ici, les managers d'équipe, les membres potentiels de l'équipe et parfois même les cadres posent des questions à tour de rôle, afin de s'assurer que le point de vue de chacun est pris en compte.

📌 Exemple : Kevin, spécialiste en marketing

Kevin, un as du marketing, est un adepte de la créativité et de la collaboration, c'est pourquoi son entretien réunit plusieurs intervenants clés : le manager d'équipe marketing, quelques membres clés de l'équipe et le chef de service.

Dans cette forme, Teams doit montrer comment ses campagnes passées ont produit des résultats, prouvant ainsi qu'il possède les compétences marketing dont l'équipe a besoin.

La forme de l'entretien avec un panel permet à chaque interlocuteur d'évaluer l'aptitude de Kevin sous plusieurs angles : stratégie, créativité et collaboration avec l'équipe.

3. Entretiens de groupe

Lors d'un entretien de groupe, plusieurs candidats à une position sont réunis et interrogés simultanément par un ou plusieurs intervieweurs.

📌 Exemple : Maxxine, représentante du service clientèle

Maxxine, qui brigue un rôle dans le service à la clientèle, se présente à un entretien de groupe avec d'autres candidats. Son employeur potentiel souhaite observer comment elle interagit avec les autres et comment elle communique.

Dans le service à la clientèle, il est souvent nécessaire de travailler sous pression avec d'autres personnes. Un entretien de groupe est donc idéal pour voir qui brille dans un environnement de collaboration.

Maxxine devra donc démontrer ses compétences en matière de gestion de perspectives multiples et de maintenance de son sang-froid - deux éléments essentiels dans le service à la clientèle !

4. Entretiens vidéo ou à distance

Les entretiens vidéo ou à distance se sont mis en forme, en particulier pour les rôles à distance ou les présélections initiales. Les candidats et les intervieweurs se connectent via des plateformes telles que Zoom, Teams ou Skype, ce qui permet à l'équipe chargée du recrutement d'atteindre un plus grand nombre de candidats de manière rapide et pratique.

📌 Exemple : Levi, graphiste

Levi, un graphiste qui travaille souvent à distance, a été invité à un entretien vidéo.

Comme son travail ne nécessite pas une présence physique au bureau, un entretien télétravail est la forme idéale.

L'interviewer est intéressé par la manière dont Levi s'adapte au travail télétravail, par ses compétences en matière de conception et par son processus créatif.

Un entretien vidéo permet à Levi de présenter son portfolio et de discuter de son approche de la conception sans avoir à se rendre sur place.

Formes d'entretien spécialisées

Tous les entretiens ne suivent pas l'installation classique d'un tête-à-tête. Dans le monde de l'embauche, il existe un buffet de formes spécialisées.

Voici un aperçu de quelques-unes des formes d'entretien spécialisées les plus populaires et de la manière de briller dans chacune d'entre elles.

1. Méthode STAR : Explication et utilisation dans les entretiens

La méthode STAR - Situation, Tâche, Action, Résultat - est votre cadre de référence pour aborder les questions d'entretien comportemental en toute confiance.

✅ Comment utiliser la méthode STAR:

La situation : Présentez brièvement le cadre avec un contexte pertinent

: Présentez brièvement le cadre avec un contexte pertinent Tâche : Expliquez votre responsabilité spécifique dans ce scénario

: Expliquez votre responsabilité spécifique dans ce scénario Action : Décrivez les étapes que vous avez suivies pour accomplir la tâche

: Décrivez les étapes que vous avez suivies pour accomplir la tâche Résultat : Concluez par le résultat positif, en utilisant des indicateurs si possible

✅ Pourquoi l'utiliser?

**Les réponses sont ciblées : STAR permet d'obtenir des réponses claires et structurées

Il met en évidence l'impact : Illustre la valeur de vos actions

: Illustre la valeur de vos actions Renforce la crédibilité : Des exemples concrets montrent que vous êtes quelqu'un de sérieux

📌 Exemple de réponse STAR:

Question : "Parlez-moi d'une fois où vous avez surmonté un défi"

Réponse : "Pour le lancement d'un produit, notre principal fournisseur de design s'est désisté à la dernière minute. (Situation)

Ma tâche consistait à trouver rapidement un remplaçant. (Tâche)

J'ai travaillé en réseau pour trouver un travailleur indépendant fiable et je l'ai géré de près. (Action)

La campagne a été lancée à temps et a fait grimper les équipes commerciales de 30 %. (Résultat)"

Les entretiens d'étude de cas sont un test pour les cerveaux et le sens des affaires ! Lors de ces entretiens, vous devez analyser, disséquer et résoudre un scénario d'entreprise hypothétique, afin de mettre en évidence votre capacité à résoudre des problèmes, votre esprit critique et vos connaissances pratiques en matière d'entreprise.

✅ Points clés des entretiens d'étude de cas:

Objectif : Évaluer votre capacité à structurer un problème, à recueillir des informations et à présenter une solution logique à une entreprise

: Évaluer votre capacité à structurer un problème, à recueillir des informations et à présenter une solution logique à une entreprise Mise en forme : On vous présente un scénario - souvent rempli de données - et on attend de vous que vous posiez des questions, que vous identifiiez les problèmes et que vous fassiez des recommandations

: On vous présente un scénario - souvent rempli de données - et on attend de vous que vous posiez des questions, que vous identifiiez les problèmes et que vous fassiez des recommandations **Compétences évaluées Réflexion analytique, résolution de problèmes, communication et capacité à rester calme et logique sous pression

📌 Exemple de réponse à une étude de cas:

Question : "Une chaîne de cafés constate une baisse de la fréquentation. Quelle approche adopteriez-vous ?"

Réponse : "Tout d'abord, je confirmerais si la baisse est spécifique à certains emplacements ou si elle constitue un problème à l'échelle de la chaîne. Je demanderais également s'il y a eu récemment des changements dans les menus, les prix ou la concurrence à proximité.

À l'aide d'une analyse SWOT, j'examinerais :

Forts : Les atouts uniques de la chaîne, comme la fidélité de la clientèle

: Les atouts uniques de la chaîne, comme la fidélité de la clientèle Les faiblesses : Faiblesses : tout commentaire négatif sur la qualité du service ou du produit

: Faiblesses : tout commentaire négatif sur la qualité du service ou du produit Opportunités : Développer le marketing numérique ou lancer un programme de fidélisation

: Développer le marketing numérique ou lancer un programme de fidélisation Menaces : Concurrence accrue ou évolution des préférences des clients

Pour y remédier, je recommanderais

Lancer un programme de fidélisation pour stimuler les visites répétées

D'organiser des promotions locales pour attirer de nouveaux clients

Améliorer l'ambiance du café pour encourager les visiteurs à rester plus longtemps

Si chaque magasin peut augmenter sa fréquentation de 15 % grâce à ces efforts, nous constaterons une hausse significative des équipes commerciales."

3. Les entretiens comportementaux : Objectif et questions courantes

Les entretiens comportementaux ont pour but d'obtenir un aperçu de la manière dont vous avez géré des situations réelles dans le passé afin de coller à votre façon de relever les défis futurs.

Ces questions ressemblent généralement à "Parlez-moi d'un moment où..." ou "Donnez un exemple où..." et elles sont conçues pour approfondir vos compétences, votre résilience et votre personnalité professionnelle.

✅ Points clés des entretiens comportementaux:

Objectif : évaluer la manière dont vous avez géré des situations antérieures en rapport avec le rôle, afin de donner un aperçu de la manière dont vous pourriez faire face à des défis futurs.

Mise en forme des questions : Elles commencent souvent par "Parlez-moi d'un moment où..." ou "Donnez un exemple où..."

Domaines couramment évalués :

Résolution des conflits : Comment faites-vous face à un conflit avec des collègues ou des clients ? Travail d'équipe : Décrivez une occasion où vous avez bien travaillé avec d'autres personnes Résolution de problèmes : Expliquez un problème complexe que vous avez résolu Gestion du temps : Comment avez-vous fait pour hiérarchiser les tâches sous pression ? Compétences en matière de communication : Donnez un exemple d'annonce de nouvelles difficiles



✅ Questions courantes d'entretien comportemental:

"Parlez-moi d'une fois où vous avez dû relever un grand défi au travail"

"Décrivez une situation où vous avez eu affaire à un client difficile"

"Comment avez-vous fait face à un désaccord avec un coéquipier ?"

"Donnez un exemple de dépassement de soi dans le cadre de votre travail"

"Pouvez-vous partager une décision rapide que vous avez prise sous pression ?"

📌 Exemple de réponse à un entretien comportemental:

Question : "Parlez-moi d'une fois où vous avez dû résoudre un conflit avec un membre de l'équipe"

Réponse : "Dans mon rôle précédent, un coéquipier et moi n'étions pas d'accord sur la meilleure approche à adopter pour la date limite d'un projet. (Situation)

Ma tâche consistait à trouver un moyen de résoudre le conflit sans retarder le projet. (Tâche)

J'ai organisé une réunion rapide pour discuter de nos points de vue, j'ai écouté leur point de vue et j'ai partagé le mien. Nous avons trouvé un compromis en combinant nos idées, ce qui a permis d'améliorer le projet et de respecter le calendrier. (Action)

Au final, nous avons respecté les délais et le projet a reçu des commentaires positifs de la part des clients et des gestionnaires. (Résultat)"

Choisir la bonne forme d'entretien

Choisir la bonne forme d'entretien n'est pas une décision unique. Il dépend du rôle, de la culture de l'entreprise et même des préférences du candidat.

Voici ce qu'il faut prendre en compte.

Tenir compte du rôle et de la culture de l'entreprise

Pour choisir la bonne forme d'entretien, commencez par comprendre le rôle et la culture unique de votre entreprise.

Les entretiens virtuels, autrefois rares, sont devenus la norme lorsque le travail à distance a pris son essor pendant la pandémie. Aujourd'hui, ils sont toujours populaires et de nombreuses entreprises optent pour des entretiens virtuels, au moins en partie, dans le cadre de leur processus de recrutement.

Mais la décision n'est pas toujours facile à prendre : des rôles différents peuvent nécessiter des installations différentes.

Par exemple, chez Playvox, une société de logiciels de gestion des ressources humaines, presque tous les entretiens sont virtuels, à une exception près : les rôles de direction. Comme leur Vice-président chargé des ressources humaines et de la culture, explique l'évaluation de la présence et des compétences interpersonnelles d'un cadre par le seul biais d'entretiens vidéo peut s'avérer difficile, c'est pourquoi ils préfèrent les entretiens en personne pour les rôles de haut niveau.

Par ailleurs, des entreprises comme PwC mènent des entretiens virtuels sous une forme individuelle afin de favoriser les connexions personnelles, en partageant généralement les candidats avec des employés qui peuvent donner leur avis sur la vie au sein de l'entreprise.

Ce qu'il faut retenir ? Réfléchissez à ce qui correspond le mieux aux exigences du rôle et aux valeurs de votre entreprise.

Préférences du candidat

Il est temps de considérer l'autre côté de la médaille - la forme de l'entretien n'est pas seulement une question de commodité pour l'entreprise ; les préférences du candidat jouent également un rôle important.

L'American Staffing Association a constaté que 70% des demandeurs d'emploi américains préfèrent encore les entretiens en personne.

Pourquoi ? Les candidats aiment voir l'environnement de l'entreprise et rencontrer leurs coéquipiers potentiels en personne.

Pourtant, nombreux sont ceux qui préfèrent ne jamais mettre les pieds dans un bureau, et encore moins pour un entretien.

En équilibrant ces préférences, vous pouvez créer une expérience positive pour les candidats tout en atteignant vos objectifs de recrutement.

Lorsque vous envisagez des formes d'entretien adaptées aux candidats, gardez ces facteurs à l'esprit :

Flexibilité : Les entretiens virtuels fonctionnent bien pour ceux qui ont besoin de flexibilité en termes d'horaires et d'emplacement, en particulier pour les rôles télétravail ou les candidats situés dans des fuseaux horaires différents. Les réponses vidéo asynchrones offrent également de la flexibilité

: Les entretiens virtuels fonctionnent bien pour ceux qui ont besoin de flexibilité en termes d'horaires et d'emplacement, en particulier pour les rôles télétravail ou les candidats situés dans des fuseaux horaires différents. Les réponses vidéo asynchrones offrent également de la flexibilité Exigences liées au rôle de l'emploi : Les rôles techniques peuvent nécessiter des entretiens techniques avec des défis en direct ou des tâches de codage. En revanche, les positions collaboratives peuvent bénéficier d'entretiens en panel pour évaluer la façon dont les candidats interagissent avec plusieurs parties prenantes

Se préparer aux différentes formes d'entretien

Conseils généraux de préparation pour tout entretien

Se préparer à un entretien peut donner l'impression de se préparer à un spectacle - mais avec une bonne préparation, vous vous sentirez comme la star du spectacle.

👨🏻‍🎓 Tout d'abord, les candidats : Faites des recherches sur l'entreprise.

Comprendre sa mission, ses valeurs et ses derniers projets impressionnera non seulement votre interlocuteur, mais vous aidera aussi à adapter vos réponses, montrant ainsi que vous êtes réellement intéressé par l'idée de rejoindre l'équipe.

Ne négligez pas non plus la description du poste. En alignant votre expérience sur les exigences du rôle, vous serez prêt à faire la connexion entre vos compétences spécifiques et ce dont l'entreprise a besoin.

👩🏻‍💼 Les intervieweurs ont un rôle important à jouer dans la préparation de l'étape. En envoyant aux candidats un bref aperçu de ce qui les attend, ils se sentiront plus détendus et mieux préparés.

Si votre forme d'entretien comporte plusieurs tours ou différents styles d'entretien, une attention particulière aidera les candidats à se préparer de manière appropriée et à éviter les surprises.

👨🏻‍🎓 Candidats, c'est en forgeant qu'on devient forgeron ! Répétez vos réponses aux questions courantes, en particulier à la redoutable question "Parlez-moi de vous" S'exercer à voix haute (avec un ami ou le miroir) peut apaiser les nerfs et vous aider à vous concentrer sur des réponses claires et concises.

👩🏻‍💼 Les intervieweurs font en sorte que la discussion se déroule dans les deux sens en encourageant une conversation ouverte.

Commencer par un accueil chaleureux et une petite conversation peut aider les candidats à se détendre et à donner un paramètre amical à la discussion.

💡 Conseil professionnel : Faites attention à votre langage corporel : tenez-vous droit, maintenez le contact visuel et montrez votre intérêt par des hochements de tête ou des sourires - ces petits signes en disent long.

Stratégies de préparation spécifiques pour les entretiens vidéo et à distance

Voici Jack, un candidat, et Monica, une enquêtrice. Tous deux se préparent à un entretien à distance, et ils ont quelques stratégies de référence (plus ClickUp ) pour rendre l'expérience attrayante.

Les puissantes intégrations de ClickUp vous permettent de connecter Connect à Zoom, Slack et Google Sheets en quelques minutes

Set up your space : Jack choisit un endroit propre, calme et bien éclairé pour que l'attention de Monica se porte sur lui et non sur son arrière-plan. Il planifie un test Zoom à l'aide de la commande L'intégration Zoom de ClickUp pour s'assurer que son installation est claire comme de l'eau de roche Organisez vos notes : Jack utilise ClickUp Bloc-notes pour noter les points clés - ses principales réalisations et quelques questions sur l'entreprise - afin d'être prêt à y faire référence sans avoir l'air de lire un script S'habiller de manière professionnelle : Jack sait qu'une tenue vestimentaire soignée peut l'aider à se sentir plus sûr de lui. Même pour un entretien à distance, il a mis son blazer au cas où il devrait se lever S'engager naturellement : Monica commence par une petite conversation pour faciliter l'entrée de Jack dans la discussion et créer une atmosphère confortable. Elle garde le contact visuel avec la caméra (et non l'écran) pour simuler une interaction en face à face, ce qui permet à Jack de se sentir plus connecté Prendre des notes rapides et suivre la progression : Jack utilise le bloc-notes ClickUp pour noter les questions de Monica et les points clés, tandis que Monica suit les sujets abordés, en ajoutant des notes aux réponses de Jack afin de rester concentrée et organisée

restez concentré et organisé pendant toute forme d'entretien avec ClickUp Notepad_

💡 Pro Tip : Paramétrez un Rappel ClickUp de faire un suivi après l'entretien ! Un rapide e-mail de remerciement témoigne de votre reconnaissance et vous permet de rester en tête de l'entretien.

Après avoir impressionné Monica lors de son premier entretien à distance, Jack est à présent réinvité pour un entretien avec un panel et un entretien de groupe.

Avec plus de visages et de perspectives impliqués, Jack et Monica s'appuient sur quelques mouvements stratégiques - et.. Documents ClickUp -pour rendre le processus fluide et efficace

Faire des recherches sur les membres du panel : Jack prend le temps de se renseigner sur le rôle et les antécédents de chaque membre du panel. Le fait de connaître leurs domaines d'expertise lui permet d'adapter ses réponses et d'établir une connexion avec chaque personne Utiliser ClickUp Brain pour des questions d'entretien personnalisées : Monica et son équipe utilisent les outils suivants ClickUp Brain pour générer une série de questions adaptées à l'expérience de Jack et aux paramètres du rôle. Sur simple invite, ClickUp Brain suggère des questions pertinentes pour évaluer les points forts de Jack, sa capacité à résoudre des problèmes et son aptitude à travailler en équipe. Monica affine ces questions et les ajoute aux documents ClickUp, en s'assurant que chaque membre du panel y a accès

générer des questions ciblées pour évaluer les compétences des candidats dans n'importe quel format d'entretien

Organiser les questions dans ClickUp Docs : À l'aide de ClickUp Docs, Monica centralise les questions et les structure en catégories telles que le travail d'équipe, les compétences techniques et les réponses situationnelles. Elle assigne des questions spécifiques à chaque panéliste par le biais de commentaires en temps réel, garantissant ainsi l'absence de chevauchement et un flux fluide pendant l'entretien

collaborez efficacement sur des questions d'entretien entre pairs en temps réel avec ClickUp Docs_

Développez une déclaration d'ouverture forte : Jack rédige une introduction claire et engageante, générée par ClickUp Brain, qui présente son expérience, ses compétences et son enthousiasme pour le rôle. Il s'exerce à rédiger cette déclaration à plusieurs reprises afin de commencer l'entretien en toute confiance S'engager avec tout le monde : Pendant l'entretien avec le panel, Jack maintient le contact visuel avec la personne qui pose la question, mais s'efforce de jeter un coup d'œil aux autres membres du panel Résumer les réponses avec ClickUp Brain : Après l'entretien, Monica utilise ClickUp Brain pour résumer les notes et les points clés des réponses de Jack. Il est ainsi plus facile d'identifier ses points forts, ses domaines d'amélioration et son adéquation globale au rôle, qu'elle peut partager avec l'équipe chargée du recrutement

résumez rapidement les points clés de plusieurs entretiens et mettez en forme des rapports concis avec ClickUp Brai_n

Cette statistique montre à quel point les candidats accordent de la valeur à une communication rapide et efficace au cours du processus de recrutement - et c'est exactement là que les modèles de ClickUp s'avèrent utiles.

Le processus d'entretien Modèle de processus d'entretien par ClickUp est conçu pour simplifier votre processus de recrutement à chaque étape. De l'organisation des questions à la collaboration avec les membres de l'équipe, il garantit une expérience fluide et cohérente pour les candidats et les intervieweurs, en réduisant les allers-retours et en vous aidant à repérer plus rapidement les meilleurs talents.

Et si vous êtes candidat(e), Le modèle de recherche d'emploi de ClickUp est votre arme secrète pour rester organisé. Il vous permet de gérer les candidatures, de suivre les suivis et de regrouper toutes les offres d'emploi en un seul endroit.

Gérer les différentes situations d'entretien

Se préparer à des entretiens dans des secteurs spécialisés peut vous donner l'impression de franchir un nouveau palier dans votre carrière.

Voici comment passer à la vitesse supérieure :

Recherche approfondie : Allez au-delà de l'essentiel. Comprenez les acteurs clés du secteur, le jargon et les tendances actuelles. Une connaissance approfondie prouve que vous êtes investi et que vous pouvez relever les défis spécifiques à votre secteur d'activité

: Allez au-delà de l'essentiel. Comprenez les acteurs clés du secteur, le jargon et les tendances actuelles. Une connaissance approfondie prouve que vous êtes investi et que vous pouvez relever les défis spécifiques à votre secteur d'activité Suivez les tâches de préparation avec la gestion des tâches de ClickUp : Utilisez ClickUp pour organiser et suivre les tâches de recherche, comme l'examen des rapports sectoriels ou la liste des compétences essentielles. Ainsi, vous n'oublierez aucune étape de préparation et pourrez vous concentrer sur l'essentiel

optimisez votre flux de travail de recherche pour votre entretien avec ClickUp_

Connaître le rôle : Décomposez la description du poste et faites correspondre chaque responsabilité à votre expérience. Réfléchissez aux projets collés qui correspondent aux exigences du rôle, afin d'être prêt à discuter d'exemples spécifiques qui mettent en valeur vos qualifications

: Décomposez la description du poste et faites correspondre chaque responsabilité à votre expérience. Réfléchissez aux projets collés qui correspondent aux exigences du rôle, afin d'être prêt à discuter d'exemples spécifiques qui mettent en valeur vos qualifications Mettez en pratique des scénarios : Réfléchissez aux défis courants propres au secteur et à la manière dont vous les traiteriez. Élaborez des réponses claires et structurées pour mettre en valeur vos compétences en matière de résolution de problèmes et d'analyse - des points bonus si vous jouez un jeu de rôle avec un ami pour obtenir des commentaires en temps réel

: Réfléchissez aux défis courants propres au secteur et à la manière dont vous les traiteriez. Élaborez des réponses claires et structurées pour mettre en valeur vos compétences en matière de résolution de problèmes et d'analyse - des points bonus si vous jouez un jeu de rôle avec un ami pour obtenir des commentaires en temps réel Faites preuve d'adaptabilité : Les secteurs d'activité évoluent, tout comme les attentes des employeurs. Soyez prêt à expliquer comment vous vous tenez au courant et vous vous adaptez aux changements, que ce soit par le biais de cours, de réseaux ou d'évènements industriels

: Les secteurs d'activité évoluent, tout comme les attentes des employeurs. Soyez prêt à expliquer comment vous vous tenez au courant et vous vous adaptez aux changements, que ce soit par le biais de cours, de réseaux ou d'évènements industriels Poser des questions perspicaces : Démontrez vos connaissances en posant des questions sur la position de l'entreprise dans le secteur, les défis à relever ou les objectifs stratégiques. Les questions intelligentes montrent que vous pensez déjà comme un membre de l'équipe Un utilisateur de Reddit a transformé sa recherche d'emploi en utilisant un outil personnalisé Tableau de bord ClickUp .

Ils ont créé un centre de commande visuel pour suivre les demandes d'emploi à travers les plateformes, voir les mises à jour de statut en temps réel et repérer les tendances dans leurs efforts.

Ce tableau de bord m'a permis d'afficher plus clairement mes efforts en matière de recherche d'emploi, et c'est incroyablement satisfaisant de voir tout cela aussi clairement. C'est à la fois un stimulant pour le moral et un outil stratégique !

djmotor, Redditor

Stratégies post-interview

Envoyez un e-mail de suivi dans les 24 heures pour remercier votre (vos) interlocuteur(s) et exprimer votre intérêt continu pour le rôle. Si l'entretien se déroule sous la forme d'un panel ou d'un groupe, personnalisez chaque note pour qu'elle porte sur un élément spécifique mentionné par chaque membre du panel

Utilisez les rappels de ClickUp pour assurer un suivi en temps voulu. Paramétrez des rappels directement dans votre tâche, en précisant la date et l'heure des actions de suivi. Vous pouvez même définir des rappels récurrents pour les processus d'entretien en plusieurs étapes afin de ne pas perdre le fil

Restez toujours au courant de ce que vous devez faire pour toute forme d'entretien avec ClickUp Reminders

Erreurs courantes à éviter après les entretiens

Attendre trop longtemps pour donner suite : Ne laissez pas passer le temps. Un suivi rapide montre de l'enthousiasme ; attendre trop longtemps peut donner l'impression que vous n'êtes pas aussi intéressé

: Ne laissez pas passer le temps. Un suivi rapide montre de l'enthousiasme ; attendre trop longtemps peut donner l'impression que vous n'êtes pas aussi intéressé Ne pas relire les abonnements : Les fautes de frappe ou de grammaire dans votre abonné peuvent laisser une mauvaise impression. Relisez attentivement avant d'appuyer sur "envoyer

: Les fautes de frappe ou de grammaire dans votre abonné peuvent laisser une mauvaise impression. Relisez attentivement avant d'appuyer sur "envoyer Envoyer des messages génériques : Personnalisez chaque e-mail de suivi, en particulier après un entretien avec un panel. Mentionnez des détails spécifiques de la discussion pour montrer un intérêt réel

📌 Exemple:

Objet : Merci pour l'opportunité

Bonjour [Nom de l'enquêteur],

Je vous remercie pour cette excellente discussion sur le rôle de [Titre du poste]. Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre \N[Nom de l'entreprise \N] et de contribuer à \N[mentionner l'objectif spécifique ou le projet discuté \N]. N'hésitez pas à me faire savoir si je peux vous fournir de plus amples informations.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

\N- Votre nom

Des entretiens aux abonnements : Devenez prêt à recevoir une offre d'emploi avec ClickUp

Quelle que soit la forme de l'entretien, celui-ci dure en moyenne 40 minutes - 40 minutes décisives au cours desquelles vos objectifs de carrière, vos ambitions et votre travail acharné se conjuguent.

ClickUp vous aide à tirer le meilleur parti de chaque minute.

Grâce aux fonctionnalités personnalisables de ClickUp, vous pouvez transformer votre recherche d'emploi en un parcours fluide, basé sur des données, qui vous permet de rester motivé à chaque étape. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et réussissez vos entretiens !