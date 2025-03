Comment utiliser la communication visuelle dans votre flux de travail (+exemples)

Une image vaut mille mots, dit-on. Parce qu'un visuel clair et puissant peut aider à ressentir, comprendre, engager et se souvenir d'une information bien plus efficacement que la plus longue des descriptions.

Si l'on considère que la moyenne des de l'être humain est d'à peine 47 secondes la communication visuelle est plus importante que jamais.

Dans cet article de blog, nous explorons ce qu'est la communication visuelle et comment vous pouvez l'utiliser pour améliorer l'efficacité de votre travail.

Qu'est-ce que la communication visuelle?

La communication visuelle est le processus qui consiste à utiliser des éléments visuels, tels que des photographies, des vidéos et des graphiques, dans le cadre du message. Elle consiste à privilégier l'impact visuel du message par rapport aux aspects verbaux.

Cela ne veut pas dire qu'elle achève d'éviter les mots. En fait, une communication visuelle efficace s'appuie sur plusieurs modes pour brosser un tableau clair et complet.

Types de communication visuelle

La communication visuelle est omniprésente. Elle est présente dans l'interface utilisateur graphique (IUG) que nous utilisons sur nos téléphones et nos ordinateurs, dans les emojis/gifs que nous nous envoyons, ainsi que dans les listes et les présentations que nous faisons. Voici quelques-uns des types de communication visuelle les plus courants.

Images et photographies

Depuis son invention dans les années 1800, la photographie est une excellente forme pour raconter des histoires visuelles. Les journaux et les magazines l'ont utilisée pour inspirer les gens, arrêter des guerres et apporter de grands changements sociaux.

le fond d'écran Bliss de Windows XP par Charles O'Rear (Source:)

Wikimedia Commons

Dans le monde numérique, les images ont, sans conteste, pris le devant de la scène.

Grâce à l'amélioration spectaculaire des prouesses photographiques d'un smartphone standard, on peut aujourd'hui prendre une aussi bonne photo que n'importe qui et l'utiliser pour éduquer et émouvoir les gens.

Illustrations et infographies

Les illustrations et les infographies représentent un concept, un processus ou des données de manière visuelle sous le formulaire de diagrammes, d'organigrammes, de cartes, de présentations, etc. Elles se caractérisent par leur capacité à :

Simplifier des concepts abstraits ou des corrélations de données

Rendre des informations denses accessibles et agréables à l'œil

Inciter le public à se concentrer sur ce qui est important

Faciliter la mémorisation à long terme

Dans le monde des entreprises, les équipes utilisent en permanence des infographies, des cartes de processus, des diagrammes circulaires, etc.

exemple d'une page 404 visuelle (Source:)

En avant, en arrière

Vidéos et animations

Une étape au-dessus d'un visuel statique est un visuel en mouvement. Comme le coût de production des vidéos et des animations diminue grâce aux technologies modernes et à l'IA générative, ce formulaire de communication visuelle gagne en popularité.

Mais ne pensez pas seulement aux vidéos comme YouTube, aux films ou aux publicités télévisées. Un simple enregistrement d'écran d'un processus à des fins éducatives est une excellente façon d'utiliser les vidéos également.

source : Le Monde

JamesClear.com

Prise de décision

Lorsque les informations sont claires, concises et évidentes, la prise de décision est également meilleure et plus rapide. L'exemple le plus simple d'outil visuel de prise de décision serait un diagramme de flux ou un arbre de décision. Cependant, vous pouvez obtenir des informations et procéder à des ajustements plus efficaces grâce à n'importe quel rapport visuel.

à quoi fait penser ce tableau de bord ClickUp sur les heures facturables de l'équipe ?

Wikimedia Commons

Attention et rétention

Une image est attrayante et attire l'attention. Le cerveau humain traite le contenu visuel 60 000 fois plus vite que le texte . Cela signifie que vous pouvez faire entrer beaucoup plus de choses dans votre cerveau dans les 47 secondes où vous vous concentrez.

D'autre part, les éléments visuels ont un impact plus important sur la mémoire. Selon les chercheurs, "trois jours après avoir lu un texte, nous pouvons nous souvenir de 10 % des informations, mais lorsqu'elles sont associées à une image, nous sommes susceptibles de nous souvenir de 65 % de ces informations."

En outre, l'utilisation de la communication visuelle permet d'améliorer considérablement la reconnaissance de la marque et la confiance qu'elle inspire. L'utilisation cohérente d'éléments visuels, tels que les logos, les combinaisons de couleurs et la typographie, place la marque en tête des préoccupations. Au fil du temps, ces éléments créent une reconnaissance et une confiance au sein du public, ce qui encourage la loyauté et la confiance dans la marque.

Voyons ce que cela donne dans le monde réel.

Exemples de communication visuelle

Le formulaire le plus courant de communication visuelle a tendance à être dans le marketing. La publicité, les messages sur les médias sociaux, les lettres d'information par e-mail, etc. sont connus pour être très visuels. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.

Indépendamment du rôle que vous jouez au sein de votre organisation, vous pouvez utiliser la communication visuelle dans vos flux de travail quotidiens. En voici quelques exemples.

Gestion de projet

Une bonne gestion de projet consiste à livrer un produit de qualité dans les délais et le budget impartis. Le meilleur moyen d'en assurer le suivi est de le faire sous la forme d'un parcours visuel, avec le suivi du temps restant et des budgets restants. Gestion de projet visuelle fait exactement cela.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-258-1400x798.png Vue diagramme Gantt de ClickUp /$$img/

obtenez une visibilité claire des tâches avec le diagramme Gantt de ClickUp_

Par exemple, un diagramme de Gantt permet de représenter l'échéancier d'un projet, en mettant en évidence les dépendances entre les tâches et les goulets d'étranglement potentiels. L'affichage du calendrier permet de connaître la quantité de travail prévue chaque jour, semaine ou mois. Une vue Charge de travail affiche le degré d'occupation de chaque membre de l'équipe.

Assistance client

Les équipes d'assistance client utilisent des aides visuelles pour améliorer la clarté et les délais de résolution. Par exemple, vous pouvez fournir un guide étape par étape avec des captures d'écran annotées ou une vidéo explicative montrant comment configurer un compte dans votre logiciel.

Ces supports visuels réduisent la confusion et aident les clients à résoudre les problèmes de manière autonome, ce qui améliore la satisfaction et réduit la charge de travail de l'assistance.

Formation et intégration Techniques de visualisation améliorent les résultats de l'apprentissage. L'utilisation de tutoriels vidéo ou d'infographies interactives aide les employés à comprendre rapidement votre organisation. Quoi de mieux qu'un bon vieux diagramme organisationnel pour aider les gens à comprendre le paysage de votre entreprise ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-259-1400x818.png Diagramme organisationnel /$$img/

un diagramme d'organisation datant d'il y a plus de 100 ans ! (Source:*) Wikimedia Commons )

Gestion financière

Supposons que vous ayez dépensé 2 millions de dollars en publicité cette année. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?

Les faits, en eux-mêmes, n'ont que peu de sens. Ils acquièrent une signification dans leur contexte. Par exemple, si vous avez gagné 4 millions de dollars, c'est une bonne chose. Si vous n'avez dépensé que 100 000 dollars pour gagner 3 millions l'année dernière, c'est mauvais ! Pour présenter les faits dans leur contexte, les équipes financières utilisent des diagrammes à barres, des diagrammes circulaires, des diagrammes de Venn, etc.

faites entrer votre équipe dans la salle de conférence virtuelle avec les tableaux blancs ClickUp_

2. Construire une feuille de route

Vous construisez un logiciel ? Lancer une campagne d'influence ? Ou le forfait de votre nouvelle année ? Mettez tout ce qui vous passe par la tête sur une page avec la $$$a$ Cartes mentales ClickUp .

Commencez à partir d'un canevas vierge ou d'un des nombreux modèles de ClickUp

Décomposez des informations complexes ou des flux multidirectionnels en une seule carte connectée

Personnalisez vos formes avec des couleurs pour faciliter le traitement

Convertissez instantanément les nœuds en tâches

Nettoyez les cartes désordonnées grâce à la fonctionnalité de remise en page

cartographiez ce qui se trouve dans votre esprit avec ClickUp Mind Maps_

3. Gérer les dépendances

L'un des plus gros problèmes de la gestion de projet est que ses différentes composantes sont souvent construites comme une pile de cartes. Si l'une d'entre elles tombe, tout s'écroule promptement, instructions. Évitez ces éventualités grâce à une gestion visuelle des tâches logiciel qui met en évidence les dépendances afin d'atténuer les risques qui y sont liés.

Prenez l'exemple de la Vue Gantt du diagramme de ClickUp par exemple. Elle représente les tâches, les dépendances et les échéances dans une seule et même fenêtre. Ainsi, si une tâche dépendante est programmée plus tôt que la tâche précédente n'est achevée, vous ne pouvez pas la manquer dans cet affichage. Vous pouvez alors identifier les chemins critiques et inclure la marge Slack dans vos forfaits de projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-258-1400x798.png Vue diagramme Gantt de ClickUp /$$img/

trouvez vos blocages avec le diagramme de Gantt de ClickUp_

4. Organiser les charges de travail

Lorsque le projet prend la route, il est fréquent que certains membres de l'équipe soient surchargés de travail, ce qui est source d'insatisfaction, de désengagement, d'épuisement professionnel, voire d'attrition. Un bon gestionnaire de projet sait comment s'assurer que les charges de travail sont gérées efficacement.

Une présentation visuelle de la charge de travail de l'équipe peut s'avérer très utile. Grâce aux couleurs rouge, orange et verte, vous pouvez identifier d'un coup d'œil les personnes qui travaillent en plus ou en moins de leur capacité, la façon dont les estimations mappent les durées suivies, etc. La vue Charge de travail de ClickUp crée automatiquement cela.

affichez votre charge de travail à l'aide de ClickUp Charge de travail View pour une gestion efficace de vos projets

5. Suivi de la progression

Les équipes très performantes achèvent des dizaines de tâches chaque jour. Google Cloud a constaté que les équipes les plus performantes déploient des logiciels jusqu'à quatre fois par jour ! La vitesse de ce travail peut être difficile à suivre et à mémoriser sans repères visuels.

Utiliser Tableaux de bord ClickUp pour visualiser vos indicateurs clés de performance. Paramétrez des widgets avec des diagrammes circulaires pour les charges de travail, des diagrammes à barres pour les rapports d'épuisement/de réduction, des chiffres pour les paramètres de vente totaux et bien d'autres choses encore.

Bonus : Découvrez d'autres exemples de tableaux de bord dans ClickUp pour s'inspirer.

générer des rapports en temps réel avec les tableaux de bord ClickUp_

Parfois, même la meilleure documentation ne peut rivaliser avec un simple enregistrement d'écran. Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer des vidéos et les partager instantanément en les intégrant dans ClickUp, en partageant un lien public ou en téléchargeant le fichier lui-même. Si vous souhaitez qu'il soit consultable pour un usage ultérieur, transcrivez les vidéos avec l'IA et mettez-les de côté !

_Communiquez mieux avec ClickUp Clips

ClickUp Clips _

Pendant que vous y êtes, voici comment vous pouvez le rendre professionnel.

Les visuels ont plus d'impact que les mots. Par conséquent, un visuel inapproprié peut également avoir un impact négatif plus important. Évitez cela grâce aux conseils suivants lorsque vous communiquez visuellement.

Soyez intentionnel : Aujourd'hui, il est courant d'utiliser des GIF et des mèmes au travail. Ils contribuent à renforcer la camaraderie. Cependant, soyez intentionnel quant au contenu visuel que vous envoyez. Assurez-vous qu'il est adapté au travail. Si vous n'êtes pas prêt à le porter sur un t-shirt et à vous rendre au travail, ne l'envoyez pas à un collègue.

N'oubliez pas votre cible : Imaginons que vous ayez rédigé un rapport de 10 000 mots. Même si vous le ponctuez de dizaines d'images, il est peu probable que les directeurs généraux lisent un document aussi long. En revanche, l'analyste qualité de votre équipe aura besoin d'une documentation complète de chaque histoire d'utilisateur et de chaque scénario. Créez donc des visuels en pensant à votre public.

Privilégiez la simplicité : Un visuel est censé aider simplement à la compréhension d'idées complexes. Ne rendez donc pas vos visuels trop compliqués ou encombrés. Concentrez-vous sur comment partager l'information avec les membres de l'équipe et non sur la beauté du visuel lui-même.

Utilisez le multimédia : Il n'est pas nécessaire de tout dire avec l'image. Utilisez divers formulaires de médias visuels, comme les vidéos, les animations, les mèmes, etc. Incluez également des textes, des liens, etc. pour développer votre message. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'être visuel. L'objectif est d'être clair.

Soyez cohérent : Ne changez pas constamment de formes visuelles. Par exemple, si vous envoyez des rapports commerciaux sous forme de diagrammes à barres chaque mois, ne les remplacez pas soudainement par des diagrammes circulaires. Si vous utilisez le vert pour indiquer une croissance positive, ne le mettez pas en bleu dans votre prochain rapport. Respectez une palette de couleurs, une typographie et un style de conception cohérents sur tous les supports.

Créez des visuels de haute qualité : Les images, vidéos et graphiques doivent être nets, à l'échelle appropriée et gratuits, sans distorsion ni pixellisation. Il serait utile que l'utilisateur puisse faire des zooms avant et arrière si nécessaire.

Utilisez des outils de visualisation de données : Il n'est pas nécessaire de tout dessiner à mains nues. Laissez un logiciel de collaboration visuelle soulever un poids. Utiliser des modèles de diagrammes de flux ou modèles de conception graphique pour vous aider à démarrer immédiatement.

Réutiliser ce qui fonctionne : Si vous avez déjà reçu de bons commentaires sur un plan de processus, reproduisez cette structure pour d'autres concepts connexes. Si vous utilisez une méthode de modèle de Tableau d'affichage numérique spécifique il suffit de le dupliquer pour des besoins connexes. Opérationnaliser la communication visuelle.

Intégrer : Enfin, la communication visuelle n'est pas un élément de checklist à cocher une fois par jour. C'est une façon de faire. Avant toute tâche, demandez-vous si un élément visuel apportera une valeur ajoutée à votre message. Par instance, si vous rapportez un bug, prenez l'habitude d'ajouter une capture d'écran avec les annotations appropriées.

collaboration visuelle sur

le site web de l'association est en anglais https://clickup.com/features/chat ClickUp Chat /%href/

Communication, à votre façon avec ClickUp

Le travail moderne basé sur la connaissance dépend presque entièrement d'une communication efficace entre les membres de l'équipe. Pourtant, nous souffrons d'une diminution de l'attention, d'un trop grand nombre d'outils, de la lassitude de Zoom et d'énormes lacunes dans le transfert des connaissances.

En tant qu'application Tout pour le travail, la plateforme de gestion de projet tout-en-un de ClickUp comble ces lacunes grâce à de multiples fonctionnalités réfléchies autour de la collaboration sur le lieu de travail.

Pour les dessins et les images, il y a les tableaux blancs et les cartes mentales. Pour l'enregistrement vidéo, il y a ClickUp Clips. Pour les rapports visuels interactifs, il y a les tableaux de bord. Si vous pensez que la meilleure façon est d'utiliser des mots, il y a ClickUp Docs pour cela aussi. Quelle que soit la meilleure façon de communiquer votre message, ClickUp a une fonctionnalité pour vous. Essayez ClickUp gratuitement dès maintenant .