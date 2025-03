Top 13 des applications de messagerie sécurisée

Avec autant d'enjeux dans nos discussions numériques, le besoin d'applications de messagerie sécurisées n'a jamais été aussi évident.

Ces outils offrent bien plus qu'une simple fonctionnalité de discussion : ils sont conçus pour protéger votre confidentialité, en verrouillant les données pour que seuls vous et le destinataire visé puissiez y accéder.

Découvrons les meilleures applications de messagerie sécurisée qui remettent le contrôle entre vos mains. 🛡️

🕰️ Résumé en 60 secondes

ClickUp (Meilleur outil de collaboration tout-en-un) WhatsApp (Meilleure application de messagerie gratuite) Threema (Meilleure application de messagerie anonyme) Signal (Meilleure application pour la confidentialité en open source) Telegram (Meilleur pour les grands groupes et les canaux) Messenger (le meilleur pour les utilisateurs de Facebook) Wire (Le meilleur pour la collaboration en entreprise) Session (Le meilleur pour la confidentialité décentralisée) Line (Meilleur pour l'intégration sociale) iMessage (Le meilleur pour les utilisateurs d'Apple) Dust (Le meilleur pour la messagerie éphémère) Briar (Meilleur pour la messagerie hors ligne) Google Messages (Meilleur pour l'intégration RCS)

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les applications de messagerie sécurisée ?

Lors du choix d'une application de messagerie sécurisée, il est important de prendre en compte les éléments suivants plate-forme de discussion pour garantir la sécurité et le caractère privé de vos communications, recherchez les fonctionnalités suivantes :

Cryptage de bout en bout: Recherchez des applications qui offrent un cryptage de bout en bout pour vous assurer que seuls vous et le destinataire pouvez lire tous vos messages

Recherchez des applications qui offrent un cryptage de bout en bout pour vous assurer que seuls vous et le destinataire pouvez lire tous vos messages Authentification à deux facteurs: Privilégiez les applications dotées d'une authentification à deux facteurs (2FA) pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire et empêcher tout accès non autorisé

Privilégiez les applications dotées d'une authentification à deux facteurs (2FA) pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire et empêcher tout accès non autorisé Messages autodestructeurs: Choisissez des applications qui vous permettent d'envoyer des messages qui disparaissent après un paramètre, garantissant ainsi qu'aucune trace de vos discussions ne subsiste

Choisissez des applications qui vous permettent d'envoyer des messages qui disparaissent après un paramètre, garantissant ainsi qu'aucune trace de vos discussions ne subsiste Pas d'enregistrement de données: Choisissez des applications qui n'enregistrent pas vos messages et ne stockent pas vos données, ce qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille en matière de confidentialité

Choisissez des applications qui n'enregistrent pas vos messages et ne stockent pas vos données, ce qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille en matière de confidentialité **Mon travail consiste à vérifier que l'application fonctionne de manière transparente sur les appareils mobiles et les bureaux, tout en conservant de solides fonctionnalités de sécurité

Interface conviviale: Optez pour des applications de messagerie sécurisée qui offrent une interface simple et intuitive, facilitant la navigation tout en gardant la sécurité au premier plan

Les 13 meilleures applications de messagerie sécurisée

Avec autant d'applications de messagerie, trouver la bonne pour une communication sécurisée et privée peut sembler insurmontable.

Que vous parliez de détails confidentiels concernant votre entreprise ou que vous souhaitiez simplement avoir l'esprit tranquille pour.. les communications au sein de l'équipe , le choix de la bonne application est crucial.

Plongeons dans les 13 meilleures applications de messagerie sécurisée. 👇

1. ClickUp (Meilleur outil de collaboration tout-en-un) ClickUp est plus qu'un simple outil de messagerie - c'est votre solution tout-en-un pour une communication et une gestion de projet transparentes.

Contrairement aux outils de messagerie autonomes, ClickUp applications de messagerie d'entreprise autonomes clickUp combine une plateforme complète de productivité et de travail avec un outil de communication et de collaboration ClickUp Discuter .

Fini le temps où il fallait activer/désactiver des applications, perdre le contexte ou copier/coller des informations.

Avec ClickUp Chat, les discussions se déroulent parallèlement à votre travail, ce qui permet de tout synchroniser et de réduire les pertes d'efficacité, tout en garantissant la sécurité et la protection de vos messages.

Il n'a jamais été aussi facile de rester en connexion avec votre équipe. Qu'il s'agisse d'une mise à jour rapide ou d'un examen approfondi des détails, la messagerie en temps réel permet de maintenir le flux de la discussion. Et grâce aux discussions en fil rouge, il est facile de suivre tous les sujets sans perdre le contexte.

Et ce n'est pas tout : vous pouvez transformer les discussions en actions Vous pouvez transformer les discussions en actions immédiatement. Liez les messages aux tâches, créez de nouvelles missions directement à partir d'une discussion et assurez-vous que chaque idée géniale aboutisse à des résultats, le tout sans quitter ClickUp.

Les notifications centralisées vous tiennent au courant, tandis que les fonctionnalités de l'IA, telles que la création automatique de tâches et les résumés de messages, vous aident à travailler plus intelligemment et plus rapidement.

Chat offre également la possibilité de rendre les discussions publiques ou privées, garantissant ainsi que vos discussions restent accessibles aux bonnes personnes.

🤝 Rappel amical: Dans ClickUp, le fait de rendre un chat privé définit automatiquement l'Espace, le Dossier ou la Liste qui lui est associé comme privé également, ce qui garantit des permissions d'accès cohérentes dans l'ensemble de votre espace de travail. ClickUp Attribuer des commentaires comble le fossé entre les discussions et l'exécution en transformant les commentaires en tâches exploitables. Au lieu de vous appuyer sur des abonnements ou des rappels distincts, vous pouvez attribuer des commentaires directement aux membres de l'équipe, ce qui garantit la clarté et la responsabilité.

Joignez des ClickUp Clips à des tâches spécifiques pour vous assurer que votre message est connecté au bon contexte ClickUp Clips constitue un outil puissant pour les logiciel de partage d'écran . Il vous permet d'enregistrer et de partager des clips audio et vidéo directement dans votre environnement de travail, ce qui rend la communication plus rapide et plus dynamique.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Rationalisation de la communication: Conservez toutes les discussions en un seul endroit - en intégrant les discussions, les tâches et les projets pour un accès et un contexte faciles

Conservez toutes les discussions en un seul endroit - en intégrant les discussions, les tâches et les projets pour un accès et un contexte faciles Intégration des tâches: Liez les tâches directement aux discussions, éliminant ainsi le besoin de copier-coller

Liez les tâches directement aux discussions, éliminant ainsi le besoin de copier-coller Personnaliser les notifications: Ajuster les paramètres de notification pour minimiser les distractions et rester concentré sur les conversations et les mises à jour importantes

Ajuster les paramètres de notification pour minimiser les distractions et rester concentré sur les conversations et les mises à jour importantes Exploitez les mises à jour alimentées par l'IA: Restez informé grâce aux résumés générés par l'IA des conversations importantes que vous avez peut-être manquées

Restez informé grâce aux résumés générés par l'IA des conversations importantes que vous avez peut-être manquées **Enregistrez et partagez des clips audio ou vidéo dans votre environnement de travail pour expliquer des idées, donner un retour d'information ou partager des mises à jour de manière plus dynamique et concise

**Filtrez les messages assignés dans FollowUps pour rester concentré sur les tâches qui requièrent votre attention et éviter de perdre le fil des décisions clés

Limites de ClickUp

A un peu de courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs en raison de ses fonctionnalités étendues

L'application mobile est moins réactive que l'application de bureau

Tarifs de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par utilisateur

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. WhatsApp (Meilleure application de messagerie gratuite)

via Threema Threema est une application de messagerie axée sur la confidentialité et conçue pour les utilisateurs qui accordent de l'importance à l'anonymat. Elle ne fait pas appel à des données personnelles telles que le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail pour créer un compte, s'appuyant plutôt sur un identifiant Threema unique.

Grâce au chiffrement de bout en bout et à l'absence de dépendance à l'égard des services cloud, Threema garantit la sécurité et le caractère privé de la messagerie la messagerie instantanée au travail .

Les meilleures fonctionnalités de Threema

Cryptage des messages pour maintenir la confidentialité et la protection de la vie privée

Vérification de l'identité des contacts par balayage des codes QR

Contrôlez l'accès au carnet d'adresses, en ne synchronisant les contacts que si vous le souhaitez

Stockez les données localement sur votre appareil, évitant ainsi de dépendre du cloud

Permettre des discussions de groupe privées, sécurisées par des normes de chiffrement robustes

Les limites de Threema

Nécessite un paiement unique, contrairement aux concurrents gratuits

Base d'utilisateurs plus restreinte que celle des applications de messagerie grand public

Tarification de Threema

Mon travail

Essentiel: 2,00$/mois par utilisateur (Facturation annuelle)

2,00$/mois par utilisateur (Facturation annuelle) Avancé: 2,50$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

2,50$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Professionnel: 3,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Diffusion de Threema

Diffusion 15: $6.00/mois (15 destinataires)

$6.00/mois (15 destinataires) Diffusion 50: $11.00/mois (50 destinataires)

$11.00/mois (50 destinataires) Diffusion 100: $19.00/mois (100 destinataires)

$19.00/mois (100 destinataires) Diffusion 500: 91,00 $/mois (500 destinataires)

91,00 $/mois (500 destinataires) Diffusion 1000: 170,00 $/mois (1000 destinataires)

170,00 $/mois (1000 destinataires) Diffusion illimitée: 285,00 $/mois

Évaluations et critiques de Threema

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

💡 Conseil pro: Surveillez régulièrement l'activité de votre compte pour repérer tout signe d'accès non autorisé ou de messages inhabituels.

4. Signal (le meilleur pour la confidentialité en libre accès)

via Magasin Snap Signal est un outil de communication sur le lieu de travail a été conçu dans le respect de la confidentialité. Il utilise des protocoles de cryptage avancés pour sécuriser les communications et conserve un minimum de métadonnées, garantissant ainsi l'anonymat de l'utilisateur.

Cet outil est populaire parmi les adeptes de la confidentialité en raison de son code source ouvert et de sa validation de la transparence.

Les meilleures fonctionnalités du signal

Cryptage des messages, des appels vocaux et des visioconférences pour une communication sécurisée

Vérifier les contacts grâce à des nombres de sécurité uniques

Ajoutez une touche créative à vos discussions en créant et en partageant des autocollants personnalisés et cryptés

Utilisez des messages qui disparaissent pour améliorer la confidentialité

Partagez le code source ouvert pour permettre des audits indépendants

Limites du signal

Pas de sauvegarde intégrée ni de méthode facile pour transférer l'historique des messages entre appareils

Ne peut pas être utilisé simultanément sur plusieurs appareils

Popularité limitée par rapport aux applications grand public, ce qui peut restreindre la communication avec les autres

Tarification de Signal

Free

Évaluations et critiques du signal

G2: 4.4/5 (440+ commentaires)

4.4/5 (440+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

💡 Conseil pro: Désactivez les aperçus de messages sur votre écran de verrouillage pour maintenir la confidentialité, notamment en public ou lorsque votre appareil est débloqué.

5. Telegram (le meilleur pour les grands groupes et les chaînes)

via TechCrunch Messenger, développée par Meta, est une application de messagerie polyvalente offrant des communications textuelles, vocales et vidéo. Elle s'intègre parfaitement à Facebook et Instagram, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter d'une plateforme à l'autre.

Bien que Messenger offre des fonctionnalités telles que la disparition des messages et des outils interactifs, ses publicités et son interface encombrée peuvent nuire à l'expérience.

Les meilleures fonctionnalités de Messenger

Cachez les accusés de réception et affichez les messages sans en avertir l'expéditeur

Passez des visioconférences et des appels vocaux sécurisés et cryptés de bout en bout

Utilisez les messages disparus pour les discussions privées

Paramétrage des notifications en cas de connexion non reconnue pour renforcer la sécurité du compte

Modifier les messages envoyés dans un délai de 15 minutes

Limites des messages

Des problèmes de livraison sont signalés après les mises à jour du cryptage

Les fonctions de discussion en groupe et de visioconférence peuvent ne pas convenir à des équipes plus importantes

Tarification de Messenger

Free

Évaluations et critiques de messageries

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

💡 Conseil de pro: Planifiez des vérifications régulières et utilisez des outils collaboratifs tels que des tableaux de tâches partagés ou des applications de messagerie pour vous assurer que tout le monde reste aligné et informé. Des attentes claires et un dialogue ouvert peuvent faire le pont les lacunes en matière de communication sur le lieu de travail effectivement.

7. Wire (Meilleur pour la collaboration d'entreprise)

via Câble Wire est une application de messagerie sécurisée adaptée à un usage personnel et professionnel. Cette application de messagerie privée collecte un minimum de données utilisateur, strictement nécessaires à sa fonction.

Ses méthodes de chiffrement, le protocole de transport sécurisé en temps réel (SRTP) et la sécurité de la couche de transport du datagramme (DTLS), en font un choix fiable pour les équipes professionnelles qui donnent la priorité à la sécurité et à la collaboration.

Les meilleures fonctionnalités de Wire

Cryptage de tous les messages, appels et fichiers à l'aide du protocole Proteus

Attribution de clés de chiffrement uniques à chaque message pour une sécurité accrue

Accueillez des appels de groupe jusqu'à 25 participants avec un cryptage de haute qualité

Autodestruction des messages pour éviter que des informations sensibles ne soient stockées en permanence

Vérifier la sécurité de l'application grâce à des audits publics de son code source ouvert

Limites du réseau électrique

Absence d'authentification en deux étapes (2FA), une fonctionnalité standard dans la plupart des applications sécurisées

Des problèmes de performance, en particulier sur Android, sont fréquemment signalés

Conçu principalement pour les entreprises, il est moins convivial pour un usage occasionnel

Tarifs de fil de fer

Free pour une utilisation personnelle

Wire pour les entreprises: 9,45 $/mois par utilisateur

9,45 $/mois par utilisateur Wire on-premises: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (50+ reviews)

4.2/5 (50+ reviews) Capterra: 4.5/5 (65+ avis)

8. Session (Meilleur pour la confidentialité décentralisée)

via Pomme iMessage est l'application de messagerie propriétaire d'Apple disponible sur les iPhones, iPads, Macs et Apple Watches. Elle s'intègre de manière transparente aux SMS, ce qui permet aux utilisateurs de communiquer avec des appareils non iOS.

Avec son interface épurée et son chiffrement de bout en bout, iMessage est idéal pour les utilisateurs au sein de l'écosystème Apple.

Les meilleures fonctionnalités d'iMessage

Modifiez les messages récemment envoyés pour corriger les erreurs

Envoyez des messages manuscrits pour ajouter une touche personnelle à vos textes

Accédez aux informations de suivi des vols ou des envois directement dans les discussions

Discutez en groupe avec les accusés de réception et de lecture pour une coordination sans faille

Protéger les messages avec des clés de chiffrement uniques pour chaque appareil

limites d'iMessage

Exclusif aux appareils Apple, ce qui limite la communication avec les utilisateurs non-iOS

Manque d'options de personnalisation comme les thèmes

Prix d'iMessage

Free

évaluations et critiques d'iMessage

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

11. Dust (Meilleur pour la messagerie éphémère)

via Briar Briar est une application de messagerie sécurisée, de pair à pair, conçue pour les activistes, les journalistes et les utilisateurs dans les régions à faible connexion.

Elle ne s'appuie pas sur des serveurs centraux, mais synchronise les messages cryptés via Bluetooth, Wi-Fi ou Tor. Cette structure décentralisée garantit une communication privée même sans accès à internet.

Les meilleures fonctionnalités de Briar

Élimine les risques associés aux violations de serveur, en garantissant que les données restent décentralisées

Cryptage et stockage local des messages sur les appareils des utilisateurs pour une sécurité accrue

Prévenir l'usurpation d'identité en exigeant l'ajout manuel de contacts par le biais de codes QR ou de liens

Permettre des discussions de groupe sécurisées et des forums publics pour des discussions collaboratives

Travailler en toute transparence dans les zones où l'accès à Internet est limité ou inexistant

Limites de Briar

À ne fait pas d'assistance pour les sauvegardes de données ou la migration entre appareils

La communication peer-to-peer peut épuiser la batterie plus rapidement que les applications centralisées

Actuellement disponible uniquement sur Android, sans forfait d'assistance pour iOS

Tarification Briar

Free

Évaluations et critiques de Briar

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

13. Google Messages (Meilleur pour l'intégration RCS)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdt\_n3L5K\_gCHe4l3hVnKfX0XGdQF\_rp\_h7FuhnP1Z5kCQNmHl9d8R1YySV7M7NboJeUfStg9RslcJks\_TAst5iAf8jfgUaAoALpJ4TOemdpTPvKu4SHCDnv31LEzqbwsDgZVX?key=TDqw7sOeGDvgRUfFu8SX7Q7g Google Messages : applications de messagerie sécurisées /$$img/

via Yahoo Google Messages est l'application de messagerie par défaut de la plupart des téléphones Android. Elle propose des SMS, des MMS et l'intégration de services de communication riches (RCS) pour des fonctionnalités améliorées. Elle comprend des réponses intelligentes, le partage de médias et l'intégration avec des services Google tels que Calendrier et Photos, ce qui en fait un outil de communication très polyvalent.

Les meilleures fonctionnalités de Google Messages

Transcription des messages vocaux pour une lecture facile, ce qui permet de rattraper facilement les conversations

Planifiez des messages pour les envoyer plus tard, afin d'assurer une communication opportune pour les rappels ou les mises à jour

Partagez des liens et créez des évènements grâce à l'intégration transparente à Google Agenda

Envoyez des messages depuis un ordinateur à l'aide de la version Web de l'application

Limites de Google Messages

Capacités limitées de messagerie multiplateforme avec les utilisateurs d'iPhone

Les fonctionnalités peuvent dépendre de l'opérateur de téléphonie mobile, ce qui affecte la livraison et la taille des discussions de groupe

Tarification de Google Messages

Free

Évaluations et critiques de Google Messages

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

💡 Conseil de pro: Lors de l'installation d'une nouvelle application de messagerie, vérifiez les permissions demandées et n'accordez l'accès qu'à ce qui est nécessaire à sa fonction.

Simplifier la communication et la collaboration avec ClickUp

Choisir la bonne application de messagerie sécurisée peut faire toute la différence dans la protection de vos discussions privées et professionnelles. Avec autant d'options disponibles, il est important de choisir un outil qui assure la sécurité de vos discussions et qui assiste vos besoins uniques.

Si vous recherchez plus qu'une simple application de messagerie, ClickUp est le choix idéal. Elle associe une messagerie sécurisée en temps réel à de solides fonctionnalités de gestion de projet, pour que votre équipe puisse communiquer et collaborer en toute transparence.

Avec ClickUp Chat, vous pouvez discuter des tâches, partager des mises à jour et conserver toutes les conversations liées au projet sur une seule plateforme sécurisée. Au lieu de passer d'une application de messagerie à l'autre, centralisez votre flux de travail dans ClickUp Chat, pour une communication efficace et des projets organisés.

Pourquoi se contenter de moins quand vous pouvez rester en sécurité avec ClickUp ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !