Les meilleurs logiciels de gestion des biens immobiliers pour les gestionnaires de biens immobiliers

Entre les communications avec les locataires, le suivi des demandes d'entretien et le respect des contrats de location, la gestion immobilière peut rapidement devenir un casse-tête.

Et si vous pouviez rationaliser toutes ces tâches dans un système unique et efficace ? C'est là que les logiciels de gestion de la relation client (CRM) entrent en jeu.

Que vous soyez en charge d'un seul bien ou que vous gériez un vaste portefeuille immobilier, le bon CRM de gestion immobilière fluidifie les flux de travail et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : établir de solides relations avec les locataires pour maximiser la rentabilité. 📈

Dans cet article, nous avons sélectionné les 11 meilleurs logiciels de gestion de la relation client pour la gestion immobilière. Que vous gériez une poignée d'unités ou un vaste portfolio, ces outils vous aideront à rester organisé, à gagner du temps et à développer votre entreprise. Explorons les meilleures options !

⏰ Résumé en 60 secondes

ClickUp : Le meilleur pour la gestion de projet immobilier et les relations personnalisées

: Le meilleur pour la gestion de projet immobilier et les relations personnalisées HubSpot : Meilleur CRM avec capacités marketing et commerciales intégrées

: Meilleur CRM avec capacités marketing et commerciales intégrées Pipedrive: Meilleur CRM de gestion immobilière pour la visualisation des processus

Meilleur CRM de gestion immobilière pour la visualisation des processus Lone Wolf Front Office: Meilleur logiciel CRM pour le lead nurturing intégré et le MLS

Meilleur logiciel CRM pour le lead nurturing intégré et le MLS Zoho CRM: Meilleur logiciel CRM de gestion immobilière pour les personnalisations

Meilleur logiciel CRM de gestion immobilière pour les personnalisations Entrata: Meilleur fournisseur, prestataire de CRM pour le marketing de gestion immobilière

Meilleur fournisseur, prestataire de CRM pour le marketing de gestion immobilière Monday: Meilleur logiciel CRM pour les flux de travail personnalisés

Meilleur logiciel CRM pour les flux de travail personnalisés Knock: Meilleur CRM pour l'optimisation du processus de location

Meilleur CRM pour l'optimisation du processus de location Wise Agent: Meilleur logiciel CRM pour les opérations de gestion immobilière

Meilleur logiciel CRM pour les opérations de gestion immobilière Buildium: Meilleur logiciel de gestion immobilière de bout en bout

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un CRM de gestion immobilière ?

Le bon CRM peut être l'épine dorsale de vos opérations de gestion immobilière, en améliorant la productivité et en augmentant la satisfaction des locataires. En outre, il permet aux locataires, aux propriétaires et aux gestionnaires de se retrouver sur la même page, comblant ainsi le fossé entre les attentes et la réalité.

Avec différents Logiciel CRM options disponibles, se concentrer sur les fonctionnalités clés qui vous aident à atteindre de tels objectifs en tant que gestionnaire immobilier est crucial. Voici ce que vous devriez rechercher dans un CRM de gestion immobilière :

✅ Gestion des prospects de bout en bout: Choisissez un CRM de gestion immobilière qui couvre l'ensemble du cycle de vie du prospect au locataire, de la demande de renseignements à la signature du bail. Il doit être doté d'outils de communication, de capacités de suivi des demandes et d'archivage, pour ne citer que quelques fonctionnalités

✅ Personnalisation du flux de travail: Sélectionnez un CRM de gestion immobilière qui s'adapte aux différents flux de travail des différentes sociétés de gestion immobilière. Le logiciel doit permettre aux utilisateurs de personnaliser les pipelines, les flux de tâches et les rapports en fonction de leurs besoins spécifiques

✅ Automatisation des tâches: Recherchez un CRM qui automatise les tâches de routine telles que l'envoi de rappels de loyer, la planification de la maintenance et le suivi des abonnés. Cela stimule l'efficacité en économisant du temps et en réduisant les erreurs manuelles, et vous permet en outre de vous concentrer sur des aspects plus stratégiques de votre entreprise

✅ Suivi financier: Optez pour un CRM de gestion immobilière équipé d'outils intégrés pour le recouvrement des loyers, la facturation et le suivi des dépenses afin de simplifier la gestion financière et d'avoir un aperçu clair des performances de l'immeuble

✅ Analytique et rapports: Choisissez un CRM avec des rapports et des analyses exhaustifs pour vous aider à générer des idées basées sur des données concernant les revenus, les taux d'occupation, les revenus locatifs et les commentaires des locataires. Par conséquent, vous obtenez d'optimiser vos opérations grâce à ces tableaux de bord et rapports personnalisables

✅ Accessibilité mobile: Optez pour un CRM doté d'une application mobile ou qui répond aux besoins des mobiles. Les gestionnaires de biens ou les agents immobiliers sont toujours en mouvement, ce qui les amène à effectuer des tâches de gestion des locataires en déplacement. Une solution CRM puissante dotée d'une application mobile aux fonctionnalités complètes leur permet de rester au fait de ces tâches à tout moment et en tout lieu

✅ Capacités d'intégration: Optez pour un CRM qui s'intègre de manière transparente aux autres outils que vous utilisez quotidiennement, tels que les logiciels de comptabilité, les plateformes de marketing et les sites Web d'annonces immobilières. Cela garantit un flux de travail fluide et élimine la nécessité d'une entrée manuelle des données, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire les erreurs

🧠 Fun Fact: Le marché mondial des logiciels de CRM pour l'immobilier est projeté pour atteindre 10,6 milliards de dollars d'ici 2032, avec une croissance de 1,5 % par an impressionnant de 12,2 % !

Les 11 meilleurs logiciels CRM de gestion immobilière

Voici un tour d'horizon des 11 meilleurs logiciels de gestion de biens immobiliers (CRM) qui répondront à toutes vos attentes :

1. ClickUp (Meilleur pour la gestion de projet immobilier et les relations avec les clients)

supervisez vos biens immobiliers tout en améliorant les relations avec les clients et en gérant les prospects grâce au logiciel de gestion de la relation client de ClickUp_

Ce qui paramètre L'immobilier de ClickUp clickUp se distingue des autres solutions de gestion de projet par sa capacité à s'adapter à vos flux de travail uniques. Avec des tableaux de bord configurables, des fonctionnalités avancées de gestion des tâches, et des outils de collaboration étendus comme le chat intégré, ClickUp simplifie même les opérations les plus complexes.

En outre, la plateforme automatise les tâches répétitives, telles que le partage des mises à jour et l'envoi de notifications, par le biais de Automatisation de ClickUp clickUp Automation vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts dans la gestion de vos biens immobiliers.

En outre, Les flux de travail de ClickUp dans le domaine de la gestion de la relation client (CRM) incluent la prise de décision alimentée par l'IA et l'analyse puissante des données aux flux de travail. Cela vous permet de rationaliser les opérations et de prendre des décisions plus intelligentes et éclairées qui font avancer votre entreprise.

Que vous soyez un manager d'immeuble en solo ou que vous fassiez partie d'une grande équipe immobilière, ClickUp se met à l'échelle sans effort pour répondre à vos besoins, garantissant efficacité et productivité à tous les niveaux.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez visuellement les prospects dans votre équipe commerciale en utilisant des fichiers personnalisés Affichages ClickUp pour améliorer la collaboration et l'efficacité

Maintenez un historique détaillé des communications pour personnaliser les interactions avec les locataires et gérer efficacement les prospects

Collaborez de manière transparente avec votre équipe grâce à la communication en temps réel en utilisant ClickUp Discussion et partagez facilement les ressources entre les équipes commerciales et marketing.

Utilisez les analyses et les rapports complets de Tableaux de bord ClickUp pour prendre des décisions fondées sur des données et optimiser les performances des biens immobiliers

Simplifiez les flux de travail en accédant à une bibliothèque demodèles de gestion immobilière ClickUp limites

L'installation initiale peut sembler fastidieuse en raison de ses fonctionnalités étendues

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5.0 (9900+ commentaires)

: 4.7/5.0 (9900+ commentaires) Capterra : 4.6/5.0 (4300+ commentaires)

2. HubSpot( Meilleur CRM avec capacités marketing et commerciales intégrées)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/reporting-dashboards-hero.webp Tableau de bord HubSpot /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le tableau de bord de Hubspot le site web de l'association est en cours de développement Si vous êtes à la recherche d'un CRM de gestion immobilière qui excelle dans les domaines de la vente et du marketing, ne cherchez pas plus loin HubSpot CRM, rationaliser les flux de travail et gérer les relations avec les clients de manière transparente.

Avec l'intégration dans outils de marketing immobilier hubSpot permet à votre équipe de mener des campagnes engageantes tout au long du processus de location, depuis l'attraction de locataires potentiels jusqu'à l'entretien de relations à long terme. Plus, son interface conviviale et ses fonctionnalités puissantes, telles que les campagnes d'e-mail automatisées et les analyses marketing, vous aident à vous concentrer sur l'établissement de connexions solides et la croissance de votre entreprise.

En consolidant vos outils et vos données, HubSpot renforce l'attrait de votre propriété et stimule efficacement les taux d'occupation.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Simplifiez la gestion des prospects grâce à des outils de suivi intégrés

Incorporez l'e-mail et le marketing des médias sociaux pour une sensibilisation efficace des clients

Superviser les demandes de renseignements sur les propriétés et comprendre les tendances des équipes commerciales de l'immobilier grâce à des analyses et des rapports

Limites de HubSpot

Les capacités de personnalisation limitées semblent contraignantes pour les équipes de managers

Les solutions CRM avancées sont payantes

Tarification de HubSpot

Outils gratuits: Gratuit pour un maximum de 2 utilisateurs

Gratuit pour un maximum de 2 utilisateurs Démarrage: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Professionnel: $890/mois pour trois utilisateurs (places supplémentaires à $50/mois)

$890/mois pour trois utilisateurs (places supplémentaires à $50/mois) Enterprise: $3600/mois pour cinq utilisateurs (places supplémentaires à $75/mois)

G2 : 4.4/5.0 (12000+ commentaires)

: 4.4/5.0 (12000+ commentaires) Capterra : 4.5/5.0 (4200+ commentaires)

3. Pipedrive (Meilleur CRM de gestion immobilière pour la visualisation des processus)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss3-1400x875.png Pipedrive property management crm /$$$img/

le site web de l'entreprise est en anglais PipedrivePipedrive CRM apporte un mélange unique de simplicité et d'efficacité à la gestion immobilière. Son système CRM visuel reflète les étapes de la location immobilière et aide à la gestion des prospects, vous permettant de suivre les propriétés, les interactions avec les locataires et les négociations.

Les pipelines personnalisables vous permettent d'adapter les étapes à votre flux de travail spécifique, en veillant à ce que chaque étape - de la demande initiale à la signature du bail - soit gérée efficacement. Les fonctions d'automatisation de Pipedrive prennent en charge les tâches de routine telles que les suivis et les rappels, ce qui permet aux équipes de gestion immobilière de consacrer gratuitement leur temps à des activités plus stratégiques.

La courbe d'apprentissage douce de l'outil, son interface visuelle et conviviale et ses puissants outils de gestion des prospects en font un outil idéal pour les sociétés immobilières en pleine croissance.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Suivi des communications avec les clients et des listes de biens immobiliers dans un tableau de bord centralisé

Intégration avec les e-mails et les calendriers pour une gestion transparente des tâches

Améliorez l'efficacité du flux de travail avec une personnalisation avancée du pipeline de vente

Générer des insights alimentés par l'IA pour améliorer les conversions de transactions

Limites de Pipedrive

Ne fait pas de plan de niveau gratuit

L'automatisation en termes de marketing est limitée par rapport aux concurrents

Tarifs de Pipedrive

Essentiel : 14$/mois par utilisateur

: 14$/mois par utilisateur Avancé : 29 $/mois par utilisateur

: 29 $/mois par utilisateur Professionnel : 59 $/mois par utilisateur

: 59 $/mois par utilisateur Power : 69 $/mois par utilisateur

: 69 $/mois par utilisateur Enterprise : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Pipedrive

G2 : 4.3/5.0 (2100+ commentaires)

: 4.3/5.0 (2100+ commentaires) Capterra : 4.5/5.0 (3000+ commentaires)

4. Lone Wolf Front Office (Meilleur logiciel CRM pour le lead nurturing intégré et le MLS)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss4.png Lone Wolf Front Office crm de gestion immobilière /$$img/

le site internet de l'agence est disponible en anglais et en français lone Wolf TechnologiesLone Wolf Front Office propose un logiciel de gestion immobilière complet qui intègre de manière transparente des fonctionnalités spécifiques aux biens immobiliers, telles que la gestion des listes immobilières, l'automatisation du marketing, la gestion des baux, etc Processus de gestion de la relation client (CRM) .

En centralisant les fonctions essentielles, Lone Wolf Front Office permet aux gestionnaires immobiliers de gagner du temps, de réduire les erreurs et de se concentrer sur le développement de leur entreprise. Résultat : automatisation de la maturation des prospects, rationalisation du marketing et intégration avec les bases de données du Multiple Listing Service (MLS).

Lone Wolf Front Office : les meilleures fonctionnalités

Automatisation des tâches de routine telles que les rappels de loyer et les demandes d'entretien pour augmenter l'efficacité et réduire la charge de travail manuelle

Améliore les relations avec les locataires en gérant toutes les communications et la documentation dans une base de données centralisée

Offre des outils intégrés pour la gestion des données des clients, des listes et des transactions

Obtenez des informations exploitables grâce aux rapports et aux analyses

Les limites du Front Office de Loup Solitaire

La synchronisation des données est irrégulière et peu fiable

L'installation initiale prend beaucoup de temps pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Front Wolf

Prix personnalisé

G2 : 3.6/5.0 (130+ commentaires)

: 3.6/5.0 (130+ commentaires) Capterra : 4.4/5.0 (300+ commentaires)

5. Zoho CRM (Meilleur logiciel de gestion de propriété CRM pour les personnalisations)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Zoho-CRM-1400x597.png Zoho CRM /$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de Zoho CRM zoho CRMZoho CRM est une plateforme immobilière tout-en-un conçue pour répondre aux besoins uniques des gestionnaires immobiliers, des représentants immobiliers, des promoteurs et des sociétés de courtage de toutes tailles. Elle offre des outils de gestion des processus de vente et de gestion des propriétés qui rationalisent les flux de travail, automatisent les tâches et vous aident à conclure plus de transactions efficacement.

Avec Zoho CRM, les équipes de gestion immobilière peuvent personnaliser l'interface intuitive de la plateforme et utiliser des insights alimentés par l'IA pour améliorer leurs efforts de marketing et de vente dans l'immobilier

L'application mobile vous permet également de rester connecté en déplacement. En revanche, les intégrations avec des outils comme Zillow et un large intervalle de fournisseurs de services téléphoniques connectent toutes vos tâches de gestion immobilière dans une interface unifiée.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Générez des pistes immobilières à partir de divers canaux et suivez-les jusqu'à ce qu'elles deviennent des opportunités

Automatisez vos processus de vente en assignant les prospects aux représentants commerciaux en fonction de critères prédéfinis

Recevez des aperçus axés sur les données grâce à Zia, un assistant virtuel alimenté par l'IA

Accédez aux documents importants de manière centralisée grâce à une bibliothèque de documents intelligente connectant les fichiers pertinents au lead ou à l'affaire approprié(e)

Limites de Zoho CRM

Courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs non techniques

Les fonctions avancées nécessitent des extensions supplémentaires

Prix de Zoho CRM

free : Standard : Free : Free : Free : Free : Free

Standard Free Free Free Free Free Standard : 20 $/mois par utilisateur

: 20 $/mois par utilisateur Professionnel : 35 $/mois par utilisateur

: 35 $/mois par utilisateur Enterprise : 50 $/mois par utilisateur

: 50 $/mois par utilisateur Ultime : 65$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zoho CRM

G2 : 4.1/5.0 (2600+ commentaires)

: 4.1/5.0 (2600+ commentaires) Capterra : 4.3/5.0 (6800+ commentaires)

🔎 Did You Know? La plus ancienne société de courtage immobilier des États-Unis a été fondée en 1855 à Chicago, dans l'Illinois. Elle s'appelait à l'origine "L. D. Olmsted & Co.", elle a ensuite pris le nom de "Baird & Warner" et est toujours en activité.

6. Entrata (Meilleur fournisseur, prestataire pour le marketing de la gestion immobilière)

la gestion de l'immobilier est une affaire de famille EntrataEntrata excelle dans l'automatisation de la gestion immobilière. L'un des CRM de gestion immobilière les plus populaires, cet outil permet aux gestionnaires immobiliers de percevoir les loyers, de communiquer avec les locataires, de suivre les demandes d'entretien, et bien plus encore.

Conçu pour répondre aux exigences de la gestion immobilière moderne, l'outil offre de riches fonctionnalités qui simplifient les tâches quotidiennes et assistent la croissance de l'entreprise. Il génère également des rapports sur les indicateurs liés aux campagnes de marketing, aux finances, à la satisfaction des locataires, etc., ce qui en fait l'un des meilleurs CRM de gestion immobilière pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Les meilleures fonctionnalités d'Intrata

Optimisation de l'administration des baux grâce au stockage centralisé des documents, à l'automatisation des renouvellements de baux et au suivi transparent de la durée et de l'expiration des baux

Commercialiser efficacement les biens vacants grâce à des outils intégrés

Suivez toutes vos données et les interactions avec vos clients sur un seul tableau de bord

Obtenez des informations sur la gestion des équipes de maintenance pour l'efficacité opérationnelle avec des rapports et des analyses

Limites des données

Excessivement complexe pour les petites équipes ayant des besoins de base

Les capacités d'intégration sont limitées avec les applications et plateformes tierces

Tarification d'Entrata

Prix pour les clients

Évaluations et critiques des données

G2 : 4.5/5.0 (470+ commentaires)

: 4.5/5.0 (470+ commentaires) Capterra : 4.6/5.0 (360+ commentaires)

7. Monday CRM (Meilleur logiciel CRM pour les flux de travail personnalisés)

la gestion de l'immobilier est une affaire de famille le lundi, le CRMMonday CRM est une plateforme visuellement attrayante qui intègre la gestion des tâches, la gestion des prospects et l'optimisation des processus dans une plateforme de relations avec les clients. Elle peut être facilement adaptée à la gestion immobilière et rationalise les flux de travail en centralisant les listes de propriétés, le suivi des prospects et les communications avec les clients dans une seule interface intuitive.

Les propriétaires et les gestionnaires de biens immobiliers l'utilisent pour créer des flux de travail personnalisés basés sur des besoins immobiliers spécifiques, tels que les efforts de marketing ou la communication avec les locataires.

Le plus beau ? L'outil Modèles CRM disponibles le Monday offrent une solution flexible pour aider à stimuler les équipes commerciales sans réinventer la roue.

Les meilleures fonctionnalités CRM du lundi

Personnalisez vos flux de travail pour refléter vos processus de gestion immobilière grâce à l'interface intuitive par glisser-déposer

Suivez visuellement la progression de vos projets à l'aide de diagrammes de Gantt et de tableaux Kanban

Intégrez sans effort des outils tels que Slack et Google Workspace

Automatisez les tâches de routine telles que les suivis et les mises à jour de statut pour gagner du temps et stimuler l'efficacité

Les limites de Monday CRM

Les prix augmentent à mesure que les équipes grandissent et incluent plusieurs utilisateurs

Manque d'outils natifs pour la gestion financière nécessaire à l'immobilier

Lundi CRM : les prix

Basic : 15$/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs

: 15$/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs Standard : 20$/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs

: 20$/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs Pro : 33$/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs

: 33$/mois par utilisateur pour 10 utilisateurs Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5.0 (800+ commentaires)

: 4.6/5.0 (800+ commentaires) Capterra : 4.7/5.0 (390+ commentaires)

🧗🏼‍♂️ Level Up : Vous vous débattez avec des affichages de propriétés interminables et une paperasserie écrasante ? L'IA pourrait être votre solution ultime dans l'immobilier ! 🤖✨

Pour les professionnels de l'immobilier, l'intégration de l'IA transforme les activités de l'entreprise :

Améliorer l'expérience client 🙌

Rationaliser les flux de travail 🛠️

Éliminer le travail répétitif et chronophage 🤩

Réduire les formalités administratives ✂️

Maximiser les rendements 💯

8. Knock (Meilleur CRM pour l'optimisation de la location)

la gestion de l'immobilier, c'est aussi la gestion de l'eau

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en gestion de patrimoine à FAIRE : https://www.knockcrm.com/what-we-do/ le CRM de Knock /%href/

Si vous êtes à la recherche d'une solution de cRM immobilier afin d'optimiser le processus de mise en location pour les propriétaires et les gestionnaires de biens immobiliers, Frapper peut être la bonne plateforme de gestion de la relation client.

Avec des services sur mesure pour la location immobilière, utilisez Knock pour maximiser les taux d'occupation, améliorer les relations avec les locataires, suivre les indicateurs de performance et fluidifier les flux de travail de la location.

Le tableau de bord intuitif de Knock fournit également des informations en temps réel et des rapports personnalisables, permettant aux gestionnaires immobiliers de prendre rapidement des décisions éclairées.

Knock offre également des fonctions d'automatisation faciles à utiliser pour simplifier les tâches de routine telles que les renouvellements de bail et les demandes d'entretien, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'amélioration de la satisfaction des locataires et la croissance de votre portefeuille immobilier.

Les meilleures fonctionnalités de Knock

Vente croisée et couverture des appels sur plusieurs biens immobiliers grâce à la couverture multi-biens

Modification en cours des réunions d'équipe, des plannings et des visites de propriétés

Gérer les problèmes à partir d'un tableau de bord unique avec une liste de choses à faire avant qu'ils n'aient un impact sur le revenu net d'exploitation

S'intègre aux logiciels de location et aux systèmes de gestion immobilière

Les limites du choc

Les capacités de personnalisation sont quelque peu limitées

La tarification n'est pas transparente

Considérer la tarification

Prix personnalisé

G2 : 4.9/5.0 (40+ commentaires)

: 4.9/5.0 (40+ commentaires) Capterra : 4.8/5.0 (20+ commentaires)

9. Wise Agent (Meilleur logiciel CRM pour les opérations de gestion immobilière)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss9-809x1400.png Wise Agent crm de gestion immobilière /$$$img/

le site web de Wise Agent est un site web de gestion des biens immobiliers l'agent de sécurité de l'Union européenne De l'envoi d'e-mails et de textes de marque à la création de newsletters époustouflantes, Wise Agent rend le marketing de gestion immobilière efficace et sans effort. Les prix directs et le design simpliste en font un excellent choix pour un agent immobilier solo ou une petite équipe.

Améliorez votre portée avec des prospectus de propriété accrocheurs, des cartes postales personnalisées et un assistant de rédaction alimenté par l'IA pour élever vos communications avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Wise Agent

Créez de superbes bulletins d'information en plusieurs langues pour toucher un public plus large et tenir vos clients informés

Accédez à une bibliothèque complète de contenus en stock et de modèles personnalisables pour créer rapidement des supports marketing professionnels

Personnalisez la communication et les services grâce à la segmentation des contacts

Générer du contenu marketing de haute qualité sans effort avec l'assistant de rédaction IA

Limites de Wise Agent

La fonction de l'application mobile nécessite plus de travail

Les outils de rapports sont basiques par rapport aux concurrents

Prix de Wise Agent

Mensuel : 49$/mois

: 49$/mois Annuel : 499 $/an

: 499 $/an Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Wise Agent

Capterra : 4.4/5.0 (530+ commentaires)

10. Buildium (Meilleur système logiciel pour la gestion immobilière de bout en bout)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss10-1400x800.png Buildium /$$$img/

la France n'est pas un pays en voie de développement le projet de loi sur l'éducation a été adopté par le Parlement européenBuildium est une plateforme polyvalente permettant de gérer l'ensemble du cycle de vie de la gestion immobilière, de l'accueil des locataires aux rapports financiers. La plateforme se targue de fonctionnalités et d'outils complets pour automatiser des tâches telles que la collecte des loyers, rationaliser les demandes d'entretien, suivre les baux, optimiser les détails de tarification et analyser les données pour réduire le travail manuel en quelques clics.

L'une de ses fonctionnalités uniques est l'outil de tenue de livres qui assure un suivi complet et précis de chaque paiement, gère les comptes créditeurs et rapproche automatiquement les comptes bancaires.

En tant que ressource unique, ce système logiciel est parfait pour les gestionnaires immobiliers qui supervisent plusieurs unités locatives ou propriétés d'habitation.

Les meilleures fonctionnalités de Builddium

Inclut la sélection des locataires afin de trier les données des clients et d'intégrer des locataires qualifiés

Réception des commandes de travail des résidents, des propriétaires ou des employés en leur permettant de joindre des images, des documents et des vidéos

Payer les factures des fournisseurs dans Buildium, la plateforme conservant les informations pour les paiements ultérieurs

Créer des e-mails en masse ou ponctuels à partir de la plateforme - vous pouvez même créer et imprimer des libellés

Limites de Buildium

Le prix peut sembler élevé pour les petites entreprises immobilières

L'application mobile manque de fonctionnalités disponibles sur le bureau

Tarification de Buildium

Essentiel : à partir de 58 $/mois

: à partir de 58 $/mois Croissance : à partir de 183 $/mois

: à partir de 183 $/mois Premium : à partir de 375 $/mois

Évaluations et critiques de Buildium

G2 : 4.4/5.0 (210+ commentaires)

: 4.4/5.0 (210+ commentaires) Capterra : 4.5/5.0 (2000+ commentaires)

11. Propertyware (Meilleur logiciel CRM pour la gestion de propriétés unifamiliales)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss11-1.png Propertyware /$$img/

la société de gestion de l'eau est une société de gestion de l'eau le logiciel de gestion des biens immobiliers Si vous gérez des biens locatifs unifamiliaux, vous devriez consulter les sites suivants Propertyware . Conçu pour répondre aux défis uniques de ce marché, il offre des informations en temps réel et des fonctionnalités d'automatisation qui rendent les tâches complexes plus faciles à gérer.

Avec sa plateforme personnalisable, Propertyware combine de nombreux outils pour simplifier les opérations quotidiennes et gérer tout, de la comptabilité à l'entretien en passant par le marketing et la communication avec les locataires.

L'interface utilisateur intuitive et l'accessibilité mobile vous garantissent d'atteindre les informations critiques chaque fois que nécessaire, améliorant ainsi votre capacité à réagir rapidement et à prendre des décisions éclairées.

Les meilleures fonctionnalités de Propertyware

Optimisez les tâches comptables grâce à des outils financiers intégrés conçus spécifiquement pour la gestion immobilière

Améliorer la communication avec les locataires et les propriétaires grâce à des portails de marque

Simplifiez la gestion de la maintenance en suivant efficacement les commandes de travail, en programmant les services et en supervisant les relations avec les fournisseurs.

Utilisez des outils uniques pour commercialiser les propriétés vacantes et les remplir rapidement grâce à des alertes de propriétés ciblées

Les limites de Propertyware

L'interface semble désuète et manque d'intuitivité par rapport aux options modernes

Offre une assistance limitée à la gestion des biens immobiliers collectifs

Prix du logiciel de gestion immobilière

Basic : 1$/unité/mois (250$/mois minimum) + frais de mise en œuvre de 2 fois l'abonnement mensuel

: 1$/unité/mois (250$/mois minimum) + frais de mise en œuvre de 2 fois l'abonnement mensuel Plus : 1,50 $/mois par unité (350 $/mois minimum) + frais de mise en œuvre de 2 abonnements mensuels

: 1,50 $/mois par unité (350 $/mois minimum) + frais de mise en œuvre de 2 abonnements mensuels Premium : 2 $/mois par unité (450 $/mois minimum) + Frais de mise en œuvre de l'abonnement bimensuel

Évaluations et critiques de Propertyware

G2 : 3.7/5.0 (20+ avis)

: 3.7/5.0 (20+ avis) Capterra : 3.9/5.0 (310+ commentaires)

Gérer les propriétés et plus encore avec ClickUp

Investir dans des solutions logicielles de gestion immobilière témoigne de votre validation permanente pour améliorer l'expérience des locataires et alimenter la croissance de l'entreprise immobilière. Cependant, trouver le CRM de gestion immobilière idéal parmi les options disponibles peut sembler décourageant.

Cela dit, si vous recherchez une plateforme qui va au-delà des fonctions CRM de base et offre de solides outils de gestion de projet immobilier, ClickUp est de loin le meilleur choix. Sa flexibilité, ses options de personnalisation et ses puissantes fonctionnalités en font un choix de premier ordre pour les gestionnaires immobiliers qui recherchent l'efficacité et l'évolutivité. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et améliorez votre gestion immobilière ! 🏆