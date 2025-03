Les 20 principales tendances en matière de communication qui façonnent l'avenir du travail

Un dialogue rapide, efficace et centré sur l'équipe est essentiel, et le concept de la communication au sein de l'équipe évolue plus rapidement que jamais.

Apparemment, 88% de notre temps de travail est consacré à la communication, et 84 % d'entre eux jonglent désormais avec plus de plateformes qu'auparavant pour atteindre leurs équipes de manière efficace.

À quoi cela fait-il référence pour l'avenir du travail ?

Les professionnels et les dirigeants de la communication interne repensent cette intense connexion numérique en gardant à l'esprit la santé mentale des employés. Avec le labyrinthe des canaux de communication disponibles, nous assistons à l'émergence de tendances novatrices dans cet espace.

Des outils de messagerie et canaux de communication interne pilotés par l'IA aux flux de travail conviviaux à distance, voici 20 tendances en matière de communication qui ne se contentent pas de façonner les espaces de travail ; elles transforment la façon dont les équipes se connectent, collaborent et se développent dans un monde moderne et hybride.

L'état actuel de la communication sur le lieu de travail

Une récente étude Gallup sur la communication au travail révèle une tendance subtile mais prometteuse : le nombre de travailleurs activement désengagés a diminué de 18 % en 2022 à 16 % en 2023 .

Qu'est-ce qui alimente ce changement positif ? Une approche simple et puissante se démarque : des discussions régulières et constructives entre les managers et les membres de l'équipe

Les recherches de Gallup soulignent qu'une seule discussion réfléchie par semaine entre les managers et les employés permet de construire des relations de haute performance plus efficacement que toute autre tactique de leadership.

Des organisations telles que Microsoft sont augmentent la capacité de collaboration au sein des équipes internes utilisant leur suite de produits. Microsoft, reconnaissant le potentiel de la outils de communication asynchrones a intégré Microsoft Teams dans le flux de travail quotidien de ses employés.

La plateforme a été adaptée aux scénarios de travail les plus courants, des routines matinales impliquant l'e-mail, le Calendrier et la discussion au travail télétravail, en passant par les réunions et même le travail à distance les discussions autour d'une fontaine à eau microsoft a parfaitement intégré Teams dans le tissu du travail moderne.

➡️ Lire aussi: E-mail ou discussion au travail : Quelle est la meilleure solution pour votre équipe ?

Le rôle de la technologie dans la forme de la communication

La technologie révolutionne la façon dont nous communiquons sur le lieu de travail, en la rendant plus rapide et plus intelligente. Applications de communication d'équipe comme MS Teams, Google Meet et Zoom sont les premières à proposer des fonctionnalités de traduction en temps réel alimentées par l'IA, qui aident les équipes à surmonter les barrières linguistiques.

Au-delà des visioconférences, l'IA remodèle également la façon dont nous gérons l'un des plus grands défis du monde du travail : le déluge d'e-mails. Les outils d'e-mail alimentés par l'IA aident les professionnels à gérer leurs boîtes de réception en toute simplicité, en priorisant les messages importants, en suggérant des réponses rapides et concises, et même en analysant le ton et le sentiment de la communication.

🧠 Did You Know? Les optimisations pilotées par l'IA pourraient faire économiser de l'argent aux travailleurs du savoir jusqu'à six semaines par an -semaines qui peuvent être réinvesties dans un travail plus utile et dans l'innovation.

En résumé, la technologie ne se contente pas de faciliter la communication La technologie ne se contente pas de faciliter la communication, elle l'améliore et permet aux travailleurs de se concentrer davantage sur des tâches stratégiques à fort impact.

➡️ Lire aussi: Comment éviter les erreurs de communication sur le lieu de travail (avec des raisons et des exemples courants)

Les 20 principales tendances en matière de communication qui façonnent l'avenir du travail

La communication sur le lieu de travail se transforme, et vous avez une occasion en or d'en tirer le meilleur parti.

Outre les 20 tendances de la communication qui font le buzz, nous parlerons d'une plateforme qui donne déjà un avantage aux entreprises en étant un logiciel tout-en-un de productivité et de gestion du travail.. ClickUp .

Discutons maintenant des tendances :

1. L'automatisation est omniprésente

De nos jours, les tâches manuelles, les évaluations de retour d'information, les notifications et les rappels de réunion peuvent être automatisés afin que les gens ne perdent pas leur temps à courir après les managers pour les mêmes raisons. Les réponses automatisées et les mises à jour en temps réel, telles que les notifications de projet, les rappels de réunion et les tâches récurrentes, maintiennent la transparence et l'alignement entre les membres de l'équipe.

Des outils comme ClickUp Automatisation sont à l'avant-garde de cette tendance, permettant aux entreprises de simplifier les processus et de stimuler la productivité.

Créez des Automatisations ClickUp personnalisées ou choisissez parmi une bibliothèque de plus de 100 modèles préconstruits

ClickUp Automatisation facilite les flux de travail et améliore la productivité. L'attribution automatique des tâches assure des transitions en douceur au fur et à mesure que les équipes évoluent, tandis que l'initialisation automatisée des tâches permet de gagner du temps et de minimiser les erreurs.

2. L'IA occupe le devant de la scène

✅ Fact Check: La plupart des entreprises (75%) utilisent désormais l'IA pour au moins une fonction de l'entreprise. De plus, la moitié de ces entreprises exploitent l'IA pour plusieurs fonctions, ce qui témoigne d'une augmentation rapide de l'adoption de l'IA depuis 2023.

Vous voulez avoir un aperçu de cette puissance ? Essayez ClickUp Brain .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-39.png ClickUp Brain : tendances en matière de communication /$$img/

Posez toutes vos questions à ClickUp Brain et obtenez des réponses détaillées

ClickUp Brain est un assistant IA au sein de ClickUp, voici ce qu'il peut faire pour vous :

Gestion des tâches: Créez de nouvelles tâches dans votre espace de travail avec tous les détails nécessaires

Créez de nouvelles tâches dans votre espace de travail avec tous les détails nécessaires Instructions de l'espace de travail: Obtenez des informations sur votre espace de travail ClickUp en récupérant et en résumant les activités des utilisateurs, en recherchant des tâches ou des documents spécifiques et en obtenant un aperçu de la progression de votre équipe

Obtenez des informations sur votre espace de travail ClickUp en récupérant et en résumant les activités des utilisateurs, en recherchant des tâches ou des documents spécifiques et en obtenant un aperçu de la progression de votre équipe Recherche et récupération: Recherchez dans votre environnement de travail des informations spécifiques, telles que des tâches, des commentaires ou des documents. Vous pouvez également consulter le centre d'aide ClickUp pour obtenir des conseils sur l'utilisation des fonctionnalités de ClickUp

Recherchez dans votre environnement de travail des informations spécifiques, telles que des tâches, des commentaires ou des documents. Vous pouvez également consulter le centre d'aide ClickUp pour obtenir des conseils sur l'utilisation des fonctionnalités de ClickUp environnements de travail: Récupérez et résumez les activités de communication au sein de votre espace de travail

Au-delà des tâches ClickUp spécifiques, il peut vous aider sur divers sujets, en fournissant des explications et en répondant aux questions comme un assistant IA polyvalent. Seulement, cet assistant IA vit au sein de votre espace de travail.

3. L'authentification du leadership est gagnante

Les employés souhaitent une communication plus réfléchie et plus détaillée de la part de leurs dirigeants. Ils veulent être informés plus fréquemment et recevoir des mises à jour régulières.

Dans son livre Authentic Leadership, Bill George ancien PDG de renom, affirme que cinq principes clés sont à la base d'un leadership authentique : l'objectif, les valeurs, le cœur, l'autodiscipline et les relations. Il affirme que les dirigeants qui incarnent ces principes créent beaucoup plus de valeur que ceux qui se concentrent uniquement sur les indicateurs financiers.

4. La conscience sociale est indispensable

Les consommateurs d'aujourd'hui recherchent de plus en plus des marques qui s'alignent sur leurs valeurs et leurs croyances, en particulier celles qui sont validées en matière de responsabilité sociale et de durabilité. Cette évolution a contraint les entreprises à intégrer des considérations éthiques dans leurs stratégies de communication.

✅ Fact Check: 73% des consommateurs attendent des marques qu'elles agissent sur les problèmes sociaux et environnementaux, tandis que deux tiers des Américains pensent que les PDG des entreprises devraient s'occuper des problèmes sociaux.

Karen Goldfeder, vice-présidente du développement des entreprises chez DoSomething, une organisation mondiale à but non lucratif, ne mâche pas ses mots lorsqu'elle décrit cette tendance :

C'est un jeu de table pour les marques de dire qu'elles ont une mission de cause à défendre. Il est maintenant nécessaire de dire comment vous allez vous présenter à ce moment vraiment charnière de l'histoire et montrer ce que votre marque défend, où vous ferez des compromis et où vous n'en ferez pas.

Karen Goldfeder, vice-présidente du développement des entreprises à DoSomething

5. Les outils de communication sont rationalisés

Les outils de communication unifiée remodèlent le fonctionnement des entreprises.

En consolidant divers canaux de communication en une seule plateforme, vous pouvez éliminer le chaos et l'inefficacité associés à plusieurs outils en un seul. Et des outils comme Microsoft Teams, Slack et Zoom offrent une flexibilité remarquable, permettant aux entreprises de s'adapter au travail télétravail et aux formules de travail hybrides.

✅ Fact Check : Le marché mondial de la communication unifiée et de la collaboration est projeté pour croître à un taux de.. 13% CAGR et atteindra 141,6 milliards de dollars en 2027. Intégrations ClickUp clickUp Integrations, par exemple, vous permet de connecter plus de 1000 outils gratuitement. Créez des intégrations personnalisées et des applications ClickUp en utilisant notre puissante API.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-40-1400x935.png Intégration ClickUp : tendances en matière de communication /$$img/

Trouvez toutes les applications dont vous aurez jamais besoin dans une seule plateforme avec ClickUp Integrations

Que vous souhaitiez convertir des messages Slack en Tâches ClickUp ou automatiser des actions entre ClickUp et HubSpot, c'est possible grâce aux intégrations.

Ne nous croyez pas sur parole ! Lisez ce qu'en dit un utilisateur de ClickUp, Chrisse Boyle , directrice de campagne senior chez Penske Media Corporation, déclare :

_ClickUp est bien adapté aux réunions, au remplissage de formulaires, à la collecte de données, à la gestion des tâches quotidiennes, à la gestion de la bande passante de l'équipe, à la gestion du travail lorsque les membres de l'équipe sont absents du bureau pour des vacances ou des congés de maladie, aux données historiques, et il est bon de voir combien d'argent et de campagnes notre équipe a touché tout au long de l'année Nous utilisons différents tableaux de bord pour les réunions afin de nous assurer que nous couvrons tout et que nous restons sur la bonne voie. Et notre équipe s'en sert aussi pour s'amuser ! Nous avons un Tableau privé où nous partageons des photos, des citations et des choses que nous écoutons, regardons ou achetons. C'est le meilleur mélange entre le travail et le jeu, et cela nous permet de rester très organisés

Chrisse Boyle, directrice de campagne senior chez Penske Media Corporation

Vous ne voulez pas passer de Slack à ClickUp ou à d'autres outils ? ClickUp Discuter est conçu pour améliorer les services de la messagerie instantanée au travail en intégrant la discussion à votre travail réel. C'est vrai, dites adieu à cette taxe d'activation/désactivation et à la surcharge cognitive supplémentaire.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-41-1400x985.png ClickUp Chat : tendances en matière de communication /$$img/

Utilisez ClickUp Chat pour tirer parti de la puissance de la messagerie instantanée à partir de votre environnement de travail sans devoir changer d'outil

Voici comment il améliore la productivité :

Communication et projets intégrés : Discuter n'est pas seulement une question de discussion ; il se connecte directement aux Listes, Projets, Documents, Formulaires et Tableaux blancs, garantissant que tout reste à jour sans perdre le contexte

: Discuter n'est pas seulement une question de discussion ; il se connecte directement aux Listes, Projets, Documents, Formulaires et Tableaux blancs, garantissant que tout reste à jour sans perdre le contexte Suivi : Les messages importants peuvent être triés pour éviter qu'ils ne se perdent dans le bruit, garantissant ainsi que les éléments d'action clés restent visibles

: Les messages importants peuvent être triés pour éviter qu'ils ne se perdent dans le bruit, garantissant ainsi que les éléments d'action clés restent visibles Conversion des messages en tâches (avec IA) : Transformez n'importe quel message en tâche manuellement ou laissez l'IA capturer automatiquement le contexte et générer une tâche prête à être exécutée

: Transformez n'importe quel message en tâche manuellement ou laissez l'IA capturer automatiquement le contexte et générer une tâche prête à être exécutée SyncUps : Gardez tous les membres de l'équipe alignés avec des visioconférences et des appels audio en direct. Des fonctionnalités telles que le partage d'écran, le lien entre les Tâches et les résumés générés par l'IA améliorent la collaboration

: Gardez tous les membres de l'équipe alignés avec des visioconférences et des appels audio en direct. Des fonctionnalités telles que le partage d'écran, le lien entre les Tâches et les résumés générés par l'IA améliorent la collaboration Postes : Créez des contenus plus longs dans les fils de discussion, classés en tant que mises à jour, annonces ou idées pour une meilleure organisation

: Créez des contenus plus longs dans les fils de discussion, classés en tant que mises à jour, annonces ou idées pour une meilleure organisation Profils des membres de l'équipe et planification : Affichez les priorités de vos coéquipiers et organisez des réunions directement dans Chat

💡Pro Tip: Use Matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp pour établir des paramètres efficaces pour les réunions d'équipe, créer des échéanciers pour les projets à venir, détailler les responsabilités de chacun et prendre des mesures pour les tâches nécessaires après les paramètres.

6. Les plateformes basées sur le cloud sont la norme

Les outils basés sur le cloud offrent une flexibilité et une accessibilité inégalées, permettant aux équipes de collaborer de manière transparente depuis n'importe où dans le monde.

ClickUp est un exemple puissant d'outil basé sur le cloud qui permet aux équipes de collaborer efficacement. Voici comment :

Centralisation des communications liées aux projets et modification en cours des documents en collaboration

Amélioration de la prise de décision dans l'ensemble de l'organisation grâce aux informations instantanées permises par ClickUp Brain

7. Les solutions mobiles sont recherchées

🌍 Big picture : Le marché des applications mobiles devrait croître à un rythme de.. CAGR de 14,3% de 2024 à 2030 . Cette croissance exponentielle souligne la domination indéniable des solutions mobiles dans la forme de l'avenir de la communication et du commerce.

Tout se fait désormais sur son téléphone ! Ils lisent des fichiers, les modifient et les partagent en cours, participent à des réunions, discutent au travail, remplissent des feuilles de temps et prennent des notes en déplacement. D'ici à 2022, la plupart d'entre nous passeront un moyenne de 4,8 heures par jour sur nos appareils.

Et on peut supposer que ce nombre est en constante augmentation.

➡️ Lire aussi: Exploiter l'étiquette des discussions d'équipe au travail pour une collaboration optimale

8. Les images de synthèse, la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV) sont les meilleures alliées du marketing

✅ Fact Check : Le marché de la RA et de la RV devrait générer un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros 40.4 milliards de dollars en 2024 . Il devrait croître à un taux annuel de 8,97 % (TCAC 2024-2029), ce qui aboutit à un volume de marché projeté de 62 milliards en 2029.

La réalité augmentée (RA), la réalité virtuelle (RV) et la réalité étendue (RE) sont en train de remodeler rapidement la façon dont nous communiquons et interagissons avec le monde numérique.

📌 Case in point: Hôpital pour enfants de Cincinnati dispose d'un département appelé Cincinnati Children's DX Tech. Cette discipline de pointe exploite les technologies, notamment l'imagerie médicale, la modélisation 3D, l'impression 3D, la réalité virtuelle et augmentée et les expériences numériques immersives, pour révolutionner les soins aux patients et la recherche médicale.

Un exemple marquant de l'impact de DX Tech est le simulateur de DAV cardiaque, où les chirurgiens peuvent utiliser les données IRM de patients réels, transformées en modèles 3D, pour planifier de manière interactive des procédures complexes dans un environnement virtuel.

9. Les parcours clients sont plus personnalisés 71% des consommateurs exigent aujourd'hui des interactions personnalisées, et 76 % sont prêts à changer de marque si leurs attentes ne sont pas satisfaites. Les détaillants doivent se concentrer sur la personnalisation de l'ensemble du parcours client pour répondre à ces attentes croissantes et garantir la satisfaction des clients.

📌 Cas concret: Hilton Hotels & Resorts a reconnu l'évolution des besoins des voyageurs modernes, en particulier des milléniaux et de la génération Z, qui préfèrent des expériences transparentes et numériques d'abord. Hilton a développé l'application Hilton Honors pour répondre à ce groupe démographique et améliorer l'expérience globale des invités. Cette application innovante tire parti de la technologie pour rationaliser le processus de voyage.

Grâce à des fonctionnalités telles que Digital Key et Background Elevator Unlock, les invités peuvent contourner les procédures d'enregistrement traditionnelles et profiter d'un séjour sans tracas. L'application permet également aux invités de contrôler la technologie dans la chambre, de communiquer avec le personnel de l'hôtel et d'effectuer des paiements, le tout depuis leur appareil mobile.

10. La création de contenu est une mine d'or

Vous vous souvenez de l'époque où vous rêviez de transformer vos hobbies en travail à temps plein ? L'économie des créateurs a fait de ce rêve une réalité pour d'innombrables personnes. Vous pouvez partager vos créations, vous constituer un public fidèle et générer des revenus par différents moyens :

Monétisation de votre contenu: Des plateformes comme YouTube vous permettent de gagner de l'argent grâce au partage des revenus publicitaires. Vous pouvez également vendre des produits numériques tels que des livres électroniques, des cours ou des œuvres d'art sur des places de marché en ligne

Des plateformes comme YouTube vous permettent de gagner de l'argent grâce au partage des revenus publicitaires. Vous pouvez également vendre des produits numériques tels que des livres électroniques, des cours ou des œuvres d'art sur des places de marché en ligne Créer une communauté: La création de contenu exclusif pour les membres ou l'offre d'un coaching ou d'un mentorat personnalisé peuvent être des moyens lucratifs de générer des revenus

La création de contenu exclusif pour les membres ou l'offre d'un coaching ou d'un mentorat personnalisé peuvent être des moyens lucratifs de générer des revenus Partenariat avec des marques: Collaborer avec des marques pour du contenu sponsorisé et des recommandations de produits peut offrir des opportunités financières significatives

Collaborer avec des marques pour du contenu sponsorisé et des recommandations de produits peut offrir des opportunités financières significatives Crowdfunding: Des plateformes comme Patreon vous permettent de recevoir directement l'assistance de vos fans

Le streaming en direct a propulsé l'économie des créateurs vers de nouveaux sommets. Des plateformes comme Twitch ont révolutionné l'industrie du jeu, en fournissant un espace permettant aux joueurs d'interagir avec leur public en temps réel.

11. L'hybride est une forme aimée de style de travail

✅ Fact Check : L'étude mondiale sur le travail hybride révèle que seuls.. 72% des employés sont positifs à l'idée de retourner au bureau pendant un certain temps, tandis que 47% estiment que leur environnement de travail convient au travail hybride.

📌 Case in point: Unilever redéfinit l'avenir du travail grâce à son approche innovante de la flexibilité et de l'autonomisation des employés.

La politique U-Work de l'entreprise offre un mélange unique de liberté et de sécurité, permettant aux employés de travailler sur des missions diverses tout en bénéficiant des avantages d'un emploi traditionnel. Les employés reçoivent une rémunération mensuelle et bénéficient d'un ensemble complet d'avantages, ce qui leur assure une stabilité financière et un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Donner Modèle de stratégie de communication interne et de plan d'action ClickUp un essai pour élever, gérer et suivre les communications à l'échelle de l'entreprise sur votre lieu de travail hybride.

Le modèle de stratégie de communication interne et de plan d'action ClickUp est conçu pour que tout le monde soit aligné au sein d'une plateforme transparente.

Utilisez ce modèle pour :

Évaluer les pratiques existantes: Évaluer vos méthodes de communication interne actuelles

Évaluer vos méthodes de communication interne actuelles Définir des objectifs clairs: Établir des objectifs de communication spécifiques adaptés aux employés à distance et au bureau

Établir des objectifs de communication spécifiques adaptés aux employés à distance et au bureau Sélectionner les canaux appropriés: Déterminer les canaux de communication les plus efficaces pour votre équipe hybride : E-mails ? Bulletins d'information ? Vidéoconférences ? Plateformes de messagerie instantanée ? Veillez à ce que ces canaux répondent aux préférences des employés à distance et des employés sur place afin de favoriser l'inclusion

Déterminer les canaux de communication les plus efficaces pour votre équipe hybride : E-mails ? Bulletins d'information ? Vidéoconférences ? Plateformes de messagerie instantanée ? Veillez à ce que ces canaux répondent aux préférences des employés à distance et des employés sur place afin de favoriser l'inclusion Élaborer un plan d'action détaillé: Définir des tâches spécifiques assorties d'échéances pour chaque initiative de communication

Définir des tâches spécifiques assorties d'échéances pour chaque initiative de communication Suivez la progression et recueillez des commentaires: Contrôlez régulièrement l'efficacité de votre stratégie de communication grâce aux outils de suivi de ClickUp

12. Les relations publiques (RP) basées sur les données et le storytelling vont prendre de l'ampleur

✅ Fact Check : Selon le rapport 2024 Global Comms Report, alors que les relations publiques axées sur les données et le storytelling gagneront en importance 45% des responsables de la communication accordent la priorité à la création de contenu, seuls 33 % d'entre eux se sentent en mesure de rédiger des récits de marque convaincants.

Cela signifie que le storytelling dans les relations publiques, avec des informations, ne fera que croître dans les années à venir. Mais qu'y a-t-il d'autre ? Voici quelques tendances émergentes en matière de relations publiques :

Mettre à profit l'IA générative pour améliorer la communication: Les équipes de RP utilisent désormais l'IA pour analyser de vastes ensembles de données, découvrant ainsi les tendances et les préférences des consommateurs

Les équipes de RP utilisent désormais l'IA pour analyser de vastes ensembles de données, découvrant ainsi les tendances et les préférences des consommateurs Créer des connexions personnalisées grâce à l'analytique: L'analytique avancée permet aux professionnels des RP de créer des campagnes plus adaptatives et en temps réel

L'analytique avancée permet aux professionnels des RP de créer des campagnes plus adaptatives et en temps réel **Les marques vont au-delà de l'endossement traditionnel

Encourager l'inclusivité grâce à l'engagement communautaire: Avec des campagnes inclusives et centrées sur la communauté, les professionnels des RP créent des campagnes qui se connectent à diverses communautés

➡️ Lire aussi: Comment adapter des styles de communication efficaces sur le lieu de travail

14. Les départements RH passent au numérique

Les applications RH mobiles ont changé la façon dont les employés interagissent avec les RH. Ces applications offrent aux employés un moyen pratique d'accéder aux informations, de soumettre des demandes et de gérer leurs tâches liées aux RH.

En quelques tapotements, les employés peuvent :

**accéder à des informations telles que les fiches de paie, les soldes de congés et les politiques de l'entreprise

Soumettre des demandes: Soumettre facilement des demandes de congés, des notes de frais et d'autres demandes

Soumettre facilement des demandes de congés, des notes de frais et d'autres demandes S'inscrire à des programmes d'avantages sociaux: S'inscrire à des programmes d'avantages sociaux et apporter des modifications à leur couverture

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-43.png ClickUp Suivi du temps du projet /$$img/

Suivez le temps pour les tâches, construisez des feuilles de temps manuellement ou de manière automatisée, et plus encore avec ClickUp Project Time Tracking

Par exemple, Suivi du temps du projet ClickUp peut aider les équipes RH à numériser leurs processus Il fournit une solution complète pour le suivi et l'analyse de l'utilisation du temps des employés, garantissant l'exactitude et l'efficacité.

Voici comment il peut vous aider :

Suivi du temps sans effort: Enregistrez facilement et directement le temps passé sur les tâches

Enregistrez facilement et directement le temps passé sur les tâches Feuilles de temps détaillées: Générez des feuilles de temps détaillées qui décomposent l'utilisation du temps par jour, semaine, mois, ou tout autre intervalle personnalisé

Générez des feuilles de temps détaillées qui décomposent l'utilisation du temps par jour, semaine, mois, ou tout autre intervalle personnalisé Suivi du temps cumulé: Obtenez des informations sur le temps total passé sur des tâches ou des projets spécifiques par des membres individuels de l'équipe ou par des équipes entières

Obtenez des informations sur le temps total passé sur des tâches ou des projets spécifiques par des membres individuels de l'équipe ou par des équipes entières Rapports puissants: Créez des rapports personnalisés pour analyser les schémas d'utilisation du temps, identifier les tendances et prendre des décisions fondées sur des données

Créez des rapports personnalisés pour analyser les schémas d'utilisation du temps, identifier les tendances et prendre des décisions fondées sur des données Intégrations transparentes: Intégrez des outils de suivi du temps populaires tels que Toggl, Harvest et Everhour pour consolider les données de temps provenant de diverses sources

14. La collaboration en temps réel est un succès

Le feedback en temps réel, une stratégie qui consiste à fournir un retour d'information immédiat aux employés, s'est imposé comme un outil puissant pour la gestion des performances. Un suivi régulier et opportun aide les employés à rester sur la bonne voie et à procéder aux ajustements nécessaires.

Fact Check : Les employés sont 3.6 fois plus susceptibles d'être tout à fait d'accord pour dire qu'ils sont motivés pour faire un travail exceptionnel lorsque leur fournisseur, prestataire, leur donne un feedback quotidien (par rapport à un feedback annuel).

Donnez du feedback en temps réel et améliorez la communication au sein de votre équipe avec ClickUp Assigned Comments

Vous pouvez utiliser Commentaires assignés par ClickUp pour transmettre un feedback en temps réel aux membres de l'équipe. Il peut s'agir de plusieurs vues flexibles que vous affichez ou de ClickUp Docs. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner les personnes à qui vous voulez attribuer les commentaires (donner un feedback), ou dans Docs, sélectionner le texte pour attribuer le feedback.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-3.gif ClickUp Docs /$$$img/

La détection de la collaboration en temps réel dans ClickUp Docs permet à tous les membres de votre équipe de se réunir pour réfléchir, écrire et donner leur avis en temps réel ClickUp Documents est conçu pour aider les équipes à collaborer de manière transparente. Ils permettent la modification en cours, la collaboration en ligne, le partage sécurisé et l'intégration de médias riches.

💡Pro Tip: Use the Modèle de plan de communication ClickUp pour planifier, exécuter et gérer la stratégie de communication de l'entreprise à l'échelle de celle-ci. Rédigez les objectifs du plan dans Teams et attribuez les tâches aux membres de l'équipe. Faites un remue-méninges pour trouver des idées de contenu et créez des messages qui s'alignent sur les objectifs du forfait.

15. Le marketing d'influence ne se démode pas

Le marché mondial du marketing d'influence a fait un bond en avant, atteignant 21.1 milliard d'euros en 2023 , soit une multiplication par trois depuis 2019. Timothy Armoo , un millionnaire de 29 ans qui a vendu sa société de marketing d'influence pour huit chiffres, note,

_"J'ai vu l'essor du marketing d'influence aux États-Unis. Il n'est pas toujours nécessaire d'inventer quelque chose de nouveau en tant qu'entrepreneur ; au lieu de cela, vous pouvez servir la demande existante

Timothy Armoo

Le paysage du marketing d'influence est en constante évolution, avec ces tendances qui façonnent le secteur :

Influenceurs multiplateformes: Les meilleurs influenceurs d'aujourd'hui exploitent plusieurs canaux de médias sociaux pour atteindre un public plus large et s'engager avec leurs abonnés de diverses manières

Les meilleurs influenceurs d'aujourd'hui exploitent plusieurs canaux de médias sociaux pour atteindre un public plus large et s'engager avec leurs abonnés de diverses manières Live shopping: Les marques et les influenceurs utilisent des flux vidéo en direct pour présenter des produits, répondre à des questions et stimuler les équipes commerciales en temps réel. Par exemple, les gens peuvent acheter des produits en direct à partir du streaming en direct d'un influenceursur Instagram

via Mon travail

Partenariats à long terme: De nombreuses marques s'éloignent des campagnes ponctuelles et optent pour des partenariats à long terme avec les influenceurs. Par exemple, Charli D'Amelio, le créateur TikTok le plus suivi avec 140M d'abonnés, a constamment fait la promotion de Dunkin' Donuts à travers des contenus TikTok, notamment une campagne virale intitulée #CharliXDunkinContest ### 16. Les initiatives de requalification et d'amélioration des compétences sont là pour durer

✅ Fact Check : Faible engagement des employés coûte à l'économie mondiale 8,9 billions de dollars soit 9 % du PIB mondial.

La solution ? Des programmes de formation pour aider à augmenter les niveaux d'engagement.

En alignant ses programmes de formation sur les tendances de communication du secteur, Amazon exploite des outils et des canaux de communication qui facilitent la communication interne, établissant ainsi un paramètre pour la communication proactive des entreprises et le développement de la main-d'œuvre.

📌 Case in point: Le programme Upskilling 2025 d'Amazon est un investissement de 1,2 milliard de dollars visant à aider les employés à acquérir les compétences essentielles nécessaires pour occuper des rôles en demande et mieux rémunérés dans des champs techniques et non techniques.

17. L'image de marque de l'employeur est une priorité absolue

Selon un rapport publié par LinkedIn Talent Solutions, 72% des responsables du recrutement dans le monde s'accordent à dire que la marque de l'employeur a un impact significatif sur le recrutement. À titre de comparaison, 75 % des demandeurs d'emploi prennent en compte la marque de l'employeur avant même de postuler à un emploi.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-46.png L'image de marque de l'employeur /$$img/

via NVIDIA.com 📌 Cas concret : NVIDIA, leader mondial de l'intelligence artificielle et de l'informatique accélérée, a.. tiré parti de la marque employeur de manière efficace pour attirer et retenir les meilleurs talents. L'une des stratégies clés consiste à permettre aux employés de partager leurs expériences et leurs points de vue.

En mettant en fonctionnalité des citations d'employés actuels sur sa page de culture d'entreprise, NVIDIA permet à son personnel d'exprimer de manière authentique l'impact positif de l'environnement de travail de l'organisation.

18. La dynamique des médias sociaux évolue

Il y a une croissance annualisée de 5,2 % des utilisateurs soit une moyenne de 8,1 nouveaux utilisateurs par seconde qui rejoignent les médias sociaux. Voici quelques tendances clés qui façonnent l'avenir des médias sociaux :

L'image de marque ludique: L'époque de l'image de marque corporate et agressive est en train de s'estomper. Les marques adoptent désormais un ton plus enjoué et relatable, utilisant l'humour et la créativité pour établir une connexion avec le public

L'époque de l'image de marque corporate et agressive est en train de s'estomper. Les marques adoptent désormais un ton plus enjoué et relatable, utilisant l'humour et la créativité pour établir une connexion avec le public Les médias sociaux comme moteur de recherche: La génération Z se tournant de plus en plus vers des plateformes comme TikTok pour s'informer, les médias sociaux deviennent un puissant moteur de recherche. En utilisant des mots-clés, des hashtags et des textes alt pertinents, les marques peuvent accroître leur visibilité

La génération Z se tournant de plus en plus vers des plateformes comme TikTok pour s'informer, les médias sociaux deviennent un puissant moteur de recherche. En utilisant des mots-clés, des hashtags et des textes alt pertinents, les marques peuvent accroître leur visibilité Le pouvoir des données sociales: Les données des médias sociaux peuvent éclairer la prise de décision dans l'ensemble de l'organisation. Analyser les données sociales pour que les entreprises puissent obtenir des informations sur le comportement des consommateurs, les préférences en matière de produits et les tendances émergentes

➡️ Lire aussi: Comment utiliser le Trendspotting (avec des exemples)

19. La création de communautés et les fandoms sont essentiels pour les marques

Les fandoms sont à la mode, ils évoluent et se développent de diverses manières :

Inclusivité: Les fandoms sont de plus en plus inclusifs et accueillent des fans de tous horizons

Les fandoms sont de plus en plus inclusifs et accueillent des fans de tous horizons Communautés en ligne: Les médias sociaux ont facilité la mise en forme de communautés en ligne dynamiques permettant aux fans de se connecter et de partager leur passion

Les médias sociaux ont facilité la mise en forme de communautés en ligne dynamiques permettant aux fans de se connecter et de partager leur passion Croissance organique: Les communautés de fans peuvent croître et s'étendre de manière organique, ce qui favorise l'engagement à long terme de la marque

Les communautés de fans peuvent croître et s'étendre de manière organique, ce qui favorise l'engagement à long terme de la marque Création de contenu: Les fans contribuent à la création de nouveaux contenus, idées et interprétations

Les fans contribuent à la création de nouveaux contenus, idées et interprétations L'élan et la viralité: L'élan est un moteur clé des tendances virales. Par instance, uneTikTok, "Gentleminions" s'est manifestée lors de la sortie de Minions : The Rise of Gru, où les gens se sont déguisés en minions pour regarder le film à la manière d'un fandom communautaire

➡️ Lire aussi: Comment faites-vous pour communiquer et partager vos idées avec les membres de votre équipe ?

20. La communication vidéo est partout

La communication vidéo est en train de devenir rapidement une pierre angulaire dans les de la communication d'entreprise -notamment avec l'essor des contenus vidéo de courte durée.

Il y a vingt ans, une personne moyenne pouvait rester concentrée pendant environ deux minutes et demie ; aujourd'hui, ce nombre n'est plus que de 45 secondes !

Les tendances récentes montrent que les vidéos courtes vidéos permettent de communiquer plus efficacement que les méthodes traditionnelles à long formulaire pour la formation, les réunions ou les mises à jour internes. Ces vidéos de taille réduite suffisent parfois à remplacer les longues sessions d'onboarding ou les réunions d'entreprise, ce qui profite aux équipes pour plusieurs raisons. Communication asynchrone via une courte vidéo permet aux employés de regarder et d'assimiler les points clés à leur propre rythme, ce qui accroît la flexibilité et l'accessibilité pour tous les membres de l'équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-4.gif ClickUp Clips : tendances en matière de communication /$$img/

Utilisez ClickUp Clips pour communiquer clairement n'importe quelle idée ou discussion en enregistrant des vidéos approfondies

Par instance, ClickUp Clips accélère, clarifie et stimule la communication au sein de l'équipe. Au lieu de se perdre dans des fils de commentaires interminables, les membres de l'équipe peuvent enregistrer une vidéo, partager directement leurs idées et éliminer le risque de mauvaise interprétation.

Les clips facilitent la collaboration en autorisant les commentaires au sein même de la vidéo. Les membres de l'équipe peuvent cliquer sur n'importe quelle partie d'un clip pour ajouter des commentaires ou des réactions, et un horodatage indique tous les commentaires sur la vidéo.

Révision de la communication de votre équipe avec ClickUp

Le futur du travail est là, façonné par les tendances de la communication qui redéfinissent la façon dont nous nous connectons, collaborons et prospérons dans les lieux de travail dynamiques d'aujourd'hui.

La communication interne étant au cœur de la productivité, ces canaux de communication émergents - de la messagerie pilotée par l'IA aux mises à jour vidéo personnalisées - sont essentiels pour toute équipe moderne. ClickUp est à l'avant-garde de ces tendances en matière de communication interne.

Qu'il s'agisse de rationaliser les communications internes, de gérer des projets ou d'utiliser des outils de communication alimentés par l'IA, ClickUp garde tous les canaux de communication accessibles et organisés, en veillant à ce qu'aucun message, projet ou mise à jour ne soit manqué. Ainsi, s'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !