Claude Vs. ChatGPT pour le code : Quel est le meilleur modèle d'IA ?

Imaginez la situation : vous êtes bloqué sur un problème de code qui vous semble impossible à résoudre, et votre échéance est imminente. Vous avez entendu parler des outils IA qui interviennent en tant qu'assistants de codage, mais à quel outil devriez-vous faire confiance pour vous sauver la mise ?

Des développeurs comparent deux noms populaires, Claude et ChatGPT, pour le codage.

Les deux promettent de tout faire, de la génération de scripts à la résolution de problèmes de programmation complexes, mais leurs approches et leurs capacités peuvent différer sur des points clés.

Dans ce blog, nous analyserons les performances de chacun pour le codage afin que vous puissiez décider quel outil correspond le mieux à votre flux de travail. En outre, nous vous ferons part d'une alternative bonus qui mérite d'être examinée. 👇

Qu'est-ce que ChatGPT?

Via : ChatGPT ChatGPT, créé par OpenAI, est rapidement devenu un outil de référence pour à peu près tout, qu'il s'agisse de répondre à des questions aléatoires ou de rédiger des dissertations. Mais c'est dans le domaine du code qu'il brille le plus.

De GPT-3.5 aux versions plus avancées GPT-4 et GPT 4o, chaque version a placé la barre plus haut en ce qui concerne les tâches de programmation. Le GPT-4 se distingue particulièrement par sa capacité à relever des défis de codage complexes et à comprendre des concepts de programmation nuancés que son prédécesseur avait parfois du mal à maîtriser.

De plus, la compréhension améliorée du contexte de GPT-4 permet de gérer des bases de code plus importantes et de fournir des solutions plus précises et adaptées au contexte. En l'utilisant correctement, il peut vous aider à à devenir un meilleur programmeur et appréhender les langages de programmation comme jamais auparavant.

Fonctionnalités de ChatGPT

En tant que Alternative de Claude chatGPT est doté de plusieurs fonctionnalités pour les tâches de codage. Examinons quelques fonctionnalités clés :

Fonctionnalité #1 : Génération de code fonctionnel

L'une des forces de ChatGPT est sa capacité à produire des extraits de code qui sont à la fois fonctionnels et adaptables. Vous pouvez écrire dans un langage très répandu comme Python ou JavaScript ou travailler avec un langage plus spécialisé comme Haskell ou Julia ; ChatGPT génèrera le code adéquat pour répondre à vos besoins.

Et si vous vous attaquez à des frameworks ou des bibliothèques, ChatGPT a suffisamment de contexte pour rendre le code cohérent avec les autres parties de votre pile.

🔍 Did You Know? Vous pouvez entraîner ChatGPT au cours d'une session pour mieux comprendre votre style de codage ou le contexte de votre projet. Plus vos données sont précises, plus son débogage et ses suggestions sont adaptés.

Fonctionnalité #2 : Assistance au débogage

Le débogage avec un modèle d'intelligence artificielle comme ChatGPT peut rationaliser la résolution des erreurs en analysant les messages d'erreur, en identifiant les bugs subtils et en proposant des solutions alternatives.

Supposons que vous soyez confronté à des défis courants en matière de développement de logiciels comme une "NullPointerException" en Java ou une "SyntaxError" en Python. Dans ce cas, vous pouvez coller le journal d'erreur et l'extrait de code correspondant, et ChatGPT le décortiquera étape par étape.

Le chatbot IA est également capable d'aider à identifier correctement les causes profondes de tâches complexes, comme le suivi des fuites de mémoire, la détermination de la raison pour laquelle un appel asynchrone ne se comporte pas comme prévu et la génération de code pour résoudre les problèmes structurels sous-jacents.

Fonctionnalité #3 : Assistance polyvalente en matière de langues avec personnalisation

La polyvalence des langues fait de d'écrire du code avec ChatGPT un plus pour les développeurs qui travaillent dans plusieurs langues ou qui en explorent de nouvelles.

Il travaille bien avec Python, JavaScript, C++, Java, Go, Ruby, PHP, et plus encore - vous pouvez passer d'un langage à l'autre sans changer d'outil. Si vous cherchez à optimiser une fonction, ChatGPT peut vous aider à réécrire le code dans un autre langage tout en conservant la logique.

Il peut également s'adapter à différents styles de programmation.

Par exemple, si vous travaillez dans un style orienté objet en Python mais que vous décidez de passer à une approche plus fonctionnelle, ChatGPT retravaillera votre code pour suivre le nouveau paradigme.

Tarifs de ChatGPT

Free

Plus: $20/mois par utilisateur

$20/mois par utilisateur Teams: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Claude IA?

Via : Claude Claude est un chatbot IA créé par Anthropic, une startup fondée par d'anciens membres de l'OpenIA. Sa mission est de rendre l'intelligence artificielle plus sûre, plus transparente et réellement utile.

Ce chatbot ChatGPT alternative pour le code est alimenté par un grand modèle de langage avancé (LLM) qui comprend et répond en langage naturel avec un niveau de nuance impressionnant. Sa conception constitutionnelle unique donne la priorité à la serviabilité, à l'honnêteté et à la sécurité (bien que, comme toute IA, elle puisse occasionnellement déraper).

Claude peut prendre en charge des tâches de codage, générer du code propre, déboguer des problèmes et même expliquer des concepts techniques pour améliorer la qualité de l'information la productivité des développeurs .

Son flux de discussion donne l'impression que vous collaborez avec quelqu'un qui comprend votre style de codage et vos besoins.

Fonctionnalités de Claude

Alors, qu'est-ce qui fait de Claude un prétendant parmi les meilleurs outils d'IA pour développeurs ? Jetons un coup d'œil.

Fonctionnalité #1 : Compréhension des fichiers et conservation du contexte

La capacité de Claude à travailler avec des fichiers directement dans une discussion le différencie des autres assistants de codage. Vous pouvez télécharger plusieurs fichiers - comme de la documentation sur le code, les spécifications du projet ou même des notes sur des projets antérieurs - et Claude conservera le contexte tout au long de la discussion.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les projets comportant une documentation détaillée, comme les intégrations API ou les scripts de traitement de données, pour lesquels Claude peut rapidement fournir des réponses basées sur les fichiers que vous téléchargez.

Fonctionnalité #2 : Fenêtre de contexte élargie

La dernière version de Claude, Claude 2.1, affiche une limite de 200 000 jetons, soit environ 150 000 mots.

Pour le codage, cela signifie que vous pouvez donner de longues instructions en plusieurs étapes ou travailler sur des projets complexes sans avoir à réexpliquer constamment les problèmes passés. Il se souvient des détails, ce qui vous permet de vous plonger dans une base de code en toute transparence.

Cette grande fenêtre contextuelle est utile pour les projets qui s'appuient sur de longues sessions de débogage, des discussions architecturales ou la génération de code basée sur une compréhension achevée et contextuelle des interactions précédentes.

Fonctionnalité #3 : Documentation et explication du code

Effacées produit une documentation claire et concise et explique les structures de code complexes. Qu'il s'agisse d'ajouter des commentaires dans le code, de rédiger un README ou d'expliquer des algorithmes spécifiques, Claude traduit le jargon technique en langage facile à comprendre.

Cette fonctionnalité fait gagner du temps aux développeurs qui veulent des bases de code bien documentées. Elle facilite les transferts et permet à l'ensemble de l'équipe de suivre le processus, en particulier lors des sessions d'intégration ou de codage collaboratif.

💡 Conseil de pro: Pour de meilleurs résultats avec Claude, traitez-le comme un développeur senior qui explique le "pourquoi" derrière le code. Au lieu de " Écrivez cette fonction ", essayez : 'Déboguons cela ensemble. Voici mon code et mon erreur. Quelle pourrait en être la cause ? Claude excelle lorsque vous invitez à la résolution collaborative de problèmes et demandez un raisonnement, pas seulement des solutions.

Tarification de Claude IA

Free

Claude Pro: 20 $/mois

📖 À lire aussi : les 10 meilleurs outils de développement d'applications mobiles

Claude vs. ChatGPT : Comparaison des fonctionnalités clés

Claude IA et ChatGPT sont d'excellents outils d'aide au code, mais chacun excelle dans des domaines différents.

Comparons leurs fonctionnalités pour voir comment ils se situent.

Fonctionnalités | Claude | ChatGPT | Fonctionnalités | Claude | ChatGPT |

| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |

| Débogage | Systématique, explique les problèmes en profondeur, visualise la pile d'appels | Corrections rapides, peut manquer des problèmes subtils |

| Optimisation du code : méthodique, améliore les performances et la structure | Axée sur la lisibilité et la modularité

| Exigences ambiguës | Pose des questions de clarification, fournit des solutions sur mesure | Suppose les meilleures pratiques, a besoin de détails explicites |

| Rétention du contexte | Traite les fichiers volumineux (200 000 jetons), maintient le contexte de manière transparente | Rétention limitée, meilleure pour les petits projets |

| Explication du code - Commentaires détaillés et explications accessibles - Effacées mais moins précises pour les codes complexes

| Teams : gratuit ; Pro : 20 $/mois ; Free ; Plus : 20 $/mois ; Team : 30 $/mois ; Enterprise : Tarification personnalisée |

Claude vs. ChatGPT : Comparaison des fonctionnalités clés

Fonctionnalité #1 : Débogage et correction d'erreurs

La principale différence entre ces deux modèles de langage en ce qui concerne les prouesses de débogage est leur approche de la résolution de problèmes.

Claude

Analyse approfondie pour un débogage complexe

Claude utilise généralement une méthode de débogage systématique, presque médico-légale. Lorsqu'il est confronté à un code problématique, Claude identifie les symptômes, puis les retrace à travers le chemin d'exécution afin de localiser les points de défaillance exacts.

Par exemple, si une fonction récursive provoque un débordement de la pile, Claude ne se contentera pas de suggérer l'ajout d'un cas de base. Il expliquera comment la pile se construit et pourquoi elle déborde, et visualisera souvent le comportement de la pile d'appels.

ChatGPT

Corrections d'erreurs rapides pour un débogage simple

ChatGPT, quant à lui, a tendance à repérer et à résoudre les problèmes immédiats. Cependant, il passe souvent à côté de cas subtils ou de problèmes architecturaux plus profonds.

Contrairement à Claude, ChatGPT n'explique pas les effets d'entraînement potentiels des bugs - comment ils peuvent avoir un impact sur d'autres parties de la base de code qui semblent n'avoir aucun rapport à première vue.

🏆 Gagnant: Claude surpasse ChatGPT dans le débogage de code avec une approche plus auto-analytique du code.

Fonctionnalité #2 : Optimisation du code

L'optimisation du code consiste à améliorer la structure du code pour le rendre plus rapide, plus évolutif et plus facile à maintenir. Sans optimisation, même un code bien écrit peut être confronté à des problèmes de performance, en particulier lorsque la complexité du projet augmente.

Claude

L'approche de Claude en matière d'optimisation du code est $$$a très méthodique, un peu comme si un ingénieur senior examinait votre code. Elle analyse la structure et suggère des changements architecturaux plus profonds si nécessaire

En effet, Claude effectue une analyse statique du code afin d'identifier les inefficacités algorithmiques, les goulets d'étranglement architecturaux et les anti-modèles. Il suggère ensuite des optimisations telles que l'amélioration de la complexité de calcul et même le remaniement des schémas de conception.

Supposons que vous itériez sur de grands ensembles de données et que vous soyez confronté à des ralentissements. Dans ce cas, Claude recommande des structures de données ou des algorithmes plus efficaces, comme le remplacement des boucles imbriquées par une carte de hachage ou l'utilisation de méthodes de division et de conquête.

ChatGPT

Les compétences de ChatGPT en matière d'optimisation de code sont solides mais tendent à être plus directes et axées sur les gains immédiats. Il propose des suggestions de code pertinentes comme la réduction des opérations redondantes, la minimisation des boucles ou le passage à des algorithmes plus simples.

ChatGPT aide à optimiser le code pour la lisibilité et la modularité. Il sait décomposer les fonctions complexes en éléments plus simples et plus faciles à gérer, ce qui peut améliorer la maintenance mais ne permet pas toujours d'obtenir les gains de performance les plus élevés.

Par exemple, le code original pour calculer une factorielle utilise une boucle, ce qui fonctionne mais manque de lisibilité et de modularité :

def factorial(n) :

résultat = 1

i = 1

while i <= n :

result = result * i

i += 1

retour du résultat

ChatGPT remanierait ce code en une version plus propre et récursive, en y ajoutant de la documentation pour en améliorer la lisibilité et la modularité :

def factorial(n) :

"""Calculer la factorielle d'un entier non négatif n."""

si n < 0 :

raise ValueError("La factorielle n'est pas définie pour les entiers négatifs.")

return 1 if n <= 1 else n * factorial(n - 1)

🏆 Winner: Alors que ChatGPT et Claude excellent tous deux dans l'optimisation de code, ChatGPT prend la tête avec une capacité de refactorisation plus robuste et plus fiable.

Fonctionnalité #3 : Traiter les exigences ambiguës

Il est nécessaire de traiter explicitement les cas limites et les comportements indéfinis plutôt que de les laisser ambigus lors de l'écriture du code.

Claude

Lorsqu'on lui donne des exigences de code peu claires, Claude analyse le contexte technique et pose des questions ciblées.

Par exemple, si vous demandez à Claude de vous aider à concevoir une base de données, il s'intéressera à des paramètres spécifiques tels que les schémas de requête attendus, les volumes de transaction, les exigences de cohérence et les besoins de flexibilité des schémas avant de proposer une solution.

Si vous développez un cadre de travail particulier ou si le code doit répondre à des normes de conformité spécifiques, Claude en tiendra compte.

ChatGPT

ChatGPT est plus à même d'interpréter les demandes ambiguës en se basant sur les principes généraux de programmation.

**Il suppose les bonnes pratiques par défaut, ce qui fonctionne bien dans les scénarios simples, mais manque parfois des nuances spécifiques si les exigences sont complexes ou mal définies

Il s'agit d'une Outil de code IA fournit des solutions rapidement et a tendance à générer des réponses basées sur des modèles communément acceptés. Cependant, il ne prend pas toujours en compte les caractéristiques uniques d'un projet, à moins qu'elles ne soient explicitement décrites.

ChatGPT a tendance à appliquer les bonnes pratiques générales - comme la normalisation pour l'optimisation de la base de données - en supposant des scénarios standard, mais il peut négliger les spécificités d'un projet à moins qu'elles ne soient clairement décrites.

Gagnant: Claude gagne en raison de sa clarification proactive des exigences techniques et de son questionnement contextuel, comparé à l'approche plus généralisée et basée sur des suppositions de ChatGPT qui peut ne pas tenir compte des nuances spécifiques au projet.

Claude vs. ChatGPT sur Reddit

Un coup d'œil sur Reddit montre que de nombreux développeurs pensent que Claude surpasse ChatGPT lorsqu'il s'agit de tâches de codage.

J'utilise ChatGPT tout le temps pour mes projets de développement. Mais j'ai rencontré des problèmes avec la façon dont ChatGPT écrit le code [...] Avec ChatGPT, je dois généralement modifier et critiquer le code pour l'adapter à mon projet. Ce n'est pas le cas avec Claude. L'écriture du code de Claude semble être achevée par rapport à celle de ChatGPT

Un Redditor

Cependant, d'autres soulignent les atouts uniques des deux outils.

J'ai utilisé les deux, et honnêtement, chacun a ses points forts. ChatGPT est plus facile à utiliser au quotidien, surtout quand je veux des réponses rapides ou des idées. Claude, cependant, semble gérer certaines tâches techniques, comme le code, un peu mieux dans certains domaines

un autre Redditor

Rencontre ClickUp - La meilleure alternative à Claude vs. ChatGPT

Alors que les assistants IA comme Claude et ChatGPT nous aident à écrire un meilleur code, ClickUp apporte quelque chose de différent mais tout aussi précieux au tableau.

Il agit comme le centre de commande de votre équipe de développement, sans pour autant remplacer vos éditeur de code mais l'organisation et la rationalisation de tout ce qui concerne le processus de codage.

Complétez vos outils de codage avec ClickUp, un logiciel de gestion de projet tout-en-un

_ClickUp était la meilleure solution pour nous car il combine plusieurs outils de gestion de projet en un seul. De la carte mentale aux documents en passant par les sprints, ClickUp est un outil dynamique qui permet d'organiser les besoins de gestion des tâches de n'importe quel département et de donner de la visibilité à l'ensemble de l'entreprise

Andrea Park, Coordinatrice des opérations commerciales

ClickUp's One Up #1 : Brain (Le cerveau)

Obtenez des réponses instantanées à toutes vos questions de code avec ClickUp Brain ClickUp Brain est un assistant IA intelligent qui aide les équipes à améliorer leur productivité et à rationaliser leurs flux de travail. Dans le cadre de ClickUp pour les Teams Agiles teams offre des fonctionnalités avancées adaptées à la gestion des tâches, à la planification des projets et à la collaboration au sein de l'équipe.

Bien qu'il ne soit pas conçu spécifiquement pour le code, il est inestimable pour l'organisation et la gestion des tâches liées aux projets de développement.

L'une de ses clés est de résumer les discussions techniques en idées claires et exploitables, ce qui permet à votre équipe de rester alignée sans avoir à passer au crible de longs fils. Il excelle également dans la rédaction et l'amélioration de la documentation, en veillant à ce que les forfaits de projet et les guides de l'utilisateur soient bien structurés et faciles à suivre

Brain va encore plus loin en analysant les journaux de développement et les notes de réunion pour identifier les éléments d'action, s'assurant ainsi qu'aucun détail n'est négligé. Pour les équipes qui cherchent à améliorer leur processus de développement logiciel, des outils tels que ClickUp Brain offrent une valeur immense.

📖 A lire aussi: Débloquer la puissance de ClickUp AI pour les équipes logicielles

ClickUp's One Up #2 : Docs (en anglais)

Collaborer en temps réel sur des projets de code en utilisant ClickUp Docs

Prochaine étape Documents ClickUp clickUp Docs est un outil de gestion de documents robuste. Il est parfait pour gérer les blocs de code, achevé avec la mise en évidence de la syntaxe pour presque tous les langages de programmation.

Qu'il s'agisse de l'écriture de la documentation du code ou en intégrant des extraits directement dans les descriptions de tâches et les commentaires, les documents permettent de tout organiser et de le mettre en contexte.

Avant ClickUp, nous devions jongler avec deux outils distincts pour la gestion des tâches et la documentation. Le passage d'un outil à l'autre était inefficace pour notre équipe

Davide Mameli, Business Unit Manager

ClickUp's One Up #3 : Logiciel de gestion de projet pour équipe

Livrer un code de haute qualité, sans bug et dans les délais avec le logiciel de gestion de projet ClickUp Software Team

Ces capacités sont complétées par ClickUp Software Logiciel de gestion de projet d'équipe . Il rationalise la collaboration pour les équipes de codage grâce à un forfait centralisé pour la gestion des tâches, les revues de code et la planification des sprints.

Chaque équipe peut disposer de son propre espace, ce qui facilite l'organisation. Il est également adapté au développement de produits Agile, offrant des outils de planification de sprint conviviaux et des diagrammes d'avancement.

Suivant, Champs personnalisés ClickUp offrent une flexibilité inégalée pour les projets de codage. Les champs personnalisés vous permettent d'adapter vos tâches et vos projets en ajoutant des champs de données uniques, garantissant ainsi que toutes les informations essentielles sont facilement accessibles.

Ajoutez des champs de données uniques à vos tâches et projets avec ClickUp Champs personnalisés

Par exemple, vous pouvez créer des champs pour suivre les noms des branches Git, les liens des demandes d'extraction et les statuts de construction. En outre, les champs personnalisés vous permettent de suivre les informations de contact des clients, de gérer les points de mêlée et de personnaliser les menus déroulants pour les adapter à votre flux de travail.

En outre, Champs de la formule ClickUp facilitent les calculs entre les champs personnalisés numériques, rationalisant ainsi les processus tels que l'estimation des coûts ou l'évaluation des prospects. Cette personnalisation garantit que votre environnement de travail s'aligne parfaitement sur les besoins spécifiques de votre équipe.

Enfin, ClickUp propose des centaines d'outils entièrement personnalisables et gratuits modèles de développement de logiciels pour optimiser votre flux de travail de codage.

Par exemple, le modèle Modèle de développement logiciel ClickUp simplifie la gestion de projet en offrant une structure qui peut être personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques de vos processus de développement de logiciels.

📖 A lire aussi: Comment utiliser l'IA dans le développement de logiciels ?

Améliorez votre flux de travail de code avec ClickUp

Que vous utilisiez ChatGPT ou Claude pour générer du code, ClickUp s'occupe de tout le reste - en rationalisant les processus autour de votre code. De l'élaboration d'une documentation détaillée à la gestion des cycles de révision, en passant par le suivi des déploiements et la collaboration avec votre équipe, ClickUp devient l'épine dorsale de votre processus de développement.

Avec des fonctionnalités telles que des flux de travail personnalisables, des intégrations robustes avec vos outils de développement favoris et des vues personnalisées pour la planification de sprint et le suivi de projet, ClickUp permet à vos projets d'être organisés et à votre équipe d'être alignée.

Prêt à optimiser la façon dont vous codez et gérez votre travail ? Inscrivez-vous à ClickUp pour voir comment il peut transformer votre processus de développement dès aujourd'hui.