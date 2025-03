Les 10 meilleurs générateurs d'indicateurs de performance clés de l'IA

Qu'il s'agisse de mesurer les performances d'un employé ou de suivre la progression d'un projet, les indicateurs clés de performance (ICP) vous permettent de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou si vous vous éloignez de la cible. ✅

En tant que manager, j'ai passé de longues heures à créer des indicateurs clés de performance. Et bien qu'il s'agisse d'un exercice essentiel et gratifiant, il prend du temps. Les générateurs d'indicateurs clés de performance de l'IA ont rendu ce processus tellement plus rapide !

Après avoir recherché de nombreuses options, j'ai identifié les 10 meilleurs générateurs de KPI IA qui analysent le suivi des performances grâce à l'IA et rationalisent le suivi des performances.

Plongeons dans l'outil qui fonctionne le mieux pour vous. 🚀

Que devriez-vous rechercher dans un générateur d'IA KPI ?

Le bon générateur de KPI IA automatise les aspects fastidieux du suivi des KPI et vous aide à vous concentrer sur ce qui compte le plus. Voici ce que vous devriez rechercher dans un générateur d'indicateurs de performance clés idéal :

Facilité d'utilisation : Recherchez des outils qui simplifient l'ensemble du processus - de la saisie des données via plusieurs sources de données au suivi des objets de l'entreprise. Le générateur d'indicateurs de performance clés idéal automatise la plupart des fonctions et permet de générer facilement des indicateurs de performance clés significatifs

: Recherchez des outils qui simplifient l'ensemble du processus - de la saisie des données via plusieurs sources de données au suivi des objets de l'entreprise. Le générateur d'indicateurs de performance clés idéal automatise la plupart des fonctions et permet de générer facilement des indicateurs de performance clés significatifs Pertinence sectorielle : Choisissez un outil qui propose des indicateurs de performance clés spécifiques à votre secteur d'activité. Que vous soyez dans le commerce électronique ou dans la santé, ces indicateurs vous aideront à mesurer vos performances

: Choisissez un outil qui propose des indicateurs de performance clés spécifiques à votre secteur d'activité. Que vous soyez dans le commerce électronique ou dans la santé, ces indicateurs vous aideront à mesurer vos performances Des modèles de départ solides : Commencez par des modèles bien conçus qui vous aident à démarrer avec des formes d'ICP préconçues pour le suivi d'indicateurs tels que la satisfaction des clients, la gestion du temps et des ressources ou l'efficacité opérationnelle

Quelques-uns exemples d'ICP clés comprennent les taux de discussion, les taux de rebond et le Net Promoter Score (NPS), qui peuvent tous être facilement générés à l'aide de l'outil adéquat.

N'oubliez pas qu'un générateur d'indicateurs clés de performance automatise le paramétrage d'objectifs professionnels tout en fournissant des informations prestataires pour faire progresser votre entreprise.

Les 10 meilleurs générateurs d'indicateurs de performance clés

Vous trouverez ci-dessous mes 10 meilleurs générateurs de KPI, qui vous aideront à créer facilement des indicateurs significatifs, à suivre la progression et à prendre des décisions fondées sur des données.

1. ClickUp (le meilleur pour la génération et le suivi des KPI par l'IA)

Imaginez que vous êtes un gestionnaire de projet, que vous gérez de multiples tâches et échéances tout en essayant de créer des KPI pour votre équipe.

Cela semble insurmontable, n'est-ce pas ? Ce n'est pas forcément si difficile. ClickUp's et son design intuitif font de la génération de KPI un jeu d'enfant, que vous soyez dans les ventes, la gestion de projet ou les ressources humaines.

En cours de route, vous obtiendrez beaucoup d'aide grâce à des fonctionnalités telles que Objectifs ClickUp et l'IA native de ClickUp, ClickUp Brain . Voici comment procéder.

Imaginons que vous gériez une équipe commerciale. Vous pouvez utiliser ClickUp Objectifs pour définir des indicateurs clés de performance spécifiques, tels que la croissance des ventes ou la satisfaction des clients, et les suivre en temps réel.

Maximisez la réalisation de vos objectifs avec ClickUp Objectifs, doté d'une interface utilisateur conviviale pour le paramétrage des paramètres

Les mises à jour de la progression sont automatisées, de sorte que vous n'aurez pas besoin de courir après les membres de l'équipe pour obtenir des rapports.

Définir des KPI avec ClickUp Brain

Besoin d'aide pour définir ces indicateurs clés de performance ? Pas de problème ! Avec ClickUp Brain, vous pouvez demander à l'IA de générer des OKR (objectifs et résultats clés) sur la base de vos tâches et activités.

Voici un exemple : Nous avons demandé à ClickUp Brain de passer en revue nos tâches et de suggérer une équipe pour l'équipe de contenu. Et il s'est mis au travail immédiatement !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Screenshot-2024-12-13-at-13.52.31-761x1400.png

/$$$img/

Utilisez les capacités avancées d'IA de ClickUp Brain pour construire des indicateurs de performance clés

Vous avez besoin de quelque chose d'encore plus simple ? Vous pouvez utiliser l'un des outils suivants Les modèles OKR de ClickUp qui sont préconçus pour tous les besoins de votre projet.

💡 Pro Tip: N'oubliez pas de personnaliser vos cibles KPI ! Avec ClickUp Objectifs, vous pouvez définir des objectifs en devise, en nombre ou réel/faux, ce qui vous donne un contrôle achevé sur le suivi et la mesure de la réussite.

ClickUp Modèle KPI

Modèle de KPI ClickUp

Le modèle Modèle de KPI ClickUp est l'outil ultime pour surveiller et visualiser ces indicateurs si importants.

Non seulement ce modèle facilite les choses en vous montrant ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas), mais il est également entièrement personnalisable, ce qui vous permet de l'adapter aux besoins spécifiques de votre équipe. Il est donc idéal pour un suivi efficace des objectifs.

Grâce à des graphiques faciles à lire, vous pouvez impressionner tout le monde en montrant la progression de votre équipe, et peut-être même en félicitant les membres de votre équipe d'avoir atteint leurs cibles.

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp Objectifs : Suivez automatiquement les indicateurs clés de performance comme les cibles commerciales ou la productivité des employés avec des mises à jour en temps réel

: Suivez automatiquement les indicateurs clés de performance comme les cibles commerciales ou la productivité des employés avec des mises à jour en temps réel ClickUp Brain : Générez des OKR basés sur les données de l'environnement de travail - laissez l'IA vous suggérer les meilleurs KPI sur lesquels vous concentrer

: Générez des OKR basés sur les données de l'environnement de travail - laissez l'IA vous suggérer les meilleurs KPI sur lesquels vous concentrer Tableaux de bord personnalisés : Visualisez la progression de vos KPI avec des données en temps réel provenant de différentes sources dans un seul affichage

: Visualisez la progression de vos KPI avec des données en temps réel provenant de différentes sources dans un seul affichage Multiples intégrations : Tirez de manière transparente des données d'autres plateformes comme Slack, HubSpot, et plus encore, pour garder la performance de votre entreprise sous contrôle

créez un aperçu complet de vos activités marketing à l'aide du tableau de bord de ClickUp_

Les limites de ClickUp

Beaucoup de fonctionnalités pour les petites équipes : Pour les équipes ayant moins de paramètres, l'ensemble des fonctionnalités peut sembler un peu trop complexe

Prix ClickUp

**Free Forever pour l'instant

Forfait Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Forfait Business : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Forfait Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

2. Taskade (le meilleur pour la création d'indicateurs de performance clés avec un budget limité)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Taskade-Best-for-KPI-creation-on-a-budget-1400x921.png Taskade KPI Generator /$$$img/

Partagez sans effort des agents IA, des projets et des environnements de travail avec votre équipe

Rester au top de vos indicateurs clés de performance (KPI) peut souvent ressembler à un travail à temps plein.

Heureusement, Taskade facilite les choses grâce à des fonctionnalités alimentées par l'IA, vous permettant de générer des KPI et de gérer vos projets sans effort.

La conception intuitive de Taskade et ses fonctionnalités de collaboration en temps réel couvriront la plupart de vos besoins, que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise ou gestionnaire de projet.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Générateur de KPI IA : Automatisation du processus de génération de KPI perspicaces grâce à l'IA

: Automatisation du processus de génération de KPI perspicaces grâce à l'IA Collaboration en temps réel : Travaillez de manière transparente avec votre équipe, peu importe où elle se trouve

: Travaillez de manière transparente avec votre équipe, peu importe où elle se trouve Modèles de projets personnalisables : Simplifiez la création d'ICP et la gestion de projet grâce à des modèles préétablis

: Simplifiez la création d'ICP et la gestion de projet grâce à des modèles préétablis Intégration transparente : Intégrez des outils populaires tels que Google Agenda et Slack pour conserver votre flux de travail en un seul endroit

Limites de Taskade

Fonctionnalités avancées limitées : Certaines personnalisations complexes disponibles dans d'autres outils, comme SmartSuite, sont absentes

: Certaines personnalisations complexes disponibles dans d'autres outils, comme SmartSuite, sont absentes Évolutivité : Peut nécessiter des intégrations supplémentaires pour des projets plus importants et plus complexes

Prix de Taskade

Forfait Free : 0$/mois

: 0$/mois Taskade Pro : 8$/utilisateur par mois

: 8$/utilisateur par mois Taskade pour les équipes : 16$/utilisateur par mois

G2 : 4.6/5 (50 commentaires)

: 4.6/5 (50 commentaires) Capterra : 4.7/5 (50+ commentaires)

3. Easy-Peasy.IA (Le meilleur pour les solutions d'IA tout-en-un)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Easy-Peasy.AI-Best-for-all-in-one-AI-solutions-1400x1292.png Générateur d'indicateurs de performance clés (KPI) de Easy-Peasy.IA /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Easy-Peasy.IA Easy-Peasy.IA propose une variété d'outils IA conçus pour simplifier des tâches telles que la génération d'indicateurs de performance, la transcription audio et la création d'images.

Avec son interface facile à utiliser et ses diverses fonctionnalités alimentées par l'IA, Easy-Peasy.IA est un excellent choix pour les entreprises et les créateurs de contenu qui cherchent à automatiser et à accélérer leurs flux de travail.

Meilleures fonctionnalités d'Easy-Peasy.IA

Générateur de KPI IA : Génère automatiquement des KPI perspicaces adaptés aux besoins de votre entreprise

: Génère automatiquement des KPI perspicaces adaptés aux besoins de votre entreprise Discussion IA en temps réel : Offre un assistant de discussion IA fournissant des données en temps réel, des téléchargements de fichiers et une variété de personas de discussion

: Offre un assistant de discussion IA fournissant des données en temps réel, des téléchargements de fichiers et une variété de personas de discussion Transcription audio IA : Transcription audio IA : transcrit rapidement les fichiers audio et génère un discours humain dans plus de 40 langues

: Transcription audio IA : transcrit rapidement les fichiers audio et génère un discours humain dans plus de 40 langues Des bots IA personnalisables : Construit des bots GPT personnalisés pour vos données, intégrables sur votre site web, ou partageables via URL

Limites de Easy-Peasy.IA

Forfait Free limité : Nombre de mots et crédits d'image plafonnés, ce qui peut ne pas être suffisant pour des projets plus importants

: Nombre de mots et crédits d'image plafonnés, ce qui peut ne pas être suffisant pour des projets plus importants Génération d'images par l'IA : Inconsistances avec les images générées par l'IA, où tous les résultats ne répondent pas aux attentes

Prix de Easy-Peasy.IA

Forfait Free : 0$/mois

: 0$/mois Plan de démarrage : 8$/mois

: 8$/mois Plan illimité 50: 12$/mois

12$/mois Forfait Unlimited : 16,5 $/mois

Easy-Peasy.IA évaluations et critiques

Pas assez de commentaires

4. SimpleKPI (Meilleur pour un suivi et des rapports KPI simples)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/SimpleKPI-Best-for-straightforward-KPI-tracking-and-reporting.png SimpleKPI Générateur de KPI /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience de l'entreprise SimpleKPI SimpleKPI est une solution simple et conviviale Logiciel KPI conçu pour simplifier le suivi et les rapports des indicateurs clés de performance pour les entreprises de toutes tailles.

Ce que j'aime dans SimpleKPI, c'est sa capacité à générer rapidement des rapports grâce à ses tableaux de bord interactifs, qui permettent de transformer des données complexes en visuels accessibles.

Les meilleures fonctionnalités de SimpleKPI

Tableaux de bord KPI : Créez et partagez des diagrammes, des graphiques et des widgets interactifs et faciles à comprendre pour le suivi des KPI en temps réel

: Créez et partagez des diagrammes, des graphiques et des widgets interactifs et faciles à comprendre pour le suivi des KPI en temps réel Rapports KPI : Générer des rapports complets avec des informations détaillées et les exporter dans des formes comme PDF, Word, ou Excel

: Générer des rapports complets avec des informations détaillées et les exporter dans des formes comme PDF, Word, ou Excel Analyse des ICP : Utilisez les fonctionnalités d'affichage détaillé pour plonger dans vos données, comparer les tendances et identifier les écarts de performance

: Utilisez les fonctionnalités d'affichage détaillé pour plonger dans vos données, comparer les tendances et identifier les écarts de performance Utilisateurs illimités : Aucune limite en termes d'utilisateurs, de tableaux de bord ou d'indicateurs de performance clés, ce qui en fait un outil idéal pour les grandes équipes

Limites de SimpleKPI

Personnalisation limitée : Offre moins d'options de personnalisation pour les tableaux de bord et les rapports par rapport à d'autres outils

: Offre moins d'options de personnalisation pour les tableaux de bord et les rapports par rapport à d'autres outils Pas d'application mobile : Ne dispose pas pour l'instant d'une application mobile dédiée pour le suivi en déplacement

Prix de SimpleKPI

Forfait Unlimited : 79 $/mois

Pas assez de commentaires

5. Databox (Meilleur pour le suivi des performances et les alertes)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Boîte de données Databox fournit une plateforme tout-en-un pour le suivi des performances de votre entreprise grâce à des tableaux de bord KPI, des tableaux de bord et des alertes en temps réel.

Ce qui est formidable avec Databox, c'est son ensemble de fonctionnalités très spécifiques, qui comprend des instantanés programmés, des notifications Slack et des résumés de performance alimentés par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Databox

Tableaux de bord KPI : Créez des tableaux de bord interactifs pour visualiser la progression et obtenir des mises à jour quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles sur les indicateurs clés

: Créez des tableaux de bord interactifs pour visualiser la progression et obtenir des mises à jour quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles sur les indicateurs clés Notifications Slack : Envoyez des instantanés de KPI à Slack ou par e-mail automatiquement pour garder votre équipe alignée

: Envoyez des instantanés de KPI à Slack ou par e-mail automatiquement pour garder votre équipe alignée Résumés de performance générés par l'IA : Recevez des résumés détaillés, générés par l'IA, de vos performances et indicateurs

: Recevez des résumés détaillés, générés par l'IA, de vos performances et indicateurs Rapports personnalisables : Construisez et automatisez des rapports qui peuvent être partagés dans votre organisation en toute simplicité

Limites de Databox

Problèmes de bug : Certains utilisateurs ont rapporté des bugs occasionnels lors de la création de tableaux de bord ou de rapports

: Certains utilisateurs ont rapporté des bugs occasionnels lors de la création de tableaux de bord ou de rapports Intégrations manquantes : La plateforme manque d'intégrations avec certains outils

Prix de Databox

Forfait Free Forever : 0$/mois

: 0$/mois Plan de démarrage : 59$/mois

: 59$/mois Plan professionnel : 199 $/mois

: 199 $/mois Plan de croissance : 399 $/mois

: 399 $/mois Premium forfait : 999 $/mois

G2 : 4.4/5 (150+ commentaires)

: 4.4/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (200+ commentaires)

6. Smartsheet (Mon travail pour le travail en temps réel et la gestion des KPI)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Smartsheet-Best-for-real-time-work-and-KPI-management.png Générateur de KPI de Smartsheet /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience de l'entreprise Smartsheet Smartsheet est une plateforme flexible de gestion du travail qui aide les équipes à suivre les KPI et les hiérarchiser et gérer les projets à partir d'un emplacement central.

Bien que les nouveaux utilisateurs puissent se sentir dépassés, Smartsheet peut s'intégrer à des outils tels que Salesforce, Microsoft Dynamics et Power BI pour afficher une vue d'ensemble des performances de l'entreprise.

Mon avis personnel ? Smartsheet est une bonne option si vous cherchez à vous intégrer à d'autres outils et à gérer des données dans l'ensemble de votre organisation.

Mais si vous êtes un nouvel utilisateur à la recherche d'un outil simple pour générer et gérer des indicateurs de performance clés, vous pouvez passer à côté d'un outil moins complet.

Meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Tableaux de bord KPI en temps réel : Suivez et visualisez les indicateurs clés en temps réel à l'aide de tableaux de bord personnalisables

: Suivez et visualisez les indicateurs clés en temps réel à l'aide de tableaux de bord personnalisables Flux de travail automatisés : Rationalisez les tâches répétitives et les processus d'entreprise grâce à l'automatisation à travers les plateformes

: Rationalisez les tâches répétitives et les processus d'entreprise grâce à l'automatisation à travers les plateformes Des intégrations étendues : S'intègre avec des outils populaires tels que Tableau, Salesforce, Jira, et plus encore pour un transfert de données et des aperçus transparents

: S'intègre avec des outils populaires tels que Tableau, Salesforce, Jira, et plus encore pour un transfert de données et des aperçus transparents Outils de collaboration : Les fonctionnalités de communication intégrées et l'intégration de Slack permettent aux équipes de rester connectées

Limites de Smartsheet

Complexité pour les nouveaux utilisateurs : Le large intervalle de fonctionnalités et d'options de personnalisation peut être écrasant pour les nouveaux utilisateurs

: Le large intervalle de fonctionnalités et d'options de personnalisation peut être écrasant pour les nouveaux utilisateurs Problèmes d'accès pour les utilisateurs : Certains utilisateurs signalent des difficultés lors du paramétrage des permissions d'accès, bien que cela soit souvent attribué à une erreur de l'utilisateur

Prix de Smartsheet

Le forfait Pro : 9 $ par utilisateur/mois

: 9 $ par utilisateur/mois Forfait Business : 19 $ par utilisateur/mois

: 19 $ par utilisateur/mois Plan Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (17 000+ commentaires)

: 4.4/5 (17 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3 000+ commentaires)

7. Scoro (Mon travail pour la gestion du travail de bout en bout)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Scoro-Best-for-end-to-end-work-management-1400x715.png Scoro KPI Generator /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Scoro Scoro est une plateforme tout-en-un conçue pour les cabinets de conseil, les agences et les services professionnels afin de gérer les projets, les ressources et les finances à partir d'un seul système.

Elle offre des outils pour tout, de la gestion de projet à la facturation et aux rapports financiers.

L'un des atouts clés de Scoro réside dans ses puissantes capacités d'aperçu financier, qui aident les utilisateurs à gérer facilement leurs budgets.

Les meilleures fonctionnalités de Scoro

Gestion de projet complète : Gérer l'ensemble du cycle de vie du projet, de l'offre à la facturation, le tout dans un seul système

: Gérer l'ensemble du cycle de vie du projet, de l'offre à la facturation, le tout dans un seul système Perspectives financières : Suivez la rentabilité de vos projets et les données financières de vos clients, et gérez vos budgets en toute simplicité

: Suivez la rentabilité de vos projets et les données financières de vos clients, et gérez vos budgets en toute simplicité Planification des ressources : Planification des ressources : équilibrez les charges de travail, planifiez les ressources de manière efficace et suivez le temps facturable

: Planification des ressources : équilibrez les charges de travail, planifiez les ressources de manière efficace et suivez le temps facturable Intégration des équipes commerciales et CRM : Gérer les comptes clients et les équipes commerciales et suivre les revenus de l'entreprise

Limites de Scoro

Fonctionnalité limitée de l'application mobile : L'application mobile n'offre pas les mêmes fonctionnalités robustes que la version bureau

: L'application mobile n'offre pas les mêmes fonctionnalités robustes que la version bureau Modèle de tarification par utilisateur : La tarification de Score peut devenir onéreuse pour les petites équipes aux budgets limités

Prix de Scoro

Forfait essentiel : 26$ par utilisateur/mois

: 26$ par utilisateur/mois Forfait standard : 37 $ par utilisateur/mois

: 37 $ par utilisateur/mois Forfait Pro : 63 $ par utilisateur/mois

: 63 $ par utilisateur/mois Forfait ultime : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (400 commentaires)

: 4.5/5 (400 commentaires) Capterra : 4.6/5 (200+ commentaires)

8. Klipfolio (Meilleur pour les analyses en libre-service et les tableaux de bord prêts à l'emploi)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Klipfolio-Best-for-self-serve-analytics-and-ready-to-go-dashboards.png Générateur de KPI de Klipfolio /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience de l'entreprise Klipfolio Klipfolio est un choix de premier ordre pour les entreprises à la recherche d'une plateforme d'analyse en libre-service ou de tableaux de bord et rapports KPI prêts à l'emploi.

Grâce à son interface conviviale, Klipfolio permet aux petites et moyennes entreprises de suivre les données et de visualiser facilement les performances.

Les meilleures fonctionnalités de Klipfolio

Tableaux de bord en temps réel : Créez et gérez des tableaux de bord hautement personnalisables pour suivre les données KPI de votre équipe ou de vos clients

: Créez et gérez des tableaux de bord hautement personnalisables pour suivre les données KPI de votre équipe ou de vos clients Catalogue d'indicateurs : Offre des indicateurs curatifs, régis par l'équipe de données, qui permettent aux utilisateurs de l'entreprise de créer des tableaux de bord en toute simplicité

: Offre des indicateurs curatifs, régis par l'équipe de données, qui permettent aux utilisateurs de l'entreprise de créer des tableaux de bord en toute simplicité Des intégrations puissantes : S'intègre à un large intervalle d'outils d'entreprise, notamment Google Analytics, Salesforce et les plateformes de médias sociaux

: S'intègre à un large intervalle d'outils d'entreprise, notamment Google Analytics, Salesforce et les plateformes de médias sociaux Modèles d'indicateurs de performance clés : Accédez à des modèles préconstruits pour la gestion des KPI dans des domaines clés tels que les ventes, le marketing et la chaîne d'approvisionnement

Limites de Klipfolio

Installation complexe : Certains utilisateurs trouvent l'installation des tableaux de bord personnalisés et des clips déroutante en l'absence de conseils appropriés

: Certains utilisateurs trouvent l'installation des tableaux de bord personnalisés et des clips déroutante en l'absence de conseils appropriés Canalisations de données limitées : La plateforme manque de connecteurs de base de données natifs, s'appuyant fortement sur les intégrations API, ce qui peut limiter la flexibilité des données pour certains utilisateurs

Prix de Klipfolio

forfait Free : Formule professionnelle:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :

Formule professionnelle:::::::::::::::::::::::::::::::::::: : Plan professionnel : 60 $/mois

: 60 $/mois Forfait Business : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (250+ commentaires)

: 4.5/5 (250+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (150+ commentaires)

9. Geckoboard (Meilleur pour les tableaux de bord KPI en temps réel)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Geckoboard-Best-for-real-time-KPI-dashboards-1400x564.png Geckoboard KPI Generator (Générateur de KPI) /$$$img/

le site Web de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a été mis à jour en 2008 Geckoboard Geckoboard est un outil simple mais puissant conçu pour les chefs d'entreprise afin de créer et de partager des tableaux de bord KPI en temps réel.

Il s'agit donc d'un outil efficace pour rassembler les données de votre équipe et générer des tableaux de bord et des rapports sur les indicateurs clés de performance.

Ce qui est assez génial avec Geckoboard, c'est son large intervalle d'intégrations - l'outil peut se connecter à plus de 90 outils de données populaires comme Google Analytics, Salesforce et Zendesk.

Les meilleures fonctionnalités de Geckoboard

90+ sources de données intégrées : Connexion à des outils populaires tels que Google Analytics, Shopify et Zendesk pour un suivi du temps en temps réel

: Connexion à des outils populaires tels que Google Analytics, Shopify et Zendesk pour un suivi du temps en temps réel Interface facile à utiliser : Pas besoin de code ou d'expertise en BI ; créez des tableaux de bord à l'aide d'un simple éditeur par glisser-déposer

: Pas besoin de code ou d'expertise en BI ; créez des tableaux de bord à l'aide d'un simple éditeur par glisser-déposer Options de partage personnalisables : Partagez les tableaux de bord par e-mail, Slack, mobile, ou affichez-les sur les téléviseurs du bureau

: Partagez les tableaux de bord par e-mail, Slack, mobile, ou affichez-les sur les téléviseurs du bureau **Surveillance en temps réel des indicateurs clés de performance (KPI) : Surveillez les indicateurs clés en temps réel et procédez à des ajustements rapides pour améliorer les performances

Limites de Geckoboard

Personnalisation limitée : Certains utilisateurs trouvent restrictif le manque d'options pour la mise à l'échelle des nombres et la copie des éléments du tableau de bord

: Certains utilisateurs trouvent restrictif le manque d'options pour la mise à l'échelle des nombres et la copie des éléments du tableau de bord Plaintes concernant l'augmentation des prix : Certains utilisateurs ont rapporté des augmentations de prix soudaines, ce qui peut être une préoccupation pour les petites équipes

Prix de Geckoboard

Forfait essentiel : 55 $/mois

: 55 $/mois Forfait Pro : 219 $/mois

: 219 $/mois Plan scale : 769 $/mois

G2 : 4.3/5 (40+ commentaires)

: 4.3/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

10. Tableau (le meilleur pour la création simple d'indicateurs de performance clés dans la visualisation de données)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Tableau-Best-for-simple-KPI-creation-in-data-visualization.png Tableau KPI Generator (Générateur de KPI) /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Tableau Tableau simplifie le processus de création de rapports sur les indicateurs de performance clés en automatisant une grande partie du travail grâce à sa fonctionnalité principale, Tableau Metrics.

Si Tableau Metrics ne permet pas d'ajouter des indicateurs aux tableaux de bord Tableau existants, il offre une expérience conviviale, en particulier pour ceux qui utilisent Tableau Mobile, avec des indicateurs haut/bas intégrés et des échéanciers dynamiques.

Les meilleures fonctionnalités de Tableau

Création simplifiée d'indicateurs de performance clés : Construisez rapidement des rapports KPI avec un minimum d'étapes, par rapport aux versions précédentes

: Construisez rapidement des rapports KPI avec un minimum d'étapes, par rapport aux versions précédentes Échéanciers dynamiques : Affichez les valeurs historiques et comparez les tendances au fil du temps grâce à un échéancier interactif

: Affichez les valeurs historiques et comparez les tendances au fil du temps grâce à un échéancier interactif Suivi des ICP en temps réel : Mise à jour régulière des données pour garantir des rapports actualisés aux décideurs

: Mise à jour régulière des données pour garantir des rapports actualisés aux décideurs Conception axée sur la mobilité : Optimisé pour Tableau Mobile, offrant des fonctionnalités telles que les comparaisons d'une année sur l'autre et d'un mois sur l'autre pour les écrans mobiles

Limites de Tableau

Indicateurs statiques : Les utilisateurs ne peuvent pas ajuster les filtres rapides ou les paramètres au sein de l'indicateur, ce qui nécessite des indicateurs distincts pour chaque valeur

: Les utilisateurs ne peuvent pas ajuster les filtres rapides ou les paramètres au sein de l'indicateur, ce qui nécessite des indicateurs distincts pour chaque valeur Limites des tableaux de bord : Les indicateurs ne peuvent pas être ajoutés aux tableaux de bord Tableau existants, intégrés au bureau ou au serveur

Prix Tableau

Enterprise Creator : Contacter pour les prix

: Contacter pour les prix Enterprise Explorer : Contactez-nous pour une offre de prix

: Contactez-nous pour une offre de prix Enterprise Viewer : Contactez-nous pour obtenir des informations sur les prix

G2 : 4.4/5 (2 000+ commentaires)

: 4.4/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 000+ commentaires)

KPI-n It Real : Suivez vos indicateurs de réussite avec ClickUp

"Nous nous en remettons à Dieu, tous les autres nous apportent des données" - W. Edwards Deming

- W. Edwards Deming

Soyons honnêtes : le suivi des indicateurs de performance clés peut parfois être accablant. 😵‍💫

Mais avec le bon générateur de KPI, vous pouvez automatiser les tâches ennuyeuses et vous concentrer sur ce qui compte : le suivi de vos données. C'est là que ClickUp fait toute la différence.

ClickUp centralise tous vos rapports et échéanciers KPI, ce qui facilite la création, l'examen et le partage des KPI au sein de votre organisation. Mais ce n'est que la cerise sur le gâteau.

ClickUp dispose de nombreuses autres fonctionnalités, telles que ClickUp Objectifs (pour vous aider à suivre vos KPI) et ClickUp Brain (avec des perspectives alimentées par l'IA) pour vous aider à prendre de meilleures décisions pour votre équipe.

Vous souhaitez vous concentrer sur des stratégies à grande échelle ? Inscrivez-vous sur ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! 📥