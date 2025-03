35+ conseils pour se démarquer sur le marché du travail d'aujourd'hui

Le marché de l'emploi est en constante évolution et se tenir au courant des dernières tendances est la clé de la progression de carrière.

Plus de 75 % des recruteurs utilisent les des systèmes de suivi des candidatures (ATS) pour présélectionner les CV, il est essentiel que votre CV mette en valeur vos compétences et passe à travers ces filtres automatisés avant même de parvenir à des yeux humains.

Mais ce n'est pas tout - les recruteurs accordent de plus en plus la priorité aux CV détaillés en fonction de descriptions de poste spécifiques. Alors que la concurrence pour les rôles s'intensifie, vous devez vous assurer que votre CV se démarque dans un champ surpeuplé.

Dans cet article de blog, nous avons rassemblé 35+ conseils pratiques pour vous aider à rédiger un CV qui sera remarqué. Continuez à lire pour découvrir comment vous pouvez créer un CV qui laissera une impression durable sur les gestionnaires d'embauche et vous rapprochera de l'obtention de l'emploi de vos rêves.

✍️Tips pour rédiger un excellent CV

Pour créer un CV convaincant, il faut équilibrer la stratégie, la précision et la créativité. Chaque section doit refléter vos compétences et vos expériences tout en s'alignant sur ce que le responsable du recrutement souhaite voir. Vous trouverez ci-dessous plus de 35 conseils pratiques pour que votre CV ait un impact fort.

Conseils de base pour la rédaction d'un CV

Rédiger un bon CV qui impressionne un système de suivi des candidatures et des employeurs potentiels nécessite un mélange de clarté, de pertinence et de stratégie. Voici quelques conseils de rédaction essentiels pour que votre CV laisse une forte impression.

1. Adaptez votre CV à la description du poste

Personnalisez votre CV pour chaque poste en l'alignant sur les exigences spécifiques de la description du poste. Les recruteurs recherchent des compétences et une expérience pertinentes. Examinez donc attentivement l'offre d'emploi et reflétez ces compétences exactes dans votre CV.

📌 Exemple

Si les responsabilités du poste requièrent des compétences en "gestion de projet" et en "analyse de données", assurez-vous que ces termes apparaissent dans vos sections "expérience" ou "compétences". Cette personnalisation indique aux recruteurs que vous êtes qualifié pour le rôle.

2. Utilisez les bons mots-clés

Incorporer les bons mots-clés ne consiste pas seulement à coller à l'ATS, mais aussi à parler le langage du responsable du recrutement. Utilisez des conditions d'utilisation spécifiques au secteur d'activité et des compétences propres à l'emploi directement à partir de l'offre d'emploi.

Une bonne règle est d'inclure 20-30% des mots-clés de votre CV qui correspondent à ceux de la description du poste afin d'augmenter vos chances de passer les filtres de l'ATS.

📌 Exemple

Si vous postulez pour un rôle dans le marketing, ajoutez dans votre CV des termes tels que " SEO ", " stratégie de contenu " ou " Google Analytics ".

3. Mettez en avant les réalisations et quantifiez les résultats

Dans la mesure du possible, utilisez des nombres pour montrer l'impact de votre travail. Les résultats quantifiables rendent vos réalisations concrètes et mémorables. Cette stratégie est particulièrement efficace pour les rôles dans les domaines de la vente, du marketing ou des opérations, où l'on attend des résultats mesurables.

📌 Exemple

Au lieu de dire "Manager une équipe commerciale", dites "Diriger une équipe commerciale de 10 personnes, en augmentant le chiffre d'affaires de 30 % en six mois".

4. Soyez concis et précis

Évitez les longs paragraphes et les détails inutiles. Tenez-vous en à des puces concises et percutantes qui mettent en valeur vos réalisations. Essayez de rédiger une à deux phrases par puce, en vous concentrant sur les résultats mesurables.

📌 Exemple

Au lieu d'écrire "Responsable de l'augmentation de la productivité de l'équipe", dites "Augmentation de la productivité de l'équipe de 20 % grâce à des processus simplifiés."

5. Éviter les phrases génériques

Laissez tomber les expressions galvaudées telles que "travailleur acharné" ou "esprit d'équipe" Elles n'apportent pratiquement aucune valeur ajoutée à votre CV. Mettez plutôt l'accent sur des actions spécifiques et leurs résultats.

📌Exemple

Au lieu de dire "personne orientée vers les objectifs", décrivez comment vous avez obtenu des résultats en mentionnant : "Dépassement constant de 20 % des cibles commerciales trimestrielles grâce à la planification stratégique et à la gestion des relations avec les clients."

6. Utilisez des verbes d'action puissants

Commencez chaque puce par un verbe d'action qui donne de l'énergie et de la clarté à votre CV. Des verbes tels que "produit", "lancé", "facilité" ou "optimisé" peuvent contribuer à donner une image claire de vos contributions et à rendre votre CV plus attrayant. Les verbes d'action transmettent l'esprit d'initiative et rendent vos réalisations tangibles.

7. Écrivez pour le rôle que vous voulez, pas seulement pour le rôle que vous avez eu

Considérez chaque emploi figurant sur votre CV comme une étape vers le rôle que vous souhaitez occuper. Mettez en évidence les responsabilités et les réalisations qui correspondent aux compétences et aux qualifications requises pour la position cible, même si vous avez occupé un titre différent. Madeline Mann, coach de carrière réputée, offre une perspective unique : "Begin by envisioning your dream role and then craft your resume to align with that vision."

8. Limitez le jargon et les termes spécifiques au secteur d'activité

S'il est bon d'inclure des termes propres au secteur d'activité, n'abusez pas du jargon qui pourrait dérouter les recruteurs non experts. Gardez un langage simple mais spécifique, permettant aux ATS et aux humains de comprendre clairement vos qualifications.

9. Relisez attentivement

Un CV contenant des fautes de frappe ou de grammaire peut être un signal d'alarme immédiat. La lecture à haute voix de votre CV peut vous aider à repérer les formulations maladroites et les erreurs qui pourraient vous échapper. Vous pouvez utiliser des outils de relecture pour vous assurer qu'il n'y a pas de fautes de frappe ou de grammaire dans votre CV.

💡Pro Tip: Try ClickUp Brain , le puissant assistant IA de ClickUp, pour examiner votre CV à la recherche d'erreurs grammaticales ou d'incohérences. Collez l'intégralité de votre CV et invitez ClickUp Brain à vous donner des conseils pour l'améliorer.

Conseils pour mettre en forme un CV

La mise en forme joue un rôle essentiel pour rendre votre CV lisible et visuellement attrayant, aidant ainsi les recruteurs à identifier rapidement vos qualifications. Voici quelques-uns des meilleurs mettre en forme un CV des conseils et des pratiques à suivre.

10. Choisir une disposition propre et professionnelle

Utilisez une conception propre et simple, sans excès de couleurs, de graphiques ou de caractères. Tenez-vous en à un ou deux caractères standard comme Arial, Calibri ou Times New Roman pour maintenir le professionnalisme et la lisibilité. Mettez les en-têtes de vos sections en gras et utilisez beaucoup d'espace blanc pour faciliter la lecture de votre CV.

11. Hiérarchisez les sections clés

Commandez vos sections de manière stratégique, en plaçant l'expérience et les compétences les plus pertinentes en haut de la page.

📌 Exemple

Si vous avez une longue expérience de travail, listez-la avant votre section sur la formation. En revanche, les jeunes diplômés peuvent vouloir commencer par la formation et les projets pertinents. Conservez la section la rubrique des loisirs et des intérêts à la fin.

👀 Le saviez-vous ? Les recruteurs utilisent la méthode F pour parcourir votre CV ; mettez donc vos réalisations en valeur en haut de la page et mentionnez les détails importants au début et au centre.

Conseils pour optimiser votre CV pour l'ATS

Les systèmes de suivi des candidats (ATS) filtrent les CV en fonction de mots-clés spécifiques et de règles de mise en forme avant même qu'ils ne parviennent à un recruteur. Voici des stratégies clés pour vous assurer que votre CV est adapté à l'ATS.

18. Respectez les titres de section standard

Utilisez des en-têtes de section classiques tels que "Expérience professionnelle", "Formation", "Compétences" et "Certifications" Les logiciels ATS risquent de ne pas reconnaître les titres non conventionnels tels que "Où j'ai travaillé" ou "Mes compétences", ce qui pourrait envoyer votre CV directement dans le dossier des spams.

19. Évitez les mises en forme complexes

Évitez les graphiques, les tableaux, les champs de texte et les colonnes, car ils peuvent poser des problèmes d'analyse au SEA. Mettez en forme une seule colonne et alignez tout à gauche pour obtenir une disposition simple et propre que le logiciel ATS pourra facilement lire.

20. Inclure à la fois le formulaire long et les acronymes pour les termes importants

Si vous incluez des termes industriels ou des certifications, écrivez à la fois l'acronyme et le formulaire complet, car certains ATS peuvent ne rechercher qu'une seule version.

Par exemple, écrivez "Search Engine Optimization (SEO)" ou "Certified Public Accountant (CPA)"

21. N'utilisez pas d'en-têtes et de pieds de page

Certains systèmes ATS peuvent ignorer les en-têtes et les pieds de page ; évitez donc d'y placer des informations essentielles telles que vos coordonnées. Evitez donc d'y placer des informations essentielles telles que vos coordonnées. A la place, placez la liste de vos coordonnées en haut du corps du document.

22. Évitez l'utilisation excessive de mots-clés

Bien que l'utilisation de mots clés soit cruciale, évitez le "bourrage de mots clés" ou la répétition excessive de termes, car cela peut sembler peu professionnel. Concentrez-vous sur l'incorporation de mots-clés dans des contextes pertinents, comme la description de vos responsabilités et de vos réalisations, plutôt que de les utiliser à plusieurs reprises.

23. Mettez l'accent sur les compétences de base dans une section dédiée aux "compétences"

Créez une section "Compétences" distincte dans laquelle vous dresserez la liste de vos principales qualifications à l'aide de mots clés spécifiques. Cela aidera l'ATS à reconnaître les compétences clés qui correspondent à la description du poste et augmentera vos chances de passer l'examen initial.

Conseils pour la section sur l'éducation

La section "formation" de votre CV met en évidence votre parcours académique et toute certification ou formation professionnelle pertinente. Voici quelques conseils pour présenter efficacement ces informations.

24. Listez les formations dans l'ordre chronologique inverse

Commencez par votre diplôme le plus récent ou le plus élevé et travaillez en sens inverse. Cela permet aux recruteurs de voir en premier votre formation la plus pertinente.

📌 Exemple

Si vous créez un curriculum vitae d'ingénieur et avec un master en technologie, inscrivez-le avant votre licence.

25. Inclure des détails pertinents pour chaque entrée

Pour chaque diplôme ou programme, incluez les informations suivantes :

Nom du diplôme ou de la certification (par exemple, Bachelor of Science in Marketing)

Nom de l'établissement

Date d'obtention du diplôme (ou date prévue, le cas échéant)

Honneurs ou distinctions

26. Mentionnez les cours ou projets pertinents (le cas échéant)

Si vous êtes un jeune diplômé ou si vous avez une expérience de travail limitée, mentionnez les cours, les projets ou les recherches qui correspondent à la description du poste.

📌 Exemple

Si vous postulez pour un rôle dans le marketing numérique, ajoutez "Achevé un projet de capstone sur la stratégie de marketing numérique pour les entreprises de commerce électronique." Ceci est particulièrement utile pour les étudiants ou les professionnels en début de carrière qui acquièrent une expérience pertinente.

27. Ajoutez des certifications et des formations supplémentaires

Dressez la liste des certifications, licences ou programmes de formation professionnelle que vous avez achevés et qui sont pertinents pour le poste.

📌 Exemple

Si vous postulez à un rôle de gestion de projet, une certification "Project Management Professional (PMP)" peut enrichir votre section sur la formation.

28. Rester simple pour les professionnels expérimentés

Si vous avez plus de 5 à 10 ans d'expérience professionnelle, il suffit généralement d'indiquer votre diplôme et l'établissement où il a été obtenu. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails des cours ou des activités extrascolaires, à moins qu'ils ne soient directement liés à l'emploi.

29. Placez la section "formation" à un endroit stratégique

Si vous êtes un jeune diplômé, placez la section "formation" en haut de votre CV pour mettre en valeur votre parcours académique. Pour les professionnels expérimentés, elle peut être listée vers le bas, permettant à votre expérience de travail de prendre la priorité.

Conseils pour la section sur les compétences

La section sur les compétences est l'occasion idéale de mettre en évidence les aptitudes spécifiques qui font de vous un candidat de choix pour le poste. Voici comment la faire ressortir.

30. Diviser les compétences en catégories

Organisez les compétences en catégories pertinentes telles que "Compétences techniques", "Compétences non techniques" et "Compétences spécifiques au secteur " pour les rendre plus faciles à lire et mieux organisées visuellement. Cette structure aide les recruteurs à trouver rapidement les compétences et peut mettre en valeur votre expertise dans des domaines clés.

31. Inclure un mélange de compétences techniques et non techniques

Visez un mélange équilibré de compétences techniques (comme "programmation Python" ou "SEO") et de compétences non techniques (comme "communication" ou "direction d'équipe"). Les compétences matérielles démontrent les compétences techniques tandis que les compétences non techniques reflètent des aptitudes interpersonnelles précieuses dans des paramètres de collaboration.

32. Éviter les compétences génériques qui n'apportent pas de valeur ajoutée

Évitez les compétences génériques ou trop courantes comme "Microsoft Office", à moins qu'elles ne soient spécifiquement demandées dans la description du poste. Concentrez-vous plutôt sur des outils ou des programmes spécialisés (comme "Salesforce", "Google Analytics" ou "SQL") qui sont plus pertinents et mettent en valeur votre expertise.

33. Soyez précis dans vos compétences techniques

Pour les rôles techniques, dressez la liste des programmes, langages ou outils spécifiques qui correspondent aux exigences du poste.

📌 Exemple

Au lieu de dire simplement "codage", énoncez des langages spécifiques comme "Python, JavaScript et SQL" Cette clarté donne aux recruteurs une meilleure idée de vos capacités techniques.

34. Donnez la priorité à vos compétences les plus fortes

Listez les compétences les plus pertinentes en haut de la section pour attirer l'attention du recruteur. Si le poste dépend d'une compétence particulière, veillez à ce qu'elle apparaisse tôt et en bonne place dans cette section.

35. Soyez concis et pertinent

Bien qu'il soit tentant d'énumérer toutes les compétences que vous possédez, concentrez-vous sur les plus importantes pour la position. Visez 8 à 12 compétences en rapport avec la description du poste afin d'éviter de submerger le lecteur d'informations non pertinentes.

Conseils pour gérer les périodes d'inactivité ou les changements de carrière

Les périodes d'inactivité professionnelle et les changements de carrière sont de plus en plus fréquents et peuvent être traités efficacement dans votre CV afin de présenter votre expérience sous un jour positif. Voici comment gérer ces situations.

36. Soyez honnête et bref au sujet des interruptions d'emploi

Abordez la question des interruptions d'emploi de front, mais donnez une explication brève et positive. Si vous avez pris un congé pour des raisons personnelles, une pause dans votre carrière ou le renforcement de vos compétences, vous pouvez inclure une courte note dans la section sur l'expérience comme : "Interruption de carrière (2021-2022) - Concentration sur le développement personnel et l'acquisition de compétences" De brèves explications peuvent rassurer les recruteurs sur le fait que cette interruption était intentionnelle et productive.

37. Mettez en avant les compétences et les réalisations transférables

Identifiez et mettez en valeur les compétences acquises dans des rôles antérieurs qui s'appliquent au nouveau secteur d'activité ou au nouveau type d'emploi.

📌 Exemple

Des compétences telles que la gestion de projet, le service à la clientèle ou l'analyse de données peuvent être pertinentes dans tous les champs. Gérez vos compétences conformément à la description du poste.

Expliquez précisément comment ces compétences vous ont permis d'obtenir des résultats tangibles dans vos rôles précédents. Vous montrerez ainsi que vous pouvez apporter une contribution efficace, même dans un nouveau secteur d'activité.

38. Ajoutez un résumé de carrière ou une déclaration d'objet

L'ajout d'un résumé ou d'une déclaration d'objectif en haut de votre CV peut clarifier votre réorientation professionnelle et montrer aux recruteurs pourquoi vous êtes fait pour le nouveau rôle.

Utilisez cette section pour mentionner brièvement votre expérience, ce qui a inspiré votre choix de carrière changement de carrière et en quoi vos compétences font de vous un candidat de choix.

📌 Exemple

"Marketeur expérimenté en transition vers l'analyse de données, tirant parti d'une compréhension approfondie des insights d'audience et des outils analytiques pour conduire des décisions éclairées par les données."

39. Ajouter du travail bénévole ou des projets en freelance

Si vous avez fait du bénévolat, des projets en freelance ou des activités parallèles pendant votre période d'inactivité professionnelle, listez ces expériences dans une section "Expérience pertinente" ou "Travail bénévole".

Mettez l'accent sur les compétences acquises ou les réalisations accomplies dans ces rôles pour combler les lacunes et démontrer votre engagement proactif, même s'il ne s'agissait pas d'un emploi traditionnel.

40. Mettez en évidence les formations, certifications ou cours pertinents

Si vous avez suivi des cours ou obtenu des certifications pendant votre interruption de carrière ou pour vous préparer à un nouveau champ, faites-en la liste bien visible sur votre CV. L'ajout d'une section "Formation" ou "Développement professionnel" vous permet de montrer votre validation de la mise à jour des connaissances et de l'acquisition de compétences utiles dans votre nouveau champ.

