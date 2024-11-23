Comment utiliser Google Chat pour une communication d'équipe efficace

Pour les équipes d'aujourd'hui, l'amélioration de la communication est essentielle pour rester connecté et productif.

Alors que les employés passent en moyenne 20 heures par semaine aux outils de communication numérique il est donc essentiel de choisir des systèmes de communication qui assistent la collaboration. Efficace outils de collaboration simplifient le brainstorming et le partage des mises à jour des projets.

L'un de ces outils est Google Chat, qui a évolué à partir de Google Meet et Google Talk pour devenir un hub de communication puissant. Dans le cadre de l'environnement de travail Google, il offre une plateforme polyvalente pour les discussions texte et les réunions vidéo.

À ce propos, comment Google Discute-t-il et comment peut-il améliorer la communication au sein de votre équipe ? La compréhension de ses fonctionnalités vous permettra de le comparer à d'autres outils de communication applications de discussion en groupe pour équipes .

Comprendre Google Chat

Google Chat est un service de communication qui permet aux individus de rester connectés et d'améliorer.. la collaboration au sein de l'équipe . Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez - dans différents bureaux ou sur plusieurs continents - il sert de hub central pour les messages directs, les espaces de discussion de groupe, le partage de fichiers et les visioconférences.

Vous pouvez également partager des fichiers et des liens vers Google Docs pour obtenir rapidement des informations, ce qui en fait un outil idéal pour les discussions informelles et les prises de décision importantes. De plus, il fonctionne à la fois sur les appareils Android et iOS.

Ce qui distingue Google Chat, c'est son intégration d'outils alimentés par l'IA. Par exemple, vous pouvez obtenir des suggestions de messages alimentées par l'IA en fonction du contexte de la discussion. Grâce à l'IA, Google Chat améliore la communication et la productivité de la manière suivante :

Réponse intelligente : Génère des suggestions de réponses et complète automatiquement les messages, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs

Génère des suggestions de réponses et complète automatiquement les messages, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs Insights contextuels: Suggère des détails pertinents tels que des informations sur les réunions et des pièces jointes

Suggère des détails pertinents tels que des informations sur les réunions et des pièces jointes Amélioration du bruit et de la vidéo: Réduit le bruit de fond et ajuste la qualité de la vidéo pendant les réunions

Réduit le bruit de fond et ajuste la qualité de la vidéo pendant les réunions **Priorité aux fils de discussion : met en évidence les messages importants pour un rattrapage efficace

Intégration de Google Discussions

Google Chat s'intègre de manière transparente aux autres applications de la suite Google Workspace, telles que Google Docs, Google Slides et Google Drive.

Cette fonction permet de faciliter le partage, les commentaires et la collaboration en temps réel. Elle aide les équipes à travailler ensemble sans passer d'une plateforme à l'autre, ce qui représente un gain de temps considérable.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables est l'intégration de Google Chat dans l'application Gmail, qui est ainsi accessible directement depuis l'interface de l'e-mail. Cette fonctionnalité permet de ne pas passer d'une application à l'autre et de conserver toutes les communications - que ce soit par e-mail ou par messagerie directe - dans une seule fenêtre.

En outre, Google Chat s'intègre à diverses applications tierces applications de communication pour les entreprises . Ces intégrations permettent aux équipes d'apporter des outils comme Trello, Asana et d'autres directement dans leur espace de travail, ce qui permet de tout synchroniser.

Maintenant que vous comprenez ce qu'est Google Discussion, nous allons vous préparer à utiliser cet outil.

Premiers pas avec Google Chat

Pour commencer à utiliser Google Chat, téléchargez l'application depuis l'App Store pour iOS ou le Google Play Store pour Android. Une fois installée, connectez-vous avec votre adresse Gmail, et vous pourrez commencer à discuter d'un appareil à l'autre.

Google Chat sur Gmail

via Google Google Chat est également intégré à Gmail, ce qui vous permet d'accéder aux conversations directement à partir de votre boîte de réception Gmail. Une fois l'option activée, vous trouverez l'onglet "Chat" sur le côté gauche de votre Gmail, ce qui vous permet de passer facilement de la gestion des e-mails à la participation à des discussions, le tout en un seul endroit.

Contrairement à l'application Google Chat, cette intégration offre une interface de discussion plus ciblée, sans les distractions liées aux e-mails.

Google Chat sur l'application web

via Google

Vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit pour accéder au web. Il vous suffit de vous rendre sur le site discuter.google.com connectez-vous avec votre adresse Gmail et utilisez Google Discussion comme dans les applications mobiles ou de bureau. L'interface de l'application web peut varier légèrement, mais tous vos discussions, espaces et tâches seront synchronisés de manière transparente entre les plateformes.

Se familiariser avec les fonctionnalités de Google Chat

Une fois que vous êtes paramétré, il est facile d'apprendre à utiliser Google Chat. La meilleure façon de se familiariser avec Google Chat est d'explorer ses fonctionnalités clés. Essayez de démarrer une nouvelle discussion, de créer des Espaces pour les discussions de groupe et de partager des fichiers directement dans les discussions.

Une fonctionnalité particulièrement utile est la possibilité d'attribuer des tâches dans les espaces, ce qui permet aux équipes de rester organisées et de gérer les projets de manière efficace.

Après avoir achevé ces étapes de base, vous pourrez découvrir comment Google Discuter s'intègre au reste de l'environnement de travail de Google.

Intégration de Google Réunion et de Google Espace de travail

Qu'est-ce qu'une application de discussion sans une outil de réunion ? C'est comme du pain sans beurre ! C'est là qu'intervient Google Meet.

Google Chat et Google Meet fonctionnent main dans la main. Que vous discutiez au sein d'un groupe ou que vous programmiez une réunion vidéo, l'intégration se fait sans effort.

Grâce aux options Google Meet intégrées à Google Chat, vous pouvez facilement convertir une discussion en réunion vidéo.

De plus, si vous utilisez déjà l'environnement de travail Google, Google Chat complète naturellement des outils tels que Google Docs, Slides et Drive. Il vous permet de partager des fichiers, de collaborer et de commenter des documents, même en cours de discussion, sans quitter la discussion.

via Google

À faites-vous des fichiers sur Google Drive qui ont besoin d'être partagés ? Il vous suffit de glisser-déposer les fichiers ou d'utiliser la fonction Intégration de Google Drive pour télécharger des documents directement dans une discussion. Sympa, non ? !

Avantages et inconvénients de Google Discussion

Aucun outil n'est parfait, n'est-ce pas ? Voyons ce qui fait de Google Disc une solution gagnante et ce qu'il faut améliorer.

Le bon côté des choses : Les avantages de Google Chat

Intégration transparente: Avec des applications telles que Google Docs, Google Meet et Google Drive, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit

Avec des applications telles que Google Docs, Google Meet et Google Drive, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit Facilité d'utilisation: Son interface épurée signifie que vous n'avez pas besoin d'un manuel pour y naviguer

Son interface épurée signifie que vous n'avez pas besoin d'un manuel pour y naviguer **L'IA de Google vous aide à gérer les tâches, à assigner des éléments d'action et même à attraper des messages importants que vous auriez pu manquer

Cross-platform: Que vous utilisiez l'application mobile, l'application bureau ou la version web, vous pouvez facilement rester connecté depuis n'importe quel appareil

Le côté obscur : Les inconvénients de Google Chat

Pas d'options de mise en forme riche: Si vous avez l'habitude de donner un peu de piquant à vos messages, certaines options avancées de mise en forme du texte pourraient vous manquer

Si vous avez l'habitude de donner un peu de piquant à vos messages, certaines options avancées de mise en forme du texte pourraient vous manquer Personnalisation limitée: Contrairement à des applications comme Microsoft Teams, vous ne disposez pas d'autant de limites pour personnaliser votre expérience

Contrairement à des applications comme Microsoft Teams, vous ne disposez pas d'autant de limites pour personnaliser votre expérience Surcharge de notifications : Parfois, vous avez l'impression que Google Chat veut vous notifier chaque fois que quelqu'un respire. Vous devrez modifier vos paramètres pour éviter les distractions

Meilleure alternative à Google Discussion

Google Chat est une excellente solution, mais elle n'est peut-être pas parfaite pour ceux qui ont besoin de plus. ClickUp -un outil de gestion de projet et de collaboration, ajoute un peu de piment au gâteau de la productivité. Il offre des outils de communication avancés conçus pour la gestion de projet, ce qui en fait une solution idéale pour les équipes à la recherche de des alternatives à Google Discussion .

ClickUp Chat ClickUp Chat unifie la communication et la gestion du travail en un seul endroit.

Communiquer et gérer les tâches dans l'environnement de travail ClickUp Chat

Contrairement à Google Chat, qui se concentre principalement sur la messagerie, ClickUp Chat conserve les discussions et les tâches du projet dans un emplacement unifié. Les membres de l'équipe peuvent passer d'une discussion à l'autre et d'un élément à l'autre dans le même flux de travail de gestion de projet sans perdre de vue leur objectif ou le contexte.

Avec Chat, vous pouvez désormais créer des tâches directement à partir des fils de discussion et lancer des messages de discussion à partir des tâches. Les tâches assignées étant connectées aux fils de discussion pertinents, personne ne perdra jamais le contexte.

De plus, grâce à l'intégration d'IA dans Chat, vous pouvez obtenir des réponses rapides aux questions, paramétrer l'automatisation et trouver rapidement les tâches et les discussions associées.

Vous souhaitez faire une annonce que les membres de l'équipe pourront rapidement retrouver plus tard ? Il suffit d'utiliser l'option Postes pour créer un message facilement consultable.

Et ce n'est pas tout. SyncUps dans ClickUp Chat vous permet de lancer une visioconférence ou un appel audio à partir de n'importe quel canal de discussion ou DM.

Intégration avec Google Chat

ClickUp s'intègre également à Google Chat, ce qui permet aux utilisateurs de recevoir des notifications directement dans leur environnement Google Chat. Cette intégration assiste les notifications ClickUp pour des activités telles que la création de tâches, les changements d'assignés, les mises à jour du statut des tâches, les nouvelles pièces jointes et les commentaires.

Intégrez ClickUp avec Google Chat pour être informé de la création de tâches, des affectations, et plus encore

L'intégration fonctionne pour tous les forfaits ClickUp mais est principalement à sens unique, ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent pas créer ou modifier des tâches ClickUp à partir de Google Chat.

Comme vous pouvez le constater, ClickUp associe discussion, gestion de projet et messagerie vidéo. Cela en fait un concurrent de taille pour les équipes à la recherche d'une communication efficace tout en gardant le travail organisé et exploitable.

**A lire également 17 Meilleures intégrations d'applications Slack

Autres fonctionnalités de ClickUp

Au-delà de sa fonction de discussion, ClickUp inclut diverses autres fonctionnalités qui apportent une assistance efficace au travail d'équipe.

Enregistrez et partagez des messages vidéo pour transmettre clairement vos idées avec ClickUp Clips ClickUp Clips vous permet d'enregistrer et de partager des messages vidéo directement au sein de la plateforme. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour expliquer des sujets complexes ou fournir des instructions visuelles.

Contrairement aux discussions traditionnelles, où les explications peuvent se perdre dans la traduction, Clips vous permet de faire passer votre message de manière claire et visuelle.

Par exemple, vous pouvez utiliser Clips pour intégrer de nouveaux membres de l'équipe en enregistrant une série de courts tutoriels vidéo. Vous pouvez démontrer visuellement les processus clés, ce qui a pour résultat d'accélérer l'intégration et de réduire les questions de suivi.

La recherche assiste également l'efficacité de la vidéo à des fins de formation. Selon une étude réalisée par Forrester Research, près de 65 % des clients des fournisseurs de vidéo utilisent des solutions vidéo pour enseigner et former leur personnel. Cela souligne l'importance d'intégrer des fonctionnalités vidéo attrayantes dans votre boîte à outils de communication.

En outre, ClickUp vous offre la possibilité de créer des tâches à partir des mentions et de les attribuer à l'aide des @mentions et des modèles de plans de communication prêts à l'emploi .

Grâce à l'approche tout-en-un de ClickUp, votre équipe peut communiquer, gérer les tâches et rester à la pointe des projets. Il s'agit donc d'une alternative solide à Google Disc et d'un outil potentiellement viable une alternative viable aux environnements de travail de Google .

Rosana Hungria, gestionnaire de projet, explique comment la fonctionnalité de discussion a profité à son équipe :

ClickUp a déplacé toutes les communications provenant de différents canaux, comme les e-mails, les discussions et WhatsApp, en un seul endroit. Ainsi, il n'y a pas eu de changement dans la façon de travailler de l'équipe vous savez où aller pour trouver l'information dont vous avez besoin ._

Rosana Hungria, gestionnaire de projet

Apportez le bavardage là où il est important avec ClickUp !

Google Disc est un outil utile outil de communication pour ceux qui sont déjà intégrés dans l'environnement de travail de Google. Cependant, ClickUp est la solution ultime pour les équipes qui ont besoin de capacités de communication et de gestion de projet plus complètes.

ClickUp Chat lie de manière transparente les discussions aux projets. Ainsi, les discussions se traduisent directement en tâches exploitables, sans risque que des points importants se perdent dans un outil de messagerie distinct.

Une fonctionnalité notable, Clips, améliore cette expérience en fournissant des messages visuels. Ces messages sont parfaits pour expliquer des idées complexes ou fournir un retour d'information détaillé. Ce n'est là qu'une des nombreuses fonctionnalités qui font de ClickUp une alternative puissante.

De plus, avec ses intégrations Slack et Google Terminé, ClickUp vous aide à tout faire à partir d'une seule application de travail combinée.

La preuve du pudding est dans la dégustation - alors pourquoi ne pas essayer ClickUp et voir ce qui fonctionne le mieux pour votre équipe ? S'inscrire à ClickUp aujourd'hui !