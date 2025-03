Modèles de flux de travail gratuits dans Excel pour une gestion de projet rationalisée

Des papiers éparpillés dans la pièce, des rappels qui sonnent sur votre téléphone et des post-its qui tombent de votre bureau. Au milieu de tout ce chaos, vous sentez les échéances approcher, les tâches s'accumuler et la clarté vous échapper.

Cela vous semble familier ? Même les meilleurs d'entre eux se sentent dépassés sans un système d'organisation efficace.

Les modèles de flux de travail complets dans Microsoft Excel offrent un moyen simple de reprendre le contrôle. Ils vous aident à trier les tâches, à automatiser les processus et à gérer simultanément plusieurs projets sans manquer d'informations.

Dans ce blog, nous allons examiner des modèles de flux de travail Excel gratuits qui rationalisent la gestion de projet et améliorent la productivité globale. 🎯

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de flux de travail Excel ?

Un modèle de flux de travail bien conçu dans Excel sert de feuille de route, guidant les équipes à travers leurs tâches.

Examinons ce qui constitue véritablement un bon modèle de flux de travail pour vos besoins. 👇

Structure Effacée: Disposer les lignes et les colonnes de manière logique pour délimiter les noms des tâches, les descriptions, les membres assignés et les autres éléments du flux de travail

Disposer les lignes et les colonnes de manière logique pour délimiter les noms des tâches, les descriptions, les membres assignés et les autres éléments du flux de travail Options personnalisables: Ajoutez des règles d'automatisation du flux de travail, modifiez les colonnes et incorporez des paramètres de validation pour vous adapter à vos processus d'entreprise uniques

Ajoutez des règles d'automatisation du flux de travail, modifiez les colonnes et incorporez des paramètres de validation pour vous adapter à vos processus d'entreprise uniques Fonctionnalités d'automatisation: Implémenter des règles d'automatisation du flux de travail, modifier les colonnes et incorporer des paramètres de validation pour s'adapter aux processus d'affaires uniquesl'automatisation du flux de travail par le biais de fonctions Excel afin de réduire les erreurs manuelles et d'économiser du temps de traitement

Implémenter des règles d'automatisation du flux de travail, modifier les colonnes et incorporer des paramètres de validation pour s'adapter aux processus d'affaires uniquesl'automatisation du flux de travail par le biais de fonctions Excel afin de réduire les erreurs manuelles et d'économiser du temps de traitement Outils de collaboration: Permettre l'accès aux membres de l'équipe et les mises à jour en temps réel pour promouvoir la communication interfonctionnelle

Permettre l'accès aux membres de l'équipe et les mises à jour en temps réel pour promouvoir la communication interfonctionnelle Capacités de rapports: Générez des rapports perspicaces avec des tableaux croisés dynamiques et des diagrammes visuels pour une prise de décision basée sur les données

Modèles Excel de flux de travail gratuits

Les modèles Excel de flux de travail gratuits facilitent la gestion des tâches, des approbations et des étapes du projet. Ils offrent une forme structurée pour l'organisation de divers.. modèles de flux de travail effectivement.

Examinons-en quelques-uns ! 📃

1. Modèle de plan de processus par HubSpot

via HubSpot Le modèle de plan de processus de HubSpot est un outil convivial et polyvalent. Il est compatible avec Excel et Google Sheets, et vous pouvez l'intégrer directement dans des flux de travail existants sans logiciel spécialisé.

Ce modèle met l'accent sur la clarté visuelle, en utilisant des colonnes de couloirs pour organiser les tâches en fonction du département ou du rôle, ce qui permet d'afficher clairement la propriété du flux de travail. Il est structuré de manière à aider les équipes à identifier rapidement les responsabilités, à favoriser le compte rendu et à rationaliser la communication.

En outre, les points de décision, marqués par des formes de diamant, offrent un moyen simple de mettre en évidence les choix critiques.

Idéal pour: Les équipes qui ont besoin d'une propriété et d'une responsabilité claires pour les tâches.

📖 Lire aussi: les 10 meilleurs logiciels de gestion de flux de travail pour les entreprises

2. Modèle de diagramme de flux de trésorerie de base par WPS

via WPS Le modèle de diagramme de trésorerie de base de WPS aide à visualiser et à gérer efficacement les flux de trésorerie. Il vous permet de suivre facilement les entrées et sorties de fonds sur une période donnée et comporte des fonctionnalités distinctes pour les différents types de transactions en espèces.

Vous pouvez également utiliser ses formules intégrées qui calculent automatiquement les totaux et les flux de trésorerie nets, réduisant ainsi les erreurs manuelles. Son design épuré améliore la lisibilité et vous permet d'évaluer rapidement votre situation financière.

Idéal pour: Les entreprises qui souhaitent visualiser et gérer efficacement les entrées et sorties de trésorerie.

3. Modèle de diagramme de Gantt pour le flux de travail d'une équipe par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Team-Workflow-Gantt-Chart-Template.png Le modèle de diagramme de Gantt du flux de travail de l'équipe par Template.net : modèle de flux de travail excel /$$$img/

via Template.net Le modèle de diagramme de Gantt du flux de travail de l'équipe par Template.net s'améliore les flux de travail de la gestion de projet et la collaboration grâce à sa disposition visuellement attrayante, qui permet de suivre l'échéancier et les tâches d'un projet. Ses barres à code couleur permettent d'identifier le statut de chaque tâche en un coup d'œil.

Sa flexibilité est un atout supplémentaire ; vous pouvez le personnaliser pour l'adapter aux différents besoins des projets, que vous gériez une petite équipe ou une plus grande organisation.

Vous pouvez également ajouter des jalons pour marquer clairement les réalisations importantes dans l'échéancier du projet, ce qui favorise la planification stratégique.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui souhaitent suivre visuellement l'échéancier et le statut des tâches.

4. Modèle de diagramme de Gantt pour le flux de travail par Template.net

via Template.net Le modèle de diagramme de Gantt de flux de travail de processus représente les échéanciers et les flux de travail d'un projet. Sa combinaison de diagrammes de Gantt et d'outils de gestion de travail vous permet de suivre simultanément le calendrier du projet et la progression des tâches à travers les différentes étapes.

Le modèle met l'accent sur le flux des processus, en intégrant de manière transparente les dépendances des tâches et les jalons. De plus, il comprend des sections clairement définies pour les noms des tâches, les dates début et fin, et les durées, ce qui facilite la saisie des détails de votre projet.

Idéal pour: Les équipes qui ont besoin de contrôler les calendriers des projets ainsi que les étapes du flux de travail.

5. Modèle de flux de travail d'approbation par Exceldemy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Approval-Workflow-Template.png Le modèle de flux de travail d'approbation d'Exceldemy : modèle de flux de travail excel /$$$img/

via Exceldemy Le modèle de flux de travail d'approbation d'Exceldemy est un outil pratique pour simplifier les processus d'approbation des projets. Il fonctionne avec Microsoft Power Automatisation, vous permettant de mettre en place des flux de travail automatisés qui permettent de gagner du temps et d'éliminer les étapes supplémentaires.

Au lieu de nécessiter des mises à jour ou un suivi manuels, le modèle envoie des approbations et des mises à jour de statut en temps réel directement dans Excel.

Vous pouvez également envoyer des demandes d'approbation basées sur les actions entreprises dans la feuille de calcul. Finies les chaînes d'e-mails interminables !

Idéal pour: Les automatisations des processus d'approbation des projets.

6. Modèle de carte mentale pour le diagramme de structure par WPS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Structure-Diagram-Mind-Mapping-Template.png Le modèle de carte mentale du diagramme de structure : modèle de flux de travail excel /$$img/

via WPS Le modèle de carte mentale Diagramme de structure est un excellent outil pour organiser des idées complexes de manière claire et visuelle. Grâce à son diagrammes de flux de travail et une disposition propre, vous pouvez créer efficacement des cartes mentales de brainstorming pour les structures de planification de projets et d'autres organisations visuelles d'idées.

Il travaille sur plusieurs plates-formes - que ce soit sur Windows, Mac ou Android - de sorte que vous pouvez y accéder à partir de presque n'importe quel appareil.

Puisqu'il est spécifiquement conçu pour mapper mentalement un diagramme de flux de travail, ce modèle simplifie la construction de hiérarchies et de relations entre les concepts au sein d'un processus d'entreprise.

Idéal pour: Les individus ou les équipes qui font du brainstorming et organisent visuellement des idées complexes.

Limites de l'utilisation d'Excel pour rationaliser les flux de travail

Bien qu'Excel soit un bon outil pour la gestion du flux de travail mais elle a des limites. À mesure que les projets se complexifient, la gestion des tâches et de la collaboration au moyen de feuilles de calcul devient fastidieuse.

Qu'il s'agisse de problèmes d'évolutivité ou d'automatisation limitée, le fait de s'appuyer uniquement sur Excel a tendance à freiner les équipes. Examinons quelques inconvénients.

Capacités de collaboration limitées: Manque de fonctionnalités robustes en temps réel, empêchant les membres de l'équipe concernés de travailler simultanément sur les documents

Manque de fonctionnalités robustes en temps réel, empêchant les membres de l'équipe concernés de travailler simultanément sur les documents Difficulté à gérer des projets complexes: Difficulté à visualiser les dépendances entre les tâches, l'affectation des ressources, les échéanciers et le suivi du budget

Difficulté à visualiser les dépendances entre les tâches, l'affectation des ressources, les échéanciers et le suivi du budget **Manque de fonctionnalités de gestion de projet intégrées : manque de fonctions essentielles pour la gestion des risques, le suivi des problèmes et l'automatisation de l'attribution des tâches

Défis en matière d'évolutivité : Ne parvient pas à gérer de grands ensembles de données et des projets simultanés sans devenir lourd

Modèles Excel alternatifs et gratuits de flux de travail

Besoin d'aide pour organiser vos projets ? Entrer ClickUp un outil de gestion de projet offrant un ensemble complet de paramètres ! 🤩

Notre modèles de flux de travail répondent aux besoins de nombreux projets, qu'il s'agisse de simples listes de tâches ou de flux de travail d'approbation détaillés. N'hésitez pas à essayer différents styles pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre équipe ou à mélanger les éléments pour créer une installation personnalisée. 💁

1. ClickUp Modèle de flux de travail en cartes mentales simples

Le ClickUp Modèle de flux de travail pour une carte mentale simple facilite le brainstorming et l'organisation de vos idées en toute simplicité.

Avec une disposition propre et un design flexible, ce modèle vous permet d'organiser vos pensées d'une manière qui a du sens.

Vous pouvez l'utiliser pour ajouter rapidement des branches pour capturer différentes idées ou tâches et construire un modèle d'organigramme de base sans effort supplémentaire.

De plus, grâce aux options de code couleur et d'icônes, il est facile de mettre en évidence des thèmes ou des catégories, ce qui rend le plan plus attrayant visuellement.

Idéal pour: Les personnes et les équipes qui recherchent un moyen simple et visuel d'organiser et de lancer des idées sans complexité inutile.

2. ClickUp Modèle d'organigramme de couloirs de natation

Le Modèle d'organigramme du couloir de navigation ClickUp offre aux équipes un moyen rationalisé de planifier les processus, ce qui rend les flux de travail plus clairs et plus faciles à gérer.

Il vous aide à voir qui est responsable de chaque partie d'un processus en un coup d'œil, ce qui est particulièrement utile pour garder les projets complexes organisés.

Contrairement aux modèles d'organigramme traditionnels, il divise les tâches en voies spécifiques pour chaque équipe ou service, ce qui permet de suivre facilement la connexion et la progression des responsabilités.

Idéal pour: Les équipes qui souhaitent utiliser des formes d'organigramme claires et organisées pour suivre les responsabilités entre les départements ou les rôles dans des projets complexes.

🌻 Faites-vous savoir? La bibliothèque de modèles de ClickUp compte plus de 100 flux de travail préconstruits couvrant tout, de la planification du contenu au développement de logiciels, soit un modèle pour pratiquement tous les besoins de l'entreprise !

3. ClickUp Modèle de plan conceptuel

Le Modèle de plan conceptuel ClickUp est parfait pour mapper et connecter visuellement des idées. Il est livré avec des options de personnalisation faciles qui vous permettent d'ajouter rapidement des nœuds et des liens pour montrer comment les différents concepts sont liés.

Le modèle est doté d'une fonctionnalité une interface simple de glisser-déposer qui facilite l'insertion de concepts d'onglets. Il existe également une façon structurée de visualiser des informations complexes, d'analyser des données et de tirer des conclusions significatives.

Il comporte également des catégories et des paramètres prédéfinis, ce qui vous évite de partir de zéro. Enfin, le modèle facilite la collaboration : plusieurs personnes peuvent y travailler ensemble en temps réel, ce qui en fait un outil idéal pour les projets d'équipe.

Idéal pour: Toute personne à la recherche d'une approche visuelle pour connecter et relier les idées, facilitant ainsi la compréhension d'informations complexes et la rationalisation des processus d'entreprise en un coup d'œil.

4. ClickUp Modèle de flux de travail pour la conception graphique

Le modèle ClickUp Modèle de flux de travail pour la conception graphique est spécialement conçu pour les graphistes et les équipes de création.

Conçu dans un souci d'organisation visuelle, ce modèle comprend des espaces dédiés au brainstorming, au feedback et aux révisions. Il est paramétré de manière à ce que la créativité circule tout en maintenant la commande.

De plus, il s'intègre parfaitement aux autres fonctionnalités de ClickUp, vous permettant d'ajouter des tâches, des échéances et des notes directement à votre flux de travail.

Idéal pour: Les équipes créatives qui ont besoin d'un espace structuré et visuel pour gérer leurs projets, du brainstorming aux révisions finales.

5. ClickUp Modèle de flux de travail pour faire Terminé

Le modèle ClickUp Modèle de flux de travail pour faire Terminé facilite la mise en œuvre de la méthode GTD.

Il abonde dans le sens des principes GTD de David Allen, en mettant l'accent sur la décomposition des tâches en actions gérables. Le modèle est livré avec cinq vues différentes, notamment Liste, Tableau, Documents, Calendrier et une vue personnalisable, afin que vous puissiez choisir la disposition qui correspond à votre style.

Épinglez les notes, les procédures opératoires normalisées et les détails des réunions dans ce modèle pour y accéder facilement. Cela permet à votre équipe d'être sur la même page et de centraliser tout en un seul endroit.

Idéal pour: Les personnes qui suivent la méthode GTD et qui ont besoin d'un système pratique pour décomposer les tâches et rester organisées au quotidien.

📖 Also Read: les 10 meilleurs outils logiciels de flux de travail documentaire

6. Modèle de flux de travail pour la stratégie des médias sociaux de ClickUp

Le Modèle de flux de travail pour la stratégie des médias sociaux de ClickUp est un excellent outil pour gérer la planification des médias sociaux du début à la fin.

Utilisez-le pour créer une stratégie de contenu détaillée adaptée à votre cible, analyser les indicateurs de performance pour améliorer continuellement vos résultats, et maintenir votre présence sociale organisée, dans les délais impartis et fidèle à votre marque.

Le modèle est livré avec :

Affiche de l'étape de création: Organisez et suivez toutes les idées et les tâches liées à votre stratégie de médias sociaux

Organisez et suivez toutes les idées et les tâches liées à votre stratégie de médias sociaux Vue Tableau: Visualisez l'identité de votre marque et le message que vous souhaitez faire passer

Visualisez l'identité de votre marque et le message que vous souhaitez faire passer Affichage des étapes de la stratégie de médias sociaux: Suivez un guide étape par étape pour développer une stratégie de médias sociaux efficace

Suivez un guide étape par étape pour développer une stratégie de médias sociaux efficace Affichez les lignes directrices de votre stratégie de marque: Assurez la cohérence de votre présence sur les médias sociaux grâce à des lignes directrices claires

Grâce à ses solides fonctionnalités de collaboration, ce modèle garantit que tous les membres de votre équipe sont sur la même page et bien informés des délais et des bonnes pratiques.

Idéal pour : Les managers d'équipes de médias sociaux qui veulent un endroit centralisé pour planifier, exécuter et contrôler efficacement la stratégie de contenu.

7. Modèle de gestion de flux de travail ClickUp Kanban

Le Modèle de gestion de flux de travail ClickUp Kanban offre aux équipes de développement de logiciels un moyen clair et visuel de gérer les flux de travail. Il utilise des cartes de tâches pour représenter chaque étape du cycle de développement, ce qui permet aux équipes de suivre la progression des tâches à chaque étape.

Vous pouvez adapter Tableaux Kanban ClickUp pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet, en créant un flux de travail personnalisé qui correspond au style de votre équipe.

Le modèle comprend également des limites de travail en cours (WIP) pour éviter la surcharge des tâches, ce qui facilite la progression des flux de travail et évite les goulets d'étranglement.

Idéal pour: Les équipes de développement de logiciels à la recherche d'un système Kanban visuel et adaptable pour améliorer le flux des projets et rationaliser l'ensemble de leur processus.

8. Modèle de flux de travail ClickUp pour le marketing par e-mail

Le modèle Modèle de flux de travail pour le marketing par e-mail de ClickUp vous offre une boîte à outils complète pour gérer les campagnes d'e-mail avec une approche structurée et tout-en-un.

Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement forfaiter, programmer et contrôler les e-mails, grâce à des fonctionnalités de gestion de projet intégrées telles que les statuts personnalisés.

Il est livré avec :

Vue Charge de travail de l'Équipe: Attribuez des tâches aux membres de l'équipe et établissez des échéanciers clairs pour l'achevé du projet

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe et établissez des échéanciers clairs pour l'achevé du projet **Affichage du suivi des résultats des e-mails : suivez et analysez les performances des campagnes afin d'optimiser la productivité et les résultats

Vue Tableau : Affichez un aperçu complet de la progression de chaque campagne en temps réel

Affichez un aperçu complet de la progression de chaque campagne en temps réel Affichage du calendrier du contenu: Restez organisé en suivant les campagnes à venir et leurs dates d'envoi prévues

Idéal pour: Les spécialistes de l'automatisation et du marketing par e-mail à la recherche d'un outil tout-en-un pour gérer les campagnes d'e-mailing, du forfait à l'automatisation et au suivi des performances.

9. Modèle de diagramme de flux du processus ClickUp

Le Modèle de diagramme de flux du processus ClickUp vous aide à visualiser et à gérer vos flux de travail. Grâce à ce modèle, vous pouvez créer des diagrammes clairs et organisés qui cartographient chaque étape d'un processus, ce qui permet à votre équipe de comprendre plus facilement les tâches et les responsabilités.

Utilisez des symboles et des formes pour représenter les actions ou les décisions, afin que chaque étape soit facile à suivre d'un coup d'œil, ce qui est parfait pour l'intégration des nouveaux membres de l'équipe ou la présentation d'idées aux parties prenantes clés.

Vous pouvez partager vos diagrammes de flux avec vos collègues pour obtenir des commentaires en temps réel. Son format tableau blanc permet à chacun d'apporter sa contribution et de mieux comprendre le flux de travail.

Idéal pour: Les équipes qui cherchent à normaliser les processus grâce à une disposition visuelle et claire qui facilite le suivi et l'ajustement des flux de travail.

10. Modèle de flux utilisateur ClickUp

Le Modèle de flux utilisateur ClickUp transforme la cartographie complexe du parcours utilisateur en un processus intuitif, vous aidant à visualiser et à optimiser chaque étape de l'expérience de vos utilisateurs.

Grâce à de puissants outils de visualisation, vous pouvez mapper les parcours utilisateurs et les points de décision critiques pour maintenir l'engagement de vos utilisateurs de leur premier clic à leur discussion finale, ce qui en fait l'un des modèles de flux de travail les plus efficaces.

Le suivi intégré du comportement des utilisateurs vous permet de surveiller la façon dont les gens se déplacent réellement dans votre produit ou votre site Web. En intégrant des données concrètes sur les utilisateurs dans ce modèle de flux de travail complet, vous pouvez identifier les points de friction, optimiser les chemins de conversion et valider vos décisions de conception.

Ideal for: Product teams and UX designers who need to create intuitive, data-driven user experiences that convert visitors into loyal customers.

Excellez dans la gestion de projet avec ClickUp

Les modèles Excel sont fantastiques pour mettre en place des flux de travail, en particulier si vous recherchez des solutions rapides et prêtes à l'emploi pour gérer des projets.

Cependant, les mises à jour manuelles ou les processus d'installation complexes peuvent nuire à cette expérience.

Les modèles de flux de travail de ClickUp vous donnent une longueur d'avance pour toutes sortes de tâches et de flux de travail, de la gestion de projet à la collaboration d'équipe, en passant par les rapports, etc.

Ils sont conçus pour simplifier l'installation, faire gagner du temps et permettre aux équipes de s'organiser, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour s'adapter à vos besoins. Quelle que soit la taille du projet ou de l'équipe, ces modèles offrent une manière intelligente de tout gérer. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !