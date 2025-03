Comment suivre les objectifs et améliorer la productivité de l'équipe ?

Suivre ses objectifs au travail n'est pas une tâche comme les autres : c'est la clé d'une équipe qui avance avec détermination et dynamisme. Mais quel est le secret pour rester organisé et motivé sans se sentir dépassé ?

Dans ce blog, nous examinerons des moyens pratiques de suivre vos objectifs et de dynamiser votre équipe. Qu'il s'agisse de fixer des cibles claires, de suivre la progression ou de stimuler le moral de l'équipe, ces stratégies donneront un nouveau souffle à vos listes à faire.

Curieux de voir comment vous pouvez élever le niveau de jeu de votre équipe ? Allons-y.

Pourquoi le suivi des objectifs est-il important ?

Le suivi des objectifs ne se limite pas à cocher des cases sur une liste : c'est l'épine dorsale d'équipes efficaces et productives. Pour les chefs d'équipe et les managers, un suivi efficace des objectifs d'un projet peut changer la façon dont les projets sont gérés et dont les équipes collaborent.

Voici pourquoi :

A crée une voie claire vers l'avant

Lorsque les objectifs sont suivis, il est facile pour chacun de savoir où il en est et ce qui doit être fait. Cette transparence permet aux équipes de rester concentrées et alignées, ce qui évite de gaspiller de l'énergie dans des activités qui ne contribuent pas à l'objet final.

Amélioration de la responsabilité

Lorsque les membres d'une équipe peuvent voir leurs progrès et les jalons des autres, cela favorise une culture de la responsabilité et fait du suivi de la progression un mode de vie. Le suivi régulier des objectifs motive les individus à rester sur la tâche, car ils savent que leurs efforts sont visibles et qu'ils contribuent à la réussite collective.

Simplifie la mesure de la progression

Grâce à des outils appropriés, les managers peuvent déterminer si leurs équipes sont sur la bonne voie ou si elles ont besoin d'un coup de pouce. Cela permet de prendre des décisions fondées sur des données afin d'ajuster les stratégies avant que les problèmes ne s'aggravent.

Dans l'ensemble, le suivi des objectifs n'est pas une simple étape administrative : c'est une stratégie qui améliore la productivité et la collaboration.

En savoir plus : Objectifs vs. buts : Ce qu'ils sont et comment les utiliser

Méthodes de suivi des objectifs

Savoir suivre les objectifs de la bonne manière peut avoir un impact significatif sur la productivité et la collaboration au sein de votre équipe. Voici quelques stratégies efficaces que les managers d'équipe et les chefs d'entreprise peuvent utiliser.

Méthode du stylo et du papier

Pour ceux qui apprécient la simplicité, la méthode stylo-papier est un classique. Les carnets de notes, les bullet journaux et les planificateurs peuvent être très efficaces pour le suivi des objectifs, en particulier pour les petites équipes ou les collaborateurs individuels.

Carnets de notes et journaux : Le fait de noter les objectifs à la main peut contribuer à renforcer la validation. C'est aussi un moyen satisfaisant de suivre la progression en cochant les tâches achevées

: Le fait de noter les objectifs à la main peut contribuer à renforcer la validation. C'est aussi un moyen satisfaisant de suivre la progression en cochant les tâches achevées Journaux à puces : Très appréciés des planificateurs, les carnets à puces offrent une forme souple pour organiser les tâches, les échéances et les réflexions. Vous pouvez personnaliser les dispositions en fonction de vos besoins

: Très appréciés des planificateurs, les carnets à puces offrent une forme souple pour organiser les tâches, les échéances et les réflexions. Vous pouvez personnaliser les dispositions en fonction de vos besoins Les agendas : Les planificateurs spécialisés sont souvent dotés de sections de suivi des objectifs prédéfinies qui facilitent la décomposition des projets en étapes plus petites et plus faciles à gérer

La méthode stylo-papier peut manquer de la commodité numérique des rappels automatisés et de l'automatisation des données, mais elle peut être parfaite pour les dirigeants qui préfèrent une approche tactile pour analyser la progression.

Utiliser des outils de suivi des objectifs

Pour les chefs d'équipe qui cherchent à rationaliser le processus, une application de suivi des objectifs est indispensable. En voici quelques-unes, ClickUp se démarque avec des fonctionnalités qui répondent à tous les aspects de la gestion des objectifs . Nous avons également écrit un article détaillé sur d'autres applications de suivi des objectifs que vous pourriez aimer.

Voici un aperçu des fonctionnalités de ClickUp qui aident les équipes à paramétrer, suivre et gérer les objectifs :

Tableaux de bord Tableaux de bord de ClickUp affichent une vue d'ensemble de la progression de votre équipe. Ces tableaux de bord personnalisables affichent des indicateurs clés, vous aidant à visualiser la progression, à identifier les goulets d'étranglement et à prendre des décisions basées sur des données en un coup d'œil.

Objectifs et cibles

Affichez, gérez et évaluez vos objectifs avec ClickUp ClickUp Objectifs vous permet de fixer des objectifs détaillés avec des cibles, des échéances et des propriétaires bien définis. Cette fonctionnalité permet de responsabiliser les membres de l'équipe et de les aligner sur leurs tâches individuelles et collectives.

Rappels Rappels ClickUp garantit que les échéances importantes ne passent pas inaperçues. Les membres de l'équipe reçoivent des notifications pour rester vigilants et proactifs, ce qui réduit le risque de manquer des livrables.

Outils de collaboration

Une communication efficace est au cœur d'un suivi d'objectifs réussi. ClickUp offre des outils de collaboration intégrés tels que ClickUp Disc, Boîte de réception ClickUp , Tâches ClickUp et ClickUp Attribuer des commentaires . Ces fonctionnalités facilitent le partage des mises à jour, le suivi des tâches récurrentes et la maintenance de l'alignement de l'équipe sans changer de plateforme.

Affiches personnalisables

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de ClickUp est sa flexibilité dans l'affichage de la progression, offrant des options qui s'adaptent à différents styles de travail. Listes à faire en ligne de ClickUp offrent un aperçu structuré et détaillé des tâches, ce qui facilite le suivi des détails et la hiérarchisation du travail, étape par étape.

Affichez facilement votre progression grâce à la vue Tableau de ClickUp Vue Tableau de ClickUp offre un flux de travail visuel idéal pour les équipes qui aiment voir les tâches se dérouler par étapes, ce qui est parfait pour la gestion de projet agile et les efforts de collaboration. Pour ceux qui préfèrent une approche axée sur le temps, L'affichage du Calendrier de ClickUp permet aux équipes d'afficher les échéances et les calendriers sous forme de calendrier, ce qui aide tout le monde à rester en phase avec les échéanciers et les jalons à venir.

Cette adaptabilité stimule la productivité en permettant à chaque membre de l'équipe de travailler de la manière qui lui convient le mieux.

Fonctionnalités à rechercher dans les applications de suivi des objectifs :

Toutes les meilleures applications de suivi d'objectifs comprendront à coup sûr les éléments suivants :

Des tableaux de bord intuitifs

Rappels d'échéances et notifications

Affichages personnalisables (liste, Tableau, Calendrier)

Des fonctionnalités de collaboration comme les discussions et les commentaires

Outils de visualisation de la progression

Lire aussi : 12 meilleurs logiciels de définition d'objectifs pour les Teams

$$$a$ Paramètres d'un système de suivi des objectifs

La création d'un système de suivi des objectifs efficace est la clé pour stimuler la productivité de votre équipe et garantir une collaboration harmonieuse. Voici comment en mettre un en place, étape par étape.

Étape 1 : Fixer des objectifs SMART

Les Cadre SMART est l'une des méthodes les plus efficaces pour définir et suivre des objectifs. SMART signifie spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. Chaque aspect garantit que vos objectifs sont clairement définis et gérables .

Spécifique : Assurez-vous que vos objectifs sont clairs et détaillés. Les objectifs ambigus tels que "Améliorer l'efficacité de l'équipe" doivent être remplacés par des objectifs spécifiques, tels que "Augmenter le taux d'achèvement des projets de 10 % ce trimestre."

: Assurez-vous que vos objectifs sont clairs et détaillés. Les objectifs ambigus tels que "Améliorer l'efficacité de l'équipe" doivent être remplacés par des objectifs spécifiques, tels que "Augmenter le taux d'achèvement des projets de 10 % ce trimestre." Mesurable : Utilisez des indicateurs quantifiables pour suivre la progression. Cela vous permet de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou si des ajustements sont nécessaires

: Utilisez des indicateurs quantifiables pour suivre la progression. Cela vous permet de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou si des ajustements sont nécessaires Atteignables : Fixez des objectifs qui mettent votre équipe au défi tout en restant réalistes. Des objectifs trop ambitieux peuvent engendrer de la frustration

: Fixez des objectifs qui mettent votre équipe au défi tout en restant réalistes. Des objectifs trop ambitieux peuvent engendrer de la frustration Pertinents : Alignez les objectifs sur les principaux objets de votre équipe. Chaque objectif doit contribuer à l'ensemble de la situation

: Alignez les objectifs sur les principaux objets de votre équipe. Chaque objectif doit contribuer à l'ensemble de la situation Limités dans le temps : Fixez un paramètre pour chaque objectif afin de maintenir la concentration et l'élan

Pour une approche structurée, Le modèle d'objectifs SMART de ClickUp peut changer la donne. Il fournit un espace organisé pour décomposer vos objectifs étape par étape, en veillant à ce qu'ils répondent à chaque critère SMART.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-206.png Modèle d'objectifs SMART de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-222168692&department=other&_gl=1*14xmtgc*_gcl_aw*R0NMLjE3Mjk1MzAxNDEuQ2owS0NRanc5OWU0QmEaUFSSXNBSVNFN1A4eTA2cXhzblZIbFBHU0oxSV96WmNTcHB4T3pCX1lVRThrR3N0S3d0aUZFS2hRUDVtalRXRWFBdk9FRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTcwNTcyODYxOS4xNzI5MDA4NDYz Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle vous permet de fixer des échéanciers, d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe et d'inclure des critères mesurables pour suivre efficacement la progression. L'utilisation de ce modèle permet de clarifier les choses, de renforcer le compte rendu de l'équipe et de rationaliser le processus de suivi des objectifs.

Étape 2 : Décomposer les grands objectifs

Les grands objectifs à long terme peuvent sembler insurmontables s'ils ne sont pas gérés correctement. La solution ? Les diviser en étapes plus petites et réalisables.

Segmentez en parties gérables : Le suivi des grands projets en tâches de petite taille les rend plus faciles à aborder et à suivre. Par exemple, si votre objectif est de lancer un nouveau produit, commencez par paramétrer des sous-objectifs tels que l'étude de marché, le développement d'un prototype et les phases de test

: Le suivi des grands projets en tâches de petite taille les rend plus faciles à aborder et à suivre. Par exemple, si votre objectif est de lancer un nouveau produit, commencez par paramétrer des sous-objectifs tels que l'étude de marché, le développement d'un prototype et les phases de test Créez des étapes exploitables : Veillez à ce que chaque objectif plus modeste soit associé à une action claire. Cette clarté permet à votre équipe de savoir exactement sur quoi travailler ensuite, ce qui favorise les bonnes habitudes pour une progression constante

La décomposition des objectifs permet de maintenir la motivation de chacun et d'éviter l'épuisement en célébrant les petites victoires en cours de route.

Étape 3 : Fixer des paramètres et des échéances

Les jalons servent de points de contrôle, guidant les équipes dans leur progression et fournissant des moments pour célébrer les réalisations.

Importance des jalons : Le fait de paramétrer des jalons spécifiques permet aux équipes de suivre leur progression en temps réel. C'est un moyen de mesurer la réussite sans attendre la fin du projet

: Le fait de paramétrer des jalons spécifiques permet aux équipes de suivre leur progression en temps réel. C'est un moyen de mesurer la réussite sans attendre la fin du projet Le maintien de la dynamique grâce aux échéances : Les échéances permettent de faire avancer les projets. Attribuez des dates d'échéance à chaque jalon pour créer un sentiment d'urgence et maintenir la maintenance

Le fait d'avoir des jalons et des échéances clairs permet de s'assurer que les projets restent sur la bonne voie et aide à prévenir la procrastination.

Étape 4 : Révisions et ajustements réguliers

L'efficacité d'un système de suivi des objectifs dépend des processus que vous mettez en place autour de lui. Des évaluations régulières aident les équipes à rester alignées et à s'adapter.

Examens hebdomadaires, mensuels ou trimestriels : Fixez des paramètres réguliers pour examiner la progression. Cela permet d'identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être modifié

: Fixez des paramètres réguliers pour examiner la progression. Cela permet d'identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être modifié Ajustez si nécessaire : Parfois, les priorités changent et les objectifs doivent être ajustés. Soyez prêt à modifier vos objectifs en fonction des nouvelles connaissances ou de l'évolution de la situation

Des révisions régulières permettent à tout le monde d'être sur la même page et de corriger le tir avant que les problèmes ne s'aggravent.

La mise en place d'un système de suivi des objectifs incluant ces stratégies stimulera la productivité et améliorera la gestion des tâches.

Bonus : 11 modèles gratuits de paramètres d'objectifs et de suivi pour Excel et ClickUp

Suivre la progression et mesurer la réussite

Pour vraiment récolter les fruits de votre paramètres de définition des objectifs il est essentiel de disposer d'un système fiable pour suivre la progression et mesurer la réussite. Les chefs d'équipe et les managers peuvent utiliser ces stratégies pour maintenir une productivité élevée et une collaboration sans faille.

Définir des indicateurs clés de performance (ICP)

Les indicateurs clés de performance sont des outils puissants pour mesurer la progression et déterminer si les objectifs sont atteints. L'astuce consiste à identifier les bons ICP qui s'alignent sur vos objets spécifiques.

Identifier les indicateurs pertinents

Choisir les indicateurs d'objectifs et les indicateurs clés de performance qui reflètent directement la progression vers le résultat escompté. Par exemple, si votre objectif est d'améliorer la satisfaction des clients, suivez des indicateurs tels que le Net Promoter Score (NPS) ou les scores des commentaires des clients.

Exemples d'ICP

Pour objectifs personnels les indicateurs clés de performance (ICP) achevés peuvent inclure le nombre de sessions de formation achevées ou le nombre d'heures consacrées à l'acquisition de compétences. Le suivi d'ICP tels que le temps d'exercice quotidien, les cours en ligne achevés ou les certifications obtenues peut fournir des preuves tangibles de la progression.

Dans les paramètres des entreprises, les ICP peuvent être la croissance des ventes, le taux d'achèvement des projets ou les statistiques de fidélisation des employés. D'autres indicateurs clés de performance pour les entreprises peuvent inclure les taux de discussion, le temps de réponse moyen des clients ou les niveaux de productivité par département.

L'utilisation d'indicateurs de performance clés aide les équipes à rester concentrées et permet des évaluations plus objectives lors de l'examen de la progression des objectifs personnels.

Utiliser des outils de progression visuels

Les outils visuels changent la donne en matière de suivi de la progression. Le fait de voir les données représentées dans une forme claire peut motiver les équipes et améliorer la compréhension.

Graphiques et diagrammes

Les outils tels que les diagrammes à barres et les graphiques linéaires peuvent montrer les tendances au fil du temps, ce qui permet de repérer facilement les schémas et les domaines nécessitant une attention particulière. Qu'il s'agisse du suivi des équipes commerciales hebdomadaires ou du nombre de tickets fermés, les représentations visuelles rendent les données plus compréhensibles.

Diagrammes de Gantt

Affichez la progression de votre projet par heure, jour, semaine, mois ou année avec les diagrammes de Gantt de ClickUp

Pour les projets comportant plusieurs phases, les diagrammes de Gantt peuvent être d'une aide précieuse pour le suivi et la réalisation des objectifs. Vue Gantt de ClickUp peut vous aider à illustrer les échéanciers, les dépendances et la progression. Vous disposez ainsi d'un aperçu clair de ce qui a été achevé et de ce qui reste à faire, ce qui assiste les équipes dans la réalisation de leurs objectifs.

Avantages de la représentation visuelle

Améliore l'engagement : Les données visuelles captent l'attention plus efficacement qu'un texte simple ou des nombres

: Les données visuelles captent l'attention plus efficacement qu'un texte simple ou des nombres Simplifie les informations complexes : Les diagrammes et les graphiques décomposent les données compliquées en éléments visuels facilement compréhensibles

: Les diagrammes et les graphiques décomposent les données compliquées en éléments visuels facilement compréhensibles Motivation des équipes : Des images effacées montrent la progression de manière tangible, ce qui encourage les membres de l'équipe à poursuivre leur validation

: Des images effacées montrent la progression de manière tangible, ce qui encourage les membres de l'équipe à poursuivre leur validation Facilite les évaluations rapides : Les visuels permettent d'avoir un aperçu immédiat du statut actuel et des étapes à venir

: Les visuels permettent d'avoir un aperçu immédiat du statut actuel et des étapes à venir Améliore la communication : Le partage de la progression à l'aide d'outils visuels permet à chacun d'être informé et de s'aligner

L'utilisation d'outils visuels apporte un nouveau niveau de transparence et de compréhension dans le suivi des objectifs.

En savoir plus: Comment rédiger des objectifs mesurables ?

Le suivi de vos objectifs, c'est fini !

La mise en place d'un système solide de suivi des objectifs de l'entreprise permet aux équipes d'aller de l'avant en toute confiance. En se concentrant sur des indicateurs clés de performance significatifs et en adoptant des outils visuels, les dirigeants peuvent créer un environnement où la progression est visible et où les ajustements se font en douceur.

Il en résulte un meilleur alignement, des objectifs plus clairs et une dynamique d'équipe plus proactive. Dotez votre équipe des meilleurs outils pour améliorer la gestion des objectifs.. inscrivez-vous à ClickUp aujourd'hui.