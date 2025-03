Modèles gratuits de diagrammes en arête de poisson pour Excel

Faites-vous ou votre équipe a-t-elle souvent du mal à démêler les schémas ou les tendances de vos paramètres de données malgré de multiples visualisations et outils ?

Il existe plusieurs façons de représenter des données et de les rendre visuellement attrayantes, comme l'utilisation de PowerPoint, la création d'un diagramme de Pareto et l'utilisation de des diagrammes de flux de données . Toutefois, aucun ne fera l'affaire si vous n'allez pas plus loin et si vous n'élucidez pas les raisons qui sous-tendent les problèmes.

Le diagramme en arête de poisson, également connu sous le nom de diagramme cause-effet ou diagramme d'Ishikawa, est un outil visuel puissant qui permet d'identifier et de localiser la cause première d'un problème.

Vous souhaitez créer un diagramme en arête de poisson à partir de vos données existantes dans Microsoft Excel ? Il existe un moyen de le faire manuellement, mais il peut en résulter un diagramme en arête de poisson avec trop d'arêtes et une forme incorrecte. 😕

Avec un modèle de diagramme en arête de poisson, vous pouvez éliminer tous ces problèmes et achever la tâche rapidement sans passer par de multiples étapes.

Dans ce blog, nous allons découvrir le meilleur modèle de diagramme en arête de poisson dont dispose Excel et découvrir quelques alternatives beaucoup plus intuitives et personnalisables.

🐟 Qu'est-ce qu'un diagramme en arête de poisson ?

Un modèle de diagramme en arête de poisson fournit une structure claire pour vos données, vous permettant de classer les causes potentielles en différentes catégories et sous-causes, telles que les causes primaires et secondaires. Cette méthode de résolution des problèmes vous permet d'obtenir une image claire des facteurs contribuant à un cas spécifique et de les traiter immédiatement.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de diagramme en arête de poisson?

A bon diagramme en arête de poisson simplifie le processus d'identification et d'analyse des causes profondes d'un problème. Il devrait idéalement présenter les caractéristiques suivantes :

Clarité et structure : Sélectionnez un modèle qui présente l'énoncé principal du problème et fournit une structure logique pour classer les causes potentielles

: Sélectionnez un modèle qui présente l'énoncé principal du problème et fournit une structure logique pour classer les causes potentielles Flexibilité : Assurez-vous que le modèle est adaptable à différents types de problèmes et qu'il vous permet de le modifier et de le personnaliser en fonction de vos besoins spécifiques

: Assurez-vous que le modèle est adaptable à différents types de problèmes et qu'il vous permet de le modifier et de le personnaliser en fonction de vos besoins spécifiques Facilité d'utilisation : optez pour un modèle intuitif et facile à parcourir, ce qui le rend idéal même pour les utilisateurs non techniques

: optez pour un modèle intuitif et facile à parcourir, ce qui le rend idéal même pour les utilisateurs non techniques Fonctionnalités de collaboration: Comme pour tous les modèles de typeoutils d'analyse des causes profondesle modèle idéal devrait offrir une assistance aux membres de l'équipe d'assistance, permettant une contribution et un retour d'information en temps réel

Comme pour tous les modèles de typeoutils d'analyse des causes profondesle modèle idéal devrait offrir une assistance aux membres de l'équipe d'assistance, permettant une contribution et un retour d'information en temps réel Capacités d'intégration: Choisissez un modèle de diagramme en arête de poisson qui s'intègre de façon transparente à d'autres outils de gestion de projet ou à des outils d'analyse des causes profondes /%href/ , le modèle idéal devrait permettre la collaboration entre les membres de l'équipelogiciel de Tableau blancpour améliorer l'efficacité et le flux de travail

5 modèles gratuits de diagramme en arête de poisson dans Excel

Trouver le bon créateur de diagramme en arête de poisson pour Microsoft Excel peut être délicat. Pour passer outre la recherche, nous avons dressé une liste des meilleurs modèles de diagramme en arête de poisson dans Microsoft Excel :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Excel-Fishbone-Diagram-Template-2.png Modèle de diagramme en arête de poisson Excel par DMAICTools.com /$$$img/

il s'agit d'un modèle de diagramme en forme d'arête de poisson

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion de l'information et de la communication https://www.dmaictools.com/dmaic-analyze/fishbone-diagram/fishbone-diagram-excel-template#google\_vignette outils DMAIC /%href/

Commençons la liste par le populaire Modèle Excel de diagramme en arête de poisson par DMAICTools.com .

Ce modèle comprend une liste complète de fonctionnalités pour vous aider à créer des diagrammes en arête de poisson. Il comprend des catégories prédéfinies, des instructions, des branches codées en couleur et diverses options de mise en forme pour améliorer la clarté visuelle, ce qui le rend parfait pour les débutants.

Ce que vous allez aimer:

Un modèle facile à utiliser qui comprend des catégories prédéfinies telles que Systèmes, Équipement, Environnement, Personnes, Politiques, Lieu et Cause pour vous aider à identifier les causes possibles de vos problèmes opérationnels

Possibilité d'ajouter, de supprimer ou de modifier facilement les branches en fonction du problème spécifique analysé

Exploiter les diverses options de mise en forme qui vous permettent d'ajuster la taille du caractère, le style, l'alignement et le code couleur pour vous aider à personnaliser le modèle en fonction de vos directives de marque spécifiques

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est idéal pour les équipes travaillant dans des environnements de contrôle de la qualité, d'amélioration des processus ou de fabrication. Il peut être utilisé pour identifier les causes profondes des défauts, des goulets d'étranglement ou des problèmes de performance dans divers processus.

2. Modèle Excel de diagramme en arête de poisson par CIToolKit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Excel-Fishbone-Diagram-Template-1-1400x984.png Modèle de diagramme en arête de poisson Excel par CIToolKit /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion de l'information

le modèle de diagramme en arête de poisson Excel de CIToolit https://citoolkit.com/templates/fishbone-diagram-template/ le kit d'aide à la création d'entreprise /%href/

Si vous recherchez une approche simple et conviviale pour créer des diagrammes en arête de poisson ou des diagrammes d'Ishikawa dans Excel, alors l'outil Modèle de diagramme en arête de poisson Excel par CIToolKit est une excellente option. Avec sa disposition cle, ses instructions claires et ses options de personnalisation minimales, ce modèle est parfait pour ceux qui préfèrent une approche directe.

Ce que vous allez aimer:

Une structure simple avec un énoncé de problème clair et des branches pour vous aider à catégoriser les différentes causes

Une disposition épurée pour une utilisation facile et des mises à jour rapides

Modifier les catégories principales et les champs de texte pour s'adapter à votre narration spécifique, vous aidant à vraiment personnaliser le modèle pour votre industrie des services

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est utile pour les personnes ou les petites équipes qui ont besoin d'une solution simple pour concevoir des diagrammes en arêtes de poisson. Il est particulièrement utile pour ceux qui n'ont jamais utilisé cette technique ou qui préfèrent une approche plus simple.

3. Modèle Excel de diagramme de cause et d'effet par Vertex42

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Excel-Cause-and-Effect-Diagram-Template.gif Modèle de diagramme de cause et d'effet Excel par Vertex42 /$$$img/

il s'agit d'un modèle de diagramme de cause et d'effet pour Excel

le modèle de diagramme de cause et d'effet Excel de Vertex42 est un modèle de diagramme de cause et d'effet https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/fishbone-diagram.html le rapport d'évaluation de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la loi sur la protection de l'environnement /%href/

Un autre modèle facile à utiliser et à mettre en œuvre, le Modèle de diagramme en arête de poisson par Vertex42 ce modèle est livré avec le strict minimum - pas d'installation, pas de macros, juste la structure qui est personnalisable en fonction de vos besoins spécifiques.

La feuille de travail comporte un canal vierge et un texte d'instruction, qui vous aidera à comprendre comment mettre en œuvre le diagramme en arête de poisson dans votre processus d'entreprise.

Ce que vous allez aimer:

Démarrez avec la disposition prédéfinie et facile à modifier

Utilisez la mise en forme conditionnelle pour ajouter ou supprimer facilement des arêtes dans le diagramme

Ajoutez votre propre catégorie pour mieux comprendre les causes primaires et adapter le diagramme au problème spécifique analysé

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est parfait pour les équipes travaillant sur divers projets ou initiatives qui nécessitent une solution d'analyse des causes premières flexible et personnalisable. Par exemple, vous pouvez l'utiliser dans des champs tels que l'ingénierie, la gestion de projet et l'assurance qualité.

4. Modèle Excel de diagramme en arête de poisson d'Ishikawa par QIMacros

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Excel-Ishikawa-Fishbone-Diagram-Template.png Modèle de diagramme en arête de poisson Excel par QIMacros /$$$img/

il s'agit d'un modèle de diagramme en forme d'arête de poisson QIMacros Les QIMacros Excel Modèle de diagramme en arête de poisson d'Ishikawa est conçu pour une analyse détaillée des causes profondes. Il offre des sections de regroupement plus complètes si vous souhaitez explorer pleinement les causes et les solutions potentielles pour les opérations de votre entreprise.

Le modèle comprend des fonctionnalités telles que niveaux hiérarchiques, formatage conditionnel et catégories personnalisées, ce qui vous permet de tirer des analyses de données approfondies de problèmes compliqués.

Ce que vous aimerez à son sujet

Obtenez plusieurs niveaux d'os, représentant différents niveaux de causalité et de multiples sous-causes

Appliquez une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence des branches ou des relations spécifiques en fonction de critères définis

Exportez le diagramme en arêtes de poisson dans différentes formes, comme des fichiers PDF ou des images, ce qui le rend idéal pour le partage ou la présentation

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est idéal pour les équipes d'ingénieurs ou les services de contrôle de la qualité qui doivent rechercher les causes profondes des défaillances techniques ou de production.

5. Modèle de diagramme en arête de poisson par HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Fishbone-Diagram-Template.png Modèle de diagramme en arête de poisson Excel par Hubspot /$$img/

il s'agit d'un modèle de diagramme en forme d'arête de poisson pour Hubspot

le site web de Hubspot est en cours de développement https://www.hubspot.com/business-templates/fishbone-diagram-template?exp-cohort=dist-0031-variation le site web de l'association est un site web de l'association /%href/

Si la plupart des modèles de diagramme d'Ishikawa peuvent être utilisés pour plusieurs secteurs, ils sont souvent trop compliqués pour une analyse élémentaire des causes profondes. Modèle de diagramme en arête de poisson de HubSpot pour Excel et Google Sheets entre dans la catégorie des modèles simples qui pourraient être modifiés pour ajouter des formes et des flèches en fonction des besoins de l'utilisateur.

Ce modèle épuré présente une interface glisser-déposer, une collaboration en temps réel, et une intégration avec d'autres outils HubSpot, ce qui le rend idéal pour les sessions de brainstorming et les tableau blanc .

Ce que vous aimerez à ce sujet

Bénéficiez de catégories préétablies telles que Personnes, Paramètres, Environnement, etc, pour vous aider à démarrer rapidement

Utilisez la disposition intuitive qui vous permet d'ajouter, de supprimer et de réorganiser facilement les branches à l'aide d'un simple mécanisme de glisser-déposer

Intégrer avec HubSpot et d'autres outils CRM pour collaborer sur le même diagramme avec vos équipes

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est parfait pour les équipes marketing ou les professionnels de l'industrie des services qui cherchent à analyser rapidement et visuellement les problèmes de service à la clientèle ou les inefficacités des processus.

Limites de l'utilisation d'Excel pour les diagrammes en arête de poisson

Bien que plusieurs modèles de diagrammes en arête de poisson Excel soient parfaits pour la résolution de problèmes et l'analyse des causes profondes, ils ne font qu'une analyse superficielle. Pour une analyse plus détaillée automatisation du flux de travail mais cela semble souvent limitatif, avec des problèmes tels que :

Options de formatage limitées: Google Sheets et Excel ont moins d'options de formatage par rapport à dédiées diagramme de gestion de projet ou à des modèles spécialisés, qui permettent de créer des diagrammes visuellement attrayants et informatifs

Google Sheets et Excel ont moins d'options de formatage par rapport à dédiées diagramme de gestion de projet ou à des modèles spécialisés, qui permettent de créer des diagrammes visuellement attrayants et informatifs Manque de fonctionnalités de collaboration: Bien que Microsoft Excel en ligne offre plusieurs fonctionnalités de collaboration, il se peut qu'elles ne soient pas adaptées à vos besoins spécifiques, ce qui peut entraver le travail d'équipe et l'efficacité

Bien que Microsoft Excel en ligne offre plusieurs fonctionnalités de collaboration, il se peut qu'elles ne soient pas adaptées à vos besoins spécifiques, ce qui peut entraver le travail d'équipe et l'efficacité Difficultés d'intégration: L'intégration des diagrammes en arêtes de poisson créés dans Excel avec d'autres outils de gestion de projet ou logiciels d'analyse de données peut nécessiter des étapes supplémentaires ou des solutions de contournement

Pour atténuer ces problèmes, envisagez de Alternatives Excel aux modèles de diagrammes en arête de poisson qui intègrent des outils de gestion de projet et de visualisation de données.

Modèles alternatifs de diagrammes en arête de poisson

Un diagramme en arête de poisson doit être clair, organisé et facile à utiliser. C'est là que les modèles personnalisables de ClickUp entrent en jeu.

Que vous soyez confronté à une simplification excessive, à une analyse fastidieuse ou à la subjectivité, ClickUp propose des modèles prédéfinis qui optimisent votre processus et vous permettent de saisir tous les détails importants sans vous encombrer.

Voici un aperçu des meilleurs modèles de diagramme en arête de poisson de ClickUp :

1. Modèle de diagramme en arête de poisson de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Fishbone-Diagram-Template.png Créez un diagramme en arête de poisson intuitif et visuellement attrayant en quelques secondes grâce au modèle de diagramme en arête de poisson ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-193359616&department=operations&_gl=1*3xyqnv*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Si vous avez besoin d'un modèle capable de s'attaquer à des projets complexes, le modèle Modèle de diagramme en arête de poisson ClickUp est conçu pour vous. Ce modèle offre une structure qui vous aidera à décomposer les problèmes complexes en catégories gérables, permettant à vos équipes de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Que vous vous attaquiez à un problème simple ou que vous travailliez sur un projet complexe, ce modèle en arêtes de poisson vous permet de définir clairement le problème, de dresser la liste des causes potentielles et d'assigner des tâches aux membres de l'équipe pour le suivi.

De plus, grâce aux fonctionnalités collaboratives de ClickUp, telles que ClickUp Discuter et les commentaires attribués, chaque membre de l'équipe contribue efficacement, ce qui rend l'analyse plus complète et réduit les risques d'oublier des facteurs clés.

Ce que vous aimerez:

Catégoriser facilement les problèmes et leurs causes profondes en arêtes distinctes prédéfinies pour une analyse plus claire

Personnalisez les diagrammes en arêtes de poisson au sein de la plateforme ClickUp, en les adaptant à vos besoins spécifiques et à vos domaines de problèmes

Représenter visuellement les relations entre les causes et les effets pour aider les équipes à commencer à réfléchir et à comprendre les facteurs sous-jacents et connexes qui contribuent à un problème

Attribuer des tâches exploitables directement à partir du diagramme, pour aider votre équipe à se concentrer sur la résolution des causes les plus critiques en premier lieu

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle de diagramme en arête de poisson est un excellent outil pour les équipes travaillant sur des projets complexes, des initiatives d'amélioration des processus ou des efforts de résolution de problèmes.

2. ClickUp Modèle d'analyse des causes profondes

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-675.png Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-216177975&department=other&_gl=1*1g4nzwi*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Alors que la plupart des modèles d'analyse des causes profondes mettent l'accent sur la visualisation, la Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp adopte une approche plus directe.

Il définit les causes profondes en trois catégories : problèmes à venir, problèmes en cours et problèmes résolus* : **Chaque catégorie vous aide à obtenir une image claire des problèmes en cours de traitement, des problèmes supplémentaires qui pourraient survenir et de ceux que vous avez déjà traités dans un seul tableau de bord.

Utilisez ce modèle pour déterminer les améliorations à apporter à votre processus de résolution des problèmes et créer une stratégie plus détaillée pour y faire face.

Ce que vous allez aimer:

Effectuez une analyse approfondie et dressez une liste de tous vos problèmes en catégories exploitables

Élaborer des forfaits d'action ciblés pour traiter les causes profondes identifiées, en veillant à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre de manière efficace

Suivre la progression de vos forfaits d'action et évaluer les résultats pour mesurer l'efficacité de vos efforts d'analyse des causes profondes

Suivre et améliorer la progression de l'analyse à l'aide d'étiquettes, d'e-mails, d'avertissements de dépendance, de capacités de suivi du temps, etc

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle convient mieux aux équipes qui recherchent une approche globale de l'analyse des causes profondes, combinant diverses techniques pour aborder de front des problèmes complexes.

3. ClickUp IT Modèle d'analyse des causes profondes

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-IT-Root-Cause-Analysis-Template.jpg Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp IT https://app.clickup.com/signup ?template=t-200542296&department=it&_gl=1*1gz05ag*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp IT est conçu pour aider les responsables technologiques, les gestionnaires de projet et les équipes à planifier et à gérer efficacement leurs initiatives technologiques.

Des mises à jour de logiciels aux changements d'infrastructure, ce modèle trace un chemin clair pour la résolution des problèmes dans l'environnement informatique, en veillant à ce que toutes les parties prenantes restent alignées sur les tâches de suivi et les échéanciers.

Ce que vous allez aimer:

Utilisez des catégories prédéfinies et des os pertinents pour les problèmes informatiques afin de rationaliser le processus d'analyse et d'identifier les causes profondes plus efficacement

Connectez le modèle à vos outils de gestion des services informatiques pour suivre les incidents, les changements et les résolutions de problèmes

Observez la progression de chaque élément grâce aux fonctionnalités de suivi intégrées, ce qui vous permet de ne pas perdre de vue les résultats attendus et d'ajuster les priorités si nécessaire

Exploiter les connaissances acquises grâce à l'analyse des causes profondes pour identifier les domaines à améliorer, optimiser les processus informatiques et améliorer la prestation de services dans son ensemble

Cas d'utilisation idéal

Comme son nom l'indique, ce modèle est conçu pour les équipes informatiques qui souhaitent effectuer des analyses approfondies de leurs problèmes techniques.

4. ClickUp Modèle de Tableau blanc Cause & Effet*

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-67.png ClickUp Modèle de tableau blanc des causes et effets https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6322570&department=pmo&_gl=1*1e7xnq4*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xK3lZNGFdmRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Si vous cherchez un modèle de diagramme en arête de poisson pour rendre vos sessions de brainstorming plus efficaces, la Modèle de tableau blanc des causes et effets ClickUp est votre meilleur atout.

Ce modèle offre aux équipes un espace visuel pour la réflexion et la création cartes mentales pour comprendre les relations entre les causes primaires et secondaires dans divers scénarios. Elle favorise la créativité et la collaboration, en permettant aux équipes de capturer efficacement les idées et de les analyser visuellement.

Ce que vous aimerez :

Créer une représentation visuelle claire de la manière dont les différentes causes conduisent à des effets spécifiques, facilitant ainsi la compréhension de problèmes complexes

Encourager les sessions de brainstorming où les membres de l'équipe apportent leurs points de vue et leurs idées en temps réel

Permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder simultanément au tableau blanc, ce qui favorise la collaboration et la résolution collective des problèmes

Déterminer les domaines clés à améliorer et les étapes à suivre pour résoudre les problèmes

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est idéal pour les équipes télétravail qui souhaitent disposer d'un modèle de diagramme de cause à effet pour faciliter les sessions de brainstorming, la collaboration à distance et les situations où un environnement plus informel et créatif fonctionne mieux.

5. ClickUp 5 modèles de questions

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-5-Whys-Tableau blanc-Template.jpeg ClickUp 5 Whys Modèle de Tableau blanc https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6319650&department=other&_gl=1*bmftx*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle ClickUp 5 Whys est un outil puissant conçu pour faciliter l'analyse des causes profondes grâce à une technique de questionnement simple mais efficace.

En utilisant le modèle méthodologie des 5 raisons dans votre résolution de problèmes, les équipes affichent les détails des causes sous-jacentes d'un problème, allant au-delà des symptômes pour identifier les problèmes de fond.

Ce que vous aimerez :

S'intègre à d'autres fonctionnalités de ClickUp, notamment Calendrier, Listes, Charge de travail, Gantt, etc

Enregistrez vos questions et vos réponses dans le modèle, produisant ainsi un enregistrement clair et traçable de votre processus d'analyse

Collaborer en temps réel avec les membres de l'équipe pour recueillir des informations et des points de vue, en favorisant une culture de résolution des problèmes axée sur le travail d'équipe

Se concentrer sur les solutions dérivées des causes profondes identifiées, ce qui permet de résoudre plus efficacement les problèmes et d'améliorer les processus

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est parfait pour toutes les équipes et tous les secteurs d'activité qui souhaitent combiner la technique des 5 Teams avec les diagrammes en arête de poisson pour analyser les facteurs cachés des problèmes selon une méthode structurée et systématique.

6. Modèle de plan d'action d'amélioration des performances ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Action-Plan-Template-for-Personal-Mental-Health.png Modèle de plan d'action pour le feedback 360 https://app.clickup.com/signup ?template=t-205427035&department=personal-use&_gl=1*1ddlic6*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de plan d'action d'amélioration des performances ClickUp vous aide à analyser objectivement les performances d'une équipe ou d'un projet, en identifiant les domaines à améliorer.

Utilisez-le pour identifier les écarts de performance et développer des stratégies ciblées afin d'améliorer les performances de l'équipe et de l'organisation.

Ce que vous allez aimer:

Structurez vos plans d'action autour d'objectifs et d'écarts de performance clairement définis, en veillant à ce que tous les membres de l'équipe soient alignés et concentrés sur des objets communs

Établir des indicateurs clés de performance et des indicateurs pour mesurer la progression, ce qui permet aux équipes de suivre les améliorations et d'ajuster les stratégies si nécessaire

Lier les documents, les données et les ressources pertinents directement dans le modèle, afin que toutes les informations soient facilement accessibles pendant la phase de mise en œuvre

Favoriser une culture d'amélioration continue en réexaminant et en mettant à jour régulièrement le forfait sur la base des résultats et du retour d'information

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle est idéal pour les gestionnaires de projet, les chefs d'équipe et les spécialistes de l'amélioration des processus. Par exemple, ce modèle pourrait être utilisé pour les examens de performance, les évaluations de la qualité ou d'autres initiatives visant à améliorer l'efficacité et l'efficience opérationnelles.

📖 Lire la suite : 10 modèles gratuits de Six Sigma et DMAIC pour l'amélioration des processus

7. Modèle de rétrospective de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Project-Retrospective-Template.png Modèle de rétrospective de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200564357&department=pmo&_gl=1*18miv78*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de rétrospective de projet par ClickUp est un outil essentiel pour les équipes qui souhaitent réfléchir aux résultats de leur projet et iidentifier les enseignements tirés. Ce modèle permet des discussions structurées sur ce qui s'est bien passé, ce qui n'a pas fait, et sur les points sur lesquels les équipes devraient travailler pour améliorer les projets futurs.

En recueillant des informations et des commentaires, vous serez en mesure d'encourager une culture d'apprentissage et d'amélioration continus au sein de votre organisation.

Ce que vous allez aimer:

Guidez votre équipe à travers une évaluation complète du cycle de vie du projet, en veillant à ce que tous les aspects pertinents soient pris en compte

Améliorez le suivi rétrospectif des projets à l'aide de l'IA, de l'automatisation, des dépendances, de l'Étiquette, etc

Capturer les enseignements clés et les recommandations à mettre en œuvre dans les projets futurs, en promouvant une approche proactive de la gestion de projet

Tirer parti de Tâches ClickUp pour comprendre la propriété individuelle, les indicateurs du projet et les résultats, afin d'améliorer la discussion à l'aide de preuves concrètes

Cas d'utilisation idéal

Ce modèle convient aux gestionnaires de projet, aux membres de l'équipe et aux parties prenantes qui évaluent la réussite du projet et les domaines à améliorer.

L'avantage ClickUp pour les diagrammes en arête de poisson

Les diagrammes en arête de poisson sont des outils visuels puissants qui permettent d'identifier les causes profondes des problèmes.

Bien qu'Excel et Sheets puissent être utilisés pour créer ces diagrammes, ils présentent de sérieuses limites en ce qui concerne la collaboration en temps réel, les champs personnalisables, les contraintes de visualisation et les problèmes d'intégration avec d'autres outils de gestion de projet.

Les modèles de diagrammes en arêtes de poisson de ClickUp offrent une approche plus efficace et plus collaborative, permettant aux équipes de trouver les réponses sans avoir à parcourir des tas de données et de tableaux.

Ainsi, si vous recherchez un outil complet et collaboratif pour analyser les données dans les moindres détails, ClickUp est la solution idéale. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et faites l'expérience de la différence !