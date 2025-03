les 10 meilleurs générateurs de forfaits de cours de l'IA pour 2025

En tant qu'éducateur, le fait de forfaiter les leçons et les devoirs semaine après semaine peut s'avérer accablant.

Votre meilleur ami dans ce processus ? Un outil IA de planification des cours qui peut alléger et rationaliser votre charge de travail dans une large mesure !

Grâce aux outils d'IA, vous pouvez générer des forfaits de cours personnalisés et vous concentrer davantage sur ce qui compte vraiment : l'enseignement.

Pour cet article, j'ai testé plus de 20 générateurs de forfaits de cours IA différents (pour que vous n'ayez pas à le faire) avant de les placer dans mes 10 favoris.

Que faut-il rechercher dans un générateur de plans de cours IA ?

Bien que l'IA vous fasse tomber des nues au premier coup d'œil, tous les outils ne conviennent pas.

Le meilleur outil IA devrait vous faire gagner des tonnes de temps, être super facile d'accès, avoir la capacité de créer des compétences de planification de leçons et s'intégrer sans effort dans votre routine d'enseignement.

Voici quelques fonctionnalités incontournables à rechercher dans un générateur de forfaits de cours IA :

Alignement avec le programme scolaire : Un outil IA de premier ordre s'assurera que vos forfaits de cours s'alignent sur les normes éducatives fédérales ou au niveau de l'État. Cela garantit que vos leçons couvrent tous les aspects importants

: Un outil IA de premier ordre s'assurera que vos forfaits de cours s'alignent sur les normes éducatives fédérales ou au niveau de l'État. Cela garantit que vos leçons couvrent tous les aspects importants Perspectives comportementales : Certains outils IA avancés peuvent analyser le comportement des élèves en classe - comme ceux qui sont engagés et ceux qui ne le sont pas. En repérant rapidement les tendances, vous pouvez améliorer la participation des élèves

: Certains outils IA avancés peuvent analyser le comportement des élèves en classe - comme ceux qui sont engagés et ceux qui ne le sont pas. En repérant rapidement les tendances, vous pouvez améliorer la participation des élèves Intégration transversale : Ce qui fait la force d'un outil d'IA, c'est sa capacité à mélanger les matières dans les forfaits de cours générés. Que vous mélangiez les mathématiques avec les sciences ou que vous combiniez l'histoire avec une carte du monde en géographie, cette fonctionnalité vous aide à créer des leçons attrayantes et dynamiques pour vos élèves

: Ce qui fait la force d'un outil d'IA, c'est sa capacité à mélanger les matières dans les forfaits de cours générés. Que vous mélangiez les mathématiques avec les sciences ou que vous combiniez l'histoire avec une carte du monde en géographie, cette fonctionnalité vous aide à créer des leçons attrayantes et dynamiques pour vos élèves Gamification : La gamification est en train de prendre le dessus. Je veux dire, améliorerles performances des élèves de 89,45 % n'est pas une mince affaire. C'est donc tout naturellement que la bonneOutil d'IA pour la planification des cours proposera des suggestions pour mapper l'apprentissage - des quiz à la distribution virtuelle de cartes du monde

: La gamification est en train de prendre le dessus. Je veux dire, améliorerles performances des élèves de 89,45 % n'est pas une mince affaire. C'est donc tout naturellement que la bonneOutil d'IA pour la planification des cours proposera des suggestions pour mapper l'apprentissage - des quiz à la distribution virtuelle de cartes du monde Des modèles personnalisables : Il n'y a pas deux classes identiques, et vos forfaits de cours ne devraient pas l'être non plus. Un bon outil IA offre des modèles hautement personnalisablesmodèles de plans de cours qui s'adaptent aux différents styles d'enseignement et donnent des leçons efficaces

10 meilleurs générateurs de forfaits de cours de l'IA pour les éducateurs

Laissez-moi vous dépeindre une image. Nous sommes vendredi et vous venez de terminer une semaine complète de cours. Vous devez maintenant forfaiter les leçons de la semaine prochaine, organiser les devoirs et peut-être intégrer quelques modules de formation.

C'est épuisant. Et c'est là que utiliser l'IA pour le forfait des cours peut s'avérer extrêmement utile.

Sur la base de mes recherches, voici les meilleurs outils d'IA de génération de forfaits de cours pour vous aider à récupérer du temps, à réduire le stress et à maintenir l'engagement de vos élèves.

1. ClickUp (le meilleur pour la planification des cours et la gestion intuitive des projets)

Voici ClickUp, mon générateur de plans de cours IA préféré.

Avec ClickUp, la création de forfaits de cours ne ressemble plus à un processus long et complexe. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un qui vous permet de rédiger vos forfaits de cours directement dans.. Documents ClickUp .

simplifiez la création et la gestion de vos forfaits de cours avec ClickUp Docs_

Simultanément, vous pouvez tout organiser, des tâches aux progressions des élèves.

Et c'est là que la magie opère : l'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain vous permet de générer des tâches à chaque étape de la planification des cours, qu'il s'agisse de paramétrer les objectifs d'apprentissage, de planifier les devoirs ou d'adapter les cours à chaque élève.

améliorez vos notes avec les générateurs de plans de cours de ClickUp Brain AI_

Les capacités de gestion de projet de ClickUp vous aident également à la gestion de l'éducation -de la gestion des ressources académiques à la création et au partage de programmes de cours.

Grâce à ClickUp, vous pouvez rédiger vos forfaits de cours, les synchroniser avec votre Calendrier Google et utiliser ClickUp Brain pour créer des ressources supplémentaires telles que des quiz et du matériel de préparation.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Brain : Assistant alimenté par l'IA qui fait le gros du travail, depuis le brainstorming des idées de leçons jusqu'à leur alignement sur les normes du programme scolaire

: Assistant alimenté par l'IA qui fait le gros du travail, depuis le brainstorming des idées de leçons jusqu'à leur alignement sur les normes du programme scolaire Gestion des connaissances par l'IA : Trouvez instantanément les réponses à vos questions et assurez-vous que vos forfaits de cours sont complets et alignés sur les objectifs d'apprentissage

: Trouvez instantanément les réponses à vos questions et assurez-vous que vos forfaits de cours sont complets et alignés sur les objectifs d'apprentissage Intégration de Google Agenda : Synchronisez vos forfaits de cours, vos réunions et vos échéances de manière transparente dans.. Google Agenda via ClickUp

restez organisé grâce à l'intégration de ClickUp avec Google Calendar_

Personnalisable modèles de forfaits de cours : Un trésor de modèles adaptés à votre style d'enseignement. Modifiez-les facilement pour les adapter aux besoins de votre classe

: Un trésor de modèles adaptés à votre style d'enseignement. Modifiez-les facilement pour les adapter aux besoins de votre classe Tableaux blancs pour un forfait visuel : Transformez les idées en tâches avec Tableaux blancs de ClickUp -Idéal pour les apprenants visuels et les forfaits interactifs

Limites de ClickUp

Complexité initiale : Avec tant de fonctionnalités, cela peut sembler un peu trop lorsque vous débutez

Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7$ par membre et par mois

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

2. LessonPlans.IA (La meilleure pour la génération de leçons personnalisées)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/639c8210aa5d34297a3e3295\_FinalStatep1080.png LessonPlans.ai (Le meilleur pour la génération de leçons personnalisées) /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le site web de la Commission européenne LessonPlans.IA Voici LessonPlans.ai, votre nouvel acolyte de classe alimenté par l'IA qui promet de rendre la planification des cours 10 fois plus rapide.

Conçu pour les éducateurs de la maternelle à la terminale ayant des besoins spécifiques, LessonPlans.IA vous permet de créer des forfaits de cours détaillés et attrayants en quelques clics. Il vous suffit de saisir votre sujet et l'IA vous fournit un forfait prêt à l'emploi avec des activités et des guides étape par étape.

L'inconvénient est que le forfait Free de l'outil semble assez limité, et que les forfaits payants peuvent sembler un peu trop chers.

Les meilleures fonctionnalités de LessonPlans.IA

Personnalisation : Adaptez les forfaits générés par l'IA à votre style d'enseignement

: Adaptez les forfaits générés par l'IA à votre style d'enseignement Guides étape par étape : Chaque forfait comprend un guide structuré et facile à suivre

: Chaque forfait comprend un guide structuré et facile à suivre Activités attrayantes : L'IA suggère des activités amusantes et interactives qui aident les élèves non seulement à apprendre, mais aussi à retenir la matière

: L'IA suggère des activités amusantes et interactives qui aident les élèves non seulement à apprendre, mais aussi à retenir la matière Compatibilité multi-niveaux : Que vous enseigniez les mathématiques, les sciences ou la littérature, LessonPlans.ai peut générer des leçons pour n'importe quelle matière et n'importe quel niveau scolaire

Limites de LessonPlans.IA

**Les fonctionnalités gratuites sont limitées : Le niveau gratuit n'offre qu'un aperçu, et pour débloquer tout le potentiel de l'outil, vous devrez passer à la version payante

Prix de LessonPlans.IA

Forfait de base : 49 $/an

: 49 $/an Éducation et organisations à but non lucratif : Prix spéciaux disponibles

3. Forfait de cours IA (idéal pour la création de cours conformes aux normes)

le site web de l'association est disponible en anglais Forfait de cours sur l'IA Cette plateforme alimentée par l'IA vous donne le pouvoir de créer des forfaits de cours entièrement personnalisés et conformes aux normes en quelques minutes.

Vous avez besoin d'un forfait spécifique à l'âge qui corresponde parfaitement à votre manuel et aux normes de l'État ? Terminé. Vous voulez du matériel d'assistance comme des quiz, des rubriques et des feuilles de travail ? Pas de problème.

De plus, la plateforme vous permet de sélectionner plusieurs formes, ce qui garantit que vos leçons s'alignent sur les normes éducatives et le style d'enseignement.

Ce qui n'est pas si bien que cela, c'est la complexité de l'outil ; j'ai eu un peu de mal à personnaliser les modèles et à créer des profils de classe.

IA Lesson Plan meilleures fonctionnalités

Expertise en la matière : L'IA est formée en tant qu'expert dans toutes les matières, ce qui garantit que vos forfaits de cours sont exacts et conformes aux normes du programme d'études

: L'IA est formée en tant qu'expert dans toutes les matières, ce qui garantit que vos forfaits de cours sont exacts et conformes aux normes du programme d'études Une aide à la leçon entièrement personnalisable : Vous pouvez créer vos propres modèles de forfaits de cours personnalisés pour répondre à vos besoins personnels et éducatifs

: Vous pouvez créer vos propres modèles de forfaits de cours personnalisés pour répondre à vos besoins personnels et éducatifs Mémoire des manuels scolaires : L'IA se souvient de chaque page de vos manuels scolaires, ce qui vous permet d'intégrer facilement du contenu dans vos leçons

: L'IA se souvient de chaque page de vos manuels scolaires, ce qui vous permet d'intégrer facilement du contenu dans vos leçons Multiples formats de forfaits de cours : Choisissez parmi des formes populaires telles que 5E, la Taxonomie de Bloom, et plus encore, le tout en un seul clic

: Choisissez parmi des formes populaires telles que 5E, la Taxonomie de Bloom, et plus encore, le tout en un seul clic Création de ressources complètes : Créez sans effort des supports d'assistance tels que des rubriques, des feuilles de travail et des évaluations pour compléter vos forfaits de cours

Limites des plans de cours de l'IA

Limites de la version gratuite : Le forfait gratuit n'offre que quelques fonctionnalités, ce qui signifie que vous devrez effectuer une mise à niveau pour débloquer tout le potentiel

: Le forfait gratuit n'offre que quelques fonctionnalités, ce qui signifie que vous devrez effectuer une mise à niveau pour débloquer tout le potentiel Complexité de l'installation : La personnalisation des modèles et le paramétrage des profils de classe peuvent prendre du temps au départ

Prix du plan de cours IA

Essai gratuit

Forfait de base : 29 $/facturé mensuellement

: 29 $/facturé mensuellement Forfait Enterprise : $$$$a facturé en trois paiements

4. Learnt.ai (La meilleure pour une éducation complète alimentée par l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/unnamed-17.png Learnt.ai (Le meilleur pour une éducation complète alimentée par l'IA) /$$$img/

le site web de l'école est en anglais Apprendre.IA Imaginez avoir un assistant survitaminé qui peut tout gérer, de la planification des cours à la génération de brise-glace, en quelques secondes.

C'est Learnt.ai, l'IA qui fait tout.

Avec plus de 110 outils alimentés par l'IA, Learnt.ai vous aide à vous attaquer à toutes les tâches, de la création d'activités interactives d'apprentissage en ligne à la génération de questions de réflexion critique plus vite que la pause déjeuner ne se termine.

Meilleures fonctionnalités de Learnt.ai

110+ Outils d'IA : De la génération de forfaits de cours à la création de devoirs résistants à l'IA, Learnt.ai dispose d'un outil pour presque toutes les tâches éducatives auxquelles vous pouvez penser

: De la génération de forfaits de cours à la création de devoirs résistants à l'IA, Learnt.ai dispose d'un outil pour presque toutes les tâches éducatives auxquelles vous pouvez penser Les acolytes de l'IA : Considérez-les comme des mini-assistants, prêts à vous aider à faire un brainstorming, à créer du contenu et à ajouter de l'inspiration à votre prochaine leçon ou projet

: Considérez-les comme des mini-assistants, prêts à vous aider à faire un brainstorming, à créer du contenu et à ajouter de l'inspiration à votre prochaine leçon ou projet Mémoire des manuels scolaires : Learnt.IA se souvient de tout, ce qui lui permet de générer du contenu parfaitement adapté à vos manuels scolaires spécifiques

Limites de Learnt.IA

Prix plus élevé : L'accès aux outils et aux modèles IA de premier plan se fait à un prix plus élevé, ce qui pourrait être limitant pour les éducateurs soucieux de leur budget

Prix de Learnt.ai

free : Débutant : Débutant : Débutant : Débutant

Débutant Débutant Débutant Débutant Débutant : 6$/mois

: 6$/mois Essentials : 9 $/mois

: 9 $/mois Professionnel : 39$/mois

5. Magicschool.ai (Meilleur pour les solutions IA tout-en-un pour les écoles)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/65b130dc056e81b77ec9186f\_pic1-5and4-p-800.png Magicschool.ai (Le meilleur pour les solutions IA tout-en-un pour les écoles) /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que celle de l'IA pour les écoles et les collèges Magicschool.IA Faites une étape dans le futur de l'éducation avec MagicSchool.ai-une plateforme alimentée par l'IA conçue spécifiquement pour les écoles et les éducateurs.

Avec MagicSchool.ai, les éducateurs peuvent accéder à plus de 70 outils IA, des générateurs de forfaits de cours aux IEP Outils d'écriture IA .

La plateforme comprend même MagicSchool for Students, un ensemble d'outils responsables alimentés par l'IA et conçus pour développer la culture de l'IA et aider les étudiants à utiliser l'IA de manière efficace (et en toute sécurité).

Ce qui m'a découragé, c'est l'extension même de la plateforme - il y a pas mal d'outils à utiliser et, en tant que nouvel utilisateur, je me suis senti dépassé. De plus, le forfait Free me semblait assez limité en termes de conditions d'utilisation de l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de MagicSchool.IA

70+ Outils d'IA : Aide les éducateurs pour tout, des forfaits de cours à la rédaction d'évaluations, de PEI, et plus encore

: Aide les éducateurs pour tout, des forfaits de cours à la rédaction d'évaluations, de PEI, et plus encore Outils d'IA pour les étudiants : 40+ outils IA responsables conçus pour les étudiants afin de développer la littératie en IA et d'aider à l'apprentissage sans remplacer la pensée critique

: 40+ outils IA responsables conçus pour les étudiants afin de développer la littératie en IA et d'aider à l'apprentissage sans remplacer la pensée critique Intégration LMS : Exportations en un clic vers Google Classroom, Microsoft et autres, facilitant la mise en œuvre de l'IA dans vos flux de travail existants

: Exportations en un clic vers Google Classroom, Microsoft et autres, facilitant la mise en œuvre de l'IA dans vos flux de travail existants Ressources de formation : Options de formation intégrées comme des cours de certification et des vidéos de démonstration pour aider les éducateurs à tirer le meilleur parti des fonctionnalités de MagicSchool

Limites de MagicSchool.ai

Limites dynamiques de la version gratuite : La version gratuite a des limites d'utilisation qui peuvent fluctuer en fonction de l'activité globale de la plateforme, ce qui pourrait être frustrant pour les utilisateurs chevronnés

Prix de MagicSchool.IA

MagicSchool Free : 0$/mois

: 0$/mois MagicSchool Plus : 99,96 $/an

: 99,96 $/an MagicSchool Enterprise : Tarification personnalisée

6. ChatGPT (Le meilleur pour gagner du temps sur les forfaits de cours et les idées créatives)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/01\_edit\_email\_desktop\_light-1400x875.webp ChatGPT (Le meilleur pour gagner du temps dans les forfaits de cours et les idées créatives) /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site de l'association ChatGPT ChatGPT est rapidement devenu un compagnon pratique pour les éducateurs qui cherchent à gagner du temps sur les forfaits de cours, les quiz et même la notation.

Un sondage a révélé que 40 % des enseignants utilisent le ChatGPT au moins une fois par semaine pour créer des évaluations, tandis que 73 % pensent qu'il a rendu leurs élèves plus productifs.

J'ai trouvé l'outil généralement très utile. À faire cependant, j'ai rencontré des instances où les résultats générés étaient logiquement inexacts. Comparé à d'autres outils de cette liste spécifiquement conçus pour les éducateurs, ChatGPT a fait l'impression d'être un générateur de forfaits de cours IA assez insuffisant

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Traitement du langage naturel (NLP) : Génère des réponses semblables à celles des humains, aidant les enseignants à créer des forfaits de cours, des quiz et plus encore avec facilité

: Génère des réponses semblables à celles des humains, aidant les enseignants à créer des forfaits de cours, des quiz et plus encore avec facilité Des forfaits de cours qui font gagner du temps : Créez des forfaits détaillés et personnalisés en quelques secondes. Demandez simplement à ChatGPT de créer un forfait pour n'importe quel niveau scolaire ou n'importe quelle matière

: Créez des forfaits détaillés et personnalisés en quelques secondes. Demandez simplement à ChatGPT de créer un forfait pour n'importe quel niveau scolaire ou n'importe quelle matière Une créativité accrue : Qu'il s'agisse d'activités extrascolaires ou d'idées de projets, ChatGPT stimule la créativité, offrant de nouvelles façons d'impliquer les élèves

Limites de ChatGPT

Problèmes d'exactitude : Bien que ChatGPT puisse produire des réponses semblables à celles d'un humain, il ne vérifie pas les faits ; il faut donc vérifier les informations avant de les utiliser en classe

: Bien que ChatGPT puisse produire des réponses semblables à celles d'un humain, il ne vérifie pas les faits ; il faut donc vérifier les informations avant de les utiliser en classe Contenu à long formulaire : ChatGPT peut avoir des difficultés à résumer des textes plus longs ou à fournir des résultats prestataires lorsqu'il s'agit d'un contenu étendu

: ChatGPT peut avoir des difficultés à résumer des textes plus longs ou à fournir des résultats prestataires lorsqu'il s'agit d'un contenu étendu Préoccupations éthiques : Il existe un risque de génération de contenu inapproprié (par exemple, préjugés, erreurs de logique), c'est pourquoi la supervision de l'enseignant est essentielle lorsque les élèves l'utilisent

Prix du ChatGPT

ChatGPT gratuit : $0

: $0 ChatGPT Plus : 20$/mois

ChatGPT critiques et évaluations

G2 : 4.7/5 (600+ commentaires)

: 4.7/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (50+ commentaires)

7. Auto Classmate (Meilleur pour les forfaits de leçons curatées et alignées sur l'état)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/unnamed-16.png Auto Classmate (Le meilleur pour des forfaits de cours adaptés à l'état) /$$$img/

le site web de l'association est en cours de développement et est en cours d'élaboration Auto Classmate Basé sur GPT-4, Auto Classmate vous permet de créer des forfaits de cours entièrement personnalisables, prêts à être mis en œuvre dans votre classe avec un minimum d'efforts.

De plus, si jamais vous avez besoin d'aide pour affiner votre approche, le Chatbot du coach pédagogique alimenté par l'IA peut vous guider.

Cependant, l'outil a des intégrations limitées avec les principaux systèmes de gestion de l'apprentissage, ce qui peut être limitant pour de nombreux éducateurs.

Auto Classmate meilleures fonctionnalités

Chatbot pédagogique IA : Vous avez besoin d'aide pour peaufiner votre cours ? Le chatbot IA agit comme un coach pédagogique virtuel, offrant des conseils sur la façon d'optimiser vos forfaits d'enseignement

: Vous avez besoin d'aide pour peaufiner votre cours ? Le chatbot IA agit comme un coach pédagogique virtuel, offrant des conseils sur la façon d'optimiser vos forfaits d'enseignement Outil de prévision des forfaits de cours et des activités : Prédisez la dynamique et les résultats de la classe avant même d'y mettre les pieds, ce qui vous donne un avantage dans la préparation

: Prédisez la dynamique et les résultats de la classe avant même d'y mettre les pieds, ce qui vous donne un avantage dans la préparation Générateurs d'activités d'engagement : Ajoutez facilement des activités interactives et centrées sur l'élève à vos forfaits de cours. Ces outils permettent d'impliquer et d'enthousiasmer vos élèves

: Ajoutez facilement des activités interactives et centrées sur l'élève à vos forfaits de cours. Ces outils permettent d'impliquer et d'enthousiasmer vos élèves Générateur de questions "préféreriez-vous " : Ajoutez instantanément des questions amusantes et adaptées au niveau scolaire pour que les discussions en classe restent animées et engageantes

Limites d'Auto Classmate

Modèle gratuit : Les meilleures fonctionnalités, comme la sauvegarde et la modification en cours, nécessitent un abonnement premium

: Les meilleures fonctionnalités, comme la sauvegarde et la modification en cours, nécessitent un abonnement premium Intégration LMS : Actuellement, il n'y a pas d'intégration directe avec les principales plateformes LMS, mais il pourrait y avoir des mises à jour futures

Prix d'Auto Classmate

Auto Classmate premium : 10 $/mois pour l'accès à tous les outils IA, la modification des cours et le coaching pédagogique en IA.

: 10 $/mois pour l'accès à tous les outils IA, la modification des cours et le coaching pédagogique en IA. Prix pour l'école ou le district : Tarification personnalisée

8. Curipod (Meilleur pour la planification de cours interactifs et multimédias)

le site web de l'association est disponible en anglais et en français Curipode Que vous enseigniez les mathématiques, les sciences ou l'anglais, Curipod vous offre un trésor d'outils pour vous aider à créer des leçons dynamiques et riches en multimédia qui donnent aux élèves l'envie d'apprendre. Et grâce aux analyses intégrées, vous pouvez suivre l'engagement des élèves pour voir ce qui fonctionne et ajuster ce qui ne fonctionne pas.

Les meilleures fonctionnalités de Curipod

Des forfaits de cours complets : Achevez un sujet ou un objet, et Curipod générera un plan de cours complet avec des suggestions d'activités, du contenu multimédia et des questions de discussion

: Achevez un sujet ou un objet, et Curipod générera un plan de cours complet avec des suggestions d'activités, du contenu multimédia et des questions de discussion Modèles personnalisables : Adaptez facilement le contenu généré par l'IA pour qu'il corresponde à votre style d'enseignement et aux besoins de votre classe

: Adaptez facilement le contenu généré par l'IA pour qu'il corresponde à votre style d'enseignement et aux besoins de votre classe Multimédia interactif : Curipod propose des activités à glisser-déposer et du contenu multimédia (vidéos, images, etc.) pour rendre les leçons plus attrayantes

: Curipod propose des activités à glisser-déposer et du contenu multimédia (vidéos, images, etc.) pour rendre les leçons plus attrayantes Analyse de l'engagement des élèves : Suivez l'interaction des étudiants avec la leçon en temps réel, ce qui vous permet d'ajuster votre approche pour un meilleur engagement

: Suivez l'interaction des étudiants avec la leçon en temps réel, ce qui vous permet d'ajuster votre approche pour un meilleur engagement Intégration LMS : Intégrez en toute transparence Curipod à des plateformes telles que Google Classroom, Microsoft Teams et Clever pour une expérience d'enseignement encore plus fluide

Limites de Curipod

Les fonctionnalités avancées sont protégées par un mur payant : Les fonctionnalités telles que les aperçus d'élèves et les traductions de leçons illimitées ne sont disponibles que dans le forfait premium School & District

Prix de Curipod

Forfait de base : $0

: $0 Forfait pour l'école et le district : 3 999 $/école

9. Forfait (Meilleur pour la planification des cours et la notation sans effort)

le site web de l'association est disponible en anglais et en français Panneau d'affichage Créé par Chalk, Planboard est la solution idéale pour les enseignants qui souhaitent simplifier leur planning, leur notation et leur suivi, le tout à partir de leur smartphone ou de leur ordinateur portable.

Et le plus beau, c'est qu'il est gratuit C'est gratuit.

Planboard propose l'intégration des normes, un code couleur pour les matières et la possibilité d'intégrer des médias riches, tels que des vidéos et des documents, dans vos forfaits de cours.

De plus, il est intégré à Google Classroom, ce qui vous permet de publier des leçons directement et de tenir vos élèves au courant.

Planboard meilleures fonctionnalités

Intégration des normes : Recherchez et ajoutez facilement des normes nationales, provinciales ou internationales à vos forfaits de cours, et affichez-les en un coup d'œil pour vous y référer rapidement.

: Recherchez et ajoutez facilement des normes nationales, provinciales ou internationales à vos forfaits de cours, et affichez-les en un coup d'œil pour vous y référer rapidement. Intégration de médias riches : Ajoutez des vidéos, des images, des Google Docs et bien d'autres choses encore à vos forfaits de cours pour y accéder facilement pendant l'enseignement

: Ajoutez des vidéos, des images, des Google Docs et bien d'autres choses encore à vos forfaits de cours pour y accéder facilement pendant l'enseignement Calendrier intégré : Organisez votre flux de leçons sur des jours, des semaines ou des mois avec un calendrier à code couleur pour une planification rapide et d'un seul coup d'œil des matières

: Organisez votre flux de leçons sur des jours, des semaines ou des mois avec un calendrier à code couleur pour une planification rapide et d'un seul coup d'œil des matières Système de notation : Suivez la progression de vos élèves grâce à un système de notation basé sur les normes et à des portfolios personnalisables pouvant inclure des notes, des images et des vidéos

: Suivez la progression de vos élèves grâce à un système de notation basé sur les normes et à des portfolios personnalisables pouvant inclure des notes, des images et des vidéos Intégration à Google Classroom : Intégration de Google Classroom : intégrez en toute transparence vos forfaits de cours à Google Classroom et publiez vos cours en un seul clic

Limites du Planboard

Horaires de rotation limités : Bien qu'il assiste les cycles A/B, les planifications plus complexes peuvent nécessiter des ajustements manuels

Prix du Planboard

Format Free : $0

10. Teachology.ai (Le meilleur pour la création de leçons d'IA tenant compte de la pédagogie)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/studio-demo.5007f93ffe2e0166b789.png Teachology.ai (Le meilleur pour la création de leçons d'IA axées sur la pédagogie) /$$$img/

le site web de l'association est en anglais Teachology.IA Teachology.ai propose une suite d'outils d'IA conçus pour faire gagner du temps et des efforts aux éducateurs.

Mais l'accent n'est pas seulement mis sur la rapidité, mais aussi sur la qualité. Grâce à son A IA consciente de la pédagogie, vous créerez rapidement des contenus alignés sur les normes éducatives et riches en résultats d'apprentissage.

De la génération de quiz à la conception d'unités de travail entières, Teachology.IA vous donne le pouvoir de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : l'enseignement.

Les meilleures fonctionnalités de Teachology.IA

Mettez en forme vos forfaits de cours : Rédigez des leçons en quelques minutes et exportez-les dans vos formes favorites comme Word, PDF ou Markdown

: Rédigez des leçons en quelques minutes et exportez-les dans vos formes favorites comme Word, PDF ou Markdown Outils d'évaluation riches : Créez des évaluations achevées avec des critères de notation robustes, basés sur des rubriques, pour rationaliser votre processus de notation

: Créez des évaluations achevées avec des critères de notation robustes, basés sur des rubriques, pour rationaliser votre processus de notation Aligné sur les normes : Que vous enseigniez aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, Teachology vous aide à aligner vos leçons sur les normes pertinentes (Common Core, TEKS, etc.)

: Que vous enseigniez aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, Teachology vous aide à aligner vos leçons sur les normes pertinentes (Common Core, TEKS, etc.) Unités de travail personnalisables : Concevez des cours et des unités interdisciplinaires qui peuvent être dispensés sur des semaines ou des mois, tous adaptés à vos résultats d'apprentissage spécifiques

: Concevez des cours et des unités interdisciplinaires qui peuvent être dispensés sur des semaines ou des mois, tous adaptés à vos résultats d'apprentissage spécifiques Retour d'information personnalisé : Utilisez l'IA pour générer des rapports personnalisés pour chaque apprenant, ce qui vous permet d'économiser des heures de travail administratif

Limites de Teachology.IA

Fonctionnalités gratuites limitées : La version gratuite offre un accès limité aux crédits IA, aux tailles de téléchargement et aux ressources. Vous devrez effectuer une mise à niveau pour obtenir des capacités plus robustes

: La version gratuite offre un accès limité aux crédits IA, aux tailles de téléchargement et aux ressources. Vous devrez effectuer une mise à niveau pour obtenir des capacités plus robustes Accès à l'API de base : L'API complète et l'accès au Studio ne sont disponibles qu'avec le forfait Pro, ce qui peut être nécessaire pour les utilisateurs plus avancés

Prix de Teachology.IA

Formule Free : 0$/mois

: 0$/mois Plan de démarrage : 6$/mois

: 6$/mois Forfait Pro : 12$/mois

Leçon 1 : Maîtrisez votre salle de classe avec ClickUp

Si vous pensez que seuls les étudiants exploitent l'IA pour leurs études, détrompez-vous.

Plus de la moitié du corps enseignant mondial utilise désormais l'IA dans ses routines quotidiennes, avec.. 32% en s'appuyant sur pour les forfaits de cours.

Mais soyons honnêtes : les enseignants comme vous, qui ont des emplois du temps chargés, ont besoin de plus que de contenus générés par l'IA. Vous avez besoin d'un outil complet pour stocker, organiser et recycler votre travail sans effort.

C'est là que ClickUp entre en jeu. ClickUp associe la puissance de l'IA à des fonctionnalités de gestion de projet pour aider les éducateurs comme vous à créer et à gérer facilement des forfaits de cours.

Si vous cherchez à simplifier votre flux de travail et à gérer vos forfaits de cours sans effort... inscrivez-vous à ClickUp aujourd'hui.