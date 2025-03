Comment utiliser le marketing conversationnel pour en tirer le meilleur parti ?

Dans un monde où les boîtes de réception sont inondées d'e-mails ringards et de DM avec des slaps de pitch, de nombreux clients recherchent quelque chose de différent - une véritable discussion avec une marque et ses représentants sans la pression de prendre une décision instantanée.

C'est là que le marketing conversationnel entre en jeu. Il introduit la touche humaine dans le marketing, en remplaçant les pitchs robotisés par une véritable communication, sans pièces jointes.

Le marketing conversationnel met l'accent sur la création d'une connexion humaine, ce qui en fait un outil de marketing conversationnel particulièrement efficace stratégie de communication marketing pour fidéliser la clientèle et stimuler les équipes commerciales.

Pensez à des e-mails que vos clients ont envie de lire, à des publicités qu'ils ont envie de finir de regarder et à des textes longs qui retiennent leur attention jusqu'à la fin.

Tout cela est possible grâce à des stratégies pratiques de marketing conversationnel. Avec le bon applications de messagerie , vous disposerez des outils nécessaires pour engager davantage de prospects, créer des connexions authentiques et transformer les clients potentiels en clients fidèles.

Qu'est-ce que le marketing conversationnel ?

Le marketing conversationnel est une approche nouvelle, axée sur le dialogue, de l'interaction avec les clients. L'automatisation des canaux de communication et l'utilisation de points de contact humains stratégiques permettent aux spécialistes du marketing de créer des " boucles de discussion continues ", c'est-à-dire des dialogues permanents qui évoluent à chaque interaction afin d'améliorer l'expérience client.

À faire du marketing conversationnel ?

Les professionnels des ventes et du marketing sont constamment sous pression pour se démarquer et attirer l'attention. Avec tout ce bruit, offrir une expérience personnalisée peut sembler presque impossible.

C'est pourquoi le marketing conversationnel est devenu une solution de référence pour les entreprises afin de mettre à l'échelle l'engagement individuel. En utilisant des chatbots, des discussions en direct et des messages personnalisés, les marques interagissent instantanément avec les clients et répondent à leurs besoins, peu importe où ils en sont dans le processus d'achat.

Plutôt que de faire attendre les clients des jours pour une réponse ou de les laisser en suspens après qu'ils aient rempli des formulaires, cette stratégie garantit que chaque interaction semble directe, immédiate et vraiment humaine.

Approximativement 79% des entreprises déclarent que l'intégration de bots de marketing conversationnel a permis d'améliorer la fidélité des clients, d'augmenter les ventes et d'accroître les revenus - une situation gagnant-gagnant pour les clients comme pour les entreprises.

Maintenant que vous avez une bonne compréhension du marketing conversationnel et de ses avantages, discutons des éléments clés qui rendent cette approche efficace.

Éléments clés du marketing conversationnel

Créer une stratégie de marketing conversationnel réussie signifie combiner plusieurs éléments pour engager votre public. Chaque élément rapproche votre marque de l'offre d'une expérience personnalisée et intuitive.

Les discussions se déroulent au rythme du client

Le marketing conversationnel va à la rencontre des clients selon leurs conditions. Plutôt que de s'attendre à ce que les clients s'engagent uniquement à des heures fixes, cette approche leur permet de commencer et de terminer les discussions à leur guise.

Si l'assistance en temps réel est une bonne chose, il en va de même pour la flexibilité de répondre comme ils l'entendent, en particulier lorsqu'une journée bien remplie implique d'interrompre et de reprendre la discussion plus tard.

Les discussions peuvent évoluer en douceur

Les interactions se déroulant au rythme du client, les entreprises ont besoin d'un moyen évolutif pour répondre aux besoins de chacun. Outils d'IA pour le service à la clientèle sont très utiles ici, car ils traitent les questions de routine et offrent une assistance instantanée lorsque les discussions en direct avec les représentants ne sont pas disponibles.

Les chatbots peuvent guider les clients et proposer des solutions sans remplacer l'interaction humaine. Cette flexibilité permet de maintenir une expérience client positive et engageante.

Le chatbot de H&M intégré à leur site web de service à la clientèle

Par exemple , H&M tire parti d'un chatbot pour aider les clients dans le suivi de leur commande, la recherche de produits et les retours, garantissant ainsi une expérience d'achat fluide.

Les discussions permettent d'obtenir des informations grâce au contexte

Nous savons tous ce que ressentent les discussions sans contexte. Elles sont lourdes et répétitives. Avec le marketing conversationnel, chaque interaction a une histoire, et l'accès aux données clients aide les conversations à fluxer naturellement.

Supposons qu'un client ait tendu la main hier avec une question sur un produit et qu'il pose maintenant des questions sur le processus de retour. Un système contextuel signifie que les équipes d'assistance ou les bots peuvent reprendre la dernière interaction, ce qui évite aux clients de répéter les détails et donne l'impression que l'expérience est personnalisée.

L'utilisation d'un CRM et le suivi des interactions sur l'ensemble des points de contact permettent de garantir le flux de ce contexte d'un chat à l'autre. L'expérience client est améliorée lorsque chaque interaction est éclairée par les discussions précédentes, les intérêts produits ou les habitudes de navigation - rationalisant les réponses et renforçant la confiance dans la marque.

Les discussions se déroulent sur les canaux préférés des clients

Le marketing conversationnel va à la rencontre des clients sur les plateformes qu'ils utilisent le plus, qu'il s'agisse d'applications de chat comme Facebook Messenger, de discussions en ligne ou même de SMS. En rendant le service client disponible sur leurs canaux préférés, vous permettez aux clients d'interagir là où ils se sentent le plus à l'aise.

Les consommateurs d'aujourd'hui sont habitués à accéder à l'information rapidement et facilement, donc si un message de chat rapide ou un chatbot peut résoudre un problème, ils ne devraient pas avoir à rester interminablement en attente sur un nombre 1-800 pour obtenir des réponses.

À lire également 10 Meilleures applications de marketing numérique pour les spécialistes du marketing numérique

Créer des discussions significatives - que ce soit avec des équipes commerciales ou des chatbots - peut transformer les visiteurs en clients plus rapidement que le marketing traditionnel. En effet , les clients sont 63 % plus susceptibles de revenir sur votre site web après une discussion intéressante.

Cependant, l'intégration du marketing conversationnel dans vos équipes commerciales et votre parcours client peut nécessiter un certain forfait.

Pour que le marketing conversationnel fonctionne sans accroc, vous devez créer une expérience centrée sur l'utilisateur plutôt que de vous contenter de promouvoir des produits. Vos équipes commerciales, de service et de marketing doivent donner la priorité à l'établissement de relations plutôt qu'aux transactions.

Jetez un coup d'œil à cette approche étape par étape pour vous aider à rendre votre stratégie de marketing digital plus conversationnelle.

Étape n° 1 : Identifiez d'abord vos objectifs et vos indicateurs

Avant de commencer réellement à élaborer une stratégie conversationnelle, réfléchissez à ce que sera la réussite pour vous.

Votre objectif est-il de stimuler les équipes commerciales grâce à des recommandations de produits personnalisées via Facebook Messenger ?

Ou peut-être êtes-vous plus axé sur l'amélioration de la satisfaction client et vous souciez-vous d'une évaluation élevée des discussions ?

Voici quelques indicateurs qui peuvent vous aider à mesurer l'efficacité de votre marketing conversationnel :

Les équipes commerciales et la génération de leads : Leads générés, taux de discussion ou valeur moyenne des commandes

: Leads générés, taux de discussion ou valeur moyenne des commandes Engagement : Temps de réponse, nombre d'interactions ou de messages échangés

: Temps de réponse, nombre d'interactions ou de messages échangés Sensibilisation : Portée, impressions ou taux de clics

: Portée, impressions ou taux de clics Fidélisation et satisfaction de la clientèle : Taux de rétention, valeur de la durée de vie du client, CSAT ou scores NPS

Étape 2 : Définir vos messages clés

La clé du marketing conversationnel est une communication effacée, c'est pourquoi il est crucial de définir les points de votre message.

Imaginez que vous êtes le client et réfléchissez à ce qui attirerait votre attention - une réduction limitée dans le temps ? Une invitation à débloquer du contenu gratuit en échange d'une adresse e-mail ?

Commencez par un message simple et convaincant et concentrez-vous sur un point principal. Vous pouvez commencer par un message de bienvenue accueillant, puis laisser la discussion s'engager naturellement sur d'autres sujets, comme les commentaires des clients ou les suggestions sur les produits.

N'oubliez pas de rester bref et pertinent.

Étape #3 : Décider des canaux de communication à utiliser

Pour démarrer avec le marketing conversationnel, concentrez-vous sur des canaux tels que votre site web, les applications de messagerie et les plateformes sociales. Envisagez les options suivantes :

Automatiser la discussion en direct sur Facebook avec des bots

Ajouter un widget de discussion en direct sur votre site web

Intégrer un chatbot Instagram

Mettre en place un chatbot WhatsApp pour les entreprises

Mais tous les canaux ne travaillent pas de la même manière.

Si vous avez pour forfait de suggérer des produits, une plateforme de discussion comme Facebook Messenger pourrait être idéale. Mais si votre objectif est de répondre aux questions des clients, un chatbot sur votre site web pourrait être mieux adapté pour l'assistance aux FAQ.

Étape #4 : former votre équipe à l'utilisation efficace des outils de discussion Outils d'IA marketing , comme les chatbots et les réponses personnalisées, vous permettent d'engager des centaines de clients de manière transparente. À, l'utilisation efficace de ces outils fait appel à un peu d'expérience.

Il vaut la peine de s'entraîner à divers scénarios pour traiter les demandes courantes des clients, d'autant plus que certains peuvent se sentir frustrés si leur expérience avec le chatbot n'est pas conforme à leurs attentes.

Vous pourriez même paramétrer des notifications mobiles pour toute interaction nécessitant l'intervention d'un agent en chair et en os. Former votre équipe aux outils et aux scénarios courants fera une grande différence dans la fluidité de l'expérience pour les clients.

Étape #5 Concevez et testez vos chatbots avant de les lancer

Un chatbot efficace devrait permettre aux clients de s'engager aussi naturellement qu'ils le feraient avec une personne, en créant une expérience réactive, personnelle et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lorsque les chatbots sont bien conçus, ils peuvent augmenter les équipes commerciales jusqu'à 67 % .

Pour commencer, envisagez de concevoir des organigrammes de chatbot qui offrent des choix multiples pour les chemins de conversation. De nombreux outils sont livrés avec des constructeurs visuels et même des modèles de chatbot prêts à l'emploi, ce qui facilite la création de la bonne structure pour des interactions fluides et significatives.

Étape #6 : Suivre les résultats et optimiser les flux de discussion

Une fois votre stratégie mise en place, gardez un œil sur les résultats. C'est facile si vous avez défini des paramètres clairs. Si les performances ne sont pas là où vous aimeriez qu'elles soient, vous pouvez analyser le taux de décrochage pour chaque message du chatbot.

Ces données révéleront si un message particulier pourrait dissuader les clients ou si leurs intérêts évoluent.

Alors que les spécialistes du marketing disposent aujourd'hui de plus de canaux que jamais pour atteindre les clients, couper à travers le bruit est devenu de plus en plus difficile. Une personne moyenne rencontre des milliers de messages marketing par jour, et pourtant les taux d'engagement ne cessent de diminuer.

Mais le marketing conversationnel n'est pas un canal de plus. Il change fondamentalement la façon dont les marques et les clients se connectent.

Pour tirer le meilleur parti du marketing conversationnel, vous avez besoin du bon.. outils de gestion de projet de marketing . Et si nous vous disions qu'il existe un outil qui répond à la plupart de vos besoins et qui permet de tout organiser ?

Oui, cet outil est ClickUp, conçu pour les équipes marketing .

ClickUp for Marketing Teams agit comme une source unique de vérité pour toutes vos stratégies de marketing conversationnel

Voici comment ClickUp peut vous aider à créer, mettre en œuvre, surveiller et améliorer votre stratégie et vos campagnes de marketing conversationnel :

Intégrer la gestion des tâches aux fonctionnalités conversationnelles alimentées par l'IA

Avec plus de 1 000 intégrations ClickUp , y compris des chatbots et des outils d'automatisation comme Zapier, ChatGPT et DALL-E, vous pouvez automatiser la gestion des tâches en fonction des interactions avec les clients.

Par exemple, lorsqu'un client pose une question, le chatbot peut instantanément capturer cette requête et créer une tâche dans ClickUp. Cela signifie que les membres de l'équipe peuvent résoudre les problèmes des clients sans avoir à enregistrer manuellement chaque interaction. Vous obtenez également des données sur les interactions avec les clients directement dans ClickUp pour les analyser, ce qui les rend exploitables.

Mon travail consiste à partager des mises à jour, à lier des ressources et à travailler ensemble en un seul endroit

De plus, avec ClickUp Discuter avec ClickUp Chat, les équipes peuvent collaborer de manière transparente en un seul endroit, sans devoir passer d'un outil de gestion de projet à un outil de communication. Vous pouvez interagir en tête-à-tête avec vos collègues ou créer des groupes pour impliquer plus de personnes dans n'importe quelle discussion. Vous pouvez même lier des discussions spécifiques à des stratégies de marketing conversationnel liées ou à des tâches de campagne dans ClickUp et vice versa, en maintenant le contexte à travers plusieurs conversations.

Générer et suivre des tâches à partir des messages dans ClickUp Chat avec la fonctionnalité FollowUps

Les SyncUps dans Chat vous permettent de passer un appel audio ou vidéo avec vos coéquipiers, tandis que les FollowUps vous permettent de générer une tâche à partir d'un message et de l'assigner à la personne responsable.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Comments.gif ClickUp-Comments : marketing conversationnel /$$img/

Travaillez de manière asynchrone avec votre équipe, assignez des tâches et recevez des mises à jour avec ClickUp's Assigned Comments

Avec Commentaires attribués dans ClickUp en tant que membre de l'Union européenne, vous pouvez nous faire part de vos commentaires et de vos réactions sur n'importe quel site Web de l ClickUp Tâche se transforment en éléments d'action traçables, éliminant ainsi les allers-retours associés à d'autres plateformes. Cette fonctionnalité organise également les fils de discussion des tâches pour réduire le chaos des informations, en gardant tout ce qui est pertinent à portée de main.

Étude de cas : ClickUp 🤝 Cartoon Network

L'équipe des médias sociaux de Cartoon Network, qui évolue rapidement, était autrefois confrontée à des flux de travail compliqués sur plusieurs outils de gestion de projet. Par instance, déplacer un post sur leurs canaux de médias sociaux chaque jour nécessitait de le synchroniser et de le mettre à jour à la fois sur leurs outils de gestion des tâches et de gestion du calendrier, ce qui faisait perdre du temps.

Avec ClickUp comme source unique de vérité, ils gagnent du temps et gardent une longueur d'avance sur leur calendrier de publication. En effet, ils ont doublé leur production sans augmenter la taille de leur équipe .

Et ce n'est qu'un début.

Les équipes marketing peuvent utiliser les fonctionnalités IA de ClickUp pour identifier les tendances, telles que les questions fréquemment posées ou les points de douleur communs, ce qui leur permet d'adapter leurs stratégies. En comprenant ce qui résonne avec les clients, les équipes peuvent ajuster leurs messages et leurs offres pour un meilleur engagement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Brain.png ClickUp Brain /$$img/

Obtenez des réponses à toutes vos questions avec ClickUp Brain 90% des spécialistes du marketing qui utilisent l'IA la considèrent comme l'avenir de la génération de contenu.

L'assistant personnel de ClickUp AI, ClickUp Brain mon travail peut faire des merveilles pour tous vos besoins en contenu et améliorer les interactions avec les clients, ce qui en fait l'un des meilleurs outils de gestion de contenu au monde meilleures alternatives à ChatGPT .

Imaginez que vous demandiez : " Où en est notre campagne de médias sociaux ? " et que vous obteniez une réponse rapide sur l'état d'avancement du projet. ClickUp Brain peut même suggérer des conseils d'initiés pour rendre vos efforts de marketing conversationnel plus percutants !

Il sert également d'outil de résumé pour les projets de grande envergure nécessitant des mises à jour rapides et concises, par exemple dans le cadre d'une assistance client ou d'une activité de conseil.

Créez des idées de contenu personnalisées en analysant les données démographiques du public, les tendances actuelles et les objectifs marketing à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp Brain génère automatiquement des résumés rapides et des mises à jour quotidiennes pour l'ensemble des projets, donnant aux utilisateurs un aperçu clair du statut, des priorités et des échéances. Il fournit également des mises à jour opportunes pour que votre équipe reste sur la bonne voie.

Obtenez des réponses instantanées à vos requêtes, des mises à jour du statut de vos tâches, des rappels d'échéances, résumez vos notes, etc

Une réunion est prévue à court terme ? Travaillez intelligemment et tirez parti de ClickUp Brain pour générer des documents préalables à la réunion tels que des agendas, des points de discussion et des diapositives.

ClickUp Brain passe en revue les notes des réunions précédentes pour identifier les domaines clés, les thèmes récurrents, les questions non résolues et tous les détails pertinents qui ont contribué à la réunion en cours.

Générer des agendas avant les réunions à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp Brain ne se contente pas de répondre aux requêtes. Il orchestre activement le travail en :

La création de tâches contextuelles : L'IA analyse les discussions dans ClickUp Chat et crée automatiquement des tâches à partir des messages, achevées par le traitement du langage naturel pour attribuer des niveaux de priorité

: L'IA analyse les discussions dans ClickUp Chat et crée automatiquement des tâches à partir des messages, achevées par le traitement du langage naturel pour attribuer des niveaux de priorité Gestion intelligente des dépendances : Vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour identifier et suggérer automatiquement des dépendances de tâches en fonction du contexte de la discussion et des modèles historiques

👀 Bonus: Découvrez Cas d'utilisation de ChatGPT pour avoir une meilleure idée de la façon de maximiser le potentiel de cet outil IA pour élever vos stratégies et améliorer vos flux de travail.

Toutes ces fonctionnalités de ClickUp vous permettent d'adapter vos interactions marketing en fonction de l'historique du client et du contexte du projet, et d'exécuter des idées de marketing conversationnel sans effort.

Exemples de marketing conversationnel

Maintenant que vous savez comment élaborer une stratégie de marketing conversationnel efficace, voici quelques exemples concrets pour plus d'inspiration.

Assistance en direct

Bien que l'assistance en direct puisse ne pas sembler être une fonction marketing au premier abord, elle a un impact significatif sur l'expérience de vos clients avec votre marque.

Ravissez vos clients en proposant des lignes d'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ou en paramétrant un compte Twitter dédié aux demandes d'aide. Un service client de qualité stimule naturellement vos équipes commerciales.

via Nordstrom 📌 Exemple :

Le Stylist Chat de Nordstrom est un excellent exemple de la façon dont l'assistance en direct peut améliorer l'expérience client et stimuler les équipes commerciales. Les clients ont accès à des stylistes personnels qui leur fournissent en temps réel des recommandations adaptées à leurs goûts, à leur taille et à leur budget.

Par le biais de la ligne de discussion, les clients reçoivent de l'aide pour composer des tenues pour des occasions spécifiques, telles que les mariages ou les entretiens d'embauche. Les stylistes les aident à mélanger et à assortir les éléments du catalogue de Nordstrom, créant ainsi une expérience d'achat guidée qui rend les choix stylistiques plus faciles et plus agréables.

Expériences après-vente

Même si vos produits s'envolent des rayons, vous devez vous concentrer sur la communication après-vente.

Une approche simple mais efficace consiste à envoyer des e-mails de suivi pour vérifier si les clients apprécient leurs achats et s'ils ont des questions. Cette étape apparemment mineure peut considérablement augmenter le nombre d'entreprises qui reviennent.

via

Chewy sur Twitter

📌 Exemple :

L'entreprise d'aliments pour animaux Chewy envoie occasionnellement des notes de remerciement manuscrites ou même des portraits d'animaux personnalisés à ses clients. Elle propose également de manière proactive le remboursement des aliments pour animaux non ouverts et suggère d'en faire don à des refuges locaux. Ces touches personnelles surprennent et ravissent, car elles montrent que l'entreprise s'intéresse aux animaux de compagnie et pas seulement à la vente.

Marketing par e-mail

Au lieu de bombarder les clients de lettres d'information génériques qui ne les intéressent pas, misez sur la créativité et l'interaction authentique pour favoriser la fidélité à la marque.

Pourquoi ne pas inclure dans votre e-mail un sondage rapide demandant un retour d'information sur leur expérience ? Vous pourriez même utiliser de simples émoticônes pour évaluer le niveau de satisfaction. Plus vous facilitez la réponse des clients, plus ils sont susceptibles de s'engager.

via

Booking.com

📌 Exemple :

Booking.com fait un travail fantastique pour que le marketing par e-mail ressemble davantage à une discussion utile qu'à un argumentaire commercial. Après avoir réservé un voyage, Booking.com envoie des abonnés personnalisés, notamment des conseils sur les attractions à proximité, les options de transport et des recommandations sur les restaurants locaux.

Au lieu de se contenter d'un simple "merci pour la réservation", ces e-mails témoignent d'une profonde compréhension de ce dont le voyageur pourrait avoir besoin, créant ainsi une interaction plus engageante et axée sur la valeur.

Personnalisation des interactions avec les clients

L'une des applications les plus efficaces du marketing conversationnel est la personnalisation. Elle permet aux clients de se sentir vus, valorisés et compris - des qualités qui sont clés pour instaurer la confiance et la fidélité.

Les discussions personnalisées semblent humaines et accessibles, ce qui encourage les clients à répondre, à poser des questions et à explorer davantage. Cet engagement peut approfondir leur relation avec la marque et augmenter leur probabilité de revenir.

📌 Exemple :

Sephora est passé maître dans l'art de mêler marketing conversationnel et personnalisation. Ils le font grâce à des outils comme leurs quiz Color IQ et Skincare IQ, qui interrogent les utilisateurs sur leur type de peau, leurs préoccupations et leurs préférences, puis recommandent des produits en fonction de ces réponses.

Mais Sephora ne s'arrête pas là : elle est également à l'origine de la technologie d'essayage virtuel avec son outil Virtual Artist. Cet outil permet aux utilisateurs d'"essayer" le maquillage numériquement, en utilisant la réalité augmentée pour les aider à voir comment les différentes teintes apparaissent sur leur peau avant même de procéder à l'achat. Ces tactiques fonctionnent non seulement parce qu'elles sont interactives, mais aussi parce qu'elles suppriment les frictions dans le processus de prise de décision, ce qui rend le shopping plus facile, plus rapide et beaucoup plus amusant.

Ventes par discussion via les médias sociaux

Les études montrent que 72% des clients B2B attendent des entreprises qu'elles aient une compréhension approfondie de leurs besoins et qu'elles leur proposent des expériences personnalisées. Les médias sociaux sont un excellent endroit pour faire cela, grâce à leur proximité et leur accessibilité à la fois pour le client et pour la marque.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-40.png Commentaires de Wendy's /$$img/

via

Wendy's sur X

📌 Exemple :

Wendy's est passé maître dans l'art des conversations guidées sur les médias sociaux en utilisant une voix unique et impertinente qui engage activement les abonnés. Ils répondent fréquemment aux commentaires et aux étiquettes des utilisateurs par des réponses pleines d'esprit et conformes à la marque, et se livrent à des " rôtisseurs " ludiques de leurs concurrents pour susciter un engagement plus important.

Avantages du marketing conversationnel

Lorsqu'il est exécuté efficacement, le marketing conversationnel peut aider les entreprises à se démarquer sur un marché encombré. Explorons quelques-uns de ses avantages clés.

Améliorer la génération de leads

Le marketing conversationnel vous permet de capturer des informations précieuses et de qualifier des prospects en temps réel en engageant les visiteurs par le biais de messages de discussion sur votre magasin ou votre site Web. Ceci est particulièrement bénéfique pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs anonymes.

En offrant une assistance personnalisée en temps réel, vous créez une expérience invitante qui favorise un engagement plus profond et augmente les chances de conversion.

Rejoindre les clients sur leurs canaux préférés

Clients effectuent 90 % de leurs recherches en ligne -souvent sur des plateformes comme TikTok - avant de faire des achats en magasin.

Ils interagissent avec différents points de contact tout au long de leur parcours d'achat, il est donc crucial de répondre à leurs attentes et de se connecter avec eux où qu'ils soient.

Vous pouvez engager les clients dans leurs environnements préférés en utilisant plusieurs canaux, tels que les SMS, WhatsApp et la messagerie sur site.

L'adoption d'une stratégie de marketing conversationnel multiplateforme permet aux marques d'améliorer l'expérience client. Des discussions contextuelles et pertinentes permettent de construire des relations plus solides, de stimuler la satisfaction des clients et de générer davantage de conversions.

Mon travail est plus efficace en équipe

Les chatbots de marketing conversationnel simplifient les processus de discussion, en vous aidant à automatiser les réponses et à gérer efficacement les demandes des clients.

En formant les chatbots à reconnaître les questions courantes et à fournir des réponses pertinentes, votre équipe peut gagner du temps et économiser des ressources. Ils peuvent alors se concentrer sur des tâches plus complexes, ce qui améliore au final la productivité et la satisfaction des clients (et, accessoirement, celle des employés !)

Accélérer le processus de vente

Le marketing conversationnel intègre également de manière transparente les efforts du marketing et des équipes commerciales. Cette synergie permet de faire progresser plus rapidement les clients dans l'entonnoir des ventes.

Par exemple, les chatbots peuvent identifier les prospects qualifiés et soit les envoyer directement aux équipes commerciales, soit planifier des réunions en temps réel.

Acquérir des connaissances sur les préférences des clients

Engager des discussions directes avec les clients permet d'obtenir des informations précieuses sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas.

Ces commentaires des clients sont précieux et peuvent être exploités pour améliorer les produits, affiner les processus et améliorer l'ensemble des interactions avec les clients et le contenu.

Intégrer le marketing conversationnel à d'autres stratégies

Pour maximiser l'impact du marketing conversationnel, il est essentiel de l'intégrer à d'autres stratégies marketing.

Cette approche permet non seulement d'améliorer l'engagement des clients, mais aussi de créer une expérience homogène sur plusieurs points de contact.

L'approche omnicanale

Cette approche garantit que les clients bénéficient d'une expérience cohérente sur tous les canaux - tels que les sites web, les médias sociaux et les applications de messagerie.

Selon une étude de la Harvard Business Review, les entreprises qui mettent en œuvre une stratégie omnicanale conservent en moyenne, 89 % de leurs clients contre seulement 33 % pour ceux dont la stratégie omnicanale est faible.

En intégrant des outils tels que le les chatbots et l'IA conversationnelle sur ces canaux, les entreprises peuvent assurer la maintenance des interactions avec les clients, ce qui améliore encore l'expérience globale. Cette intégration permet des réponses rapides et efficaces, qui sont essentielles pour réduire les temps d'attente et augmenter la satisfaction des clients

$$$a Création d'un parcours client unifié

L'intégration du marketing conversationnel permet de créer un parcours client unifié, où chaque interaction s'appuie sur la précédente.

Un rapport de Salesforce a révélé que 70 % des consommateurs déclarent que les processus connectés sont très importants pour gagner leur entreprise.

En utilisant des outils de marketing conversationnel sur différentes plateformes, les entreprises peuvent s'assurer que les clients bénéficient d'une assistance personnalisée et d'informations pertinentes à chaque étape de leur parcours. Cette cohérence améliore l'expérience client et entraîne des taux de conversion plus élevés, des études montrant que les marques avec un fort engagement client peuvent voir des taux de croissance de leur chiffre d'affaires jusqu'à 5,5 fois plus élevés que leurs concurrents.

Transformez les discussions en conversions avec ClickUp

Le marketing conversationnel travaille à chaque étape du parcours client en ligne.

Qu'un visiteur soit en train d'explorer votre marque, qu'un prospect cherche des détails sur vos produits ou qu'un client existant ait besoin d'assistance pour son récent achat, le marketing conversationnel peut aider à guider plus efficacement les clients tout au long du processus d'achat. C'est également un moyen efficace d'instaurer la confiance et de renforcer la gestion de la relation client.

ClickUp est un outil qui permet d'améliorer considérablement cette expérience Avec ClickUp, les équipes peuvent suivre les demandes, y répondre promptement et analyser les données des clients en un seul endroit, assurant ainsi une communication transparente. De plus, les intégrations et les automatisations alimentées par l'IA de ClickUp aident à rationaliser les réponses et à attribuer des tâches en fonction des interactions avec les clients, améliorant ainsi l'efficacité.

Avec de telles capacités, le potentiel de rationalisation de votre flux de travail et d'amélioration des relations avec les clients est immense.

Pourquoi attendre ? Essayez ClickUp dès aujourd'hui !