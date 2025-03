15 meilleures solutions de CRM pour le recrutement afin de transformer vos embauches

Avez-vous déjà travaillé dans une entreprise où le processus de recrutement ressemble à un chaos - des centaines de CV, des abonnements interminables et aucun moyen facile de suivre les candidats ?

En tant que responsable du recrutement, j'étais toujours en retard d'une étape, manquant ainsi les meilleurs talents. Bien entendu, l'expérience de l'embauche était loin d'être sans heurts.

C'est alors que j'ai réalisé à quel point un bon logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour le recrutement est essentiel. Ces outils ont transformé la façon dont je gère le processus d'embauche, en fournissant un système Effacées pour gérer les candidats, suivre la communication et s'assurer qu'aucun candidat de qualité n'est négligé.

Dans ce blog, je vous présenterai quelques-uns des meilleurs systèmes de CRM pour le recrutement qui peuvent transformer votre stratégie de recrutement et vous aider à trouver les candidats parfaits plus rapidement. 🧑🏼‍💻

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de CRM pour le recrutement?

Le processus de recrutement implique le suivi des candidatures, la gestion des entretiens et la maîtrise des abonnements. Mais le bon logiciel de CRM pour le recrutement peut se charger des tâches les plus lourdes à votre place.

Voici quelques fonctionnalités que je considère comme essentielles dans le choix d'un CRM de recrutement :

Evolutivité: Lorsque votre équipe s'agrandit ou que vous commencez à recruter dans différents emplacements, le CRM doit pouvoir s'adapter facilement à l'évolution de vos besoins. Vérifiez s'il offre une tarification flexible et s'il assiste les intégrations essentielles au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins

Lorsque votre équipe s'agrandit ou que vous commencez à recruter dans différents emplacements, le CRM doit pouvoir s'adapter facilement à l'évolution de vos besoins. Vérifiez s'il offre une tarification flexible et s'il assiste les intégrations essentielles au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins Automatisation: Le CRM doit permettre d'automatiser les tâches clés telles que l'enregistrement des appels et des e-mails, l'envoi de mises à jour aux candidats et la programmation des entretiens. L'automatisation des tâches de routine permet à votre équipe de gagner du temps et de se concentrer sur ce qui compte le plus

Le CRM doit permettre d'automatiser les tâches clés telles que l'enregistrement des appels et des e-mails, l'envoi de mises à jour aux candidats et la programmation des entretiens. L'automatisation des tâches de routine permet à votre équipe de gagner du temps et de se concentrer sur ce qui compte le plus Assistance client: Recherchez un CRM de recrutement qui offre une assistance fiable sur plusieurs canaux tels que le chat, le téléphone, l'e-mail et une base de connaissances. Une aide rapide vous permet de ne jamais être bloqué

Recherchez un CRM de recrutement qui offre une assistance fiable sur plusieurs canaux tels que le chat, le téléphone, l'e-mail et une base de connaissances. Une aide rapide vous permet de ne jamais être bloqué Personnalisation: Un logiciel de CRM de recrutement personnalisé vous permet de personnaliser vos flux de travail et même d'ajouter votre marque pour améliorer l'expérience du candidat

Les autres fonctionnalités clés qu'offre le bon logiciel CRM de recrutement sont la numérisation des CV, la gestion des candidats, l'analyse, les capacités de publication d'offres d'emploi et la planification des entretiens pour améliorer votre processus de recrutement et assurer un onboarding en douceur.

Les 15 meilleurs logiciels CRM de recrutement

Voici les 15 meilleures options qui, selon moi, peuvent vous aider à trouver la solution idéale pour vos besoins en recrutement. 👇🏼

1. ClickUp (le meilleur pour une gestion complète du recrutement)

Rationalisez vos processus RH avec ClickUp pour la gestion des ressources humaines

Si vous cherchez une plateforme tout-en-un pour gérer votre processus de recrutement, ClickUp se distingue comme l'une des meilleures options. Il est connu pour ses capacités de gestion de projet et excelle en tant que CRM de recrutement complet, faisant du suivi des candidats, de la gestion des relations et de l'automatisation des tâches un jeu d'enfant - le tout sur une seule et même plateforme.

J'ai choisi ClickUp pour la gestion des ressources humaines est mon premier choix car il intègre de manière transparente des outils d'automatisation des tâches et de collaboration, qui permettent aux équipes de recrutement de rester organisées et efficaces.

ClickUp améliore la collaboration au sein de l'équipe grâce à des outils de communication centralisés et simplifie la façon dont nous nous engageons avec les candidats. Il conserve toutes les discussions, les commentaires et les mises à jour en un seul endroit, garantissant que tout le monde est sur la même page.

ClickUp Discuter

Par instance, ClickUp Discuter aide mon équipe de recrutement à rester en phase avec les commentaires sur les tâches, les étiquettes et les lignes de discussion privées. La communication en temps réel facilite les discussions rapides sur la progression des candidats et le partage du feedback sans perdre le contexte.

Cette approche permet d'entretenir facilement les relations et de tenir tous les membres de l'équipe au courant, ce qui favorise la transparence.

Centralisez les mises à jour et les discussions pour améliorer l'efficacité des efforts de recrutement avec ClickUp Chat

Tableau de bord ClickUp

Je préfère les décisions de recrutement basées sur des données plutôt que sur des sentiments instinctifs ou des opinions subjectives, et Tableaux de bord ClickUp offrent justement cela.

Ils fournissent des informations détaillées sur les indicateurs clés des ressources humaines tels que le délai d'embauche, l'efficacité du sourcing et la progression des candidats. Ces analyses vous permettent d'évaluer vos stratégies, de surveiller la productivité de vos équipes et d'améliorer continuellement vos processus de recrutement.

Identifier les tendances, suivre les candidats et procéder à des ajustements stratégiques avec les tableaux de bord ClickUp

ClickUp nous permet d'afficher toutes les communications entre tous les secteurs de notre entreprise en un seul endroit central. Il est facile et pratique d'obtenir des notifications et de maintenir les horaires, les itinéraires et les livraisons pour notre entreprise

Anne Thomas, responsable des ressources humaines à Snowville Creamery LLC

ClickUp Dépendances des tâches

En outre, Dépendances de la tâche ClickUp vous permet de gérer les candidats avec des pipelines personnalisés.

Vous pouvez définir des tâches pour chaque étape - sélection de CV, entretiens, offres et intégration - et créer des dépendances afin que l'étape suivante ne commence que lorsque la précédente est achevée.

Créer des dépendances 'bloquantes' ou 'en attente' entre les tâches pour définir un flux de travail clair en utilisant ClickUp Task Dependencies

ClickUp Automatisations

En s'appuyant sur cette approche structurée, Automatisations ClickUp vous permet de définir des paramètres pour des actions spécifiques, telles que le passage automatique des candidats à l'étape suivante lorsqu'un entretien est achevé.

Vous pouvez également créer des notifications pour rappeler aux membres de l'équipe les tâches à venir ou les échéances.

Créez des automatisations personnalisées avec ClickUp Automatisations pour adapter votre processus de recrutement

Par instance, lorsqu'une offre est acceptée, l'automatisation peut instantanément notifier l'équipe d'onboarding, rationalisant ainsi la transition du nouvel embauché. Cela permet de gagner du temps et de minimiser les erreurs manuelles afin que votre équipe puisse se concentrer davantage sur l'établissement de relations avec les candidats plutôt que sur la gestion de la logistique.

Dans l'ensemble, cette Outil d'IA pour les RH s'étend au-delà du recrutement, ce qui en fait un CRM holistique permettant de gérer l'ensemble du cycle de vie des employés.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Obtenez un aperçu clair: Visualisez votre pipeline de recrutement avec les éléments suivants Affichez ClickUp comme les listes, les tableaux Kanban et le Calendrier. Affichez ces vues pour suivre la progression des candidats, planifier les entretiens et organiser chaque étape du processus d'embauche

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Views.gif Utilisez la fonctionnalité "glisser-déposer" des affichages ClickUp pour planifier des entretiens, des réunions et d'autres tâches : recrutement crm /$img/

Utilisez la fonctionnalité "glisser-déposer" de ClickUp Views pour planifier des entretiens, des réunions et d'autres tâches

**Automatisez les flux de travail en paramétrant des automatisations pour les tâches de recrutement répétitives. Déplacez les candidats à travers les étapes, envoyez des e-mails de suivi automatisés et planifiez des entretiens sans effort manuel, en assurant un processus d'embauche rationalisé du début à la fin

Centralisez vos documents: Gérez vos documents avec la fonction ClickUp Documents en stockant les lettres d'offre, les documents d'intégration et les politiques de l'entreprise. Conservez toute la documentation nécessaire en un seul endroit pour y accéder facilement

Intégrez ClickUp Docs dans vos flux de travail d'embauche pour garder les documents importants à portée de main

Empower recruitment with IA: Tirez parti de l'assistance de l'IA avec ClickUp Brain pour rédiger des descriptions de poste, générer des e-mails de retour des candidats et résumer les notes d'entretien

Résumer les fils de discussion, les notes et les commentaires de l'équipe avec ClickUp Brain

ClickUp limites

L'application mobile peut ne pas disposer de toutes les fonctions disponibles dans la version web

Certains utilisateurs pourraient se sentir dépassés au début en raison des nombreuses options de personnalisation

Tarification ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par utilisateur

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. HubSpot CRM (le meilleur pour intégrer les efforts de marketing et de recrutement)

Via : HubSpot CRM Bien que le CRM HubSpot soit généralement connu pour ses fonctions commerciales et marketing, vos équipes RH peuvent également l'utiliser pour le recrutement. Vous pouvez garder votre pipeline de candidats organisé et vous concentrer sur la recherche des bons talents en adaptant l'interface conviviale et les fonctionnalités robustes de HubSpot.

D'après nos tests, j'aime le fait qu'il automatise le processus de sélection et d'embauche à l'aide de flux de travail personnalisés, réduisant ainsi les efforts manuels.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Centralisez la communication avec les candidats grâce à la boîte de réception universelle qui permet de gérer toutes les discussions en un seul endroit

Suivez automatiquement les données des candidats grâce au système de gestion des contacts, en veillant à ce que chaque interaction soit enregistrée et accessible

Capturez les informations des candidats grâce à des formulaires et des pages de renvoi personnalisables qui s'intègrent parfaitement à votre processus de recrutement

Analyser les indicateurs de recrutement avec des rapports détaillés sur les performances de l'équipe

Limites de HubSpot CRM

Certains des éléments définis sont verrouillés et ne sont pas accessibles

Les flux de travail peuvent être confus et difficiles à naviguer

Tarification de HubSpot CRM

Outils gratuits: 0$

0$ Plateforme pour les clients débutants: 20$/mois par place

20$/mois par place Plate-forme client professionnelle: 1 300 $/mois (5 places incluses)

G2: 4.4/5 (11,000+ reviews)

4.4/5 (11,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (4,000+ reviews)

💡 **Pro Tip : C'est une bonne pratique d'encourager les employés actuels à recommander des candidats. Ils comprennent déjà la culture de votre entreprise et peuvent souvent apporter des talents de grande qualité.

3. Greenhouse (Meilleur pour construire une culture d'embauche centrée sur les personnes)

Via : Les gens gèrent les gens Greenhouse est un logiciel CRM de recrutement complet qui vous aide dans le processus d'embauche de bout en bout, facilitant ainsi la tâche de votre équipe pour trouver et embaucher les meilleurs talents.

C'est plus qu'un simple système de suivi des candidats (ATS) - il aide votre organisation à construire une culture d'embauche centrée sur les personnes, vous permettant de prendre des décisions justes et basées sur des données et d'embaucher les meilleurs talents de manière efficace.

Greenhouse vous permet de suivre le parcours de chaque candidat, d'envoyer des suivis automatisés et de conserver des notes détaillées sur chaque interaction. Idéal pour l'embauche de gros volumes, Greenhouse offre plus de 450 intégrations prédéfinies, connectant de manière transparente le sourcing et le recrutement logiciel d'onboarding .

Les meilleures fonctionnalités de Greenhouse

Accédez à plus de 30 rapports prédéfinis, connectez-les à Google Sheets et suivez les performances de recrutement avec des analyses détaillées

Développez vos listes d'offres d'emploi sur plus de 1 000 Tableaux d'offres d'emploi tout en diversifiant votre vivier de talents grâce à des outils adaptés aux objectifs d'embauche des DE&I

Améliorez l'expérience des candidats grâce à des fonctionnalités d'auto-planification, permettant aux candidats de réserver des entretiens à leur convenance

Limites de la serre

La gestion des permissions peut être compliquée et déroutante

Il n'y a pas d'option pour rechercher des candidats similaires sur la base des CV

Prix de Greenhouse

Prix personnalisé

G2: 4.4/5 (2000+ reviews)

4.4/5 (2000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (675+ avis)

📖 A lire aussi: 10 Logiciels de gestion des salariés pour les équipes RH

4. Lever (Meilleur pour l'embauche collaborative et l'engagement des candidats)

Via : Levier Lever fait partie des meilleurs systèmes de suivi des candidatures disponibles. Il aide votre équipe de gestion des talents à élargir son vivier de candidats, à établir des relations durables et à prendre des décisions fondées sur des données.

J'apprécie le fait que ce logiciel de gestion des talents combine l'automatisation, l'analyse et une conception conviviale pour améliorer le recrutement, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur l'engagement des bons candidats.

Les meilleures fonctionnalités

Intégration de l'ATS et du CRM pour une expérience de recrutement transparente de bout en bout

Automatisation des flux de travail répétitifs et rationalisation des processus pour se concentrer sur l'engagement des meilleurs candidats

Utiliser des tableaux de bord pour suivre les indicateurs de diversité, d'équité et d'inclusion, afin de garantir des stratégies d'embauche plus inclusives

Améliorer la visibilité des listes d'emploi avec des outils de marketing de recrutement qui aident à atteindre un bassin de candidats plus large et plus diversifié

Sans limites

Absence d'une solide vérification des antécédents et d'outils d'évaluation approfondie des candidats

Certains utilisateurs signalent que le service clientèle pourrait être amélioré

Prix de Lever

Prix personnalisé

G2: 4.3/5 (1900+ commentaires)

4.3/5 (1900+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (635+ commentaires)

5. Jobvite (Meilleur pour le recrutement social et les recommandations d'employés)

Via : Jobvite Jobvite est un outil d'acquisition de talents qui intègre l'IA dans le processus d'embauche. Avec son interface intuitive et ses fonctionnalités spécialisées, ce Outil d'IA pour le recrutement peut gérer plusieurs parties, de la publication de l'offre d'emploi à l'intégration du candidat.

Une fonctionnalité que je trouve particulièrement utile est le Job Description Grader. Une fois que vous avez soumis une description, il fournit un retour instantané sur le sentiment, le nombre de mots et la lisibilité, et signale tous les mots qui peuvent suggérer un parti pris.

Les meilleures fonctionnalités de Jobvite

Créez un site de carrière de marque pour présenter la culture de votre entreprise et diffuser des offres d'emploi

Utiliser l'IA pour identifier les meilleurs candidats en fonction de leurs qualifications et de leur expérience

Activez le partage de recommandations en un clic pour impliquer vos employés dans le processus d'embauche

Utilisez la messagerie intelligente pour présélectionner les candidats et gérer les entretiens avec des outils d'auto-planification

Limites de Jobvite

Lorsque vous consultez d'anciens candidats, la date de leur candidature est remplacée par la date actuelle, ce qui peut prêter à confusion

Les calendriers ne se mettent pas à jour automatiquement lorsque des modifications sont apportées à la programmation

Prix de Jobvite

Tarification personnalisée

G2: 4/5 (600+ commentaires)

4/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (560+ avis)

6. BambooHR (Meilleur pour les petites et moyennes entreprises)

Via : BambooHR BambooHR est un système d'information RH (SIRH) basé sur le cloud et conçu pour simplifier et centraliser les opérations RH. C'est une bonne option pour les entreprises qui passent de processus manuels ou de feuilles de calcul à un système plus organisé et plus efficace.

En tant qu'outil de recrutement CRM, BambooHR aide à gérer l'embauche, l'onboarding, les données des employés et la paie.

Les meilleures fonctionnalités de BambooHR

Utilisez les capacités de signature électronique pour simplifier les processus de signature et d'approbation pour les nouveaux employés

Envoyer des lettres d'offre personnalisables avec des informations sur le candidat remplies automatiquement, ce qui simplifie le processus d'offre

Automatisation de la catégorisation des candidats pour gérer plus efficacement les gros volumes de candidatures

Accéder à une application mobile qui permet d'examiner les candidatures en déplacement et de communiquer avec les candidats

Limites de BambooHR

L'absence de notifications pour les nouvelles embauches et les congés est une fonctionnalité clé manquante

L'UX/UI a été très peu mise à jour, ce qui rend la plateforme difficile à naviguer et peu intuitive

Prix de BambooHR

Tarifs personnalisés

Évaluations et critiques de BambooHR

G2: 4.4/5 (2300+ commentaires)

4.4/5 (2300+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2900+ commentaires)

👀 Bonus: Apprenez comment choisir le bon CRM pour stimuler la croissance et maintenir un processus d'embauche réussi.

7. SmartRecruiters (idéal pour les entreprises à la recherche d'une solution d'embauche conviviale)

Via : SmartRecruiters SmartRecruiters est une plateforme de recrutement alimentée par l'IA conçue pour rendre l'embauche plus rapide et plus efficace.

Que vous gériez une équipe d'entreprise ou que vous vous occupiez d'embauches à grand volume, SmartRecruiters simplifie le processus grâce à l'automatisation des tâches. Ses fonctionnalités CRM vous permettent de gérer les entretiens, les offres et l'onboarding à partir d'une plateforme centrale afin que vous puissiez rester concentré sur la construction de votre équipe idéale.

Les meilleures fonctionnalités de SmartRecruiters

Intégration transparente avec des outils tels que Zoom, LinkedIn et DocuSign pour un processus d'embauche ininterrompu

Coordonne automatiquement les calendriers d'entretien avec SmartPal, assurant une gestion fluide des candidats

Permettre une communication instantanée et organisée par SMS et WhatsApp avec SmartMessage

Les limites de SmartRecruiters

L'installation des tableaux de bord prend du temps, en particulier lorsqu'on joint des champs de texte aux questions

De nombreux utilisateurs trouvent que l'interface est dépassée par rapport aux concurrents

La mise en place de rapports personnalisés demande des efforts considérables, tandis que les tableaux de bord préchargés n'offrent pas de possibilités d'affichage détaillé

Prix SmartRecruiters

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de SmartRecruiters

G2: 4.3/5 (490+ avis)

4.3/5 (490+ avis) Capterra: 4.2/5 (140+ avis)

8. Workable (Meilleur pour la rationalisation des offres d'emploi et le sourcing des candidats)

Via : Réalisable Workable est un logiciel de recrutement complet qui vous aide à trouver, attirer et gérer efficacement les candidats.

Vous pouvez créer des pages de carrière attrayantes qui reflètent la culture de votre entreprise et ce, en plusieurs langues, afin d'atteindre et de satisfaire des candidats diversifiés.

Les meilleures fonctionnalités de Workable

Partagez vos offres d'emploi sur plus de 200 sites en un seul clic, maximisant ainsi la visibilité

Créez des expériences d'intégration personnalisées, gérez les informations sur les employés et stockez les documents nécessaires en un seul endroit

Mettez en place un programme de recommandation structuré qui encourage les employés actuels à recommander des candidats

Limites d'utilisation

Les informations sur les positions archivées sont inaccessibles à moins que la position ne soit désarchivée

Le site mobile n'est pas très convivial

Tarification réalisable

Débutant: 149 $/mois (jusqu'à 20 employés)

149 $/mois (jusqu'à 20 employés) Standard: 360 $/mois (jusqu'à 20 employés)

360 $/mois (jusqu'à 20 employés) Premium: 599 $/mois (facturé annuellement)

G2: 4.6/5 (430+ commentaires)

4.6/5 (430+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (460+ avis)

👀 Bonus: Comprendre la composants de la gestion de la relation client et vous rapprocher de vos clients.

9. Bullhorn (Meilleur pour les agences de recrutement avec des fonctionnalités de rapports)

Via : Corne de taureau Bullhorn est une solution de recrutement robuste conçue pour améliorer l'ensemble du cycle de vie du recrutement. Cet outil de recrutement permet à votre agence de recrutement de trouver efficacement des candidats dans divers secteurs, notamment l'industrie légère, les soins de santé et les professions libérales.

En tant qu'outil de recrutement, $$$a est une solution de recrutement robuste conçue pour améliorer l'ensemble du cycle de vie du recrutement logiciel de gestion des employés avec ses fonctionnalités de recrutement, Bullhorn rationalise l'ensemble du processus d'embauche, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'établissement de relations tout en faisant correspondre rapidement les candidats qualifiés aux besoins de vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de Bullhorn

Bénéficiez de SourceBreaker, une technologie de recherche avancée pour trouver efficacement des talents et découvrir de nouvelles pistes, le tout en un seul outil

Tirez parti d'une automatisation poussée pour la sélection des CV, la planification des entretiens et la communication avec les candidats afin de gagner du temps et de réduire le travail manuel

Choisissez parmi un large intervalle de modules complémentaires, y compris l'analyse et la recherche de cadres, pour adapter Bullhorn à vos besoins spécifiques

Privilégiez les relations de proximité tout au long du parcours du candidat, afin de garantir une meilleure expérience, du premier appel au placement

Les limites de Bullhorn

L'impossibilité de masquer les modèles d'e-mail pour des utilisateurs spécifiques crée une confusion au niveau de la marque

L'application des restrictions Hors limites repose sur une hiérarchie stricte de règles, qui ne s'alignent pas toujours sur les attentes des utilisateurs

Prix Bullhorn

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques deullhorn

G2: 4/5 (550+ commentaires)

4/5 (550+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (1000+ commentaires)

10. Recruit CRM (Meilleur pour les capacités d'automatisation et d'intégration)

Via : Recruter CRM Oubliez les tâches manuelles et les flux de travail incohérents - Recruit CRM combine ATS et CRM de manière à rendre votre processus de recrutement plus fluide, plus rapide et plus intelligent.

Grâce à son interface conviviale, ses puissantes intégrations et ses fonctionnalités d'automatisation, Recruit CRM simplifie la recherche, le suivi et la gestion des candidats.

Les meilleures fonctionnalités de Recruit CRM

Utilisez la recherche avancée booléenne et Radius (via Google Plan) pour trouver des candidats, des clients et des emplois dans des intervalles d'emplacement spécifiques

Extraction des détails clés des CV, rationalisation de la création des profils de candidats grâce à l'analyse des CV par l'IA

Gérer les candidats à l'aide de tableaux Kanban personnalisables, facilitant le déplacement par glisser-déposer à travers les étapes d'embauche

Sauvegarder les meilleurs candidats pour de futures offres d'emploi grâce à des listes de diffusion, accessibles à la fois sur le bureau et dans l'application mobile

Limites de Recruit CRM

La section des rapports manque de profondeur

Il y a des décalages occasionnels de l'interface pendant les heures de pointe

Prix de Recruit CRM

Pro: $85/mois par utilisateur

$85/mois par utilisateur Business: $125/mois par utilisateur

$125/mois par utilisateur Enterprise: $165/mois par utilisateur

G2: 4.8/5 (80+ reviews)

4.8/5 (80+ reviews) Capterra: 4.9/5 (400+ avis)

📖 A lire aussi: 10 Meilleurs exemples de logiciels de gestion de la relation client et leurs cas d'utilisation pour gagner en productivité

11. Zoho Recruit (le meilleur pour une personnalisation poussée)

Via : Zoho Recruit Zoho Recruit est un logiciel de recrutement convivial, basé sur le cloud, qui combine les fonctions ATS et CRM en une seule plateforme. Il s'intègre en douceur aux autres produits Zoho, ce qui vous donne la possibilité de personnaliser votre processus d'embauche en fonction de vos besoins exacts.

Que vous recrutiez pour un client ou que vous mettiez sur pied une équipe à l'interne, ce logiciel de base de données des employés couvre toutes les étapes - du sourcing des candidats à l'automatisation des flux de travail. De plus, avec des outils d'IA et un plan $$ Forever, Zoho Recruit rationalise l'embauche, vous aidant à recruter plus intelligemment et plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Recruit

Obtenez des réponses automatisées avec Zia IA Chatbot aux questions fréquemment posées par les candidats et des mises à jour en temps réel sur le statut des candidatures

Modifiez les pipelines d'embauche, le code couleur des processus et gardez un aperçu clair de la progression des candidats

Publiez des offres d'emploi sur 75+ tableaux d'affichage et partagez instantanément les listes sur les médias sociaux pour élargir votre portée

Les limites de Zoho Recruit

La conception du logiciel semble dépassée par rapport à d'autres outils sur le marché

L'application mobile présente des limites au niveau des fonctionnalités

Tarifs de Zoho Recruit

Free Forever pour toujours

**Pour les RH d'entreprise

Standard: $30/mois par recruteur

$30/mois par recruteur Enterprise: 60$/mois par recruteur

Pour les agences de recrutement

Standard: 30 $/mois par utilisateur

30 $/mois par utilisateur Professionnel: 60 $/mois par utilisateur

60 $/mois par utilisateur Enterprise: $90/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zoho Recruit

G2: 4.4/5 (1700+ avis)

4.4/5 (1700+ avis) Capterra: 4.5/5 (900+ avis)

🔍 Did You Know? Certaines entreprises utilisent désormais des évaluations gamifiées pour évaluer les compétences des candidats de manière ludique et engageante. Ces jeux testent la résolution de problèmes, la créativité et le travail d'équipe tout en permettant aux candidats de s'investir dans le processus.

12. Crelate (Meilleur pour les besoins en personnel créatif et en recrutement)

Via : Meilleur achat Crelate est une plateforme de dotation et de recrutement tout-en-un conçue pour aider les agences et les recruteurs à faire plus de placements avec moins d'efforts. Son interface moderne et intuitive facilite la gestion des candidats, le suivi de la progression et la communication avec les clients.

Cet outil va au-delà du recrutement - il comprend des outils de vente entièrement intégrés qui vous permettent de gérer les candidats et les clients en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Relate

Restez en conformité avec les processus d'accréditation et de paiement/facturation, et suivez facilement le temps et les dépenses sur mobile et sur bureau

Personnalisez votre pipeline de recrutement avec des fonctionnalités de glisser-déposer

Utilisez le portail client de Crelate pour communiquer avec les clients grâce à des alertes en temps réel

Exploitez les analyses de recrutement pour générer des rapports personnalisés qui éclairent les décisions, suivent les indicateurs clés, et découvrent des opportunités

Limites de Crelate

L'absence d'une option d'annulation d'un abonnement en un seul clic soulève des questions de confiance

Le passage d'un document de candidature à l'autre peut être fastidieux et entraîner des erreurs de la part de l'utilisateur

Corréler la tarification

Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (200+ commentaires)

4.4/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (300+ avis)

13. iCIMS (Meilleur pour les grandes entreprises avec des processus d'embauche complexes)

Via : iCIMS iCIMS dote votre équipe des outils nécessaires pour créer des connexions significatives avec les candidats et optimiser vos efforts de recrutement. Il est conçu pour automatiser de nombreux aspects de l'acquisition de talents tout en maintenant l'engagement des candidats grâce à une variété d'outils.

De l'assistance au recrutement international à l'appariement des candidats alimenté par l'IA, iCIMS donne aux entreprises de toutes tailles les ressources dont elles ont besoin pour trouver et retenir les meilleurs talents.

les meilleures fonctionnalités d'iCIMS

Maintenir la sensibilisation des candidats avec une communication multicanal pour garder les candidats informés et engagés tout au long du processus

Mener des campagnes de marketing de recrutement et gérer des évènements directement dans la plateforme

Simplifier la mobilité interne avec la recherche intelligente, l'IA conversationnelle et la communication omnicanale, ce qui permet aux employés de trouver et de postuler plus facilement à des opportunités internes pertinentes

Mesurer le sentiment des employés avec des sondages automatisés aux étapes clés du cycle de vie

limites d'iCIMS

La plateforme peut être envahissante et difficile à naviguer

Les flux de travail ne s'intègrent pas toujours bien

Tarification d'iCIMS

Prix personnalisé

évaluations et critiques d'iCIMS

G2: 4.1/5 (700+ commentaires)

4.1/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (830+ commentaires)

🔍 Did You Know? La technologie, la santé et la finance sont actuellement les secteurs les plus compétitifs pour les recruteurs, la demande de professionnels qualifiés dépassant souvent l'offre.

14. ATS OnDemand (Le meilleur pour un suivi simple des candidats)

Via : ATS OnDemand Vous cherchez un moyen simple de gérer votre processus d'embauche ? Cet ATS est conçu spécifiquement pour les startups et les équipes de petite et moyenne taille.

Grâce aux options d'e-mail automatique et manuel, la communication avec les candidats se fait sans effort. Les questions de présélection filtrent efficacement les candidats, et votre équipe peut collaborer en transmettant rapidement les données des candidats.

Les meilleures fonctionnalités d'ATS OnDemand

Personnalisez les pages carrières pour qu'elles reflètent l'identité de votre entreprise, pour une expérience conviviale et une meilleure image de marque de l'employeur

Présélectionnez efficacement les candidats à l'aide de questions de présélection et d'une communication par e-mail automatisée

Intégrez des outils supplémentaires tels que les textos, les réseaux de talents et les capacités IA pour améliorer votre processus d'embauche

Suivez les activités de recrutement grâce à un tableau de bord intuitif et riche en fonctionnalités

Limites d'ATS OnDemand

La fonctionnalité de recherche avancée de candidats peut se bloquer si le champ Phase de recherche est laissé vide

La complexité de la configuration des rapports peut entraver la capacité à générer des analyses et des indicateurs perspicaces

ATS OnDemand pricing (en anglais)

Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.2/5 (65+ commentaires)

⚡ Template Archive: Explorez notre site web complet Modèles ATS où vous trouverez des modèles prêts à l'emploi, adaptés à chaque étape du processus de recrutement.

15. ApplicantPro (Meilleur pour les flux de travail et les rapports personnalisables)

Via : ApplicantPro ApplicantPro est un outil de recrutement qui vous aide à augmenter votre flux de candidats qualifiés et à identifier rapidement les meilleurs candidats.

Il vous aide à communiquer avec les candidats par texte ou e-mail, à disqualifier automatiquement les candidats non qualifiés et à utiliser des évaluations intégrées pour affiner vos choix.

En outre, vous pouvez procéder à des vérifications d'antécédents et gérer les documents relatifs aux nouveaux employés directement à partir de la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités d'ApplicantPro

Utilisez les évaluations cognitives et comportementales de pré-embauche pour trouver les candidats les mieux adaptés à vos positions ouvertes

Examinez, revoyez et évaluez les entretiens vidéo dans le profil de chaque candidat

Vérifier les références en envoyant des demandes par voie électronique et en suivant les réponses dans le système

Définissez des paramètres de permission personnalisés pour contrôler l'accès aux détails du recrutement et gérer efficacement les rôles des utilisateurs

Limites d'ApplicantPro

La fonctionnalité d'e-mail de suivi a permis de réduire le nombre de candidatures incomplètes

Le suivi du statut des candidats et de leur position dans le processus est difficile

Tarification d'ApplicantPro

Prix personnalisé

Évaluations et critiques d'ApplicantPro

G2: 4.2/5 (85+ commentaires)

4.2/5 (85+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (370+ commentaires)

Faites de ClickUp votre CRM de choix

Maintenant que vous avez exploré ces 15 logiciels de CRM pour le recrutement, vous êtes mieux équipé pour trouver celui qui correspond à vos besoins.

Bien que chaque outil offre des fonctionnalités uniques pour améliorer votre recrutement, ClickUp offre une expérience tout-en-un pour augmenter l'efficacité de l'équipe tout en offrant une expérience candidat supérieure, ce qui en fait un élément indispensable de votre parcours d'embauche.

Il s'étend même à l'onboarding, aidant vos nouveaux employés à partir du bon pied, le tout au sein de la même plateforme. S'inscrire à ClickUp et transformez votre stratégie de recrutement dès aujourd'hui !