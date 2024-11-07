Comment mener un processus de planification des OKR ?

Dans "Mesurer ce qui compte", le John Doerr établit une analogie intéressante entre les OKR d'une équipe et un couteau suisse. Comme cet outil pratique, les OKR sont polyvalents, adaptables et clés pour naviguer dans les complexités de toute organisation.

Que vous soyez dans une startup axée sur la survie ou que vous fassiez partie d'une grande entreprise en train de briser les silos, les OKR sont votre guide ultime. Cependant, une planification efficace des OKR ne se limite pas à la définition de paramètres ; il s'agit de créer un processus dynamique. Ce processus permet d'affiner la clarté, d'aligner votre équipe de direction et de générer de nouvelles idées pour atteindre les objectifs de l'entreprise des objets mesurables .

Voyons comment planifier avec succès les OKR d'une entreprise. Nous examinerons également leur lien avec Objectifs SMART et contribuent à la réalisation des objectifs essentiels de votre organisation.

Qu'est-ce que le forfait OKR ?

Les OKR, ou Objectifs et résultats clés, constituent un moyen à la fois simple et souple de fixer des objectifs, de définir des objets et de mesurer des résultats. Grâce aux OKR, vous pouvez aligner les objectifs individuels, d'équipe et d'organisation tout en gardant une trace de votre progression.

Bien que ce cadre remonte aux années 1980, il a récemment gagné en popularité auprès des startups et des grandes entreprises technologiques. Cette popularité s'explique par sa capacité à favoriser l'alignement et à faire en sorte que tous les membres de l'équipe se concentrent sur les mêmes priorités.

Lorsque les employés perçoivent leur travail comme étant d'une grande importance pour la tâche, ils affichent des performances professionnelles plus élevées. L'importance de la tâche : Effets sur les performances professionnelles, mécanismes relationnels et conditions limites Bien que votre équipe puisse adapter vos OKR à vos besoins, les plus efficaces d'entre eux présentent généralement certains traits communs :

Objectifs: Les objectifs représentent ce que vous cherchez à atteindre. Les meilleurs objectifs sont spécifiques, mesurables et limités dans le temps. Évitez les objectifs vagues et ambitieux ; optez plutôt pour des cibles concrètes que votre équipe peut viser

Les objectifs représentent ce que vous cherchez à atteindre. Les meilleurs objectifs sont spécifiques, mesurables et limités dans le temps. Évitez les objectifs vagues et ambitieux ; optez plutôt pour des cibles concrètes que votre équipe peut viser Résultats clés: Les résultats clés sont les indicateurs qui mesurent la progression vers ces objectifs. Ils doivent être quantifiables, ce qui permet aux employés de voir clairement s'ils ont réussi ou manqué la cible. L'ajout de contraintes temporelles à ces résultats peut en renforcer l'efficacité

Importance des sessions de planification stratégique des OKR Réunions OKR permettent à l'ensemble de l'équipe de discuter et d'affiner ses objectifs, en veillant à ce que chacun comprenne son rôle et ses responsabilités. L'intégration de ces sessions dans vos paramètres de définition des objectifs peut renforcer la collaboration et l'engagement de l'équipe.

Voici ce qui rend les sessions de planification des OKR si cruciales pour les organisations :

Collaboration: Les équipes peuvent travailler ensemble, ce qui favorise des relations plus fortes et une compréhension partagée. Par exemple, lorsque l'équipe de développement de produits collabore avec le service d'assistance à la clientèle au cours d'une session de planification des OKR, ils peuvent s'aligner sur les objets liés à l'amélioration de la satisfaction des clients, ce qui peut conduire à de meilleures fonctionnalités de produits et à des stratégies d'assistance plus efficaces

Les équipes peuvent travailler ensemble, ce qui favorise des relations plus fortes et une compréhension partagée. Par exemple, lorsque l'équipe de développement de produits collabore avec le service d'assistance à la clientèle au cours d'une session de planification des OKR, ils peuvent s'aligner sur les objets liés à l'amélioration de la satisfaction des clients, ce qui peut conduire à de meilleures fonctionnalités de produits et à des stratégies d'assistance plus efficaces **Adaptabilité : une planification régulière permet de procéder à des ajustements en fonction de l'évolution du paysage, afin que les objectifs restent pertinents. Par exemple, si un changement soudain du marché nécessite le lancement d'un nouveau produit, une session de planification des OKR peut aider l'équipe à redéfinir rapidement ses objectifs pour y répondre efficacement, en veillant à ce qu'ils restent pertinents et aient un impact

**Clarté : Les OKR sont l'occasion de clarifier les objets et les résultats clés, ce qui réduit la confusion. Au cours d'une session de planification des OKR, une équipe peut clarifier son objectif "améliorer l'engagement des utilisateurs" en spécifiant des résultats clés tels que "augmenter de 20% le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens", ce qui rend l'objectif beaucoup plus clair

**Les sessions de planification permettent de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Ainsi, au lieu de se disperser en s'attaquant à de multiples projets, une équipe peut se concentrer uniquement sur l'augmentation de la fidélisation des clients, en veillant à ce que ses efforts aboutissent à une réussite mesurable

À lire également OKRs vs KPIs - Apprendre la différence et voir comment ils se comparent

Une structure d'OKR efficace commence par un objet clair et stimulant qui définit les paramètres généraux. Il est suivi de deux à quatre résultats clés qui sont spécifiques, mesurables et limités dans le temps.

En utilisant cette structure, vous insufflez un sentiment d'utilité et vous vous assurez que les efforts de votre équipe sont alignés sur la réalisation de leur objet.

Fixer des objectifs ambitieux

Les objets doivent être motivants, mémorables et qualitatifs. Lors de l'élaboration des objectifs, il convient de se demander s'ils ont une résonance émotionnelle. Vous voulez que votre équipe soit enthousiaste et se dise : "Oui, je veux participer à ce projet !

En règle générale, les objectifs sont paramétrés tous les mois ou tous les trimestres. Ne fixez pas plus d'un à trois objets par équipe et par trimestre, bien que cela puisse varier en fonction des besoins de votre organisation.

L'objectif est d'éviter de multiplier les priorités au point de ne plus en avoir aucune. Des objectifs courts, percutants et concis facilitent leur compréhension par tous.

💡 Pro Tip: Lorsque vous formulez des objectifs, demandez-vous pourquoi il est important de les atteindre.

Définir les résultats clés

Il est essentiel de définir des résultats clés quantitatifs - des indicateurs effacés - pour suivre la progression vers les objets. L'utilisation de nombres pour vos résultats clés permet une communication directe et significative sur la progression.

En outre, veillez à ce que les résultats clés soient axés sur les résultats plutôt que sur des tâches spécifiques. Ils doivent décrire les résultats idéaux nécessaires pour atteindre l'objectif sans dicter la manière dont ils doivent être atteints.

Vous pouvez limiter les résultats clés à trois ou cinq par objectif, mais cela peut dépendre du contexte de votre entreprise. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez toujours réviser ces déclarations ultérieurement, et qu'il faut de l'entraînement pour trouver un bon rythme pour définir à la fois les objectifs et les résultats clés.

📌 Maintenant, examinons les bons Exemples d'OKR .

Un objectif simple mais efficace pourrait être de _"Réduire votre empreinte carbone". Vos résultats clés pourraient être de passer à 100 % d'énergie renouvelable dans les six mois ou d'utiliser 100 % de matériaux recyclés dans les trois mois.

À plus grande échelle, vous pourriez vouloir "rendre les clients heureux" Vous pourriez assister cet objectif par des résultats clés tels que l'obtention d'un Net Promoter Score (NPS) spécifique, la réduction du taux de désabonnement des clients à un certain pourcentage ou la collecte d'un nombre paramètre de commentaires des clients chaque mois.

Les OKR peuvent servir différents objectifs, qu'il s'agisse de piloter des objectifs à l'échelle de l'entreprise ou d'améliorer la productivité personnelle. Quelle que soit leur portée, leur véritable force réside dans la création d'un consensus, la clarification des actions et la motivation des individus à atteindre des objectifs stratégiques significatifs.

Enfin, lorsque vous souhaitez suivre les OKR gardez à l'esprit que des révisions et des mises à jour régulières contribueront à maintenir l'alignement et l'élan vers ces objets cruciaux.

Les OKR fournissent un cadre clair pour la définition d'objectifs mesurables, aidant les équipes à rester concentrées et à suivre leur progression.

Mais pour vraiment mettre en œuvre et débloquer la puissance des OKR pour mettre en œuvre les OKR, il faut plus que des objectifs bien définis : il faut une approche structurée qui favorise la collaboration, l'établissement de priorités et une communication permanente.

Commencez par aligner votre stratégie

La première étape d'un processus de planification des OKR réussi consiste à s'assurer que vos OKR sont directement alignés sur les objectifs stratégiques de l'entreprise.

📌 Par exemple, si la stratégie à long terme d'une entreprise consiste à se développer sur de nouveaux marchés, un OKR pour l'équipe marketing pourrait être le suivant : Accroître la notoriété de la marque en Asie du Sud-Est à hauteur de 2 millions d'euros.

Cet objet s'aligne sur la stratégie de l'entreprise et permet de s'assurer que chacun contribue à l'ensemble de la situation. Sans cet alignement, les équipes risquent de travailler en vase clos et de poursuivre des objectifs qui n'assistent pas directement l'orientation de l'organisation.

L'alignement des OKR sur les objectifs stratégiques de l'entreprise permet à chacun d'être sur la même page et garantit que les efforts sont concentrés là où ils comptent le plus.

Animer des sessions de brainstorming

Après s'être assuré que l'objectif s'aligne sur la stratégie de votre entreprise, l'étape suivante consiste à réunir les membres clés de votre équipe pour réfléchir aux moyens potentiels de l'atteindre. Invitez des membres des équipes marketing, commerciales et de production à proposer des idées.

📌 Lors d'une session de brainstorming, l'équipe marketing peut suggérer des idées telles que le lancement de campagnes publicitaires spécifiques à une région ou la création de contenu localisé. L'équipe produit pourrait suggérer d'offrir des fonctionnalités régionalisées pour capter l'attention du public, et l'équipe commerciale pourrait explorer des partenariats avec des influenceurs ou des entreprises locales.

En encourageant différentes équipes à partager leurs points de vue, vous générez des idées diverses et favorisez la collaboration, ce qui permet de s'assurer que les objectifs bénéficient d'une large contribution et de l'adhésion de l'ensemble de l'organisation.

Hiérarchiser et finaliser les OKR

Une fois que vous avez rassemblé les idées de votre session de brainstorming, il est temps de hiérarchiser les résultats clés qui auront le plus d'impact.

📌 Vous pouvez avoir plusieurs résultats clés proposés pour accroître la notoriété de la marque, mais vous devez vous concentrer sur ceux qui auront la plus grande portée et qui sont réalistes dans le délai imparti.

Par exemple, vous pouvez décider de donner la priorité à des résultats clés, tels que :

Lancer trois campagnes publicitaires ciblées

Établir un partenariat avec cinq influenceurs locaux ayant une portée de plus de 150 000 abonnés chacun

Augmenter de 15 % l'engagement dans les médias sociaux en Asie du Sud-Est

Ces résultats clés sont clairs, exploitables et mesurables, ce qui facilite le suivi de la progression.

À cette étape, il est crucial d'éviter de disperser vos ressources en choisissant trop de résultats clés. Tenez-vous-en à ceux qui correspondent directement à l'objet et à la vision de votre entreprise et que votre équipe peut atteindre de manière réaliste dans le délai imparti.

Communiquer et mettre en œuvre les OKR

Après avoir défini vos OKR, une communication claire est essentielle. Assurez-vous que les équipes marketing, productivité et commerciale connaissent l'objectif et les résultats clés.

Alignez le forfait OKR avec la gestion du travail et atteignez plus rapidement des objectifs ambitieux grâce à ClickUp

En utilisant des plateformes de gestion de projet telles que ClickUp vous pouvez vous assurer que chaque équipe connaît son rôle et a une visibilité sur la progression.

Examiner la progression régulièrement

Achevé, le processus d'OKR n'est pas achevé sans vérifications régulières. Planifiez des bilans bihebdomadaires ou mensuels pour évaluer la progression de votre équipe vers l'objectif.

Au cours de ces examens, vérifiez si vos résultats clés sont en voie d'être atteints. Par exemple, si vous avez déjà lancé l'une des campagnes publicitaires mais que vous n'avez pas constaté la hausse d'engagement attendue, ce sera le moment idéal pour ajuster l'approche.

Ou encore, si les partenariats avec les influenceurs donnent d'excellents résultats, il serait bon de mettre les bouchées doubles sur cette tactique.

Des bilans réguliers permettent à l'équipe de rester sur la bonne voie, et des ajustements peuvent être apportés rapidement en cas de difficultés. Ils sont également l'occasion de célébrer les victoires, comme le fait d'avoir atteint vos cibles d'engagement plus tôt que prévu, ce qui permet de garder le moral et de rester concentré.

Outils pour la planification des OKR

Disposer des bons outils peut faire toute la différence entre un forfait OKR inefficace et un forfait OKR efficace, et ClickUp peut être le Watson de votre Sherlock ici.

En tant que plateforme de gestion de projet tout-en-un, ClickUp vous permet d'obtenir une visibilité complète sur vos OKR planifiés, depuis la définition des objectifs et l'assignation des tâches jusqu'à la mesure des résultats.

Outils et ressources pour paramétrer les OKR

Pour commencer, créez un espace ou un dossier dédié à vos OKR dans ClickUp. Définissez vos objectifs de haut niveau, qui doivent être ambitieux mais réalistes, et reliez-les à des résultats clés spécifiques et mesurables.

Objectifs ClickUp Objectifs ClickUp offre un espace virtuel fantastique pour établir vos objectifs et tout organiser, ce qui facilite la définition, le suivi et la réalisation des objectifs de votre équipe, le tout en un seul endroit. De plus, il dispose d'un cadre structuré qui vous aide à décomposer les grands objectifs en forfaits réalisables, que vous pouvez configurer en tant que tâches pour un suivi sans faille.

Créez, mesurez et atteignez les objectifs de votre équipe grâce à ClickUp Objectifs

Pour vous assurer que vos objectifs sont mesurables, vous pouvez incorporer des Objectifs. Ces cibles sont très utiles pour suivre les indicateurs de réussite et vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte.

Par exemple, vous pouvez suivre :

Un nombre: Par exemple, le nombre de livres électroniques téléchargés lors de votre dernière campagne de marketing

Par exemple, le nombre de livres électroniques téléchargés lors de votre dernière campagne de marketing Vrai/Faux: Vérifier si votre nouveau flux d'accueil est exempt de bugs et prêt à être lancé

Vérifier si votre nouveau flux d'accueil est exempt de bugs et prêt à être lancé Un pourcentage: Par exemple, l'augmentation de votre chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre

Par exemple, l'augmentation de votre chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre Une devise: Par exemple, les économies cibles réalisées grâce à l'automatisation au cours du trimestre

Vous pouvez également organiser vos objectifs en créant des dossiers pour vos OKR, en suivant les cycles de sprints, en affichant les tableaux de bord de progression et en comparant les résultats sur différentes périodes. Champs personnalisés de ClickUp et les modèles de suivi des objectifs de ClickUp vous permettent de lier ces résultats clés à des données en temps réel. Cette installation affiche clairement dans quelle mesure vos objectifs s'alignent sur les objectifs plus larges de l'entreprise.

Si vous débutez, ces modèles de définition d'objectifs sont là pour vous guider :

Le modèle ClickUp OKRs

En commençant par le Modèle de ClickUp OKRs est un moyen fantastique de se plonger dans les OKR. Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Obtenir un cadre bien défini ainsi que des environnements de travail, ce qui simplifie le début de la planification de vos objets

Trouver des modèles d'OKR personnalisables, un guide pratique de définition des objectifs et même des échantillons d'OKR pour vous inspirer

Accéder à une checklist des OKR et à un playbook qui décrit les bonnes pratiques pour mettre en œuvre les OKR au sein de votre organisation

Tous ces composants travaillent ensemble de manière transparente pour vous aider à démarrer avec les OKR sans tracas.

Pour réussir l'exécution des OKR, il est essentiel de comprendre le cadre spécifique de votre équipe. Ce modèle vous aide à mettre en place et à personnaliser des OKR qui répondent aux besoins spécifiques de votre équipe. Grâce à tous les outils visuels, environnements de travail et ressources inclus, chacun comprendra ses objets et saura comment travailler efficacement pour les atteindre.

Télécharger ce modèle

Le modèle de cadre OKRs de ClickUp

Le modèle Modèle de cadre ClickUp OKR est une ressource formidable pour lancer votre parcours OKR rapidement et en douceur. Il comprend des cadres OKR prêts à l'emploi, des modèles personnalisables, des forfaits utiles et des exemples pratiques pour faciliter la planification. Vous trouverez également une checklist et un playbook dédiés aux OKR, qui fournissent des informations précieuses pour intégrer les OKR dans votre stratégie d'entreprise.

Voici comment les responsables peuvent tirer parti de ce modèle d'OKR pour définir et contrôler leurs objectifs et leurs résultats clés :

Commencez par utiliser l'affichage global des OKR pour créer et suivre les objectifs généraux de votre entreprise

Ensuite, vous pouvez vous faire une idée de ce que fait chaque équipe en affichant le Tableau de progression des OKR

Enfin, planifiez et suivez les échéanciers de chaque objectif grâce à l'affichage de l'échéancier

Télécharger ce modèle

💡 Pro Tip: Use these Modèles d'objectifs SMART pour fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps (objectifs SMART), suivre la progression et les réexaminer de temps à autre.

Outils et ressources pour atteindre les OKR

La réalisation des OKR est essentielle pour aligner les efforts de l'équipe et obtenir des résultats mesurables. ClickUp simplifie le processus grâce à des fonctionnalités faciles à utiliser qui aident les équipes à paramétrer, suivre et ajuster leurs OKR.

Voici un aperçu de la manière dont vous pouvez atteindre les OKR de manière efficace à l'aide de ClickUp.

Tâches ClickUp

Une fois que les OKR sont en place, décomposez-les en tâches réalisables et en jalons pour chaque membre de l'équipe. Tâches ClickUp vous permettent de faire cela en attribuant des responsabilités, en fixant des paramètres et en établissant des dépendances. Attribuez chaque résultat clé à des propriétaires spécifiques, afin de garantir l'obligation de rendre compte.

L'interface intuitive de type "glisser-déposer" facilite la gestion des tâches, et vous pouvez choisir parmi plus de 15 Affichages ClickUp -Liste, Tableau, Calendrier, Tableau Kanban, Diagramme de Gantt, etc. pour une meilleure visibilité de votre flux de travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-930.png Tâches ClickUp : OKR Planning /$$img/

Utilisez ClickUp Tasks pour définir les résultats clés et les initiatives sans avoir recours à des feuilles de calcul compliquées

Voici quelques facteurs supplémentaires à prendre en compte pour évaluer la réussite de votre processus de mise en œuvre des OKR :

Échéancier : Utilisez Suivi du temps ClickUp pour comparer la durée estimée avec la durée réelle nécessaire pour atteindre les objectifs

: Utilisez Suivi du temps ClickUp pour comparer la durée estimée avec la durée réelle nécessaire pour atteindre les objectifs Dépendances : Suivez les dépendances qui ont accéléré les résultats ou freiné votre équipe à l'aide de Dépendances ClickUp Jalons : Capturez les moments clés du projet et célébrez les victoires avec Jalons ClickUp comme le fait d'atteindre 50 % de votre objectif initial

: Suivez les dépendances qui ont accéléré les résultats ou freiné votre équipe à l'aide de Dépendances ClickUp

ClickUp propose également un intervalle d'automatisations, de tâches récurrentes et de fonctionnalités similaires qui réduisent le travail manuel, vous permettant de consacrer plus de temps à la prise de décision.

Outils et ressources pour le suivi des OKR

Avec l'outil Fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp grâce à la fonction de suivi des objectifs de ClickUp, vous pouvez facilement apporter des modifications en cas de besoin et informer tout le monde des changements, ce qui améliore la transparence du cycle des résultats OKR.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-95.gif Fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp /$$img/

Créez un ordre clair des opérations en ajoutant des dépendances de type "blocages" ou "attentes" entre les tâches pour que votre équipe reste sur la bonne voie et sache sur quoi travailler en premier grâce à la fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp

Vous pouvez également établir des dépendances entre les tâches, affecter des membres de l'équipe, fixer des échéanciers et automatiser le suivi de la progression.

Avec les OKR, vous évaluerez la réussite en fonction de résultats clés.

Tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp sont idéaux pour le suivi et l'amélioration de la performance organisationnelle à travers différents objectifs et indicateurs. Créez des tableaux de bord personnalisables et ajoutez des widgets pour les objectifs qui vous importent le plus.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-931.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Obtenez des informations instantanées grâce au tableau de bord OKR

ClickUp propose également un tableau de bord prédéfini Tableau de bord OKR le tableau de bord OKR permet de visualiser facilement vos performances, d'identifier les goulets d'étranglement et de repérer les risques à un stade précoce.

Aujourd'hui, les OKR sont généralement paramétrés tous les trimestres au niveau de l'équipe. Au niveau de l'organisation, ils se déroulent par cycles et peuvent être quelque peu itératifs. Cela signifie que les managers d'équipe peuvent re-cartographier leurs OKR tous les trimestres.

ClickUp Documents

À ce stade, il est important de se demander si tous les membres de votre équipe peuvent accéder aux données que vous avez recueillies. À font-ils savoir ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné ?

Il est essentiel de documenter les réussites et les difficultés. Vous souhaitez améliorer votre processus de suivi des OKR en vous appuyant sur des données en temps réel plutôt que sur des suppositions ou des intuitions. Documents ClickUp servent de hub centralisé où les membres de l'équipe, les gestionnaires de projet, les dirigeants et les cadres supérieurs peuvent stocker toutes les informations relatives aux OKR. Il peut s'agir d'informations sur les cycles d'OKR précédents, des raisons des réussites et des échecs, des procédures opérationnelles standard et des méthodes de suivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-96.gif ClickUp Documents /$$img/

Mettez en forme et collaborez facilement sur les documents aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

Les documents ClickUp sont dotés de fonctionnalités de modification en cours et de riches options de mise en forme. Cela garantit que les documents restent intuitifs et qu'ils sont toujours mis à jour avec les dernières informations.

Vous pouvez également utiliser les commentaires et les discussions en fil rouge au sein des tâches pour vous connecter avec votre équipe, partager les mises à jour et relever tous les défis.

Conseil bonus : revoir et ajuster régulièrement les objectifs

Les OKR requièrent une attention permanente, il est donc important d'examiner régulièrement la progression.

Le tableau de bord ClickUp Objectifs vous permet de passer en revue l'ensemble de vos objectifs, en accordant une attention particulière à ceux qui ont pris du retard. Planifiez des vérifications récurrentes ou des sprints afin de revoir et d'ajuster vos OKR si nécessaire.

❗️If vous remarquez qu'un résultat clé n'est pas en bonne voie, réaffectez les ressources, ajustez les échéanciers ou modifiez les OKR si nécessaire.

ClickUp propose également des widgets d'objectifs qui facilitent la visualisation de la progression et la correction des trajectoires en temps réel.

En définissant des OKR clairs, en les divisant en tâches gérables et en les révisant régulièrement dans ClickUp, les équipes peuvent rester alignées, concentrées et adaptables, ce qui leur permet d'obtenir les résultats qui comptent le plus.

Bonnes pratiques pour les sessions de planification des OKR

Si vous voulez que votre session de planification des OKR soit fructueuse, il est essentiel de l'aborder avec une stratégie réfléchie. Prenez en compte les bonnes pratiques suivantes pour rendre la session plus efficace et faire en sorte que tout le monde reste sur la bonne voie :

Encourager la participation

Impliquez votre équipe dans la discussion. La contribution de chacun est importante et contribue à créer un sentiment de propriété.

Lorsque les gens ont le sentiment d'avoir contribué, ils s'investissent davantage dans la réalisation des objets. En outre, la diversité des points de vue permet de définir des objectifs plus équilibrés et plus réalistes.

Faire en sorte que les objectifs soient réalisables et mesurables

S'il est bon de viser haut, il faut s'assurer que les objectifs sont à portée de main et peuvent être clairement mesurés.

En vous en tenant aux objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps), vous éviterez de paramétrer des objectifs trop vagues ou trop ambitieux.

$$$a Gardez l'équilibre

Un bon équilibre entre des objectifs audacieux et inspirants et des objectifs plus réalisables permet de maintenir la motivation de l'équipe.

Si certains objets doivent repousser les limites, d'autres doivent être à portée de main pour maintenir le moral et encourager la progression.

Vérifier régulièrement

Des examens fréquents de la progression sont la clé pour maintenir les choses sur la bonne voie.

Un suivi régulier des résultats clés vous permet de procéder à des ajustements en temps utile et donne à chacun l'occasion de discuter des difficultés rencontrées.

Utiliser la technologie à votre avantage

Enfin, la technologie peut faire toute la différence dans le suivi de la progression. Les outils de gestion de projet (comme ClickUp 🤩) vous aident à garder un œil sur les résultats clés en temps réel et permettent à l'équipe de rester responsable.

En intégrant ces pratiques à vos sessions de planification des OKR, vous ne vous contenterez pas de fixer des objectifs clairs et réalisables, mais vous favoriserez également l'émergence d'une équipe plus engagée et plus alignée, prête à produire des résultats.

Faites un meilleur forfait OKR et obtenez plus de résultats avec ClickUp

Pour améliorer la planification des OKR, il faut définir des objectifs clairs et réalisables et faire en sorte que tout le monde soit sur la même page tout au long du processus. Et lorsqu'ils sont bien exécutés, les OKR peuvent établir une connexion entre les ambitions et les résultats réels.

Même si votre équipe n'atteint pas tous ses objectifs, le fait de lui avoir fixé des paramètres élevés peut l'inciter à réaliser plus que ce qu'elle croyait possible au départ.

ClickUp peut accélérer la mise en œuvre des OKR grâce à ses fonctionnalités uniques, telles que les Objectifs ClickUp, les modèles prêts à l'emploi et les tableaux de bord personnalisables. Ces outils vous aident à établir un cadre transparent et structuré pour développer des OKR clairs et suivre les objets de l'équipe à chaque étape de votre chemin vers la réussite. Créer un compte ClickUp gratuit et commencez à travailler sur vos OKR dès aujourd'hui !