Comment utiliser l'IA dans le marketing digital (Use Cases & ; Tools)

Les équipes de marketing digital se sentent souvent dépassées, jonglant constamment avec les données, le contenu et les demandes des clients en constante évolution. Si vous vous retrouvez enlisé dans des tâches répétitives comme l'analyse manuelle des données clients ou la rédaction de posts sur les médias sociaux, l'intelligence artificielle peut changer la donne.

Les outils d'IA comme ChatGPT génèrent instantanément du texte personnalisé pour votre dernière campagne et analysent les commentaires des clients grâce à l'analyse des sentiments pilotée par l'IA pour vous aider à affiner votre stratégie.

Un récent sondage de PwC a révélé que 81% des CMO prévoient d'intégrer l'IA dans leurs business models au cours des 12 à 18 prochains mois.

Cependant, l'exploration de ces outils peut prendre beaucoup de temps ! À faire ? À faire pour évaluer ce qu'il convient d'automatiser ? À faire l'évaluation d'un outil d'IA ?

Nous vous proposons quelques conseils et astuces d'initiés ! Continuez à lire pour apprendre comment utiliser l'IA dans le marketing digital et.. développer votre entreprise de marketing numérique .

Comprendre l'IA pour le marketing digital

L'IA est devenue un outil inestimable pour les entreprises, y compris les équipes marketing, en améliorant l'efficacité et l'efficience. Elle peut automatiser les tâches quotidiennes comme la gestion des campagnes, la programmation des posts, l'envoi de newsletters, et même l'exécution de l'ensemble de votre.. marketing de contenu moteur.

Si l'IA a récemment attiré plus d'attention grâce à des plateformes accessibles comme ChatGPT, il est important de noter que le rôle de l'IA dans le marketing digital évolue depuis plusieurs années.

À ses débuts, le marketing numérique axé sur l'IA se concentrait sur l'automatisation de tâches simples et l'utilisation de chatbots de base pour interagir avec les clients par le biais de réponses préprogrammées. Ces Outils d'IA pour la génération de leads ont été utilisés sur des sites web ou pour la distribution de contenu sur des applications de marketing des médias sociaux comme WhatsApp et Facebook Messenger.

Au fur et à mesure que la technologie de l'IA s'est développée, son impact sur le monde du marketing numérique est devenu plus important. Par exemple, l'apprentissage automatique (ML) a permis aux spécialistes du marketing d'analyser rapidement les données des clients à partir de sources telles que les médias sociaux, les analyses de sites Web et les commentaires. Cette analyse leur a permis de mieux segmenter les audiences et de personnaliser les efforts marketing, ce qui a conduit à des taux de conversion plus élevés.

Des rapports montrent que 72% des utilisateurs utilisant des outils marketing IA améliorent l'expérience client tout en économisant 2,5 heures par jour ou 3 heures pour chaque contenu en moyenne.

Au fil du temps, les applications de l'IA dans le marketing numérique se sont encore développées, introduisant des outils avancés tels que l'analyse des sentiments et les recommandations personnalisées.

La récente popularité du modèle GPT-4 d'OpenAI et de ChatGPT a déclenché un engouement pour l'IA. Ces outils permettent aux spécialistes du marketing de créer des chatbots plus avancés, d'accélérer la création de contenu, de résumer de grandes quantités d'informations et d'effectuer des analyses de données détaillées, débloquant ainsi encore plus de potentiel pour des stratégies de marketing créatives et axées sur les données.

D'après un Sondage HubSpot , 64 % des professionnels du marketing utilisent déjà des outils d'IA dans une certaine capacité. Cependant, la profondeur de l'intégration de l'IA varie, avec seulement 21% des spécialistes du marketing rapportant que l'IA joue un rôle important dans leurs activités quotidiennes.

Mais comment l'IA est-elle exactement utilisée dans le marketing numérique ?

L'utilisation la plus courante, signalée par 40 % des spécialistes du marketing, concerne l'analyse des données et les rapports

Juste derrière, 39 % utilisent l'IA pour la recherche, qu'il s'agisse de mener..d'études de marché ou de résumer des articles

Enfin, 38 % utilisent l'IA pour aider à la création de contenu, en les aidant à générer du matériel qui résonne avec leur cible

Et le meilleur ? Certains outils ne font pas qu'une ou deux de ces tâches, mais toutes simultanément ! Oui, vous avez bien lu. ClickUp est l'un de ces Solution de marketing alimentée par l'IA .

Voyons comment l'IA simplifie votre flux de travail de marketing numérique et où ClickUp peut vous aider.

1. Analyse de données

Alors que la plupart des applications de marketing numérique offrent de l'analytique, les spécialistes du marketing se retrouvent souvent à gérer des exportations et à assembler des données comme un puzzle pour obtenir une vue d'ensemble.

L'IA simplifie le processus en rassemblant et en analysant les données provenant de plusieurs canaux de marketing et en les résumant en un seul endroit. Cela permet de gagner du temps et de développer des stratégies marketing et des campagnes plus efficaces.

Avec Modèle de rapport de marketing de ClickUp avec le modèle de rapport marketing de ClickUp, par exemple, vous pouvez facilement suivre et rapporter vos efforts de marketing numérique sur un seul écran.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-915.png Modèle de rapport de marketing de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6103968&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

L'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain peut vous aider à accélérer cette analyse en récupérant les données de votre environnement de travail et en résumant l'impact de vos initiatives marketing.

Vous afficherez ainsi une vue claire de vos indicateurs clés de performance (KPI) et des indicateurs de vos campagnes, ce qui vous permettra de prendre des décisions stratégiques en toute confiance.

En plus de l'analyse post-campagne, l'IA peut améliorer l'analyse prédictive qui alimente de meilleures décisions marketing.

📌 Volkswagen utilise l'IA pour l'analyse prédictive dans ses décisions d'achat publicitaire, ce qui permet à l'entreprise de réduire les coûts cachés associés aux agences médias. Cette stratégie a eu pour résultat une augmentation de 20 % des ventes en concession en s'appuyant sur des insights basés sur des données plutôt que sur l'interprétation subjective des agences quant aux canaux qui renvoient le maximum de retour sur investissement publicitaire (ROAS).

2. Création de contenu

Les spécialistes du marketing numérique utilisent de plus en plus d'outils d'IA générative pour faciliter la création de contenu, qu'il s'agisse de légendes de vidéos ou de posts sur les médias sociaux copie d'e-mail . L'IA peut même contribuer à la génération, au traitement et à l'enrichissement de contenus multimédias tels que les images, les sons et les vidéos.

Si le contenu généré par l'IA peut être utile, il n'est généralement pas prêt à être publié immédiatement.

Seuls environ 6% des spécialistes du marketing qui utilisent l'IA publient le contenu sans aucune modification en cours.

La plupart des spécialistes du marketing considèrent aujourd'hui l'IA comme un point de départ - un moyen de lancer des idées, de créer des aperçus, de rédiger des textes publicitaires ou de rédiger des paragraphes initiaux pour susciter et compléter leur créativité.

📌 JPMorgan Chase pourrait constituer une exception à cette règle. L'entreprise a collaboré avec Persado IA pour concevoir des textes publicitaires engageants et, dans certains cas, atteindre des taux de clics deux fois supérieurs à ceux des contenus rédigés par des humains. Bien que les avis soient encore partagés, cette instance montre que l'IA pourrait être en mesure de surpasser les méthodes traditionnelles en matière de marketing.

Nous savons tous que le contenu nécessite des tests approfondis lors de la publication. Ne serait-ce pas génial si vous pouviez gérer votre contenu et vos tests en un seul endroit ?

Grâce à l'outil ClickUp A/B Content Management & Testing Template (Modèle de gestion et de test de contenu A/B) à vous de le faire !

Télécharger ce modèle

Ce modèle améliore Modèle de test A/B de ClickUp en y ajoutant de puissantes fonctionnalités de gestion de contenu. Il vous aide à gérer les campagnes de tests A/B grâce à des outils et des fonctionnalités qui facilitent (et amusent !) la création, l'exécution et l'analyse des tests A/B, notamment :

Une vue Liste pour suivre tous vos tests

Une vue Tableau pour afficher les flux de travail et les priorités

Un affichage sous forme de calendrier pour planifier les tâches

Un affichage de l'échéancier pour surveiller la durée de vos tests automatisés

De plus, vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour suivre des détails importants tels que les objectifs des tests, les cibles et les indicateurs clés de vos campagnes.

3. Personnalisation du contenu

De toutes les entreprises qui utilisent l'IA, 82 % déclarent qu'il aide à personnaliser l'expérience client et qu'il permet un retour sur investissement de 5 à 8 fois leurs dépenses .

Un excellent exemple de cette personnalisation est le contenu dynamique, qui s'ajuste en fonction de facteurs tels que le nom, la profession ou l'activité de navigation d'un utilisateur. Pensez aux recommandations personnalisées que vous voyez sur Netflix lorsque vous vous connectez ou à la façon dont Spotify compose des listes de lecture en fonction de vos habitudes d'écoute - ces expériences sont alimentées par l'IA. En analysant le comportement de l'utilisateur, l'IA offre une expérience plus personnalisée à travers divers canaux de marketing, qu'il s'agisse de pages web, d'e-mails ou de posts sur les médias sociaux.

📌 Sephora met en œuvre une application "Virtual Artist" alimentée par l'IA qui permet aux utilisateurs d'essayer virtuellement des produits de maquillage en utilisant la réalité augmentée (AR). Cela permet non seulement de personnaliser l'expérience d'achat, mais aussi de stimuler l'engagement des clients et les conversions d'équipes commerciales grâce à des recommandations de produits personnalisées basées sur les préférences des utilisateurs.

4. Campagnes de marketing par e-mail automatisées

Le marketing par e-mail automatisé existe depuis un certain temps, mais l'IA est en train de le faire monter d'un cran. Grâce aux outils d'IA, vous pouvez créer un contenu d'e-mail plus attrayant tout en apprenant comment votre public interagit avec vos e-mails. L'idée est de réduire le temps consacré au brainstorming et à la recherche afin que votre équipe puisse se concentrer davantage sur l'exécution de campagnes réussies.

Alors que l'IA continue d'évoluer, l'intégration d'un logiciel d'e-mail marketing automatisé dans votre stratégie devient plus importante que jamais. Modèle de campagne d'e-mailing de ClickUp offre un cadre idéal pour la connexion avec de nouveaux clients, la maintenance de l'assistance aux clients existants, l'amélioration de la visibilité de la marque, l'entretien des prospects et la fermeture des marchés de manière efficace.

Télécharger ce modèle

Ce modèle vous permet de concevoir et de gérer des campagnes d'e-mails réussies tout en suivant l'engagement et la progression. En sauvegardant des modèles pour différentes campagnes, vous économisez du temps et des efforts pour vos futurs efforts de marketing, en assurant la cohérence de vos communications.

Les champs personnalisés du modèle vous permettent également de catégoriser et de suivre des détails tels que les liens de la copie de l'e-mail, les taux d'achevé, les types d'e-mails, les secteurs cibles et les modèles.

Grâce à ses rapports détaillés, vous pouvez également analyser les performances des e-mails précédents et optimiser vos futures campagnes pour un impact maximal.

5. Prévoir le comportement des clients

L'IA est également incroyablement utile pour prédire le comportement des clients et les tendances commerciales. Elle analyse les données historiques, telles que l'engagement des consommateurs, les achats, le temps passé sur une page et les taux d'ouverture des e-mails, afin de prévoir les performances éventuelles d'une campagne marketing.

Cette capacité à prédire les résultats permet aux spécialistes du marketing de mieux comprendre ce qu'ils peuvent attendre de leurs efforts, ce qui les aide à créer des campagnes plus dynamiques et plus percutantes qui stimulent les ventes et améliorent le retour sur investissement.

📌 Étude de cas : ClickUp 🤝 Pharmacy Mentor

Pharmacy Mentor, une communauté pour les professionnels de la pharmacie, a rencontré un besoin similaire pour une gestion plus efficace des données. En cours, ils ont utilisé Google Workspace pour gérer les informations sur les clients, mais au fur et à mesure que leurs opérations se sont développées, leur installation est devenue encombrée, rendant difficile la récupération des données et le suivi de la progression des projets.

Pour surmonter ces obstacles, Pharmacy Mentor est passé à ClickUp . Cette transition a permis d'améliorer la gestion de la relation client, la gestion de projet et le traitement global des données. Elle leur a permis de centraliser la gestion des clients tout en automatisant les déclencheurs de tâches, ce qui a rendu les mises à jour des clients beaucoup plus faciles à gérer.

ClickUp a aidé notre entreprise à devenir beaucoup plus productive, en nous faisant gagner du temps, en réduisant le nombre de réunions inutiles et en augmentant considérablement la satisfaction de nos employés et de nos clients

Lewis Norwood, Titre des relations avec les clients, Pharmacy Mentor

L'utilisation de logiciels d'IA pour le marketing numérique

ClickUp vous permet d'intégrer l'IA dans votre flux de travail en automatisant les tâches de marketing, en suivant la progression des campagnes et en analysant les données de performance, le tout au sein d'une plateforme unique.

Voici un récapitulatif des fonctionnalités IA spécifiques de ClickUp que vous pouvez utiliser pour votre stratégie de marketing digital.

Automatisation des tâches répétitives

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-918.png ClickUp Automatisations : Comment utiliser l'IA dans le marketing digital /$img/

Automatisez facilement vos flux de travail marketing avec ClickUp Brain et ClickUp Automations

Le marketing digital implique souvent de nombreuses tâches fastidieuses et répétitives qui peuvent drainer votre temps et votre énergie. Automatisations ClickUp peuvent vous aider à mettre en place des flux de travail (pour s'attaquer à ces tâches banales) qui déclenchent des actions basées sur des paramètres spécifiques. Par exemple, lorsque le statut de la tâche d'un post sur les médias sociaux passe à prêt, ClickUp peut changer l'assigné de la tâche du rédacteur qui a rédigé le post au responsable des médias sociaux qui doit le publier.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-93.gif ClickUp Automatisation : Comment utiliser l'IA dans le marketing digital /$img/

Utilisez le constructeur d'automatisation NLP de ClickUp Brain pour réduire le temps passé sur le travail manuel occupé

Avec ClickUp Brain, vous pouvez configurer ces automatisations en utilisant également des instructions en langage naturel. Cela signifie que vous passerez moins de temps sur le travail administratif et plus de temps à concevoir des campagnes innovantes.

Toutefois, il est essentiel de veiller à ce que vos processus d'automatisation soient conformes aux réglementations en matière de confidentialité des données et respectent le consentement des utilisateurs.

Obtenir des informations basées sur les données

ClickUp Brain améliore vos capacités d'analyse des données, en vous fournissant des insights exploitables exactement quand vous en avez besoin.

Grâce aux analyses pilotées par l'IA, vous pouvez facilement repérer les tendances, évaluer l'efficacité des campagnes et prendre des décisions éclairées en temps réel. Utiliser Tableaux de bord ClickUp pour visualiser d'un coup d'œil ces indicateurs clés de performance et ces indicateurs.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-919.png Tableau de bord ClickUp : Comment utiliser l'IA dans le marketing digital /$$img/

Obtenez un aperçu complet grâce aux tableaux de bord ClickUp entièrement personnalisables

Par exemple, si une campagne d'e-mails particulière montre une augmentation de l'engagement, vous pouvez rapidement ajuster votre stratégie pour reproduire cette réussite sur d'autres plateformes.

Générer du contenu créatif plus rapidement

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-94.gif ClickUp Brain : comment utiliser l'IA dans le marketing digital /$$img/

Générez du contenu de haute qualité à l'aide de ClickUp Brain, votre assistant de rédaction et de modification en cours piloté par l'IA

ClickUp Brain vous aide à générer des sujets, à rédiger des ébauches et même à créer des contenus complets. Que vous créiez des articles de blog, des e-mails ou du contenu pour les médias sociaux, l'outil IA automatise les étapes initiales, ce qui vous aide à gagner du temps tout en maintenant la qualité. Vous pouvez ainsi vous concentrer davantage sur l'affinage de votre message et moins sur la recherche de la prochaine idée géniale.

via Reddit Il est idéal pour les spécialistes du marketing qui ont besoin d'un contenu rapide et de haute qualité sans avoir à partir de zéro.

Vous pouvez enregistrer tout votre contenu marketing dans Documents ClickUp qui constituent un hub central pour la rédaction, la modification en cours et l'affinage du contenu en collaboration. Les commentaires en temps réel et le partage de documents améliorent le travail d'équipe, garantissant que tout le monde est sur la même page.

Veillez à ce que tout contenu généré soit conforme aux lignes directrices de la marque et aux normes éthiques, et relisez les fautes de frappe (bien que le correcteur grammatical et orthographique intégré permette de les éviter dès le départ !)

Améliorer la collaboration au sein d'une équipe

Éliminez la difficulté de jongler avec plusieurs outils et des discussions dispersées en utilisant ClickUp Chat pour partager des mises à jour, lier des ressources et collaborer sans effort au sein de ClickUp

La réussite du marketing repose en grande partie sur la collaboration, ce qui nécessite une communication et une coordination fluides entre les membres de l'équipe. ClickUp Chat améliore le travail d'équipe grâce à des fonctionnalités intégrées de discussion, de gestion des tâches et de partage de documents. Il facilite la discussion d'idées, le partage de ressources et le retour d'informations en temps réel.

Chaque fil de discussion est lié aux tâches, documents et projets pertinents, ce qui permet d'afficher une vue d'ensemble des discussions en cours. Ainsi, toutes les communications restent pertinentes et exploitables, qu'il s'agisse de réfléchir à une nouvelle campagne ou de revoir des brouillons.

Ne manquez jamais les éléments d'action importants dans vos fils de discussion avec les FollowUps dans ClickUp Chat

Avec FollowUps dans Chat, vous pouvez facilement trier et assigner des messages importants comme éléments d'action, et avec SyncUps, vous pouvez sauter sur des appels audio et vidéo pour une clarté contextuelle, rationalisant ainsi la gestion du projet.

Enfin, vous pouvez utiliser l'IA au sein de ClickUp Chat pour résumer les conversations, identifier les éléments d'action clés et convertir les messages de discussion en tâches. Cela réduit le bruit et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

La commodité de ClickUp pour les équipes marketing va encore plus loin. Il fournit une variété de modèles pour vous faire gagner du temps lors de la planification, de l'exécution et de l'analyse des campagnes.

Le modèle de plan marketing ClickUp Le modèle de plan marketing de ClickUp est conçu pour vous aider à paramétrer et à atteindre vos objectifs marketing, de la génération de leads au renforcement de votre présence sur les médias sociaux.

Télécharger ce modèle

Ce modèle vous permet de forfaiter, de suivre et d'optimiser vos campagnes en un seul emplacement pratique. En l'utilisant, vous pouvez :

Diviser vos tâches en étapes exploitables pour atteindre vos objectifs marketing

Suivre la progression de la campagne à l'aide d'indicateurs et d'analyses intégrés

Allouer votre temps et vos ressources de manière plus efficace

Évaluer la réussite de la campagne et affiner vos stratégies si nécessaire

Modèle de rapport de marketing numérique ClickUp

Le suivi et les rapports sur les campagnes de marketing numérique sont essentiels pour évaluer le retour sur investissement de vos efforts.

Cependant, la collecte de données à partir de diverses sources et la création de rapports peuvent prendre beaucoup de temps. Avec Modèle de rapport de marketing numérique de ClickUp avec le modèle de rapport de marketing numérique de ClickUp, vous pouvez gérer et produire des rapports sur toutes vos campagnes en un seul emplacement centralisé, sans effort !

Télécharger ce modèle

Ce modèle comprend des visualisations pour évaluer la performance globale et des analyses détaillées pour vous aider à repérer les réussites et les opportunités. Il comporte également les fonctionnalités suivantes :

La possibilité de suivre les indicateurs sur plusieurs plateformes

Des mises à jour en temps réel sur les indicateurs de performance clés

Une base de données sans code pour stocker et organiser toutes vos données

Le modèle de briefing de campagne marketing ClickUp

Le Modèle de dossier de campagne marketing ClickUp est une ressource essentielle pour définir clairement les objectifs de votre campagne.

Télécharger ce modèle

Son intégration transparente avec ClickUp Brain distingue ce modèle, permettant un flux de travail fluide du concept à l'exécution. Vous pouvez l'utiliser pour créer un document dans ClickUp pour le brainstorming et la définition de vos objectifs, tandis que ClickUp Brain vous aide à rédiger un brief marketing de haute qualité.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organiser les livrables à chaque étape de l'entonnoir marketing

Faire un remue-méninges pour trouver des idées et des stratégies créatives

Veiller à ce que tous les éléments essentiels de votre forfait marketing soient pris en compte

Ce n'est que le début de ce que ClickUp peut faire. ClickUp offre également des modèles de feuilles de route marketing qui vous permettent de vous concentrer sur l'exécution de vos stratégies plutôt que de vous perdre dans les détails.

Utilisez l'IA et ClickUp pour optimiser vos stratégies de marketing numérique

Savoir comment utiliser l'IA pour le marketing digital est la clé pour rester à la pointe dans un secteur qui évolue rapidement. Que vous mettiez en œuvre l'IA pour créer des chatbots de génération de leads, réduire le taux de désabonnement des clients ou améliorer votre processus de création de contenu, les avantages sont indéniables.

Avec un outil tout-en-un comme ClickUp, il n'est pas nécessaire d'expérimenter plusieurs applications. ClickUp combine la planification, le suivi, l'optimisation et les rapports pour vos initiatives de marketing numérique. Sa suite d'outils alimentés par l'IA et ses modèles prêts à l'emploi rationalisent vos efforts de marketing, en veillant à ce que tout soit organisé et efficace. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !