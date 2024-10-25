Comment faire des annonces organisationnelles qui engagent tout le monde ?

En début d'année, l'hôtel de luxe Fairmont Dallas a fait une annonce organisationnelle qui a attiré l'attention de tous.

"Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille Fairmont Dallas.. Bondi, notre Chief Happiness Officer à quatre pattes partage David Sher, directeur général du Fairmont Dallas. " La positivité contagieuse de Bondi et sa validation pour répandre la joie font d'elle l'ambassadrice parfaite pour notre hôtel. Nous sommes convaincus que Bondi va non seulement améliorer l'expérience globale de nos invités, mais aussi contribuer au charme unique qui définit Fairmont Dallas."

Difficile de faire mieux, vous ne trouvez pas ? Alors, comment feriez-vous pour tenir votre équipe informée et engagée à chaque nouvelle mise à jour sans nommer un chien ?

La rédaction d'une annonce organisationnelle appropriée peut donner le ton sur la façon dont les nouvelles sont reçues et prises en compte.

Dans ce blog, nous aborderons les éléments essentiels d'une annonce percutante et donnerons quelques conseils pour la diffuser en direct. Nous partagerons également des exemples d'annonces organisationnelles pratiques que vous pouvez utiliser en déplacement.

Prêt à faire en sorte que chaque annonce compte ?

Que sont les annonces organisationnelles ?

Les annonces organisationnelles sont des mises à jour importantes qui informent tout le monde des changements clés. Il peut s'agir de nouvelles embauches, de promotions ou de la mise en place d'une politique. Elles favorisent la confiance, créent une communauté et permettent à tous les membres de l'équipe de se sentir connectés et valorisés.

Quelle est l'importance des annonces organisationnelles ?

Des annonces organisationnelles efficaces maintiennent la transparence, renforcent la culture d'entreprise et garantissent que tous les membres de l'équipe se sentent inclus et valorisés. En outre, une communication opportune et réfléchie favorise la confiance et l'engagement au sein de l'organisation.

Alors, qu'est-ce qui fait une annonce organisationnelle efficace ? Explorons-le.

Éléments clés d'une annonce organisationnelle efficace

Une annonce organisationnelle est plus qu'une simple nouvelle : c'est l'occasion de communiquer ouvertement avec votre équipe de stimuler le moral des troupes et de tenir tout le monde informé.

Voici comment procéder pour en créer un :

Ajouter un objet clair: Compte tenu du grand nombre d'e-mails envoyés quotidiennement à vos employés, un objet simple comme "Effacées, nos nouvelles responsables marketing !" ou "Mise à jour de la politique : Directives sur le travail télétravail" sera très apprécié

Compte tenu du grand nombre d'e-mails envoyés quotidiennement à vos employés, un objet simple comme "Effacées, nos nouvelles responsables marketing !" ou "Mise à jour de la politique : Directives sur le travail télétravail" sera très apprécié Donnez un ton chaleureux: Une présentation brève et accueillante met en valeur la nouvelle de manière positive. Faites en sorte que l'annonce soit personnelle afin que tout le monde se sente concerné par ce que vous partagez

Une présentation brève et accueillante met en valeur la nouvelle de manière positive. Faites en sorte que l'annonce soit personnelle afin que tout le monde se sente concerné par ce que vous partagez Allez à l'essentiel: Les employés veulent rapidement savoir quoi, quand et pourquoi. La clarté est clé lorsque le partage d'informations . Se concentrer sur l'essentiel sans s'éterniser sur des informations inutiles

Les employés veulent rapidement savoir quoi, quand et pourquoi. La clarté est clé lorsque le partage d'informations . Se concentrer sur l'essentiel sans s'éterniser sur des informations inutiles Lier les annonces aux valeurs de l'entreprise: Lier les annonces aux valeurs fondamentales de l'entreprise, en rappelant à chacun la situation dans son ensemble. Pour l'annonce d'un nouvel employé, mentionnez comment il incarne l'esprit d'innovation ou le travail d'équipe de l'entreprise

Lier les annonces aux valeurs fondamentales de l'entreprise, en rappelant à chacun la situation dans son ensemble. Pour l'annonce d'un nouvel employé, mentionnez comment il incarne l'esprit d'innovation ou le travail d'équipe de l'entreprise Décrivez les prochaines étapes: Informez votre équipe de ce qui va suivre, qu'il s'agisse de l'emplacement d'un déjeuner d'équipe ou d'informations sur un nouveau processus

Informez votre équipe de ce qui va suivre, qu'il s'agisse de l'emplacement d'un déjeuner d'équipe ou d'informations sur un nouveau processus Invitez à l'engagement: Partagez vos coordonnées ou encouragez les questions pour maintenir la communication ouverte. Une phrase comme "N'hésitez pas à contacter les RH si vous avez des questions" montre aux employés qu'ils sont écoutés et assistés

Partagez vos coordonnées ou encouragez les questions pour maintenir la communication ouverte. Une phrase comme "N'hésitez pas à contacter les RH si vous avez des questions" montre aux employés qu'ils sont écoutés et assistés **Terminez sur une note positive : "Nous sommes impatients de poursuivre ce voyage ensemble", ce qui renforce l'unité et donne une impression plus personnelle

Ces éléments transforment une simple annonce d'organisation en un message qui informe, motive et s'aligne sur les objectifs de votre entreprise. Voyons quelques exemples et modèles prêts à l'emploi.

Exemples de modèles d'annonce d'organisation

Il peut être difficile de créer l'annonce parfaite, mais il n'est pas nécessaire de partir de zéro ! Il existe des modèles d'annonces organisationnelles modèles d'exemples d'annonces organisationnelles pour vous aider à démarrer. Adaptez-les au ton et à la culture de votre entreprise.

Vous pouvez également consulter les exemples ci-dessous. Utilisez-les comme point de départ et personnalisez-les en fonction de vos besoins et de votre culture d'entreprise.

Ensuite, pour faciliter l'envoi d'annonces comme celles-ci, utilisez un outil tel que ClickUp .

ClickUp est une plateforme de gestion de projet polyvalente qui offre de nombreuses fonctionnalités et modèles utiles qui peuvent vous aider à élaborer et à envoyer facilement vos annonces organisationnelles. Prêt à vous lancer ?

Annonce de nouvelle embauche

Un e-mail d'annonce du nouvel employé, bref et engageant, donne un paramètre d'accueil et permet à l'employé de se sentir valorisé.

Voici quelques échantillons d'annonces de bienvenue pour les nouveaux employés :

"Bonjour l'équipe ! Nous sommes ravis d'accueillir \N[Nom du nouvel employé] au sein de l'équipe de \N[Département] de l'entreprise XYZ. Fort d'une expérience de \N[mention de l'expérience] et d'une licence en \N[champ pertinent], il est prêt à entamer ce nouveau voyage avec nous. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour souhaiter chaleureusement la bienvenue à [nom du nouvel employé]. Nous comptons sur votre assistance pour les aider à s'intégrer. Meilleures salutations, \N- [Votre nom / votre équipe]."

nous avons l'immense plaisir d'annoncer que [Nom de l'employé] a rejoint notre équipe [Nom de l'équipe] en tant que [Titre du poste] à compter de [Date début]. Fort d'une solide expérience dans le domaine des [$$$a], [Nom de l'employé] apporte une grande richesse de connaissances et d'expertise. Veuillez vous joindre à nous pour souhaiter la bienvenue à [Nom de l'employé] au sein de l'équipe ! Nous nous réjouissons des précieuses contributions qu'il apportera. N'hésitez pas à contacter [Nom de l'employé] à [Adresse e-mail] pour vous présenter et partager votre enthousiasme

Modèle de communication interne ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-761.png Rationalisez les mises à jour de votre équipe avec le modèle de communication interne de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211215717&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Envisagez d'utiliser le modèle de Modèle de communication interne ClickUp pour créer et envoyer toutes sortes de annonces internes. Il établit un système organisé de gestion de toutes les communications internes. Ce modèle permet également d'informer les employés, de les impliquer et de les faire participer.

Voici comment en tirer le meilleur parti :

Organiser les annonces en un seul endroit: Le modèle Afficher la liste des communications stocke et organise tous les éléments de communication, afin que tout soit centralisé et accessible

Le modèle Afficher la liste des communications stocke et organise tous les éléments de communication, afin que tout soit centralisé et accessible Trouvez facilement les annonces: Utilisez la page d'accueil de la liste des communications Vue Tableau Statut pour suivre les mises à jour en les organisant selon différents statuts : Approuvé, À réviser, Publié, Programmé, À faire et En cours

Utilisez la page d'accueil de la liste des communications Vue Tableau Statut pour suivre les mises à jour en les organisant selon différents statuts : Approuvé, À réviser, Publié, Programmé, À faire et En cours **La vue Calendrier des communications permet de forfaiter les dates de publication, tandis que la vue Type d'évènement permet de classer les communications en fonction de leur objectif. La vue Activité affiche les vues, les partages et les commentaires pour une meilleure transparence et un meilleur suivi de l'engagement

Annonce de promotion

Les promotions célèbrent la réussite de l'équipe et motivent les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. La mise en valeur des réalisations de l'employé promu et de son nouveau rôle suscite la fierté de toute l'équipe.

Voici quelques échantillons de scripts d'annonce de promotion :

"Grande nouvelle ! [Nom de l'employé] a été promu à [Nouveau titre du poste]. Son travail et ses réalisations dans le cadre de [mentionner les projets] ont été inestimables, et nous sommes impatients de voir l'impact qu'il aura dans ce nouveau rôle. Joignez-vous à nous pour féliciter [Nom de l'employé] pour cette promotion bien méritée !

c'est avec grand plaisir que nous annonçons la promotion de M. [Nom de l'employé] à la position de M. [Titre du nouveau poste], à compter de M. [Date d'entrée en vigueur]. Depuis qu'il a rejoint [le nom de l'entreprise] en [l'année], [le nom de l'employé] a toujours fait preuve de compétences exceptionnelles, de dévouement et de passion, ce qui a grandement contribué à la réussite de notre équipe. Dans son nouveau rôle en tant que [titre du nouveau poste], [le nom de l'employé] sera chargé de [décrire brièvement les responsabilités ou objectifs clés associés à sa nouvelle position]. félicitations, [Nom de l'employé] ! Votre travail et votre validation ont vraiment porté leurs fruits !"

Utilisez le formulaire Modèle de communiqué de presse ClickUp pour structurer vos annonces de promotion de manière professionnelle et veiller à ce qu'elles soient claires et festives.

Modèle de communiqué de presse ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-762.png Créez facilement des annonces de promotion en utilisant le modèle de communiqué de presse de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-3961524&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle vous permet de créer, gérer et suivre les communiqués de presse à partir d'un seul espace. Il est doté des fonctionnalités suivantes :

Mise en forme professionnelle : Permet à vos annonces de rester structurées et d'avoir un impact grâce à un look soigné

: Permet à vos annonces de rester structurées et d'avoir un impact grâce à un look soigné Sections personnalisables : Modifiez facilement les cours pour qu'ils correspondent aux détails de la promotion et au ton de votre entreprise

: Modifiez facilement les cours pour qu'ils correspondent aux détails de la promotion et au ton de votre entreprise Suivi de l'engagement : Affichez les vues et les interactions pour comprendre comment les nouvelles sont reçues par votre équipe

Collaborer aux annonces

Utiliser Documents ClickUp pour rédiger des annonces de promotion détaillées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-763-1400x722.png ClickUp Docs : annonce d'organisation /$$img/

Organiser et partager l'information en toute transparence avec ClickUp Docs

Impliquez tous les membres de l'équipe pour qu'ils apportent leur contribution et collaborent au contenu. Vous obtiendrez ainsi un message final bien équilibré avant qu'il ne soit publié.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Mentions-Dashboard-Image.png ClickUp Mentions : annonce de l'organisation /$$$img/

Gardez tout le monde dans la boucle avec ClickUp Mentions

En outre, vous pouvez utiliser Mentions ClickUp pour étiqueter l'employé promu et les membres de l'équipe concernés directement dans l'annonce. Chaque membre de l'équipe est ainsi informé de l'impact de la promotion et l'équipe peut célébrer la réussite ensemble.

Changement de structure organisationnelle

Lorsque des changements interviennent au sein de l structure de l'entreprise il est important de les communiquer clairement aux employés et d'expliquer comment elles peuvent affecter l'équipe.

Utilisez cet échantillon de script pour un e-mail d'annonce de changement organisationnel :

"Pour assister notre croissance continue, nous modifions notre structure organisationnelle à partir de [date début]. Voici ce qui change : \N- [décrire les changements clés \N]. Ces changements nous aideront à travailler plus intelligemment et à atteindre nos objectifs plus rapidement. Vous avez des questions ? N'hésitez pas à contacter [personne de contact]."_

Des changements massifs dans la structure organisationnelle ont un impact sur les opérations quotidiennes et affectent la manière dont nous communiquons les progressions et les performances aux parties prenantes.

Modèle de rapport annuel ClickUp

Utilisez le modèle de rapport annuel Modèle de rapport annuel ClickUp pour informer les parties concernées des changements importants intervenus dans la structure de l'entreprise, de ses performances financières et de ses objectifs stratégiques.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-764.png Simplifiez la création et la communication de votre rapport annuel avec le modèle de rapport annuel de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6089560&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle permet d'établir des rapports détaillés sur les mises à jour financières et les changements organisationnels. Il améliore la communication interdépartementale en facilitant le partage et la collaboration entre les équipes. Il assure également le suivi des changements clés, ce qui permet de tenir les parties prenantes informées et de les aligner sur les objectifs de l'entreprise.

💡Pro Tip: Gagnez du temps et assurez la cohérence en mettant en forme des annonces similaires. Utilisez Tableau blanc ClickUp pour créer des modèles réutilisables pour diverses mises à jour organisationnelles. C'est la toile parfaite pour que les équipes visualisent leurs idées et les transforment en actions coordonnées.

Annonce de mise à jour de la politique

Les mises à jour des politiques tiennent les équipes informées de tout changement affectant directement leur travail. Assurer la clarté et l'accessibilité aide tout le monde à comprendre et à suivre les nouvelles politiques.

ClickUp Newsletter Tableau blanc modèle

Ici, vous pouvez utiliser le Modèle de Tableau blanc pour la lettre d'information ClickUp pour créer des annonces accrocheuses et efficaces de mise à jour des politiques.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-765.png Partagez les mises à jour en toute transparence avec le modèle de Tableau blanc pour les lettres d'information de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205380724&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

L'utilité de ce modèle :

Des mises à jour visuellement attrayantes : Concevez des bulletins d'information qui attirent l'attention et transmettent efficacement les changements de politique

: Concevez des bulletins d'information qui attirent l'attention et transmettent efficacement les changements de politique Organiser les détails clés : divisez les mises à jour de la politique en sections digestes, ce qui facilite la compréhension de votre équipe

: divisez les mises à jour de la politique en sections digestes, ce qui facilite la compréhension de votre équipe Suivre les réponses de l'équipe : Surveillez les interactions au sein du modèle pour garantir la clarté et répondre aux éventuelles questions

Pour vous aider à démarrer, voici un échantillon de script pour une annonce de mise à jour de politique qui transmet efficacement les informations clés :

"Petite mise à jour : nous révisons notre [Nom de la politique] pour mieux l'aligner sur les valeurs de notre entreprise. La nouvelle politique, qui entrera en vigueur le [Date], introduit des [changements clés]. Ce changement est conçu pour [bénéficier à l'équipe]. Consultez tous les détails [lien], et n'hésitez pas à poser des questions." "Nous avons le plaisir d'annoncer un changement de politique dans le domaine de l'emploi

"Nous avons le plaisir d'annoncer une mise à jour de nos politiques d'entreprise afin d'améliorer notre environnement de travail et d'assister les besoins de nos employés. Les changements clés sont les suivants : [décrire les changements clés]. Ces mises à jour prendront effet le [date]. Nous pensons que ces changements favoriseront un lieu de travail plus assisté et plus productif. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la pièce jointe sur la politique mise à jour ou contacter les RH."_

💡Pro Tip : Utiliser le Intégration de l'e-mail ClickUp pour partager des mises à jour directement depuis votre environnement de travail. ClickUp peut s'intégrer à divers outils d'e-mail, tels que Gmail, Outlook, Office 365, etc. Faites-le pour tenir tout le monde informé et suivre les réponses pour répondre aux préoccupations rapidement, instructions.

Annonce du lancement d'un produit

Le lancement d'un produit est un jalon passionnant pour toute équipe. En partageant les détails du lancement et en fournissant des fournisseurs prestataires clairs, tout le monde reste informé et enthousiaste.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-766.png Planifiez vos communications avec le modèle de stratégie de communication interne de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-127240564&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de stratégie de communication interne ClickUp est parfait pour forfaiter les annonces de lancement de votre produit et s'assurer que votre équipe est sur la même page. Grâce à ce modèle, vous pouvez centraliser les tâches et les annonces de lancement afin de tenir les autres membres de l'équipe au courant.

Pour vous aider à démarrer, voici un échantillon de script pour une annonce de lancement de produit qui suscite l'enthousiasme et fournit des détails clés :

"Des nouvelles passionnantes, l'équipe ! Nous lançons \N[Nom du produit] le \N[Date de lancement]. Ce projet est le fruit d'un véritable effort d'équipe et nous sommes ravis de le voir se concrétiser. Restez à l'écoute des prochaines sessions de formation pour découvrir comment ce lancement améliorera \Nla mention de l'impact sur l'entreprise\N." _ "Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de \Nl'application de ce produit

nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre dernière innovation, \N-[Nom du produit \N], conçue pour révolutionner la façon dont vous vivez \N-[Décrivez l'objectif ou la fonction du produit \N]. Nom du produit] sera disponible à partir de [Date de début] sur notre site web et chez certains détaillants. Pour célébrer ce lancement, nous proposons une réduction, un lot ou une promotion exclusive pour les premiers clients du numéro. Utilisez le code promotionnel lors de la validation de votre commande pour profiter de cette offre limitée dans le temps."

💡Pro Tip : Utilisez Affichage du Calendrier ClickUp pour programmer les annonces de lancement de produits et les rappels pour les mises à jour de suivi. Votre équipe reste ainsi informée tout au long du processus.

Annonce d'évènement

Les évènements d'entreprise sont passionnants ! Créez un buzz à leur sujet dans les jours qui précèdent. Ces exemples d'annonces d'événements illustrent la manière de susciter l'impatience avant l'événement.

En voici quelques exemples :

"Rappel : Notre prochaine réunion publique est prévue le [date et heure] dans l'auditorium principal. Rejoignez-nous pour des mises à jour sur les initiatives de l'entreprise et une session de questions-réponses avec les dirigeants. Votre participation est importante !

nous sommes ravis d'inviter l'ensemble du personnel à notre journée d'appréciation des employés le [date et durée] à l'[emplacement]. Des rafraîchissements, des jeux et des prix vous attendent pour célébrer votre travail et votre dévouement. RSVP avant le [date] !"

"Réservez la date ! La conférence sur les innovations technologiques aura lieu le _ à l'emplacement . Rejoignez les leaders de l'industrie pour des discussions approfondies et des opportunités de réseautage. L'inscription anticipée est maintenant ouverte - ne la manquez pas !" "_

Mises à jour sur les finances ou les entreprises

Des mises à jour régulières sur les finances et les entreprises renforcent la confiance des employés. Le ton et la langue de ces annonces sont un peu différents de ceux indiqués ci-dessus.

Voici quelques exemples.

"En réponse aux conditions actuelles du marché, nous mettons en œuvre une série de mesures de réduction des coûts afin d'améliorer notre efficacité opérationnelle. Ces changements incluront la rationalisation des processus et la réduction des frais généraux sans compromettre la qualité de nos produits et services. Nous vous remercions de votre compréhension pendant que nous procédons à ces ajustements."$$$a

_"Nous sommes heureux d'annoncer nos résultats financiers pour le troisième trimestre de \N[année]. Notre chiffre d'affaires a augmenté d'une année sur l'autre, atteignant [montant], grâce aux fortes équipes commerciales de notre nouvelle ligne de produits. Nous restons validés dans notre stratégie de croissance et nous nous réjouissons de poursuivre cette dynamique au cours des prochains trimestres"

Conseils pour rédiger des annonces organisationnelles attrayantes

Une annonce ennuyeuse peut rapidement perdre l'intérêt de votre équipe. La bonne nouvelle ? Il est plus facile que vous ne le pensez de rédiger une annonce attrayante qui suscite l'enthousiasme !

Voici sept conseils qui vous permettront de faire en sorte que chaque message compte :

1. Soyez bref, mais significatif

Votre équipe n'a pas le temps de lire de longs paragraphes. Allez à l'essentiel rapidement, mais n'omettez pas les détails qui comptent. Évitez la surcommunication au travail les messages contiennent trop de détails et perdent de leur impact. Une annonce concise et claire garantit que votre message sera lu et compris.

2. Ajoutez une touche personnelle

Personne n'aime lire des e-mails robotisés. Utilisez une langue chaleureuse, discrète et enthousiaste pour donner à vos messages un caractère plus humain. Ne vous contentez pas de partager la mise à jour ; incluez des mots qui transmettent de l'enthousiasme et encouragez les autres à ressentir la même chose.

3. Faites en sorte que le message soit pertinent pour l'équipe

Pourquoi les membres de votre équipe devraient-ils s'intéresser à cette annonce ? Montrez-leur !

Par exemple, si vous annoncez l'arrivée d'un nouveau collaborateur au sein du service marketing, expliquez comment il apportera son assistance aux projets à venir. Cela permet aux employés d'avoir une vue d'ensemble et de comprendre les avantages de cette nouvelle recrue.

4. Utilisez les outils ClickUp pour un processus fluide

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-767.png ClickUp Brain : annonce de l'organisation /$$img/

Rédigez des annonces sans effort grâce à la puissance de ClickUp Brain

Structurez les annonces de manière claire, puis assurez-vous qu'elles correspondent au ton de l'entreprise en utilisant ClickUp Brain pour les créer. ClickUp Brain peut être un formidable allié IA pour la création de contenu, car il dispose d'un contexte - sur votre organisation, votre histoire et vos employés. Sur la base de ces informations contextuelles, il peut créer des annonces personnalisées pour vous.

Ensuite, après avoir rédigé l'annonce, partagez-la instantanément avec le reste de votre équipe par l'intermédiaire de ClickUp Chat pour un retour d'information instantané et une modification en cours. ClickUp Chat est bien plus qu'un service de messagerie ; son utilisation équivaut à travailler avec un collègue assis juste à côté de vous. Mon travail reste synchronisé : toutes les informations et mises à jour pertinentes sont accessibles directement dans l'environnement de discussion.

Cela simplifie le processus et garantit que vos annonces sont cohérentes et pertinentes.

5. Refléter les valeurs de votre entreprise

Donnez plus de poids à vos annonces en les liant aux valeurs de votre entreprise. Cela permet non seulement de partager les nouvelles, mais aussi de renforcer la culture que vous êtes en train de construire. Un autre avantage est que cela crée un message cohérent pour toutes vos annonces.

6. Choisir le bon canal pour le message

Toutes les annonces ne conviennent pas à tous les canaux de communication . Déterminez si votre message est mieux transmis par e-mail, par une discussion rapide ou par une réunion en personne, et choisissez le moyen de communication qui convient à votre équipe et au contexte. En choisissant le bon canal, vous vous assurez que votre message est reçu avec le bon niveau d'importance.

7. Terminez par une étape suivante claire

Ne laissez pas votre équipe en suspens - guidez-la sur ce qu'elle doit faire ensuite ! Des appels à l'action Effacées rendent votre annonce interactive et plus susceptible de résonner.

L'intégration de ces conseils transforme les annonces en moments significatifs qui établissent une connexion et motivent votre équipe. Cela renforce la culture de l'entreprise et permet à chacun d'être sur la même page.

Bonnes pratiques pour la diffusion d'une annonce organisationnelle efficace

La manière dont vous diffusez les annonces peut avoir une incidence considérable sur leur efficacité. À Terminé, ils permettent de connecter, d'inspirer et d'aligner votre équipe

Voici comment faire des annonces que votre public voudra lire.

Choisir les bons canaux

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-768.png Gestion de projet ClickUp Email : annonce d'organisation /$$$img/

Gérer les annonces et les mises à jour avec ClickUp Email Project Management

Avez-vous déjà envoyé une mise à jour importante qui s'est retrouvée noyée dans la boîte de réception de tout le monde ? Le choix du bon canal est clé. Pour des mises à jour rapides, utilisez ClickUp Chat View.

Pour des annonces plus formelles, telles que des changements de politique ou des mises à jour à l'échelle de l'entreprise, utilisez Gestion du projet d'e-mail ClickUp pour que le message parvienne à l'ensemble de votre équipe de manière invite, instructions et professionnelle.

Pourquoi c'est important: Le paramètre donne le ton : les discussions rapides restent légères, tandis que les e-mails formels soulignent le sérieux des mises à jour importantes.

Se concentrer sur le timing

Le choix du moment peut faire toute la différence pour une annonce organisationnelle importante.

Il n'est pas idéal d'annoncer une nouvelle politique un vendredi après-midi. Votre équipe est déjà en mode week-end et risque de ne pas y accorder toute l'attention nécessaire. Essayez plutôt de l'envoyer en début de semaine, lorsque tout le monde est prêt à absorber de nouvelles informations.

💡Pro Tip: Vous annoncez une nouvelle embauche ? Faites-le dès le premier jour pour lui souhaiter la bienvenue et stimuler l'esprit d'équipe dès le départ.

Communications de suivi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-769-1400x746.png ClickUp Chat Affiche : annonce de l'organisation /$$$img/

Maintenez le flux des discussions avec des mises à jour en temps réel en utilisant ClickUp Chat View

Une annonce n'est pas un évènement unique. Le Fermé assure que le message a été compris et permet à votre équipe de poser des questions ou de fournir un retour d'information, en fermant les portes de l'entreprise les lacunes en matière de communication .

Par instance, revenez sur le sujet lors de votre prochaine réunion d'équipe après un changement de structure organisationnelle. Utilisez ClickUp Chat View pour créer un fil de discussion pour les questions, afin d'organiser la discussion et de faire preuve d'assistance.

Pourquoi c'est important: En faisant des annonces réfléchies, vous créez la confiance et maintenez l'alignement de tout le monde.

Choisissez les bons canaux, faites-le au bon moment et assurez un suivi : votre équipe vous en sera reconnaissante !

Faites en sorte que chaque annonce compte avec ClickUp

Avec la bonne approche, il est facile de créer des annonces organisationnelles attrayantes. Chaque message peut renforcer les connexions entre les équipes et améliorer la culture d'entreprise.

ClickUp offre des outils tels que des modèles de communiqués de presse pour vous aider à rédiger des annonces conformes à vos Objectifs, qu'il s'agisse d'accueillir de nouveaux employés ou de partager des mises à jour importantes.

Dans le monde d'aujourd'hui, la maîtrise des la communication hybride sur le lieu de travail est essentielle pour que tous les membres de l'équipe, qu'ils soient à distance ou sur place, soient informés et valorisés.

Êtes-vous prêt à améliorer votre communication interne ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !