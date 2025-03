Les 10 meilleurs CRM pour les associations afin d'améliorer l'efficacité et la collaboration

Le cœur de toute association est constitué de ses membres.

Mais pour que cette pulsation reste forte, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Vous devez consciemment suivre les adhésions, automatiser la collecte des cotisations et forfaiter les évènements et les webinaires tout en restant fidèle à l'objectif de votre organisation.

J'ai passé beaucoup de temps à tester des systèmes de gestion de la relation client (CRM), et la dernière chose que vous souhaitez, c'est un système CRM qui travaille contre vous, et non pour vous. Vous devez être en mesure de stocker et d'analyser toutes vos données - telles que les stratégies de fidélisation, les opportunités commerciales et les campagnes de marketing - dans un emplacement central.

la bonne nouvelle ?

De nombreux logiciels de CRM sont spécialement conçus pour relever les défis uniques auxquels vous êtes confronté dans la gestion des relations avec les clients.

Cet article de blog présente les outils qui fonctionnent réellement. Plongeons dans le vif du sujet.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de la relation client pour les associations ?

Tous les systèmes de gestion de la relation client (CRM) ne se valent pas. Si vous voulez un outil qui vous aide vraiment à faire votre travail, vous avez besoin de quelque chose qui réponde aux besoins uniques de la gestion d'une association.

Mais que devriez-vous rechercher ?

Options de personnalisation: Votre solution logicielle CRM doit vous permettre de personnaliser les champs, les flux de travail et les rapports en fonction de la structure unique de votre association et de l'adapter au fur et à mesure de sa croissance ou de ses changements

Votre solution logicielle CRM doit vous permettre de personnaliser les champs, les flux de travail et les rapports en fonction de la structure unique de votre association et de l'adapter au fur et à mesure de sa croissance ou de ses changements Gestion des membres: Choisissez un outil qui vous permet de gérer les profils détaillés des membres, y compris les informations de contact, le statut d'adhésion, les cotisations, la participation aux évènements et d'autres préférences

Choisissez un outil qui vous permet de gérer les profils détaillés des membres, y compris les informations de contact, le statut d'adhésion, les cotisations, la participation aux évènements et d'autres préférences Accessibilité mobile: Le système CRM que vous avez choisi doit disposer d'une interface adaptée aux mobiles ou d'une application dédiée afin que vous puissiez accéder aux informations sur les membres, mettre à jour les dossiers ou répondre aux demandes en déplacement

Le système CRM que vous avez choisi doit disposer d'une interface adaptée aux mobiles ou d'une application dédiée afin que vous puissiez accéder aux informations sur les membres, mettre à jour les dossiers ou répondre aux demandes en déplacement Rapports et analyses: Sélectionnez une plateforme qui offre de solides capacités de rapports, vous donnant un aperçu des tendances d'adhésion, de la participation aux évènements, de la santé financière, et plus encore

Sélectionnez une plateforme qui offre de solides capacités de rapports, vous donnant un aperçu des tendances d'adhésion, de la participation aux évènements, de la santé financière, et plus encore Intégration avec d'autres outils: Votre CRM doit s'intégrer de manière transparente à votre infrastructure technologique existante, comme votre site web, votre logiciel de comptabilité et vos systèmes de traitement des paiements

Votre CRM doit s'intégrer de manière transparente à votre infrastructure technologique existante, comme votre site web, votre logiciel de comptabilité et vos systèmes de traitement des paiements Intégration de la gestion des évènements: La plupart des associations organisent des évènements tels que des conférences, des webinaires et des sessions de formation. Choisissez un outil de CRM qui vous permet de gérer les inscriptions, de suivre la participation des participants et de gérer les abonnements après l'évènement

Les 10 meilleurs CRM pour les associations

1. ClickUp (Meilleur système de gestion de projet CRM tout-en-un)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-CRM-solution-1400x930.png La solution CRM de ClickUp /$$$img/

Construire et entretenir efficacement les relations avec les membres ClickUp CRM

ClickUp n'est pas un CRM classique ; c'est une machine de gestion de projet qui vous donne la flexibilité de créer des flux de travail qui correspondent aux besoins de votre association.

Avec ClickUp CRM clickUp CRM vous permet de visualiser sans effort les relations avec les membres et les pipelines de prospects. J'utilise plus de 10 options d'affichage, comme le tableau Kanban et la vue Tableau, pour gérer tout, des membres potentiels aux renouvellements. Je peux rapidement voir où en est chaque compte sans avoir à fouiller dans plusieurs feuilles de calcul ou outils. Tout ce dont j'ai besoin se trouve au même endroit.

ClickUp vous permet d'éliminer les silos et d'accélérer la communication grâce à l'intégration des e-mails. L'envoi de mises à jour de projets, le suivi des membres potentiels et même la collaboration avec votre équipe deviennent faciles sur un hub unique.

En outre, les tableaux de bord de performance de ClickUp CRM sont utiles pour analyser l'engagement et la satisfaction des membres.

Les plus de 50 widgets de tableau de bord vous aident à visualiser les tendances et à surveiller les indicateurs clés de performance à travers les départements. Vous pouvez utiliser ces informations pour prendre des décisions plus éclairées sur l'endroit où concentrer vos efforts pour stimuler l'impact de l'association, lever des capitaux pour les activités ou vérifier client vs client engagement.

Les rapports de la plateforme sont complétés par une autre fonctionnalité très utile : les Custom Fields (champs personnalisés) : *Champs personnalisés, qui vous permettent de saisir des détails uniques sur chaque membre ou projet, depuis les données géographiques jusqu'à l'historique.

L'avantage d'utiliser ClickUp, c'est que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Modèle de CRM de ClickUp offre un cadre prêt à l'emploi pour la gestion des contacts, des renouvellements et des évènements en un seul endroit. Sept états d'avancement rendent transparente la progression des tâches et cinq vues fonctionnelles permettent de rationaliser le travail.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/CRM-Template.png Modèle de CRM ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Pour une approche plus simple, voir Le modèle de CRM simple de ClickUp . Bien que facile à utiliser pour les débutants, il offre des statuts, des affichages et des champs personnalisés supplémentaires pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre installation CRM.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Documents ClickUp permet de maintenir la cohérence de tous les processus internes. Vous pouvez l'utiliser pour rédiger des propositions de membres, créer des procédures opératoires normalisées et élaborer des wikis pour structurer les données essentielles de l'association

Attribuer des commentaires sur ClickUp et notifier les membres de l'équipe pour une action immédiate sur les tâches urgentes, comme les demandes de renseignements sur les fournisseurs ou la logistique des évènements

Organisez des séances de remue-méninges sur les stratégies et élaborez des feuilles de route avec Tableaux blancs ClickUp ; ajoutez des images, des liens web et des tâches liées pour une expérience plus riche et plus interactive

Utiliser Dépendances des tâches pour définir les flux de travail, en marquant les tâches telles que les approbations de contenu ou la planification comme étant "en attente" ou "bloquées" pour assurer une exécution fluide du projet

Créez des tableaux contenant des données et des informations riches à l'aide de la fonction ClickUp Brain le logiciel ClickUp Brain, qui permet d'organiser des informations complexes - comme des contrats avec des fournisseurs ou des calendriers d'évènements - dans des formes accessibles

Fixer des cibles numériques avec Objectifs ClickUp pour analyser la progression, en décomposant les objets mesurables (par exemple, les points de contact de l'intendance ou la participation à un évènement) en étapes réalisables

Limites de ClickUp

Cela peut prendre un certain temps pour maîtriser plus de 100 fonctionnalités puissantes - heureusement, ClickUp offre des documents d'aide, des démonstrations et des cours pour un apprentissage et une adoption rapides

ClickUp Brain n'est pas inclus dans le forfait Free Forever (bien qu'un essai gratuit limité soit prévu prochainement)

Prix de ClickUp

**Free Forever : 7€/mois

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

2. WildApricot (Meilleur pour l'automatisation des adhésions à petite échelle)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Wild-Apricot.jpg Tableau de bord Wild Apricot /$$$img/

via Abricot sauvage WildApricot est un logiciel de gestion des membres qui simplifie le renouvellement des adhésions, l'inscription aux évènements et les paiements avec une installation minimale. C'est une aubaine pour les petites associations qui manquent de temps.

Une chose que j'ai appréciée à propos de cet outil est sa fonction d'intégration d'e-mail - l'envoi de rappels de renouvellement ou d'invitations à des évènements est facile sur cette plateforme.

De plus, toutes les données de votre association sont stockées en toute sécurité dans le cloud, ce qui vous permet de rechercher, de mettre à jour et de partager votre base de données de membres avec vos coéquipiers depuis n'importe quel appareil.

Les meilleures fonctionnalités de WildApricot

Personnalisez votre formulaire de demande d'adhésion des membres avec plusieurs niveaux d'adhésion, des comptes de réduction et des approbations de l'administrateur

votre formulaire de demande d'adhésion des membres avec plusieurs niveaux d'adhésion, des comptes de réduction et des approbations de l'administrateur Utilisez la recherche avancée de contacts pour trouver les informations exactes que vous recherchez sur vos membres

pour trouver les informations exactes que vous recherchez sur vos membres Paramétrez les différentes équipes commerciales ou la TVA - en fonction de l'emplacement de vos membres - et recevez des paiements exacts

Limites de WildApricot

Il n'existe pas d'option simple pour paramétrer et envoyer par e-mail un sondage aux participants après l'évènement, ce qui n'est pas pratique

L'assistance client peut être incohérente, certains agents étant bien informés tandis que d'autres nécessitent des explications répétées

Prix de WildApricot

Personnel: 60$/mois pour 100 contacts

60$/mois pour 100 contacts Groupe: 75$/mois pour 250 contacts

75$/mois pour 250 contacts Communauté: 140$/mois pour 500 contacts

140$/mois pour 500 contacts Professionnel: 240 $/mois pour 2 000 contacts

240 $/mois pour 2 000 contacts Réseau: 440 $/mois pour 5 000 contacts

440 $/mois pour 5 000 contacts Enterprise: $530/mois pour 15,000 contacts

$530/mois pour 15,000 contacts Global: $900/mois pour 50,000 contacts

G2: 3.9/5 (40+ reviews)

3.9/5 (40+ reviews) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

3. MemberClicks (Meilleur pour les processus simplifiés de renouvellement des membres)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/MemberClicks-Dashboard.png MemberClicks Tableau de bord crm pour les associations /$$$img/

via Clics des membres MemberClicks, conçu pour les associations, les chambres de commerce et les organisations à but non lucratif, a une énorme USP : la personnalisation des campagnes de renouvellement qui s'adaptent à l'engagement des membres.

Cela signifie que ce logiciel de gestion des membres peut élaborer des messages et des offres en fonction du degré d'activité ou d'inactivité d'un membre.

Vous souhaitez automatiser les reçus, les confirmations d'évènements et les e-mails de rappel ? Vous pouvez envoyer un e-mail général ou des messages ciblés. MemberClick est conforme à la norme PCI, ce qui rend le traitement des paiements en ligne sûr et sécurisé.

Les meilleures fonctionnalités de MemberClick

Créez des applications d'adhésion pour votre site web

Obtenez une visibilité instantanée de la fréquentation et des performances des évènements en temps réel grâce à des tableaux de bord intégrés

Définissez un flux de travail de rappel des cotisations qui envoie à vos membres des rappels automatisés et des e-mails à l'approche de leur échéance

Limites de MemberClicks

La plateforme n'est pas très conviviale et nécessite une formation pour y naviguer

Elle n'accepte pas tous les formulaires de paiement, ce qui peut être frustrant

Prix de MemberClicks

MC Professional: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée MC Trade: Tarification personnalisée

G2: 3.8/5 (45+ commentaires)

3.8/5 (45+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (450+ commentaires)

4. YourMembership (Meilleur pour la conception cloud-native et l'automatisation de la gestion des associations)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/YourMembership-Dashboard-1400x802.png YourMembership Tableau de bord crm pour les associations /$img/

via VotreAdhésion Ne considérez pas YourMembership comme un simple outil de gestion de la relation client pour les associations. Il vous permet de gérer les bases de données des membres, les évènements et les campagnes d'e-mail et de créer un site web orienté vers les membres sans avoir à engager un développeur web.

Cette fonction serait très utile si les sites web étaient au cœur de l'engagement de vos membres. Vous avez besoin de promouvoir un évènement ou souhaitez créer une campagne spéciale pour vos associations professionnelles et commerciales ? Construire une expérience web intuitive est un jeu d'enfant avec YourMembership.

Les meilleures fonctionnalités de YourMembership

Générer et envoyer des factures automatiquement ou en un seul clic

Configurer des modèles d'adhésion à plusieurs niveaux, y compris des adhésions individuelles et organisationnelles

Créez un parcours d'inscription personnalisé pour les participants, les conférenciers et les sponsors, en affichant uniquement les billets et les sessions d'évènement pertinents

Limites de YourMembership

L'API n'est pas standard, ce qui rend les intégrations avec des tiers difficiles et coûteuses

La terminologie est confuse, l'outil utilisant des noms non standard pour des fonctionnalités courantes de l'industrie

Prix de YourMembership

Tarification personnalisée

G2: 3.3/5 (22+ commentaires)

3.3/5 (22+ commentaires) Capterra: 3.8/5 (170+ avis)

5. Cvent (Meilleur pour la gestion des évènements et de la logistique des associations à grande échelle)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Cvent-Dashboard.png Cvent : CRM pour les associations /$$img/

via Cvent Si votre association est très attachée aux évènements, Cvent est le vainqueur incontesté. Ce qui était vraiment intéressant, c'est la façon dont il gère tous les aspects du cycle de vie d'un évènement, des formulaires d'inscription personnalisés aux analyses post-événement.

Vous pouvez enregistrer les participants pour les réunions en personne ou les capturer automatiquement pour les réunions virtuelles. Ce logiciel de gestion d'association vous permet également de synchroniser automatiquement les nouveaux prospects et les contacts existants avec votre plateforme CRM.

De plus, il garantit la compatibilité et la cohérence en fonction de votre pile technologique et de votre système de gestion de l'information Processus CRM .

Les meilleures fonctionnalités de Cvent

Facilitez les réunions entre les participants, les sponsors, les employés et les exposants grâce à la prise de rendez-vous

Partagez les données des membres entre les équipes grâce à une liste complète d'intégrations de logiciels de vente et de marketing

Recueillez des commentaires opportuns pour favoriser la réussite de l'entreprise grâce à un générateur de sondages haut de gamme

Limites de Cvent

La personnalisation d'évènements uniques peut s'avérer complexe en raison des restrictions de Cvent

Il n'y a pas de système central pour gérer les commandes de travail, ce qui complique les choses lorsque plusieurs utilisateurs sont impliqués

Prix de Cvent

Professionnel: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (1,800+ reviews)

4.3/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.5/5 (950+ commentaires)

6. Naylor Association Solutions (Meilleur pour répondre à des besoins de communication étendus)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Naylor-Association-Solutions-Dashboard-1400x772.png Tableau de bord de Naylor Association Solutions /$$img/

via Solutions de l'association Naylor Si votre association produit beaucoup de contenu (comme des magazines ou des bulletins destinés aux membres) et que vous souhaitez en contrôler les performances, Naylor ne vous décevra pas.

La solution Logiciel de marketing CRM se synchronise avec vos bulletins d'information, vos publications et même vos programmes publicitaires, révélant ainsi comment vos membres interagissent avec votre contenu. Naylor s'intègre également aux meilleurs outils de marketing tels que MailChimp, MonkeySurvey et Zoom.

Les meilleures fonctionnalités de Naylor Association Solutions

Générez des revenus non liés aux charges de la part des sponsors et des annonceurs grâce à des activités d'évènement et des promotions de gestion

Positionnez votre association en tant que leader d'opinion grâce à la plateforme de blogs et à la communauté d'utilisateurs en ligne de Naylor

Visualisez et comprenez rapidement les données grâce à des rapports dynamiques prédéfinis

Les limites de Naylor Association Solutions

Il n'y a pas d'option pour fusionner les enregistrements en double, ce qui est un problème étant donné l'inévitabilité des doublons dans tout système

Les fonctionnalités de rapports et d'installation organisationnelle limitent la gestion des données

Prix de Naylor Association Solutions

Essentiel: Jusqu'à 2 500 enregistrements

Jusqu'à 2 500 enregistrements Go: Jusqu'à 5 000 enregistrements

Jusqu'à 5 000 enregistrements Pro: Jusqu'à 15 000 enregistrements

Jusqu'à 15 000 enregistrements Premium: Jusqu'à 45 000 enregistrements

Les prix commencent à 195 $/mois.

Naylor Association Solutions évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

7. Salesforce (le meilleur pour une personnalisation achevée avec des données approfondies)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Salesforce-Dashboard-Image.png Salesforce CRM pour les associations /$$img/

via Salesforce Pensez équipe commerciale Stratégie CRM et il est difficile de ne pas penser à Salesforce.

Mais vous serez surpris d'apprendre qu'il peut s'avérer utile pour les associations dans l'établissement de relations avec les membres.

Ses tableaux de bord personnalisés sont inestimables. Vous pouvez obtenir des données en temps réel sur l'activité des membres, la participation aux évènements ou même la collecte de fonds et les afficher toutes au même endroit. Il convient aux associations qui ont besoin de données complexes et qui comptent un grand nombre de membres.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Créez des systèmes de gestion personnalisés pour votre association avec des fonctionnalités avancées telles que les rapports sur les données des membres et les portails des membres

Utilisez les interfaces et les tableaux de bord par glisser-déposer de Salesforce pour naviguer facilement dans le CRM, même si vous n'êtes pas un expert en technologie

Personnalisez les messages que vous envoyez à vos membres grâce à des modèles d'e-mails et des formulaires de sondage personnalisés

Limites de Salesforce

La lenteur et les temps d'arrêt occasionnels perturbent les opérations, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter des ensembles de données volumineux

La version mobile ne dispose pas des fonctionnalités clés de gestion des membres, ce qui complique les mises à jour et les modifications en déplacement

Prix de Salesforce

**Enterprise : 60 $/mois par utilisateur

Unlimited: 100 $/mois par utilisateur

100 $/mois par utilisateur **Einstein 1 pour les équipes commerciales : 300 $/mois par utilisateur

Einstein 1 pour les services: 300 $/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (22,700+ reviews)

4.4/5 (22,700+ reviews) Capterra: 4.4/5 (18 500+ avis)

iMIS® (Meilleur pour la hiérarchisation des données en temps réel et l'affichage unifié des membres)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/iMIS®-Tableau de bord.png tableau de bord de l'iMIS® /$$$img/

via iMIS® iMIS® est un système de gestion de l'engagement qui assiste la gestion des associations, des syndicats et des membres.

Vous pouvez afficher une vue unifiée de chaque membre, en y intégrant tout, de sa participation aux évènements à l'historique de ses dons. La notation intégrée de l'engagement vous aide à identifier les membres qui sont très impliqués et ceux qui risquent de s'éteindre.

Je pense que c'est le genre d'outil qui vous permet d'obtenir des informations exploitables en un coup d'œil, sans les inconvénients.

iMIS® meilleures fonctionnalités

Gérez toutes les tâches financières et comptables de votre association directement via le système

Créez des expériences inoubliables pour vos membres grâce à des options de tarification flexibles, des microsites et des fonctionnalités mobiles

Offrez à vos membres des avantages en matière de formation et de développement grâce à la rationalisation de l'accréditation, de l'octroi de licences et de la gestion des ressources humainesCertifications CRM Limites de l'iMIS

Bien que les données soient facilement accessibles, un rédacteur de rapports tiers est nécessaire pour mettre en forme les rapports

La recherche de certaines fonctions et l'exécution de tâches peuvent s'avérer difficiles au départ

Prix d'iMIS

iMIS® Professional: Prix personnalisé

Prix personnalisé iMIS® Enterprise: $$$a par an (pour un minimum de 3 utilisateurs)

G2: 4.1/5 (180+ reviews)

4.1/5 (180+ reviews) Capterra: 4.4/5 (100+ avis)

9. Aptify (Meilleur CRM évolutif pour les associations multi-chapitre)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Aptify-Dashboard.png Tableau de bord Aptify /$$$img/

via Aptify Si votre association est répartie dans différentes régions, vous devez essayer Aptify. Il dispose de tous les outils, tableaux de bord et rapports nécessaires pour vous aider à gérer vos opérations complexes en douceur.

La flexibilité de la gestion des cotisations d'Aptify est particulièrement utile. Qu'il s'agisse de gérer des adhésions à plusieurs niveaux, des prix différents pour les chapitres ou des structures de cotisations complexes, Aptify s'en charge avec facilité.

Les meilleures fonctionnalités d'Aptify

Assistez votre association de membres, quel que soit votre emplacement, grâce à des fonctionnalités multilingues, multidevises et fuseaux horaires

Personnalisez vos portails destinés aux membres, mettez-les à niveau et ajoutez des modules, sans avoir à reconstruire le système principal

Profitez de la sécurité, de l'évolutivité et des performances de Microsoft Azure, à la pointe de l'industrie et de la technologie "cloud-native"

Limites d'Aptify

Il offre des performances extrêmement lentes, avec des tâches comme exécuter des listes, synchroniser des campagnes et générer des rapports qui prennent du temps

Il se bloque fréquemment, ce qui entraîne une perte de données si le programme est arrêté

Prix d'Aptify

Tarifs personnalisés

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez d'avis

10. Personify ThreeSixty (Meilleur pour le suivi à long terme de l'engagement des membres)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Personify-ThreeSixty-Dashboard-1400x1028.png Personify ThreeSixty : CRM pour les associations /$$img/

via Personnifier ThreeSixty Personify ThreeSixty dote votre association d'un incroyable outil de communication CRM collaboratif solution. J'ai été stupéfait de voir comment le système recueille les données de chaque interaction - une inscription à un évènement, un téléchargement de contenu ou un don - et les relie au profil du membre.

Personify360 fournit les informations approfondies dont vous avez besoin pour comprendre vos membres.

Personify ThreeSixty meilleures fonctionnalités

Suivez facilement la progression des campagnes de collecte de fonds et les fonds collectés et versés

Gérer les transactions, les décaissements, les revenus reportés, les annulations et plus encore en utilisant les normes GAAP

Créez de nouveaux produits de réunion simples et sans frais et gérez les inscriptions aux réunions

Personify ThreeSixty limites

Il nécessite l'utilisation de contrôles eBusiness qui sont déroutants et non pertinents pour la gestion d'une association

Les messages d'erreur sont frustrants ; les modifications doivent être annulées manuellement avant de quitter une page, ce qui peut ralentir le flux de travail

Prix de Personify ThreeSixty

Tarification personnalisée

Personify ThreeSixty évaluations et critiques

G2: Pas assez de critiques

Pas assez de critiques Capterra: 3.7/5 (25+ commentaires)

Connectez, Assistez et Développez votre Association avec un Logiciel CRM Robuste

La réussite de votre association dépend des connexions que vous établissez, et non de la technologie avec laquelle vous vous débattez.

Le bon CRM doit s'effacer, faire tranquillement son travail pour que vous puissiez vous concentrer sur le vôtre : engager vos membres et faire avancer votre mission. Nous espérons que les solutions logicielles que nous avons présentées vous montreront à quel point vos opérations peuvent être fluides.

Bien entendu, ClickUp porte la gestion d'association à un niveau supérieur grâce à ses fonctionnalités et capacités étendues. Tout ce dont vous avez besoin - projets, tâches, modèles, IA et automatisation - se trouve au même endroit.

Mais ne me croyez pas sur parole. Faites-en l'expérience vous-même inscrivez-vous gratuitement à ClickUp aujourd'hui.