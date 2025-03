15+ Modèles de gestion de projet Notion gratuits

Nous sommes lundi matin et votre équipe est réunie autour de la Tableur, s'efforçant de s'aligner sur les priorités de la semaine. Les échéances se rapprochent, les tâches s'accumulent et la communication ressemble à une toile d'araignée. 91% des professionnels de la gestion de projet sont confrontés à des défis organisationnels similaires.

Qu'il s'agisse de coordonner un projet de grande envergure avec plusieurs parties prenantes ou de gérer les priorités des tâches quotidiennes, disposer des bons outils peut faire toute la différence. Avec des tonnes d'outils gratuits, les modèles gratuits de gestion de projet notion fournit une solution flexible et structurée pour la gestion de projet.

Voyons comment vous pouvez utiliser les modèles Notion pour résoudre vos problèmes de gestion de projet et améliorer les résultats de vos projets.

Que sont les modèles de gestion de projet Notion ?

Les modèles de gestion de projet de Notion sont des modèles préconçus qui aident à organiser la planification, l'exécution et le suivi des projets. Ils offrent une disposition structurée pour l'enregistrement des tâches, des échéanciers, des ressources et des rôles de l'équipe, ce qui permet aux gestionnaires de projet et aux équipes de visualiser plus facilement leur travail et de collaborer efficacement.

Les modèles de gestion de projet dans Notion offrent des formes standardisées, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs. Ils vous permettent de vous concentrer sur les activités critiques du projet plutôt que de les documenter à partir de zéro. De plus, vous pouvez les personnaliser pour les adapter à différents types de projets et méthodologies, tels que Agile, Waterfall ou Kanban.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de gestion de projet Notion ?

Un bon modèle de gestion de projet Notion doit être clair, personnalisable, efficace et facile à utiliser. Voici ce qu'il faut rechercher :

Clarité et organisation: Les tâches, les échéances et les responsabilités doivent être facilement visibles

Les tâches, les échéances et les responsabilités doivent être facilement visibles **Personnalisation : il doit s'adapter aux différents besoins du projet et permettre des ajustements au fur et à mesure de l'évolution du projet

**Efficacité : il doit permettre de gagner du temps en automatisant ou en simplifiant la gestion et le suivi des tâches

**Facilité d'utilisation : le modèle doit être intuitif et ne nécessiter qu'une formation minimale pour les membres de l'équipe

Fonctionnalités essentielles: Il doit comporter des listes de tâches, des échéanciers et un suivi de la progression pour une exécution sans faille du projet

Il doit comporter des listes de tâches, des échéanciers et un suivi de la progression pour une exécution sans faille du projet **La compatibilité avec d'autres outils de collaboration peut améliorer le travail d'équipe et la communication

15 modèles gratuits de gestion de projet Notion

Découvrez cette collection de 15 modèles de gestion de projet gratuits Gestion de projet Notion des modèles pour vous faciliter le travail. Quel que soit votre méthodologie de gestion de projet ces modèles sont conçus pour améliorer l'organisation des tâches et le suivi de la progression.

Chaque modèle de gestion de projet Notion ci-dessous a un objectif spécifique et est idéal pour certains objectifs ou certaines équipes. Lisez la suite pour en savoir plus.

1. Notion Issue Tracker (suivi des problèmes)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-737.png Suivi des problèmes de Notion /$$$img/

via Notion Le Modèle de suivi des problèmes de Notion est destiné aux équipes de développement de logiciels qui souhaitent disposer d'un moyen structuré pour gérer et résoudre les problèmes liés au projet.

Il aide à suivre les bugs, les demandes de fonctionnalités et les tâches récurrentes, à prioriser le backlog et à organiser les tâches en sprints. Il peut également être connecté à d'autres outils comme GitHub, Figma, Slack, et plus encore.

✨ Idéal pour: Le suivi des bugs par les équipes d'ingénieurs, les managers d'un produit et les équipes agiles.

2. Modèle de feuille de route pour le produit Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-738-1400x735.png Modèle de feuille de route pour le produit Notion /$$$img/

via Notion.so Le Modèle de feuille de route produit Notion est un outil complet conçu pour aider les équipes à gérer efficacement l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Il permet aux équipes de suivre les idées de produits, les fonctionnalités clés et la progression du développement, de la conception au lancement.

Le modèle de feuille de route produit est destiné au développement de feuilles de route agiles, enregistrant tout, de la stratégie produit de haut niveau aux feuilles de route détaillées des fonctionnalités. Vous pouvez utiliser ce modèle Notion gratuit pour visualiser votre plan de lancement et votre carte stratégique. Il garantit l'alignement sur les plans de produit et la cartographie des objectifs entre les équipes.

✨ Idéal pour: Développement d'une feuille de route agile

3. Le modèle de CRM des ventes de Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-739-1400x665.png Le modèle de CRM des ventes de la Notion /$$$img/

via Notion.so Le modèle Notion Sales CRM Template est destiné aux entreprises qui ont besoin d'un système simple et efficace pour gérer les prospects et les relations avec les clients.

Il se veut une alternative légère aux logiciels de gestion de la relation client traditionnels. Il offre une interface propre et personnalisable pour le suivi des prospects, l'organisation des équipes commerciales et la documentation des points de contact.

Idéal pour: CRM pour les équipes commerciales, les freelances et les propriétaires de petites entreprises

4. Le modèle de kit de démarrage d'entreprise de Notion

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-740-1400x613.png Le modèle de kit de démarrage de l'entreprise Notion /$$$img/

via Notion.so Le Kit de démarrage Business de Notion Template fournit une solution complète pour gérer efficacement les opérations de l'entreprise. Il est parfait pour ceux qui recherchent un outil tout-en-un pour suivre les objectifs, gérer les clients et améliorer les flux de travail internes.

Ce modèle convient aux entreprises qui recherchent les meilleurs systèmes de productivité pour améliorer la collaboration des équipes, rester organisées et atteindre les objectifs stratégiques.

✨ Idéal pour : La gestion des opérations pour les entrepreneurs et les fondateurs de startups

5. Le modèle de salle de données de la Notion Startup

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-741.png Le modèle de salle de données de la startup Notion /$$$img/

via Notion.so Le Modèle de salle de données de startup Notion est conçu pour les fondateurs de startups et les entrepreneurs qui se préparent à une levée de fonds et qui ont besoin d'un espace centralisé et organisé pour stocker les documents et les données importantes de l'entreprise.

Il permet aux investisseurs potentiels d'afficher une vue claire et approfondie des activités de leur entreprise, de leurs finances et de leurs forfaits stratégiques.

✨ Idéal pour: Collecte de fonds pour les startups

6. Modèle de planificateur de médias sociaux Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-742.png Modèle de planificateur de médias sociaux de Notion /$$$img/

via Notion.so Le Modèle de planificateur de médias sociaux Notion est destiné aux gestionnaires de médias sociaux et aux propriétaires de petites entreprises qui ont besoin d'un système organisé pour planifier, programmer et suivre les projets liés à leur contenu sur les médias sociaux.

Il est parfait pour les individus ou les équipes qui cherchent à maintenir un calendrier de publication cohérent sur diverses plateformes, à optimiser leur stratégie de médias sociaux et à améliorer leur présence en ligne.

✨ Idéal pour: Gestion du contenu des médias sociaux pour les petites entreprises

7. Le modèle de projets et de tâches de Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-743.png Le modèle de projets et de tâches de Notion /$$$img/

via Notion.so Le Modèle de projets et de tâches de Notion est idéal pour les gestionnaires de projets, les chefs d'équipe et les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'un système flexible et complet pour gérer des projets de toute envergure.

Il convient aux équipes de divers secteurs d'activité, du développement de logiciels au marketing. Il leur permet de suivre les projets, les tâches et les jalons dans différents affichages, tels que des vues échéancier, des tableaux Kanban ou des calendriers.

✨ Idéal pour: Gestion de projet flexible et complète

8. La Notion Modèle de feuille de route simple

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-744.png The Notion Simple Roadmap Template : modèles de gestion de projet de Notion /$$$img/

via Notion.so Le modèle de feuille de route simple de Notion offre un moyen simple de suivre et d'organiser le travail d'un projet. Il convient aux équipes travaillant dans des environnements Agile, leur permettant de gérer les projets par épiques, sprints, tâches et bugs.

Ce modèle est parfait pour les gestionnaires de produits, les équipes d'ingénieurs et les chefs de projet qui ont besoin de plusieurs vues de leur base de données de projets, comme le suivi par statut, par ingénieur ou par chef de produit.

✨ Idéal pour: Gestion de projet simple

9. Le modèle de recherche utilisateur Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-745-1400x618.png Le modèle de recherche utilisateur de la Notion /$$$img/

via Notion.so Les chercheurs UX, les managers d'un produit et les équipes de conception qui ont besoin d'un moyen organisé pour programmer, suivre et gérer leurs activités de recherche utilisateur peuvent tirer parti du Modèle de recherche utilisateur Notion.

Il est parfait pour les équipes qui mènent des entretiens, des sondages ou des tests d'utilisabilité. Il leur permet de suivre la progression des tâches de recherche, d'enregistrer les résultats et de maintenir un aperçu clair du statut de la recherche.

✨ Idéal pour: Recherche UX

💡Pro Tip: You can utilize Formulaires de Notion pour recueillir les commentaires des utilisateurs sur les fonctionnalités qu'ils ont trouvées les plus utiles ou sur les fonctionnalités supplémentaires qu'ils aimeraient voir apparaître.

10. La Notion Modèle de réunion de planification du sprint

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-746.png Le modèle de réunion de planification du sprint de la Notion /$$$img/

via Notion.so Le Modèle de réunions de planification de sprint de Notion convient aux équipes qui cherchent à améliorer leur processus de planification de sprint en générant facilement des entrées de réunion, en passant en revue les sprints passés et en planifiant les sprints à venir.

Il est idéal pour les équipes Agile, les Scrum Masters et les gestionnaires de projet qui ont besoin d'un outil structuré et efficace pour planifier et organiser leurs réunions de sprint.

✨ Idéal pour: Planification des réunions de sprint

11. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-747.png Modèle de checklist pour le lancement d'un produit Notion : modèles de gestion de projet Notion /$$img/

via Notion.so Le Modèle de checklist de lancement de produit Notion fournit un moyen interactif et dynamique de gérer les tâches liées au lancement, d'attribuer des responsabilités, de fixer des paramètres et d'envoyer des rappels. Il s'agit donc d'un outil indispensable pour les managers d'équipe, les équipes marketing et les startups qui se préparent à des lancements de produits à fort enjeu.

Ce modèle est parfait pour créer un compte rendu, promouvoir la productivité et maintenir la transparence tout au long du lancement du produit.

✨ Idéal pour: Préparation au lancement d'un produit pour les équipes marketing et les startups

12. Modèle de calendrier de contenu de la Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-748-1400x620.png The Notion Content Calendrier Template : modèles de gestion de projet de Notion /$$$img/

via Notion.so Les créateurs de contenu, les équipes marketing et les responsables éditoriaux n'ont pas besoin de chercher plus loin que le Modèle de Calendrier de Contenu Notionnel pour planifier leur cadence de publication sur les différentes plateformes média. Il est parfait pour ceux qui ont besoin d'un système collaboratif pour planifier, organiser et suivre leur stratégie de contenu.

Ce modèle est parfait pour ceux qui veulent maintenir un calendrier de publication cohérent, suivre les produits livrables et assurer l'alignement avec leur feuille de route de contenu.

✨ Idéal pour: Création de contenu et suivi de la publication

13. Le modèle des actifs de la marque Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-749-1400x650.png The Notion Brand Assets Template : modèles de gestion de projet de Notion /$$$img/

via Notion.so Ciblé pour les équipes de marketing, les managers d'équipes de marque et les designers, le Modèle des actifs de la marque Notion offre un système centralisé pour l'organisation et la gestion des actifs de la marque. Il s'adresse aux équipes qui souhaitent assurer le suivi de fichiers essentiels tels que les logos, les images, les polices de caractères et d'autres supports de marque.

Ce modèle est parfait pour ceux qui ont besoin d'un moyen facile d'étiqueter et de catégoriser les actifs par type de fichier ou d'application. Il permet aux membres de l'équipe d'accéder rapidement aux ressources appropriées et de les utiliser dans le cadre de campagnes marketing, de projets de conception ou d'efforts de cohérence de la marque.

✨ Idéal pour: Gestion des actifs de la marque

14. Le modèle Notion Design Sprint

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-750.png Le modèle de sprint de conception de la Notion /$$$img/

via Notion.so Le Modèle de sprint de conception de Notion est destiné aux équipes de conception, aux concepteurs UX/UI et aux chefs de produit qui ont besoin d'un système structuré pour la gestion et l'itération des projets de conception.

Il convient aux équipes travaillant sur des sprints créatifs, leur permettant de suivre la progression, d'intégrer les commentaires des utilisateurs et de faire passer efficacement les projets de l'idéation à l'achevé.

✨ Idéal pour: Gestion de projet de design

15. Modèle de calendrier des médias sociaux de Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-751-1400x665.png The Notion Social Media Calendrier Template : modèles de gestion de projet de Notion /$$$img/

via Notion.so Le Modèle de calendrier de médias sociaux Notion$a est destiné aux gestionnaires de médias sociaux, aux créateurs de contenu et aux équipes marketing qui ont besoin d'un outil collaboratif pour rédiger, planifier et organiser les messages sur les médias sociaux.

Ce modèle est parfait pour gérer la stratégie des médias sociaux. Il permet d'assurer la cohérence des calendriers de publication et de faciliter la coordination des campagnes.

✨ Idéal pour: Gestion de la stratégie des médias sociaux

Ces modèles constituent le point de départ idéal pour s'attaquer à divers types de projets, toutes fonctions confondues. Mais sont-ils suffisamment complets ? Ou existe-t-il de meilleures options ? Découvrons-le !

Limites de la gestion de projet Notion

Bien que Notion soit un outil puissant pour la gestion de projet, il n'est pas sans limites. Comme toute plateforme, il y a des domaines où il peut s'avérer insuffisant pour certains utilisateurs. Voici quelques limites fondamentales à garder à l'esprit lorsque vous explorerez Notion pour vos besoins en matière de gestion de projet :

Courbe d'apprentissage abrupte : La flexibilité de Notion peut être accablante pour les nouveaux utilisateurs. En comparaison avec des outils de gestion de projet plus traditionnels, Notion peut avoir une courbe d'apprentissage plus raide, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiers avec son approche axée sur les bases de données

: La flexibilité de Notion peut être accablante pour les nouveaux utilisateurs. En comparaison avec des outils de gestion de projet plus traditionnels, Notion peut avoir une courbe d'apprentissage plus raide, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiers avec son approche axée sur les bases de données Des fonctionnalités hors ligne limitées: Bien que Notion offre quelques fonctionnalités hors ligne, ses capacités sont limitées par rapport à un outil de gestion de projet entièrement hors lignelogiciel de gestion de projet. En tant qu'outil basé sur le cloud, Notion dépend d'une connexion internet stable pour une fonction optimale

Bien que Notion offre quelques fonctionnalités hors ligne, ses capacités sont limitées par rapport à un outil de gestion de projet entièrement hors lignelogiciel de gestion de projet. En tant qu'outil basé sur le cloud, Notion dépend d'une connexion internet stable pour une fonction optimale Pas de suivi du temps en natif: Contrairement à certains outils de gestion de projet, Notion ne dispose pas de fonctionnalités de suivi du temps en natif, ce qui pourrait être un inconvénient pour les équipes qui ont besoin de suivre de près les heures travaillées sur chaque projet

Contrairement à certains outils de gestion de projet, Notion ne dispose pas de fonctionnalités de suivi du temps en natif, ce qui pourrait être un inconvénient pour les équipes qui ont besoin de suivre de près les heures travaillées sur chaque projet Des fonctionnalités limitées: Notion offre une base solide pour la gestion de projet, avec des outils tels queLes diagrammes de Ganttmais ne dispose pas de certaines fonctionnalités spécialisées que l'on trouve dans les outils de gestion de projet, comme le suivi du temps pour la facturation

Notion offre une base solide pour la gestion de projet, avec des outils tels queLes diagrammes de Ganttmais ne dispose pas de certaines fonctionnalités spécialisées que l'on trouve dans les outils de gestion de projet, comme le suivi du temps pour la facturation Problèmes de performance avec les grands projets : Notion peut devenir lent et difficile à gérer avec de grandes quantités de données. Il peut y avoir un décalage lorsque plusieurs utilisateurs modifient simultanément de grandes bases de données, ce qui le rend moins idéal pour la gestion de projets impliquant de vastes ensembles de données ou une forte activité des utilisateurs

Modèles alternatifs de Notion

Si vous êtes à la recherche d'un modèle de Notion alternative qui relève les défis susmentionnés, ne cherchez pas plus loin que ClickUp . En tant que puissant logiciel de gestion de projet, ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités qui peuvent vous aider à améliorer vos flux de travail, la collaboration de votre équipe et votre productivité.

Contrairement à Notion, ClickUp dispose d'outils de gestion de projet intégrés tels que les diagrammes de Gantt, le suivi du temps et des capacités de rapports étendues qui répondent à diverses méthodologies de projet, d'Agile à Waterfall.

Voici quelques-uns des modèles ClickUp les plus appréciés que vous pouvez utiliser pour la gestion de projet :

1. Le modèle de gestion de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-752.png Utilisez le modèle de gestion de projet ClickUp pour vous assurer de la réussite de votre projet https://app.clickup.com/signup?template=t-90060018578&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de gestion de projet ClickUp est conçu pour faciliter la gestion de projets complexes. Ce modèle offre les outils nécessaires à la planification, à l'organisation et à l'exécution efficace de chaque tâche.

Ce modèle vous permet de :

Créer des listes de tâches détaillées, attribuer des rôles et suivre les échéanciers à l'aide de diagrammes de Gantt, de calendriers ou de listes

Mettre à jour les statuts des tâches, définir des priorités et afficher la progression en cours en temps réel, en veillant à ce que chaque membre de l'équipe connaisse ses paramètres et ses échéances

S'intégrer de manière transparente à d'autres outils. Vous pouvez suivre le temps, gérer les budgets et communiquer les mises à jour sans quitter la plateforme ClickUp

✨ Idéal pour : Les équipes de toutes tailles à la recherche d'une solution complète mais conviviale pour gérer leurs projets.

2. Le modèle de portfolio de gestion de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-753.png Affichez une vue d'ensemble de tous les projets en cours à l'aide du modèle de portefeuille de gestion de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90060515629&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Lorsque l'on jongle avec plusieurs projets à la fois, tout organiser peut sembler insurmontable. Le Modèle de portfolio de gestion de projet ClickUp est votre solution pour gérer sans effort un large éventail de projets.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Regrouper et suivre des projets individuels, en suivant la progression, les délais et les ressources dans un emplacement central

Prendre des décisions fondées sur des données grâce à de multiples Affiches personnalisées dans ClickUp telles que la Liste, le Tableau et l'Échéancier, qui vous aident à visualiser votre portfolio comme vous le souhaitez

Suivez l'état des projets, leur priorité et leur budget, et identifiez plus facilement les risques ou les goulets d'étranglement grâce à la fonction de suivi des projets Champs personnalisés de ClickUp ✨ Idéal pour: Les initiatives internes et les projets des clients afin de maintenir une maintenance achevée et de garder le contrôle sur toutes les parties en mouvement.

3. Le modèle de rapport de gestion de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-754.png Tenez toutes les parties prenantes informées des derniers développements du projet grâce au modèle de rapport de gestion de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6143184&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle de rapport de gestion de projet de ClickUp Modèle de rapport de gestion de projet ClickUp aide les équipes à saisir les informations essentielles du projet, telles que l'approbation des parties prenantes, les aperçus du projet, les produits livrables, les jalons clés, les indicateurs de réussite et l'étendue du projet.

En utilisant ce modèle, les équipes peuvent s'assurer que tous les aspects critiques d'un projet sont documentés et facilement accessibles, ce qui facilite la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe et les parties prenantes.

✨ Idéal pour : Les équipes qui débutent dans la gestion de projet formelle

4. Le modèle de manuel de gestion de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-755.png Simplifiez votre processus de projet et garantissez la cohérence entre les projets grâce au modèle de manuel de gestion de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-110656904&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de manuel de gestion de projet ClickUp est essentiel pour les gestionnaires de projet qui s'attaquent à des projets complexes et en plusieurs phases.

Vous pouvez organiser les tâches, les échéanciers et les objectifs en veillant à ce que toutes les personnes concernées soient sur la même page. Grâce à ses fonctionnalités de suivi en temps réel, ce modèle facilite le contrôle de la progression et assure la cohérence de tous les projets.

Des statuts personnalisés tels que Bloqué, Examen interne, À faire, Achevé et En cours vous permettent de suivre les étapes du projet, tandis que des champs personnalisés tels que Budget, Livrable et Équipe de livraison garantissent que les détails clés sont facilement accessibles.

Idéal pour: Aligner la progression de vos projets sur les opérations traditionnelles de votre entreprise.

5. Le modèle de plan de tâches ClickUp pour la gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-756.png Utilisez le modèle ClickUp de plan de tâches de gestion de projet pour diviser des projets complexes en parties gérables https://app.clickup.com/signup?template=t-3338ukw&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Pensez à la Modèle de plan des tâches ClickUp pour la gestion de projet est la feuille de route de votre projet, conçue pour guider efficacement votre équipe du début à la fin. Qu'il s'agisse de gérer les échéanciers, de déléguer le travail ou de superviser l'ensemble du flux de travail du projet, ce modèle est une solution de choix pour mener à bien les projets dans les délais et le budget impartis.

Vous pouvez organiser vos tâches dans une vue Liste pour des mises à jour rapides, dans une vue Tableau pour une gestion de type Kanban, ou dans une vue Calendrier pour ne pas perdre de vue les échéances.

Les champs personnalisés vous permettent de hiérarchiser le travail, d'estimer l'effort et de suivre les dépendances entre les tâches. Vous pouvez également améliorer le suivi des projets grâce aux réactions aux commentaires et aux tâches assignées. Vous pouvez également gérer plusieurs projets avec des assignés, un suivi des étiquettes et d'autres fonctionnalités de suivi.

✨ Idéal pour: Les Teams qui souhaitent transformer des objectifs de haut niveau en éléments de travail réalisables et traçables.

6. Le modèle de cadre de gestion de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-757.png Utilisez le modèle de cadre de gestion de projet ClickUp pour simplifier les tâches en créant des sous-catégories https://app.clickup.com/signup?template=t-200606389&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de cadre de gestion de projet ClickUp est parfait pour les équipes qui cherchent à organiser et à suivre les tâches facilement.

Voici quelques fonctionnalités remarquables de ce modèle :

Il est divisé en sections telles que la définition du projet, le calendrier, les coûts, les risques, la logistique et la gestion

Chaque section décompose les tâches en étapes plus petites et exploitables. Vous pouvez également assigner des tâches, des priorités et des responsabilités à l'aide de notes autocollantes codées par couleur, ce qui simplifie le suivi de la progression

Le Tableau est personnalisable pour s'adapter aux besoins de votre équipe. Il vous permet de suivre facilement les tâches, les délais et les coûts tout en veillant à ce que tout le monde sache ce qui doit être fait

✨ Idéal pour: Les équipes qui ont besoin d'une ligne directrice solide pour créer et démarrer un nouveau projet.

7. Le modèle de revue de gestion de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-758.png Obtenez un résumé et un examen global de votre projet avec le modèle ClickUp d'examen de la gestion de projet https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6071788&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de revue de gestion de projet ClickUp propose une disposition claire pour examiner la progression du projet, documenter le retour d'information et dresser la liste des éléments à mettre en œuvre pour améliorer les résultats futurs.

Voici pourquoi ce modèle est utile :

Il comprend des sections pour le titre du projet, l'emplacement et le calendrier, ainsi qu'un espace pour ajouter le logo de l'entreprise afin de personnaliser les documents

La section Détails de l'examen du projet comporte un tableau permettant de suivre les informations essentielles, telles que le client, le gestionnaire de projet et les dates de réunion. Elle comprend également un espace pour le nom du facilitateur de l'examen, ce qui permet d'organiser les choses

La section Aperçu du projet résume les objectifs, le contexte et les coûts du projet. Tout le monde est ainsi informé de la progression du projet, ce qui facilite la collaboration

Un panneau de navigation utile, situé à droite, liste des sections telles que Performance du projet, Révision et Éléments d'action

Idéal pour: Faciliter l'examen détaillé des projets

8. Le modèle ClickUp d'approche de la gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-759.png Utilisez le modèle d'approche de gestion de projet ClickUp pour tenir un calendrier facile à suivre et faciliter la gestion du projet https://app.clickup.com/signup?template=t-205386666&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle d'approche de gestion de projet ClickUp est conçu pour vous guider depuis les premières étapes de la planification d'un projet jusqu'à son exécution finale. Il fournit une feuille de route intuitive pour aligner les tâches et les objets de votre projet sur les objectifs de votre organisation. Ce modèle offre la structure nécessaire pour garantir la réussite, qu'il s'agisse de lancer une nouvelle initiative, de développer un logiciel ou de coordonner un évènement.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Définir rapidement les jalons du projet, assigner des tâches aux membres de l'équipe et suivre la progression en temps réel

Les champs et les statuts personnalisables vous permettent de classer les tâches, de suivre les dépendances et de fixer des paramètres, le tout dans un emplacement centralisé

Le modèle d'approche de gestion de projet ClickUp peut vous aider à gérer vos projets de manière efficace, à gagner du temps et à assurer la responsabilisation de votre équipe.

✨ Idéal pour: Planifier des projets de toutes tailles et à tous les niveaux

9. Le modèle ClickUp des exigences en matière de gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Project-Management-Requirements-Template.png Utilisez le modèle ClickUp d'exigences en matière de gestion de projet pour aider les équipes à suivre les besoins du projet https://app.clickup.com/signup?template=t-200549854&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle d'exigences pour la gestion de projet ClickUp est conçu pour aider les équipes à rassembler et à suivre les besoins essentiels d'un projet. Qu'il s'agisse du lancement d'un produit, du développement d'un logiciel ou de l'exécution d'une campagne de marketing, ce modèle fournit un cadre clair pour documenter toutes les exigences du projet.

Le modèle permet de s'assurer qu'aucun détail n'est négligé. Vous pouvez :

Définir les spécifications techniques afin de cerner les besoins des parties prenantes

Recueillir et classer les exigences du projet, en attribuer la propriété et en suivre la progression

Utiliser des outils visuels tels que des listes, des tableaux de bord et des échéanciers pour suivre le statut des exigences, gérer les dépendances et assurer l'alignement de l'équipe

Idéal pour: Enregistrer avec précision la portée du projet et les exigences pour une meilleure planification

10. Le modèle de tableur de gestion de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-760.png Utilisez le modèle de feuille de calcul de gestion de projet ClickUp pour mieux organiser les tâches entre les différentes phases https://app.clickup.com/signup?template=t-200533127&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp est idéal pour ceux qui préfèrent une approche plus traditionnelle de la gestion de projet. Il offre une disposition familière qui facilite la gestion des tâches, des échéanciers, des ressources et des budgets en un seul endroit.

Qu'il s'agisse de gérer un seul projet ou de jongler avec plusieurs initiatives, le modèle vous aide à maintenir la clarté et l'organisation à chaque étape.

Chaque phase est clairement libellée avec des tâches et des projets achevés ou en progression, ce qui permet de rester structuré

Il combine de manière transparente la simplicité des feuilles de calcul avec les outils de gestion de projet avancés offerts par ClickUp

Le modèle vous permet également de regrouper les tâches en fonction des phases du projet, ce qui facilite la concentration sur des parties spécifiques du projet à tout moment

Idéal pour: Gestion de projet flexible, basée sur des feuilles de calcul

Les modèles de ClickUp offrent une solution de gestion de projet plus dynamique, automatisée et basée sur les données, ce qui les rend plus adaptés aux équipes en quête d'efficacité et d'évolutivité que l'approche manuelle plus basique de Notion.

Ils intègrent des fils de commentaires, des pièces jointes et des discussions en cours de tâche, offrant ainsi aux équipes un espace de collaboration au sein de chaque tâche. Ainsi, toutes les communications, tous les documents et toutes les mises à jour sont regroupés en un seul endroit, fournissant un contexte pour chaque phase du projet, sans qu'il soit nécessaire de changer de plateforme.

Avant d'utiliser ClickUp, j'avais du mal à trouver une plateforme capable de s'adapter à la croissance de mon équipe. J'ai essayé Hive App, Notion, Asana, Basecamp et Wrike, mais aucune d'entre elles n'était aussi conviviale ET agréable à regarder

Olivia Wheeler, PDG, Acton Circle

Optimisez votre flux de travail avec les modèles ClickUp

L'utilisation d'un modèle de gestion de projet efficace peut simplifier considérablement vos flux de travail. Tout en offrant flexibilité et personnalisation pour l'organisation de vos projets, les 15+ modèles gratuits de gestion de projet Notion décrits précédemment ne contiennent peut-être pas tout ce dont vous avez besoin.

Notion est formidable pour sa simplicité et sa polyvalence, fournissant des fonctionnalités essentielles telles que la gestion des tâches et le suivi de la progression. Cependant, si vous êtes prêt à enlever le mal de tête de la gestion de projet, ClickUp est votre meilleur pari.

Pourquoi attendre ? Ouvrir un compte ClickUp gratuit aujourd'hui !