Comment devenir viral sur TikTok grâce à des stratégies éprouvées

Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines vidéos TikTok semblent exploser du jour au lendemain, accumulant des millions d'affichages, alors que d'autres font à peine des vagues ? 🤔

Ce n'est pas seulement de la chance - il y a une méthode à cette folie. Que vous soyez une marque cherchant à étendre sa portée ou un créateur cherchant à se démarquer, devenir viral sur TikTok est tout à fait possible en adoptant les bonnes stratégies.

Dans ce guide, nous vous dévoilons les secrets de la viralité sur TikTok. Vous apprendrez à suivre les dernières tendances, à engager votre public et à utiliser des outils tels que ClickUp pour forfaiter, créer et suivre votre contenu comme un pro.

Prêt à passer à la vitesse supérieure sur TikTok ? Plongeons dans le bain et faisons en sorte que votre prochaine vidéo devienne virale ! 🚀

**Devenir viral sur Tiktok : Qu'est-ce qui se passe vraiment ?

Nous avons découvert comment devenir viral sur TikTok. 🔑

Ou du moins, nos équipes marketing et RH l'ont fait, après avoir obtenu un énorme 19 millions d'affichages, 1,8 million de likes et 188k sauvegardes sur cette vidéo.

Vous voulez voir la magie ? 😉👇🏻 @clickup Réunion RH que je ne pourrai jamais oublier #corporatehumor#officehumor♬ son original - ClickUp Devenir viral sur TikTok n'est pas seulement une question de chance. L'algorithme de TikTok fait le reste si vous parvenez à mettre les bons éléments en place. Mais avant tout, vous devez comprendre le travail de l'algorithme de TikTok.

Comprendre l'algorithme de TikTok

TikTok est construit sur des algorithmes qui déterminent ce que vous voyez dans votre page " Pour vous " ou " Pour vous " FYP .'

C'est pourquoi il est si important pour les créateurs et les entreprises qui souhaitent devenir virales de comprendre son travail.

**L'engagement de l'utilisateur : mesure les mentions "J'aime", les commentaires, les partages et la durée de visionnage afin d'évaluer l'interaction. Les vidéos qui retiennent l'attention des spectateurs plus longtemps ont tendance à être promues auprès d'un public plus large.

Pertinence de la vidéo: Évalue des facteurs tels que les hashtags, le son, les légendes et les descriptions de la vidéo pour déterminer la pertinence du contenu et signaler si une vidéo correspond à l'intérêt de l'utilisateur

Évalue des facteurs tels que les hashtags, le son, les légendes et les descriptions de la vidéo pour déterminer la pertinence du contenu et signaler si une vidéo correspond à l'intérêt de l'utilisateur **Activité du compte : analyse le comportement passé de l'utilisateur, comme les vidéos regardées, aimées et partagées, afin de personnaliser les recommandations.

**Qualité de la vidéo : prend en compte des éléments tels que la résolution de la vidéo, la clarté du son et la valeur de la production, bien qu'une qualité élevée ne soit pas strictement nécessaire à la réussite de l'algorithme

Facteurs supplémentaires:

Temps passé sur l'application: Influence les recommandations de TikTok en fonction de la durée d'engagement des utilisateurs avec des posts individuels. Une récenteWashington Post vidéo indique que la durée de l'engagement des utilisateurs avec des posts individuels peut affecter considérablement les recommandations de l'algorithme sur TikTok

Influence les recommandations de TikTok en fonction de la durée d'engagement des utilisateurs avec des posts individuels. Une récenteWashington Post vidéo indique que la durée de l'engagement des utilisateurs avec des posts individuels peut affecter considérablement les recommandations de l'algorithme sur TikTok Appareil et emplacement: Prend en compte le type d'appareil et l'emplacement pour recommander du contenu pertinent au niveau régional.

Lorsque vous publiez des vidéos intégrant tous ces facteurs clés, l'algorithme de TikTok booste leur visibilité, les promouvant auprès d'un plus grand nombre d'utilisateurs. À mesure que l'engagement augmente, le cycle se poursuit, augmentant l'exposition jusqu'à ce que votre contenu atteigne ce statut "viral" très recherché.

Voici un schéma rapide représentant un algorithme de TikTok en plein travail. 📍

Stratégies de création de contenu viral

Les vidéos virales TikTok arrivent grâce à 1% de chance et 99% de stratégie. 🧠

Nous avons compilé les meilleures stratégies pour devenir viral sur TikTok. Certaines d'entre elles sont similaires à celles qui sont efficaces gestion de projet de médias sociaux efficace mais elles sont essentielles pour rationaliser le processus de création de contenu TikTok et augmenter les chances de réussite virale.

1. Se tenir au courant des dernières tendances

Les tendances sont le moteur de TikTok, et voici comment en tirer le meilleur parti :

Rester à jour : Consultez régulièrement la page " Découvrez " pour voir ce qui est tendance. S'agit-il d'une chanson particulière ou d'un filtre ? Ou d'un défi en ligne fou ?

Consultez régulièrement la page " " pour voir ce qui est tendance. S'agit-il d'une chanson particulière ou d'un filtre ? Ou d'un défi en ligne fou ? Faites en sorte que ce soit pertinent: Alignez-vous sur les tendances TikTok qui résonnent avec votre marque de manière créative. Mais n'oubliez pas de faire en sorte que ce soit pertinent. Par exemple, si un défi de danse est tendance, pourriez-vous le faire en présentant votre produit ?

Alignez-vous sur les tendances TikTok qui résonnent avec votre marque de manière créative. Mais n'oubliez pas de faire en sorte que ce soit pertinent. Par exemple, si un défi de danse est tendance, pourriez-vous le faire en présentant votre produit ? Créez votre tendance: Lancez votre tendance ou votre défi si vous vous sentez créatif. Si la tendance prend de l'ampleur, votre visibilité pourrait grimper en flèche

Sachez quand sauter une tendance: Évitez de sauter sur les tendances qui ne correspondent pas aux valeurs de votre marque ou à votre public. 🚫

Par exemple, lorsque l'engouement pour les NFT a atteint son apogée, de nombreuses marques se sont précipitées pour créer et vendre des NFT sans comprendre les implications de la technologie. Des marques comme Taco Bell ont été confrontées à des réactions négatives lorsqu'elles ont lancé l'art des NFT, que certains ont estimé être de mauvais goût, en particulier compte tenu des préoccupations environnementales associées aux NFT.

S'engager dans de telles tendances peut se retourner contre vous si elles ne trouvent pas d'écho auprès de votre public ou contredisent les valeurs de votre marque, ce qui souligne la nécessité d'un engagement réfléchi.

À lire aussi: Comment utiliser TrendSpotting (avec des exemples)

Lorsque vous utilisez des hashtags, pensez à équilibrer les hashtags en vogue et ceux qui sont spécifiques à votre secteur d'activité ou à votre marque. Toutefois, évitez de surcharger votre légende avec trop de hashtags.

Bien que TikTok permette d'ajouter plusieurs hashtags, il est préférable d'utiliser trois à cinq hashtags par message. 🔖

En choisissant les bons hashtags, vous pouvez captiver le public le plus susceptible d'être intéressé par votre secteur d'activité, vos produits ou vos services, et vous assurer que votre contenu reçoit l'attention qu'il mérite !

Nous avons utilisé une stratégie similaire dans notre vidéo virale, " Le maître de la mêlée " (2,8M d'affichages).

Nous nous en sommes tenus à 4-5 hashtags en vogue - #corporate, #corporatelife, et #9to5, tandis que #scrum et #projectmanager étaient très pertinents pour notre marque et le contenu de notre vidéo.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/brand-and-video-content-1-1400x707.png comment devenir viral sur tiktok /$$img/

3. Susciter la curiosité

Vous est-il déjà arrivé de faire défiler une vidéo pour la coller ensuite parce que la première phrase était intrigante ? C'est l'objectif. 🎯

Commencez par une question, un suspense ou un scénario rocambolesque. Prenez exemple sur Legendaryshots, un compte TikTok connu pour ses expériences délirantes qui gardent les gens scotchés jusqu'à la fin.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Spark-1-1400x797.png comment devenir viral sur tiktok /$$$img/

4. Utilisez la musique à la mode à votre avantage

La musique joue un rôle important sur TikTok - presque 90 % des personnes interrogées dans une étude affirment que le son est au cœur de leur expérience. 🎶

L'utilisation de sons tendance aidera votre contenu à se faire remarquer. Choisissez une musique ou des effets sonores tendance qui complètent votre vidéo et attirent l'attention. Le bon son peut renforcer l'ambiance et rendre votre vidéo plus mémorable.

Par exemple, vous pouvez utiliser une chanson entraînante et motivante pour une vidéo montrant votre routine matinale.

Vous pouvez également créer vos propres sons ou extraits sonores pour compléter votre vidéo. En faisant cela, vous donnez à votre musique une chance de devenir virale.

Par exemple, la chanson "Anti-Hero" de Taylor Swift a été associée à tout, des histoires de rupture aux histoires d'animaux de compagnie, et a affiché des millions de vues.

En parlant de chansons, avez-vous entendu notre bande-son TikTok à succès, Choix ? 😉 @clickup HR vient de sortir un banger 🔥 #corporatehumor Parodie de @E-40 "Choices" clickUp ♬ son original - ClickUp

5. Postez régulièrement et au bon moment

La cohérence indique aux algorithmes de Tiktok que vous publiez activement du contenu frais pour ses utilisateurs.

Plus l'engagement de votre compte est constant, plus les algorithmes privilégient votre compte. Mais le timing a aussi son importance !

Créez un calendrier de publication cohérent et respectez-le. Postez fréquemment pour que votre contenu reste frais et pertinent, et utilisez des Outils d'analyse TikTok pour identifier les moments optimaux où votre public est le plus engagé. Publier lorsque votre public est en ligne est l'un des principaux avantages de TikTok TikTok hacks . Recherche par SocialPilot a révélé le(s) meilleur(s) moment(s) pour poster sur TikTok en 2024.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/SocialPilot-1.png comment devenir viral sur tiktok /$$img/

Conseil de pro: Vous voulez simplifier les choses ? Des outils comme L'affichage du Calendrier de ClickUp peut vous aider à gérer facilement votre calendrier de publication. 📅

6. Racontez une histoire

Les gens aiment les histoires, et le public de TikTok ne fait pas exception. 💬

Oui, la musique est essentielle à l'engagement ; nous avons déjà abordé ce point. À faire.. 80 % des vidéos les plus populaires sur TikTok intègrent de la musique ?

Celle-ci est particulièrement efficace lorsqu'elle est associée à une narration pertinente, comme en témoignent les campagnes réussies qui utilisent des sons à la mode ou créent des ambiances sonores personnalisées pour capter l'attention.

Une histoire bien racontée peut établir une connexion avec les spectateurs à un niveau plus profond et encourager les partages. Un scénario fort peut également accrocher les téléspectateurs dès le début et les inciter à regarder plus longtemps.

🌟Exemple: Si vous travaillez dans le secteur du fitness, vous pourriez créer une vidéo sur vos premiers jours de travail dans une salle de sport. À quoi vous êtes-vous senti au début ? Qu'est-ce qui vous a poussé à changer votre routine ?

7. Variez la durée de votre vidéo

Expérimentez différentes longueurs de vidéo pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre public.

📌 Selon Social Insider, les vidéos courtes de 0 à 15 secondes obtiennent en moyenne 9,40 % d'affichages, tandis que les vidéos plus longues obtiennent un taux de visionnage forfaitaire de 7 %.

Cela signifie que les vidéos plus courtes sont souvent plus performantes en termes d'affichages. Mais cela ne signifie pas que les vidéos plus longues ne peuvent pas fonctionner ! Il s'agit de trouver le " sweet spot " qui fonctionne pour votre contenu et votre public.

Conseils d'ami: Expérimentez différentes longueurs pour voir ce qui vous convient. Mais n'oubliez pas : Si vous avez une histoire puissante à raconter, n'ayez pas peur d'être long !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Vary-1.png comment devenir viral sur tiktok /$$$img/

8. Divertir et être racontable

TikTok est amusant, et l'humour est la clé. Utilisez-le pour créer des situations avec lesquelles les spectateurs peuvent se connecter. Une vidéo amusante et engageante a plus de chances de devenir virale. N'ayez donc pas peur d'ajouter de la personnalité et de l'humour à vos vidéos.

📌 According to TikTok :

7 spectateurs sur 10 déclarent que "faire rire les gens" est l'aspect le plus agréable du visionnage des publicités TikTok

30 % des utilisateurs de TikTok ont déclaré que l'humour dans le contenu des créateurs était l'une des principales motivations d'intention d'achat

l'humour est la catégorie de vidéo la plus prisée par les créateurs

Oh, on dirait que nous venons de devenir viraux pour la même raison !!! 😉 @clickUp

Ne vous souciez pas de rendre chaque TikTok parfait. Parfois, les moments décalés et bruts sont ceux qui résonnent le plus avec votre public. Laissez donc libre cours à votre créativité - les erreurs et tout le reste !

9. Apportez de la valeur ajoutée et éduquez avec du contenu

Apportez de la valeur à vos fournisseurs, en leur proposant des informations utiles ou en les informant sur un sujet. Cela peut vous établir en tant qu'expert et vous attirer des abonnés fidèles.

Les modes d'emploi, les conseils et les astuces sont la façon la plus attrayante d'éduquer votre public de niche. Veillez toutefois à créer un contenu original et digne de foi.

10. Engagez-vous auprès de votre public TikTok

L'interaction avec vos abonnés est la clé de la construction d'une communauté. Stimulez l'interaction des utilisateurs en créant du contenu qui suscite une action immédiate ! Essayez d'ajouter un appel à l'action (CTA) basé sur une question ou de développer des sujets basés sur les suggestions des utilisateurs et les intérêts en vogue.

Une fois le message publié, cherchez des occasions d'engager le dialogue avec votre réseau. Répondez aux commentaires et encouragez vos abonnés à participer à la discussion.

💡 Conseil de pro: Répondez aux commentaires dans l'heure qui suit la mise en ligne de votre vidéo. TikTok récompense le contenu qui suscite l'engagement, donc répondre aux spectateurs rapidement augmente vos chances d'être poussé vers plus de flux. ⏳.

11. Sautez sur les mèmes et les défis

Participer à des mèmes et défis populaires peut vous aider à toucher un public plus large. Tenez-vous au courant des tendances actuelles et créez votre propre version pour vous démarquer.

Restez au courant des tendances : Gardez un œil sur la page "Découvrir" et suivez les créateurs abonnés pour vous tenir au courant des tendances. Le choix du moment est clé : en vous lançant tôt dans un défi, vous pouvez vous démarquer avant qu'il ne devienne saturé.

Ajoutez une touche unique : Rejoindre une tendance est une bonne chose, mais y apporter sa propre touche rendra votre contenu mémorable. Qu'il s'agisse d'un élément propre à la marque, d'un trait d'humour ou d'une variation créative, une touche unique permet à votre vidéo de se démarquer.

🌟Exemple: Disons qu'il existe un défi TikTok populaire où les utilisateurs présentent une transformation spectaculaire sur une chanson spécifique. Vous pourriez y participer en révélant un avant-après utilisant votre produit ou service.

Si vous êtes une marque de soins de la peau, montrez une transition amusante entre le réveil avec une tête de lit et une peau éclatante après l'utilisation de vos produits. Cela permet d'exploiter le format en forme de tendance et de mettre en valeur les produits de votre marque de manière divertissante. En associant votre niche à une tendance virale, vous vous connectez à un public plus large tout en conservant un contenu pertinent et attrayant.

12. Collaborer avec d'autres créateurs

Associez-vous à d'autres créateurs dans votre niche pour atteindre un public plus large. Collaborez sur des duos, des points ou des vidéos communes pour augmenter votre visibilité et votre exposition.

Lorsque vous choisissez des influenceurs avec lesquels collaborer, il est essentiel de prendre en compte quelques éléments :

La taille des abonnés

L'alignement de l'audience

Style de contenu

Utilisation outils de marketing d'influence pour suivre vos collaborations, vos campagnes marketing, les influenceurs de votre niche, etc.

🌟 Exemple: Imaginez que vous dirigez une chaîne de cuisine saine et que vous vous associez à un influenceur spécialisé dans le fitness. Vous pourriez créer une vidéo commune dans laquelle vous préparez ensemble un repas nutritif, en mettant en avant le processus de cuisson et ses avantages pour un mode de vie sain.

Cette collaboration combine vos audiences et fournit un contenu précieux qui trouve un écho auprès des téléspectateurs intéressés par la cuisine et le fitness.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/follow-1.png comment devenir viral sur tiktok /$$img/

13. Tirer parti du contenu généré par les utilisateurs

Encouragez vos abonnés à créer du contenu en rapport avec votre marque ou vos produits. Mettez en fonctionnalité les meilleurs envois sur votre chaîne TikTok pour engager votre communauté et mettre en valeur le contenu généré par les utilisateurs.

Crocs l'a fait ! Le tout avec une campagne TikTok virale qui a fonctionné grâce au contenu généré par les utilisateurs.

Voici l'histoire :

En 2018, Crocs a lancé une tendance appelant les gens à personnaliser leurs Crocs. La campagne affichait un fort " IM GONNA BE whatever I want " (" Je serai ce que je veux ")

"Montrez-nous à quoi ressemblent VOS Crocs à 1 000 $ en les personnalisant, en les améliorant ou en incarnant simplement la mentalité Come As You Are et en faisant savoir au monde que JE SUIS ce que je veux."

Alors que les utilisateurs ont créé leurs versions de Crocs avec plus de classe, Post Malone en a créé une lui aussi. Les chaussures en édition limitée ont été vendues à l'unité en moins de 10 minutes ! 👀

Tout cela s'est produit sans que Crocs ne crée un seul élément de contenu.

Alors, pourquoi ne pas s'inspirer de la page de Crocs ? Inspirez votre public pour qu'il mette en avant sa créativité et regardez votre marque prospérer grâce à des connexions authentiques !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Crocs-1-1400x709.png comment devenir viral sur tiktok /$$$img/

14. Faites la promotion croisée de votre contenu TikTok sur d'autres plateformes

Ne gardez pas votre contenu TikTok dans un silo. Partagez vos vidéos TikTok sur d'autres plateformes de médias sociaux pour générer du trafic et augmenter la visibilité. Encouragez vos abonnés sur d'autres plateformes à vous suivre sur TikTok.

L'intégration de votre contenu TikTok dans votre stratégie de médias sociaux plus large élargit votre audience et crée un récit de marque plus cohérent. Mettre en avant les aspects uniques de vos vidéos TikTok peut susciter la curiosité et attirer des abonnés désireux de s'engager dans votre parcours créatif à travers les plateformes.

🌟 Exemple: Créez un teaser ou une bobine de mise en valeur de votre contenu TikTok à partager sur vos Stories ou votre fil Instagram, en attirant les spectateurs avec des bribes de ce à quoi ils peuvent s'attendre.

Si vous présentez un projet de bricolage sur TikTok, publiez un rapide clip avant et après sur Instagram, invitant les spectateurs à achever la transformation sur votre TikTok. En outre, envisagez d'épingler une vidéo TikTok en haut de votre page Facebook ou de la faire figurer dans une newsletter pour capter l'attention de vos abonnés à l'e-mail.

Cette approche multicanal booste la visibilité de votre TikTok et favorise une communauté plus engagée sur l'ensemble des plateformes.

15. Améliorez vos modifications en cours

Améliorez vos vidéos grâce à des techniques de modification en cours efficaces. TikTok propose un intervalle d'effets, des filtres aux écrans verts, pour rendre vos vidéos plus attrayantes et amusantes. N'hésitez pas à expérimenter et à voir ce qui fonctionne pour votre contenu.

Vous pouvez également utiliser logiciel de vidéo marketing pour ajouter des transitions, des superpositions de texte et de la musique. Une vidéo bien modifiée peut grandement améliorer sa qualité générale.

Vous n'avez pas de compétences en cours de modification ? Pas de problème! 🎬

Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas un expert en cours de modification : les outils intégrés de TikTok rendent les choses très faciles. Commencez modestement : ajoutez un texte amusant, essayez des transitions et jouez avec les effets. Mais le plus important, c'est que parfois, la simplicité est de mise lorsque vous commencez à peine à vous familiariser avec le sujet. Amusez-vous et laissez transparaître votre personnalité !

Créer et forfaiter un contenu engageant

Votre première étape vers la viralité TikTok ? Planifier. 🖍️ ClickUp propose des fonctionnalités robustes pour vous aider à réfléchir, organiser et affiner vos idées de contenu. ✨

Sessions de brainstorming avec ClickUp Tableau blanc

Utilisez ClickUp Tableaux blancs pour collaborer, faire du brainstorming et visualiser des idées Tableaux blancs ClickUp sont des toiles numériques sur lesquelles vous et votre équipe pouvez réfléchir visuellement à des idées de contenu. Imaginez un tableau blanc virtuel sur lequel vous pouvez ajouter des notes, des images, des cartes mentales et des liens vers des sites Web Tâches ClickUp ou Documents .

Par exemple, vous pouvez utiliser les Tableaux blancs ClickUp pour :

Générer des idées de sujets pour vos articles de blog, votre contenu sur les médias sociaux ou vos scripts vidéo

Esquisser les grandes lignes et les story-boards de votre contenu

Organiser vos résultats de recherche et votre analyse de la concurrence

🍃 Conseil amical: Vous avez déjà eu une idée de génie pour une vidéo TikTok à 2 heures du matin, mais vous l'avez totalement oubliée au moment où vous vous êtes réveillé ? Oui, nous aussi. C'est pourquoi l'application mobile de ClickUp est parfaite : il suffit de noter ces épiphanies de minuit dès qu'elles vous frappent !

Recherche et idéation avec ClickUp Brain

Obtenez des réponses instantanées, générez des idées créatives et rationalisez votre flux de travail ClickUp Brain est votre assistant de contenu tout-en-un alimenté par l'IA. Il peut analyser votre contenu et suggérer des sujets et des idées pertinents pour la création de contenu futur.

Si vous vous êtes déjà retrouvé coincé dans une ornière créative, essayant de trouver des idées de contenu fraîches et engageantes, vous n'êtes pas le seul. C'est là que ClickUp Brain intervient pour vous sauver la mise ! Il est là pour vous aider :

Identifier les sujets tendance liés à votre niche

Analyser les performances de votre contenu pour voir ce qui trouve un écho auprès de votre public

Générer de nouvelles idées de contenu sur la base de votre contenu existant et des données de votre audience

ClickUp Brain peut vous aider à à augmenter votre production de contenu de manière significative.

Créer un calendrier

Une fois que vous avez fait un brainstorming et finalisé vos idées de contenu, utilisez.. L'affichage du Calendrier de ClickUp pour forfaiter et planifier votre contenu.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUps-Calendrier-View-1.gif GIF de l'affichage du Calendrier ClickUp montrant les tâches, les échéances et les évènements organisés par date /$$img/

Glissez-déposez facilement les tâches pour ajuster votre calendrier dans ClickUp Calendrier View

Voici comment il peut vous aider :

Créer et visualiser votre calendrier de contenu : Visualisez toutes vos tâches forfaitaires, y compris le contenu des médias sociaux, les vidéos et plus encore, affichées sur un calendrier

Visualisez toutes vos tâches forfaitaires, y compris le contenu des médias sociaux, les vidéos et plus encore, affichées sur un calendrier Planification par glisser-déposer : Reprogrammez le contenu en faisant glisser les tâches sur le calendrier. Ajustez votre calendrier en fonction des imprévus ou des changements de priorités

Reprogrammez le contenu en faisant glisser les tâches sur le calendrier. Ajustez votre calendrier en fonction des imprévus ou des changements de priorités Assignez des tâches et fixez des paramètres: Assignez des tâches de création de contenu à des membres spécifiques de l'équipe et fixez des paramètres. Assurez-vous que tout le monde a la même vue que vous et est compte pour leur charge de travail de création de contenu assigné

Assignez des tâches de création de contenu à des membres spécifiques de l'équipe et fixez des paramètres. Assurez-vous que tout le monde a la même vue que vous et est compte pour leur charge de travail de création de contenu assigné Intégrer avec les outils existants: S'intègre avec les plateformes de médias sociaux populaires, telles que TikTok, YouTube, Instagram, et plus encore, vous permettant de planifier votre contenu de médias sociaux directement dans l'application

ClickUp propose une variété d'applications gratuites modèles de calendrier de contenu pour vous aider à démarrer rapidement, tels que 👇

ClickUp Modèle de calendrier moderne pour les médias sociaux

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Modern-Social-Media-Calendrier-Template-by-ClickUp.png Le modèle de calendrier moderne pour les médias sociaux de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer et à suivre votre contenu sur les médias sociaux.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205387707&department=marketing&\_gl=1\*1axk73j\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk. Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous avez besoin d'un cadre pour organiser votre contenu ? Le modèle ClickUp Modèle de calendrier moderne pour les médias sociaux vous aide à gérer et à planifier votre contenu de médias sociaux sur diverses plateformes. Voici ce que ce modèle offre :

Gestion avancée des tâches: Créez, attribuez et suivez des tâches détaillées pour votre contenu de médias sociaux

Créez, attribuez et suivez des tâches détaillées pour votre contenu de médias sociaux Planification du contenu: Planifiez des posts pour différentes plateformes et heures en fonction des dates

Planifiez des posts pour différentes plateformes et heures en fonction des dates **Des outils de collaboration : travaillez avec votre équipe pour réfléchir, créer et gérer du contenu ensemble

Suivi des performances: Surveillez l'engagement et les performances de vos publications sur les médias sociaux

Surveillez l'engagement et les performances de vos publications sur les médias sociaux Intégrations: Connectez-vous à n'importe quelle plateforme de médias sociaux populaire et à d'autres outils pour un flux de travail transparent

De même, le Modèle ClickUp pour les médias sociaux offre une approche rationalisée de la gestion du contenu des médias sociaux. Il fournit un cadre de base pour la programmation des posts, l'attribution des tâches et le suivi de la progression.

Planification des posts

Une fois votre contenu créé et forfaitaire, l'étape suivante consiste à programmer vos publications. L'affichage du Calendrier de ClickUp rend ce processus simple et efficace.

Ouvrez la vue du calendrier: Naviguez jusqu'à la vue du calendrier dans votre environnement de travail ClickUp Glisser-déposer des tâches: Cliquez sur une tâche et faites-la glisser vers la date souhaitée pour assigner automatiquement la tâche à cette date spécifique Définir des dates d'échéance: Définissez une date d'échéance en cliquant sur la tâche et en sélectionnant l'option "Date d'échéance" pour les tâches qui requièrent une date limite spécifique Ajuster les fuseaux horaires: Si votre équipe travaille dans des fuseaux horaires différents, assurez-vous que le fuseau horaire correct est paramétré pour chaque tâche afin d'éviter les conflits de planification

Planifier des messages récurrents

Si vous avez du contenu récurrent, comme des bulletins d'information hebdomadaires ou mensuels, vous pouvez utiliser les tâches récurrentes ClickUp pour les programmer automatiquement.

Créer une tâche récurrente: Créez une nouvelle tâche et sélectionnez l'option "récurrente" Définir le modèle de périodicité: Choisissez le modèle de périodicité souhaité et définissez le paramètre (quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel) Définir la date de fin: Spécifiez la date de fin de la tâche récurrente

Suivi des performances

Connaître les performances de votre contenu est essentiel pour mettre à niveau votre stratégie de médias sociaux ! Lorsque vous identifiez ce qui résonne, vous pouvez affiner votre approche et créer un contenu qui captive votre public.

Tableaux de bord ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Dashboards-1.gif Un GIF des tableaux de bord ClickUp montrant divers diagrammes et graphiques représentant différents indicateurs /$$img/

Créez des tableaux de bord personnalisés pour visualiser vos indicateurs clés avec ClickUp Dashboards Tableaux de bord ClickUp fournissent des outils puissants pour suivre les indicateurs clés et obtenir des informations précieuses.

Comment ClickUp Dashboards agit comme votre hub d'analyse des médias sociaux :

Suivi centralisé: Rassemblez tous vos indicateurs de médias sociaux dans un seul tableau de bord avec ClickUp pour un aperçu clair des performances

Rassemblez tous vos indicateurs de médias sociaux dans un seul tableau de bord avec ClickUp pour un aperçu clair des performances Représentation visuelle des données: Utilisez des diagrammes et des graphiques personnalisables pour repérer les tendances et suivre l'engagement sans effort

Utilisez des diagrammes et des graphiques personnalisables pour repérer les tendances et suivre l'engagement sans effort Suivi des performances par rapport aux objectifs: Définissez des objectifs de campagne de médias sociaux et suivez votre progression vers ces objectifs dans vos tableaux de bord ClickUp. Cela vous aide à mesurer votre réussite et à identifier les domaines à améliorer

Modèle d'indicateurs de médias sociaux ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-Social-Media-Metrics-Report.png Le modèle d'indicateurs de médias sociaux de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre et à mesurer vos performances en matière de médias sociaux.

https://app.clickup.com/signup?template=t-240073197&department=marketing&\_gl=1\*jqsxwa\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk. Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous avez besoin d'aide pour suivre vos indicateurs de médias sociaux ? L'outil Modèle d'indicateurs de médias sociaux ClickUp simplifie le processus et vous aide à analyser les performances de vos médias sociaux. Il fournit un tableau de bord dédié avec des indicateurs clés pour vous aider à comprendre la performance de votre contenu.

Tableau de bord pré-construit: Suit les indicateurs clés des médias sociaux tels que la croissance du nombre d'abonnés, le taux d'engagement et le trafic sur le site Web

Suit les indicateurs clés des médias sociaux tels que la croissance du nombre d'abonnés, le taux d'engagement et le trafic sur le site Web Personnalisation: Adapte le tableau de bord pour suivre les indicateurs les plus pertinents par rapport à vos objectifs en matière de médias sociaux

Adapte le tableau de bord pour suivre les indicateurs les plus pertinents par rapport à vos objectifs en matière de médias sociaux Automatisation de la population des données: Gain de temps grâce à l'extraction automatique des données de vos comptes de médias sociaux

Gain de temps grâce à l'extraction automatique des données de vos comptes de médias sociaux Marketing basé sur les données: Vous permet de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de médias sociaux sur la base de données de performance réelles

ClickUp Marketing

Gérez vos campagnes marketing, suivez les performances et collaborez avec votre équipe à l'aide de ClickUp Marketing ClickUp Marketing est un puissant outil de logiciel de forfait marketing conçu pour rationaliser l'ensemble de votre flux de travail marketing.

Il vous donne tous les outils pour jongler sans effort avec tous vos projets et campagnes marketing sur plusieurs canaux. De plus, gérez votre contenu TikTok avec :

Organisation sans effort: Abandonnez les feuilles de calcul et organisez efficacement votre contenu TikTok au sein de ClickUp

Abandonnez les feuilles de calcul et organisez efficacement votre contenu TikTok au sein de ClickUp Un flux de travail collaboratif: Faites un brainstorming, assignez des tâches et collaborez avec votre équipe sur la création de vidéos, le tout au sein d'une seule et même plateforme

Faites un brainstorming, assignez des tâches et collaborez avec votre équipe sur la création de vidéos, le tout au sein d'une seule et même plateforme Flux de travail simplifié: Utilisez les multiples affichages de ClickUp ( Liste , Calendrier, Kanban ) pour créer des calendriers de contenu personnalisés pour votre stratégie TikTok. Par exemple, vous pouvez utiliser l'affichage Kanban pour gérer les différentes étapes de la productivité vidéo, du brainstorming d'idées à la modification en cours et à l'approbation finale

Au-delà de TikTok : Orchestrez le marketing sur tous les canaux avec ClickUp

ClickUp n'est pas uniquement destiné à TikTok. Sa polyvalence vous permet de gérer toutes vos initiatives marketing, quel que soit le canal.

Forfait et exécution de campagnes d'e-mail, gestion du contenu des médias sociaux pour différentes plateformes avec.. modèles de médias sociaux et suivre le trafic sur le site web, le tout dans un hub centralisé.

Multiples affichages pour différents besoins:

ClickUp se distingue par sa remarquable flexibilité. Choisissez la vue - Liste, Calendrier ou Kanban - qui correspond le mieux à vos besoins et au projet marketing sur lequel vous travaillez. Cette approche personnalisée garantit un flux de travail clair et organisé sur tous vos canaux de marketing.

💡Pro tip: Use dedicated Outils de marketing TikTok pour suivre efficacement les performances des campagnes, optimiser les stratégies de contenu et atteindre votre cible sur la plateforme.

Ce qu'il ne faut pas faire pour devenir viral sur TikTok

Bien que devenir viral sur TikTok puisse être excitant, il est important de se rappeler que toutes les tendances ou stratégies ne fonctionneront pas pour toutes les marques. Voici ce qu'il faut éviter lorsque l'on veut devenir viral :

1. S'éloigner de l'identité de votre marque

Il est tentant de sauter sur toutes les tendances, mais il est important de rester fidèle à l'identité de votre marque. Essayer d'être quelque chose que vous n'êtes pas peut troubler votre public et aliéner des abonnés potentiels.

2. Forcer les tendances

Ne vous forcez pas à participer à des tendances qui ne correspondent pas à votre marque ou à votre style de contenu. Un contenu authentique a plus de chances de trouver un écho auprès de votre public que des tentatives forcées d'être à la mode.

3. Ignorer votre cible

Lorsque vous créez du contenu, prenez toujours en compte votre public TikTok. Quel type de contenu fait-il ? Quels sont leurs intérêts ? Un contenu qui résonne avec votre public a plus de chances de devenir viral.

Bien que les hashtags soient importants pour la découverte, un trop grand nombre de hashtags non pertinents peut nuire à votre portée. Contentez-vous d'utiliser des hashtags pertinents utilisés par votre public TikTok.

5. Ne pas promouvoir votre contenu

Une fois que vous avez créé une excellente vidéo TikTok, ne vous contentez pas d'attendre qu'elle devienne virale. Faites la promotion de votre contenu sur d'autres plateformes de médias sociaux et encouragez vos abonnés à le partager.

N'oubliez pas que pour devenir viral sur TikTok, il ne s'agit pas de suivre toutes les tendances ou stratégies. Il s'agit de créer un contenu authentique et engageant qui résonne avec votre cible. En restant fidèle à votre marque et en comprenant votre public, vous serez sur la voie de la réussite sur TikTok.

Reel It in : Go Viral On TikTok with ClickUp (Devenez viral sur TikTok avec ClickUp)

TikTok offre aux entreprises et aux particuliers une opportunité unique d'atteindre une audience massive. Cependant, construire un abonné sur TikTok ne se fait pas du jour au lendemain, et ce n'est pas grave ! Chaque nouvel abonné est comme un petit high-five de la part de quelqu'un qui aime votre contenu. Concentrez-vous sur la création de vidéos dont vous êtes fier, et les abonnés viendront. ⏰

Mais lorsque la question est de savoir comment devenir viral sur TikTok et gérer votre contenu, ClickUp vous soutient.

N'oubliez pas de maintenir l'identité de votre marque, d'analyser vos performances et d'adapter votre stratégie avec le temps.

Les fonctionnalités de ClickUp peuvent vous aider à gagner du temps, à améliorer votre efficacité et, en fin de compte, à atteindre vos objectifs sur TikTok. De la planification et de la programmation du contenu au suivi des performances, ClickUp offre une suite complète d'outils pour vous aider à créer et à gérer efficacement votre contenu. Essayez ClickUp dès aujourd'hui et commencez à créer du contenu viral en toute simplicité ! 🎯