Principales certifications en rédaction technique en 2025

si vous souhaitez passer à l'étape suivante de la rédaction technique, c'est le moment ou jamais !

Que vous soyez un professionnel expérimenté désireux d'affiner son expertise ou que vous débutiez dans le champ, l'obtention d'une certification peut changer la donne.

La rédaction technique est un formulaire spécialisé qui vise à transmettre des informations complexes de manière concise et précise.

Qu'il s'agisse de manuels, de rapports, de livres blancs ou de documentation, les rédacteurs techniques jouent un rôle clé dans la simplification des informations dans des secteurs tels que la technologie, l'ingénierie, la santé et la finance.

L'obtention d'une certification en rédaction technique peut être un atout précieux. Elle peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités, augmenter le potentiel de rémunération et renforcer la crédibilité au sein du champ.

Voyons pourquoi l'obtention d'une certification pourrait donner un coup de pouce à votre carrière et discutons de 10 certifications en rédaction technique que vous pouvez passer.

L'importance des certifications en rédaction technique

Selon le Bureau des statistiques du travail le salaire moyen des rédacteurs techniques aux États-Unis est de 86 620 dollars. Si vous aimez expliquer des informations complexes, si vous aimez la rédaction structurée et si vous êtes intéressé par un champ technique particulier, cet emploi pourrait être parfait pour vous.

Les certifications en rédaction technique témoignent d'un engagement en faveur du développement professionnel et constituent une norme d'expertise reconnue. L'obtention de ce certificat pourrait vous être bénéfique pour de nombreuses raisons.

Examinons-en quelques-unes :

Développez vos compétences: C'est un excellent moyen de développer et d'affiner des compétences essentielles telles que la communication, la recherche et la modification en cours. Vous acquerrez également des connaissances précieuses, notamment sur les éléments fondamentaux nécessaires à la création de documents techniques, de manuels ou de rapports

C'est un excellent moyen de développer et d'affiner des compétences essentielles telles que la communication, la recherche et la modification en cours. Vous acquerrez également des connaissances précieuses, notamment sur les éléments fondamentaux nécessaires à la création de documents techniques, de manuels ou de rapports Améliorez votre crédibilité: L'obtention d'un paramètre par une organisation ou une école réputée constitue une reconnaissance officielle de vos paramètres, ce qui peut vous aider à vous démarquer lorsque vous postulez à des emplois dans le domaine de la rédaction technique. C'est un signe clair pour les employeurs que vous prenez votre métier au sérieux

L'obtention d'un paramètre par une organisation ou une école réputée constitue une reconnaissance officielle de vos paramètres, ce qui peut vous aider à vous démarquer lorsque vous postulez à des emplois dans le domaine de la rédaction technique. C'est un signe clair pour les employeurs que vous prenez votre métier au sérieux Obtenir des diplômes spécialisés: Même si vous avez déjà un diplôme en communication ou en anglais, l'ajout d'une certification dans un domaine spécifique - comme la rédaction médicale ou la rédaction de documents techniques - peut vous aider à vous démarquer des autres candidats à un poste de rédacteur techniquela documentation techniquepeut améliorer votre profil, surtout si vous travaillez en free-lance. Des références spécialisées permettent aux clients potentiels de constater plus facilement votre expertise

Plusieurs organisations reconnues proposent des certifications très respectées pour les rédacteurs techniques. Des organismes tels que la Society for Technical Communication (STC) et la American Medical Writers Association (AMWA) proposent des programmes spécialisés pour différents champs.

10 certifications en rédaction technique pour booster votre carrière

Toutes les certifications en rédaction technique ne se valent pas. C'est pourquoi nous avons mis en évidence 10 certifications exceptionnelles qui peuvent considérablement améliorer votre développement professionnel.

Explorons ces opportunités !

1. Cours de rédacteur technique certifié par Technical Writer HQ

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-698-1400x574.png Cours de rédacteur technique certifié certifications en rédaction technique /$$img/

via Rédacteur technique HQ Le Technical Writer HQ est une ressource fantastique si vous êtes un débutant en rédaction technique. Ce site propose des certifications et des cours spécifiquement destinés aux rédacteurs techniques. Il offre également une communauté où les rédacteurs peuvent se connecter, partager leurs expériences et demander des conseils à leurs pairs.

Ce cours de rédacteur technique certifié couvre les fondamentaux de la rédaction technique et les rôles impliqués.

Vous apprendrez à créer une documentation technique efficace et à développer des échantillons de rédaction de haute qualité. En outre, vous obtiendrez des informations sur la rédaction d'un CV remarquable et sur l'établissement d'une présence en ligne solide. Le cours comprend également des conseils pour vous aider à exceller lors des entretiens.

Un participant, Ben Wise , partagé,

Bien que j'aie commencé le programme sans aucune expérience, j'ai réalisé que l'apprentissage des concepts fondamentaux n'est pas aussi insurmontable que je le pensais au départ, tant que je fais l'effort d'apprendre. Ce programme est le guichet unique pour tout ce qui concerne la rédaction technique Ben Wise Voici quelques sujets clés abordés dans le cours :

Analyse de votre audience

Rédaction d'API

Rédiger des études de cas

Mener des recherches

Entretiens avec les utilisateurs

Rédaction et modification en cours de la documentation pour divers cas d'utilisation

En outre, vous aurez accès à des entretiens exclusifs avec des professionnels du secteur qui vous donneront des conseils avisés sur la gestion de projet. Vous trouverez également des informations téléchargeables sur les thèmes suivants des modèles de rédaction de contenu pour vous aider à rationaliser votre travail.

À l'issue de la formation, vous recevrez un certificat de rédaction technique et un badge à présenter sur votre site web ou votre profil LinkedIn.

Prix

$299

2. Certified Professional Technical Communicator par la Society for Technical Communication (STC)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-699-1400x806.png Certified Professional Technical Communicator certifications en rédaction technique /$$img/

via Société pour la communication technique (STC) La Society for Technical Communication (STC) est une communauté unique conçue exclusivement pour les rédacteurs et les communicateurs techniques. C'est également l'association la plus ancienne et la plus importante dans le domaine de la rédaction technique.

Au fil des ans, la STC a introduit plusieurs options de certification professionnelle pour les communicateurs techniques. Leur programme comporte trois niveaux : Foundation, Practitioner et Expert.

La certification de niveau Fondation (niveau I) est destinée aux professionnels de niveau entrée. Elle teste vos connaissances générales des concepts et des bonnes pratiques de la communication technique. Bien qu'il n'y ait pas de conditions préalables strictes, il est recommandé d'avoir au moins deux ans d'études ou d'expérience dans ce domaine

est destinée aux professionnels de niveau entrée. Elle teste vos connaissances générales des concepts et des bonnes pratiques de la communication technique. Bien qu'il n'y ait pas de conditions préalables strictes, il est recommandé d'avoir au moins deux ans d'études ou d'expérience dans ce domaine La certification de niveau praticien (niveau II) cible les professionnels de niveau intermédiaire. Elle mesure votre capacité à appliquer les bonnes pratiques et à résoudre des problèmes complexes. Vous devez d'abord achevé la certification Foundation et fournir la preuve de son maintien. Idéalement, les candidats doivent avoir entre deux et cinq ans d'expérience

cible les professionnels de niveau intermédiaire. Elle mesure votre capacité à appliquer les bonnes pratiques et à résoudre des problèmes complexes. Vous devez d'abord achevé la certification Foundation et fournir la preuve de son maintien. Idéalement, les candidats doivent avoir entre deux et cinq ans d'expérience La certification de niveau expert (niveau III) s'adresse aux professionnels de haut niveau. Elle évalue votre expertise en vous faisant gérer des projets complexes évalués par des experts du secteur. Pour y prétendre, vous devez obtenir la certification Practitioner et justifier de cinq à dix ans d'expérience

Le fait d'être certifié STC peut vous permettre de vous démarquer dans le champ concurrentiel de la rédaction technique. David Dick, membre de la STC , a noté ,

La certification du CIPC était la preuve de mes qualifications, et mon adhésion à la STC montrait ma validation de ma carrière. J'ai décroché un emploi avec une augmentation de salaire de 20 000 $, et mon certificat du CIPC trône désormais fièrement dans mon bureau David Dick , un membre de la STC Tarification

Certification de niveau fondation (niveau I)

315 $ pour les membres actuels de la STC

630 $ pour les non-membres

**Certification de niveau praticien (niveau II)

443 $ pour les membres actuels du STC

753 $ pour les non-membres

**Certification de niveau expert (niveau III)

Prix personnalisé

3. Certification en rédaction technique professionnelle par Udemy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-700.png Certification en rédaction technique professionnelle /$$img/

via Udemy Udemy s'est imposée comme une plateforme éducative de premier plan, proposant des cours sur différents sujets. De la rédaction technique au développement d'applications en passant par la gestion de projet, il y en a pour tous les goûts.

La certification professionnelle en rédaction technique vous initiera aux principes de rédaction et de modification en cours. Vous apprendrez également à créer des documents techniques complets et.. modèles de CV technique et rédigez efficacement votre premier guide de l'utilisateur.

Pour participer à ce cours primé, vous aurez besoin d'un PC Windows avec Microsoft Word et Excel (2007 ou 2010). Une fois inscrit, vous aurez accès à tous les documents et ressources pertinents.

Prix

$94.36

4. Certificat en rédaction technique de l'Université Dalhousie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-701-1400x613.png Certificat en rédaction technique certifications en rédaction technique /$$img/

via Université de Dalhousie L'Université Dalhousie propose un certificat très réputé en rédaction technique. Outre les notions de base, vous apprendrez à analyser votre public, à rédiger des documents clairs et à écrire des descriptions de produits convaincantes, ainsi qu'à élaborer des documents stratégiques, ce qui rend ce cours très complet.

Ce cours est parfait pour les rédacteurs, les ingénieurs, les chefs de produit et toute personne rencontrant des difficultés de communication.

Pour obtenir votre certificat, vous devez achever quatre cours : un cours essentiel de rédaction technique et trois cours facultatifs. Chaque cours se termine par un test ou un travail de rédaction pour évaluer vos compétences et vos connaissances.

Un grand avantage de ce programme est sa flexibilité ; vous pouvez apprendre à votre propre rythme. Cette structure vous permet de concilier vos études et votre vie professionnelle tout en acquérant des compétences précieuses. Pour obtenir votre certificat, vous devez terminer votre évaluation finale dans un délai de quatre ans.

Tarifs

2 140 $ (535 $ par cours)

5. Medical Writer Certified (MWC) par l'American Medical Writers Association (Association américaine des rédacteurs médicaux)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-702.png Medical Writer Certified (MWC) certifications en rédaction technique /$$img/

via Association américaine des rédacteurs médicaux Le titre de Medical Writer Certified (MWC) est une désignation respectée créée grâce à une collaboration entre la Medical Writing Certification Commission (MWCC) et l'American Medical Writers Association (AMWA).

L'obtention du titre MWC peut renforcer votre crédibilité, en montrant aux employeurs et aux clients que vous maîtrisez les compétences de base en matière de rédaction médicale.

L'examen de la CMM est proposé deux fois par an, ce qui le rend accessible aux entreprises très occupées. Vous devrez répondre à 125 questions à choix multiples pendant l'examen, qui dure 2,5 heures et se déroule en anglais.

Pour vous aider à vous préparer, la Manuel du candidat de la CMM et le Guide d'étude du candidat détaille les cinq domaines de la rédaction médicale couverts par l'examen : Recueillir, évaluer, organiser, interpréter et présenter.

Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent répondre à quelques critères clés :

Être titulaire d'une licence ou d'un diplôme supérieur dans n'importe quelle discipline

Avoir au moins deux ans d'expérience de travail rémunéré dans le domaine de la communication médicale. Il est important de noter que cette expérience doit porter spécifiquement sur la rédaction médicale plutôt que sur la rédaction liée à des domaines cliniques, scientifiques ou autres

Tarifs

$175 : Frais d'envoi de la candidature à la CMM (les membres de l'AMWA bénéficient d'une réduction de 25 $)

$550 : Frais d'inscription pour les examens aux Etats-Unis

6. Rédacteur technique certifié par l'Université du Wisconsin-Eau Claire (UWEC)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-703-1400x637.png Certified Technical Writer (rédacteur technique certifié) certifications de rédaction technique /$$img/

via UWEC Le cours Certified Technical Writer proposé par l'Université du Wisconsin-Eau Claire Continuing Education est un programme complet conçu pour les personnes cherchant à améliorer leurs compétences en rédaction technique ou à démarrer une carrière dans ce champ. Le cours fournit des connaissances pratiques qui couvrent les fondamentaux de la rédaction technique.

Il est idéal pour les débutants et les professionnels qui souhaitent affiner leurs compétences et se tenir au courant des normes de l'industrie.

Dans ce programme, les participants apprendront à organiser et à présenter des informations complexes d'une manière facile à comprendre, que ce soit pour des manuels, des systèmes d'aide en ligne ou des rapports techniques.

Le cours comporte également une fonctionnalité sur la préparation à l'examen Certified Professional Technical Communicator (CPTC) de la Society for Technical Communication (STC).

Prix

$2,195

7. Coursera's Technical Writing Certification Courses

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-704-1400x647.png Coursera's Technical Writing Certification Courses /$$img/

via Coursera Coursera est l'une des plus grandes plateformes d'apprentissage en ligne, avec plus de 3 000 cours en ligne et des spécialisations dans divers champs. Parmi ses offres, vous trouverez un intervalle fantastique de certifications en rédaction technique qui répondent à différents besoins d'apprentissage, du niveau débutant au niveau avancé.

La plateforme fournit de nombreux cours à rythme libre et entièrement en ligne axés sur la rédaction technique, ce qui permet d'intégrer facilement l'apprentissage dans votre emploi du temps. Si vous cherchez à améliorer vos compétences, voici quelques cours qui valent la peine d'être vérifiés : Introduction à la rédaction technique ? ClickUp n'est pas seulement un outil de rédaction doté de fonctionnalités de gestion de projet ; c'est l'un des meilleurs outils de productivité du marché.

Nous avons non seulement commencé à rédiger des articles, mais nous avons décidé de le faire à grande échelle, nous avions donc besoin d'une plateforme robuste qui pourrait facilement s'adapter à notre nombre croissant de livrables. ClickUp était le meilleur choix

ClickUp fait également office de base de connaissances, grâce à des fonctionnalités telles que les documents, les tableaux blancs et les modèles qui combinent tout de manière transparente.

L'utilisation de Documents ClickUp Vous pouvez définir des objectifs clairs, définir les exigences du produit, ajouter des recherches sur les utilisateurs et maintenir la cohérence de l'ensemble. Tout le monde peut ajouter des commentaires et les gestionnaires de projet peuvent étiqueter leurs coéquipiers ou leur assigner des tâches directement dans le document lui-même.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-79.gif ClickUp Docs : certifications en rédaction technique /$$img/

Mettez en forme et utilisez les commandes slash pour travailler plus efficacement grâce à ClickUp Docs

ClickUp Docs simplifie également la collaboration afin que vous puissiez :

Organiser votre communication technique et la gérer en temps réel avec votre équipe

Utiliser plusieurs options de mise en forme pour décomposer le texte et améliorer la lisibilité. Avec des en-têtes, des couleurs, des polices et des espaces entre les paragraphes personnalisables, vous pouvez vous assurer que votre documentation est soignée et professionnelle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-708.png ClickUp Tableau blanc : certifications en rédaction technique /$$img/

Créez vos schémas techniques dans un flux logique avec les Tableaux blancs ClickUp

Si vous avez besoin d'un espace pour faire un brainstorming ou esquisser des idées, Tableaux blancs ClickUp sont parfaits pour tracer les grandes lignes de vos idées, prendre des notes, ajouter des éléments visuels et lier des tâches liées. C'est un excellent moyen de visualiser votre processus du début à la fin.

Et puis il y a ClickUp Brain -un assistant d'écriture IA pour tous ceux qui cherchent à gagner du temps et à améliorer leur efficacité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-80.gif ClickUp Brain : certifications en rédaction technique /$$img/

Polissez votre texte, modifiez le ton et le style, et vérifiez l'exactitude de la grammaire et de l'orthographe avec ClickUp Brain

Cet outil peut vous aider à créer rapidement et facilement des extraits, des tableaux de contenu et même des pages web complètes. Il met en forme et modifie en cours avec facilité et peut transformer des informations techniques complexes en un langage simple et convivial.

Et ce n'est pas tout !

Les modèles sont un autre atout de ClickUp, surtout lorsqu'il s'agit de documentation technique.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-709.png Faites passer un produit rapidement à travers le processus de développement en utilisant le modèle de document ClickUp Product Brief https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-15001&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Par exemple, le modèle Modèle de document d'information sur le produit ClickUp est un outil indispensable pour les chefs de produit. Il s'agit d'un document achevé qui aide les équipes à collaborer de manière transversale au développement du produit.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Travailler en collaboration avec les équipes sur le développement de produits

Conserver les spécifications du produit, les commentaires et les tâches connexes dans un emplacement central

Définir clairement les objectifs, les solutions et les spécifications de manière cohérente

Puisqu'il est intégré à ClickUp Doc, vous pouvez ajouter des pages imbriquées contenant des informations supplémentaires, des historiques de projets et tout ce dont vous avez besoin. De plus, vous pouvez tout personnaliser à votre guise, de la mise en forme aux liens liés et aux étiquettes de document. ClickUp Comments dans Docs permet une collaboration en temps réel, et vous pouvez même attribuer des commentaires à des coéquipiers pour un retour d'information instantané. C'est un moyen simple de suivre les modifications en cours, les commentaires et les mises à jour sans rien perdre dans le flot.

Vous pouvez adapter ce modèle à vos besoins. Mettez à jour le modèle de briefing produit, enregistrez-le en tant que nouveau modèle ou appliquez vos modifications à chaque fois que le modèle est utilisé.

💡Pro Tip : Si vous êtes bloqué ou si vous avez besoin d'inspiration, utilisez les outils suivants exemples d'invitations, instructions d'écriture qui favorisent le flux de créativité.

Gestion de projets de rédaction technique avec ClickUp

Alors que la création de contenu continue de prendre de l'ampleur, investir dans une certification en rédaction technique peut s'avérer judicieux. La bonne certification vous permet non seulement d'acquérir des compétences essentielles, mais aussi de renforcer votre crédibilité et de débloquer de nouvelles opportunités de carrière.

En choisissant un programme qui correspond à leurs objectifs et à leurs intérêts, les professionnels de la rédaction technique peuvent se donner les moyens de réussir dans ce champ dynamique et gratifiant.

Et voici un partenaire qui vous aidera à aller encore plus loin dans vos compétences en rédaction technique : ClickUp.

Cette plateforme polyvalente vous permet de faire un remue-méninges sur les grandes lignes de votre documentation technique, de recueillir les commentaires de vos collègues, d'intégrer des éléments multimédias et d'utiliser ClickUp Brain comme assistant de rédaction IA.

vous voulez voir la différence par vous-même ?

inscrivez-vous à ClickUp et essayez-le gratuitement !