20 meilleurs exemples de systèmes de gestion de contenu pour transformer votre contenu

Par le passé, la mise à jour du contenu d'un site web nécessitait des connaissances en HTML, CSS ou en programmation back-end. Cela signifiait que les spécialistes du marketing devaient constamment faire appel à des développeurs, même pour de petites modifications.

Les systèmes de gestion de contenu populaires, tels que WordPress et Drupal, ont facilité les choses grâce à des interfaces conviviales, des éditeurs par glisser-déposer et des outils WYSIWYG (What You See is What You Get).

Désormais, plusieurs utilisateurs au sein des équipes marketing peuvent créer, modifier et publier du contenu en collaboration sans avoir besoin de compétences techniques. Mais avec autant d'options sur le marché, comment faire pour choisir la bonne ?

Dans cet article, nous expliquerons ce qu'est un CMS et ce qu'il peut faire, et nous passerons en revue les 20 meilleurs exemples de systèmes de gestion de contenu pour les entreprises. Commençons . 👇

Qu'est-ce qu'un système de gestion de contenu [CMS] ?

Un système de gestion de contenu, ou CMS, est une plateforme logicielle qui vous permet de créer, modifier et gérer facilement le contenu d'un site web sans avoir besoin de connaissances techniques

Vous pouvez publier des articles de blog, ajuster la disposition de votre site ou mettre à jour le site web de votre entreprise, le tout à partir d'un tableau de bord facile à utiliser.

La plupart des Plateformes CMS comportent deux parties clés : l'application de gestion du contenu [CMA], où vous créez et gérez le contenu, et l'application de diffusion du contenu [CDA], qui contrôle la manière dont il apparaît sur votre site web

Ils proposent également un hébergement web, ce qui permet à votre équipe de collaborer et de publier des mises à jour en toute simplicité, sans avoir besoin de développeurs. De plus, les plateformes CMS incluent des outils de référencement et des fonctionnalités de sécurité pour vous aider à optimiser votre contenu et à atteindre votre public.

Fun Fact: Selon la recherche plus de 76 millions de sites web utilisent un système de gestion de contenu (CMS). Parmi le million de sites web les plus fréquentés, plus de 790 000 sont alimentés par un CMS.

**Qu'est-ce qu'un système de gestion de contenu doit rechercher ?

Pour répondre aux normes du secteur, un bon CMS doit présenter les fonctionnalités clés suivantes :

Utilisabilité: Le système doit être convivial, permettant à votre équipe de gérer facilement le contenu sans compétences techniques telles que HTML, CSS et autres. S'il est trop compliqué, vous perdrez du temps à effectuer des mises à jour simples

Le système doit être convivial, permettant à votre équipe de gérer facilement le contenu sans compétences techniques telles que HTML, CSS et autres. S'il est trop compliqué, vous perdrez du temps à effectuer des mises à jour simples Polyvalence: Votre CMS doit pouvoir gérer différents types de contenu (articles de blog, pages de produits ou portfolios riches en images) sans sacrifier la productivité. Il reste ainsi efficace au fur et à mesure de la croissance de votre site ou de votre entreprise

Votre CMS doit pouvoir gérer différents types de contenu (articles de blog, pages de produits ou portfolios riches en images) sans sacrifier la productivité. Il reste ainsi efficace au fur et à mesure de la croissance de votre site ou de votre entreprise Sécurité: Une sécurité solide est essentielle. Recherchez des fonctionnalités telles que l'authentification des utilisateurs, des mises à jour régulières et l'assistance SSL pour protéger votre site contre les virus et les menaces indésirables

Une sécurité solide est essentielle. Recherchez des fonctionnalités telles que l'authentification des utilisateurs, des mises à jour régulières et l'assistance SSL pour protéger votre site contre les virus et les menaces indésirables Intégration: Un bon CMS doit pouvoir s'intégrer facilement à d'autres outils tels que les plateformes de marketing ou les systèmes de paiement. Assurez-vous qu'il prend en charge les plugins ou les API pour des connexions en douceur

Un bon CMS doit pouvoir s'intégrer facilement à d'autres outils tels que les plateformes de marketing ou les systèmes de paiement. Assurez-vous qu'il prend en charge les plugins ou les API pour des connexions en douceur Assistance: Un service client réactif est clé. Vous aurez besoin d'aide lorsque vous rencontrerez des problèmes ou que vous voudrez essayer de nouvelles fonctionnalités

20 meilleurs systèmes de gestion de contenu à utiliser

Choisir le bon système de gestion de contenu (SGC) peut faire toute la différence. Avec la multitude de choix qui existe, il peut être difficile de trouver celui qui répondra le mieux à vos besoins.

C'est pourquoi mon équipe de ClickUp et moi-même avons dressé cette liste des 20 meilleurs exemples de systèmes de gestion de contenu qui peuvent vous aider à créer, gérer et optimiser votre présence en ligne en toute simplicité. Prêt à plonger ? 👇

1. ClickUp (le meilleur pour rationaliser la création de contenu avec des outils de gestion de projet)

ClickUp est une plateforme tout-en-un conçue pour simplifier la création de contenu et la collaboration des équipes. Ses différents outils et fonctionnalités vous permettent de gérer votre contenu numérique en toute transparence. Explorons ensemble son riche ensemble de fonctionnalités.

ClickUp Documents

Par instance, Documents ClickUp vous permet de créer et d'organiser du contenu dans un hub central afin que vos créateurs et éditeurs puissent collaborer de manière transparente sur tous les projets liés au contenu.

Grâce à des fonctionnalités telles que la modification en cours, les commentaires en ligne et l'historique des versions, votre équipe peut rester alignée et suivre les modifications sans perdre de temps. Vous pouvez également intégrer des tâches, lier des documents et attribuer des éléments d'action directement dans le document, afin que chacun reste concentré et productif pendant qu'il travaille sur ses sections respectives.

ClickUp Tasks (en anglais)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Docs-9-1400x944.png Créez, modifiez, partagez et suggérez du contenu sans problème en utilisant ClickUp Docs : exemples de systèmes de gestion de contenu /$$img/

Créer, modifier, partager et suggérer du contenu en toute simplicité avec ClickUp Docs

Ensuite, vous avez Tâches ClickUp clickUp Tasks est une fonctionnalité qui permet de forfaiter, d'organiser et de collaborer sur n'importe quel projet marketing. Vous pouvez utiliser Teams pour mettre en place un processus de production de contenu parfait et le faire circuler de manière transparente entre vos rédacteurs, vos éditeurs ou votre équipe de référencement.

Qu'il s'agisse de gérer plusieurs éléments de contenu ou de s'occuper de campagnes plus importantes, les tâches permettent de tout organiser et d'assurer un flux efficace.

La centralisation de la communication et de la gestion des tâches élimine les goulets d'étranglement, ce qui permet aux projets de passer sans encombre par chaque étape, votre équipe se concentrant davantage sur la production d'un contenu de haute qualité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Tasks-2.png Créer des tâches ClickUp pour attribuer des responsabilités, fixer des paramètres et suivre la progression : exemples de systèmes de gestion de contenu /$$img/

Créer des tâches ClickUp pour attribuer des responsabilités, fixer des paramètres et suivre la progression

Combinez ceci avec Automatisation du flux de travail soutenue par l'IA et vous disposerez d'un système de gestion de contenu qui prend en charge une grande partie du travail à votre place. Par exemple, le système attribue automatiquement un article à votre éditeur dès qu'un rédacteur le soumet.

Vous pouvez également définir des paramètres pour les tâches de suivi, comme la notification à l'équipe chargée du référencement une fois le contenu approuvé, afin de garantir que chaque étape du processus se déroule sans intervention manuelle.

Grâce à l'automatisation, le flux de travail reste fluide et il n'est plus nécessaire de le surveiller en permanence.

ClickUp Vue du Calendrier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Calendrier-View.png Gardez vos tâches de gestion de contenu synchronisées avec ClickUp Calendrier View /$$img/

Synchronisez vos tâches de gestion de contenu avec l'affichage du calendrier ClickUp

En outre, Affichage du Calendrier ClickUp aide vos équipes à rester dans les temps en ce qui concerne la publication de contenu, la modification en cours, et plus encore. Il vous permet de suivre et de gérer vos tâches de gestion de contenu sur une plateforme visuelle, ce qui améliore considérablement la lisibilité.

Vous pouvez également planifier des tâches directement dans l'Affichage Calendrier et définir des alertes et des rappels pour vous assurer de ne jamais manquer les échéances de publication ou de modification en cours du contenu.

Et si vous ne souhaitez pas repartir de zéro pour créer un système de gestion de contenu avec les différentes options de ClickUp, vous pouvez vous appuyer sur des solutions pré-construites modèles de documents . ClickUp dispose d'une bibliothèque de plus de 1000 modèles qui font de la création de contenu un jeu d'enfant. Jetons un coup d'œil à ces modèles.

Modèle de gestion de contenu ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-42.png Le modèle de gestion de contenu de ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et à gérer les projets de création de contenu.

https://app.clickup.com/signup?template=t-140176478&department=marketing&\_gl=1\*55d8x0\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk. Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de gestion de contenu ClickUp est l'un des meilleurs à cet égard. Il vous aide à planifier les tâches liées au contenu, comme la création et la publication, sur une plateforme unifiée singulière où plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler à la gestion de votre contenu étonnant.

Ce modèle aussi :

Offre un moyen structuré de forfait, de suivi et de mesure des performances du contenu, améliorant ainsi la coordination de l'équipe

Offre une visibilité sur la progression du contenu grâce à des tableaux de bord intégrés

Il assure la cohérence de la mise en forme et facilite la mise à jour ou la révision du contenu

Permet de gagner du temps en rationalisant le processus de publication, garantissant ainsi une livraison rapide du contenu

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créez des documents partageables et modifiez-les en cours. Vous pouvez connecter vos flux de travail à l'aide de ClickUp Documents pour collaborer de manière transparente et donner vie à vos idées avec votre équipe. Tapez votre contenu dans Docs et laissez vos coéquipiers faire des suggestions et des modifications en cours

Sélectionnez parmi 100+ automatisations pour rationaliser la gestion du contenu et automatisez les processus de publication, de contenu d'e-mail et de campagne marketing avec Automatisations ClickUp . Vous pouvez même créer votre propre automatisation à l'aide d'un simple système When-Then

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Automations-2.png Automatisez les tâches récurrentes et économisez d'innombrables heures avec ClickUp Automations : exemples de systèmes de gestion de contenu /$$$img/

Automatisez les tâches récurrentes et économisez d'innombrables heures avec ClickUp Automations

Améliorez la création de contenu en utilisant ClickUp Brain , un assistant alimenté par l'IA, pour générer des idées, améliorer la rédaction et rationaliser le processus du brainstorming aux modifications en cours finales

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Brain-8.png Utiliser ClickUp Brain pour créer des bases de connaissances à l'échelle de l'entreprise et comme assistant de gestion de contenu personnel /$$img/

Utilisez ClickUp Brain pour créer des bases de connaissances à l'échelle de l'entreprise et comme assistant de gestion de contenu personnel

Automatisez vos tâches, vos documents, vos automatisations et vos équipes avec Brain pour donner à vos employés un accès instantané aux connaissances requises. Brain peut fournir des mises à jour constantes sur la progression de votre stratégie de contenu

Faites avancer vos initiatives en matière de contenu à l'aide de Objectifs ClickUp pour définir des objectifs clairs, suivre la progression et rester concentré de la planification à l'achèvement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Objectifs-2.png Gardez le contrôle de chaque tâche et veillez à ce que le travail se déroule sans heurts avec ClickUp Objectifs /$$img/

Gardez le contrôle de chaque tâche et veillez à ce que le travail se déroule sans heurts grâce aux Objectifs ClickUp

Combinez la création de contenu avec le suivi et l'affectation des tâches pour une collaboration et une publication efficaces à l'aide de Tâches et d'Objectifs

Limites de ClickUp

Bien qu'extrêmement utiles, les options de personnalisation approfondies peuvent prendre du temps à configurer correctement

Tarification de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par membre

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les médias sociaux et numériques. Cela nous permet de connaître le statut de chaque contenu (en cours, nécessitant des modifications en cours, programmé, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. ), ainsi que le nom du concepteur principal. Cela élimine également toutes les communications par e-mail, car la section des commentaires pour chaque tâche peut être utilisée pour délibérer et déléguer les tâches/prochaines étapes (ce qui répond au besoin de suivi de notre cycle de création de contenu).

Sid Babla, coordinateur du programme de bien-être, Dartmouth College

2. WordPress (le meilleur pour la création de sites web conviviaux avec des plugins et des thèmes étendus)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/WordPress.png Exemples de systèmes de gestion de contenu : WordPress /$$$img/

Via : WordPress WordPress est l'une des plateformes CMS les plus populaires auprès des entreprises. Il s'agit d'une plateforme open-source très flexible et plutôt conviviale pour les débutants. Contrairement à la plupart des systèmes de gestion de contenu, son intervalle de thèmes et de plugins facilite la personnalisation de votre contenu, et le système de modification en cours fournit un moyen sans effort de modifier vos blogs et sites web.

Les meilleures fonctionnalités de WordPress

Créez n'importe quel site Web, blog, boutique en ligne ou site de portfolio avec une boutique, des analyses, une newsletter et l'intégration des médias sociaux

Ajoutez des fonctionnalités telles que des animations et une personnalisation dynamique du contenu sans code en utilisant des milliers de plugins payants et gratuits

Obtenez des structures d'URL, des étiquettes et des catégories favorables au référencement pour tout le contenu

Limites de WordPress

S'appuyer sur plusieurs constructeurs, plugins et thèmes pour des expériences CMS personnalisées peut entraîner des ralentissements de performance et des risques de sécurité

Des utilisateurs ont rapporté que certains plugins peuvent être incompatibles avec d'autres

Prix de WordPress

Personnel: 4 $/mois

4 $/mois Premium: $8/mois

$8/mois Business: 25$/mois

25$/mois Commerce: 45$/mois

45$/mois Enterprise: À partir de 25 000 $/an

Évaluations et critiques de WordPress

G2: 4.4/5 (2,500+ reviews)

4.4/5 (2,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (14,900+ reviews)

Fait amusant : WordPress détient la plus grande part de marché des CMS avec 62,7%, selon une étude . En outre, on estime à 38 000 000 le nombre de sites Web WordPress en activité dans le monde. Woah !

3. Ghost (le meilleur pour créer des sites web de publication minimalistes, rapides et respectueux de l'optimisation des moteurs de recherche)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Ghost.png exemples de systèmes de gestion de contenu /$$img/

Via : Fantôme Ghost est un CMS headless conçu pour les éditeurs professionnels. Il fournit un éditeur intuitif qui assiste le markdown, permettant aux rédacteurs de se concentrer sur leur contenu sans distraction. En plus de la gestion de contenu web, Ghost propose un hébergement web géré pour simplifier le processus d'installation.

Les meilleures fonctionnalités de Ghost

Chargement rapide du contenu (jusqu'à 19 requêtes simultanées)

Générez automatiquement des métadonnées personnalisées pour les moteurs de recherche et des données structurées pour les réseaux sociaux avec des sitemaps XML détaillés

Permettez à votre équipe de montrer le retour sur investissement direct du marketing de contenu avec la génération de leads et les newsletters par e-mail intégrées

Limites du Ghost

Absence d'application mobile dédiée

Certains utilisateurs se sont plaints de l'absence d'analyses intégrées sur les visites de pages ou le comportement des utilisateurs

Il n'y a pas d'options directes de mise en forme de texte riche

Tarification fantôme

Démarrage: 9$/mois pour 500 membres

9$/mois pour 500 membres Créateur: 25$/mois pour 1000 membres

25$/mois pour 1000 membres Teams: $50/mois pour 1000 membres

$50/mois pour 1000 membres Business: 199 $/mois pour 10 000 membres

Évaluations et critiques fantômes

G2: 4.1/5 (30+ reviews)

4.1/5 (30+ reviews) Capterra: 4.8/5 (40+ commentaires)

À faire Un CMS headless est un système de gestion de contenu qui sépare la couche de présentation (où le contenu est présenté) du backend (où le contenu est géré). Ce type de CMS vous permet de gérer le contenu en un seul endroit et d'être en mesure de déployer ce contenu sur n'importe quel canal numérique de votre choix.

4. Wix (le meilleur pour les débutants à la recherche d'un constructeur de site Web intuitif par glisser-déposer)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Wix.png Wix offre une combinaison puissante d'un système de gestion de contenu et d'un constructeur de site web /$$img/

Via : Wix Wix offre une combinaison puissante d'un système de gestion de contenu et d'un constructeur de sites web, fournissant aux utilisateurs une solution achevée pour la création, la gestion et l'évolution de leurs sites web. Son interface conviviale de type "glisser-déposer" facilite la prise en main par les débutants.

Les meilleures fonctionnalités de Wix

Personnalisation rapide et facile, sans code, de n'importe quel contenu de votre site Web

Créez automatiquement plusieurs pages avec un seul design connecté à votre contenu à l'aide de pages dynamiques

Améliorez le classement de votre site dans les moteurs de recherche grâce aux outils de référencement intégrés

Limites de Wix

Certains utilisateurs se sont plaints de la lenteur de chargement du site sur les appareils mobiles

Lors de l'ajout d'éléments provenant d'une autre source, les options de personnalisation peuvent être limitées

Prix Wix

Léger: 17 $/mois

17 $/mois Core: 29$/mois

29$/mois Business: 36$/mois

36$/mois Business Elite: $159/mois

Évaluations et critiques de Wix

G2: 4.2/5 (1,600+ reviews)

4.2/5 (1,600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (9,700+ avis)

5. Squarespace (Le meilleur pour des sites web visuellement époustouflants avec des outils de conception intégrés)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Squarespace.png Squarespace est bien connu comme une plateforme tout-en-un pour la gestion du contenu des sites web.

/$$img/

il s'agit d'un site web qui a été créé par un groupe de personnes et qui a été mis en place par le gouvernement

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider https://de.squarespace.com/press-coverage/2016/6/15/website-publishing-platform-digs-deeper-into-analytics le monde de l'art et de l'artisanat /%href/

Squarespace est réputé pour être une plateforme tout-en-un de gestion du contenu des sites web.

Cet outil fournit plus de 100 modèles personnalisables, des fonctionnalités de blog intégrées, des capacités de commerce électronique et des fonctionnalités de prise de rendez-vous pour les sites web. Il vous aide également à suivre l'analyse de votre contenu pour découvrir les articles les plus populaires grâce au trafic du site.

Les meilleures fonctionnalités de Squarespace

Accédez à des modèles personnalisables de haute qualité pour publier un contenu visuellement et structurellement solide

Utilisez l'IA de Squarespace comme agence créative pour trouver des idées de contenu

Faites la promotion de votre blog et générez du trafic avec des outils de référencement intégrés, des campagnes d'e-mail et des comptes de médias sociaux intégrés

Limites de Squarespace

Manque d'options de personnalisation avancées sur les éléments de conception

Inflexibilité limitée de la conception pour les changements de composants dans un site Web déjà créé

Tarifs de Squarespace

Personnel: 16 $/mois

16 $/mois Business: 23 $/mois

23 $/mois Commerce de base: 28$/mois

28$/mois Commerce avancé: 52$/mois

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,000+ reviews)

6. Joomla (le meilleur pour les développeurs qui ont besoin de flexibilité et d'une grande personnalisation du site)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Joomla-1400x983.png Joomla est un outil CMS flexible qui concilie facilité d'utilisation et fonctions.

/$$img/

Via : Joomla.org Joomla est un outil CMS flexible qui concilie facilité d'utilisation et fonctions. Ses principales fonctionnalités sont la personnalisation facile, la gestion du contenu et l'assistance professionnelle. Il offre une localisation dans plus de 70 langues et des URL SEO et SEF (Search Engine Friendly) prêtes à l'emploi.

Joomla meilleures fonctionnalités

Utilisez l'éditeur WYSIWYG de Joomla pour modifier le contenu sans aucune connaissance en matière de code

Modifiez votre contenu tout en naviguant sur votre site pour obtenir un aperçu en temps réel grâce au système de modification en cours de Joomla

Accédez aux outils de référencement intégrés et aux plugins tiers pour améliorer le classement dans les moteurs de recherche

Les limites de Joomla

Concevoir des sites web personnalisés sans l'expérience d'un développeur peut s'avérer difficile

L'utilisation simultanée de plusieurs plugins et modules peut entraîner des conflits de version et des mises à jour intempestives

Tarifs de Joomla

Personnel: 99 $/an

99 $/an Business: 199$/an

199$/an Agence: 399 $/an

Joomla évaluations et critiques

G2: 4/5 (380+ évaluations)

4/5 (380+ évaluations) Capterra: 4.2/5 (600+ évaluations)

7. Drupal (Meilleur pour les sites web hautement évolutifs, sécurisés et complexes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Drupal-1400x1092.png Drupal est un CMS open-source souvent utilisé pour des sites web complexes avec des besoins élevés de personnalisation.

/$$img/

Via : Drupal Drupal est un CMS open-source souvent utilisé pour des sites web complexes avec des besoins de personnalisation élevés. Il est extrêmement modulaire et flexible, ce qui le rend idéal pour de multiples industries, telles que le commerce de détail, FinTech, Voyage, E-Commerce, et plus encore. Drupal offre une assistance dans plus de 100 langues.

Les meilleures fonctionnalités de Drupal

Utilisez les fonctionnalités multisites et Content-as-a-Service (CaaS) de Drupal pour une gestion complète du cycle de vie du contenu numérique

Exploiter les thèmes inclus et le système de modèles Twig pour une personnalisation flexible de la conception

Améliorer l'accessibilité en utilisant des métadonnées structurées pour les lecteurs d'écran et en appliquant des outils éditoriaux pour assurer la création de contenu accessible

Limites de Drupal

Il s'accompagne d'une courbe d'apprentissage abrupte et nécessite des connaissances approfondies en matière de développement web pour l'installation et la maintenance

Les mises à jour régulières peuvent être lourdes à gérer pour les administrateurs de sites

Tarifs Drupal

Utilisation gratuite

G2: 3.8/5 (400+ commentaires)

3.8/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (450+ avis)

8. Shopify (le meilleur pour les boutiques de commerce électronique avec une gestion transparente des stocks et des équipes commerciales)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Shopify.png Shopify est synonyme d'entreprises de commerce électronique.

/$$img/

Via : Shopify Shopify est synonyme d'entreprises de commerce électronique. Vous pouvez l'utiliser pour créer et gérer facilement des boutiques en ligne. Avec Shopify, vous disposez d'outils pour l'hébergement web, la gestion des stocks, l'analyse et les équipes commerciales. Les capacités de commerce omnicanal de Shopify garantissent une expérience client cohérente partout.

Les meilleures fonctionnalités de Shopify:

Simplifiez la conception de votre boutique en ligne grâce aux sections et aux blocs de l'éditeur web

Optimisez vos thèmes Shopify pour le mobile, en veillant à ce que votre boutique fonctionne bien sur tous les appareils

Obtenez des rapports détaillés sur les ventes, le comportement des clients et les perspectives marketing sur toutes vos plateformes en ligne

Limites de Shopify

Les frais de transaction et les coûts d'application peuvent rapidement s'additionner, ce qui le rend assez coûteux pour les petites entreprises

Absence d'outils de référencement avancés

Tarifs de Shopify

Lite: 9 $/mois

9 $/mois Basic: 29 $/mois

29 $/mois Standard: 79 $/mois

79 $/mois Avancé: $299/mois

Évaluations et critiques de Shopify

G2: 4.4/5 (4,500+ reviews)

4.4/5 (4,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (6,400+ reviews)

9. Magento (le meilleur pour les entreprises de commerce électronique avancées qui ont besoin d'évolutivité et de personnalisation)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Magento.png Adobe Commerce, aujourd'hui Magento, est une solution de commerce électronique qui propose un CMS permettant de créer des expériences B2B et B2C personnalisées dans les boutiques en ligne.

/$$img/

Via : Adobe Commerce Magento, aujourd'hui Adobe Commerce, est une solution de commerce électronique avec un CMS qui vous aide à créer des expériences B2B et B2C uniques et personnalisées à travers vos boutiques en ligne.

Contrairement à d'autres systèmes de gestion de contenu, il s'appuie sur l'IA pour diffuser des contenus et des promotions pertinents en temps réel et augmenter la productivité globale de votre équipe grâce à des outils d'IA-merchandising. Le CMS headless et API-first vous permet de personnaliser rapidement.

Magento meilleures fonctionnalités

Gérez vos contenus B2B et B2C à partir d'une interface unique

Localisez tous vos sites en fonction de votre marque, de votre catalogue, de votre pays et de votre devise

Accédez à une personnalisation sans limite grâce aux solutions intégrées d'Adobe Experience Cloud

Limites de Magento

Les frais de développement et de maintenance du CMS peuvent augmenter, ce qui alourdit les coûts

À privilégier pour les entreprises qui disposent d'une équipe de développement en interne

Tarification de Magento

Adobe Commerce Pro: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Managed Services: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Magento

G2: 4/5 (500+ commentaires)

4/5 (500+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

10. TYPO3 (Le meilleur pour les sites Web d'entreprise à grande échelle avec gestion multilingue et multisite)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/TYPO3.png TYPO3 est un CMS d'entreprise à code source ouvert.

/$$img/

Via : t3planet.com TYPO3 est un CMS d'entreprise à code source ouvert qui prospère grâce à sa vaste communauté mondiale. Son intelligence système de gestion de contenu l'aide à diffuser votre contenu sur plusieurs plateformes numériques et à gérer le tout grâce à des flux de travail d'auteur intelligents, au DAM et au SEO.

Les meilleures fonctionnalités deTYPO3

Gérez le contenu sur un nombre illimité de sites web en utilisant les capacités multisites et multilingues de TYPO3, avec des localisations personnalisées en une seule installation

Maintenir des expériences utilisateur cohérentes et attrayantes sur tous les appareils, canaux et utilisateurs

Intégrer l'ensemble de votre entonnoir de marketing numérique dans le backend de TYPO3 pour une gestion transparente sans avoir à changer constamment de système

Limites de TYPO3

Certains utilisateurs ont remarqué une baisse des performances sur les appareils mobiles

Les utilisateurs ont été confrontés à un manque de développeurs compétents et à une abondance d'utilisateurs non contributeurs qui travaillent avec TYPO3

Prix de TYPO3

Free Forever pour toujours

G2: 3.9/5 (30+ évaluations)

3.9/5 (30+ évaluations) Capterra: 3.9/5 (25+ évaluations)

11. CMS HubSpot (le meilleur pour intégrer la gestion du contenu avec le marketing et le CRM)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Hubspot-CMS-1400x888.png HubSpot propose un logiciel CMS /$$$img/

Via : HubSpot HubSpot propose un logiciel CMS (Content Hub) qui vise à attirer du trafic, à générer des leads et à accroître les revenus. Il simplifie le processus de création et de gestion de sites web d'entreprises modernes et dispose de plusieurs outils CMS utiles qui peuvent également être utilisés par des personnes non techniques.

Sa fonctionnalité est qu'il s'intègre facilement à la plateforme client de HubSpot, ce qui en fait le seul outil dont vous avez besoin pour créer un site web, lancer des campagnes de marketing, capturer des prospects et assurer le suivi des prospects à partir d'un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Intégration avec l'intervalle d'outils de marketing, de vente, de service et de gestion de la relation client de HubSpot

Créez et gérez du contenu avec des thèmes de site web et des modèles de page prédéfinis

Accédez à une bibliothèque de plus de 3 500 modèles gratuits et payants avec des modules de glisser-déposer natifs

Limites de HubSpot

La migration vers HubSpot peut présenter des défis, tels que la duplication des données et les enregistrements de données incomplets

Les utilisateurs rencontrent souvent des difficultés lors de l'intégration de leurs sites web existants avec HubSpot, notamment en ce qui concerne l'intégration CRM

Tarification de HubSpot

Forfait professionnel: 300$/mois

300$/mois Forfait Enterprise: $900/mois

Évaluations et critiques de HubSpot

G2: 4.5/5 (1,500+ reviews)

4.5/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (70+ commentaires)

**L'histoire des systèmes de gestion de contenu a commencé en 1989 lorsque Tim Berners-Lee a proposé un système d'hypertexte basé sur Internet, HTML, et a fait le navigateur et le logiciel serveur à la fin de 1990.

12. Contentful (le meilleur pour fournir du contenu omnicanal avec une architecture sans tête)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Contentful-1400x721.png Contentful /$$img/

Via : Contenu Contentful standardise et synchronise le contenu en un seul endroit et structure les expériences à travers plusieurs marques, régions et canaux. L'une de ses fonctionnalités remarquables est qu'il vous permet de référencer tout votre contenu numérique, y compris les images, les textes, les articles, etc. pour former un graphe de contenu cohérent.

Les meilleures fonctionnalités de Contentful

Collaborez avec votre équipe dans Live Preview pour une meilleure visualisation et optimisation du contenu

Optimisez l'expérience de navigation avec des filtres préconstruits et personnalisés

Concevez et construisez des modèles de contenu en créant des types de contenu avec le générateur de type de contenu IA

Limites de Contentful

Les utilisateurs doivent se familiariser avec une approche API-first, ce qui peut être décourageant pour ceux qui n'ont pas un solide bagage technique

N'est pas préférable pour les applications de commerce électronique étendues qui nécessitent une assistance multidevise ou une gestion des stocks en temps réel

Tarification de Contentful

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de contenu

G2: 4.2/5 (300+ commentaires)

4.2/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (50+ commentaires)

13. Webflow (Le meilleur pour concevoir visuellement et lancer des sites web sans code)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Webflow-1400x827.png Webflow : exemples de systèmes de gestion de contenu /$$img/

Via : Flux Web Webflow est une plateforme de conception SaaS basée sur le cloud et un CMS spécialisé dans la création de sites web sans aucune expertise en codage. Il peut créer des blogs visuellement attrayants et fonctionnels, des boutiques de commerce électronique, des pages d'atterrissage, des sites Web, et plus encore.

L'une des fonctionnalités uniques de Webflow est le Live Prototyping, qui ferme l'écart entre les maquettes de conception et le site final dans le processus de conception.

Les meilleures fonctionnalités de Webflow

Créez des dispositions de page, des éléments visuels, des styles et de l'interactivité dans votre site Web sans utiliser de code

Optimisez vos sites pour le référencement avec des redirections 301 et des pages 401 personnalisées

Protégez vos sites avec des mesures de sécurité robustes comme des certificats SSL gratuits, des filtres anti-DDoS, et l'assistance pour les sites protégés par mot de passe

Limites deWebflow

Le modèle de tarification peut être déroutant, en particulier en ce qui concerne les limites des forfaits pour certaines fonctionnalités

Lorsque le nombre d'éléments du CMS dépasse 100, les utilisateurs signalent des temps de chargement plus lents et une dégradation des performances

Tarification de Webflow

Plans de site généraux

Débutant: Gratuit

Gratuit Basic: 18$/mois

18$/mois SGC: 29$/mois

29$/mois Business: 49$/mois

49$/mois Enterprise: Tarification personnalisée

Plans de site de commerce électronique

Standard: $42/mois

$42/mois Plus: 84 $/mois

84 $/mois Avancé: $235/mois

environnements de travail forfaits

Starter: Free

Free Core: 28$/mois par place

28$/mois par place Croissance: 60 $/mois par place

60 $/mois par place Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Freelancer: $24/mois par place

$24/mois par place Agence: $42/mois par place

Évaluations et critiques de Webflow

G2: 4.4/5 (580+ reviews)

4.4/5 (580+ reviews) Capterra: 4.6/5 (240+ commentaires)

14. Craft CMS (Le meilleur pour créer des sites web riches en contenu avec la flexibilité du développeur)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Craft-CMS-1400x754.png Craft : exemples de systèmes de gestion de contenu /$$img/

Via : CraftCMS Craft est un CMS flexible et utilisateur construit sur des frameworks et des outils open-source. Il comprend le Craft Cloud, une plateforme d'hébergement interne évolutive.

Il dispose d'une tonne de fonctionnalités uniques, comme la matrice dans la matrice et les instances de champ. La première permet aux utilisateurs de gérer des entrées imbriquées au lieu de blocs aux côtés de cartes, de listes d'entrées, et plus encore. Il assiste également la réutilisation des champs personnalisés dans la même disposition de champ - chacun avec son handle, ses instructions et ses conditions.

Les meilleures fonctionnalités de Craft CMS

Définissez votre contenu à l'aide de champs personnalisés gérés de manière centralisée dans Craft

Étendez la convivialité de Craft avec un intervalle de plugins comme Google Cloud, PayPal, Azure, et plus encore

Voyez comment votre contenu se présentera et agira même pendant la modification en cours grâce à un aperçu en direct partageable

Limites du CMS Craft

CraftCMS dispose d'une sélection de plugins nettement plus réduite que celle de WordPress, ce qui peut limiter les fonctions pour les sites plus importants ou plus complexes

La génération du sitemap de Craft au chargement de la page peut avoir un impact négatif sur les performances, en particulier pour les sites comportant de nombreuses pages

Tarifs de Craft CMS

Solo: Gratuit

Gratuit Teams: 279$/projet

279$/projet Pro: $399/projet

$399/projet Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.2/5 (45+ commentaires)

4.2/5 (45+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

15. Concrete5 (Meilleur pour la modification en cours de contenu pour les utilisateurs non techniques)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Concrete5-1400x669.png Concrete5 est un CMS /$$img/

Via : concretecms.org Concrete5 est un CMS destiné aux concepteurs et aux développeurs. Il est livré avec une suite de modification en cours puissante et intuitive avec assistance pour l'édition WYSIWYG.

La plateforme affirme que son ensemble complet de fonctionnalités élimine le besoin d'extensions. Comme Concrete5 attribue des rôles et des groupes pour un accès contrôlé jusqu'au bloc de texte individuel, la collaboration est très facile.

Les meilleures fonctionnalités de Concrete5

Suivi des modifications en cours grâce à des journaux de changement complets, et révision des modifications en cours grâce à un contrôle de version facile

Ajustez les permissions avancées pour la sécurité et l'accès à toutes les fonctionnalités

Générer des formulaires dynamiques pour le contenu tapé avec sauvegarde automatique et brouillons

Limites de Concrete5

Les tutoriels et les ressources communautaires limités peuvent constituer une barrière importante pour les nouveaux utilisateurs

Les utilisateurs qui envisagent de passer de WordPress à Concrete CMS s'inquiètent du processus de migration et de la perte de fonctions

Prix de Concrete5

Forfait de démarrage: 4,99 $/mois

4,99 $/mois Forfait Business: 19$/mois

Concrete5 évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (60+ reviews)

4.5/5 (60+ reviews) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

16. Silverstripe (Le meilleur pour créer des sites web évolutifs avec une forte sécurité)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Silverstripe.png Silverstripe est un système de gestion de contenu (CMS) /$$img/

Via : Rayure d'argent Silverstripe est un système de gestion de contenu (CMS) open-source populaire parmi les développeurs pour sa flexibilité et ses capacités de personnalisation.

Construit en PHP, il permet d'apporter de nombreuses modifications pour répondre aux différents besoins des entreprises. Son interface conviviale et ses solides fonctionnalités de sécurité le rendent accessible à la fois aux développeurs et aux créateurs de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Silverstripe

Ajoutez des fonctions supplémentaires telles que le paramètreflux de travail pour l'approbation du contenu à l'aide de plugins

Configurez différents niveaux d'accès pour la modification en cours des différentes parties de votre site

Affichez la structure de la hiérarchie des pages, déplacez des pages et téléchargez des fichiers par glisser-déposer

Limites de Silvertripe

Il n'offre pas beaucoup d'options pour des modèles préconçus ou des fonctions supplémentaires sans efforts de personnalisation importants

Le manque d'assistance de la part de la communauté peut affecter la disponibilité des ressources

Tarification de Silverstripe

Tarifs personnalisés

Évaluations et critiques de Silvertripe

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

17. DotNetNuke (le meilleur pour créer des applications de niveau entreprise sur le cadre .NET)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/DotNetNuke.png DotNetNuke /$$img/

Via : dnnsoftware.com DotNetNuke, communément appelé DNN, est un puissant CMS construit sur le cadre ASP.NET de Microsoft. Il est conçu pour fournir une plateforme sécurisée et flexible pour la construction et la gestion de sites web dynamiques.

DNN est bien adapté aux entreprises qui ont besoin d'une infrastructure de sécurité robuste et d'une intégration avec d'autres technologies Microsoft.

Les meilleures fonctionnalités de DNNuke

Attribuer des permissions jusqu'à un module spécifique sur une page spécifique

Gérer des centaines ou des milliers de sites à partir d'une seule instance de DNN avec la gestion multi-site

Accéder à des centaines d'extensions tierces gratuites et commerciales pour plus de fonctions

Limites de DNNuke

La plateforme peut être intimidante pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec le cadre ASP.NET

Elle ne permet pas de gérer des types de contenu personnalisés

Tarifs de DotNetNuke

Tarifs personnalisés

G2: 4.2/5 (25+ commentaires)

4.2/5 (25+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

18. Sitecore (le meilleur pour les expériences client personnalisées avec des capacités de marketing numérique)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Sitecore-1400x638.png Sitecore /$$img/

Via : dot.sitecore.com Sitecore est un CMS au niveau de l'entreprise qui offre des expériences numériques personnalisées sur plusieurs canaux.

Il combine la gestion de contenu avec des outils de marketing avancés, ce qui le rend idéal pour les grandes organisations qui visent à améliorer l'engagement des clients. L'évolutivité et les options d'intégration de Sitecore permettent aux entreprises de créer des écosystèmes numériques complets.

Les meilleures fonctionnalités de Sitecore

Construire et lancer des expériences personnalisées qui sont orientées vers la stimulation de l'engagement

Travaillez avec les derniers frameworks frontaux et DevOps intégrés pour un développement plus rapide

Accédez à des options de personnalisation robustes qui s'intègrent facilement à d'autres systèmes de niveau entreprise

Limites de Sitecore

La plateforme nécessite des compétences spécialisées pour être gérée efficacement

Tarification de Sitecore

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Sitecore

G2: 3.9/5 (380+ commentaires)

3.9/5 (380+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

19. Kentico (le meilleur pour gérer à la fois le contenu et le marketing numérique sur une seule plateforme)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Kentico.png Kentico /$$img/

Via : Kentico Kentico est un CMS tout-en-un qui fournit une suite complète de fonctionnalités permettant de créer des expériences numériques engageantes. Connu pour sa facilité d'utilisation et ses fonctions, Kentico assiste le commerce électronique, le marketing en ligne et la gestion de contenu multilingue.

Cela en fait une option intéressante pour les entreprises qui cherchent à déployer rapidement des solutions numériques robustes sans sacrifier la qualité ou la performance.

Les meilleures fonctionnalités de Kentico

Traitez la gestion de contenu multicanal sur plusieurs sites web, microsites, applications, e-mails et réseaux sociaux

Créez des pages web dans un constructeur visuel de pages et stockez votre contenu dans un hub de contenu centralisé

Créez du contenu pour tous vos sites web à l'aide de l'IA intégrée et diffusez-le sur plusieurs canaux

Limites de Kentico

Les utilisateurs ont noté que les analyses proposées sont basiques et ne font pas d'analyses approfondies

Tarification de Kentico

SaaS

Niveau standard: 2 050 $/mois

2 050 $/mois Niveau avancé: 2 610 $/mois

**Autogestion

Niveau standard : 1 050 $/mois

1 050 $/mois Niveau avancé: 2 110 $/mois

Évaluations et critiques de Kentico

G2: 4.4/5 (310+ commentaires)

4.4/5 (310+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (45+ avis)

20. Strapi (Le meilleur pour créer rapidement des API headless)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Strapi.png Strapi /$$img/

Via : Strapi Strapi est un CMS headless open-source qui permet aux développeurs de créer des API en toute simplicité. Business avec JavaScript et entièrement personnalisable grâce à des plugins, Strapi offre aux développeurs la flexibilité de construire des applications évolutives pour des besoins d'entreprise spécifiques.

Son architecture headless permet une intégration transparente avec diverses technologies frontales, ce qui en fait un choix populaire parmi les développeurs qui donnent la priorité à la vitesse et à la flexibilité dans leurs projets.

Les meilleures fonctionnalités de Strapi

Personnalisez le panneau d'administration et l'API, et étendez votre gestion de contenu avec des plugins personnalisés

Consommez l'API à partir de n'importe quel client (React, Vue, Angular), d'applications mobiles ou même d'appareils IoT à l'aide de REST ou GraphQL

Connectez les bases de données, les frameworks frontaux ou les générateurs de sites statiques de votre choix sans aucun verrouillage de fournisseur

Limites de Strapi

Expertise en développement nécessaire pour l'installation et la configuration

Capacités de commerce électronique intégrées limitées, obligeant les utilisateurs à recourir à des plugins tiers ou à un développement personnalisé pour ajouter de telles fonctionnalités

Tarification de Strapi

Forfait développeur: 29 $/mois par projet

29 $/mois par projet Forfait Pro: 99 $/mois par projet

99 $/mois par projet Forfait Teams: 499 $/mois par projet

Évaluations et critiques de Strapi

G2: 4.6/5 (180+ avis)

4.6/5 (180+ avis) Capterra: 4.7/5 (60+ avis)

Bonnes pratiques pour l'implémentation d'un CMS

La mise en œuvre d'un CMS a la réputation d'être une source de tracas, en particulier pour les responsables du marketing de contenu. Mais ce n'est pas une fatalité. Grâce à ces bonnes pratiques, vous pouvez assurer une intégration en douceur et maximiser le potentiel de n'importe quel CMS :

Définir des objectifs clairs: Avant même le début de la phase de mise en œuvre, définissez les grandes lignes de votre stratégie de contenu globale. Précisez des objectifs mesurables, tels qu'un jalon en matière d'audience ou de présence sur une plateforme. Cela vous aidera à choisir et à adapter un système de gestion de contenu en fonction de vos objectifs d'assistance

Avant même le début de la phase de mise en œuvre, définissez les grandes lignes de votre stratégie de contenu globale. Précisez des objectifs mesurables, tels qu'un jalon en matière d'audience ou de présence sur une plateforme. Cela vous aidera à choisir et à adapter un système de gestion de contenu en fonction de vos objectifs d'assistance Organiser les rôles en matière de contenu: Définissez clairement vos rôles internes, tels que les créateurs de contenu, les éditeurs et les rédacteurs. Préparez un forfaitflux de création de contenu qui s'aligne sur la structure de votre équipe et la met en œuvre par le biais du CMS

Définissez clairement vos rôles internes, tels que les créateurs de contenu, les éditeurs et les rédacteurs. Préparez un forfaitflux de création de contenu qui s'aligne sur la structure de votre équipe et la met en œuvre par le biais du CMS Fournir une formation: Certaines plates-formes CMS ont une courbe d'apprentissage abrupte. Assurez-vous que votre équipe sait exactement comment les utiliser pour tirer le meilleur parti de votre investissement

Certaines plates-formes CMS ont une courbe d'apprentissage abrupte. Assurez-vous que votre équipe sait exactement comment les utiliser pour tirer le meilleur parti de votre investissement Évaluez vos besoins actuels et futurs, tels que l'évolutivité et l'intégration avec d'autres systèmes. Cela vous évitera de compliquer les choses à l'excès et vous permettra de garder les pieds sur terre

Faites passer votre gestion de contenu au niveau supérieur avec ClickUp

Un CMS n'est plus une option pour faire parvenir votre contenu à vos cibles de la meilleure façon possible. La mise en œuvre d'un CMS rationalise efficacement votre stratégie de contenu, mais seulement si vous sélectionnez le bon.

C'est là que ClickUp entre en jeu.

Avec sa gestion intuitive des tâches, son automatisation et ses intégrations fluides, il est conçu pour répondre à vos besoins en matière de contenu en toute simplicité. Utilisez ClickUp Documents, Tâches, Vue Calendrier et Modèles et passez à la vitesse supérieure en matière de génération de contenu.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour simplifier votre flux de travail en matière de contenu !